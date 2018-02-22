Россия обогнала КНР по запасам золота
Золотой резерв России вырос до 1 тыс. 857 тонн, страна вышла на 5 место в мире по данному показателю, обогнав Китай, приводит Взгляд сообщение агентства Bloomberg.
Объем золотого запаса Китая составляет 1 тыс. 843 тонны.
Первые четыре строки рейтинга отданы США (8 тыс. 133 тонны), Германии (3 тыс. 374 тонны), Италии (2 тыс. 452 тонны) и Франции (2 тыс. 436 тонн).
Кроме того, 2 тыс. 814 т принадлежит Международному валютному фонду.
Как отметило агентство, «увеличение золотого резерва позволяет России диверсифицировать валютные запасы на фоне ухудшения отношений с США».
Сообщается также, что российские власти закупают в основном золото, добытое на отечественных приисках.
По данным агентства, также активно наращивает золотой запас и Турция.
Ранее СМИ писали, что если совокупный золотой запас России и Китая превысит американский, то доллар окажется в «неудобном положении», а США будут потеснены в глобальной экономике.
Объем золотого запаса Китая составляет 1 тыс. 843 тонны.
Первые четыре строки рейтинга отданы США (8 тыс. 133 тонны), Германии (3 тыс. 374 тонны), Италии (2 тыс. 452 тонны) и Франции (2 тыс. 436 тонн).
Кроме того, 2 тыс. 814 т принадлежит Международному валютному фонду.
Как отметило агентство, «увеличение золотого резерва позволяет России диверсифицировать валютные запасы на фоне ухудшения отношений с США».
Сообщается также, что российские власти закупают в основном золото, добытое на отечественных приисках.
По данным агентства, также активно наращивает золотой запас и Турция.
Ранее СМИ писали, что если совокупный золотой запас России и Китая превысит американский, то доллар окажется в «неудобном положении», а США будут потеснены в глобальной экономике.
Использованы фотографии: http://www.pravda-tv.ru
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