Гроссмейстер в поддавки не играет
Решение Москвы об отправке в Сирию новейших боевых самолетов полностью опровергает домыслы о якобы коньюнктурно-предвыборных мотивировках текущей российской политики на Ближнем Востоке
«Утренняя почта» принесла сенсационную новость из Сирии. «Россия разместила на своей сирийской авиабазе Хмеймим истребители пятого поколения Су-57!» Сообщение подтверждено источниками в минобороны РФ, сопровождается видео посадки двух самолетов, которые, по своим внешним очертаниям, полностью соответствуют данной модели истребителя.
Кроме того, отмечается, что одновременно авиационная группировка ВКС РФ на той же базе была усилена еще четырьмя истребителями Су-35, четырьмя штурмовиками Су-25 и, что особенно важно, самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, который недавно был из Сирии выведен.
Данная новость, несомненно, даст всевозможным интернет-толкователям шикарный повод в очередной раз позубоскалить насчет «непоследовательности Путина», который то объявляет о победном завершении войны в Сирии, то вновь наращивает там военную группировку.
Но если отмести в сторону этот детский лепет, рассчитанный на смущение слабых мозгов в канун президентских выборов, и попробовать оценить ситуацию по-взрослому, то вполне очевидно следующее:
Первое: Если данное сообщение соответствует действительности, то оно, на мой взгляд, полностью укладывается в логику развития оперативной военно-политической обстановки в Сирии и в целом на Ближнем Востоке.
Второе: Столь ответственное решение – об отправке новейших, секретных самолетов, едва прошедших основную стадию государственных испытаний, в район боевых действий, могло быть принято только на самом высоком уровне. То есть - непосредственно Президентом России.
Третье: Данное решение Владимира Путина, безусловно, несет в себе определенные, естественные для любой военной ситуации, элементы риска - новейшие самолеты могут повергнуться нападению если не в воздухе, то на земле. Та же база Хмеймим совсем недавно была атакована боевиками.
Четвертое: С учетом степени реального риска, вполне очевидно, что данное решение принималось без какого-либо учета текущей политической коньюнктуры, связанной с предстоящими президентскими выборами в РФ. Поскольку учет подобных соображений полностью исключил бы такое решение в принципе. Дескать - зачем рисковать в столь ответственный момент?
Пятое: Это в свою очередь означает, что мотивировка такого решения связана с совершенно иной, куда более основательной военно-политической логикой и долговременными целями России, как государства. В каком-то смысле - это максимально наглядная и убедительная иллюстрация известной истины, гласящей: «Политик думает о следующих выборах, государственный муж – о следующих поколениях».
Шестое: Путин был совершенно прав, когда не так давно объявил о победоносном завершении военной кампании против ИГИЛ. Указанная группировка действительно полностью разгромлена, вплоть до того, что появились сообщения о том, что американцы срочно переучивают оставшихся в живых «плохих террористов» в «хороших», для пополнения ныне здравствующих вооруженных противников законных властей Сирии.
Седьмое: Недавнее решение Президента РФ о частичном выводе из Сирии российского военного контингента было неверно истолковано многими как внутри страны. так и на Западе - как сугубо предвыборный пиар-ход. На самом деле, это был скорее четкий сигнал «американским партнерам» о том, что Россия готова к сворачиванию военной фазы сирийского противостояния и видит будущее за взаимоприемлемым политическим диалогом, как на местном, так и на геополитическом уровне.
Восьмое: Этот сигнал Путина в Вашингтоне не был услышан. Вместо того, что перенести центр тяжести на мирное урегулирование ситуации в Сирии, американцы занялись сначала саботажем российских диалоговых инициатив, в частности – в виде полного игнорирования Конституционного форума Сирии в Сочи. А затем и вовсе перешли к прямому захвату и закреплению за собой целых районов Сирии под целиком фиктивным предлогом помощи «свободолюбивым курдам в их борьбе с терроризмом».
Девятое: На опасную эволюцию американской политики в Сирии было прямым текстом указано еще месяц назад - в ходе пресс конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорке:
Девятое: Предупреждение российского министра иностранных дел было сделано практически прямым текстом и в абсолютно определенных выражения. Вашингтону дали четко понять, что Россия в Сирии отступать не намерена, что США не следует делать неверных выводов из миролюбивой позиции Владимира Путина и что нужно, наконец, начать всерьез договариваться. Но, как говорится - «Остапа понесло!». За прошедший месяц США не только не сбавили в Сирии обороты, но и полностью перешли «красную черту», нанеся уничтожающий удар из всех видов оружия по сирийским формированиям и российским бойцам из состава ЧВК.
Десятое: В результате указанных действий США и их наемников в Сирии, предпринятая Россией попытка «заморозки» военных действий в этой стране, к сожалению, была сорвана. И ответные действия, обещанные Сергеем Лавровым еще в январе, приходится предпринимать уже на военно-стратегическом «треке». В рамках которого, несомненно, следует рассматривать операцию сирийской армии по освобождению столицы страны – Дамаска от застарелой занозы - окопавшихся в одном из ее пригородов проамериканских «хороших террористов». А также прибытие в эту страну дополнительных боевых самолетов российских Воздушно-космических сил.
Каковое событие, само по себе, имеет несколько смысловых значений. Прежде всего, это очевидное физическое усиление российского ударного компонента в Сирии, что вполне естественно с учетом факта новой интенсификации боевых действий. Кроме того, это важный психологический сдерживающий фактор для тех же американцев, которые после своей образцовой подлости под Дейр-эз-Зором, наверняка почувствовали вкус к таким «подвигам» и могут попытаться их повторить. Появление в Сирии совершенно неизвестных им и потому непредсказуемых Су-57 может остудить некоторые слишком горячие пентагоновские головы. Особенно в сочетании с самолетом ДРЛО, который явно предназначен не для нейтрализации примитивных военных возможностей местных «душманов».
И, само собой разумеется, новейшему Су-57 тоже не стоит слишком «засиживаться в девках». И в этом смысле этап его проверки в реальном деле выглядит абсолютно логичным и своевременным на фоне завершения основной фазы госиспытаний и предстоящих поставок первых партий этого самолета в войска. А стратегический курс Путина на проверку любой военной техники в условиях реального боя, с тем чтобы армия получала реально эффективное оружие, а не «кота в мешке», можно только приветствовать.
Таковы вкратце основные выводы, которые напрашиваются в связи с сообщениями о прибытии в Сирию новейших российских боевых самолетов.
«Утренняя почта» принесла сенсационную новость из Сирии. «Россия разместила на своей сирийской авиабазе Хмеймим истребители пятого поколения Су-57!» Сообщение подтверждено источниками в минобороны РФ, сопровождается видео посадки двух самолетов, которые, по своим внешним очертаниям, полностью соответствуют данной модели истребителя.
Кроме того, отмечается, что одновременно авиационная группировка ВКС РФ на той же базе была усилена еще четырьмя истребителями Су-35, четырьмя штурмовиками Су-25 и, что особенно важно, самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, который недавно был из Сирии выведен.
Данная новость, несомненно, даст всевозможным интернет-толкователям шикарный повод в очередной раз позубоскалить насчет «непоследовательности Путина», который то объявляет о победном завершении войны в Сирии, то вновь наращивает там военную группировку.
Но если отмести в сторону этот детский лепет, рассчитанный на смущение слабых мозгов в канун президентских выборов, и попробовать оценить ситуацию по-взрослому, то вполне очевидно следующее:
Первое: Если данное сообщение соответствует действительности, то оно, на мой взгляд, полностью укладывается в логику развития оперативной военно-политической обстановки в Сирии и в целом на Ближнем Востоке.
Второе: Столь ответственное решение – об отправке новейших, секретных самолетов, едва прошедших основную стадию государственных испытаний, в район боевых действий, могло быть принято только на самом высоком уровне. То есть - непосредственно Президентом России.
Третье: Данное решение Владимира Путина, безусловно, несет в себе определенные, естественные для любой военной ситуации, элементы риска - новейшие самолеты могут повергнуться нападению если не в воздухе, то на земле. Та же база Хмеймим совсем недавно была атакована боевиками.
Четвертое: С учетом степени реального риска, вполне очевидно, что данное решение принималось без какого-либо учета текущей политической коньюнктуры, связанной с предстоящими президентскими выборами в РФ. Поскольку учет подобных соображений полностью исключил бы такое решение в принципе. Дескать - зачем рисковать в столь ответственный момент?
Пятое: Это в свою очередь означает, что мотивировка такого решения связана с совершенно иной, куда более основательной военно-политической логикой и долговременными целями России, как государства. В каком-то смысле - это максимально наглядная и убедительная иллюстрация известной истины, гласящей: «Политик думает о следующих выборах, государственный муж – о следующих поколениях».
Шестое: Путин был совершенно прав, когда не так давно объявил о победоносном завершении военной кампании против ИГИЛ. Указанная группировка действительно полностью разгромлена, вплоть до того, что появились сообщения о том, что американцы срочно переучивают оставшихся в живых «плохих террористов» в «хороших», для пополнения ныне здравствующих вооруженных противников законных властей Сирии.
Седьмое: Недавнее решение Президента РФ о частичном выводе из Сирии российского военного контингента было неверно истолковано многими как внутри страны. так и на Западе - как сугубо предвыборный пиар-ход. На самом деле, это был скорее четкий сигнал «американским партнерам» о том, что Россия готова к сворачиванию военной фазы сирийского противостояния и видит будущее за взаимоприемлемым политическим диалогом, как на местном, так и на геополитическом уровне.
Восьмое: Этот сигнал Путина в Вашингтоне не был услышан. Вместо того, что перенести центр тяжести на мирное урегулирование ситуации в Сирии, американцы занялись сначала саботажем российских диалоговых инициатив, в частности – в виде полного игнорирования Конституционного форума Сирии в Сочи. А затем и вовсе перешли к прямому захвату и закреплению за собой целых районов Сирии под целиком фиктивным предлогом помощи «свободолюбивым курдам в их борьбе с терроризмом».
Девятое: На опасную эволюцию американской политики в Сирии было прямым текстом указано еще месяц назад - в ходе пресс конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорке:
«То, что Соединенные Штаты серьезно занимаются формированием альтернативных органов власти на огромной части сирийской территории, это факт. И это, конечно же, абсолютно противоречит их собственным обязательствам, под которыми они не раз подписывались. В том числе в Совете Безопасности ООН - о приверженности суверенитету и территориальной целостности Сирии. Нас это беспокоит. Я неоднократно обсуждал это с Рексом Тиллерсоном. Непоследовательность и отсутствие принципиальной приверженности тому, о чем договариваемся – это достаточно характерно для американской дипломатии. В том числе и в том, что касается причин пребывания американцев в Сирии и причин действий коалиции, которую они возглавляют. Мне Рекс Тиллерсон неоднократно говорил, что единственная причиной (их пребывания там – ред.) , единственная цель - это победить ИГИЛ. Теперь у них возникают гораздо более далеко идущие планы. Придется все-таки с этим считаться. И искать пути, которые не позволят подрывать суверенитет сирийского государства»
Девятое: Предупреждение российского министра иностранных дел было сделано практически прямым текстом и в абсолютно определенных выражения. Вашингтону дали четко понять, что Россия в Сирии отступать не намерена, что США не следует делать неверных выводов из миролюбивой позиции Владимира Путина и что нужно, наконец, начать всерьез договариваться. Но, как говорится - «Остапа понесло!». За прошедший месяц США не только не сбавили в Сирии обороты, но и полностью перешли «красную черту», нанеся уничтожающий удар из всех видов оружия по сирийским формированиям и российским бойцам из состава ЧВК.
Десятое: В результате указанных действий США и их наемников в Сирии, предпринятая Россией попытка «заморозки» военных действий в этой стране, к сожалению, была сорвана. И ответные действия, обещанные Сергеем Лавровым еще в январе, приходится предпринимать уже на военно-стратегическом «треке». В рамках которого, несомненно, следует рассматривать операцию сирийской армии по освобождению столицы страны – Дамаска от застарелой занозы - окопавшихся в одном из ее пригородов проамериканских «хороших террористов». А также прибытие в эту страну дополнительных боевых самолетов российских Воздушно-космических сил.
Каковое событие, само по себе, имеет несколько смысловых значений. Прежде всего, это очевидное физическое усиление российского ударного компонента в Сирии, что вполне естественно с учетом факта новой интенсификации боевых действий. Кроме того, это важный психологический сдерживающий фактор для тех же американцев, которые после своей образцовой подлости под Дейр-эз-Зором, наверняка почувствовали вкус к таким «подвигам» и могут попытаться их повторить. Появление в Сирии совершенно неизвестных им и потому непредсказуемых Су-57 может остудить некоторые слишком горячие пентагоновские головы. Особенно в сочетании с самолетом ДРЛО, который явно предназначен не для нейтрализации примитивных военных возможностей местных «душманов».
И, само собой разумеется, новейшему Су-57 тоже не стоит слишком «засиживаться в девках». И в этом смысле этап его проверки в реальном деле выглядит абсолютно логичным и своевременным на фоне завершения основной фазы госиспытаний и предстоящих поставок первых партий этого самолета в войска. А стратегический курс Путина на проверку любой военной техники в условиях реального боя, с тем чтобы армия получала реально эффективное оружие, а не «кота в мешке», можно только приветствовать.
Таковы вкратце основные выводы, которые напрашиваются в связи с сообщениями о прибытии в Сирию новейших российских боевых самолетов.
Автор: Юрий Селиванов
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