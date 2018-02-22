01:12 23 февраля

Концерн «Техмаш» создал новый снаряд для РСЗО "Огонь" с увеличенной дальностью

Концерн «Техмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех») создал новейший снаряд для морских реактивных систем залпового огня (РСЗО) с увеличенной дальностью, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Концерн «Техмаш» создал новый снаряд для РСЗО "Огонь" с увеличенной дальностью


Если раньше огнеметно-зажигательный комплекс поражал силы противника на расстоянии 4,5 километра, то при помощи нового снаряда огонь может вестись на дальность до 9,5 километра
– передает ТАСС слова гендиректора НПК «Техмаш» Владимира Лепина.


Модернизированный 140-мм реактивный осколочно-фугасный снаряд для комплекса «Огонь» оснащен более эффективной боевой частью с 2900 единицами поражающих элементов. Боеприпас предназначен для поражения площадных береговых целей, живой силы и техники противника.



Огнеметно-зажигательный корабельный комплекс А-22 «Огонь» был разработан Тульским ОАО НПО «СПЛАВ» совместно с НИТИ и НИИ «Поиск». Принят на вооружение ВМФ СССР в 1988 г. Предназначен для вооружения речных и десантных кораблей, в том числе на воздушной подушке, и обеспечивает: поражение береговых площадных целей, техники и живой силы в прибрежной зоне, надводных целей (катеров, плавсредств), создание очагов пожаров. Комплексами «Огонь» оснащены десантные корабли «Зубр».

Использованы фотографии: http://zonwar.ru/index.html
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Комментарии 26

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  1. kafa Вчера, 14:48
    Давно пора !
    kafa
  2. seregatara1969 Вчера, 14:50
    кому то не внюх !
    seregatara1969
    1. 210окв Вчера, 14:54
      Люблю запах напалма по утрам?Наверное специально для принюхавшихся изменили состав..
      Цитата: seregatara1969
      кому то не внюх !
      210окв
      1. Гигант мысли Вчера, 15:17
        Улучшение этих показателей системы РСЗО Огонь по сути будут тем фактором, который в боевой обстановке значительно уменьшит потери наших десантников, и это радует.
        Гигант мысли
        1. Inok10 Вчера, 16:21
          Цитата: Гигант мысли
          Улучшение этих показателей системы РСЗО Огонь по сути будут тем фактором, который в боевой обстановке значительно уменьшит потери наших десантников, и это радует.

          ... комплекс исключительно корабельный ... исходя из давно высказанных намеков на возобновление строительства "Зубр" у которого их два на борту ... делаем выводы ... hi
          Inok10
          1. LiSiCyn Вчера, 17:30
            Я, так понимаю, возобновления пока нет ??
            Цитата: Inok10
            исходя из давно высказанных намеков на возобновление строительства "

            А жаль... Несколько раз, вживую наблюдал " Зубр", на полигоне Хмелевка... Вот это МОЩЬ !!! good
            А как, он из тумана вышел, да на берег... Очень впечатляюще !!!
            LiSiCyn
            1. Inok10 Вчера, 17:38
              Цитата: LiSiCyn
              А жаль...

              ... не все сразу ... hi
              Цитата: LiSiCyn
              Вот это МОЩЬ !!!

              ... судя по сплетням ... у "Мощи" будет индекс М ... вопрос к двигателям в серии, на Каспий готовят "Мурена" ... пока в приоритете 22350 и 11356 ... "Летящие над водой" в третьей очереди ... но не забыты ... hi
              Inok10
              1. LiSiCyn Вчера, 18:24
                Алексей , приветствую!!! hi
                Движки на "Зубрах", запорожские?? Там же, вроде авиационные двиги стоят ?
                Цитата: Inok10
                на Каспий готовят "Мурена"

                На Балтику надо... У нас, последнее время "по горячее" будет...
                LiSiCyn
  3. Судоплатов Вчера, 14:55
    испытать бы на укропах
    Судоплатов
  4. мерцание Вчера, 15:04
    Концерн «Техмаш» создал новый снаряд для РСЗО "Огонь" с увеличенной дальностью
    На испытания сирийцам или сирийским ЧВК.
    мерцание
  5. Геркулесыч Вчера, 15:07
    Сделать бы его корректируемым! Чтобы меньше был разлет, и как следствие, меньше расход боеприпасов пои выполнении той или иной задачи!
    Геркулесыч
    1. kafa Вчера, 15:34
      Блин !
      Сделай картечь , индивидуального наведения .......
      kafa
  6. Салют Вчера, 15:08
    эти ракеты вообще имеет смысл устанавливать на десантный корабль?
    если противник занял оборону то этого вооружения мало, а если высадка на берег где воск противника нет поблизости вообще зачем возить лишний груз?
    Салют
    1. kafa Вчера, 15:38
      Салют ! Это Салют !
      А ты очень большой морпых !
      И очень твоя руску ызих знаещь ..............
      "эти ракеты вообще имеет смысл устанавливать на десантный корабль?
      если противник занял оборону то этого вооружения мало, а если высадка на берег где воск противника нет поблизости вообще зачем возить лишний груз?"
      Про огневую поддержку десанта ...........нихт не знал !
      А про, то что Зубр на 4 км по берегу в лёгкую пройдёт на скорости ........нихт не знал !
      kafa
  7. san4es Вчера, 15:08
    soldier
    В состав огнеметно-зажигательный корабельный комплекс А-22 «Огонь» входят:
    — 140-мм неуправляемые реактивные снаряды ОФ-45, ЗЖ-45 и ОФД-45 (возможно использование турбореактивного НУРС М-14ОФ);
    — пусковая установка МС-227;
    — дальномерно-визирное устройство ДВУ-3-БС.


    140-мм осколочный реактивный снаряд ОФ-45
    Калибр, мм: 140;
    Длина, мм: 1125;
    Масса, кг: 27,5;
    Масса взрывчатого вещества, кг: 5,65;
    Дальность стрельбы, м: максимальная – 4500, минимальная – 800;
    Температурный диапазон боевого применения, °С: -40...+50;
    140-мм зажигательный реактивный снаряд ЗЖ-45
    Калибр, мм: 140;
    Длина, мм: 1350;
    Масса, кг: 26,8;
    Масса огнесмеси, кг: 4,8;
    Дальность стрельбы, м: максимальная – 4500, минимальная – 800;
    Температурный диапазон боевого применения, °С -40...+50
    140-мм осколочный реактивный снаряд ОФД-45
    Максимальная дальность стрельбы, м: 9500;
    Калибр, мм: 140;
    Масса, кг: 42,5;
    Масса взрывчатого вещества, кг: 6,0;
    Количество готовых осколков, шт: 2900
    san4es
    1. Геркулесыч Вчера, 15:34
      И только товарищ Санчес дает исчерпывпающую информацию, или видео по теме! hi good +++++!СПАСИБО! hi
      Геркулесыч
      1. san4es Вчера, 15:42
        Цитата: Геркулесыч
        ...СПАСИБО! hi

        soldier ...Рад стараться. С наступающим!
        san4es
      2. Sewer Krainiy Вчера, 16:36
        За ним уже идут... звонок в дверь...
        И только товарищ Санчес дает исчерпывпающую информацию, или видео по теме! ￼ ￼ +++++!СПАСИБО! ￼
        Sewer Krainiy
        1. san4es Вчера, 17:11
          Цитата: Sewer Krainiy
          За ним уже идут... звонок в дверь...

          san4es
  8. К-50 Вчера, 15:11
    Вот интересно. Насколько сложно было создать взаимозаменяемую и дополняемую систему с Град-ом, а не мудрить с нуля? what
    К-50
    1. andrewkor Вчера, 15:28
      Есть такая система А-215 даже называется тоже "Град-М", принята на вооружение 1978г.Ею оснащались БДК пр.1171 и 1174. Даже "Ураган"испытывался ,но мне ничего про дальнейшее развитие не известно.
      andrewkor
      1. san4es Вчера, 15:38
        Цитата: andrewkor
        Есть такая система А-215 даже называется тоже "Град-М".
        soldier

        но мне ничего про дальнейшее развитие не известно.

        https://topwar.ru/19042-122-millimetrovaya-sistem
        a-zalpovogo-ognya-a-215-grad-m.html
        san4es
  9. Грац Вчера, 15:29
    я бы рекомендовал сделать шашлычок из американских спецназовцев в сирии, в качестве ответа за вагнеровцев
    Грац
  10. andrewkor Вчера, 15:34
    Любопытный нюанс! А.Б.Широкорад "Оружее отечественного флота",2001г.стр.580."140-мм комплекс НУРС А-22 "Огонь...испытывался в 1982г.,но на вооружение не принят."
    Вот и верь после этого человеку.Вроде и уважаемый ,и авторитетный,и вот тебе ляп!
    andrewkor
  11. senima56 Вчера, 16:50
    Хорошая новость! Молодцы!
    senima56
  12. Бензорез Вчера, 19:09
    Ну точно! Смотрю- где я видел такие агрегаты?! Да на "Зубре" же конечно!
    Бензорез
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