Глава Генштаба ВСУ объявил о завершении АТО
Военная операция в Донбассе меняет свой формат — вместо Антитеррористической операции (АТО) начинается операция Объединенных сил, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, пишет РИА-Новости Украина
По его словам, изменение формата позволит "более эффективно и в рамках правового поля применять ВСУ". Кандидатуры на должность командующего операцией уже подобраны.
Во вторник, 20 февраля, президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата военной операции в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
Закон, который 20 февраля был подписан президентом Украины, систематизирует применения ВСУ для выполнения тех задач, которые они выполняли в АТО, и изменение формата основной операции. Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил. Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операции на территории Донецкой и Луганской областей— отметил Муженко в комментарии Радио Свобода.
По его словам, изменение формата позволит "более эффективно и в рамках правового поля применять ВСУ". Кандидатуры на должность командующего операцией уже подобраны.
У нас есть соответствующие кандидатуры. Они требуют определенной процедуры согласования. И после этого в кратчайшие сроки они будут предоставлены президенту Украины для утверждения такой кандидатуры. Это будет человек, имеющий боевой опыт и достаточно навыков, знаний и практического опыта для того, чтобы выполнять такие задачи– сказал Муженко.
Во вторник, 20 февраля, президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата военной операции в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
Использованы фотографии: Ministry of Defense of Ukraine / Wikimedia
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