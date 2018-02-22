13:18 22 февраля

Минобороны рассекретило уникальные документы к Дню защитника Отечества

В преддверии празднования Дня защитника Отечества на официальном сайте Минобороны опубликованы исторические документы, посвященные значимым событиям столетней истории отечественных вооруженных сил, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Среди представленных документов - уникальные, например документ, ставший отправной точкой в истории вооруженных сил советского государства – проект Декрета Совета Народных Комиссаров от января 1918 года о создании Красной Армии. Особую ценность представляют собственноручные правки Председателя Совета Народных Комиссаров В.И. Ленина.

Минобороны рассекретило уникальные документы к Дню защитника Отечества



Большой интерес пользователей вызовет первое издание Приказа Народного Комиссара Обороны № 24 от 10 января 1943 года «О введении новых знаков различия для личного состава Красной Армии» – документа, вернувший солдатам и офицерам России главные знаки различия – погоны. Были установлены полевые и повседневные погоны. Причем для генералов медицинской и ветеринарной службы и высшего начальствующего состава военно-юридической службы было определено наличие на погонах эмблем.

В числе рассекреченных документов – приказание начальника штаба 1-го Белорусского фронта об ознакомлении начальствующего состава фронтовых соединений и частей с макетом города Берлина и его окрестностей в марте 1945 года, на котором проводилось планирование операции.

В подборке исторических документов – Боевое донесение штаба 1-го Белорусского фронта Маршала Советского Союза К.Г.Жукова от 30 апреля 1945 года о боях за район Рейхстага и его главное здание. В донесении сообщается о том, что части 3-й Ударной армии заняли главное здание Рейхстага и подняли на нем Советский флаг в 14 часов 25 минут 30 апреля 1945 года.

Часть представленных документов затрагивает и более поздние периоды в истории нашей армии. Так в проекте впервые опубликован наградной лист на представление к званию Героя Российской Федерации (посмертно) воина-интернационалиста рядового Сергея Вчерашнева. В декабре 1980 года двадцатилетний механик-водитель танка погиб при выполнении боевого задания на территории Демократической республики Афганистан.

Исторические документы представлены из фондов Центрального архива Минобороны России.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 3

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:11
    Молодцы! Меньше будет у всякой либеросни повода перевирать некоторые еще вчера неизвестные страницы нашей истории! Тут уже можно будет в либеральное рыло фактом вьехать как следует!
    Геркулесыч
    1. x.andvlad Сегодня, 13:14
      Пользуясь случаем ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ФОРУМЧАН С наступающим ДНЕМ КРАСНОЙ АРМИИ!!!
      x.andvlad
  2. Uncle Lee Сегодня, 13:14
    Минобороны рассекретило уникальные документы к Дню защитника Отечества
    Это наша история, зачем было секретить ?
    Uncle Lee
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