В Анкаре рассказали, в каком случае ВС Турции вступят в бои с САА и армией США в Сирии
Зампред турецкого правительства Бекир Боздаг, отрицающий факт вхождения сирийских правительственных сил в Африн, заявляет о том, в каком случае вооружённые силы Турции станут атаковать САА. По словам Боздага, это может произойти, если сирийские войска «станут переодеваться в форму боевиков YPG/PYD». Нужно отметить, что турецкие власти именуют фактически все курдские вооружённые формирования на севере Сирии «боевиками».
Боздага цитирует турецкое информагентство Anadolu:
Далее Боздаг дал понять, что турецкие войска будут атаковать и американские формирования, если те будут воевать в одном строю с курдскими отрядами. Из заявления зампреда правительства Турции:
На этом фоне приходят сообщения о том, что замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов провёл переговоры с представителем так называемой сирийской оппозиции Кадри Джамилем. В частности, обсуждались вопросы урегулирования сирийского конфликта и итоги состоявшегося в январе Сочинского конгресса по сирийскому национальному диалогу.
Боздага цитирует турецкое информагентство Anadolu:
Если силы режима Башара Асада войдут в Африн, переодевшись в униформу YPG/PYD, то они станут нашей мишенью. То же самое произойдет с ополченцами. Кто бы ни пытался воевать с Турцией на стороне террористов, он станет мишенью турецких вооружённых сил.
Далее Боздаг дал понять, что турецкие войска будут атаковать и американские формирования, если те будут воевать в одном строю с курдскими отрядами. Из заявления зампреда правительства Турции:
Ни одна страна, в том числе США, не должна поддерживать или защищать террористические организации PYD/РКК. В противном случае им придется столкнуться лицом к лицу с Турцией. Турция борется с террористами в регионе, и если кто-то решится их поддержать, то мы будем бороться и с ними.
На этом фоне приходят сообщения о том, что замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов провёл переговоры с представителем так называемой сирийской оппозиции Кадри Джамилем. В частности, обсуждались вопросы урегулирования сирийского конфликта и итоги состоявшегося в январе Сочинского конгресса по сирийскому национальному диалогу.
Использованы фотографии: Фейсбук
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