Белый дом обвинил РФ и КНР в кибератаках по политическим и экономическим мотивам

Эти группы хорошо финансируются и часто участвуют в комплексных, целенаправленных атаках. Национальные государства, как правило, руководствуются политической, экономической, технологической и военной повестками, у них множество целей, которые могут различаться в разные периоды времени,

Если у них возникнет потребность в финансовых средствах, они способны совершать атаки с требованием выкупа и электронную кражу средств,

Этот пример хорошо демонстрирует необходимость снижения зависимости от зарубежных средств по обеспечению кибербезопасности,