01:15 23 февраля

Учебный ракетоносец Ту-134УБЛ замечен в Беларуси

На белорусском авиаремонтном заводе № 407 замечен редкий самолет – учебный бомбардировщик-ракетоносец Ту-134УБЛ, сообщает Российская газета.



Судя по всему, самолет прошел восстановительный ремонт с покраской. Принадлежность машины к морской авиации ВМФ России подтверждается надписями и эмблемами на его фюзеляже.




«Данная разновидность Ту-134 предназначена для обучения и тренировок экипажей дальних и стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160. Фюзеляж пассажирского Ту-134 удлинен на четыре метра, установлена носовая часть, схожая с оконечностью ракетоносца, под ним размещен антенна радара, которым оснащаются боевые Ту. В салоне установлены кресла для 12 курсантов – в полете они поочередно проходят практику на месте второго пилота», – говорится в материале.



Поскольку одной из основных задач Ту-22М3 является охота за авианосцами, часть самолетов стоят на вооружении Морской авиации. Служат там и несколько учебных машин – Ту-134УБЛ.

По данным газеты, флотская версия отличается «дополнительным рабочим местом штурмана в центроплане, держателями для бомб и ракеты Х-22», предназначенной для поражения авианосцев.

Таких самолетов выпущены единицы, два экземпляра закреплены за Центром боевого применения и переучивания личного состава авиации ВМФ в Ейске.

Использованы фотографии: https://twitter.com/Defence_blog
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Комментарии 49

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  1. МИХАН Вчера, 15:40
    Ну браты белоруссы , скоро вместе на "белых лебедях" патрулировать США будем! Учитесь быстрее..
    МИХАН
    1. IMH Вчера, 15:44
      Ваше чувство юмора мне нравится drinks
      IMH
      1. МИХАН Вчера, 21:30
        Цитата: IMH
        Ваше чувство юмора мне нравится drinks

        Ну после вашего Ф-16 сбитого ..Я вас понимаю! хе хе
        МИХАН
    2. Sewer Krainiy Вчера, 15:48
      А учится то чего... насколько я помню, во времена СССР в районе Витебска стояли военно-морские стратеги (Ту-16,Ту.22). Ошибаюсь??? Я бы так сказал: дружимся быстрее!!!
      Sewer Krainiy
      1. Герман Вчера, 15:56
        В Могилёвской области,город Быхов,57-я авиадивизия Балтийского флота.
        Герман
        1. Sewer Krainiy Вчера, 16:00
          Каюсь, каюсь, каюсь... wink Точно в Быхове. Память... память... память... hi
          Sewer Krainiy
          1. Герман Вчера, 16:06
            Сам не помнил где,но знал что точно не в Витебской области.
            Герман
          2. pvv113 Вчера, 16:47
            В Витебской области, под Оршей стоял 402 тбап, вооруженный самолетами Ту-16, а с 1983 года - Ту-22М3. Только полк подчинялся не ВМФ, а Дальней авиации
            pvv113
            1. brodyaga Вчера, 17:10
              г.п. Балбасово под Оршей
              brodyaga
              1. pvv113 Вчера, 17:59
                Абсолютно верно. А в 1994 году полк был расформирован
                pvv113
      2. РДР Вчера, 15:57
        Ребята из Белоруссии, извините,что не в тему, но хочу поздравить Вас с золотой медалью в биатлоне! Даже голос сорвал за Ваших девченок good
        РДР
        1. shmelik45 Вчера, 16:20
          Спасибо. Сегодня девченки показали высший пилотаж
          shmelik45
        2. Sewer Krainiy Вчера, 16:29
          За наших!!! Дарья то русская, белку в глаз била wink Перебралась в край партизанский, а мы фашистов в глаз били. Вот и получилось... "Партизаны, партизаны, белорусские ...дочери". Спасибо hi drinks
          Sewer Krainiy
          1. МИХАН Вчера, 17:02
            Цитата: Sewer Krainiy
            За наших!!!

            ЗА ВСЕХ НАШИХ ! drinks
            МИХАН
      3. Angel_and_Demon Вчера, 17:35
        Цитата: Sewer Krainiy
        А учится то чего... насколько я помню, во времена СССР в районе Витебска стояли военно-морские стратеги (Ту-16,Ту.22). Ошибаюсь??? Я бы так сказал: дружимся быстрее!!!

        в Барановичах базировались ТУ-22М2
        Angel_and_Demon
      4. Пленник Вчера, 20:39
        Транспортники в Витебске стояли. Стратеги или очень сильно маскировались, или мы проявили профнепригодность. 103 гвардейская ВДД на века!!! soldier А у 26-ой МиГари и СУшки присутствовали. Хотя у новоиспеченного прапора какая может быть информация? bully
        Пленник
    3. FalconD Вчера, 20:38
      Им же грозились отправить 6 флот к берегам Беларуси...,вот они и восприняли эту угрозу адекватно
      FalconD
  2. gig334 Вчера, 15:40
    красивый какой
    gig334
    1. ВадимЖивов Вчера, 16:02
      Где Санчес с видео?
      ВадимЖивов
      1. san4es Вчера, 17:33
        hi ...Только белый вариант
        soldier
        san4es
        1. АлНик Вчера, 18:24
          Ту-134УБ-Л, заводской № 64175, регистрационный RF-12037, бортовой 54.
          Подчинение ВМФ России.
          Так он выглядит внутри:
          АлНик
          1. АлНик Вчера, 18:49
            И скорее всего это один и тот же самолёт.
            Вот фото носовой части фюзеляжа 2009 года:

            Раньше базировался на аэр. Остров - Веретье, Псковская область.
            АлНик
        2. ВадимЖивов Вчера, 19:38
          Спасибо и плюсище как всегда
          ВадимЖивов
  3. DPN Вчера, 15:48
    После этого только и остаётся сказать В СССР ни чего не было, не повезло с горбатым ,поздно на выход попросили.
    DPN
    1. rocket757 Вчера, 17:17
      Не поверили в примету, богом меченного удавить надо было ещё до зачатия ..... грех то какой, но так за державу обидно, мочи нет!
      rocket757
  4. Alexey RA Вчера, 15:52
    Поскольку одной из основных задач Ту-22М3 является охота за авианосцами, часть самолетов стоят на вооружении Морской авиации. Служат там и несколько учебных машин – Ту-134УБЛ.

    Так вроде бы у МА ВМФ Ту-22М3 больше нет: в 2012 году МРА ВМФ ликвидирована, все мрап на Ту-22М3 переданы ДА ВВС.
    Похоже, что этот флотский Ту-134УБЛ - реликт старых времён.
    Alexey RA
    1. Inok10 Вчера, 16:14
      Цитата: Alexey RA
      Так вроде бы у МА ВМФ Ту-22М3 больше нет: в 2012 году МРА ВМФ ликвидирована, все мрап на Ту-22М3 переданы ДА ВВС.

      ... в том то и самый интересный момент ... wink
      Цитата: Alexey RA
      Похоже, что этот флотский Ту-134УБЛ - реликт старых времён.

      ... факт ... но восстановлен, как именно учебный борт Морской авиации ... судя по всему тонкий намек на толстое обстоятельство ... hi
      Inok10
      1. bk316 Вчера, 16:30
        судя по всему тонкий намек на толстое обстоятельство ...

        Ну если мы можем возродить в новом качестве 160тые, наверно и с 22ми справимся
        bk316
        1. Inok10 Вчера, 17:48
          Цитата: bk316
          Ну если мы можем возродить в новом качестве 160тые, наверно и с 22ми справимся

          ... однозначно ... ибо зачем ДА в боекомплекте такая Штуковина как ПКР Х-32 ? ... все просто идет своим чередом ... hi
          Inok10
    2. Berkut154 Вчера, 16:27
      Это самолет-салон. Для перевозки высших лиц Командного состава ВМФ. На борту флаг Главкома.
      Berkut154
      1. ВадимЖивов Вчера, 17:17
        Не жирно ? Хотя дешевле нового. Лучше бы как УБЛ оставили
        ВадимЖивов
        1. Inok10 Вчера, 17:45
          Цитата: Berkut154
          Это самолет-салон. Для перевозки высших лиц Командного состава ВМФ. На борту флаг Главкома.

          ... да действительно так ... но и ни кто ему не мешает быть УБЛ, для подготовки летного состава ... hi ... а, вот с УБК может стать вопрос ... хотя как повернут ... поживем-увидим ... УБК, отличия от УБЛ визуально ...
          Inok10
      2. helmi8 Вчера, 18:37
        Цитата: Berkut154
        Это самолет-салон. Для перевозки высших лиц Командного состава ВМФ.

        Хотя бы раз видели изнутри самолет-салон? smile Этот борт к нему никаким боком...
        helmi8
        1. Berkut154 Вчера, 22:41
          Не только видел, но и летаю регулярно! Я выше написал все. Слово салон это индивидуально , в данном случае здесь чисто пассажирский вариант.
          Berkut154
  5. Геркулесыч Вчера, 16:18
    В небе бы его посмотреть -наверняка красивая машина! hi good
    Геркулесыч
    1. Zubr Вчера, 16:30
      Видел, когда взлетает на форсаже, движки ревут, уши закладывает.
      Zubr
      1. Рашнэйрфорс Вчера, 18:31
        У него нет форсажа
        Рашнэйрфорс
    2. АлНик Вчера, 18:04
      Например: Ту-134УБ-Л, заводской № 64450, регистрационный RF-65733, бортовой 31.
      Принадлежности 14 армии ВВС ПВО (Екатеринбург, аэр. Кольцово)


      Другие фото можно просмотреть ещё тут:
      https://russianplanes.net/reginfo/27024
      Кстати капитальный ремонт проходил тоже на Минском заводе гражданской авиации № 407 в 2015 году.
      АлНик
      1. Berkut154 Вчера, 22:47
        Там еще такой же 134 А3 есть
        Berkut154
    3. Пленник Вчера, 20:58
      Наши аппараты, что в небе, что в ангаре всегда красивы. И я это не из квасного патриотизма. У спецов могут претензии на послушность, на маневренность, на надежность, но они внешне точно красивые. Особенно, когда за ручкой спец! good
      Пленник
  6. МИХАН Вчера, 17:07
    В Орске(Оренбургская область) такие с удлиненным носом(белые) летали во времена СССР , постоянно..
    А я все удивлялся что за странные самолеты , но никто особо не говорил (учебные и все))))
    МИХАН
  7. Sergeantpro Вчера, 17:31
    Цитата: Sewer Krainiy
    военно-морские стратеги (Ту-16,Ту.22)

    Одно маленькое "но". Ту-16 и Ту-22М таки дальние бомберы, а не стратегические.
    Sergeantpro
    1. Рашнэйрфорс Вчера, 18:39
      Мужики ну здесь нужно внести небольшую ясность: ту134убл не является учебным бомбардировщиком-ракетоносцем от слова совсем. Он был предназначен для обучения курсантов - дальников. А вот ту134убк- вот он как раз имеет в своём составе такое оборудование как нк45, рлс пна и опб015т, а также балочные держатели что позволяет ему уже быть бомбёром и бросать не только п50т, но и боевые бомбы, а также выполнять учебные пуски х22( ну то есть имитировать их, поскольку х22 даже в теории на ту134 не может быть подвешена, можно только отработать действия с органами ракетного вооружения). Таким образом Ту134убл- это чистой воды "САЛОН" как мы его называем, и он не является никаким учебным ракетоносцем.
      Рашнэйрфорс
      1. Пленник Вчера, 20:54
        Вообщем у украинских "братьев" под боком притаился аппарат с весьма неоднозначной репутацией. winked Что- ж, чем больше у оппонента на учениях вопросов, тем больше шансов на победу. (одно, блин, коробит, что это уже не учения!!! Вот блин мы докатились, вот нас наглосаксы обыграли! Они слабую струну у "братьев" используют, а мы по братски делали вид, что её нет! Теперь нахлебаемся.).
        Пленник
    2. Sewer Krainiy Вчера, 19:00
      Да и спорить не буду... Во время службы в 1968-70 годах в Центре боевого применения и переучивания летного состава им. Е.Н. Преображенского у нас стояли Ту-16, Ту-95, их назвали стратегами. Взлетали в Николаеве, отрабатывали на полигонах севера и возвращались. Эти самолеты в те времена с дозаправкой практически постоянно барражировали о берегов Америки. Ту-22 (без М) у нас в Центре появился где-то в 1969-70 годах. Зверь машина была по сравнению с Ту-16. А затем поменял место службы, так что... ???
      Sewer Krainiy
    3. helmi8 Вчера, 19:01
      Цитата: Sergeantpro
      Одно маленькое "но". Ту-16 и Ту-22М таки дальние бомберы, а не стратегические.

      А Вы не могли бы объяснить разницу между дальним и стратегическим бомбардировщиком? Или прежде чем такое писать, хотя бы Википедию почитали...
      helmi8
      1. Пленник Вчера, 20:46
        Я очень извиняюсь,но разве стратег не дальной мамки детеныш?
        Пленник
      2. Berkut154 Вчера, 22:50
        Что бы понять разницу надо не вики читать а служить и изучать руководящие документы.
        Berkut154
  8. FalconD Вчера, 20:36
    Белорусы всерьёз приняли угрозу 6-го флота США...и решили для обороны своих берегов вооружиться морской авиацией!

    Новость проверенная!!
    FalconD
  9. brod Вчера, 22:22
    Учебный ракетоносец Ту-134УБЛ замечен ТОЛЬКО на белорусском авиаремонтном заводе № 407. Все.
    brod
  10. Комментарий был удален.
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