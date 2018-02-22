13:17 22 февраля

Белый дом обвинил РФ и КНР в кибератаках по политическим и экономическим мотивам

Россия и ряд других государств проводят кибератаки на западные страны по политическим, экономическим и прочим мотивам, причем цели этих стран могут периодически меняться, приводит ТАСС заявление Белого дома.



В среду администрация США опубликовала доклад, в котором назвала группы хакеров из РФ, КНР, Иран и КНДР главной киберугрозой.


Эти группы хорошо финансируются и часто участвуют в комплексных, целенаправленных атаках. Национальные государства, как правило, руководствуются политической, экономической, технологической и военной повестками, у них множество целей, которые могут различаться в разные периоды времени,
говорится в докладе, при подготовке которого была использована информация службы национальной разведки.

В документе отмечается, что указанные страны могут также заниматься «промышленным шпионажем» и вымогательством средств.

Если у них возникнет потребность в финансовых средствах, они способны совершать атаки с требованием выкупа и электронную кражу средств,
полагают авторы.

Они напомнили о случае с российской компанией «Лаборатория Касперского», чья продукция с недавних пор запрещена к использованию в американских правительственных сетях, так как, по мнению властей, может нанести вред национальной безопасности.

Этот пример хорошо демонстрирует необходимость снижения зависимости от зарубежных средств по обеспечению кибербезопасности,
отмечается в документе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:08
    Ага, забыли дописать еще и по религиозным мотивам fool !И по мотивам сказаний китайских сказателей! lol
    Геркулесыч
    1. фигвам Сегодня, 13:14
      Ну и нам так же нужно объявить об атаке хакеорв из сша, косово, латвии, литвы и эстонии.
      фигвам
  2. Vard Сегодня, 13:09
    У нас летом был вирус... я его потом посмотрел... У программистов есть почерк... как при письме... Зуб не дам, но писали похоже в Индии... Или те кто там учился... Кстати в Штатах сейчас каждый четвёртый программист из Индии... При написании программ образуются хвосты... это те участки, которые потом не нужны... Закрыть их можно по разному... наши обычно просто стирают... Индийцы народ ленивый их просто блокируют...
    Vard
  3. afrikanez Сегодня, 13:10
    А я рад, что у наших ITов такое высокое положение в мире. Так держать!! good
    afrikanez
  4. taiga2018 Сегодня, 13:10
    мы в хорошей компании...
    taiga2018
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