Российский подводный робот «Галтель» успешно выполнил боевую задачу в Сирии

Отзывы самые позитивные: по оценке Минобороны, он свою боевую задачу выполнил. Получив этот опыт, мы понимаем, как его дорабатывать и развивать дальше

Российские военные дали положительную оценку роботизированному морскому комплексу «Галтель» в ходе опытной эксплуатации в Сирии, заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Мартьянов.Комплекс успешно прошел опытную эксплуатацию. С сентября прошлого года аппарат занимался поиском неразорвавшихся боеприпасов и охраны акватории в районе порта Тартус. Благодаря российской подлодке-роботу впервые создана детальная карта донной поверхности у берегов Сирии.- заявил Интерфаксу член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Мартьянов.Отметим, что впервые информация о подлодке-роботе появилась в 2012 году, когда в ходе саммита АТЭС во Владивостоке состоялись практические испытания подводного беспилотника.Вместе с тем в коллегии ВПК хотят усовершенствовать подлодку-робот, которая обладает искуственным интеллектом: самостоятельно анализирует обстановку и выбирает способы ее решения.В состав комплекса входят телеуправляемый необитаемый подводный аппарат и две автономные необитаемые подводные лодки, с автономностью плавания до 24 часов и дальностью до 100 километров.Первоначально комплекс предназначался только для поиска подводных мин, но потом выяснилось, что возможности «Галтеля» куда шире.