Тактическое шасси МЗКТ-600203 (Республика Беларусь)

По материалам сайтов:

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https://cat.com/

http://arms-expo.ru/

http://infobaza.by/

http://belvpo.com/

Любая армия нуждается не только в военной технике, но и в автомобилях разных классов. Не последнее место в автопарке вооруженных сил занимают грузовики и тягачи с высокими характеристиками грузоподъемности и проходимости. В настоящее время множество компаний из разных стран предлагают потенциальным заказчикам подобную технику. Одним из новейших образцов такого рода является тактическое шасси Volat МЗКТ-600203 от Минского завода колесных тягачей.В недавнем прошлом предприятие МЗКТ учло потребности потенциальных эксплуатантов автомобильной техники и предложило новые образцы. Чтобы упростить работу автомобилистов и одновременно повысить ее эффективность, завод создал новое поколение транспортных средств. В рамках семейства «6001» были созданы сразу несколько унифицированных шасси с колесной формулой от 4х4 до 8х8, пригодные для перевозки грузов или людей, либо для монтажа специального оборудования. К настоящему времени линейка МЗКТ-6001 включает в себя пять образцов автомобильной техники.Одним из самых новых представителей семейства на данный момент является т.н. тактическое шасси МЗКТ-600203. Оно построено на основе проверенных идей и решений, но при этом некоторым образом отличается от своих предшественников. Главное отличие этой машины заключается в повышенной грузоподъемности. На грузовой площадке шасси можно разместить до 17 т полезной нагрузки, что пока является рекордом в рамках существующего семейства.Многоцелевое тактическое шасси МЗКТ-600203 представляет собой четырехосную машину с кабиной бескапотной компоновки, имеющую крупную кормовую площадку для монтажа того или иного специального оборудования. Несмотря на крупные размеры и сравнительно большую массу, машина соответствует требованиям военно-транспортной авиации. Она может перевозиться самолетами с грузоподъемностью не ниже, чем у Ан-22.В основе перспективного белорусского шасси лежит стандартная для МЗКТ сварная рама лонжеронного типа с поперечными силовыми элементами. В передней ее части, на уровне силового набора, помещается двигатель, за которым находятся агрегаты трансмиссии. Почти все прочие объемы, образованные рамой, так же отданы под установку прочих деталей полного привода. Над двигателем устанавливается кабина экипажа, за которой предусмотрен крупный кожух с некоторыми устройствами силовой установки. Центральная и кормовая часть рамы служат основанием для установки кузова или иной специальной аппаратуры.Одной из главных особенностей последних проектов семейства «6001» является внедрение американских двигателей марки Caterpillar. В случае с шасси МЗКТ-600203 используется шестицилиндровый дизель рядной компоновки C13 мощностью 520 л.с. Двигатель соединен с топливной системой, в составе которой имеются два бака объемом по 300 л. Трансмиссия построена на основе автоматической коробки передач Allison 4500SP с шестью скоростями переднего хода и одной заднего. С нее крутящий момент уходит на две раздаточные коробки, обеспечивающие привод всех четырех осей.Автомобиль МЗКТ-600203 оснащается четырьмя ведущими мостами, аналогичными используемым в других проектах семейства. Унифицированный мост имеет разрезную конструкцию. Он оснащен центральным редуктором, получающим мощность от раздаточной коробки и передающим ее на полуосевые карданные валы. Также присутствуют межосевые и межколесные дифференциалы с функцией автоматической блокировки.Полуоси мостов оснащаются независимой подвеской с пружинной амортизацией. Ходовая часть получает двухконтурные пневматические тормоза. Использована антиблокировочная система. Для повышения маневренности рулевая система контролирует колеса двух передних осей. Ввиду больших нагрузок рулевая система оснащена гидравлическим усилителем.Машина комплектуется бескамерными шинами 16.00/R20 с протектором, рассчитанным на повышение проходимости. Боковые части шин усилены по технологии RunFlat, что позволяет им принимать на себя большую нагрузку. Благодаря этому шасси способно продолжать движение даже на спущенных шинах. При этом колеса связаны с системой централизованной подкачки, позволяющей изменять давление в шинах в соответствии с текущими условиями.В передней части шасси располагается кабина бескапотной компоновки, похожая на применяемые в других проектах линейки МЗКТ-6001. Кабина строится на основе каркаса, поверх которого монтируются панели обшивки. Кабина имеет развитое лобовое и боковое остекление, обеспечивающее хороший обзор дороги. Доступ в кабину обеспечивается парой бортовых дверей. Машина отличается большой высотой, и потому под кабиной предусмотрены бортовые лестницы и подножки. В крыше находится люк с откидной крышкой.Внутри кабины автомобиля устанавливаются два кресла. Левое предназначается для водителя, перед ним находится полноценный пост управления со всем необходимым оборудованием. Для удобства работы экипажа кабина получает климатическую установку, способную сохранять комфортные условия во всем диапазоне допустимых забортных температур.Как и некоторые другие проекты специальных шасси, МЗКТ-600203 предусматривает возможность защиты кабины. Поверх штатной легкой обшивки, по желанию заказчика, могут монтироваться броневые панели, обеспечивающие защиту от пуль стрелкового оружия. Также возможна замена обычных стекол на броневые.Тактическое шасси МЗКТ-600203 может использоваться для решения самых разных задач. Так, на выставках последнего времени Минский завод колесных тягачей показывал, прежде всего, грузовую модификацию машины. В такой конфигурации на средней и задней частях рамы монтируется простейший бортовой кузов с дугами для установки тента. В таком же виде опытные шасси фигурируют и на фотографиях рекламного характера.В официальных рекламных материалах о проекте МЗКТ-600203 также упоминается возможность установки другого оборудования. По желанию заказчика, имеющееся шасси может оснащаться различной специальной аппаратурой, в том числе и боевыми модулями. Были опубликованы примерный облик самоходного антенного поста со складной мачтой, мостоукладчик и боевая машина. Любопытно, что схематически изображаемая боевая машина «несет» модуль характерной формы, напоминающий устройства зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» российской разработки.Шасси способно не только перевозить полезную нагрузку на собственной грузовой площадке, но и буксировать прицеп. Для этого в корме рамы предусматривается стандартное буксировочное устройство. Также машину можно буксировать при помощи другого транспортного средства.Шасси отличается высокой проходимостью, но определенные проблемы не исключаются. На этот случай проектом предусмотрено использование дополнительных средств. По желанию заказчика, МЗКТ-600203 можно оснастить лебедкой для самовытаскивания. Характеристики этого устройства достаточны для «спасения» машины с грузом.Специальное четырехосное шасси имеет соответствующие габариты. Общая длина машины с учетом грузовой платформы превышает 9,4 м. Ширина по корпусу, без учета рам с зеркалами заднего вида, – 2,5 м. Высота – около 3,4 м. Дорожный просвет – 370 мм. Колея – 2,07 м, колесная база – 5,95 м. Мосты устанавливаются с разными промежутками. Расстояние между двумя передними осями составляет 1,65 м, центральный промежуток – 2,85 м. Задние мосты располагаются ближе всего друг к другу, с расстоянием 1,45 м между осями. Углы переднего и заднего свесов – 42° и 44° соответственно.Снаряженная масса автомобиля Volat МЗКТ-600203 задана на уровне 17 т. Грузоподъемность так же составляет 17 т. Полная масса 34 т распределяется по осям неравномерно. На передние мосты приходится по 8 т нагрузки, на задние – по 9 т. Масса прицепа эквивалентна полезной нагрузке на площадке.По данным производителя, максимальная скорость машины на шоссе достигает 105 км/ч. Запас хода, обеспечиваемый 600 л топлива, – 830 км. Заявлена возможность подъема на склон 60% (34°) и движения с креном до 46% (27°). Ходовая часть позволяет заезжать на препятствие высотой 700 мм и преодолевать траншею шириной 1,8 м. Водоемы глубиной до 1,5 м машина преодолевает вброд с ходу. Определенная подготовка позволяет увеличить глубину брода до 1,8 м. Минимальный радиус разворота (по колее) составляет 12,8 м.Семейство т.н. тактических шасси Volat МЗКТ-6001 разрабатывается в течение нескольких лет и уже включает ряд образцов техники с разными характеристиками. Рассматриваемая машина МЗКТ-600203 на данный момент является самым новым его представителем, показывающим самые высокие характеристики грузоподъемности. Дальнейшим развитием существующих идей, способным обеспечить новый прирост основных характеристик, должно стать перспективное шасси с колесной формулой 10х10. Тем не менее, пока оно существует только в виде концепта, и потому почетное звание лучшего образца линейки остается за четырехосной машиной.Шасси МЗКТ-600203 было представлено широкой публике несколько лет назад, и вскоре ему удалось привлечь внимание заказчиков. В течение последних лет Минский завод колесных тягачей неоднократно участвовал в различных отечественных и зарубежных выставках военной техники, показывая, в том числе, свои последние разработки. Вероятно, именно во время одной из таких выставок специальные машины заинтересовали военное ведомство Объединенных Арабских Эмиратов.В 2016 году несколько минских автомобилей разных моделей были отправлены в ОАЭ для проведения испытаний в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации. Технике с весовыми имитаторами полезной нагрузки предстояло преодолеть около 2 тыс. км по автодорогам, пересеченной и горной местности, а также по песчаной пустыне. Испытываемые машины, в том числе МЗКТ-600203, были вынуждены работать в условиях высоких температур, вплоть до максимально допустимых, а также бороться с запыленностью и другими характерными проблемами.В ходе испытаний автомобили белорусского производства хорошо показали себя и подтвердили свою способность работать даже в сложных условиях ОАЭ. Результатам этого стал контракт на поставку значительного числа новой техники. В соответствии с имеющимися соглашениями, армия Эмиратов получает четырехосные шасси МЗКТ-600203 и трехосные МЗКТ-600103. Также ближневосточная страна стала стартовым заказчиком танковоза МЗКТ-741351.Факт закупки некоторых машин марки Volat может положительным образом сказаться на дальнейшей судьбе всего семейства «6001». Перед подписанием контракта с ОАЭ несколько представленных шасси прошли испытания в самых суровых условиях и подтвердили свой потенциал. Такие испытания проводились армией Объединенных Арабских Эмиратов, но их результаты могут быть интересны и вооруженным силам других стран. Увидев возможности белорусской техники, они могут пожелать приобрести ее. Впрочем, пока сведения о новых контрактах на поставку МЗКТ-600203 не появлялись.Минский завод колесных тягачей имеет большой опыт в области специальных многоцелевых шасси, пригодных для решения широкого круга задач транспортного или иного характера. Современные идеи при помощи актуальных технологий и агрегатов были реализованы в рамках семейства МЗКТ-6001. Тактическое шасси МЗКТ-600203, в свою очередь, на данный момент является самым новым и мощным образцом в этой линейке. По всей видимости, в обозримом будущем – вероятно, до появления новой техники с колесной формулой 10х10 – оно будет сохранять такой статус.