Белый дом обвинил РФ и КНР в кибератаках по политическим и экономическим мотивам
Россия и ряд других государств проводят кибератаки на западные страны по политическим, экономическим и прочим мотивам, причем цели этих стран могут периодически меняться, приводит ТАСС заявление Белого дома.
В среду администрация США опубликовала доклад, в котором назвала группы хакеров из РФ, КНР, Иран и КНДР главной киберугрозой.
В документе отмечается, что указанные страны могут также заниматься «промышленным шпионажем» и вымогательством средств.
Они напомнили о случае с российской компанией «Лаборатория Касперского», чья продукция с недавних пор запрещена к использованию в американских правительственных сетях, так как, по мнению властей, может нанести вред национальной безопасности.
В среду администрация США опубликовала доклад, в котором назвала группы хакеров из РФ, КНР, Иран и КНДР главной киберугрозой.
Эти группы хорошо финансируются и часто участвуют в комплексных, целенаправленных атаках. Национальные государства, как правило, руководствуются политической, экономической, технологической и военной повестками, у них множество целей, которые могут различаться в разные периоды времени,говорится в докладе, при подготовке которого была использована информация службы национальной разведки.
В документе отмечается, что указанные страны могут также заниматься «промышленным шпионажем» и вымогательством средств.
Если у них возникнет потребность в финансовых средствах, они способны совершать атаки с требованием выкупа и электронную кражу средств,полагают авторы.
Они напомнили о случае с российской компанией «Лаборатория Касперского», чья продукция с недавних пор запрещена к использованию в американских правительственных сетях, так как, по мнению властей, может нанести вред национальной безопасности.
Этот пример хорошо демонстрирует необходимость снижения зависимости от зарубежных средств по обеспечению кибербезопасности,отмечается в документе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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