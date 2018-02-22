01:15 23 февраля

В "оборонке" сообщают о целях переброски Су-57 в Сирию

Газета «Коммерсантъ» публикует материал, в котором со ссылкой на источник в лице топ-менеджера одного из оборонно-промышленных предприятий, сообщается о цели переброски российский новейших многоцелевых истребителей Су-57 в Сирию. Напомним, что информация о переброске двух самолётов 5-го поколения на авиабазу «Хмеймим» появилась сегодня. Видео с прилётом истребителей Су-57, который состоялся накануне, было изначально опубликовано в сирийских блогах.

Топ-менеджер, на которого ссылается «Коммерсантъ», говорит о том, что самолёты переброшены в Сирию для осуществления испытаний систем управления вооружением самолёта. Первые испытания вооружений на Су-57 начались ещё до того, как изначально Т-50 было присвоено нынешнее имя. Испытательные мероприятия такого характера проводились летом прошлого года.

В "оборонке" сообщают о целях переброски Су-57 в Сирию



Нужно отметить, что сейчас производители работают над созданием самолётов Су-57 с двигателями второй очереди. Эти силовые установки существенно расширят возможности самолёта по маневренности и скоростному режиму.

Ранее в МО РФ отмечали, что намерены закупить 12 Су-57 в рамках первого контракта.

Если Су-57 действительно прибыли в Сирию для испытания вооружений, значит ли это, что уже в ближайшее время они будут задействованы для нанесения ударов по боевикам террористических группировок?

Использованы фотографии: YouTube
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 144

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  1. предки с Дона Вчера, 16:01
    Только в боевых условиях можно довести машину до практического совершенства. СУ-57 переброшены явно не керосин без цели сжигать, тут и авиации коалиции может "на орехи" достаться.
    предки с Дона
    1. фигвам Вчера, 16:05
      Вот и я думаю, что главные цели для Су-57 в небе, а не на земле.
      фигвам
      1. kit88 Вчера, 17:28
        Вот и пусть посмотрят друг на друга ф22-ф35 и СУ-57.
        Это интересно и им и нам.
        Охранять конечно его надо. Полагаю договоренность с вероятными партнерами по этому поводу достигнута.
        kit88
      2. НЕКСУС Вчера, 18:51
        Цитата: фигвам
        Вот и я думаю, что главные цели для Су-57 в небе, а не на земле.

        Не думаю.СУ-57 -это тяжелый многоцелевик,а значит ,будет испытываться арсенал по земле,ну ,а если и нужно будет и по воздушным целям. Доводка и испытание нового арсенала,проверка всей авионики и двигунов и тд...вообщем,не удивлюсь,если очень скоро,появится инфа,что СУ-57 отработал по земле.
        НЕКСУС
        1. kit88 Вчера, 20:01
          Интересная у Вас точка зрения.
          Чтоб движки первого этапа и авионику проверить нет смысла летать на войну. Вооружение, прицел, комплекс обороны - это скорее на войне проверяется.
          И потом по земле вроде 34-ки работают, а т-50 это замена 35-ым. Так вроде все говорят.
          kit88
          1. НЕКСУС Вчера, 20:07
            Цитата: kit88
            Чтоб движки первого этапа и авионику проверить нет смысла летать на войну.

            А вы сравните,в какие сроки принимались на вооружение новые танки,самолеты и тд во времена ВОВ и за какие сроки в мирное время принималось все на вооружение. Испытания в реальных боевых условиях не заменишь никакими испытаниями не боевыми. Гляньте на того же Аллигатора...он сравнительно недавно принят на вооружение и уже модернизируется с учетом применения в Сирии,тоже самое касается танков,БТР и тд...
            НЕКСУС
            1. kit88 Вчера, 20:23
              Согласен, на войне всё быстрее. Но на мой взгляд основные его цели это не окопавшиеся танки, а аэропланы 5-го поколения. Вот на их фоне и будут посмотреть, что за птица такая у нас получилась. А движки и дома проверить на надежность можно.
              kit88
            2. sabakina Вчера, 20:26
              Андрей, hi , всё же я считаю, в первую очередь СУ-57 предназначен для завоевания неба, земля попутно, если вдруг надо будет. Для "кидания" фугасами не нужна малозаметность и сверманевринность.
              sabakina
              1. НЕКСУС Вчера, 20:38
                Цитата: sabakina
                Андрей, hi , всё же я считаю, в первую очередь СУ-57 предназначен для завоевания неба, земля попутно, если вдруг надо будет. .

                Ошибаетесь.СУ-57 в отличии от ящера изначально разрабатывался как МНОГОЦЕЛЕВИК. А вот Раптора выстругивали именно как истребителя по завоеванию господства в воздухе и только недавно начали его учить работать по земле.
                А по поводу...
                Цитата: sabakina
                Для "кидания" фугасами не нужна малозаметность и сверманевринность.

                А высокоточное оружия вы не берете в расчет?Или вы считаете,что ракета воздух-поверхность дешевле,чем тот же Калибр,пущенный с корабля?
                НЕКСУС
                1. sabakina Вчера, 21:03
                  Андрей, мы не первый год знакомы, согласен на ТЫ. Многоцелевик-это да. НО! Но такие радары, малозаметность и сверманёвринность....Для бармалеев хватит и СУ-34.
                  sabakina
                  1. НЕКСУС Вчера, 21:06
                    Цитата: sabakina
                    Для бармалеев хватит и СУ-34

                    Если бы все в нашем королевстве с вооружением было бы хорошо,то наверно...но нам матрассов догонять надо,которые всю дорогу воюют и на основании этого опыта совершенствуют свое оружие. Есть разница,когда боксер выходит на ринг на реальный бой,или тренируется в спортзале со знакомым спаринг партнером? Опыт совсем разного уровня.
                    НЕКСУС
                    1. sabakina Вчера, 21:11
                      Андрей, немного не понял тебя, но думаю так, наши хотят прощупать реакцию матрасов (заодно и Израиль), далее по поговорке о русской непредсказуемости. Вообщем, поживём-увидим.
                      sabakina
                      1. НЕКСУС Вчера, 21:17
                        Цитата: sabakina
                        но думаю так, наши хотят прощупать реакцию матрасов (заодно и Израиль),

                        Не думаю...такой шаг как переброска секретного истребителя,даже не прошедшего войсковые испытания говорит о серьезном настрое Кремля. При этом ,одно дело лет 5 гонять СУ-57 по всем учениям и потом,в году 23-25 принять на вооружение,либо полгода тестировать и испытывать и истребитель и арсенал в реальных боевых условиях и пустить его в серию уже в следующем году. Я же сказал,-можно годами ходить тренироваться в спортзале и после выйти на ринг и тебя уделает боксер,который приобрел боевой опыт не в спарингах учебных,а в реальных боях.
                        Решение конечно спорное и неоднозначное,я скажу...не удивлюсь,если таким же макаром в Сирии обьявится Армата Т-14 и Т-15,с Бумерангами и Курганцами...
                        НЕКСУС
                2. Григорий_45 Сегодня, 00:46
                  Цитата: НЕКСУС
                  А высокоточное оружия вы не берете в расчет?

                  какое к черту на Су-57 в нынешнем виде высокоточное оружие? Максимум что смогут - это кинуть пару чугуниевых бомб. И то вряд ли. Все остальные виды боевой техники участвовали в реальных БД, применяли штатное вооружение (те же самые Аллигаторы - НАР и ПТУР), а Су-57 в Сирии по большому счету делать нечего. Воздушные бои им там вести не с кем. С не меньшей эффективностью можно отработать в учебных боях в Липецком Центре. Опыт, конечно, будет, но весьма специфический, и вовсе не тот, о котором вы вещаете
                  Григорий_45
                  1. НЕКСУС Сегодня, 00:53
                    Цитата: Григорий_45
                    какое к черту на Су-57 в нынешнем виде высокоточное оружие? Максимум что смогут - это кинуть пару чугуниевых бомб.

                    Послушайте,специалист-разработчик СУ-57....Вы что знаете об этом истребителе ,кроме того,что в Вики прочли? Секретный истребитель отправили на войну ,для того чтоб чугуний сбрасывать?Че за бред,неуважаемый? То что с разработкой самого ПАК ФА разрабатывался и арсенал для него вы видимо не слышали? А арсенал не надо испытать,нет? Какой на хрен чугуний? Куда его вешать?На внешние пилоны? И для этого два борта в Сирию пригнали? Вы что пьете или курите вечно?
                    Цитата: Григорий_45
                    С не меньшей эффективностью можно отработать в учебных боях в Липецком Центре

                    Серьезно?Видимо в Липецкой области летают АВАКСы,турецкие и коалиционные боевые самолеты,и внизу окопались душманы со складами,джихад мобилями и тд... fool
                    НЕКСУС
        2. AlexDARK Вчера, 22:52
          Цитата: НЕКСУС
          а если и нужно будет и по воздушным целям.


          Цитата: предки с Дона
          тут и авиации коалиции может "на орехи" достаться.

          Ага, как же... Это нас сбивают все кому не лень, всем все можно. Они не боятся ничего т.к ответа никогда не будет, только пустой блеф из МО, с надутыми щечками. Что не так? Факты, ноги вытирают.
          А, сейчас придут сторонники - "да если жешь иначе, то этоЖ война, опасное дИло!". Пфф. Сколько этих опасных "дил" было за столетнюю историю, и не такое бывало. Никаких войн, никакой глобальной угрозы. В любом случае, НАТо и КО без каких либо содраганий занимаются такими вот опасными действиями. Паникеры и трусы кругом, причем с гипертрофированным отношением к незначительной агрессии, которые не приводили и не приводят к апокалипсису войны. Более того, стоит один раз дать по зубам, тут даже и санкции ослабнут. Куча примеров из СССР. Эх, ладно, потребители дорожащие холодильником так и будут делать из страны тряпку, грязную тряпку с которой никто не считается, а над блефом "атата" из МО ржут.
          Процитирую, "если драка неизбежна, надо бить первым". Хотя цитата для нашей нынешней политики не подходит, она чужда, абсурдна, к сожалению. А ведь драка не обязательно перерастает в побоище, чего так боится российский потребитель со своими утрированными фантазиями насчет глобальной войны.
          AlexDARK
          1. НЕКСУС Вчера, 22:57
            Цитата: AlexDARK
            Ага, как же... Это нас сбивают все кому не лень, всем все можно.

            Прям все и пачками? По поводу СУ-24 сбитого турками я по сей день считаю,что надо было приземлить пару-тройку турецких истребителей,воткнув их в землю...но. Если бы мы пошли на конфликт с турками,чего так хотели матрассы,то война в Сирии нас бы затянула как в унитаз смывающиеся. А нам это надо?
            А по поводу сбитого СУ-25 ПЗРК...Так это война,там гибнут солдаты.
            НЕКСУС
      3. igorspb Вчера, 19:24
        Согласен на 146 %
        igorspb
    2. Тралл Вчера, 16:06
      Цитата: предки с Дона
      тут и авиации коалиции может "на орехи" достаться

      А вот этого лучше не надо.
      Тралл
      1. фигвам Вчера, 17:01
        Цитата: Тралл
        Цитата: предки с Дона
        тут и авиации коалиции может "на орехи" достаться

        А вот этого лучше не надо.

        Если сирийские войска будут проводить наземную операцию, то с неба может прикрывать наша авиация совместно с ДРЛО и ПВО, создав так называемую зону A2AD. Американцы повысили ставки в войне, применив для защиты террористов своё современное вооружение, потому теперь ответ за нами.
        фигвам
      2. Angel_and_Demon Вчера, 17:20
        Цитата: Тралл
        А вот этого лучше не надо.

        а как же проверить на вшивость фу-35?
        Angel_and_Demon
        1. Alex777 Вчера, 18:21
          Сдается мне, что наличие в воздухе Су-57 будет весьма сдерживающим фактором. Особенно с учетом того, что без Су-35 они вряд ли будут летать.
          Alex777
          1. Angel_and_Demon Вчера, 18:27
            и во время обкатки, все воздушные цели, будут считаться потенциально опасными и подлежащим уничтожению
            Angel_and_Demon
    3. Железякин Вчера, 16:09
      Чтоб на орехи супостатам раздавать не объязательно перспективную машину гонять. Комплексы (ракетнобомбовые) вооружения остаются пока без изменений. Вот отработка систем управления огнем, это да, для этого и послали. Но стрелять по бородатым наверняка будут.
      Железякин
      1. parkello Вчера, 16:59
        правильно говоришь Железякин . я тоже так думаю. наверняка по бородатым будут лупить
        parkello
        1. sabakina Вчера, 20:33
          Цитата: parkello
          правильно говоришь Железякин . я тоже так думаю. наверняка по бородатым будут лупить

          Американские военнослужащие, дислоцированные в Южной Корее, могут теперь во внеслужебное время не бриться и носить серьги.

          Вы про них?
          sabakina
          1. starpom Вчера, 20:59
            Цитата: sabakina
            Вы про них?

            +100500
            starpom
          2. parkello Вчера, 21:23
            про них ,про них )) и в Сирии они именно бородами обросли . так что лупите их ...они не щадят и вы не щадите .
            parkello
      2. Azim77 Вчера, 17:22
        На Западе погоду делают СМИ. Которые постоянно ищут и потом льют в уши своих слушателей новости со всего мира. И новость о том, что в Сирию русские пригнали новейшие истребители сделает немало шума и будет громким заявлением: русские очень серьезно настроились, они поднимают ставку. И хотя для военных спецов понятно, что 2 самолета не могут повлиять на общую картину, со страхами и опасениями своих левых, правых, разномастных "экспертов" они должны будут считаться.
        Azim77
        1. Vita VKO Вчера, 22:37
          Цитата: Azim77
          что 2 самолета не могут повлиять на общую картину,

          Скорее всего могут и уже повлияли. Уже прошла информация в СМИ, что полеты F-22 запретили. Все остальные типы самолетов легкие цели даже для устаревших ЗРК. После последних событий связанных с атакой на сирийских ополченцев в которой погибло несколько российских наемников ЗРК БУК. сопровождают наступающие войска САА, в следствии чего пилотируемые полеты американцы в этих районах так же ограничили.
          Vita VKO
    4. Маз Вчера, 16:32
      Скорее попугать агрессивных соседей
      Маз
  2. Ural Cossack Вчера, 16:05
    Красавец! Дай бог нашей родине сил.
    Ural Cossack
    1. taiga2018 Вчера, 16:09
      Цитата: Ural Cossack
      Дай бог нашей родине сил.

      дай бог,чтобы его там не сбили "ударом в спину..."
      taiga2018
      1. bk316 Вчера, 16:34
        дай бог,чтобы его там не сбили "ударом в спину..."

        Этот самолет не должен сбиваться "ударами в спину" и этому ему предстоит научиться в Сирии
        bk316
      2. НЕКСУС Вчера, 18:55
        Цитата: taiga2018
        дай бог,чтобы его там не сбили "ударом в спину...

        Во первых,один 57-й летать не будет,а будет в звене с СУ-35...И второе,у СУ-57 стоит АФАР Белка(минимум 5 РЛС!) и вся поверхность в датчиках...сперва пусть подберуться,не говоря о том,чтоб попытаться сбить. Истребитель противника быстрее воткнут в землю,чем он подумает что-то подобное.
        НЕКСУС
        1. dr.star75 Вчера, 20:04
          Спорное решение. А с учетом того, что безопасность на базе не 100%, можно потерять эти самолеты ещё на аэродроме
          dr.star75
        2. Герман 4223 Вчера, 21:57
          Сзади радара нет
          Герман 4223
          1. НЕКСУС Вчера, 22:03
            Цитата: Герман 4223
            Сзади радара нет

            На Су-57 планируется устанавливать оптико-электронную локационную систему (ОЛС) обнаружения воздушных целей передней полусферы — ОЛС-50М. Она установлена подобно Су-27 перед кабиной пилота со смещением к правому борту, из-за особенностей выноса заправочной штанги. Особенностью является способность поворачивать активную часть в сторону задней полусферы, чем достигаются такие свойства: как защита от солнечной эрозии в стояночном положении, так и понижение ЭПР. Первое свойство достигается физическим изолированием рабочей части от лучей солнца, а второе нанесенем радио-поглощающих материалов на обратной стороне подвижной части.

            Применение дополнительной РЛС, разнесённой с основной как по положению, так и по частотному диапазону, позволит не только увеличить помехозащищённость и боевую живучесть конструкции, но и в значительной степени нейтрализует технологии снижения заметности самолётов противника, которые способны уменьшить заметность лишь в определённом диапазоне длин радиоволн. Предполагается, что подобные РЛС смогут быть также размещены в любых конструктивных элементах планера
            НЕКСУС
  3. Spambox Вчера, 16:06
    Надеюсь испытывать вместе с ним будут новую модификацию ракеты РВВ
    Spambox
    1. Касым Вчера, 16:26
      Скорее всего испытывать на применение будут боеприпасы, работающие по земле.
      Ф-22 от Су-35С бегают. Су-57 остается свое БРЭО на "стелсах" проверить. hi
      Касым
      1. Viktor.12.71 Вчера, 17:49
        Цитата: Касым
        Ф-22 от Су-35С бегают.

        Ну да, один СУ-35 прогнал пару Ф-22, да вот только американцы не вкурсе. Дрожи супостат, тут аж целых две единицы СУ-57 подогнали.
        Viktor.12.71
        1. Korax71 Вчера, 18:12
          Зачем мешаете людям жить в их собственном иллюзорном мире lol
          Korax71
          1. Касым Вчера, 19:44
            Задача: Ф-22 включает свой АФАР, а Су-57 свой ПФАР под прикрытием С-300 и С-400. Кто имеет преимущество и кто кого будет больше опасаться?
            Касым
            1. НЕКСУС Вчера, 21:01
              Цитата: Касым
              а Су-57 свой ПФАР

              С какого перепугу у СУ-57 взялся ПФАР?
              Н036(Белка) — российская малогабаритная авиационная радиолокационная станция с активной фазированной антенной решёткой для перспективных истребителей пятого поколения.

              Предполагается, что дальность обнаружения целей с ЭПР 1 м² составит 400 км, количество одновременно сопровождаемых целей — 62 с возможностью наведения на 16 целей в воздухе или 4 на суше. В бортовом компьютере используются процессоры «Эльбрус».
              НЕКСУС
              1. Касым Вчера, 21:31
                Доброго вечера, НЕКСУС!
                Нам ведь точно пока не известно, что на Су-57 стоит. Готова ли та Белка или нет, поставили ли ее на первые летные образцы. Поэтому предположил, что пусть там будет тот Барс с Су-30СМ. Где-то читал, что Ирбис туда не влазиет - поэтому пусть будет Барс - облегчим задачу супостату. Также известно, что на первых образцах БРЭО было не полноценным.
                Считаю, что раз туда его послали, то Су-57 находится в высокой степени готовности. А имея хорошее радиолокционное покрытие над Сирией и под надзором таких ЗРК С-300 и С-400, старых сирийских С-200 и других ЗРК, можно сказать, что условия для боевых испытаний Су-57 если не идеальные, то очень благоприятные. Конечно, нельзя исключить провокций от "партнеров" - для них цель очень знатная. hi
                Касым
                1. НЕКСУС Вчера, 21:36
                  Цитата: Касым
                  Доброго вечера, НЕКСУС!

                  Добрый вечер,Касым. hi
                  Цитата: Касым
                  Конечно, нельзя исключить провокций от "партнеров" - для них цель очень знатная.


                  Уверен,что после этой новости АВАКСы летать будут в тех краях как мухи...
                  НЕКСУС
                  1. Касым Вчера, 21:44
                    Вот это действительно интересно - как РФ будет противодействовать этим АВАКСАМ?! Наверняка захотят "срисовать портрет" - могут ли комплексы РЭБ этому противодействовать!? И какие еще комплексы РЭБ Россия готова подтянуть или уже развернула?! Прибытие того А-50 мы уже видим. hi
                    Касым
                    1. НЕКСУС Вчера, 21:49
                      Цитата: Касым
                      Прибытие того А-50 мы уже видим.

                      Могу предположить,что вскоре появится и ИЛ-22 "Порубщик" там же...
                      НЕКСУС
                      1. Касым Вчера, 22:15
                        Можно также предположить, что АВАКСы начнут сопровождать рос. истребители.
                        Кстати, нам ведь известно, что движки пока старые. Поэтому и БРЭО может стоять не "родное", не самое современное и пусть рисуют портреты сколько вздумается.
                        Интересно также, какие боеприпасы могут сейчас применять Су-57.
                        Касым
            2. Viktor.12.71 Вчера, 21:08
              Цитата: Касым
              Кто имеет преимущество и кто кого будет больше опасаться?

              Того кто по технологии ушел дальше.
              Viktor.12.71
            3. Слесарь Вчера, 21:19
              Цитата: Касым
              Задача: Ф-22 включает свой АФАР, а Су-57 свой ПФАР

              Это вы так обозвали пассивный режим локации ? wink У 57 тоже АФАР good
              Слесарь
              1. Касым Вчера, 21:50
                Слесарь, нам ведь пока точно не известно. Только рад буду, если Белка уже прошла испытания и уже стоит там. Вспомните, сколько нам за Жук писали. А Барс то уж точно испытан и работает на Су-30СМ.
                По-моему, кто-то из летчиков на сайте писал, что с 6-7 летного экземпляра Т-50 (Су-57) начали устанавливать более-менее полноценное БРЭО. hi
                Касым
              2. НЕКСУС Сегодня, 00:58
                Цитата: Слесарь
                У 57 тоже АФАР

                Не один,а минимум 5,в отличии от ящера.Плюс датчики по обшивке.
                НЕКСУС
                1. Ратуш Сегодня, 01:14
                  Цитата: НЕКСУС
                  Цитата: Слесарь
                  У 57 тоже АФАР

                  Не один,а минимум 5,в отличии от ящера.Плюс датчики по обшивке.




                  На 57-РОФАР...инфа из надежных источников...
                  Ратуш
            4. самый главный Вчера, 21:47
              Цитата: Касым
              адача: Ф-22 включает свой АФАР, а Су-57 свой ПФАР под прикрытием С-300 и С-400. Кто имеет преимущество и кто кого будет больше опасаться?

              В лесу два снайпера. Один ещё и с фонариком. Кто победит?
              самый главный
              1. Касым Вчера, 22:19
                Наверное, самый "главный". wink
                На мой взгляд, под таким прикрытием ПВО пусть "партнеры" хоть эскадрилью посылают на каждый вылет Су-57. hi
                Касым
              2. dr.star75 Вчера, 23:01
                Тот, кто без фонарика. Его не видно
                dr.star75
              3. НЕКСУС Сегодня, 01:00
                Цитата: самый главный
                В лесу два снайпера. Один ещё и с фонариком. Кто победит?

                Тот у кого ОЛС-50М имеется.
                НЕКСУС
          2. sabakina Вчера, 20:36
            Цитата: Korax71
            Зачем мешаете людям жить в их собственном иллюзорном мире lol

            Да кому вы нужны?
            sabakina
        2. sabakina Вчера, 20:38
          Viktor.12.71 , может нам , убогим расскажите, почему свалили Ф-22?
          sabakina
          1. Viktor.12.71 Вчера, 21:07
            Цитата: sabakina
            Viktor.12.71 , может нам , убогим расскажите, почему свалили Ф-22?

            А был ли мальчик вот в чем вопрос. Почему то в западных СМИ я не нашел такой информации, хотя они любят кричать что Россия создает опасные инциденты в воздухе.
            Viktor.12.71
            1. sabakina Вчера, 21:27
              Viktor.12.71 , я не западная пресся, скажу просто. Пилоту Ф-22 пора было менять памперся, вот и улетел. Вопросы есть?
              sabakina
              1. Евгений Гончаров (smoogg) Сегодня, 00:09
                но истерить начали су-25, когда сушка проморгала фку. но менять памперс фке. но заистерили сукшки. интересная позиция, чего тут говорить, гг
                Евгений Гончаров (smoogg)
            2. Касым Вчера, 21:39
              Виктор, а западные СМИ, что про Украину пишут? Как освещали Одесскую трагедию или те котлы ополченцев. Как освещают обстрелы Донбасса, сколько людей гибнет? Сколько гуманитарки РФ отправляет туда? Если говорить о Сирии - то как они освещают "белые каски" и хим. атаки? Кого и за что обвиняют?
              Поэтому искать истину в западных СМИ думаю не стоит - они слишком ангажированны (предвзято и пристрастно относятся к любым действиям Сирии и ее союзникам). hi
              Касым
  4. pjbunny Вчера, 16:11
    а у меня несколько вопросов:
    сколько спецов из «сухого» прибыло, смежников и технарей под такой перелёт? сомневаюсь, что пустили «слетать и вернуться», так что, количество сих спецов не менее мне интересно. была ли дозаправка в воздухе? ну и, какой «скарб» под су 57 подвезли на базу?
    pjbunny
    1. vovanpain Вчера, 16:27
      Цитата: pjbunny
      и, какой «скарб» под су 57 подвезли на базу?

      Вам лучше обратиться в МО России и лично к Шойгу. hi
      vovanpain
      1. Ил-18 Вчера, 16:46
        Цитата: vovanpain
        Цитата: pjbunny
        и, какой «скарб» под су 57 подвезли на базу?

        Вам лучше обратиться в МО России и лично к Шойгу. hi

        Лучше сразу в первый отдел laughing
        Ил-18
    2. Геркулесыч Вчера, 16:27
      Сейчас, к вам из ФСБ приедут lol всю информацию лично до вас донесут! fool
      Геркулесыч
      1. pjbunny Вчера, 17:10
        мил человек, покрутите и постучите у себя, если вам это не интересно. ясно же, что ответа никто не даст на форуме.
        pjbunny
      2. Angel_and_Demon Вчера, 17:22
        Цитата: Геркулесыч
        всю информацию лично до вас донесут!

        при том в виде протокола ознакомления laughing
        Angel_and_Demon
    3. Касым Вчера, 16:29
      Спецы от Сухого и других КБ там постоянно.
      Вообще-то ВВП обещал им показать такую мощь, которую до этого не показывали. hi
      Касым
      1. pjbunny Вчера, 17:14
        каждый спец из сухого, других кб имеет доступ и знания до су 57?)) равно как и технари.
        pjbunny
    4. Маз Вчера, 16:34
      Там еще паассажирский транспортник отмечали. видимо там и спецы
      Маз
    5. жарофф Вчера, 18:48
      Какая дозаправка в в воздухе? Из Ахтубинска спокойно долетели.
      жарофф
  5. yehat Вчера, 16:13
    говорит о том, что самолёты переброшены в Сирию для осуществления

    да всем все понятно! задолбали уже зеленые человечки, несущие демократию с Проксима-Центавра
    вот чтобы их летающие кастрюли держались подальше от сирийской поверхности, намазанной медом,
    и перебазировали самолеты с целью испытать репелленты.
    yehat
  6. bazzbazz Вчера, 16:14
    Сказали бы, что не на знаменитое авиа шоу в Сирии, которое уже давно идет))
    А что еще можно сказать было, испытания, проверки, тесты...Удачи!
    bazzbazz
  7. Livonetc Вчера, 16:14
    Цитата: taiga2018
    Цитата: Ural Cossack
    Дай бог нашей родине сил.

    дай бог,чтобы его там не сбили "ударом в спину..."

    Всевышний не имеет к этому никакого отношения.
    Livonetc
    1. Ural Cossack Вчера, 17:32
      Ко всему имеет. И даже к Вашим словам о нем.
      Ural Cossack
  8. Горный стрелок Вчера, 16:21
    И все равно - не верю я в это. Совершенно секретную машину - в бой? Что, полигоны в России кончились? Не верю
    Горный стрелок
    1. yehat Вчера, 16:24
      знаете, это все-таки не туристический автобус, это боевая машина созданная для боя.
      было бы странно, если бы ее не хотели "в бой"
      yehat
    2. bk316 Вчера, 16:44
      Просто это говорит что самолет довели до состояние близкого к боеготовности
      bk316
    3. vovanpain Вчера, 16:51
      Цитата: Горный стрелок
      Что, полигоны в России кончились?

      Сирия вообще то самый лучший полигон. Реально ддя боевых испытаний. hi
      vovanpain
      1. sabakina Вчера, 20:42
        Вовка, прЮвет! Самое главное, что там с двух сторон Ф-35 присутствуют. Я думаю, СУ-57 их кошмарить будут.
        sabakina
  9. Геркулесыч Вчера, 16:25
    Вот вам , особенно тем кто не верил, подтверждение моей информации, что прототипы Су57 станут первой боевой эскадрильей в наших ВВС! Вторая эскадрилья будет иметь самолеты с двигателем второго этапа -то есть , основным двигателем для этого самолета!
    Геркулесыч
  10. Vita VKO Вчера, 16:27
    Конструкторы решили рискнуть и посмотреть как Будет вести себя новый Су-57 против своих аналогов F-22 и F-35. Такую оценку действительно можно сделать только сейчас в Сирии. При этом самолет ДРЛО А-50У, кроме основных задач будет играть роль объективного контрольно-измерительного центра по оценке эффективности применения Су-57. Главное теперь выманить американцев, которые могут и побоятся клюнуть на такую приманку..Одно дело просто орать везде о 5-ом поколении, получая миллиардные контракты и совсем встретиться в воздухе с настоящим самолетом этого поколения.
    Vita VKO
    1. bk316 Вчера, 17:37
      Что-то мне говорит, что к группе су-57 су-35 а-50 они даже не приблизятся.
      Они даже в теории не готовы на таких условиях действовать. Вот если авакс рапроты и пингвины против одиночного су-57 , тогда возможно...
      bk316
    2. Борзиков Вчера, 19:39
      Откровенный бред. Ф-22 постоянно находится у российских границ на Балтике и в Японии. Наши перехватчики и РЛС ПВО, в том числе и корабельные с разведывательных судов давно его уже "срисовали". Не говоря уже о том, что все эти Ф-22 и Ф35 по всему миру на всех авиашоу присутствовали, а там есть и РЛС в аэропортах и аэродромах, и продажные сотрудники и операторы.
      Борзиков
      1. Vita VKO Вчера, 20:07
        Цитата: Борзиков
        Откровенный бред.
        уважаемый это то, что вы пишите о авиашоу и продажных сотрудниках. Во время разведывательных полетов и тем более во время шоу ни кто в здравом уме не будет включать боевые режимы работы БРЛС и связи. Даже показательный воздушный бой не является серьезным критерием для оценки боевых возможностей на больших и средних дистанциях. Кроме того, наземные РЛС существенно отличаются как по частотному диапазону, так и по режимам работы от БРЛС Су-57 и "срисовать" вы сможете разве что картинку для рекламки. Чем в принципе США и занимаются продавая F-35 своим союзникам под громким именем самолета 5-го поколения.
        Vita VKO
  11. anjey Вчера, 16:33
    Если Су-57 действительно прибыли в Сирию для испытания вооружений, значит ли это, что уже в ближайшее время они будут задействованы для нанесения ударов по боевикам террористических группировок?
    Не по западным "партнерам "же,хотя слово террорист ооочень им идет в свете сегодняшного дня....
    anjey
    1. Ююка Вчера, 16:44
      Цитата: anjey
      Если Су-57 действительно прибыли в Сирию для испытания вооружений, значит ли это, что уже в ближайшее время они будут задействованы для нанесения ударов по боевикам террористических группировок?
      Не по западным "партнерам "же,хотя слово террорист ооочень им идет в свете сегодняшного дня....


      им бы ооочень пошло воссоединиться со своими "братьями"... на небе...
      Ююка
  12. SOF Вчера, 16:38
    ...странно...
    А счастливые обладатели фэ-35, из одной ближне-восточной страны, почему-то, скромно помалкивают.
    SOF
    1. prapor75m Вчера, 16:41
      сейчас по вылезают и будут доказывать , что ихний ф ....самый самый из самых самых wink
      prapor75m
    2. Ил-18 Вчера, 16:52
      К 23 февраля готовятся.
      Ил-18
  13. ВЕРЕСК Вчера, 16:41
    Официального заявления МО невидел.На видео-слишком скользко и бездоказательно.Сомневаюсь о правдивости данной истории.Машины с движками 117С.Это никак не движки 2-го этапа.
    ВЕРЕСК
    1. bk316 Вчера, 17:40
      Вот что-что а движки можно и у нас до ума доводить а системы управления вооружением и проч. авионику лучше на рапторах.
      bk316
    2. sabakina Вчера, 20:46
      Димыч, мне веришь?
      sabakina
  14. Starik72 Вчера, 16:45
    Я думаю очень важно проверить СУ-57 не только в тепличных полигонных испытаниях,но и испытать в боевых условиях.Эти испытания покажут все плюсы и минусы,и позволят ему стать крепче на ноги,и покажут на что способен СУ-57.
    Starik72
  15. senima56 Вчера, 16:46
    А если он не будет "задействован для нанесения ударов по боевикам", тогда зачем его было присылать в Сирию?!
    senima56
  16. Aleksandr21 Вчера, 16:55
    А стоило ли его перебрасывать на ТВД в условиях когда боевая машина ещё не принята на вооружение и проходит госиспытания ? Ему теперь постоянный эскорт нужен чтобы не дай бог что нибудь с ним не случилось, да и это пока секретная разработка и наши противники с радостью захотят узнать характеристики такого самолёта.... что можно опробовать такого в Сирии что нельзя испытать у нас ? Да ещё с такими рисками, хз.
    Aleksandr21
    1. Стабилиози Вчера, 17:37
      значит довели до нужного состояния иначе не пускали наверняка
      Стабилиози
      1. Aleksandr21 Вчера, 17:47
        Цитата: Стабилиози
        значит довели до нужного состояния иначе не пускали наверняка


        Он госы не прошёл, а значит пока не принят на вооружение, испытания проходят в тестовом режиме, да и потом Су-57 это прежде всего истребитель пусть и 5-го поколения, но истребитель а не бомбардировщик. Что ему там делать ? По Ф-22 и Ф-35 ему никто не даст ракетами отрабатывать, а поднимется в воздух при попытке перехвата, даст хорошую возможность противникам изучить ТТХ новейшего нашего самолёта.
        Aleksandr21
        1. NN52 Вчера, 23:01
          Aleksandr21

          Он госы заканчивает.
          Не знаешь, не пиши, умней будешь выглядеть...
          Отработка по наземным целям, один из последних,,,
          NN52
    2. aliis-M Вчера, 17:56
      Кстати у нас такая практика уже начала появляться, с Су-34 так было (в Грузии), теперь Су-57...
      aliis-M
    3. Krasnodar Вчера, 18:00
      Цитата: Aleksandr21
      А стоило ли его перебрасывать на ТВД в условиях когда боевая машина ещё не принята на вооружение и проходит госиспытания ? Ему теперь постоянный эскорт нужен чтобы не дай бог что нибудь с ним не случилось, да и это пока секретная разработка и наши противники с радостью захотят узнать характеристики такого самолёта.... что можно опробовать такого в Сирии что нельзя испытать у нас ? Да ещё с такими рисками, хз.

      Скорее всего, хотят проверить на предмет обнаружения им амеров пятого поколения.
      Krasnodar
      1. region58 Вчера, 18:47
        Цитата: Krasnodar
        на предмет обнаружения им амеров пятого поколения.

        Мелькала информация что они(F-22) и в Сирии с линзами Люнеберга летают(для увеличения ЭПР), то есть реальную сигнатуру не пощупаешь...
        region58
  17. Toorik Вчера, 17:21
    а смысл рисковать прототипами??? если у серийных машин типа су 30/34/35 еще все до ума не доведено и приборы отрубаются....
    Toorik
    1. aliis-M Вчера, 17:34
      чтобы к серии "до ума довести и приборы чтобы не отрубались"
      aliis-M
    2. Стабилиози Вчера, 17:36
      ссылками не поделитесь ? на инфу про приборы.
      Стабилиози
      1. aliis-M Вчера, 17:50
        Да вброс чистой воды,, как еще объяснить что и на Су-30 и на Су-35, и на Су-34 вдруг стали отрубаться приборы, Toorik еще Су-24 и Су-25 забыл приписать, для полной картины нашей авиации в Сирии.
        aliis-M
        1. Toorik Вчера, 19:09
          источник раскрыть не могу... если есть знакомые пилоты какие летают на данных машинах спросите у них....
          Toorik
          1. sabakina Вчера, 20:52
            Toorik , скажите своим знакомым пилотам, что есть такая вещь, папиросы "Беломор-канал" называются. С этой пачкой папирос приборы не нужны.
            sabakina
          2. NN52 Вчера, 23:09
            Toorik

            У меня есть знакомые пилоты.
            Хватит трындеть...
            NN52
  18. старшина запаса Вчера, 17:42
    я думаю что самолёт с двигателем \ второй \ очереди тоже там !!!!
    старшина запаса
    1. aliis-M Вчера, 17:52
      вряд ли, системы оружия будут испытывать в реальной боевой обстановке, пока двигатели второго этапа допиливают. ИМХО)
      aliis-M
    2. ланс Вчера, 20:47
      это не возможно, он установлен на су в ноябре 2017г. какие на нем военные действия? на нем пока даже все режимы испытания , наверное, не пройдены.
      ланс
      1. aliis-M Вчера, 23:01
        Полностью согласен, и что-то мне подсказывает, что те самые первые 12 самолетов будут с двигателями первого этапа, но общего впечатления это совсем не омрачает, на фоне мыслей "скорее бы".
        aliis-M
  19. Vadmir Вчера, 17:47
    Главное - не потерять самолет (война все же) над территорией оппозиции, а то, учитывая тесные взаимоотношения Игил и прочей "оппозиции" с США, наши новейшие технологии могут оказаться в руках потенциального противника.
    Vadmir
    1. aliis-M Вчера, 17:53
      а вот это действительные риски.
      aliis-M
  20. tchoni Вчера, 18:15
    Судя по всему, после провала с более ранними моделями , допустившими рапторов до грачат, ребята из КБ "Сухого" решили взять реванш. Ну что ж, будем посмотреть, что из этого выйдет...
    tchoni
    1. Борзиков Вчера, 19:34
      Там не СУ-35, охранявший пару штурмовиков виноват, там виноваты ПВО РФ и Сирии, которые оставили "не контролируемые" радарами зоны в горной местности. Раптора провели по заранее просчитанному маршруту между горными хребтами на сверхмалой высоте. В США пилотов натаскивают на подобные полёты в каньённой местности годами.
      Борзиков
      1. tchoni Вчера, 20:43
        Вот, что бы "учитывать неучтенные зоны" и был приписан истребитель к грачатам... И как после этого он таки не виноват!? wink
        tchoni
        1. dr.star75 Вчера, 21:08
          А что это за история про грачат и су-35?
          dr.star75
          1. Rec Сегодня, 01:10
            Цитата: dr.star75
            А что это за история про грачат и су-35?

            И "Раптора" упомянули. Заинтриговали, колитесь.
            Rec
  21. Туз Бубен Вчера, 18:41
    Чегой то сдаётся мне, что при нынешней обстановке в САР , и вальсировании нашего гм....как бы лучше сказать...ну в общем вы поняли... мы в САР ещё и ПАК ДА увидим...
    Туз Бубен
  22. Zadayvoprosy Вчера, 18:47
    Цели этих машин - поднятие патриотизма перед 18 марта. Примерно поэтому так сильно эта тема обмусоливается в первый же день появления. А про чвк вагнера были статьи подобного толка - «Как правильно закрыть тему "ЧВК и реакция на события в Сирии"».
    До выборов этот су-57 и не выкатят никуда, не хватало ещё чтобы наши стратегические партнёры его подбили, а то рейтинги солнцеликого упадут...
    Zadayvoprosy
    1. Туз Бубен Вчера, 18:49
      А вот это уже гораздо ближе к Телу...
      Тем более, что уже заявлено, что они в БД применяться не будут.
      Так нафига козе баян ?
      Туз Бубен
  23. Борзиков Вчера, 19:04
    Боюсь, США объявят на СУ-57 охоту, стараясь под каким нибудь предлогом чужими руками сбить его и получить обломки, детали с места падения. так что его самого надо будет охранять 24 часа в сутки всеми силами.
    Борзиков
    1. Туз Бубен Вчера, 19:09
      А может их как приманку закинули ?
      Туз Бубен
      1. Борзиков Вчера, 19:27
        для чего? Поймать с десяток рядовых бородачей-террористов, которые будут грузить обломки в пикапы на месте падения самолёта? Рисковать жизнью одного из самых опытных пилотов? Потерять современную машину, стоящую огромные деньги?
        Борзиков
        1. ланс Вчера, 20:53
          вообще то вариант. а как наших партнеров из-за их «шторки» выдернуть, бармалеи снизу ему не помеха.
          ланс
  24. Урантиец Вчера, 19:14
    Не прошло и 100 лет..., выявлять недостатки этого самолета в боевых условиях можно было уже года как два.....
    Урантиец
    1. Туз Бубен Вчера, 19:18
      Не скажите...Года как 2 партнёрам только всю инфу о нём передали, а вот теперь и образцы для их изучения подвезли..
      Нехорошо пахнет...
      Туз Бубен
      1. dr.star75 Вчера, 21:13
        Может поделитесь информацией о передачи всей информации о т-50 партнерам?Ну чтобы все узнали?
        dr.star75
  25. Туз Бубен Вчера, 19:28
    Предлагаю небольшой тотализатор...
    Главный вопрос. Останется один из СУ-57 там навсегда (ну как всегда по объективным или необъяснимым причинам), или нет .
    Стоимость 100 чуждых нам рублей от ФРС США.
    Туз Бубен
    1. ланс Вчера, 20:55
      уверен что вернуться, какова первоначальная ставка?
      ланс
    2. sabakina Вчера, 20:57
      Оооо! А я думал, Лёня Голубков вымысел...
      sabakina
    3. dr.star75 Вчера, 21:15
      Ваша ставка?
      dr.star75
  26. rehev931 Вчера, 19:37
    Цитата: Ююка
    Цитата: anjey
    Если Су-57 действительно прибыли в Сирию для испытания вооружений, значит ли это, что уже в ближайшее время они будут задействованы для нанесения ударов по боевикам террористических группировок?
    Не по западным "партнерам "же,хотя слово террорист ооочень им идет в свете сегодняшного дня....


    им бы ооочень пошло воссоединиться со своими "братьями"... на небе...

    в небе, а не на небе
    rehev931
    1. ланс Вчера, 21:03
      интересно, я думал что их аид встречает, таким уродам НА небе места не хватит.
      ланс
  27. Chelovekprosto Вчера, 20:46
    И все-таки мне кажется что это в первую очередь истребитель завоевания господства в воздухе а не охотник за джихадомобилями.
    Chelovekprosto
    1. dr.star75 Вчера, 21:17
      так и есть.для этого его и создавали
      dr.star75
  28. sabakina Вчера, 21:22
    НЕКСУС,
    Андрей, бронетехника не появится. Не тот ТВД. Но думаю, СУ-57 в первую очередь для устрашения, а там, как пойдёт, может в горле застрянет, а может Ниагаром прольётся...
    sabakina
  29. Xscorpion Вчера, 21:28
    Цитата: Горный стрелок
    И все равно - не верю я в это. Совершенно секретную машину - в бой? Что, полигоны в России кончились? Не верю


    Сирия чем не полигон? Отработают взаимодействие ,возможно пару раз отбомбятся по реальным целям,а не по стандартным макетам на знакомых полигонах,проверят возможности обнаружения реального воздушного противника,с которым в будущем скорее всего придется иметь дело,ну и возможно подействуют на нервы этому же воздушному противнику,чтоб не расслаблялись сильно.Все плюсы и минусы будут учтены потом при серийном производстве до его начала.
    Xscorpion
  30. maratk Вчера, 21:40
    [/quote]Если Су-57 действительно прибыли в Сирию для испытания вооружений, значит ли это, что уже в ближайшее время они будут задействованы для нанесения ударов по боевикам террористических группировок?[quote]

    ну надо полагать, что прибыли они не для красоты.и это очевидно, что будут задействованы в боевых вылетах!!!
    maratk
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