01:15 23 февраля

Глава Генштаба ВСУ объявил о завершении АТО

Военная операция в Донбассе меняет свой формат — вместо Антитеррористической операции (АТО) начинается операция Объединенных сил, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, пишет РИА-Новости Украина

Глава Генштаба ВСУ объявил о завершении АТО


Закон, который 20 февраля был подписан президентом Украины, систематизирует применения ВСУ для выполнения тех задач, которые они выполняли в АТО, и изменение формата основной операции. Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил. Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операции на территории Донецкой и Луганской областей
— отметил Муженко в комментарии Радио Свобода.


По его словам, изменение формата позволит "более эффективно и в рамках правового поля применять ВСУ". Кандидатуры на должность командующего операцией уже подобраны.

У нас есть соответствующие кандидатуры. Они требуют определенной процедуры согласования. И после этого в кратчайшие сроки они будут предоставлены президенту Украины для утверждения такой кандидатуры. Это будет человек, имеющий боевой опыт и достаточно навыков, знаний и практического опыта для того, чтобы выполнять такие задачи
– сказал Муженко.

Во вторник, 20 февраля, президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата военной операции в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.

Использованы фотографии: Ministry of Defense of Ukraine / Wikimedia
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Комментарии 44

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  1. Hariton Laptev Вчера, 14:21
    Ну что война против своего народа приняла официальный статус.
    Hariton Laptev
    1. 210окв Вчера, 14:23
      От этого кому нибудь легче стало?
      Цитата: Hariton Laptev
      Ну что война против своего народа приняла официальный статус.
      210окв
      1. хрыч Вчера, 14:25
        Чемодан, вокзал АТО, деревянное пальто ...
        хрыч
        1. jjj Вчера, 14:28
          Это означает, что конфликт получил статус войны против "внешнего агрессора - России". Фактически, ВСУ имеет теперь законное право действий против России. Подписание Порошенком закона говорит еще и о том, что добро на это дано и Брюсселем, и Вашингтоном
          jjj
          1. Ural Cossack Вчера, 15:06
            Таким образом; можно этот закон принять за объявление войны?
            А силенок то хватит, или, для сдачи в плен сойдет?
            Ural Cossack
            1. Татьяна Вчера, 15:12
              Американским "офицерам" - "порошенятам-муженконятам" - гражданская война киевсой хунты на Донбассе стала воровски намного дешевле для украинского госбюджета на социалку. А именно.
              Раньше для многих украинцев АТО было единственным местом работы в Украине. Участникам АТО нужно было платить зарплату! И платили - в том числе за каждого убитого гражданина ДЛН и ЛНР. Гитлер во время ВМВ такого не делал! Теперь и Киеву, по всей видимости, стало платить исполнителям не надо, в том числе и за "сдельную работу"!
              Вообще, похоже, с заработками участников АТО ситуация, по-видимому, закончилась и начались просто сплошные обязанности в рядах ВСУ и пр. силовых структур убивать всех ЛНРовцев и ДНРовцев для себя задаром - ценою своего здоровья и своей жизни. А также всех с этим несогласных.
              Кроме этого, согласно продавленному Вашингтоном принятому решению Порошенко, ВСУ и любые другие силовые структуры могут бесплатно и любыми силовыми методами экспроприировать любую собственность у граждан Украины на нужды войны хунтяшного режима Киева для решения своего "либерального" проамериканского вопроса на Донбассе и в других регионах Украины.
              Татьяна
              1. cniza Вчера, 15:20
                Во вторник, 20 февраля, президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля


                И это кратчайшие сроки belay ? Тогда речь идет о полномасштабной войне.
                cniza
                1. Татьяна Вчера, 15:26
                  Цитата: cniza
                  Во вторник, 20 февраля, президент Украины Петр Порошенко заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля
                  И это кратчайшие сроки belay ? Тогда речь идет о полномасштабной войне.
                  Именно так!
                  И, скорее всего, к 18 марта в Украине будет объявлена полная готовность полной военной мобилизации в стране!
                  Татьяна
                  1. cniza Вчера, 16:38
                    Не исключено , что завтра , по некоторым данным из ДНР.
                    cniza
          2. Комментарий был удален.
          3. Silvestr Вчера, 19:15
            Цитата: jjj
            Фактически, ВСУ имеет теперь законное право действий против России

            да нет, у них задача выйти на границу и блокировать ее. Дальше они не пойдут
            Silvestr
            1. dr.star75 Вчера, 20:50
              А как же Крым?
              dr.star75
        2. askort154 Вчера, 14:42
          хрыч...Чемодан, вокзал АТО, деревянное пальто ...

          А теперь - Чемодан, вокзал ООС, Украина под откос... fool
          askort154
        3. Комментарий был удален.
    2. сибиралт Вчера, 14:26
      М-да. Теперь у него осталось всего два направления: на юго - север или на западо - восток. Задачка, однако! recourse
      сибиралт
    3. Андрей К Вчера, 14:28
      Цитата: Hariton Laptev
      ...Ну что война против своего народа приняла официальный статус...

      Нет, ХиборХи кончились.
      Андрей К
      1. Hammerlock Вчера, 15:11
        к сожалению х/ф про них выложили на одном российском ресурсе, придётся пересмотреть своё отношение к нему
        Hammerlock
        1. dr.star75 Вчера, 21:24
          Пересмотреть отношение к чему или к кому?И с какого?
          dr.star75
    4. Владыка Ситх Вчера, 14:57
      Обещают 23 февраля начать наступать, посмотрим. Уже столько лет пугают наступлениями. А пока посмотрите пару видео спикера АТО, обращаю внимание на последние 30 секунд.

      1 погиб, 5 ранено, еще 2 получили боевое ранение.

      3 ранено, еще 1 боевое ранение, 1 суицид.
      Владыка Ситх
      1. Hammerlock Вчера, 15:12
        обещают - наступят, в котяхи
        Hammerlock
      2. Игорь Вагин Вчера, 15:34
        зачем без перевода кидать, неумный человек конченный
        Игорь Вагин
        1. 79807420129 Вчера, 15:44
          Цитата: Игорь Вагин
          зачем без перевода кидать, неумный человек конченный

          Это вы к кому обращаетесь? request поясните будьте добры. hi
          79807420129
        2. Владыка Ситх Вчера, 15:58
          Я вам под каждым видео написал сколько там погибло и ранено.
          Владыка Ситх
  2. 210окв Вчера, 14:21
    Хорошо,завершили.Какой результат?Тысячи загубленных жизней?И дальше что?
    210окв
    1. vovanpain Вчера, 14:33
      Цитата: 210окв
      Хорошо,завершили.Какой результат?Тысячи загубленных жизней?И дальше что?

      Все тоже самое, только под другим названием, теперь мародерство, грабежи и убийства приобретут ВСУ официальный статус. hi
      vovanpain
      1. ul_vitalii Вчера, 15:02
        hi Дуб, орех или мочало, начинаем всё сначала. Объявили, словно жизнь с чистого листа решили начать.
        ul_vitalii
    2. Svarog Вчера, 14:35
      Цитата: 210окв
      Хорошо,завершили.Какой результат?Тысячи загубленных жизней?И дальше что?

      Дальше больше... американцы не зря эсминцы подогнали, типо поддерживают.. вперед мочите друг друга.. Говорил, нужно с этим раньше заканчивать было, как Крым взяли..
      Svarog
      1. ul_vitalii Вчера, 15:06
        Не просчитали, да и эйфория была.
        ul_vitalii
        1. Svarog Вчера, 15:12
          Цитата: ul_vitalii
          Не просчитали, да и эйфория была.

          Не просчитали кто? Я думаю все просчитали, если уж я диванный эксперт могу это сделать...
          Svarog
  3. Архивариус Вася Вчера, 14:25
    Название другое, а суть одна.
    Архивариус Вася
  4. КВУ-НСвД Вчера, 14:25
    подчиненность определенных сил и средств военному руководству,
    Вот и вся суть сего словоблудия . На первый план выходят военные .
    КВУ-НСвД
  5. citlstar Вчера, 14:27
    Хрен редьки не слаще!
    citlstar
  6. avt Вчера, 14:27
    Глава Генштаба ВСУ объявил о завершении АТО
    И смех и грех....
    ―Сворачивайтесь! Есть дело.
    Ну прям
    Скажите, пожалуйста, а вот это мероприятие... или как бы, лучше сказать, операция...
    ―"Ы"! Операция "Ы"!
    ―Почему "Ы"? Почему "Ы"?
    ―Чтоб никто не догадался.
    ―.Идиoт
    wassat
    avt
  7. Туз Бубен Вчера, 14:29
    Ещё немного, переплюнут ВОВ2 по продолжительности. Но есть к чему стремиться, 7летняя война, 100летняя...В Афгане так уже за 200 перевалила...
    Туз Бубен
  8. KachesGM Вчера, 14:29
    Была АТО, а станет ООС ?
    KachesGM
  9. anjey Вчера, 14:30
    Военная операция в Донбассе меняет свой формат — вместо Антитеррористической операции (АТО) начинается операция Объединенных сил, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко
    То биш Война со всеми вытекающими,то есть готовь украина кладбища для массовых захоронений,жутко звучит,политики нашего времени в основом -некрофилы, и душевнобольные личности,даже не личности а так куклы дьявольских кукловодов,весь провославный мир должен поднятся на борьбу с тьмой дьявола,то есть запада и сша....
    anjey
  10. Геркулесыч Вчера, 14:43
    То что и следовало ожидать -минские соглошательства полностью по-хе-рены, теперь Гражданская война превращается в открыто -антинародно -реппессивную !Нужно нашей власти открыть границы для добровольцев, пока есть возможность, чтобы республики могли подготовится к вторжению, которое теперь уже неизбежно.
    Геркулесыч
  11. Langf Вчера, 14:43
    Тот же барабан, но с левой стороны.
    Langf
  12. КОТ БАЮН Вчера, 14:53
    Новый формат? Похоже, что и сами создатели нового формата понятия не имеют в чем именно он будет заключаться, а уж про укровоЕнов и говорить нечего... Но смысл ясен - демократизировать Донбасс ну очень хочется...
    КОТ БАЮН
  13. Судоплатов Вчера, 14:57
    Война объявлена, Россия агрессор, а на курятник шоу Фантамасы и затрюханы
    Судоплатов
  14. Incvizitor Вчера, 15:36
    Рожа как у алкаша.
    Incvizitor
  15. astepanov Вчера, 15:53
    Мужеложенко? А, так за это и скакали. Вероятно введет в ВСУ новую форму одежды: кружевные шаровары с прорехой сзади. СУГС!
    astepanov
  16. Horst78 Вчера, 17:11
    Казнить Нельзя Помиловать. Где ставить запятую сами знаете.
    Horst78
  17. aleks.29ru Вчера, 17:24
    ООС- намёк на об'единеные с НАТО?
    aleks.29ru
  18. рус-5819 Вчера, 18:32
    Это будет человек, имеющий боевой опыт и достаточно навыков, знаний и практического опыта для того, чтобы выполнять такие задачи
    – сказал Муженко.

    Да неужто в дупес раненый Сёма Семенченко? Что-то давно про него не слышно. В академии генштаба матрасии обучался?
    рус-5819
  19. German Titov Вчера, 20:12
    Если честно, мне насРать. Я войнушку Украине не объявлял. Если бывшие "марамойные братья" забыли перевал "Карвангах", "Мир-али", "Герат" , "Ложкарёвку"))), пустынный батальон (где я у прапоров самогон "скоммуинздил). Я "срочку" служил в ОКСВА (чем горжусь), по ВУС я офицер Советской Армии с 1987 года. Я, не понаехавший . Донбасс -моя Родина!Смертей не хочется. Реально ,их не избежать! Судя по фэйсу у "Муженки" реально запор.Причастных к Дню Советской Армии и Военно-Морского флота Союза Советских Социалистических Республик! С праздником Братья!!! В (скобочках пишу, от шахтеров ДНР, в кукуевку приедем, не всякое "хероя" сможет речку переплыть).Не мы эту "муйню" заказали! От ВС ДНР, с Праздником, "побратимы"
    German Titov
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