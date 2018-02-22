В "оборонке" сообщают о целях переброски Су-57 в Сирию
Газета «Коммерсантъ» публикует материал, в котором со ссылкой на источник в лице топ-менеджера одного из оборонно-промышленных предприятий, сообщается о цели переброски российский новейших многоцелевых истребителей Су-57 в Сирию. Напомним, что информация о переброске двух самолётов 5-го поколения на авиабазу «Хмеймим» появилась сегодня. Видео с прилётом истребителей Су-57, который состоялся накануне, было изначально опубликовано в сирийских блогах.
Топ-менеджер, на которого ссылается «Коммерсантъ», говорит о том, что самолёты переброшены в Сирию для осуществления испытаний систем управления вооружением самолёта. Первые испытания вооружений на Су-57 начались ещё до того, как изначально Т-50 было присвоено нынешнее имя. Испытательные мероприятия такого характера проводились летом прошлого года.
Нужно отметить, что сейчас производители работают над созданием самолётов Су-57 с двигателями второй очереди. Эти силовые установки существенно расширят возможности самолёта по маневренности и скоростному режиму.
Ранее в МО РФ отмечали, что намерены закупить 12 Су-57 в рамках первого контракта.
Если Су-57 действительно прибыли в Сирию для испытания вооружений, значит ли это, что уже в ближайшее время они будут задействованы для нанесения ударов по боевикам террористических группировок?
Топ-менеджер, на которого ссылается «Коммерсантъ», говорит о том, что самолёты переброшены в Сирию для осуществления испытаний систем управления вооружением самолёта. Первые испытания вооружений на Су-57 начались ещё до того, как изначально Т-50 было присвоено нынешнее имя. Испытательные мероприятия такого характера проводились летом прошлого года.
Нужно отметить, что сейчас производители работают над созданием самолётов Су-57 с двигателями второй очереди. Эти силовые установки существенно расширят возможности самолёта по маневренности и скоростному режиму.
Ранее в МО РФ отмечали, что намерены закупить 12 Су-57 в рамках первого контракта.
Если Су-57 действительно прибыли в Сирию для испытания вооружений, значит ли это, что уже в ближайшее время они будут задействованы для нанесения ударов по боевикам террористических группировок?
Использованы фотографии: YouTube
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