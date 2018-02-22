Учебный ракетоносец Ту-134УБЛ замечен в Беларуси
На белорусском авиаремонтном заводе № 407 замечен редкий самолет – учебный бомбардировщик-ракетоносец Ту-134УБЛ, сообщает Российская газета.
Судя по всему, самолет прошел восстановительный ремонт с покраской. Принадлежность машины к морской авиации ВМФ России подтверждается надписями и эмблемами на его фюзеляже.
«Данная разновидность Ту-134 предназначена для обучения и тренировок экипажей дальних и стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160. Фюзеляж пассажирского Ту-134 удлинен на четыре метра, установлена носовая часть, схожая с оконечностью ракетоносца, под ним размещен антенна радара, которым оснащаются боевые Ту. В салоне установлены кресла для 12 курсантов – в полете они поочередно проходят практику на месте второго пилота», – говорится в материале.
Поскольку одной из основных задач Ту-22М3 является охота за авианосцами, часть самолетов стоят на вооружении Морской авиации. Служат там и несколько учебных машин – Ту-134УБЛ.
По данным газеты, флотская версия отличается «дополнительным рабочим местом штурмана в центроплане, держателями для бомб и ракеты Х-22», предназначенной для поражения авианосцев.
Таких самолетов выпущены единицы, два экземпляра закреплены за Центром боевого применения и переучивания личного состава авиации ВМФ в Ейске.
Судя по всему, самолет прошел восстановительный ремонт с покраской. Принадлежность машины к морской авиации ВМФ России подтверждается надписями и эмблемами на его фюзеляже.
«Данная разновидность Ту-134 предназначена для обучения и тренировок экипажей дальних и стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160. Фюзеляж пассажирского Ту-134 удлинен на четыре метра, установлена носовая часть, схожая с оконечностью ракетоносца, под ним размещен антенна радара, которым оснащаются боевые Ту. В салоне установлены кресла для 12 курсантов – в полете они поочередно проходят практику на месте второго пилота», – говорится в материале.
Поскольку одной из основных задач Ту-22М3 является охота за авианосцами, часть самолетов стоят на вооружении Морской авиации. Служат там и несколько учебных машин – Ту-134УБЛ.
По данным газеты, флотская версия отличается «дополнительным рабочим местом штурмана в центроплане, держателями для бомб и ракеты Х-22», предназначенной для поражения авианосцев.
Таких самолетов выпущены единицы, два экземпляра закреплены за Центром боевого применения и переучивания личного состава авиации ВМФ в Ейске.
Использованы фотографии: https://twitter.com/Defence_blog
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