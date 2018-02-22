01:16 23 февраля

Гроссмейстер в поддавки не играет

Решение Москвы об отправке в Сирию новейших боевых самолетов полностью опровергает домыслы о якобы коньюнктурно-предвыборных мотивировках текущей российской политики на Ближнем Востоке

Гроссмейстер в поддавки не играет


«Утренняя почта» принесла сенсационную новость из Сирии. «Россия разместила на своей сирийской авиабазе Хмеймим истребители пятого поколения Су-57!» Сообщение подтверждено источниками в минобороны РФ, сопровождается видео посадки двух самолетов, которые, по своим внешним очертаниям, полностью соответствуют данной модели истребителя.


Кроме того, отмечается, что одновременно авиационная группировка ВКС РФ на той же базе была усилена еще четырьмя истребителями Су-35, четырьмя штурмовиками Су-25 и, что особенно важно, самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, который недавно был из Сирии выведен.

Данная новость, несомненно, даст всевозможным интернет-толкователям шикарный повод в очередной раз позубоскалить насчет «непоследовательности Путина», который то объявляет о победном завершении войны в Сирии, то вновь наращивает там военную группировку.

Но если отмести в сторону этот детский лепет, рассчитанный на смущение слабых мозгов в канун президентских выборов, и попробовать оценить ситуацию по-взрослому, то вполне очевидно следующее:

Первое: Если данное сообщение соответствует действительности, то оно, на мой взгляд, полностью укладывается в логику развития оперативной военно-политической обстановки в Сирии и в целом на Ближнем Востоке.

Второе: Столь ответственное решение – об отправке новейших, секретных самолетов, едва прошедших основную стадию государственных испытаний, в район боевых действий, могло быть принято только на самом высоком уровне. То есть - непосредственно Президентом России.

Третье: Данное решение Владимира Путина, безусловно, несет в себе определенные, естественные для любой военной ситуации, элементы риска - новейшие самолеты могут повергнуться нападению если не в воздухе, то на земле. Та же база Хмеймим совсем недавно была атакована боевиками.

Четвертое: С учетом степени реального риска, вполне очевидно, что данное решение принималось без какого-либо учета текущей политической коньюнктуры, связанной с предстоящими президентскими выборами в РФ. Поскольку учет подобных соображений полностью исключил бы такое решение в принципе. Дескать - зачем рисковать в столь ответственный момент?

Пятое: Это в свою очередь означает, что мотивировка такого решения связана с совершенно иной, куда более основательной военно-политической логикой и долговременными целями России, как государства. В каком-то смысле - это максимально наглядная и убедительная иллюстрация известной истины, гласящей: «Политик думает о следующих выборах, государственный муж – о следующих поколениях».

Шестое: Путин был совершенно прав, когда не так давно объявил о победоносном завершении военной кампании против ИГИЛ. Указанная группировка действительно полностью разгромлена, вплоть до того, что появились сообщения о том, что американцы срочно переучивают оставшихся в живых «плохих террористов» в «хороших», для пополнения ныне здравствующих вооруженных противников законных властей Сирии.

Седьмое: Недавнее решение Президента РФ о частичном выводе из Сирии российского военного контингента было неверно истолковано многими как внутри страны. так и на Западе - как сугубо предвыборный пиар-ход. На самом деле, это был скорее четкий сигнал «американским партнерам» о том, что Россия готова к сворачиванию военной фазы сирийского противостояния и видит будущее за взаимоприемлемым политическим диалогом, как на местном, так и на геополитическом уровне.

Восьмое: Этот сигнал Путина в Вашингтоне не был услышан. Вместо того, что перенести центр тяжести на мирное урегулирование ситуации в Сирии, американцы занялись сначала саботажем российских диалоговых инициатив, в частности – в виде полного игнорирования Конституционного форума Сирии в Сочи. А затем и вовсе перешли к прямому захвату и закреплению за собой целых районов Сирии под целиком фиктивным предлогом помощи «свободолюбивым курдам в их борьбе с терроризмом».

Девятое: На опасную эволюцию американской политики в Сирии было прямым текстом указано еще месяц назад - в ходе пресс конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорке:

«То, что Соединенные Штаты серьезно занимаются формированием альтернативных органов власти на огромной части сирийской территории, это факт. И это, конечно же, абсолютно противоречит их собственным обязательствам, под которыми они не раз подписывались. В том числе в Совете Безопасности ООН - о приверженности суверенитету и территориальной целостности Сирии. Нас это беспокоит. Я неоднократно обсуждал это с Рексом Тиллерсоном. Непоследовательность и отсутствие принципиальной приверженности тому, о чем договариваемся – это достаточно характерно для американской дипломатии. В том числе и в том, что касается причин пребывания американцев в Сирии и причин действий коалиции, которую они возглавляют. Мне Рекс Тиллерсон неоднократно говорил, что единственная причиной (их пребывания там – ред.) , единственная цель - это победить ИГИЛ. Теперь у них возникают гораздо более далеко идущие планы. Придется все-таки с этим считаться. И искать пути, которые не позволят подрывать суверенитет сирийского государства»


Девятое: Предупреждение российского министра иностранных дел было сделано практически прямым текстом и в абсолютно определенных выражения. Вашингтону дали четко понять, что Россия в Сирии отступать не намерена, что США не следует делать неверных выводов из миролюбивой позиции Владимира Путина и что нужно, наконец, начать всерьез договариваться. Но, как говорится - «Остапа понесло!». За прошедший месяц США не только не сбавили в Сирии обороты, но и полностью перешли «красную черту», нанеся уничтожающий удар из всех видов оружия по сирийским формированиям и российским бойцам из состава ЧВК.

Десятое: В результате указанных действий США и их наемников в Сирии, предпринятая Россией попытка «заморозки» военных действий в этой стране, к сожалению, была сорвана. И ответные действия, обещанные Сергеем Лавровым еще в январе, приходится предпринимать уже на военно-стратегическом «треке». В рамках которого, несомненно, следует рассматривать операцию сирийской армии по освобождению столицы страны – Дамаска от застарелой занозы - окопавшихся в одном из ее пригородов проамериканских «хороших террористов». А также прибытие в эту страну дополнительных боевых самолетов российских Воздушно-космических сил.

Каковое событие, само по себе, имеет несколько смысловых значений. Прежде всего, это очевидное физическое усиление российского ударного компонента в Сирии, что вполне естественно с учетом факта новой интенсификации боевых действий. Кроме того, это важный психологический сдерживающий фактор для тех же американцев, которые после своей образцовой подлости под Дейр-эз-Зором, наверняка почувствовали вкус к таким «подвигам» и могут попытаться их повторить. Появление в Сирии совершенно неизвестных им и потому непредсказуемых Су-57 может остудить некоторые слишком горячие пентагоновские головы. Особенно в сочетании с самолетом ДРЛО, который явно предназначен не для нейтрализации примитивных военных возможностей местных «душманов».

И, само собой разумеется, новейшему Су-57 тоже не стоит слишком «засиживаться в девках». И в этом смысле этап его проверки в реальном деле выглядит абсолютно логичным и своевременным на фоне завершения основной фазы госиспытаний и предстоящих поставок первых партий этого самолета в войска. А стратегический курс Путина на проверку любой военной техники в условиях реального боя, с тем чтобы армия получала реально эффективное оружие, а не «кота в мешке», можно только приветствовать.

Таковы вкратце основные выводы, которые напрашиваются в связи с сообщениями о прибытии в Сирию новейших российских боевых самолетов.
Автор: Юрий Селиванов


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Комментарии 116

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  1. СРЦ П-15 Вчера, 14:46
    "Появление в Сирии совершенно неизвестных им и потому непредсказуемых Су-57 может остудить некоторые слишком горячие пентагоновские головы. Особенно в сочетании с самолетом ДРЛО, который явно предназначен не для нейтрализации примитивных военных возможностей местных «душманов»."
    Что я в своём комменте к предыдущей статье на эту тему и предполагал! И именно поэтому перелёт новых самолётов был произведён совершенно открыто, а именно: в светлое время суток! Если бы нужно было скрыть эту операцию, то её провели бы в ночное время.
    СРЦ П-15
    1. yehat Вчера, 16:38
      невозможно скрыть - база слишком плотно под наблюдением.
      хоть ночью, хоть днем. я не удивлюсь, если американцы посекундно отслеживают перемещение техники на базе
      yehat
      1. СРЦ П-15 Вчера, 18:05
        Цитата: yehat
        невозможно скрыть - база слишком плотно под наблюдением.
        хоть ночью, хоть днем. я не удивлюсь, если американцы посекундно отслеживают перемещение техники на базе

        Отслеживают так же как в Крыму, когда там появились "зелёные человечки"? lol
        СРЦ П-15
        1. dsk Вчера, 20:40
          Президент России Владимир Путин своим указом присвоил сегодня генеральские звания сразу 65 офицерам. При этом повышением в ранге были награждены представители сразу нескольких российских силовых служб и ведомств. Больше всего генеральских погон выпало на долю регулярных вооруженных сил, находящихся в подчинении Минобороны и Росгвардии. По линии оборонного ведомства генеральские звания были присвоены 23 офицерам. По линии Федеральной службы войск национальной гвардии - 22. В МВД генеральские погоны получили 9 человек. Среди спасателей МЧС - 5. На долю ФСИН и Таможенной службы пришлось по 3 новых генеральских звания. Остальные новопроизведенные генералы работают в ФСБ и СВР. Их награждение было произведено по особому закрытому списку.
          dsk
        2. olegfbi Вчера, 21:30
          Отслеживают так же как в Крыму, когда там появились "зелёные человечки"?

          Вопрос исключительно времени, не более.
          olegfbi
    2. olegfbi Вчера, 20:58
      перелёт новых самолётов был произведён совершенно открыто, а именно: в светлое время суток!

      Собственно говоря, с учетом современных возможностей радиоэлектронной разведки, время суток не имеет определяющего значения.
      В этой новости видится несколько иное. Если учесть наличие одновременно 2-х А-50 на ТВД, то можно сделать вывод, что обеспечено беспрерывное радиоэлектронное наблюдение над всем ближним востоком (учитывая сменность дежурства бортов\экипажей в воздухе). При этом наличие на ТВД существенного истребительного прикрытия (Су-35С) и серьёзной компоненты эшелонированного ПВО России и Сирии, работающего ОДНОЗНАЧНО в связке, можно предположить о готовящихся действиях по серьёзному вразумлению заклятых "партнеров".
      При всём этом, дополнительные борты Су-25 ...
      Что касается Су-57 (Т-50), так опытно-боевую эксплуатацию никто не отменял и они вполне вписываются в совместную работу с Су-35С
      Исключительно ИМХО.
      olegfbi
    3. Кент0001 Вчера, 21:01
      Щас партнеры срисуют его радио профиль, что не есть гут, и радарами пощупают. Удивлять нам там некого поэтому как-то странно это выглядит. Понты нам колотить не к чему, а если что то в отместку за Вагнеровцев можно было Калибрами бармалеев и их покровителей с пеком смешать.
      Кент0001
  2. Curious Вчера, 14:54
    "Но если отмести в сторону этот детский лепет, рассчитанный на смущение слабых мозгов в канун президентских выборов, и попробовать оценить ситуацию по-взрослому,"
    Так а где ж обещаные взрослые то?
    Curious
    1. kirgiz58 Вчера, 17:51
      Цитата: Curious
      Так а где ж обещаные взрослые то?

      Ну раз вы задаете такой вопрос, то это не вы. laughing
      kirgiz58
  3. Paul Zewike Вчера, 15:06
    Удивительное, но интересное решение.
    Paul Zewike
  4. Barkun Вчера, 15:10
    Интересно девки пляшут :). Будем посмотреть, конечно.
    А сколько их вообще-то? Это два предсерийных на обкатку пошли?
    Barkun
    1. dauria Вчера, 16:34
      Это два предсерийных на обкатку пошли?


      Обкатку могли бы и "дома" сделать. И гораздо более серьёзную и полную . Тут что-то другое. Расчёт на рекламу ?( спорная штука, только Индии пока нужен был ), А боевая ценность двух машин сомнительна - что там за уникальные задачи им поставить надо , что другим не по силу. Самолёт ДРЛО нужен без вопросов, и опыт по конкретным самолётам противника.
      Может ,и тут пробуют работу РЛС Су-57 по "невидимкам" оценить ?
      dauria
      1. НЕКСУС Вчера, 18:27
        Цитата: dauria
        Тут что-то другое. Расчёт на рекламу ?( спорная штука, только Индии пока нужен был )

        Не думаю,что это рекламный ход. Серьезное усиление компоненты ВКС в Сирии говорить может только об одном,что игры с коалицией закончены. Что до СУ-57,если сей факт о переброске СУ-57 имеет место быть,то тут обьяснения два...
        Первое: Кремль ускоряет принятие на вооружение СУ-57,при этом обкатывая его в Сирии,сразу ,почище любых простых войсковых испытаниях,техника покажет быстрее большинство своих болячек и наоборот преимуществ. Равно это касается и нового арсенала для СУ-57.
        Второе:Это уже игры по взрослому ,тк усиливается составляющая истребителей по завоеванию господства в воздухе.То есть это намек не только матрассам и коалиции,но и израильтянам и туркам.
        Да и во время войны,техника куда быстрее принималась на вооружение,быстрее устранялись недостатки и военные быстрее понимали ,как лучше использовать новую технику в конкретных случаях.
        НЕКСУС
      2. businessv Вчера, 18:46
        Цитата: dauria
        А боевая ценность двух машин сомнительна - что там за уникальные задачи им поставить надо , что другим не по силу.

        Ценность -то, хоть она с вашей точки зрения сомнительна, уже есть! Рапторы - то не летают! Индии же нужны технологии и собственное производство.
        businessv
        1. Barkun Вчера, 19:58
          Рапторы летают, гады. Летают и давно. Другой вопрос, что в комнатных условиях.
          Barkun
  5. vlad007 Вчера, 15:11
    Туркам по барабану какие у нас самолеты в Сирии!
    vlad007
  6. А. Привалов Вчера, 15:13
    Обычно, текст "рассчитанный на смущение слабых мозгов" выглядит так: "Как сообщает "Эскимосский вестник", на территории Сирии замечен..." А теперь, это называется аналитика? Ну, спасибо и на этом. hi
    А. Привалов
    1. sabakina Вчера, 15:29
      Что, товарищи евреи, сзади что-то сжалось? Надеюсь, вы понимаете, что СУ-57 и ДРЛО пригнали не бармалеев гонять...
      sabakina
      1. А. Привалов Вчера, 15:49
        Цитата: sabakina
        Что, товарищи евреи, сзади что-то сжалось? Надеюсь, вы понимаете, что СУ-57 и ДРЛО пригнали не бармалеев гонять...

        Вячеслав, я не специалист по заднему сжатию у народов мира. Вам, видимо, виднее. love
        Надеюсь, вы понимаете, что торопливо пригнанный прямо с заводских стапелей СУ-57 ни каких стратегических задач решить не может, а с тактическими вполне справлялись и те самолёты, что там уже были. Отправлен он туда, "не бармалеев гонять", а как верно заметил автор статьи, исключительно для "смущения слабых мозгов". Теперь, у тамошнего командования появилась новая головная боль. Ведь "новейшие самолеты могут повергнуться нападению если не в воздухе (камнем их не сбить), то на земле, а та же база Хмеймим совсем недавно была атакована боевиками." За такое, по головке не погладят. Могут и погоны полететь. Словом, будет с ними ещё та морока, увы... hi
        А. Привалов
        1. sabakina Вчера, 15:56
          Цитата: А. Привалов
          Вячеслав, я не специалист по заднему сжатию у народов мира. Вам, видимо, виднее. love
          Александр, ну, нам, проктологам виднее. Во вторых. Вы же понимаете, что задачи перед ними будут ставить не бронетехнику и живую силу уничтожать, а контролировать небо. А по поводу опасности нахождения даже на а/базе....Ну, кто не рискует, тот не пьёт....
          sabakina
          1. А. Привалов Вчера, 16:06
            Цитата: sabakina
            Цитата: А. Привалов
            Вячеслав, я не специалист по заднему сжатию у народов мира. Вам, видимо, виднее. love
            Александр, ну, нам, проктологам виднее. Во вторых. Вы же понимаете, что задачи перед ними будут ставить не бронетехнику и живую силу уничтожать, а контролировать небо. А по поводу опасности нахождения даже на а/базе....Ну, кто не рискует, тот не пьёт....

            А, так вы проктолог! Ну, это совсем другое дело. Тогда в вашей "экспертной" оценке я не сомневаюсь. Скажите, это не скучно, всю жизнь в такое место заглядывать?
            Небо, говорите, контролировать? Значит, своим грозным системам ПВО веры уже нет? Ну, ладно. Как говорится, в стране слепых и одноглазый королём будет. Успехов! hi
            А. Привалов
            1. ul_vitalii Вчера, 17:37
              Цитата: А. Привалов
              Цитата: sabakina
              Цитата: А. Привалов
              Вячеслав, я не специалист по заднему сжатию у народов мира. Вам, видимо, виднее. love
              Александр, ну, нам, проктологам виднее. Во вторых. Вы же понимаете, что задачи перед ними будут ставить не бронетехнику и живую силу уничтожать, а контролировать небо. А по поводу опасности нахождения даже на а/базе....Ну, кто не рискует, тот не пьёт....

              А, так вы проктолог! Ну, это совсем другое дело. Тогда в вашей "экспертной" оценке я не сомневаюсь. Скажите, это не скучно, всю жизнь в такое место заглядывать?
              Небо, говорите, контролировать? Значит, своим грозным системам ПВО веры уже нет? Ну, ладно. Как говорится, в стране слепых и одноглазый королём будет. Успехов! hi

              hi А что здесь такого, вот вы может там пальцем ковыряете и мы Вас за это не осудим, как кое-кто говорил: каждому своё. smile
              ul_vitalii
              1. А. Привалов Вчера, 17:53
                Цитата: ul_vitalii

                hi А что здесь такого, вот вы может там пальцем ковыряете и мы Вас за это не осудим, как кое-кто говорил: каждому своё. smile

                МЫ, это проктологи? Теперь, ЭТО ТАК называется? Что-то вас до чёрта развелось. Прямо за полы незнакомых людей хватают! belay
                Ежели по теме статьи вам сказать нечего, не смею более задерживать! hi
                А. Привалов
                1. Rusland Вчера, 18:05
                  Да и у вас чувствуется запал отсырел, нервничаете. Продолжайте наблюдать и ковырять.
                  Rusland
        2. Korax71 Вчера, 16:05
          Хороший понт-дороже денег. Хотя местые стратеги уверены что 2 су 57с самолетом дрло наведут шороху и посадят израильские и амерзские ВВС.
          Korax71
          1. А. Привалов Вчера, 16:15
            Цитата: Korax71
            Хороший понт-дороже денег. Хотя местые стратеги уверены что 2 су 57с самолетом дрло наведут шороху и посадят израильские и амерзские ВВС.

            Как любят говаривать ваши враги-соседи: "Не кажи гоп, ,поки не перескочиш." Вы там далеко, а мы в этом шапито в первых рядах сидим. Очень скоро стает видно, кто там и где наведёт шорох, и кто, кого, и куда посадит. Предлагаю отложить досужие рассуждения и чуток подождать. hi
            А. Привалов
            1. Rusland Вчера, 17:48
              Щасс, стулья приготовим, да семечки достаним.
              Rusland
            2. JD1979 Вчера, 17:57
              Пф.... Куча рассуждение о длине пиписьки... А вам не приходило в голову, что 57 пригнали проверить работу БРЭО на предмет корректного распознавания и сопровождения летающих пингвинов и прочего хлама потенциальных друзей, которого там много пасется, да и проверить работоспособность всех систем в данных климатических условиях. Для всего остального хватит грачей с 35ми.
              JD1979
            3. karabas-barabas Вчера, 19:10
              Мюсьё Korex шютит, ну.
              karabas-barabas
        3. mintai_kot Вчера, 18:09
          Прям со стапелей? Это вы уважаемый, перекручиваете! Первый из них летает уже 2010 года....
          mintai_kot
        4. НЕКСУС Вчера, 18:30
          Цитата: А. Привалов
          Надеюсь, вы понимаете, что торопливо пригнанный прямо с заводских стапелей СУ-57 ни каких стратегических задач решить не может,

          Вы уверены ,что эти два борта-"торопливо собранные"? И вы уверены,что это те самые прототипы из десяти испытываемых?
          Цитата: А. Привалов
          Отправлен он туда, "не бармалеев гонять", а как верно заметил автор статьи, исключительно для "смущения слабых мозгов".

          Ой ли...а может отработать арсенал как по земле,так и в случае чего и по воздуху?
          И мне думается,что очень скоро,мы узнаем о применении СУ-57 в Сирии,что само по себе будет не слабее по эффекту,чем применение Калибров.
          НЕКСУС
          1. karabas-barabas Вчера, 19:31
            А в чём был эффект Калибров? И на кого они эффект произвели, кроме определенной публики? 2 Сушки 57е и древний ДРЛО А-50 ни как не повлияют на решения США и Израиля. Ведь одно понты и трёп по зомбоящику и совсем другое ответственные лица в МО и власти, которые понимают, что применить это вооружение против США и Израиля можно будет только один раз, после чего базу в Хмеймим сметут за короткое время и попросят РФ из Сирии в течении 24ч. Новость конечно интересная, новейшие Сушки на поле боя, с какой целью. Не дай бог конечно, чтоб какой-то турок, или еврей на Ф-16, собьет такую машину, тут могут одновременно несколько факторов так сыграть, что может привести к серьёзным осложнениям.
            karabas-barabas
            1. НЕКСУС Вчера, 19:47
              Цитата: karabas-barabas
              А в чём был эффект Калибров?

              Да ничем...матрасы просто увидели ,что не у одних их есть КР ,способные летать на 2 и более тысяч километров.
              Цитата: karabas-barabas
              и древний ДРЛО А-50

              Уважаемый,это А-50У ...какой он древний?Там все новье стоит.
              Цитата: karabas-barabas
              что применить это вооружение против США и Израиля можно будет только один раз, после чего базу в Хмеймим сметут за короткое время и попросят РФ из Сирии в течении 24ч.

              Что за бред детский? Если базу Хмейми сметут,то смоют в унитаз тут же Израиль,как государство,применив Калибры с ЯО те же,и базы США пойдут тоже под ту же раздачу.И по итогу будет ядерный конфликт. А теперь задайте себе не детский вопрос-А Израилю или США оно надо? Метелка не сломается нет?
              Цитата: karabas-barabas
              Не дай бог конечно, чтоб какой-то турок, или еврей на Ф-16, собьет такую машину,

              Эта сушка не по зубам ящеру,не то что древнему Ф-16 ,которого 57 будет видеть задолго до того,как его обнаружит пилот 16-го. При этом,57-й летать один то не будет,а в компании с СУ-35. Ну если израильтянин или турок камикадзе,то пусть попробует сбить.
              НЕКСУС
            2. Korax71 Вчера, 20:34
              Эффект от калибров чисто пропаганда.ну и опять же-понты.на кого то эффект она возимела,особенно внутри страны.
              Korax71
              1. НЕКСУС Вчера, 20:54
                Цитата: Korax71
                Эффект от калибров чисто пропаганда.ну и опять же-понты

                Вы это югославам расскажите,по которым били топорами,какие это понты и пропаганда. А после поговорим.
                НЕКСУС
        5. Lock36 Вчера, 19:43
          Цитата: А. Привалов
          торопливо пригнанный прямо с заводских стапелей СУ-57

          Круто. Вы почитайте сколько у нас технику испытывают до того, как пустить в дело.
          Это Вам не кошерные в Ф35, которые выпускают и продают всем более 10 лет, но они пока сырые и глючные.
          Lock36
    2. Устин Умаров Вчера, 19:19
      изя опять самый умный? хуцпа в одном месте свербит?
      Устин Умаров
  7. Falcon5555 Вчера, 15:17
    Кроме пункта 3, наверно всё как раз наоборот.
    Falcon5555
  8. luk Вчера, 15:19
    "Четвёртоё..."
    Похоже, что кому-то в ближайшее время очень больно "надерут задницы" и это внесёт решающий вклад в рейтинг одного из кандидатов в президенты, нивелируя олимпийские унижения.
    luk
    1. 210окв Вчера, 17:52
      Несколькими самолётами задницу будем надирать?Проходят испытания,вот и причина.Все остальное-усиление группировки в связи со сложным положением в Сирии.
      Цитата: luk
      "Четвёртоё..."
      Похоже, что кому-то в ближайшее время очень больно "надерут задницы" и это внесёт решающий вклад в рейтинг одного из кандидатов в президенты, нивелируя олимпийские унижения.
      210окв
      1. 210окв Вчера, 18:24
        И дальше.Решающий вклад в рейтинг можно сделать только одним действом.Разрубить Гордиев узел в Донбассе.Все остальное-усиление риторика навроде майских указов на которые в итоге все забили.
        Цитата: 210окв
        Несколькими самолётами задницу будем надирать?Проходят испытания,вот и причина.Все остальное-усиление группировки в связи со сложным положением в Сирии.
        Цитата: luk
        "Четвёртоё..."
        Похоже, что кому-то в ближайшее время очень больно "надерут задницы" и это внесёт решающий вклад в рейтинг одного из кандидатов в президенты, нивелируя олимпийские унижения.
        210окв
        1. karabas-barabas Вчера, 19:36
          Цитата: 210окв
          Все остальное-усиление риторика навроде майских указов на которые в итоге все забили.


          Забил, на свои указы, сам Путин. Иначе "плохих бояр" надо было гонять, чего он не делал никогда. Значит самому так надо было.
          karabas-barabas
      2. ul_vitalii Вчера, 18:25
        Дмитрий, добрый вечер hi Тоже думаю электронную начинку хотят погонять.
        ul_vitalii
        1. karabas-barabas Вчера, 19:40
          По моему появление Су-57, а скорее всего это Т-50, Су-57 ещё не скоро появится, всё это в целях пиара, чтобы как то сгладить и отвлечь от недавней трагедии, с гибелью десятков российских бойцов.
          karabas-barabas
  9. Jarilo Вчера, 15:21
    Когда у Путина насморк, у кого-то диарея.
    Jarilo
  10. RockerMan Вчера, 15:21
    Чтобы твои действия неверно не истолковали, их (эти действия) надо четко позициинировать, а не вилять "намёками". Что и было показано Путину. Его "намёки" на желание мирно разрешить ситуацию в Сирии гегемон понял как Путин слабоват с нами тягаться и поднял ставки. Путин опять (в который уже раз) нарастил ВКС в Сирии, опять "намёк"?
    RockerMan
    1. iVasya Вчера, 16:57
      Цитата: RockerMan
      Путин опять (в который уже раз) нарастил ВКС в Сирии

      Не выведешь - не нарастишь. Выводя можно заработать очки на разных флангах. Наращивая потом - тоже, уже на других флангах.
      iVasya
  11. koosss Вчера, 15:21
    риска перед выборами итак никакого нет, неужели непонятно кого выберут? так что все действия явно по обстановке в Сирии
    koosss
  12. мерцание Вчера, 15:21
    Второе: Столь ответственное решение – об отправке новейших, секретных самолетов, едва прошедших основную стадию государственных испытаний, в район боевых действий, могло быть принято только на самом высоком уровне. То есть - непосредственно Президентом России.
    Все же думаю, что решение об отправке принимал не президент. Из логики, президент ставит военным задачу, а как ее решить предлагают уже военные, с СУ-57 или без зависит от военных. А в целом все похоже так и обстоит: мы дали возможность мирным путем решить ситуацию, оппозиция не захотела ...
    мерцание
    1. karabas-barabas Вчера, 19:41
      Это решение ни МО, ни АП принимали, а предвыборный отдел по ПР.
      karabas-barabas
      1. Setrac Вчера, 22:09
        Цитата: karabas-barabas
        Это решение ни МО, ни АП принимали, а предвыборный отдел по ПР.

        Вы думаете что без этих самолетов в Сирии Путин выборы проиграет? laughing
        Setrac
    2. ved_med12 Вчера, 20:36
      Интересно, кто может отдать приказ на участие СУ 57, в военных действиях, если они ещё официально не приняты на вооружение? их ещё нет в наших войсках....
      ved_med12
  13. 79533262878 Вчера, 15:24
    Цитата: Curious
    "Но если отмести в сторону этот детский лепет, рассчитанный на смущение слабых мозгов в канун президентских выборов, и попробовать оценить ситуацию по-взрослому,"
    Так а где ж обещаные взрослые то?

    "Будет тебе белка, будет и свисток"
    79533262878
    1. Curious Вчера, 19:13
      Да уж, свистков тут с избытком. Некоторые уже даже гудки. А некоторые и с белкой, явно.
      Curious
  14. Комментарий был удален.
  15. demo Вчера, 15:28
    С п.1 по п.7 - это все л-ля.
    Восьмое: Этот сигнал Путина в Вашингтоне не был услышан. Вместо того, что перенести центр тяжести на мирное урегулирование ситуации в Сирии, американцы занялись сначала саботажем российских диалоговых инициатив, в частности – в виде полного игнорирования Конституционного форума Сирии в Сочи. А затем и вовсе перешли к прямому захвату и закреплению за собой целых районов Сирии под целиком фиктивным предлогом помощи «свободолюбивым курдам в их борьбе с терроризмом».

    А вот это уже серьезно, если с ваших слов Вашингтон должен прислушиваться к словам Путина.
    Надежду на такое развитие событий должны опираться на какую-то доказательную базу. Желательно на серьезную.
    Т.е. после выступления В.В.Путина Сенат США принял решение очередных санкций не вводить, а действующие отменить.
    Или.
    МОК внимательно изучив заявление Президента РФ принес глубокие извинения за не правомочные и оскорбляющие достоинство РФ действия и снял все обвинения в адрес российских спортсменов. Он так же вернул все отобранные медали и предложил спортсменам выплатить денежную компенсацию за дискредитацию их имен.
    Продолжить?
    Или сами догадаетесь.
    Просто не хочу бередить раны родных и близкий наших погибших героев.


    Вот тогда Вашингтон точно все услышал.
    А пока заявления В.В.Путина - это глас вопиющего в пустыне.
    Могу и погрубее.
    demo
    1. КОСМОС Вчера, 16:24
      Цитата: demo
      Могу и погрубее.

      Допустим, но это действия ВВП. Но скажите мне пожалуйста о Мудрнейший, а что Можно было сделать? Что Нужно было сделать? Кто бы это мог сделать? И каковы последствия?
      КОСМОС
      1. Dante Вчера, 20:57
        Что можно было сделать? вопрошаете Вы. Ну например, входить в Сирию надо было не на 5-ый год гражданской войны, а на второй. Брать не только Крым, а всю восточную Украину.
        Я давно тут на сайте. Так вот когда в Сирии ещё только назревал "газовый кризис" я уже тогда высказывал идею перевезти все ОВ на нашу территорию с привлечением к этой операции всех международных наблюдателей. Тогдашние корифеи сайта высмеяли мою инициативу. Но стоило через полтора месяца выдвинуть президентом несколько переработанную, но в целом антологичную идею. Как все начали кричать какой это был гениальный и хитрый ход. До которого додумался рядовой обыватель.
        Вообще смешно скоро мантру про выборы будут совать в каждый новостной повод.
        "Сказки в жизни человека должны занимать строго определенный период - от трех до десяти лет. В особых случаях можно и до двенадцати, но это, я считаю, перебор. Так нет же, куча народу обожает сочинять небылицы вплоть до глубокой старости. Знаете самые популярные мифы для взрослых? Бескорыстная любовь, радеющие за народ политики и пиво из натуральных компонентов. Короче, люди не взрослеют"
        Dante
    2. businessv Вчера, 21:50
      Цитата: demo
      А пока заявления В.В.Путина - это глас вопиющего в пустыне.
      Могу и погрубее.

      Уважаемый, погрубее и побестолковей может каждый, я Вас уверяю! Это - аналитическая статья, в которой выражено мнение её автора. Не надо так явно выражать сомнение в грамотности людей, читающих ВО. С удовольствием почитаю Ваш материал на аналогичную тему.))
      businessv
  16. Дикий хорёк Вчера, 15:30
    Вообще состав "эскадрильи", которая совершила перелёт, довольно внушительный. У меня зародилась смутная тревога, а не грядёт ли чего? Это конечно не "стратеги", но всё же. "Глаза и уши" да и увеличение количества истребителей - будем закрывать воздушное пространство, "выдавливать" коалицию из воздуха, или это страховка для Су-57? Ум-м, очень много самых разных мыслей.
    Дикий хорёк
    1. gerkost2012 Вчера, 17:11
      Да всего по немногу, В Сирии давно порядок надо наводить и начинать нужно с воздуха. Вычистить небо к такой то маме.
      gerkost2012
    2. karabas-barabas Вчера, 19:47
      Цитата: Дикий хорёк
      будем закрывать воздушное пространство, "выдавливать" коалицию из воздуха


      Этого как минимум на порядок мало, чтоб евреев и янки с сирийского неба выгнать. Вообще, сильные сомнения что ВКС РФ вообще в состоянии справиться с еврейскими ВВС, тем более с США в придачу.
      karabas-barabas
      1. Setrac Вчера, 22:15
        Цитата: karabas-barabas
        Этого как минимум на порядок мало, чтоб евреев и янки с сирийского неба выгнать.

        Задача выиграть у США бой в Сирии вполне выполнима, задачу выиграть у США войну будут решать РВСН.
        Цитата: karabas-barabas
        Вообще, сильные сомнения что ВКС РФ вообще в состоянии справиться с еврейскими ВВС, тем более с США в придачу.

        Сомнения - великая штука, значит у вас развито критическое мышление, я ещё более сомневаюсь что еврейские ВВС, тем более с США в придачу справятся с нашими ВКС.
        Setrac
  17. 79533262878 Вчера, 15:43
    Цитата: sabakina
    Что, товарищи евреи, сзади что-то сжалось? Надеюсь, вы понимаете, что СУ-57 и ДРЛО пригнали не бармалеев гонять...

    Кстати бармалев уже разогнали% по факту!
    Только почему то американцы и израильтяне пока не спешат вывозить трупы своих наемников, которые боролись за ценности Исламского государства в рядах созданной ими же самими террористической организации ИГИЛ. А уж тем более утешать рыдающих вдов и матерей
    79533262878
    1. мерцание Вчера, 15:55
      Только почему то американцы и израильтяне пока не спешат вывозить трупы своих наемников
      У амеров трупы годами лежат :"США обладают успешным опытом сокрытия любых данных о своих потерях на протяжении нескольких десятков лет! ...2. Далее тело убитого транспортируется в Германию, Катар или другую страну, где находятся военные базы США. Труп замораживается на неопределенный срок. 3. Ссылаясь на жесткие инструкции, сослуживцам погибшего категорически воспрещается сообщать что-либо родственникам их товарища. Не секрет, что почтовая корреспонденция американских солдат находится под усиленным и доходящим порой до унижения цензорским контролем. Эти же правила распространяются, естественно, на их электронные письма и общение по интернет. Военнослужащим постоянно об этом напоминают перед каждым выходом в сеть. 4. В некоторых случаях, когда транспортировка тела по тем или иным соображением затруднена в Катар или Германию, труп попросту выбрасывается в реку и «успешно» вылавливается....
      Больше информации на http://voprosik.net/kak-skryvaet-poteri-armiya-ss
      ha/ © ВОПРОСИК

      Израиль до сих пор не может вернуть трупы своих солдат погибших, после последней войны с Ливаном.
      мерцание
    2. ланс Вчера, 16:29
      вы хотите от израиля и сша услышать сколько они там потеряли? тут один самолет еле-еле всем миром доказали, о чем вы...
      ланс
      1. А. Привалов Вчера, 17:38
        Цитата: мерцание
        Израиль до сих пор не может вернуть трупы своих солдат погибших, после последней войны с Ливаном.

        Цитата: ланс
        вы хотите от израиля и сша услышать сколько они там потеряли? тут один самолет еле-еле всем миром доказали, о чем вы...

        Израиль никогда не скрывает свои потери. Более того, имена всех до единого погибших в войнах Израиля перечислены в специальном мемориальном центре. Их имена каждый год зачитываются вслух в Кнессете на кануне Дня Независимости в День памяти павших в войнах Израиля и жертв террора. В 2017 году были зачитаны имена 23 544 военных и 3 117 гражданских лиц.
        В последней войне с Ливаном погибли 121 военнослужащий. Все они похоронены на родине.
        А. Привалов
        1. мерцание Вчера, 19:58
          А. Привалов
          В США дети, достигнув совершинолетия, часто погидают свой дом и родителей могут больше и не увидеть. О судьбе друг друга могут и не знать, умерли ...живы ...погибли. Другое дело для общества о потерях не говорят ( Вьетнам научил), скрывают, а родители могут думать что дети их где то живут.
          Израиль никогда не скрывает свои потери
          Полностью согласен. В еврейских семьях (не мне Вам говорить) связь детей и родителей с совершинолетием не обрывается, соответственно утаить смерть солдата невозможно, да и по понятным причинам в Израиле к смерти солдата относятся с особым трепетом - "специальный мемориальный центр". Другое дело, что тела не всех погибщих в последней ливанской войне удалось вернуть (об этом говорили израильтяне).
          мерцание
    3. karabas-barabas Вчера, 19:52
      Ну да, конечно, чем ответить на факты провалов РФ в Сирии? Правильно- можно всякую чушь выдумывать и постоянно повторять, а доказательства предъявлять не обязательно, ведь те, на кого подобный бред рассчитан, их никогда не требуют.
      karabas-barabas
    4. ventel Вчера, 23:51
      Вот меня всегда удивляли люди которые верят всяким политологам ,журналистам но сами головой думать не хотят.Вот им сказали что ИГИЛ американо-израильский проект они и верят хотя год назад с пеной у рта говорили что это катаро-саудовский проект .А если серьезно возмите цытатник Мао Дзе Дуна да почитайте Коран сложите все вместе и получится програма ИГИЛ.
      ventel
  18. Strashila Вчера, 15:46
    Что сказать... ждем гадостей, пакостей и провокаций по отношений к российским военным в Сирии.
    Strashila
    1. Strategia Вчера, 19:23
      А Вы хотели хлеб-соль и букеты цветов? Мы же нефтяные месторождения у кого-то отжимаем, а не восточноевропейские столицы от фашистов освобождаем.
      Strategia
  19. kaschey Вчера, 15:59
    Просто до Эль-Удэйда ближе лететь с Хмеймим чем с Липецка....
    kaschey
  20. Sergey_I Вчера, 16:08
    Всё бы ничего, да только упоминаемый в статье факт уничтожения бойцов ЧВК никем не признан.
    Sergey_I
    1. ланс Вчера, 16:33
      почему не признан? признан, но в реальных цифрах и уточнении ни рф а русских.
      ланс
      1. Sergey_I Вчера, 17:07
        У Вагнера есть пресс-служба или сайт? Или МО РФ делало сообщения?
        Sergey_I
    2. Redfox3k Вчера, 16:40
      Это уже не важно. Факт в том, что америка несколько обнаглела.
      Redfox3k
  21. А. Привалов Вчера, 16:35
    "Столь ответственное решение – об отправке новейших, секретных самолетов, едва прошедших основную стадию государственных испытаний, в район боевых действий, могло быть принято только на самом высоком уровне. То есть - непосредственно Президентом России."
    А вот, Песков стесняется это подтвердить.
    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал журналистам обращаться за комментариями по поводу отправки в Сирию новейших российских самолетов в Минобороны.
    В ответ на просьбу подтвердить информацию СМИ об отправке новейших самолетов в Сирию Песков сказал: «Это в Министерство обороны».
    А. Привалов
  22. yehat Вчера, 16:35
    Особенно в сочетании с самолетом ДРЛО, который явно предназначен не для нейтрализации примитивных военных возможностей местных

    они там для охраны миграции птиц
    yehat
  23. Опер Вчера, 16:44
    Цитата: А. Привалов
    Теперь, у тамошнего командования появилась новая головная боль. Ведь "новейшие самолеты могут повергнуться нападению если не в воздухе (камнем их не сбить), то на земле, а та же база Хмеймим совсем недавно была атакована боевиками." За такое, по головке не погладят. Могут и погоны полететь. Словом, будет с ними ещё та морока, увы

    Ха, ха, ха! Ну вот ментальность есть ментальность! Сильнейшая вещь!)))))))) Помните, как в известной комедии?!)))) Идет "серьезное совещание" среди мафиози, как жить дальше и что делать - агент КГБ прибыл!!!!!!!! "... так и, что нам скажет товарищ Кац?! Испуганный еврей ерзая на стуле, нервничая (прям, как здесь товарищ под еврейским флажком и странной фамилией Привалов) - Кац предлагает сдаться!!!!!" Рассмешили вы товарищ Привалов своим бабским сочувствием - ой, ой самолеты та новые... Ой, ой вы их уж охраняйте и вообще лучше спрячьте куда нибудь! Выже таки не будете на них летать не делайте мне нервы?!?!
    Ждем товарисч))))), Привалов, ваших дальнейших шуток юмора из того шапито в котором вы по вашим же словам по самые уши сидите!!!!! Рассмешили и правда!
    P.S. В связи с тем, що у нас случилось Нетаньяху Путину звонил?! Или все еще занято?!
    Опер
  24. ВЕРЕСК Вчера, 16:52
    Где фото с Хмеймима? Спутники испугались и свалили? Видео-полная блаж.
    ВЕРЕСК
    1. Strategia Вчера, 19:18
      Цитата: ВЕРЕСК
      Видео-полная блаж.

      Правильно так, господин генерал-полковник: "Видео - полная блажЬ"!
      Strategia
    2. ЛМН Вчера, 19:19
      Цитата: ВЕРЕСК
      Где фото с Хмеймима? Спутники испугались и свалили? Видео-полная блаж.

      Ну раз МО подтвердило прибытие..какие вопросы могут быть
      ??
      Зачем Вам видео?!
      ЛМН
  25. gerkost2012 Вчера, 17:07
    А можно всё изложить гораздо проще и короче. Все действия России, от олимпийских книксенов до предложения ввода миротворцев в Донбассе, а уж тем более вывод контингента из Сирии в Вашингтоне восприняли совсем не так, как полагали в Кремле. Там это приняли за намек на сдачу позиций, т е как признак слабости. Пробой "пентагоновского пера" был удар по ЧВК. Молчание. Значит, в Москве слабаки. Ясно, что если здоровый бугай распоясался и обнаглев, хамит, то его надо успокоить и отнюдь не нотациями или нотами протеста. А так рожу набить, чтобы помнил очень долго. А для этого нужно кое что приготовить, например, снять с запястья часы и накрахмаленные манжеты, а уж потом молотить в его наглую харю ,так как это было в Корее, Вьетнаме и кое где еще. Только это в Вашингтоне и смогут понять.
    gerkost2012
    1. Strategia Вчера, 19:21
      Цитата: gerkost2012
      так как это было в Корее, Вьетнаме

      РФ - не СССР. Только по СЯС мы имеем некоторый паритет.
      Strategia
      1. Setrac Вчера, 22:22
        Цитата: Strategia
        РФ - не СССР. Только по СЯС мы имеем некоторый паритет.

        Считать паритет в локальной войне на территории третьего государства - верх идиотизма, ни Россия, ни США не потащат в Сирию сколько нибудь значительную часть своей армии для создания паритета.
        Setrac
  26. 79533262878 Вчера, 17:10
    Цитата: Curious
    "Но если отмести в сторону этот детский лепет, рассчитанный на смущение слабых мозгов в канун президентских выборов, и попробовать оценить ситуацию по-взрослому,"
    Так а где ж обещаНные взрослые то?

    РОССИЯ УЖЕ ОТВЕТИЛА ПО ВЗРОСЛОМУ!!!
    Пока либерально-кастрюлеголовые адепты секты погибающей России пытались выдавить из себя слезу...
    C 19/02/2017 боевые самолёты ВКС России поддержали контртеррористическую операцию Сирийской Армии в нежилых руинах Восточной Гуты, где боевики возвели мощные укрепления.
    Арабские СМИ сообщли, что российская авиация нанесла точечные авиаудары по многочисленным объектам террористов к востоку от Дамаска, нацелившись на тактические позиции группировок и их транспортные пути.
    Есть информация, что российские боевые самолеты сделали акцент на нанесении ударов высокоточным оружием по хорошо вооруженным опорным пунктам боевиков с противотанковыми ракетами и крупнокалиберными пулеметами.
    Ракеты САА уничтожают важные объекты банд
    Также сообщаили, что Сирийская Арабская Армия нанесла ракетные удары по позициям боевиков в районе Восточной Гуты. В результате чего уничтожен военный лагерь, центр координации боевиков и подземный склад, принадлежащий бандформированиям. Кроме того, были уничтожены оборонительные сооружения с траншеями и опорными пунктами.
    Поражение данных террористических объектов ракетами Сирийской армии относится к запланированным точечным ударам, на основе большого количества разведданных, собранных наблюдателями и агентами, действующими в стане боевиков в этом районе.
    500 бойцов САА из Дейр-эз-Зора и Ракки усилили группировку войск в Дамаске
    Прибывшее недавно подкрепление из провинций Дейр-эз-Зор и Ракка в восточную часть Дамаска примет участие в предстоящем сражении по зачистке от боевиков кармана Восточной Гуты.
    По данным военных источников, в то время как правительственные силы готовятся к началу наступления, еще около 500 бойцов было передислоцировано в окрестности Дамаска.
    С вновь прибывшими силами общая численность наступательной войсковой группировки, развернутой сирийскими правительственными войсками у Восточной Гуты, увеличилась до более чем 10 000 человек, среди них и знаменитые «Тигры» генерала Сухейла.
    79533262878
    1. Морской Чёрт Вчера, 18:43
      То-то старуха Меркель завыла о резне. Опять своих союзничков из-под удара вывести пытаются.
      Морской Чёрт
  27. Опер Вчера, 17:17
    Цитата: 79533262878
    РОССИЯ УЖЕ ОТВЕТИЛА ПО ВЗРОСЛОМУ!!!

    ТОЛЬКО НАЧАЛО!
    Опер
  28. astankard Вчера, 17:19
    Теперь, как я понимаю , на Су-57 в Сирии , должен открыться сезон охоты....ИГИЛ тут не участвует - не с чем участвовать.
    astankard
    1. ul_vitalii Вчера, 17:42
      Пусть загоняет на С-400.
      ul_vitalii
  29. Галина Арефьева Вчера, 17:43
    Я противник военных действий на чужой территории. Военная техника должна защищать свои границы. А испытывать военную технику на чужой территории, уничтожая людей и строения, сделанные чужими руками, я считаю преступление.
    Галина Арефьева
    1. Опер Вчера, 18:27
      Очень трогательно! Следовательно по вашему лучше воевать на своей?! Так вот да будет вам известно, мадам, до своих границ и уж тем более на свою территорию врага лучше вообще не пускать. Напомню вам, что террористы в Сирии объявили России джихад! Также напомню, что в Сирии уничтожено тысячи джихадистов выходцев из России и стран СНГ! Вы предпочитали бы в России с ними разбераться?! Еще вам напомню одну военную истину-если враг не сдается его уничтожают! Вынужден констатировать, что даже вместе со строениями сделанными чужими руками! Вы наверное слышали, что Россия окружена кольцом натовских баз?! Считаете, что лучше их вообще в Россию запустить, чтобы если уж что какое нибудь строение скажем в натовской Польше не повредить?!
      Опер
      1. Lexus Вчера, 20:31
        Ни добавить, ни убавить. Четко сказано, Опер! Благодаря ложному гуманизму так и доехали до текущего состояния. Вот и смертную казнь так же и такие же отменили.
        Lexus
    2. businessv Вчера, 22:03
      Цитата: Галина Арефьева
      А испытывать военную технику на чужой территории, уничтожая людей и строения, сделанные чужими руками, я считаю преступление.

      Уважаемая Галина, совсем недавно уже была похожая полемика на ВО Вы, видимо не часто тут бываете. Напомню ответ на аналогичную реплику: откройте карту ближнего востока и посмотрите, почему Россия вмешалась в действия террористов и бездействие ослабевшей от изматывающей войны САР. Там не испытывается оружие, как Вы говорите, а проводятся необходимые боевые операции, в ходе которых испытываются некоторые образцы военной техники и вооружений, это огромная разница! Уверяю Вас, что с террором лучше воевать "оптом" там, где он зарождается, чем вылавливать террористов поодиночке в наших городах!
      businessv
    3. Yngvar Вчера, 23:51
      Понимаете ли Галина, испытания чужой военной техники на нашей территории мы уже проходили в Отечественную! Бомбы, снаряды и мины до сих пор выкорчевываем, что на западе страны, что на востоке. Лучше уж испытать свою технику на чужой территории, чем чужую на своей...
      Yngvar
    4. Ююка Вчера, 23:57
      Цитата: Галина Арефьева
      Я противник военных действий на чужой территории. Военная техника должна защищать свои границы. А испытывать военную технику на чужой территории, уничтожая людей и строения, сделанные чужими руками, я считаю преступление.


      фух! Слава Богу таких недалеких в МО нет... как же ж товарищ Сталин не прав был! перешел границу и уничтожал строения и людей! belay ну нельзя ж с таким бредом выходить на всеобщее посмеяние request
      Ююка
    5. sailor52 Сегодня, 01:14
      какое счастье что Вы с таким стратегическим мышлением не министробороны и не президент
      sailor52
  30. Dzafdet Вчера, 18:11
    Ларчик открывается просто : нужно обкатать пилотную серию, выявив "баги", и проверить возможность обнаружения Ф-22 и Ф-35. А также снять их сигнатуры... laughing tongue wassat
    Dzafdet
    1. Борзиков Вчера, 19:20
      Их уже давно сняли. Ф-22 и Ф35 летают во многих странах и в том числе на авиашоу и выставках. И везде есть радиолокационные станции и разведка, есть продажные сотрудники. Не говоря уже о том, что Ф-22 постоянно летают вдоль российских границ на Балтике и на Дальнем востоке. И уже многократно облучены средствами ПВО. Как пример эффективности Ф-22 - в Сирии один такой "стелс" пользуясь рельефом местности подошёл в упор к двум российским штурмовикам СУ-25, сымитировав атаку, и его наши пилоты увидели только тогда, когда он сам стал привлекать их внимание отстрелом тепловых ловушек и пересечением курсов. При том, что ни российские, ни сирийские ПВО его не увидели перед этим. И лишь когда пилоты штурмовиков пожаловались на его действия, ничего не подозревающий СУ-35, находившийся в том же районе на высоте 10 тыс. метров и выполнявший задачи по прикрытию этих штурмовиков, опомнился и "ринулся" на обидчика, "стремительно зайдя в заднюю полусферу" к Ф-22, после чего тот "ретировался". Ну а что ему оставалось делать, он задачу выполнил,"условно уничтожил звено штурмовиков и пора восвояси.
      Борзиков
      1. turbris Вчера, 19:49
        Борзиков - что за бред вы несете про "стелсы", ну не специалист вы по ПВО, так зачем всем другим голову дурачить? Один "стелс"пользуясь рельефом местности подошел скрытно к Су-25, вы хоть понимаете, что раз он "стелс", то ему рельефом местности пользоваться не надо, его же никто не видит, как вы тут вещаете. "Стелс" - это не невидимый самолет, а самолет с пониженной радиолокационной заметностью, просто ПВО его обнаруживает на меньшей дальности, чем обычный самолет - начитались зарубежной рекламы и восхваляете здесь их самолеты, стыдно должно быть!
        turbris
      2. Ююка Сегодня, 00:02
        И лишь когда пилоты штурмовиков пожаловались на его действия, ничего не подозревающий СУ-35, находившийся в том же районе на высоте 10 тыс. метров и выполнявший задачи по прикрытию этих штурмовиков, опомнился и "ринулся" на обидчика, "стремительно зайдя в заднюю полусферу" к Ф-22, после чего тот "ретировался". Ну а что ему оставалось делать, он задачу выполнил,"условно уничтожил звено штурмовиков и пора восвояси.

        эт что было? belay вы хотя б разные мнения читали... чем свое выдавать за правильное fool с точностью наоборот, прям влияние "демократизаторов" - все с ног на голову negative . За спиной у летчика сидели? laughing
        Ююка
  31. Борзиков Вчера, 19:12
    Автор, если ты назвал что то "детским лепетом", то не факт, что это детский лепет. Тон учителями перед первоклашками смени на нормальный, журналисткий. Во вторых, вопрос "Как же так, сначала заявил о победе и выводе части группировки из Сирии, а потом снова (в третий раз) её усиливает?" вполне логичен и законен. Когда главнокомандующий объявляет о победе и выводе войск, а после этого "побеждённые" сбивают самолёты боевые и обстреливают миномётами авиабазу, убивают военнослужащих прямо в их расположении - о какой победе идёт речь? И над кем?
    Борзиков
  32. Strategia Вчера, 19:15
    Но если отмести в сторону этот детский лепет, рассчитанный на смущение слабых мозгов в канун президентских выборов

    Имеется ввиду эта статья?
    Strategia
  33. Самара_63 Вчера, 19:16
    Нам надо втянуться в воздушные бои с ВВС США...Жаль Кожедуба нет!
    Самара_63
    1. Strategia Вчера, 19:31
      Так ведь и Сталина нет!
      Strategia
      1. Setrac Вчера, 22:31
        Цитата: Strategia
        Так ведь и Сталина нет!

        И Рузвельта и Черчиля, какая жаль...
        И Гитлера и Муссолини...
        Setrac
  34. Борзиков Вчера, 19:22
    Сирии один такой "стелс" Ф-22 сильно опозорил российские ВКС и ПВО, пользуясь рельефом местности подошёл в упор к двум российским штурмовикам СУ-25, сымитировав атаку, и его наши пилоты увидели только тогда, когда он сам стал привлекать их внимание отстрелом тепловых ловушек и пересечением курсов. При том, что ни российские, ни сирийские ПВО его не увидели перед этим. И лишь когда пилоты штурмовиков пожаловались на его действия, ничего не подозревающий СУ-35, находившийся в том же районе на высоте 10 тыс. метров и выполнявший задачи по прикрытию этих штурмовиков, опомнился и "ринулся" на обидчика, "стремительно зайдя в заднюю полусферу" к Ф-22, после чего тот "ретировался". Ну а что ему оставалось делать, он задачу выполнил,"условно уничтожил звено штурмовиков и пора восвояси.
    Борзиков
    1. Писсаро Вчера, 19:50
      Это вести от агенства АБС?
      Писсаро
    2. Setrac Вчера, 22:39
      Цитата: Борзиков
      Сирии один такой "стелс" Ф-22 сильно опозорил российские ВКС и ПВО, пользуясь рельефом местности подошёл в упор к двум российским штурмовикам СУ-25, сымитировав атаку, и его наши пилоты увидели только тогда, когда он сам стал привлекать их внимание отстрелом тепловых ловушек и пересечением курсов.

      Размышления дилетанта. А что наши должны были сбить этот Ф-22?
      Цитата: Борзиков
      И лишь когда пилоты штурмовиков пожаловались на его действия, ничего не подозревающий СУ-35, находившийся в том же районе на высоте 10 тыс. метров и выполнявший задачи по прикрытию этих штурмовиков, опомнился и "ринулся" на обидчика, "стремительно зайдя в заднюю полусферу" к Ф-22, после чего тот "ретировался".

      Потому и пригнали Сушку, ибо другого метода отогнать Ф-22 НЕ СБИВАЯ ЕГО не было.
      Цитата: Борзиков
      Ну а что ему оставалось делать, он задачу выполнил,"условно уничтожил звено штурмовиков и пора восвояси.

      Ну так и наш истребитель задачу по перехвату выполнил, условно уничтожив Ф-22 и пора восвояси.
      Setrac
    3. Ююка Сегодня, 00:06
      Цитата: Борзиков
      Сирии один такой "стелс" Ф-22 сильно опозорил российские ВКС и ПВО, пользуясь рельефом местности подошёл в упор к двум российским штурмовикам СУ-25, сымитировав атаку, и его наши пилоты увидели только тогда, когда он сам стал привлекать их внимание отстрелом тепловых ловушек и пересечением курсов. При том, что ни российские, ни сирийские ПВО его не увидели перед этим. И лишь когда пилоты штурмовиков пожаловались на его действия, ничего не подозревающий СУ-35, находившийся в том же районе на высоте 10 тыс. метров и выполнявший задачи по прикрытию этих штурмовиков, опомнился и "ринулся" на обидчика, "стремительно зайдя в заднюю полусферу" к Ф-22, после чего тот "ретировался". Ну а что ему оставалось делать, он задачу выполнил,"условно уничтожил звено штурмовиков и пора восвояси.


      пластинку заело? или за количество буковок получаешь? хучь бы воображение подключил да слова местами поменял...
      Ююка
  35. groks Вчера, 19:40
    Да что ж заголовок настолько жёлтый? И не связанный с текстом. Какой гроссмейстер и какая вдруг логика? Опять ХПП, переходящий в ОХПП?
    Победит в Сирии тот, кто займёт всю территорию. А бомбить можно до бесконечности - у САСШ денег полно, они наймут в нищем регионе хоть миллион новых бойцов. Увы - иначе в истории ни разу не было.
    Испытать в реальных условиях новую технику - очень хорошо. Но только бы не через то место, через которое у нас последнее время всё делается!!!
    groks
    1. Setrac Вчера, 22:44
      Цитата: groks
      они наймут в нищем регионе хоть миллион новых бойцов.

      При превосходстве в тяжелых вооружениях артиллерия перемолотит любое количество "миллионов бойцов".
      Setrac
  36. Волька Вчера, 20:14
    похоже ВКС РФ решило использовать тактику ВОВ, и парочки Су-57 вкупе с Су-35 вполне хватит обеспечить достойное прикрытие ударной или разведывательной группы самолетов, и обкатка и польза налицо...
    Волька
  37. shans2 Вчера, 20:34
    это вам не унылое гофно ф-16 и ф-35, да и ф-22, старое гуано)
    shans2
  38. macgyver Вчера, 22:46
    Для авиаконструкторов это уникальная возможность, провести обкатку техники в боевых условиях. Особенно с учетом наличия в воздушном пространстве Сирии авиации НАТО и Израиля. Не думаю, что Путин принимает уж все решения ... хотя он вообще-то ещё и верховный главнокомандующий, так что чисто теоретически имеет право.
    macgyver
  39. Dukat22 Сегодня, 00:44
    Цитата: Кент0001
    Щас партнеры срисуют его радио профиль, что не есть гут, и радарами пощупают. Удивлять нам там некого поэтому как-то странно это выглядит. Понты нам колотить не к чему, а если что то в отместку за Вагнеровцев можно было Калибрами бармалеев и их покровителей с пеком смешать.

    Перед местными попонтить можно,кроме евреев,у них есть истребители американские 5-го поколения. Сирийцы вообще будут ходить как на выставку авиасалона с выпученными глазами,они летают на самолетах 70-х,когда мои родители обо мне задумались. Положительный момент есть,поддержать морально и визуально,ну и чтоб врагам было чего завтра в газетах нацарапать.........а вот если он там грохнется.........вот тогда можно многое потерять.
    Dukat22
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