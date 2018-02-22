В Анкаре рассказали, в каком случае ВС Турции вступят в бои с САА и армией США в Сирии

Если силы режима Башара Асада войдут в Африн, переодевшись в униформу YPG/PYD, то они станут нашей мишенью. То же самое произойдет с ополченцами. Кто бы ни пытался воевать с Турцией на стороне террористов, он станет мишенью турецких вооружённых сил.

Ни одна страна, в том числе США, не должна поддерживать или защищать террористические организации PYD/РКК. В противном случае им придется столкнуться лицом к лицу с Турцией. Турция борется с террористами в регионе, и если кто-то решится их поддержать, то мы будем бороться и с ними.