01:21 23 февраля

Россия обогнала КНР по запасам золота

Золотой резерв России вырос до 1 тыс. 857 тонн, страна вышла на 5 место в мире по данному показателю, обогнав Китай, приводит Взгляд сообщение агентства Bloomberg.

Россия обогнала КНР по запасам золота


Объем золотого запаса Китая составляет 1 тыс. 843 тонны.


Первые четыре строки рейтинга отданы США (8 тыс. 133 тонны), Германии (3 тыс. 374 тонны), Италии (2 тыс. 452 тонны) и Франции (2 тыс. 436 тонн).

Кроме того, 2 тыс. 814 т принадлежит Международному валютному фонду.

Как отметило агентство, «увеличение золотого резерва позволяет России диверсифицировать валютные запасы на фоне ухудшения отношений с США».

Сообщается также, что российские власти закупают в основном золото, добытое на отечественных приисках.

По данным агентства, также активно наращивает золотой запас и Турция.

Ранее СМИ писали, что если совокупный золотой запас России и Китая превысит американский, то доллар окажется в «неудобном положении», а США будут потеснены в глобальной экономике.

Использованы фотографии: http://www.pravda-tv.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 62

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  1. Геркулесыч Вчера, 13:39
    Еще бы царское золото вернуть -будем первыми с огромным отрывом от всех! hi
    Геркулесыч
    1. Андрей К Вчера, 13:45
      ...Первые четыре строки рейтинга отданы США (8 тыс. 133 тонны), Германии (3 тыс. 374 тонны), Италии (2 тыс. 452 тонны) и Франции (2 тыс. 436 тонн)...

      Первые два участника рейтинга под оооочень большим вопросом...
      Мерины подтянули в Форт-Нокс все золотые активы, до которых смогли дотянуться.
      Есть ли они там сейчас, а если есть, то в каком количестве - никто не знает.
      Де Голль выкрутил руки меринам, успел забрать.
      Не далее как пару-тройку лет назад эти шулеры вернули китайцам какое-то "золото" - в итоге китайцы, как тот "Шура Балаганов", распилили стлитки и оказалось, что они являются владельцами кучи муляжей.
      Немцы своё золото оттуда вытянуть не могут, их просто "динамят".
      Андрей К
      1. ALEX_SHTURMAN Вчера, 13:50
        Вот именно, какие именно запасы лежат в Форт- Ноксе доподлинно неизвестно. Немцы запросили у Вашингтона проверить ихние запасы, на что им было сказано: Спи Жена все уже давно!..))) wink
        ALEX_SHTURMAN
        1. Anarchist Вчера, 15:48
          если совокупный золотой запас России и Китая превысит американский, то доллар окажется в «неудобном положении»,
          Цитата: ALEX_SHTURMAN
          Немцы запросили у Вашингтона проверить ихние запасы, на что им было сказано: Спи Жена все уже давно!..

          Вот так и китайцам сказали! Последние засомневались в том, что их золото на месте!
          Нафига хранить свои резервы в стане врага? Может им и свои арсеналы на сохранение отдать? fool
          Anarchist
          1. ALEX_SHTURMAN Вчера, 16:12
            Уважаемый, а где вы видели, что я предлагал хранить запасы у врага? Вы слишком серьезны и не видите различия между сарказмом и утверждением.. Удачи Вам laughing
            Ваши претензии надо отправить к Набиулиной, которая продолжает скупать Американские гособлигации...
            ALEX_SHTURMAN
            1. Anarchist Вчера, 16:25
              Цитата: ALEX_SHTURMAN
              Уважаемый, а где вы видели, что я предлагал хранить запасы у врага?

              Дружище, Вы меня не правильно поняли - я к Вам вообще никаких притензий не имею! Просто поделился своим пониманием проблемы... А Вас процитировал для того, чтоб показать ситуацию всех тех, кто держит "свою жену на сохранении у соседа". drinks
              Anarchist
              1. ALEX_SHTURMAN Вчера, 16:54
                Тогда и Вы меня извините drinks Я вас не правильно понял..
                ALEX_SHTURMAN
          2. dr.star75 Вчера, 20:28
            А немцев и не кто не спрашивает, где они должны хранить свое золото. Германия оккупированная страна, находится под внешним управлением. Не так нагло как Украина, но тем не менее....
            dr.star75
      2. куртка бейна Вчера, 13:55
        Цитата: Андрей К
        ...Первые четыре строки рейтинга отданы США (8 тыс. 133 тонны), Германии (3 тыс. 374 тонны), Италии (2 тыс. 452 тонны) и Франции (2 тыс. 436 тонн)...

        Первые два участника рейтинга под оооочень большим вопросом...

        У вас под большим вопросом?
        Мировые золотые резервы
        http://global-finances.ru/mirovyie-zolotyie-rezer
        vyi/

        И даже они не сомневаются
        Россия по запасам золота обгонит Китай, – господство доллара оказалось под угрозой
        http://eer.ru/a/article/u123259/2017/03/16/59193


        Цитата: Андрей К

        Немцы своё золото оттуда вытянуть не могут, их просто "динамят".

        По Раше Тудей сказали? feel
        куртка бейна
        1. Андрей К Вчера, 14:04
          Цитата: куртка бейна
          ...По Раше Тудей сказали?...

          По France Televisions - что, обманули лягушатники belay
          Андрей К
          1. куртка бейна Вчера, 15:22
            Цитата: Андрей К
            Цитата: куртка бейна
            ...По Раше Тудей сказали?...

            По France Televisions - что, обманули лягушатники belay

            Неужели в этот раз и ссылка есть? wink
            куртка бейна
            1. Андрей К Вчера, 15:30
              Цитата: куртка бейна
              ...Неужели в этот раз и ссылка есть?...

              Не буду Ваш хлеб отбирать.
              Вы своими ссылками завалили весь свой комментарий, дальше-то что?
              Любезный, я выучен в СССР и не страдаю ЕГЭшной зависимостью от наличия ссылок.
              Матчасть знать надо, а не троллить по сайту wink
              Андрей К
              1. куртка бейна Вчера, 15:38
                Цитата: Андрей К
                Цитата: куртка бейна
                ...Неужели в этот раз и ссылка есть?...

                Не буду Ваш хлеб отбирать.
                Послать могу wink

                Послать дело нехитрое. А вот подтвердить свои слова.... ну да ладно, не будем о грустном (для вас). bully
                куртка бейна
                1. Андрей К Вчера, 15:42
                  Цитата: куртка бейна
                  ...А вот подтвердить свои слова.... ну да ладно, не будем о грустном (для вас)...

                  Вы что-то попутали lol
                  Кто-то подписывался подтверждать Ваши слова и гулять по Вашим ссылкам laughing
                  Любезный, Вы чрезвычайно переоцениваете свою значимость, ну да ладно. Не буду о грустном (для Вас) bully
                  Андрей К
                  1. куртка бейна Вчера, 15:53
                    Цитата: Андрей К
                    Цитата: куртка бейна
                    ...А вот подтвердить свои слова.... ну да ладно, не будем о грустном (для вас)...

                    Вы что-то попутали lol

                    "Лихие 90" никак не выветрятся?
                    Кто-то подписывался подтверждать Ваши слова и гулять по Вашим ссылкам

                    Мои слова подтверждать не надо. В отличии от вас я их сам подтвержу не посылая собеседника в Гугл. Вы хотя бы свои слова подтвердите.

                    - Немцы своё золото оттуда вытянуть не могут, их просто "динамят".
                    - По Раше Тудей сказали?
                    - По France Televisions - что, обманули лягушатники
                    - Неужели в этот раз и ссылка есть?
                    - Не буду Ваш хлеб отбирать. Послать могу
                    Но что особенно понравилось:
                    Любезный, я выучен в СССР и не страдаю ЕГЭшной зависимостью от наличия ссылок.
                    Матчасть знать надо, а не троллить по сайту

                    П.С.: Не хотите что бы вас "троллили" - не пишите откровенное враньё. hi
                    куртка бейна
                    1. Андрей К Вчера, 16:00
                      Цитата: куртка бейна
                      ...П.С.: Не хотите что бы вас "троллили" ...

                      Слушайте, куртка бейна.
                      То что Вы тролль и так ежу понятно, Ваше признание мне параллельно.
                      На остальную лабуду - комментарии из комментариев, Вы будете цеплять школьников.
                      P.S. Про вранье - это по Фрейду, зудит занозушка wink
                      Андрей К
        2. Vortex Вчера, 14:21
          Обрисую своими словами, вкратце.
          Бреттон-Вудская система была сломана об колено Шарлем Де Голлем тогда, когда он привёз в США "пароход" с зелёными фантиками и, согласно договору, поменял их на золото. Произошёл международный скандал из за того, что Форт-Нокс был опустошён и США получили фактический дефолт. Во время этого скандала американцы подогнали военные корабли, дабы не выпустить французский "пароход" набитый золотом из своих территориальных вод. В итоге, французское судно было отпущено и Никсон в 1971 году, в одностороннем порядке, вышел из этого договора. После, Киссинджер не просто так катался по ближнему востоку и договаривался с арабами за то, чтобы они начали торговать нефтью за доллары. Таким образом доллар из золотого стандарта превратился в чёрное золото, и Бреттон-Вудская система перетекла Ямайскую.
          Резюмируя, выскажу своё мнение о том, что США, фактически, могут не обладать теми запасами золота, которое они декларируют. Возможно, что их собственные запасы, на текущий момент, даже ниже китайских. По этим причинам они и "динамят" все страны, которые хотели и хотят забрать своё золото обратно.
          Vortex
      3. хрыч Вчера, 16:27
        Цитата: Андрей К
        Немцы своё золото оттуда вытянуть не могут, их просто "динамят".

        Вот и считайте, немецкое золото, как бы есть, а как бы и нет. США же профукали и свое, и немецкое, и японское. Путин же соответственно из разрушенной и обворованной страны вывел золотые закрома получается в одни из лидеров. С учетом, что остальным сии резервы нужны, как бы при потрясениях на покупку углеводородов, когда фантики прекратят хождение. А у нас нефть то своя. И золото Партии (СССР) прогадил не ЕБН даже, а закупка хлеба у тех же США коммунистами, когда нефтедолларов стало мало из-за заговора шейхов. Зерно брали у заклятого врага за золото или голод ... А ныне РФ без житниц - мирвой лидер по экспорту пшеницы . Чудны дела твои, Господи.
        хрыч
        1. самый главный Вчера, 22:01
          Цитата: хрыч
          А ныне РФ без житниц - мирвой лидер по экспорту пшеницы .

          Вот только ни мяса, ни молоко лидер не производит... а просто закупает пальмовое масло и травит им народ.
          самый главный
      4. фигвам Вчера, 16:40
        Андрей К

        Внутри американцких слитков был обнаружен вольфрам, который по плотности одинаков с золотом, но на много дешевле. Что ещё можно ожидать от мировых жуликов.
        фигвам
    2. РУСС Вчера, 13:54
      Цитата: Геркулесыч
      Еще бы царское золото вернуть -будем первыми с огромным отрывом от всех! hi

      И золото партии hi
      РУСС
    3. Владыка Ситх Вчера, 14:00
      Вот я делал отдельно обзор по золоту.

      Банк России за 2017 год купил 224 тонны золота

      Запасы монетарного золота в международных резервах РФ по итогам 2017 года выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 млн унций (1838,22 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.

      При этом стоимость золота в резервах за год выросла на 27,33% — до 76,647 млрд на 1 января 2018 года с 60,194 млрд долларов на 1 января 2017 года. Доля золота в международных резервах за период увеличилась — до 17,71% с 15,94%.

      Банк России в течение 2017 года, также, как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов.

      Так в декабре 2017 года Банк России приобрел 9,33 тонны монетарного золота увеличив золотые запасы на 0,5% в сравнении с ноябрем.
      В ноябре 2017 года банк приобрел 27,99 тонны золота, в октябре — 21,77 тонны монетарного золота, в сентябре банк приобрел 34,22 тонны золота, в августе — 15,5 тонны золота, в июле — приобрел 12,44 тонны золота, в июне — 9,33 тонны, в мае — 21,8 тонны, в апреле — 6,2 тонны, в марте — 25 тонн, в феврале — 9,3 тонны, в январе — 31,1 тонны.

      Статистика закупок золота для международных резервов России:
      на 1 января 2007 года 402 тонны
      на 1 января 2008 года 450 тонн
      на 1 января 2009 года 519 тонн
      на 1 января 2010 года 637,6 тонн
      на 1 января 2011 года 789,9 тонн
      на 1 января 2012 года 883,2 тонны
      на 1 января 2013 года 958 тонн
      на 1 января 2014 года 1036 тонн
      на 1 января 2015 года 1207 тонн
      на 1 января 2016 года 1406 тонн
      на 1 января 2017 года 1614,2 тонн
      на 1 января 2018 года 1838,22 тонн
      Владыка Ситх
      1. Андрей К Вчера, 14:05
        Владыка Ситх
        Спасибо, познавательно hi
        Андрей К
        1. Владыка Ситх Вчера, 14:08
          Замечу, что золото покупается за рубли у собственных производителей.

          В принципе можете себе в закладки страничку https://gold.1prime.ru и смотреть каждый день, там про алмазы, золото, цены и так далее.
          Владыка Ситх
          1. dauria Вчера, 14:24
            Замечу, что золото покупается за рубли у собственных производителей


            Добыча за год в РФ около 300 тонн. Кто-нибудь объяснит кто у кого покупает , почём и чьим оно становится на каждом этапе от грунта до слитка в банке России ?
            dauria
            1. Владыка Ситх Вчера, 14:31
              Перефразирую ваш вопрос, кто у кого покупает Т-90 и Су-35С, почем и чьим оно становится на каждом этапе от железной руды то боевой единицы в ВС России?

              Покупаю госбанк у гос предприятия.
              Владыка Ситх
              1. dauria Вчера, 15:00
                Покупаю госбанк у гос предприятия.


                Простите, но я надеялся на квалифицированный ответ. Кстати, от руды до армии танк или самолёт ( или его части) принадлежат не государству , а собственникам. Например, Дерипаске.
                Кто может толком объяснить, что за Союз золотопромышленников и на каких условиях эти частные компании ,банки и прочие копают и продают золото.
                Среди участников Союза золотопромышленников - предприятия по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней ( частные) , аффинажные заводы, коммерческие банки, прочие организации, всего около 40.
                dauria
                1. Владыка Ситх Вчера, 15:07
                  А процент акций в этих частных компаниях? Вот к примеру Газпром государственный или частный? Частный, но государство там имеет 50%+ 1 акцию.

                  Поэтому, в вашем списке из 40 предприятий, нужно знать сколько у государства акций. На каких основаниях они добывают золото принадлежавшее государству, это нужно договоры смотреть, возможно они добывают и отдают часть в виде налогов и натурально сырья.
                  Владыка Ситх
                  1. Кубик123 Вчера, 16:50
                    А кроме того, нужно купить еще лицензию на добычу, которая тоже денег стоит.
                    https://prodragmetally.ru/o-zolote/dobycha/poluch
                    it-litsenziyu.html
                    Кубик123
    4. хрыч Вчера, 16:32
      Цитата: Геркулесыч
      Еще бы царское золото вернуть -будем первыми с огромным отрывом от всех!

      Сталин его вернул, большевички, наклали в Швейцарию сотни миллионов золотом, каждый. Когда Зиновьева, Бухарина и пр. мерзость пытали, то выпытывали счета, а для верности в заложники взяли детей и родню, выгодаприобретателей конечных , даже Крупская сдала счета Ленина, уже невменяемого. По пути Сталин забрал испанское золото и немецкое, но это отдельная история. А выбитое у ленинцев пошло на станки и заводы для индустриализации, как и испанское, плюс лендлиз оплачен золотом. А это цена Победы и последующего рывка от сохи к ракетно-космической и термо-ядерной державе. Золото должно работать, а не пылиться. Тем более с нефтью и пшеном у нас нет проблем, а ВПК самодостаточное. Перспективы РФ - положительные.
      хрыч
    5. Вотяк Вчера, 17:01
      и американское проверить
      Вотяк
    6. Николай Грек Вчера, 17:43
      Цитата: Геркулесыч
      Еще бы царское золото вернуть -будем первыми с огромным отрывом от всех! hi

      recourse recourse уж лучше "царские" территории вернуть!!! feel wink yes wassat laughing laughing laughing good
      Николай Грек
    7. Saburov Вчера, 22:43
      Цитата: Геркулесыч
      Еще бы царское золото вернуть -будем первыми с огромным отрывом от всех!


      Ну вернёте вы это золото и что будет? В Российской Империи золота много было и страна была с этим золотом всё равно, экономически и промышленно отсталой. Что вы будете с ним делать? Сейчас на биржах обыкновенная бумажка под названием доллар, имеет в два, если не в три раза больший спрос чем золото. А всё потому, что американцы владеют технологиями и в итоге, благодаря им, подминают под себя весь мир. А мы всё как ид...ы бегаем с этим золотом. Промышленность надо поднимать и в науку с образованием вкладываться, а не над золотишком чахнуть.

      С уважением.
      Saburov
      1. eugraphus Сегодня, 00:24
        Золото - это валюта без государства.
        А злато было, есть и будет. И будет течь туда, где еголюбят и ценят умные люди.
        Если ты не имеешь золото, золото имеет тебя.
        eugraphus
  2. Геркулесыч Вчера, 13:41
    am У сша в форт -ноксе мышь повесилась от тоски и страху -одна по таким гигантским пустым помещениям бегала! crying lol
    Геркулесыч
    1. Мар.Тира Вчера, 13:48
      Мы конечно не знаем что там у них есть в наличии?Но Германия судя по всему вторая только на бумаге.Потому что всё её золото хранится в США,и вот уже пять лет,они безуспешно пытаются его от туда вывести.
      Мар.Тира
      1. Berkut24 Вчера, 14:12
        Никто толком не знает что там в наличии. Новоиспеченный министр финансов Трампа после выборов поехал с инспекцией в Форт-Нокс. И впервые в истории США сведения о количестве золота в хранилище были приняты в устной форме без подсчета. Кроме того, больше половины золотого запаса США были переданы на хранение в коммерческие банки для гарантии их стабильности. За 50 лет правительство США не получило с этих банков ни грамма металла. Все думают, что оно там до сих пор лежит неприкосновенно. Но вот при банкротстве Lehman Brothers в 2008-м золота там не оказалось...
        Berkut24
        1. dr.star75 Вчера, 20:36
          Не оказалось золотишка и при раскопках башен близнецов. А оно должно было быть там
          dr.star75
    2. 210окв Вчера, 14:06
      Да ладно Вам!Никто там не повесился.Умилила фраза-вот если Китай и Россия потеснят США...Да мы там как экономика вообще не котируемся.А Китай Россия интересует только как место откуда берется нефть,газ,древесина..
      Цитата: Геркулесыч
      am У сша в форт -ноксе мышь повесилась от тоски и страху -одна по таким гигантским пустым помещениям бегала! crying lol
      210окв
    3. dauria Вчера, 14:07
      одна по таким гигантским пустым помещениям бегала!


      10 метров х 10 метров х 1 метр - такой кубик 1 900 тонн . Запас России или Китая.Можно пару метров высоты добавить на пустоты между слитками и проходы . Мышь ещё пожалуется, что комнатёнка мала, разгуляться негде.
      dauria
  3. rruvim Вчера, 13:51
    А кто видел, что у Амеров 8 тыс. 133 тонны ? То, что Немецкое и золото других стран хранится на Американской территории - известно. Может эти 8 тонн и есть хранимые другими странами в США запасы?
    rruvim
    1. rruvim Вчера, 13:58
      Ведь Шахское золото Ирана после Исламской революции они с начало "заморозили", а затем "присвоили". Так было и с кубинским золотом диктатора Батисты. Уверен, что все 8000 тонн - это чужое золото, которое Гегемон присвоит себя, когда "пожелает"...
      rruvim
  4. РУСС Вчера, 13:55
    А ну как Россия и Китай прогнут доллар wassat , и все хана америкосам laughing
    РУСС
    1. Greenwood Вчера, 14:06
      ...и тут я проснулся.
      Greenwood
  5. Архивариус Вася Вчера, 14:03
    Интересная заметка, только вот насколько она соответствует действительности? Кто подскажет - откуда у Bloomberg эти данные?!
    Архивариус Вася
    1. РУСС Вчера, 14:08
      Цитата: Архивариус Вася
      Интересная заметка, только вот насколько она соответствует действительности? Кто подскажет - откуда у Bloomberg эти данные?!

      Они в открытых источниках ,ну и для рекомендации иногда смотрите новости.
      РУСС
      1. Архивариус Вася Вчера, 14:16
        А если наши при преувеличивают на счет кол-во золота чтоб не допустить негативных тенденций? Что если за эти 4 года на латание финансовых дыр и потерь от коррупции пришлось часть запаса потратить...
        В Америке злата наоборот больше должно быть.
        Архивариус Вася
  6. Greenwood Вчера, 14:07
    Круто, вот бы ещё по доходам населения догнала.
    Greenwood
  7. Туз Бубен Вчера, 14:12
    А мне непонятно...Почему бы России не покупать у США золото вместо мифических облигаций ?
    Туз Бубен
    1. Ural Cossack Вчера, 14:23
      Так не продают.
      Видимо что то не так?
      Ural Cossack
      1. Туз Бубен Вчера, 14:25
        ну тогда на международных площадках
        Туз Бубен
        1. SOF Вчера, 14:37
          Цитата: Туз Бубен
          Почему бы России не покупать........ну тогда на международных площадках

          ...потому, что на "международных площадках" купить золото, в виде металла, очееень проблематично. Там, в основном, торгуют такими же "бумажками" как и у штатовцев, только называются они иначе - фьючерсы....
          SOF
          1. eugraphus Сегодня, 00:29
            Ещё называют бумажное золото.
            eugraphus
  8. Горный стрелок Вчера, 14:20
    Нормально так. Растят и растят. И остальные резервы - не уменьшаются. Ну и что плохого в этом?
    Горный стрелок
  9. askort154 Вчера, 14:26
    Вот ещё цифры на 2014 г.
    Золото в мире добывается в 70 странах. Самые крупные месторождения в ЮАР, Австралии, Канаде, США и России. Всего в мире добыто в 2014 г. - 2,860 тыс.т.
    В СССР в середине 80-х запас был в пределах 700 т. После 1991 г. стал резко сокращаться (распродажа правительством) и в 1992 г. достиг 290 т.
    Сейчас в РФ добывается 200-300 т. в год. ( 272т. в 2014 г.) С наступающим праздником ! hi
    askort154
  10. _Ugene_ Вчера, 14:30
    Россия обогнала КНР по запасам золота
    Китай мог бы всё его скупить, не особо им это нужно
    _Ugene_
    1. профессор Вчера, 15:58
      Цитата: _Ugene_
      Россия обогнала КНР по запасам золота
      Китай мог бы всё его скупить, не особо им это нужно

      А оно никому и не нужно. Национальная валюта сегодня обеспечивается далеко не золотом, а доверием граждан. Биткоин тому пример. Золотом не обеспечен, но на него можно купить сей рыжий метал. Парадокс однако. fellow
      Не могу понять какой толк от золотого запаса? Вдруг понадобятся наличные на еду для своего народа и Нацбанк продаст на мировом рынке пару сотен тонн золота? А кто его купит? И по какой цене? По мне деньги надо вкладывать не в золото лежащее мертвым грузом, а в экономику.
      профессор
      1. dr.star75 Вчера, 20:43
        Ядерное оружие тоже никому не нужно. Все воюют танками, самолетами. Только вот бомбочки даже у Израиля есть. Так и с золотом. По лендлизу США технику продавала за серебро и золото, а не за фьючерсы и облигации. А про экономику, тут согласен
        dr.star75
      2. eugraphus Сегодня, 00:46
        Если доверие к доллару рухнет, то в экономике наступит коллапс. Необходимость в твёрдой валюте может обеспечить только золото. Под него можно выпустить хоть твёрдый юань, хоть рубль. Золото это валюта без государства. Кровь экономики это деньги. Чем деньги "здоровей", тем здоровей экономика. Стабильней золота пока ни чего не придумали. Хотя, если всё же изобретут "философский камень", то и золото станет не актуальным.
        eugraphus
  11. KVashentcev Вчера, 14:53
    Вы лучше спросите Эльвиру Сахипзадовну, где оное золото пребывает. Есть неопровергаемые никем слухи, что оно в хранилищах нашего закадычного потенциального противника. В санкционном списке российского руководства Наибулиной нет...
    KVashentcev
    1. Лена Петрова Вчера, 16:17
      Всё нормально и с Эльвирой, и с золотом.:)) http://trinixy.ru/155048-glavnoe-zolotohranilisch
      e-centrobanka-rossii-23-foto.html
      Лена Петрова
  12. 16112014nk Вчера, 16:11
    Цитата: Андрей К
    Не далее как пару-тройку лет назад эти шулеры вернули китайцам какое-то "золото" - в итоге китайцы, ... являются владельцами кучи муляжей.

    В 2009 г. китайцы вернули из США 5600 слитков. Заподозрив неладное, они поручили экспертам (впервые в истории) проверить чистоту и вес слитков. Слитки оказались фальшивыми - изготовленными из вольфрама и покрытые тонкой амальгамой из золота.
    Кстати, бывший глава МВФ Стросс-Кан кое-что заподозрил, когда США затормозили отгрузку 191 тонны золота для МВФ . После чего и пострадал.
    16112014nk
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