Украина обвиняет Россию в "незаконности" добычи 7,2 млрд кубометров газа

Сейчас Россией незаконно добыто 7,2 миллиарда кубометров газа, из которых половина — Одесское газовое месторождение. Поскольку приближаются международные суды, может, Россия будет предпринимать какие-то меры.

Председатель правления украинской компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова заявила о том, что Россия «осуществила незаконную добычу» около семи миллиардов кубометров газа. Заявление Светланы Нежновой появилось в эфире «Громадське ТВ»:Г-жа Нежнова заявила, что с 2014 года Россией "незаконно" пробурено 11 скважин.По её словам, «месторождение используется вовсю».Нужно отметить, что «Черноморнефтегаз» - украинская копия с национализированной в 2014 году в Крыму одноимённой компании. По сути, основная деятельность украинского "Черноморнефтегаза" сегодня сводится к искам в отношении Российской Федерации за добычу углеводородов в Крыму и на шельфе в Чёрном море. К попыткам выбить средства то от России, то от ЕБРР, то от МВФ сводится деятельность и украинских властей в целом.