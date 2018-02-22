Российский подводный робот «Галтель» успешно выполнил боевую задачу в Сирии
Российские военные дали положительную оценку роботизированному морскому комплексу «Галтель» в ходе опытной эксплуатации в Сирии, заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Мартьянов.
Комплекс успешно прошел опытную эксплуатацию. С сентября прошлого года аппарат занимался поиском неразорвавшихся боеприпасов и охраны акватории в районе порта Тартус. Благодаря российской подлодке-роботу впервые создана детальная карта донной поверхности у берегов Сирии.
Отметим, что впервые информация о подлодке-роботе появилась в 2012 году, когда в ходе саммита АТЭС во Владивостоке состоялись практические испытания подводного беспилотника.
Вместе с тем в коллегии ВПК хотят усовершенствовать подлодку-робот, которая обладает искуственным интеллектом: самостоятельно анализирует обстановку и выбирает способы ее решения.
В состав комплекса входят телеуправляемый необитаемый подводный аппарат и две автономные необитаемые подводные лодки, с автономностью плавания до 24 часов и дальностью до 100 километров.
Первоначально комплекс предназначался только для поиска подводных мин, но потом выяснилось, что возможности «Галтеля» куда шире.
Комплекс успешно прошел опытную эксплуатацию. С сентября прошлого года аппарат занимался поиском неразорвавшихся боеприпасов и охраны акватории в районе порта Тартус. Благодаря российской подлодке-роботу впервые создана детальная карта донной поверхности у берегов Сирии.
Отзывы самые позитивные: по оценке Минобороны, он свою боевую задачу выполнил. Получив этот опыт, мы понимаем, как его дорабатывать и развивать дальше- заявил Интерфаксу член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Мартьянов.
Отметим, что впервые информация о подлодке-роботе появилась в 2012 году, когда в ходе саммита АТЭС во Владивостоке состоялись практические испытания подводного беспилотника.
Вместе с тем в коллегии ВПК хотят усовершенствовать подлодку-робот, которая обладает искуственным интеллектом: самостоятельно анализирует обстановку и выбирает способы ее решения.
В состав комплекса входят телеуправляемый необитаемый подводный аппарат и две автономные необитаемые подводные лодки, с автономностью плавания до 24 часов и дальностью до 100 километров.
Первоначально комплекс предназначался только для поиска подводных мин, но потом выяснилось, что возможности «Галтеля» куда шире.
Использованы фотографии: YouTube
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти