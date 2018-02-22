Концерн «Техмаш» создал новый снаряд для РСЗО "Огонь" с увеличенной дальностью

Если раньше огнеметно-зажигательный комплекс поражал силы противника на расстоянии 4,5 километра, то при помощи нового снаряда огонь может вестись на дальность до 9,5 километра

Концерн «Техмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех») создал новейший снаряд для морских реактивных систем залпового огня (РСЗО) с увеличенной дальностью, сообщили в пресс-службе «Ростеха».– передает ТАСС слова гендиректора НПК «Техмаш» Владимира Лепина.Модернизированный 140-мм реактивный осколочно-фугасный снаряд для комплекса «Огонь» оснащен более эффективной боевой частью с 2900 единицами поражающих элементов. Боеприпас предназначен для поражения площадных береговых целей, живой силы и техники противника.Огнеметно-зажигательный корабельный комплекс А-22 «Огонь» был разработан Тульским ОАО НПО «СПЛАВ» совместно с НИТИ и НИИ «Поиск». Принят на вооружение ВМФ СССР в 1988 г. Предназначен для вооружения речных и десантных кораблей, в том числе на воздушной подушке, и обеспечивает: поражение береговых площадных целей, техники и живой силы в прибрежной зоне, надводных целей (катеров, плавсредств), создание очагов пожаров. Комплексами «Огонь» оснащены десантные корабли «Зубр».