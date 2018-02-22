01:18 23 февраля

Российский подводный робот «Галтель» успешно выполнил боевую задачу в Сирии

Российские военные дали положительную оценку роботизированному морскому комплексу «Галтель» в ходе опытной эксплуатации в Сирии, заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Мартьянов.

Комплекс успешно прошел опытную эксплуатацию. С сентября прошлого года аппарат занимался поиском неразорвавшихся боеприпасов и охраны акватории в районе порта Тартус. Благодаря российской подлодке-роботу впервые создана детальная карта донной поверхности у берегов Сирии.

Российский подводный робот «Галтель» успешно выполнил боевую задачу в Сирии



Отзывы самые позитивные: по оценке Минобороны, он свою боевую задачу выполнил. Получив этот опыт, мы понимаем, как его дорабатывать и развивать дальше
- заявил Интерфаксу член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Мартьянов.

Отметим, что впервые информация о подлодке-роботе появилась в 2012 году, когда в ходе саммита АТЭС во Владивостоке состоялись практические испытания подводного беспилотника.

Вместе с тем в коллегии ВПК хотят усовершенствовать подлодку-робот, которая обладает искуственным интеллектом: самостоятельно анализирует обстановку и выбирает способы ее решения.

В состав комплекса входят телеуправляемый необитаемый подводный аппарат и две автономные необитаемые подводные лодки, с автономностью плавания до 24 часов и дальностью до 100 километров.

Первоначально комплекс предназначался только для поиска подводных мин, но потом выяснилось, что возможности «Галтеля» куда шире.

Использованы фотографии: YouTube
32

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Аскет Вчера, 13:24
    Если бы не было Сирии её стоило выдумать.сколько новых разработок и методик мы уже там испытали в боевых условиях,
    Аскет
    1. Геркулесыч Вчера, 13:30
      Станислав hi -а у нас взять ту же Волгу, или Дон, я про моря вообще молчу!Сколько там неразорвавшихся боеприпасов!
      Геркулесыч
      1. Аскет Вчера, 13:51
        Цитата: Геркулесыч
        -а у нас взять ту же Волгу, или Дон, я про моря вообще молчу!Сколько там неразорвавшихся боеприпасов!

        Сейчас база в Сирии важнее, тем более таких роботов раз-два на всё не хватит.Тем более если испытания пройдут успешно робота там и оставят, регион то ещё долго будет взрывооопасным
        Аскет
    2. Alexey RA Вчера, 14:16
      Цитата: Аскет
      Если бы не было Сирии её стоило выдумать.сколько новых разработок и методик мы уже там испытали в боевых условиях,

      Ну всё - ждите статей в либеральных СМИ: "Режим Путина развязал войну в Сирии, чтобы провести испытания вооружений в боевых условиях". smile
      Alexey RA
    3. hohol95 Вчера, 14:24
      По вашему и войну в Испании в 1936-1939 годах была "выдумана" для проверки вооружений?
      hohol95
      1. Alexey RA Вчера, 14:56
        Цитата: hohol95
        По вашему и войну в Испании в 1936-1939 годах была "выдумана" для проверки вооружений?

        Вот Вы сейчас Богданычу идею подкинули... smile
        Alexey RA
        1. hohol95 Вчера, 15:20
          Тогда надо начинать с Монголо-Татарского нашествия!
          Русские решили опробовать оружие и позвали Монголо-Татар...
          hohol95
    4. НЕКСУС Вчера, 18:59
      Цитата: Аскет
      Если бы не было Сирии её стоило выдумать.сколько новых разработок и методик мы уже там испытали в боевых условиях,

      И еще испытаем...и я так подозреваю не только в Сирии.ИГИЛ не перестало существовать с разгромом ее в Сирии...есть еще Ирак,Афганистан,Ливия...
      НЕКСУС
  2. КВУ-НСвД Вчера, 13:31
    В состав комплекса входят телеуправляемый необитаемый подводный аппарат и две автономные необитаемые подводные лодки, с автономностью плавания до 24 часов и дальностью до 100 километров.
    Дроны - носители дронов . Интересно на каких кораблях планируют базирование или только для применения в базах и прибрежных акваториях..
    КВУ-НСвД
    1. san4es Вчера, 14:48
      Цитата: КВУ-НСвД
      ,...Интересно на каких кораблях планируют базирование ,..

      ... Была-бы стрела (грузовая). Особой привязки нет
      san4es
  3. Судоплатов Вчера, 13:32
    войну надо останавливать до своих границ, не подпускать в плотную.
    Судоплатов
  4. Геркулесыч Вчера, 13:32
    Ну, так соберите их полсотни, и начинайте наши внутренние воды от всякой всячины, в том числе и взрывоопасной, чистить
    Геркулесыч
  5. KOMA Вчера, 14:01
    Цитата: Геркулесыч
    -а у нас взять ту же Волгу, или Дон, я про моря вообще молчу!Сколько там неразорвавшихся боеприпасов!

    В реках боеприпасы находятся под огромным слоем донных отложений и песка, так что поиск роботом будет сильно затруднён, а зачастую совсем невозможен!
    KOMA
    1. Тикси-3 Вчера, 14:28
      Цитата: KOMA
      В реках боеприпасы находятся под огромным слоем донных отложений и песка, так что поиск роботом будет сильно затруднён, а зачастую совсем невозможен!

      belay а в море типа лежит как на плитке?? wassat ....вы были хоть раз на дне морском?
      Тикси-3
  6. hohol95 Вчера, 14:21
    Га́лтель (от нем. Hohlkehle — желобок, выемка) — форма поверхности в виде желобка, выемки на внешнем или внутреннем ребре детали . Например: Скруглённый желобок (выемка) на ребре или пласти столярных деталей.

    А почему НЕ - ИХТИАНДР???
    hohol95
    1. colonel Вчера, 15:48
      Что бы враг не догадался. А есть еще Буратино и Деривация.
      colonel
      1. hohol95 Вчера, 18:46
        А есть ещё и ТОПОЛЬ-М с ТРИУМФОМ...
        hohol95
        1. colonel Вчера, 19:12
          И что? Вы кого то набором названий поразить хотите?
          colonel
          1. hohol95 Вчера, 19:41
            А ВЫ? К чему БУРАТИНО привели? Может и МАЛЬВИНУ скоро на вооружение примут!
            hohol95
Картина дня