Концерн «Техмаш» создал новый снаряд для РСЗО "Огонь" с увеличенной дальностью
Концерн «Техмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех») создал новейший снаряд для морских реактивных систем залпового огня (РСЗО) с увеличенной дальностью, сообщили в пресс-службе «Ростеха».
Модернизированный 140-мм реактивный осколочно-фугасный снаряд для комплекса «Огонь» оснащен более эффективной боевой частью с 2900 единицами поражающих элементов. Боеприпас предназначен для поражения площадных береговых целей, живой силы и техники противника.
Огнеметно-зажигательный корабельный комплекс А-22 «Огонь» был разработан Тульским ОАО НПО «СПЛАВ» совместно с НИТИ и НИИ «Поиск». Принят на вооружение ВМФ СССР в 1988 г. Предназначен для вооружения речных и десантных кораблей, в том числе на воздушной подушке, и обеспечивает: поражение береговых площадных целей, техники и живой силы в прибрежной зоне, надводных целей (катеров, плавсредств), создание очагов пожаров. Комплексами «Огонь» оснащены десантные корабли «Зубр».
Если раньше огнеметно-зажигательный комплекс поражал силы противника на расстоянии 4,5 километра, то при помощи нового снаряда огонь может вестись на дальность до 9,5 километра– передает ТАСС слова гендиректора НПК «Техмаш» Владимира Лепина.
Модернизированный 140-мм реактивный осколочно-фугасный снаряд для комплекса «Огонь» оснащен более эффективной боевой частью с 2900 единицами поражающих элементов. Боеприпас предназначен для поражения площадных береговых целей, живой силы и техники противника.
Огнеметно-зажигательный корабельный комплекс А-22 «Огонь» был разработан Тульским ОАО НПО «СПЛАВ» совместно с НИТИ и НИИ «Поиск». Принят на вооружение ВМФ СССР в 1988 г. Предназначен для вооружения речных и десантных кораблей, в том числе на воздушной подушке, и обеспечивает: поражение береговых площадных целей, техники и живой силы в прибрежной зоне, надводных целей (катеров, плавсредств), создание очагов пожаров. Комплексами «Огонь» оснащены десантные корабли «Зубр».
Использованы фотографии: http://zonwar.ru/index.html
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