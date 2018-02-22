Жителей Тюмени поздравили с 23 февраля плакатами с натовской военной техникой
Жители Тюмени в социальных сетях обсуждают плакаты, появившиеся в лифтах многоэтажек. Местное рекламное агентство AMD MEDIA GROUP решило поздравить защитников Отечества с праздником 23 февраля, наклеив на стенки лифтов весьма своеобразные поздравительные материалы. Своеобразие их в том, что на коллаже можно увидеть военную технику США и Германии.
В частности, речь идёт о немецком танке Leopard-2 и американском вертолёте Bell UH-1.
Один из тюменцев в социальной сети пишет:
На это пользователю отвечают, что поздравление, судя по всему, нужно воспринимать так: «поздравляют из трофейной натовской военной техники».
Это далеко не первый подобный инцидент. Ранее, на плакатах к 9 мая в разных городах "креативные дизайнеры" умудрялись писать поздравления на фоне изображения солдат и военной техники гитлеровской армии. Это говорит об уровне компетентности современных специалистов в области рекламы и плакатной графики. Или антиреклама тоже реклама?..
В частности, речь идёт о немецком танке Leopard-2 и американском вертолёте Bell UH-1.
Фото: Вслух.ру
Один из тюменцев в социальной сети пишет:
Поздравляют в лифтах уже. Приятно. Если бы не американский вертолёт и немецкий танк, то было бы вообще супер.
На это пользователю отвечают, что поздравление, судя по всему, нужно воспринимать так: «поздравляют из трофейной натовской военной техники».
Это далеко не первый подобный инцидент. Ранее, на плакатах к 9 мая в разных городах "креативные дизайнеры" умудрялись писать поздравления на фоне изображения солдат и военной техники гитлеровской армии. Это говорит об уровне компетентности современных специалистов в области рекламы и плакатной графики. Или антиреклама тоже реклама?..
Использованы фотографии: http://www.vsluh.ru
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