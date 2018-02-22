01:14 23 февраля

Украина обвиняет Россию в "незаконности" добычи 7,2 млрд кубометров газа

Председатель правления украинской компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова заявила о том, что Россия «осуществила незаконную добычу» около семи миллиардов кубометров газа. Заявление Светланы Нежновой появилось в эфире «Громадське ТВ»:
Сейчас Россией незаконно добыто 7,2 миллиарда кубометров газа, из которых половина — Одесское газовое месторождение. Поскольку приближаются международные суды, может, Россия будет предпринимать какие-то меры.


Г-жа Нежнова заявила, что с 2014 года Россией "незаконно" пробурено 11 скважин.

По её словам, «месторождение используется вовсю».


Украина обвиняет Россию в "незаконности" добычи 7,2 млрд кубометров газа


Нужно отметить, что «Черноморнефтегаз» - украинская копия с национализированной в 2014 году в Крыму одноимённой компании. По сути, основная деятельность украинского "Черноморнефтегаза" сегодня сводится к искам в отношении Российской Федерации за добычу углеводородов в Крыму и на шельфе в Чёрном море. К попыткам выбить средства то от России, то от ЕБРР, то от МВФ сводится деятельность и украинских властей в целом.

Использованы фотографии: kerchinfo.com
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Комментарии 13

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  1. citlstar Вчера, 14:31
    Долги надо отдавать. Вот мы и забрали долг за не санкционированные отборы газа из трубы.
    citlstar
    1. Anarchist Вчера, 14:43
      Не-е-а, это они начнут отбор! К этому и клонят... Поднимают шумиху, потом суд, а затем Европа газ недополучит.
      Anarchist
      1. 210окв Вчера, 14:48
        Тут у них свои подпевали есть.РБК..Добрый день,Александр.С наступающим праздником.
        Цитата: Anarchist
        Не-е-а, это они начнут отбор! К этому и клонят... Поднимают шумиху, потом суд, а затем Европа газ недополучит.
        210окв
      2. Андрей К Вчера, 14:58
        Интересное "щщщастя" у кастрюлеголовых - создать клон "Черноморнефтегаза" и трясти денюжку fellow
        Ох уж эти свидомые затейники wassat
        То в Крым исключительно через в/на б/у Юкрейн надо въезжать, то крымскую прокуратуру в кУеве организуют laughing
        Андрей К
    2. Геркулесыч Вчера, 14:50
      Это только часть процентов по долгу! Мы свое только начали возвращать!
      Геркулесыч
      1. Hoc vince Вчера, 15:06
        - Господи, почему ты дал русским все - нефть, газ, ум, честь, историю, поэтов, ученых, а нам, украинцам, ничего? - Я вам это все давал. - Где? Когда? - Когда вы были русскими!
        Hoc vince
  2. anjey Вчера, 14:37
    Просто не выразимо сильно мечтаю ,когда реально этих зассальных хохлов лишат транзита российского газа, дай боже побыстрее...,врагам российский газ не нужен и вреден...
    anjey
    1. citlstar Вчера, 14:39
      Думаю северный поток2 и турецкий нам в этом помогут.
      citlstar
  3. sergo1914 Вчера, 14:43


    Текст данного сообщения очень короткий. Но оценку администрация получает заслуженно.
    sergo1914
    1. seregatara1969 Вчера, 14:55
      так всё одно выкрутились
      seregatara1969
    2. sabakina Вчера, 15:07
      Сергей, вообще то администрация правильно написала. Если бы речь шла о дичи, тогда да, добыче. А про нефть/газ-добычи.
      sabakina
      1. Комментарий был удален.
      2. sergo1914 Вчера, 15:21
        Цитата: sabakina
        Сергей, вообще то администрация правильно написала. Если бы речь шла о дичи, тогда да, добыче. А про нефть/газ-добычи.


        Поменяли "незаконной" на "незаконности". Специально заскринил исходный вариант. Какие, однако, скользкие типусы.
        sergo1914
  4. Геркулесыч Вчера, 14:49
    Работать идите а не выгавкивайте, тем более, у ваших кредитов, которым итак десятки миллиардов долларов должны!
    Геркулесыч
  5. Дормидонт Вчера, 15:15
    Новая фишка - газомор
    Дормидонт
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