Жителей Тюмени поздравили с 23 февраля плакатами с натовской военной техникой

Поздравляют в лифтах уже. Приятно. Если бы не американский вертолёт и немецкий танк, то было бы вообще супер.

Жители Тюмени в социальных сетях обсуждают плакаты, появившиеся в лифтах многоэтажек. Местное рекламное агентство AMD MEDIA GROUP решило поздравить защитников Отечества с праздником 23 февраля, наклеив на стенки лифтов весьма своеобразные поздравительные материалы. Своеобразие их в том, что на коллаже можно увидеть военную технику США и Германии.В частности, речь идёт о немецком танке Leopard-2 и американском вертолёте Bell UH-1.Один из тюменцев в социальной сети пишет:На это пользователю отвечают, что поздравление, судя по всему, нужно воспринимать так: «поздравляют из трофейной натовской военной техники».Это далеко не первый подобный инцидент. Ранее, на плакатах к 9 мая в разных городах "креативные дизайнеры" умудрялись писать поздравления на фоне изображения солдат и военной техники гитлеровской армии. Это говорит об уровне компетентности современных специалистов в области рекламы и плакатной графики. Или антиреклама тоже реклама?..