01:12 23 февраля

Жителей Тюмени поздравили с 23 февраля плакатами с натовской военной техникой

Жители Тюмени в социальных сетях обсуждают плакаты, появившиеся в лифтах многоэтажек. Местное рекламное агентство AMD MEDIA GROUP решило поздравить защитников Отечества с праздником 23 февраля, наклеив на стенки лифтов весьма своеобразные поздравительные материалы. Своеобразие их в том, что на коллаже можно увидеть военную технику США и Германии.

В частности, речь идёт о немецком танке Leopard-2 и американском вертолёте Bell UH-1.

Жителей Тюмени поздравили с 23 февраля плакатами с натовской военной техникой

Фото: Вслух.ру



Один из тюменцев в социальной сети пишет:
Поздравляют в лифтах уже. Приятно. Если бы не американский вертолёт и немецкий танк, то было бы вообще супер.


На это пользователю отвечают, что поздравление, судя по всему, нужно воспринимать так: «поздравляют из трофейной натовской военной техники».

Это далеко не первый подобный инцидент. Ранее, на плакатах к 9 мая в разных городах "креативные дизайнеры" умудрялись писать поздравления на фоне изображения солдат и военной техники гитлеровской армии. Это говорит об уровне компетентности современных специалистов в области рекламы и плакатной графики. Или антиреклама тоже реклама?..

Использованы фотографии: http://www.vsluh.ru
30

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 111

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  1. Aroma77 Вчера, 14:47
    Судя по названию рекламного агенства, не исключено, что и провокация.
    Aroma77
    1. Anarchist Вчера, 14:50
      Невежество наших чиновников и им подобных - "пятая колонна" и бич электората поддерживающего их!
      Каждый год одна и та же фигня на девятое мая и двадцать третье февраля...
      Anarchist
      1. Салют Вчера, 15:02
        а что такого? по моему те кто плакат изрисовали большие свиньи
        Салют
        1. cniza Вчера, 15:13
          Цитата: Anarchist
          Невежество наших чиновников и им подобных - "пятая колонна" и бич электората поддерживающего их!
          Каждый год одна и та же фигня на девятое мая и двадцать третье февраля...


          А мне кажется это целевая провокация , используя - покупая наших чиновников.
          cniza
          1. bk316 Вчера, 15:22
            А мне кажется это целевая провокация

            Да ладно - просто глупость.
            Могу эксперимент провести у меня есть отдел рекламы сейчас пойду закажу открытку с БМП. Думаю сделают с танком и скорей всего натовским ну что с девочек взять это ж не с цветочками открытки....
            bk316
            1. cniza Вчера, 16:41
              Да я понимаю , но Вы то своих девочек проконтролируете , а почему здесь не было контроля.
              cniza
              1. SOF Вчера, 17:04
                ...да уж...
                Ладно ограниченный контингент чупа-чупсов от рекламы, но....... а те кто эту дребедень по лифтам клеит сапсем без мозгов и глаз?
                Это всем нас орда или полное отсутствие понимания сути вопроса?
                ....хотя. Среднестатистический россиянин, не имевший дела с техникой в армии, может однозначно идентифицировать, наверное, только автомат Калашникова, да линейку авиа и бронетехники от Гайджин да Варгейминга.
                Остальное, к сожалению, требует заинтересованности, которой на всех не хватает.
                К примеру, есть товарищ, Дерсу-Узала, натуральный. Готов спать со своим арсеналом и неделями из тайги не вылазить, но если с национальной принадлежностью Т72 и М1 Абрамс он ещё разберётся, то БМП Мардер и БМП 3 с "Бахчей", думаю, загонят его в тупик.
                Палладин и Акация -тем паче. Б1 Лансер и Ту160....И т.д. и т.п.
                SOF
            2. Beby Вчера, 19:35
              Цитата: bk316
              Думаю сделают с танком и скорей всего натовским ну что с девочек взять это ж не с цветочками открытки....

              А кто/что мешает профессиональным (т.е. получающим деньги за свою работу) дизайнерам проверять, что же именно за картинки они взяли ???
              Есть же в интернете бесплатные сервисы поиска аналогичных картинок: вырезал рисунок такна (вертолёта и пр.) - подставил туда - прошёлся на страницу, где оно нашлось - прочитал: что же именно нашлось.
              А если дизайнеры не умеют проводить верификаю используемых образов, то это уже пахнет проф. непригодностью, так ведь получается, а ?
              Beby
            3. Spez Вчера, 23:12
              после пинка под зад и лишения зарплаты, даже гламурные 3.14ськи начинают отличать звёзды на крыльях от крестов, красные от белых в синем круге.
              Spez
        2. Архивариус Вася Вчера, 15:27
          И правильно сделали между прочим, ибо нефиг на коллаж технику противника выставлять - у нас своей достаточно чтоб фотки выбрать. Или же сорвать эти плакаты и делов то.
          Архивариус Вася
        3. Svarog51 Вчера, 17:17
          а что такого?

          Да! А что такого в присутствии этой техники у наших границ?
          по моему те кто плакат изрисовали большие свиньи

          А по моему не изрисовали, а написали рецензию на художества неграмотной свиньи. am
          Уж если нет ума, то можно обратиться за консультацией. А тут даже на это ума не хватило. negative
          Svarog51
          1. 97110 Вчера, 18:26
            Цитата: Svarog51
            А тут даже на это ума не хватило.

            Почему надо думать о девочках и прочих мальчиках, сделавших эту изощрённую пакость? Крайнего назначить в администрации поселения и освободить от работы как не справившегося - ума будет всем в регионе хватать. Другое дело, что мы тут по привычке (ежеполугодной!) повыступаем, воздух нагреется от сотрясения, это и будет весь положительный результат.
            97110
            1. Svarog51 Вчера, 18:58
              Тюмень - поселение?
              Почему надо думать о девочках и прочих мальчиках, сделавших эту изощрённую пакость?
              Редактор тоже мальчик? Ну даже если так - обратиться к экспертам что не позволяет?
              воздух нагреется от сотрясения, это и будет весь положительный результат.
              Тогда на открытках к 9-му мая Тигры и Мессершмиты будут. Вас это устраивает?
              Svarog51
              1. 97110 Вчера, 19:05
                Цитата: Svarog51
                Вас это устраивает?

                Не устраивает. Вы зачем мне этот вопрос задаёте? С Вашими погонами опереться на опыт длительного участия в работе ВО и инициировать максимально эффективный удар по переодетым русофобам. Мы же, воодушевлённые Вашим примером, непременно всемерно поддержим и ответим на все вопросы, что Вы мне тут назадавали, не прочитав моего короткого комментария.
                97110
                1. Svarog51 Вчера, 19:29
                  Николай, hi Простите за несдерженность. С наступающим Днём Советской Армии. Я не хотел Вас обидеть. Ещё раз прошу меня простить.
                  Svarog51
              2. SOF Вчера, 19:43
                Цитата: Svarog51
                Редактор тоже мальчик?

                ... полагаю, что редактор так же далек от армии, как Россия от США.
                Вопрос системный. У пeHдOSиков такие же проблемы случаются. Об этом, здесь, тоже тема была.
                Решать ее нужно как-то иначе, поскольку не все обязаны знать как выглядит то или иное средство аннигиляции хомо сапиенс, которое, на картинке красной, белой или жёлтой звездой, по корпусу, не обозначены.
                ...как-то иначе...
                Вряд-ли тот (та) из чупа-чупсов, кто это "творение" ваял(ла) знал о том, что он делает. Для них и Т90 и Леопард, в их не миллитаризированном мозге, даже вполне, возможно, патриотичном, значатся одним веским словом - танк. И всё тут.
                А дальнейшие разглагольствования, на эту тему - есть не что иное как борьба с ветряными мельницами.
                ПОЭТОМУ.... нужно как-то иначе... И именно об этом нужно петиции рисовать... в Госдуму. С предложениями законопроектов.
                SOF
                1. Svarog51 Вчера, 19:54
                  Александр hi Как то иначе - это надо Конституцию переиначить. Не ПРАВО на первое место поставить, а ОБЯЗАННОСТИ. И при исполнении обязанностей - получать права. Это конечно из области фантастики в современном мире.
                  Svarog51
                  1. SOF Вчера, 20:07
                    Цитата: Svarog51
                    Александр hi Как то иначе - это надо Конституцию переиначить. Не ПРАВО на первое место поставить, а ОБЯЗАННОСТИ. И при исполнении обязанностей - получать права. Это конечно из области фантастики в современном мире.

                    Согласен. Но, не конституции, потому как, не все обязаны знать железо, при учёте перехода армии на контрактные рельсы.
                    Всю полноту ответственности, в данном, конкретном, случае обязаны нести выпускающие. А это - уже предложение законопроекта.
                    SOF
                    1. Svarog51 Вчера, 20:30
                      А это - уже предложение законопроекта.

                      Согласен, только пока они другими делами заняты. Аналитикой мнения не интересуются.
                      Svarog51
          2. KondratKo Вчера, 19:51
            "Уж если нет ума, то можно обратиться за консультацией"
            Живой пример нынешний празник (23 февраля). На работе контролирую процесс цветной печати, приносят открытку к Дню защитника Отечества, на открытке фотография современного немецкого фрегата типа "Саксония" скрещённого с советскими самолётами начала Великой Отечественной войны.
            Картинка номер раз:

            Картинка номер два:

            Мало того, что корабль НАТОвский, так ещё и на картинке присутствует германский самолёт. Пытался беседовать с "девочкой", обещал помощь в консультации с выбором военной техники для тематических открыток, чтобы не выглядела дурой, через несколько дней принесли в печать то-же самое. Говорит "я в них не разбираюсь" и ей всё равно, в ответ сказал, что подарю ей на 8 марта кактус, поскольку я тоже не разбираюсь в цветах. Другая "умница" в прошлом году поставила в поздравительную открытку для ветеранов на 9 мая центральным планом картинку немецкого Тигра Pz.Kpfw. IV, к счастью, эту в результате краткого экскурса в иторию удалось отговорить, в итоге поставили КВ.
            Объяснять бесполезно, последнее время смотрю на это сквозь пальцы, хорошо хоть по ящику, на ведущих каналах, такую косячную туфту пока не транслируют...
            KondratKo
            1. sharp-lad Сегодня, 00:24
              Вот и мне с каждым днём становиться всё более и более одиноко. Хорошо что на ВО есть авторы и комментаторы не заразившиеся идио... креативизмом.
              sharp-lad
      2. Pax tecum Вчера, 15:03
        Наказание за подобное, все же, быть должно. Да, хоть дисциплинарное. Для профилактики, так сказать. С полным освещением в тех же соцсетях. Может хоть так голову включать научаться.

        Ну, а "местному рекламному агентству AMD MEDIA GROUP"... наше презрение.
        Со своим идиотом-креативщиком сами разберуться.
        P.S. А, за плакаты к 9 мая - уже реально можно было наказывать идиотов.
        Pax tecum
        1. Капитан Лейтенантов Вчера, 15:11
          Ну а что тут удивительного, коллапс мозгов наступил повсеместно.Вот например в фильме о себе президент продемонстрировал смартфон с записью матрасов, а выдали за нашу операцию в Сирии.
          Капитан Лейтенантов
        2. seos Вчера, 18:10
          Обычная почти бесплатная пиар акция рекламного агенства, им даже за рекламное место платить не надо и налоги тоже т.к акой плакат считается заглушкой типа "рекламное место сдается", да и шумиху скорее всего маркетологи этого агенства начали... а тупые СМИ подхватили...
          seos
      3. Гигант мысли Вчера, 15:22
        Всё это отголоски нашей реформированной под западный образец системы образования.
        Гигант мысли
        1. 97110 Вчера, 18:39
          Цитата: Гигант мысли
          Всё это отголоски нашей

          общественно-экономической системы - КАПИТАЛИЗМА! Хозяевам жизни, сливкам общества, примерам, делать жизнь с кого НЕ НАДО ПАМЯТИ У НАРОДА! Уже был депутат Государевой Думы на марше бессмертного полка с портретом гражданина, в ВОВ не участвовавшего! Вот отобьём наезд по беспределу американских буржуев на наших, наступит опять мирдружбажвачка, и затопчут бессмертный полк...
          97110
      4. Saburov Вчера, 22:33
        Цитата: Anarchist
        Невежество наших чиновников и им подобных - "пятая колонна" и бич электората поддерживающего их!
        Каждый год одна и та же фигня на девятое мая и двадцать третье февраля...


        А всё потому, что наше правительство и есть эта самая пятая колонна...причём от и до. На всех руководящих постах, сваты, браты, тёти, дяди, сынки, да дочки особоприближённых к "амператору".

        Чья-то умная голова, похоже, сообразила, что русский лох – это не европейский лох. И на либеральные ценности клюет все-таки плохо. А вот на державно-патриотические – со всем нашим удовольствием! Тем более что так воровать удобней...

        С уважением.
        Saburov
    2. Черный_Ватник Вчера, 14:51
      Скорее банальный непрофессионализм и тотальная безграмотность.
      Поручили какому-нибудь додику придумать плакат. Он, не сильно выбирая, накачал военных картиной из яндекса. Отсюда и результат.
      Черный_Ватник
      1. Trevis Вчера, 14:54
        Правильно маркером сверху написали!
        Trevis
        1. Черный_Ватник Вчера, 14:55
          Правильно будет, когда автора и издателя этих плакатов поднимут за вымя и хорошенько потрясут.
          Черный_Ватник
          1. Hammerlock Вчера, 15:17
            и фаберже обрежут, ибо таким размножаться не стоит
            Hammerlock
        2. Incvizitor Вчера, 15:34
          Надо сорвать было или вырезать.
          Incvizitor
          1. Svarog51 Вчера, 17:21
            Гвоздём-соткой этот плакат на лоб "рекламщику" прибить, что ему не повредит. Дерево. negative
            Svarog51
      2. x.andvlad Вчера, 15:19
        Да, скорее безграмотность и безответственность. НО "креативщики", занимающиеся созданием макетов, подобного рода, очень часто пользуются т. н. "клипартами", или проще говоря банками красивых и ярких картинок, которые они монтируют в эти плакаты. Чаще всего это люди не профессионалы военного дела, а "созерцатели" всего прекрасного. А их начальники или самоустраняются от контроля содержания этих плакатов, или сами такие же.
        Так вот хотелось бы что бы наше военное ведомство организовало общедоступный банк красивых и эффектных изображений военной тематики с отечественной военной техникой в высоком качестве.
        А то ведь если задать поисковый вопрос в том же "Яндексе" о красивых картинках с танками, то обязательно в первую очередь появляются немецкие тигры, леопарды и прочая лабуда из компьютерных игр.
        Не дорабатывает наше государство в этом плане.
        x.andvlad
        1. KondratKo Вчера, 20:09
          "Так вот хотелось бы что бы наше военное ведомство организовало общедоступный банк красивых и эффектных изображений военной тематики с отечественной военной техникой в высоком качестве."
          - Удавятся быстрее. О каких картинках отечественной военной техники в высоком разрешении можно говорить (?) - на официальных сайтах МО и подобных, невозможно даже качественную эмблему какого-либо рода войск скачать, не говоря уже о их векторном формате. Все надежды на патриотов-энтузиастов, которых в Ру-нете до обидного крайне мало.
          Друзья, с наступающим всех!!!
          drinks soldier drinks
          KondratKo
          1. x.andvlad Вчера, 21:53
            Полностью согласен! Вас также с наступающим!
            x.andvlad
    3. Венд Вчера, 14:54
      Цитата: Aroma77
      Судя по названию рекламного агенства, не исключено, что и провокация.

      Внутренний враг опасней внешнего.
      Венд
    4. vovanpain Вчера, 14:55
      Ранее, на плакатах к 9 мая в разных городах "креативные дизайнеры" умудрялись писать поздравления на фоне изображения солдат и военной техники гитлеровской армии

      А чего удивляемся то what Все эти "креативные" дизайнеры и менеджеры, поколение пепси, пива и чупа чупса, дети ЕГЭ и хочу денег много и сразу. Им все равно что рисовать, лишь бы в карман капало. yes
      vovanpain
      1. Ося Бендер Вчера, 18:41
        Я с Советских времен с 40-ка летним стажем дизайнер в области полиграфии. Согласен с вами о новом поколении ЕГЭшников и с такими специалистами, которые хорошо освоили компьютеры и графические программы, приходилось встречаться. А что вы хотите? Посмотрите наше ТВ - гибнут наши ребята герои в горячих точках. Если подобные подвиги совершали, что невозможно, военные США, то там объявили бы национальный день траура и сняли бы фильмы в Голливуде про этих т.н."спасателей мира", а что у нас. В новостях сообщают, а в прайм-тайм что: разборки бл..ей - кто кому дал, генетические анализы, маргиналы с похмелья и дележ наследства между родственниками умершей известной личности. 2 года назад разговаривал с одной будущей выпускницей школы (ЕГЭ) и идущей на золотую медаль про День победы 9 мая, так вот, она мне заявила, что 1945 году мы победили... Наполеона. Вот такие картинки.
        Ося Бендер
    5. Alexey RA Вчера, 14:58
      Цитата: Aroma77
      Судя по названию рекламного агенства, не исключено, что и провокация.

      Не стоит искать измену там, где работала девочка-дизайнер ©. smile
      Если уж у нас на памятник Калашникову взрыв-схему предка штурмгевера запихнули...
      Alexey RA
      1. seos Вчера, 18:12
        Уверен, что это был мальчик и все изначально было спланировано для поднятия популярности рекламного агенства
        seos
    6. МИХАН Вчера, 15:20
      Цитата: Aroma77
      Судя по названию рекламного агенства, не исключено, что и провокация.

      Тоже так думаю и пиар по всей стране и т.д...И этим пользуются уже не первый раз разные либерастные агенства..
      МИХАН
      1. Svarog51 Вчера, 17:24
        Виталий, приветствую hi
        И этим пользуются уже не первый раз разные либерастные агенства..

        Вот и у меня такие же мысли возникают. Первый раз может быть и ошибка, а тут уже тенденция прослеживается.
        Svarog51
        1. МИХАН Вчера, 18:10
          Цитата: Svarog51
          Виталий, приветствую hi
          И этим пользуются уже не первый раз разные либерастные агенства..

          Вот и у меня такие же мысли возникают. Первый раз может быть и ошибка, а тут уже тенденция прослеживается.

          Пиарятся Сергей однозначно ..Приветствую Брат! hi Эти "ошибки " периодически появляются ..С одной стороны "реклама" их , а с другой так больно на душе жуть.. negative Добрые мы все равно в России! По сути расфигачить это агенство и т.д. к чертям..Вот издеваются чисто падлы .. angry
          Эх Россия , сколько в тебе терпения ..
          МИХАН
          1. Svarog51 Вчера, 19:01
            Добрые мы все равно в России!

            Я точно не добрый, да и ты Виталий к ним добрых чусвтв не испытываешь. Я это точно знаю. И поддерживаю.
            Svarog51
    7. -ш- Вчера, 16:32
      в фильме рэмбо 2 как раз у "чёртовых русских" был такой вертухай с любимым америке миниганом и нурсами, если память не изменяет
      -ш-
    8. Iline Вчера, 17:49
      Цитата: Aroma77
      Судя по названию рекламного агенства, не исключено, что и провокация.

      Ну не надо так уж на агентство. Скорее всего ребята сделали это из самых добрых побуждений.
      А вот исполнители работы в армии не служили и про образцы военной техники имеют смутные представления. И именно поэтому лезут в Интернет, ищут клипарты для фотошопа по теме и не думая лепят первое попавшееся. А вот среди клипартов с военной техникой преобладают именно иностранные образцы.
      Просто сам иногда работаю с фотошопом, а поэтому знаю эту тему.
      Iline
    9. aws4 Сегодня, 00:52
      нет никакой провокации... я пересекался по работе с рекламными агентствами и был опыт общения с дизайнерами ... бывало сидел обьщался часами.. так вот это очень интересные люди.. то что им интересно и нужно для жизни они очень хорошо знают вникают в это очень глубоко но вот то что нет они считают как правило мусором.. даже какие то базовые знания... в одном крупном агентстве я засиделся с двумя один совсем юнец второй лет 35... так вот зашла у нас речь не о работе и оказалось они оба не знали что такое - млекопитающие и плотоядные... правда на счет плотоядных старший со мной немного поспорил и пытался мне обьяснить что плотоядные это допустим обезьяны.. короче от слова плоды и едят.. я ему сказал что плоть он тут же загуглил и признал свою не правоту.. вот именно такие люди и ваяют у нас в рекламных агентствах как правило laughing
      aws4
  2. РУСС Вчера, 14:48
    Их года в год подобные ошибки .
    РУСС
    1. ul_vitalii Вчера, 14:54
      Гуглили, гуглили и нагуглили. Посмотрим, что на 8 Марта нагуглят.
      ul_vitalii
      1. Пользователь Вчера, 15:49
        Знаете, плакатов поздравлений с 8 марта с натовской техникой я еще не видел. laughing
        Пользователь
        1. Svarog51 Вчера, 17:32
          Так ведь могут "белокурых бестий" из гитлеровских борделей прилепить, с них станется.
          Svarog51
        2. seos Вчера, 18:13
          Зря им подсказываете.... а то выпустят плакатик с Синими...
          seos
          1. Svarog51 Вчера, 19:57
            Такого возмущения не будет. Синие Розовых не интересуют.
            Svarog51
  3. КОТ БАЮН Вчера, 14:49
    Это далеко не первый подобный инцидент.
    И, скорее всего, не последний.
    Это "Бжж" неспроста.
    КОТ БАЮН
    1. Юрий Я. Вчера, 14:52
      ))) Да. Завидная регулярность.
      Юрий Я.
  4. Altona Вчера, 14:50
    Нашим дизайнерам нравится западный дизайн, всякого рода тевтонщина, японщина, германщина и американщина. Это о чём говорит? О том, что наши художники вторичны в массе своей и ничего не могут, даже правильный танк найти. Или не хотят или специально гадят.
    Altona
  5. 210окв Вчера, 14:50
    Это уже традиция.Просто незнание истории и безответственность.Заказчик рекламы есть?Вперёд в суд!
    210окв
    1. kit88 Вчера, 14:56
      Хорошо бы в суд. Но по-моему статьи нет, по которой привлечь можно.
      kit88
      1. 210окв Вчера, 15:15
        Статья есть.Нарушение условий договора.Хозяйственная.Просто надо составлять договора правильно.
        Цитата: kit88
        Хорошо бы в суд. Но по-моему статьи нет, по которой привлечь можно.
        210окв
        1. kit88 Вчера, 16:50
          Да-а. А не пора ли сдуть пыль с УК РСФСР 1922 года. Там ст. 58-10 как раз про них писана.
          kit88
  6. komrad buh Вчера, 14:51
    Изготовителей и заказчиков рекламы на Колыму!
    komrad buh
  7. kot28.ru Вчера, 14:54
    Сказочные Д..... эти современные креаклы! hi
    kot28.ru
  8. Altona Вчера, 14:55
    Цитата: Черный_Ватник
    Поручили какому-нибудь додику придумать плакать, он не сильно выбирая накачал военных картиной из яндекса. Отсюда и результат.

    ----------------------------
    Ему бы клизму сделать с калибром танкового орудия.
    Altona
  9. sabakina Вчера, 14:55
    Это далеко не первый подобный инцидент. Ранее, на плакатах к 9 мая в разных городах "креативные дизайнеры" умудрялись писать поздравления на фоне изображения солдат и военной техники гитлеровской армии.
    Как сказал незабвенный Остап Ибрагимович: "Убивать надо таких знатоков!"
    sabakina
    1. Alexey RA Вчера, 14:59
      Цитата: sabakina
      Как сказал незабвенный Остап Ибрагимович: "Убивать надо таких знатоков!"

      Ссылать в конец июня 1941-го. Куда-нибудь во Львов или Вильнюс. smile
      Alexey RA
  10. kafa Вчера, 14:58
    Дизайнеров с начальниками на военные сборы !
    Пусть увидят носом и лобом узнают руками .......Нашу технику !
    Ставить исключительно на мойку ! Дабы каждый выступ брони , клёпку обшивки ,знали !
    kafa
    1. Svarog51 Вчера, 19:59
      Андрей hi Вот почему то очень хочется сказать - БРАВО.
      Ставить исключительно на мойку ! Дабы каждый выступ брони , клёпку обшивки ,знали !
      good
      Svarog51
  11. Геркулесыч Вчера, 14:58
    Егэ наше все? Я же утверждал, что дальше только будет хуже! fool Тем более, что те кто создал эти плокаты и в армии небось не служили -папы и мамы чадо откупили от армии!
    Геркулесыч
  12. citlstar Вчера, 14:58
    Для изучения матчасти вероятного противника.
    citlstar
  13. Евгений Стрыгин Вчера, 15:04
    безнаказанность, бездумность и бесполезность. Три "Бэ" от которых просто тошнит.
    Евгений Стрыгин
  14. Горный стрелок Вчера, 15:07
    Просто жертвы ЕГ. И "креативных технологий". Надергали из интернета картинок, а понять, что на них нарисовано, не в состоянии.
    Горный стрелок
  15. ваняватный Вчера, 15:07
    конченные...
    ваняватный
  16. NEOZ Вчера, 15:08
    Невежество наших чиновников и им подобных - "пятая колонна" и бич электората поддерживающего их!

    УГОМОНИТЕСЬ!!!!!!! просто поставили задачу, девочке дизайнеру, сделать коллаж на тему 23 февраля.она и сделала...
    ну не разбирается она в военной технике!!! а красивые картинки, в основном, это НАТОвская техника.
    п.с.
    был случай, взяли логиста на работу, а он с головой не дружит (приобретенное какое то заболевание).
    2 недели что то отправлял непонятно куда....
    вот так вот, взяли логиста по резюме....
    а вы, танк на картинке не торт.....
    NEOZ
  17. Дормидонт Вчера, 15:12
    Наши ближневосточные партнёры такие выдумщики
    Дормидонт
  18. Александр War Вчера, 15:14
    И это малая часть! am Тап ляп и тай сойдет ,заказчику пофиг!
    Александр War
    1. МИХАН Вчера, 18:39
      Это все специально делают ...Как и Профессор , в 2013 г любитель выкладывать качественные фотки военных НАТО на нашем сайте ...Вот и результат ! хе хе
      МИХАН
  19. Waroc Вчера, 15:15
    Это уже не смешно и невозможно объяснить невнимательностью или незнанием (сколько случаев было - все уже внимательно и пристально к подобным материалам относятся, да и просто в глаза бросается мгновенно). это откровенный саботаж, провокации и издевательство - пора наказывать деньгами (большими деньгами) и тюрьмой за особо циничную подлость!
    Waroc
  20. Alex-a832 Вчера, 15:16
    Хоть бы у сведущих людей консультировались прежде чем картинки лепить.
    Эта тема скорее из цикла, что инициативный олух хуже деверсанта. Могли действовать и в исключительно благом порыве....
    Alex-a832
  21. LiSiCyn Вчера, 15:19
    Вот, это пугает.... Народ, перестает думать... Интернет рулит...
    Мое мнение, людей не читавших в детстве книги, к нету, подпускать нельзя...
    LiSiCyn
    1. Svarog51 Вчера, 19:11
      Стас, приветствую hi Нынешние дети книгу в руках не держали, у них смартфон. Даже через дорогу переходят не выпуская из рук. В инете они "живут" изредка высовывая нос в реальность. Сами думать они отучаются, надеясь все ответы получить в инете. Вот и результат не замедлил сказаться. Дольше только тупее, если меры не примем.
      Svarog51
  22. К-50 Вчера, 15:19
    Кому-то это выгодно. Само по себе такое не происходит. angry
    К-50
  23. Архивариус Вася Вчера, 15:30
    А кто конкретно то в рекламном агенстве этим занимался? Подкараулить бы вечерком, да объяснить что он был не прав, очень неправ...
    Архивариус Вася
  24. А. Привалов Вчера, 15:31
    Эх, нет теперь Отдела пропаганды и агитации при ЦК КПСС! Некому теперь заботиться о наглядной агитации. В старые времена, рассылали они в и местные комитеты КПСС комплекты образцов идейно выдержанных плакатов и изображений. Существовали тематические подборки по разным поводам и к праздникам, а настоящие художники переносили эти изображения на бумагу, ткань, или на полиграфические макеты для печати. Всё это потом ещё много раз проверялось, при необходимости корректировалось, утверждалось худсоветами где заседали не последние люди. В Армии, было ещё строже. Наглядную агитацию присылали из Политических управлений округов. За качество отвечали замполиты... Теперь, всё это и заказывают и делают мальчики и девочки. Вот вам и результат. Знаете, как они теперь отмазываться станут? Скажут, что специально изобразили военную технику "предполагаемого противника", чтобы каждый, кто в лифте едет, или кнопки жжёт, или даже мочится -- знал, от кого следует защищаться.
    А. Привалов
    1. Александр War Вчера, 15:38
      Знаете, как они теперь отмазываться станут? Скажут, что специально изобразили военную технику "предполагаемого противника" Не соглашусь ,можно было-бы отмазаться если-бы техника горела или была-бы подбита , а так уже 1001 раз дизайнеры с их начальством пробили дно!
      Александр War
  25. pvv113 Вчера, 15:34
    на коллаже можно увидеть военную технику США и Германии.

    Может эта техника подразумевалась, как трофеи wink
    pvv113
  26. Александр War Вчера, 15:35
    Вообще такие конторы ,которые делают такие плакаты надо минимум вносить в иностранные агенты!
    Александр War
  27. 16112014nk Вчера, 15:37
    Безответственность и безнаказанность тех, кто утверждает такие вот плакаты и проводит к такому результату.
    А эти два "Б" - основа власти. Какой из этого вывод ?
    16112014nk
  28. Essex62 Вчера, 15:41
    Пора, ох пора, товарищи приводить народ к " общему знаменателю" ! Почистить, вразумить заблудших ,системно образовать. Умели ведь совсем не давно. А то возьмут "тепленькими ".......Уходят постепенно те , кто помнит как оно должно быть. Вымрут- России конец. Одни манагеры останутся.
    Essex62
  29. Razvedka_Boem Вчера, 15:45
    Пока не будет идеологии - это будет продолжаться. И суд ничего им не сделает.
    Razvedka_Boem
  30. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 15:57
    За фаберже надо за такую халтуру вешать! Что мешало дизайнеру искать картинки для коллажа не просто по запросу "танк" или "вертолет", а "русский танк" и "русский вертолет"? Еще бы технику третьего рейха прилепили.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Svarog51 Вчера, 19:14
      Жора, приветствую hi
      Еще бы технику третьего рейха прилепили.

      Так уже было такое, потому и возмущение. Теперь вот НАТОвскую технику лепить начали. Изучают, как мы историю знаем и кто на это клюнет.
      Svarog51
      1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 20:55
        Доброго времени суток, Сергей hi

        Может и так. Но и резонанс пошел неслабый. Такие "фейлы" чуть ли не каждый год бывают и непонятно, то ли это от незнания дизайнера, провокация окололиберастов или проверка общественного мнения на эту мерзость.
        Генерал Песчаных Карьеров
  31. anjey Вчера, 15:58
    Это говорит об уровне компетентности современных специалистов в области рекламы и плакатной графики. Или антиреклама тоже реклама?..
    Да видимо проблемма есть,недавно в школу,к 23 февраля, искал обьемную военную модель нашей техники,с трудом нашел самолет Ла 5, а в промежутке поиска предложили вместо легендарной Т-34, немецкий тигр ,довольно добротный из деревянных модулей, к моему возмущению конечно же,что то хромает воспитание нашей молодежи на полиграфно-игрушечном фронте, помоему даже солдатиков Красной Армии сейчас не встретишь,много видимо переписчиков истории на игрушечно-информационном уровне и у нас в стране развелось на иностранные гранды....
    anjey
  32. Пленник Вчера, 16:04
    За такие залеты пора штрафовать! Доколе эта фигня будет продолжаться?! То на День Победы фигню сморозят, то на День защитника Отечества. Этих паразитов за парты и учить, учить и учить как завещал великий Ильич! Не хотят учиться за партами, пусть учатся на нарах. Достали уже собаки!
    Пленник
  33. ASDik37 Вчера, 16:11
    Вот еще примеры открыток, которые сейчас рассылают некоторые менеджеры своим клиентам:
    - эту прислали мне
    А вот шаблон другой открытки с того сайта, откуда взят предыдущий:

    Справедливости ради, стоит отметить, что на том сайте есть и вполне нормальные шаблоны и
    понятно, что менеджеры просто взяли понравившийся им шаблон с сайта который предлагает это, не вдаваясь в подробности
    Так что это не происки "пятой колонны" или провокаторов - это один из результатов работы нашего минобра и отсутствие в государстве правильной идеологии.
    ASDik37
    1. Svarog51 Вчера, 18:50
      Ну и как Вам "Челенджер" " Абрамс" "Тикондерога" и ""Чёрный ястреб" в качестве поздравления с Днём СОВЕТСКОЙ АРМИИ? Готовы мириться с противником?
      Svarog51
  34. DPN Вчера, 16:12
    Да здравствует Е.Г.,чиновники поездили по за границам и теперь натовские танки за свои принимают ,вопрос ?а может это и на самом деле это их техника, сейчас модно двойное и тройное гражданство родина уже не в почёте.
    DPN
  35. shmelik45 Вчера, 16:23
    Вообще-то за такое немешало бы и у/д возбудить. Или просто по фэйсу
    am Всех с наступающим
    shmelik45
  36. unignm Вчера, 16:36
    каждый год одно и тоже
    unignm
  37. АнГиНа Вчера, 17:17
    Судя по комментариям, никто с жизнью рекламной отрасли не знаком. Отсюда и типовые возмущения.
    Приоткрою занавес. Америки не открою, если скажу, что львиная доля работников отрасли никогда не служило (женщины ли, не призвали, откосили - не суть). Иначе, на рефлексе было бы: фрукт - яблоко, вертолет - "крокодил", оружие - калаш.

    Хорошо, если дизайнер служил. Не плохо, когда дизайнер хотя бы технически грамотный. У меня на одной из работ самый главный начальник, как и масса промежеточных - женщина. Со всеми вытекающими... Но и это не обязательно, поскольку все такие эксизы проходят обязательное согласование с заказчиком. Это в данном случае представители власти. Районной ли, городской - не важно. Вы же не будете думать, что комерсы из своего кармана листовок напечатали? Нет, иначе это был бы не бизнес, а комитет бедноты. Но в таком случае определенный КТО-ТО согласовал макет. Вот с кого спрос должен быть. Но и там, как правило "ружье только в телевизоре видели".

    Вторая огромная проблема - отношения Минобороны с массмедиа. В последнее время много людей с камерами стали фотать военных, но. Вечное наше "но". Фотограф (агентство) хочет денег за снимки, поскольку у нас все пытаются монетизировать. При этом это агентство может быть федеральным, деньги бюджетными, но желание "срубить по-лёгкому"... В результате в Яндексе сегодня львиная доля военной техники - не наша.
    АнГиНа
  38. Курсант Вчера, 17:54
    Хм , удивили, почти с начала 2000-х такие плакатики размещают и только сейчас внимания обратили. Невежество не у чиновников и не у молодого поколения, такие плакаты вывешивают на офисах и представительствах , где в советниках сидят люди в прошлом с большими звёздами. Один из них на выходных , нёс очередную лабуду по местному телеканалу о большевиках , истории , расстрелах и т.д.
    Курсант
  39. Варяг77 Вчера, 19:08
    Цитата: Anarchist
    Невежество наших чиновников

    Берите выше. невежество Путина. ведь именно он проявил инициативу, разработал проект плаката и самолично утвердил перечень натовской техники, которую следует изображать. И самое главное, что это он так умасливает своих западных хозяев. ДЕскать мол мы под натовской пятой. я уничтожаю Россию. ну и т.д и т.п.
    Бред когда перестанут писать на сайте, который еще пару лет назад был крайне вменяемым с адекватными форумчанами. И десяток оленей ведь даже плюсики поставили.
    В башку то едите только? или как? Причем здесь чиновники. Или они вам из каждого бачка мерещатся?
    Варяг77
  40. Старый26 Вчера, 19:08
    Цитата: Архивариус Вася
    И правильно сделали между прочим, ибо нефиг на коллаж технику противника выставлять - у нас своей достаточно чтоб фотки выбрать. Или же сорвать эти плакаты и делов то.

    Может сейчас и есть, но вот лет 5-7 назад и ранее, сделать плакат или открытку с поздравлением было достаточно сложно. Сам почти 20 лет проработал в полиграфии. Фотографии хорошего качества на дисках, которые продавались в 99,9% - западная техника. И понятно, что девчонка, если она именно и занималась таким плакатом берет в первую очередь эффектную фотографию. Да, сейчас есть фото и российской техники, но зачастую такие конторы работают на старых материалах. зачем им из инета копировать российскую технику, когда она бывает востребована 2-3 раза в год. Пользуются тем, что было куплено заранее.

    Вот тут говорили - проконтролировать... Хорошо если вы или я разбираемся в технике и можем отличить "Абрамс" от Т-90. А если какой-нибудь корейский танк и наш Т-55/62...

    Сорвать плакат конечно можно. Правда найдутся "бабуси". которые вас же еще и обвинят в вандаризме. Дескать другие вешали, поздравляли, а вы..... Им ведь не докажешь, что это не наш танк, а "Леопард". "Крестов" на нем нет....

    Неприятная ситуация, но честно говоря не вижу выхода, как сделать, чтобы такого не было

    Цитата: Черный_Ватник
    Правильно будет, когда автора и издателя этих плакатов поднимут за вымя и хорошенько потрясут.

    Кто? Вот, условная ситуация... Вы приходите в это агенство и начинаете "поднимать за вымя и трясти" автора и издателя. Как это будет происходить? Да в 99 случаях на уровне ругани, типа "ты что сволочь нарисовал". Пока вы их трясете, один из этих креативщиков вызывает нашу родную милицию (полицию) и вас, как зачинщика скандала, как индивидуума мешающего работать людям забирают в управление (отделение). Так что "за вымя потрясти" вряд ли удастся

    Цитата: x.andvlad
    Да, скорее безграмотность и безответственность. НО "креативщики", занимающиеся созданием макетов, подобного рода, очень часто пользуются т. н. "клипартами", или проще говоря банками красивых и ярких картинок, которые они монтируют в эти плакаты.

    Абсолютно верно. На расстоянии вытянутой руки у меня находится стойка с дисками. таких "клипартов" там порядка десятка. Очень качественные фотографии. Даже сюжеты с природой в почти 100% ихние, а не наши. Ну мне повезло в отношении природы, у жены подруга занималась горным туризмом и из каждого похода привозила диск с видами. Такими, что даже Швейцария рядом не стояла. Друзья военные что-то подкидывали из фоток. пусть и не высокопрофессиональные и высококачественные, но тем не менее. А у многих моих бывших коллег "по цеху" таких вариантов не было. И хорошо, когда коллеги просили или такие диски скопировать, или сбросить фотки им. Но в большинстве случаев пользуются тем, что под руками

    Цитата: x.andvlad
    Чаще всего это люди не профессионалы военного дела, а "созерцатели" всего прекрасного. А их начальники или самоустраняются от контроля содержания этих плакатов, или сами такие же. .

    И такое бывало. Назначили пацана начальником отдела. Сделал плакат (открытку). Из "клипарата". я ему указал, в чем он был не прав. Но амбиции... С моим изображением и свои пошел к директрисе. Той конечно понравилась его, высококачественная. Хорошо что была возможность "надавить" и не дать тиражировать это поздравление для районов края и близлежащих регионов. Иначе был бы конфуз, как минимум

    Цитата: x.andvlad
    Так вот хотелось бы что бы наше военное ведомство организовало общедоступный банк красивых и эффектных изображений военной тематики с отечественной военной техникой в высоком качестве..

    Сейчас от полиграфии отошел, но вроде бы такого банка нет. Отдельные фотографии в сети есть, но это не то

    Цитата: vovanpain
    Ранее, на плакатах к 9 мая в разных городах "креативные дизайнеры" умудрялись писать поздравления на фоне изображения солдат и военной техники гитлеровской армии

    А чего удивляемся то what Все эти "креативные" дизайнеры и менеджеры, поколение пепси, пива и чупа чупса, дети ЕГЭ и хочу денег много и сразу. Им все равно что рисовать, лишь бы в карман капало. yes

    Дело даже не в том, что поколение пепси, чупсов, дети ЕГЭ и прочего. И не только вопрос, чтобы капало в карман. Любая работа должна быть оплачена. Вопрос в другом.
    Вот моя дочь абсолютно не разбирается в военной технике. Хорошо, что у нее специальность языки. А подруга - художник. И я не могу быть уверен, что ее подруга не допустит такого ляпа. И дело не в том, что поколение пепси, ЕГЭ и прочее и у нее одна мечта, чтобы в карман капало.. Она просто не специалист в этой области знаний. И начальник (начальница) тоже не специалист. Единственный вариант решить эту проблему - если бы родное МО выпускало бы серии таких дисков. В т.ч. и с видеосюжетами отечественной техники. Но увы, пока такого не встречал

    Цитата: Altona
    Нашим дизайнерам нравится западный дизайн, всякого рода тевтонщина, японщина, германщина и американщина. Это о чём говорит? О том, что наши художники вторичны в массе своей и ничего не могут, даже правильный танк найти. Или не хотят или специально гадят.

    Да ни.х.рена речь не о том, что нравится, ачто нет. Нашей техники, качественных фотографий зачастую нет. Вот и лепят то, что качественней. Особенно если на борту знаков различия нет. Не встречал ни одного, кто специально бы закрашивал в фотошопе немецкие кресты на танках. Но порой ставят эффектный кадр, не думая, а порой и не зная, что это танк врага

    Цитата: 210окв
    Статья есть.Нарушение условий договора.Хозяйственная.Просто надо составлять договора правильно.
    Цитата: kit88
    Хорошо бы в суд. Но по-моему статьи нет, по которой привлечь можно.

    Интересно было бы посмотреть, как вы такой договор бы составили. перечисление образцов вражеской техники в качестве запрета? Договор между полиграфической (дизайнерской) фирмой чаще всего стандартный. В которой одна из сторон обязуется сделать тот или иной плакат к тому или иному времени. И по условия договора заказчику должен быть представлен оригинал-макет того же плаката. Если его что-то не удовлетворяет, он может в процессе работы предъявить свои замечания и они будут выполнены. По окончании работы он вместе с руководителем подписывает акт выполненных работ.
    И что, потом с этим актом, где стоит его подпись он пойдет в суд, чтобы наказать фирму, которая на плакате "Леопард" разместила? Его в том же суде быстренько пошлют по известному адресу. На акте стоит его подпись? До свидания
    Старый26
    1. KondratKo Вчера, 20:35
      Хорошо и развёрнуто описали суть проблеммы. Полностью согласен по всем пунктам!
      Приветствую, коллега, хоть и бывший!
      hi
      KondratKo
  41. Старый26 Вчера, 19:10
    Цитата: kit88
    Да-а. А не пора ли сдуть пыль с УК РСФСР 1922 года. Там ст. 58-10 как раз про них писана.

    Так в этой статье было столько пунктов, что нет гарантии, что вы сами ненароком под нее не попадете. Сказав что-нибудь нелицеприятное в отношении власти. Согласны пойти по этапу за случайно оброненную фразу???

    Цитата: NEOZ
    Невежество наших чиновников и им подобных - "пятая колонна" и бич электората поддерживающего их!

    УГОМОНИТЕСЬ!!!!!!! просто поставили задачу, девочке дизайнеру, сделать коллаж на тему 23 февраля.она и сделала...
    ну не разбирается она в военной технике!!! а красивые картинки, в основном, это НАТОвская техника.
    п.с.
    был случай, взяли логиста на работу, а он с головой не дружит (приобретенное какое то заболевание).
    2 недели что то отправлял непонятно куда....
    вот так вот, взяли логиста по резюме....
    а вы, танк на картинке не торт.....

    good
    Ага. А дай нам сделать коллаж к 8 марта, взяв за основу такие вот картинки, тоже может быть на нас обрушат целую гору проклятий, типа какой д.у.рак блондинке (брюнетке) нарисовал такую помаду....

    Цитата: Александр War
    И это малая часть! am Тап ляп и тай сойдет ,заказчику пофиг!

    Вот-вот. Самый наглядный пример. Поскольку того же МИ-28 или КА-50 (на крайний случай МИ-24) в таком качестве нет. А "Апач" есть. И девчонка или какой-нибудь ботан ставит качественную фотку (иначе его за некачественное исполнение... "пропустят через строй" (чтобы не сказать грубо)...

    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    За фаберже надо за такую халтуру вешать! Что мешало дизайнеру искать картинки для коллажа не просто по запросу "танк" или "вертолет", а "русский танк" и "русский вертолет"? Еще бы технику третьего рейха прилепили.

    А сами пробовали? Я вот только сейчас, после прочтения вашего поста взял и забил в "яндексе" "русский вертолет. фотографии (изображения). Первый же адрес дал 99 фотографий, из которых только ЧЕТЫРНАДЦАТЬ было нашими вертолетами. Причем один или два были с опознавательными знаками "Войска Польского". Все остальное - Апачи, Блек Хоки и прочее. Причем великолепные фотографии, эффектные. Но зачастую эти эффектные фотографии увы не наши. Почти нигде нет знаков государственной принадлежности. Есть две фотографии, что называется "с морды". Одна - МИ-28, другая - Апач. Причем с дизайнерской точки зрения "апач" более эффектный. ладно я могу определить, что это не русский вертолет. А другие? Не стоит искать "Предательство" там, где его нет. Речь идет о том, что нет у этих людей из дизайн-контор возможностей знать, что наше, а что нет. А наше Минобороны что-то не слушал, чтобы выпускала такие "клипарты" с нашей техникой для диазйна...

    Цитата: Пленник
    За такие залеты пора штрафовать! Доколе эта фигня будет продолжаться?! То на День Победы фигню сморозят, то на День защитника Отечества. Этих паразитов за парты и учить, учить и учить как завещал великий Ильич! Не хотят учиться за партами, пусть учатся на нарах. Достали уже собаки!

    На основании чего? По какой статье? И главное кого? Того, кто сделал или того, кто этот плакат заказал?
    Что, девчонку-дизайнера пошлете за парту учить силуэты российской и советской военной техники? А заодно и техники вероятного или бывшего противника? И на нары-то ее, исполнителя за что? А того же заказчика? Когда наше минобороны не мычит и не телится, чтобы выпускать книги, журналы, те же "клипарты" (диски) с изображением отечественной техники, чего на исполнителя то пенять.
    А то лет 15 назад захожу в магазин, а там стоит "Энциклопедия отечественной артиллерии". Цена - примерно 1/3 моей месячной зарплаты.... Что, Минобороны не может такое выпускать громадным тиражом? Так автору (ЕМНИП это был Широкорад) тогда надо платить гонорары. А это ой как не хочется. А диск с западной техникой можно тогда же в том же магазине купить за 25 рублей

    Да, неприятно видеть на таких плакатах не нашу, а их технику, но это не повод посылать человека на нары...

    Цитата: Alex-a832
    Хоть бы у сведущих людей консультировались прежде чем картинки лепить.
    Эта тема скорее из цикла, что инициативный олух хуже деверсанта. Могли действовать и в исключительно благом порыве....

    Идея хорошая, вот только у кого? Вы работаете в такой полиграфической фирме, к вам приходит заказчик, вы подбираете ему фото. Чаще всего на выполнение такого заказа дается день-другой. К кому вы будете обращаться в, к примеру, полумиллионном городе? Пойдете в воинскую часть? Боюсь, что вас или просто отфудболят или скажут. что все нормально. В музей? Где зачастую 90% работает женщин? Конечно можно обратиться в кружок масштабного моделирования в Дворце детского творчества, но для этого вам нужно
    1. Знать. что такой кружок есть
    2. Надо, чтобы было время. Зачастую дизайнер помимо этого простенького плаката делает еще пару-тройку других работ, возможно не связанных с этой темой, а, к примеру, с архитектурой

    Цитата: АнГиНа
    Судя по комментариям, никто с жизнью рекламной отрасли не знаком. Отсюда и типовые возмущения.
    Приоткрою занавес. Америки не открою, если скажу, что львиная доля работников отрасли никогда не служило (женщины ли, не призвали, откосили - не суть). Иначе, на рефлексе было бы: фрукт - яблоко, вертолет - "крокодил", оружие - калаш.

    Хорошо, если дизайнер служил. Не плохо, когда дизайнер хотя бы технически грамотный. У меня на одной из работ самый главный начальник, как и масса промежуточных - женщина. Со всеми вытекающими... Но и это не обязательно, поскольку все такие эксизы проходят обязательное согласование с заказчиком. Это в данном случае представители власти. Районной ли, городской - не важно. Вы же не будете думать, что комерсы из своего кармана листовок напечатали? Нет, иначе это был бы не бизнес, а комитет бедноты. Но в таком случае определенный КТО-ТО согласовал макет. Вот с кого спрос должен быть. Но и там, как правило "ружье только в телевизоре видели".

    Вторая огромная проблема - отношения Минобороны с массмедиа. В последнее время много людей с камерами стали фотать военных, но. Вечное наше "но". Фотограф (агентство) хочет денег за снимки, поскольку у нас все пытаются монетизировать. При этом это агентство может быть федеральным, деньги бюджетными, но желание "срубить по-лёгкому"... В результате в Яндексе сегодня львиная доля военной техники - не наша.

    Браво. Согласен на все 100%
    Старый26
  42. wasjasibirjac Вчера, 19:44
    Поздравляют в лифтах уже. Приятно. Если бы не американский вертолёт и немецкий танк, то было бы вообще супер.
    может цели показали?
    wasjasibirjac
  43. gromoboj Вчера, 22:15
    Правильно, население должно знать как выглядит техника которую скоро предстоит уничтожать.
    gromoboj
  44. медведик Сегодня, 00:06
    Не важно невежество это или провокация. Уверен в одном, пора спрашивать за такие вещи и предъявлять.
    медведик
  45. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 00:31
    Всех с Днем защитника Отечества!
    Хотел поздравить товарища, наткнулся на похожий шедевр.
    Если что, смотреть в правый верхний угол.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. XXXIII Сегодня, 00:46
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Всех с Днем защитника Отечества!
      Хотел поздравить товарища, наткнулся на похожий шедевр.
      Если что, смотреть в правый верхний угол.

      Школьник в фотошопе поработал, хотел как лучше наверно.... laughing
      XXXIII
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