01:21 23 февраля

В Анкаре рассказали, в каком случае ВС Турции вступят в бои с САА и армией США в Сирии

Зампред турецкого правительства Бекир Боздаг, отрицающий факт вхождения сирийских правительственных сил в Африн, заявляет о том, в каком случае вооружённые силы Турции станут атаковать САА. По словам Боздага, это может произойти, если сирийские войска «станут переодеваться в форму боевиков YPG/PYD». Нужно отметить, что турецкие власти именуют фактически все курдские вооружённые формирования на севере Сирии «боевиками».

Боздага цитирует турецкое информагентство Anadolu:
Если силы режима Башара Асада войдут в Африн, переодевшись в униформу YPG/PYD, то они станут нашей мишенью. То же самое произойдет с ополченцами. Кто бы ни пытался воевать с Турцией на стороне террористов, он станет мишенью турецких вооружённых сил.

В Анкаре рассказали, в каком случае ВС Турции вступят в бои с САА и армией США в Сирии



Далее Боздаг дал понять, что турецкие войска будут атаковать и американские формирования, если те будут воевать в одном строю с курдскими отрядами. Из заявления зампреда правительства Турции:
Ни одна страна, в том числе США, не должна поддерживать или защищать террористические организации PYD/РКК. В противном случае им придется столкнуться лицом к лицу с Турцией. Турция борется с террористами в регионе, и если кто-то решится их поддержать, то мы будем бороться и с ними.


На этом фоне приходят сообщения о том, что замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов провёл переговоры с представителем так называемой сирийской оппозиции Кадри Джамилем. В частности, обсуждались вопросы урегулирования сирийского конфликта и итоги состоявшегося в январе Сочинского конгресса по сирийскому национальному диалогу.

Использованы фотографии: Фейсбук
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 31

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Alex-a832 Вчера, 13:42
    Надо признать, если следовать контексту заявления, что турки ставят САА в более привелигерованное положение по сравнению с США. Мол, если САА будет маскироваться под курдов - то извиняйте, не разобрали. А вот если увидим американцев среди курдов - уничтожать будем намеренно.
    Alex-a832
    1. Skay Вчера, 13:44
      А США на эту войну не придут. У них там курды всякие есть.
      Skay
      1. Alex-a832 Вчера, 13:47
        Цитата: Skay
        США на эту войну не придут.

        Они уже там, но в первую линию не лезут - от этого и заявления Анкары.
        Alex-a832
        1. Skay Вчера, 13:50
          Я это и имел ввиду. Курдов там, вроде, под сорок миллионов - пока закончатся... hi
          Skay
          1. Stas157 Вчера, 15:57
            Кто бы ни пытался воевать с Турцией на стороне террористов, он станет мишенью турецких вооружённых сил.

            А если это будут российские самолеты?
            Stas157
      2. Sefevi Вчера, 13:59
        "турецкие власти именуют фактически все курдские вооружённые формирования на севере Сирии «боевиками»."
        А что, не должны? Или может им ключи давать от квартир, где деньги лежат?- выражаясь словами Остапа Бендера
        Sefevi
        1. NEOZ Вчера, 15:48
          конечно нет... Турки проводят интервенцию на территории сопредельного гос-ва.
          Может они, конечно, и боевики.... но турки, получается, оккупанты...
          NEOZ
      3. МИМО ПРОХОДИЛ Вчера, 14:19
        А зачем им приходить, если по заявке курдов, отжавших наиболее сладкие куски пирога всех туристов можно разнести на атомы с воздуха?
        МИМО ПРОХОДИЛ
    2. Aleksandr21 Вчера, 13:58
      Цитата: Alex-a832
      Надо признать, если следовать контексту заявления, что турки ставят САА в более привелигерованное положение по сравнению с США. Мол, если САА будет маскироваться под курдов - то извиняйте, не разобрали. А вот если увидим американцев среди курдов - уничтожать будем намеренно.


      Из контекста следует что Турция готова (пока на словах) ударить по любым союзным силам курдов будь то САА или армия США. А насчёт привилегированного положения, вам показалось. И ещё далеко не факт что Турция намеренно нанесёт удар непосредственно по военнослужащим США, одно дело бить по курдам а совсем другое по своим союзникам по НАТО. Да и нет военных баз США вокруг Африна где проводится Оливковая ветвь, они (американцы) обитают совсем в другой части Сирии.
      Aleksandr21
      1. Alex-a832 Вчера, 14:13
        Цитата: Aleksandr21
        Цитата: Alex-a832
        Надо признать, если следовать контексту заявления, что турки ставят САА в более привелигерованное положение по сравнению с США. Мол, если САА будет маскироваться под курдов - то извиняйте, не разобрали. А вот если увидим американцев среди курдов - уничтожать будем намеренно.


        Из контекста следует что Турция готова (пока на словах) ударить по любым союзным силам курдов будь то САА или армия США. А насчёт привилегированного положения, вам показалось. И ещё далеко не факт что Турция намеренно нанесёт удар непосредственно по военнослужащим США, одно дело бить по курдам а совсем другое по своим союзникам по НАТО. Да и нет военных баз США вокруг Африна где проводится Оливковая ветвь, они (американцы) обитают совсем в другой части Сирии.

        Я стараюсь читать контекст буквально. САА союзниками для курдов не было и не будет, только возможно взаимовыгодное сосуществование. Вступаться за них САА не будет и турки это знают. Курды - это больная тема для всего региона. Про союзничество Турции и НАТО - осталось оно на бумаге. После того, как США пытались свергнуть неудобного им и засидевшегося на троне Эрдогана. Он явно матрасникам этот союзнический нож в спину прощать не собирается. И еще: к базам привязаны только официальные ВС США - а это едва ли половина матрасного контингента, представленного ЧВК, консультантами и т.д.
        Alex-a832
        1. Aleksandr21 Вчера, 14:26
          Цитата: Alex-a832


          Я стараюсь читать контекст буквально. САА союзниками для курдов не было и не будет, только возможно взаимовыгодное сосуществование. Вступаться за них САА не будет и турки это знают. Курды - это больная тема для всего региона. Про союзничество Турции и НАТО - осталось оно на бумаге. После того, как США пытались свергнуть неудобного им и засидевшегося на троне Эрдогана. Он явно матрасникам этот союзнический нож в спину прощать не собирается. И еще: к базам привязаны только официальные ВС США - а это едва ли половина матрасного контингента, представленного ЧВК, консультантами и т.д.


          Ну не факт, правительство Сирии открыло дорогу курдским ополчениям по своей территории в направление Африна, для поддержки живущих и воюющих там курдов. Другое дело что силенок у САА нет противостоять Турецкой Армии в открытую, так как не решена проблема с террористическими группировками, даже в том же Дамаске, что уж говорить про остальную часть. Да и Турция поддерживает ССА, а они противники САА, и воюют кстати в районе Африна вместе с турецкими военными против курдов. Так что союзничество между курдами Африна и САА вполне может быть, против ССА и ВС Турции. А у США совсем другая зона контроля в Сирии, и Турция особенно в ту область не лезет, а ведёт военную операцию Оливковая ветвь в северной части Сирии.
          Aleksandr21
          1. Alex-a832 Вчера, 14:37
            Есть признаки, что Эрдоган и Асад договорились относительно курдов при участии России. США пытаются помешать достижению цели этой сделки. Курдам отведена в этом спектакле роль стада баранов.
            Alex-a832
            1. Aleksandr21 Вчера, 14:46
              Цитата: Alex-a832
              Есть признаки, что Эрдоган и Асад договорились относительно курдов при участии России. США пытаются помешать достижению цели этой сделки. Курдам отведена в этом спектакле роль стада баранов.


              Да ничего там не договорились, сейчас если курдов в Африне раскатают, думаете Турция вернёт территорию Сирии ? Они либо себе эту территорию отхватят, либо отдадут племенам которых будут контролировать, на подобие Сирийских туркменов, есть так же ССА которая воююет на стороне Турции, их куда девать ? А они ярые противники САА, и никакого мира между ними точно не будет, да и открытие дороги курдским ополчениям в направление Африна со стороны Правительства Сирии о многом говорит.
              Aleksandr21
    3. сибиралт Вчера, 14:30
      Раньше были сказки всего "1001 ночь", а теперь сплошной Эрдоган. belay
      сибиралт
    4. Николай Грек Вчера, 17:53
      Цитата: Alex-a832
      Надо признать, если следовать контексту заявления, что турки ставят САА в более привелигерованное положение по сравнению с США. Мол, если САА будет маскироваться под курдов - то извиняйте, не разобрали. А вот если увидим американцев среди курдов - уничтожать будем намеренно.

      надо признать, что турки оказались так себе вояками!!! request request как бы их там всех не покрошили!!! wassat wassat wassat
      Николай Грек
      1. tekinoral Вчера, 18:15
        Цитата: Николай Грек
        надо признать, что турки оказались так себе вояками!!!

        Ну да ,Ну да .По тому и PYD приглашает Асада защитит их ! wink
        tekinoral
        1. Николай Грек Вчера, 18:26
          Цитата: tekinoral
          Цитата: Николай Грек
          надо признать, что турки оказались так себе вояками!!!

          Ну да ,Ну да .По тому и PYD приглашает Асада защитит их ! wink

          кто бы там кого ни приглашал, турки в очередной раз показали, что вояки они хреновые!!! request wink yes
          Николай Грек
          1. tekinoral Вчера, 19:04
            [quote=Николай Грек]турки в очередной раз показали, что вояки они хреновые!!![/q
            Луче чем греки ,это точно wink
            tekinoral
            1. Николай Грек Вчера, 23:17
              [quote=tekinoral][quote=Николай Грек]турки в очередной раз показали, что вояки они хреновые!!![/q
              Луче чем греки ,это точно wink[/quote]
              recourse recourse я греков и не выгораживаю...несмотря на то, что по национальности являюсь греком, в данный момент к греции имею негативное отношение в виду её антироссийской политики!! wink yes wassat wassat wassat при этом за всю свою историю у греции заслуг куда больше, чем у турции...турция-то "прославилась" одними преступлениями вселенского масштаба!!! negative negative а насчет вас...странно, что вы меня попрекнуть пытаетесь через национальную принадлежность, при этом под флагом России отмазываете никчемных туркарасов!!! fool fool fool laughing laughing laughing
              Николай Грек
  2. Skay Вчера, 13:42
    О, турки против всех! Будем посмотреть.
    Skay
  3. citlstar Вчера, 13:47
    Интересная картинка вырисовывается. А как же партнерство по НАТО?
    citlstar
  4. Геркулесыч Вчера, 13:49
    Он мыло ел, или же он такой сам по себе? fool Рамсы турки попутали серьезно, Сирийцы у себя дома! fool Я бы эту турецкую армию силой оружия выдворил из страны! Обнаглели, дальше некуда, как будто армия Сирии вошла на территорию турции! fool Д. Б! !!! fool
    Геркулесыч
  5. askort154 Вчера, 13:50
    Что, что, а заявлять грозно турки умеют. Причём на всех уровнях . не утруждая себя дипломатическим словоблудием. Так же ведёт себя и "Ы-н". И это быстрее доходит до адресата.
    Пора и нам перенимать этот опыт.
    askort154
    1. Николай Грек Вчера, 17:55
      Цитата: askort154
      Что, что, а заявлять грозно турки умеют

      не заявлять надо, а реально действовать..а вот в реальных действиях турки себя показали не очень!!! уже десятки потерь без какого-либо результата!!! request request request
      Николай Грек
      1. tekinoral Вчера, 18:18
        Цитата: Николай Грек
        уже десятки потерь без какого-либо результата!!!

        Не смешите людей,не было бы результата ,PYD вряд ли бы согласился сдавать Африн САА ! winked
        tekinoral
        1. Николай Грек Вчера, 23:20
          Цитата: tekinoral
          Цитата: Николай Грек
          уже десятки потерь без какого-либо результата!!!

          Не смешите людей,не было бы результата ,PYD вряд ли бы согласился сдавать Африн САА ! winked

          это вы не смешите...каких результатов достигли турки??? fool fool fool Россия с десятками потерь освободила огромное пространство Сирии от террористов и всякой швали, а турки с потерями и полномасштабной операцией на земле, толком ничего не может сделать!!! fool fool fool
          Николай Грек
  6. anjey Вчера, 14:02
    “Если силы режима Башара Асада войдут в Африн, переодевшись в униформу YPG/PYD, то они станут нашей мишенью. То же самое произойдет с ополченцами. Кто бы ни пытался воевать с Турцией на стороне террористов, он станет мишенью турецких вооружённых сил.
    какие же глупости турецкой стороны выражены с переодеванием униформ ,неужели недостаточно договоренностей на высоком уровне и всего навсего демонстрации флага ,остальное демагогия и лукавство...
    anjey
  7. Архивариус Вася Вчера, 14:05
    Как в Сирии воду мутят то..., там что всё по типу "Каждый сам за себя и против всех"???
    Архивариус Вася
  8. MoJloT Вчера, 14:07
    Т.е. если курды оденут форму САА то турки перестанут стрелять ???
    MoJloT
    1. ПалБор Вчера, 15:04
      Да.Это и пытались донести до упёртых курдских голов сирийцы и россияне.Признайте власть Асада,получите статус местной милиции(ополчения) и пустите Мухабарат,-ваши дети будут спать спокойно.
      ПалБор
  9. Дормидонт Вчера, 14:24
    Скорей бы уже
    Дормидонт
Картина дня