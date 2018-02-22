Гроссмейстер в поддавки не играет

«То, что Соединенные Штаты серьезно занимаются формированием альтернативных органов власти на огромной части сирийской территории, это факт. И это, конечно же, абсолютно противоречит их собственным обязательствам, под которыми они не раз подписывались. В том числе в Совете Безопасности ООН - о приверженности суверенитету и территориальной целостности Сирии. Нас это беспокоит. Я неоднократно обсуждал это с Рексом Тиллерсоном. Непоследовательность и отсутствие принципиальной приверженности тому, о чем договариваемся – это достаточно характерно для американской дипломатии. В том числе и в том, что касается причин пребывания американцев в Сирии и причин действий коалиции, которую они возглавляют. Мне Рекс Тиллерсон неоднократно говорил, что единственная причиной (их пребывания там – ред.) , единственная цель - это победить ИГИЛ. Теперь у них возникают гораздо более далеко идущие планы. Придется все-таки с этим считаться. И искать пути, которые не позволят подрывать суверенитет сирийского государства»