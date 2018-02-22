01:16 23 февраля

Военнослужащим США в Южной Корее разрешили не бриться и носить серьги

Американские военнослужащие, дислоцированные в Южной Корее, могут теперь во внеслужебное время не бриться и носить серьги. Решение об этом принял новый командующий 8-й армией Сухопутных войск США генерал-лейтенант Майкл Биллс, пишет в четверг, 22 февраля, газета Army Times.

Военнослужащим США в Южной Корее разрешили не бриться и носить серьги


Главный сержант-майор Ричард Меррит отметил, что раньше командование «с большей строгостью относились к внешнему виду наших солдат из уважения к культурным традициям местного населения».


Однако времена меняются. Корейцы стали более терпимо относиться к западным стандартам внешности, поэтому командование пересматривает свои требования
— сказал Меррит.

Не так давно командование Сухопутных войск США, столкнувшись с проблемой недобора новобранцев из-за военных операций в Афганистане и Ираке, пересмотрело свое негативное отношение к татуировкам. В приказ были внесены поправки, позволяющие подписывать контракт с теми, кто имеет татуировки на руках и на задней части шеи, передает ТАСС.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 38

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Пленник Вчера, 16:14
    Будут под цыган косить и пробиваться табором через границы.
    Пленник
    1. МИХАН Вчера, 16:18
      Скоро и до юбок и чулок дойдет..Толерантность..Тьфу блин!
      МИХАН
      1. Комментарий был удален.
      2. Piramidon Вчера, 18:06
        Цитата: МИХАН
        Скоро и до юбок и чулок дойдет..Толерантность..Тьфу блин!

        Виталий, ты опоздал. Не скоро, а УЖЕ!!!


        Piramidon
        1. МИХАН Вчера, 20:02
          Цитата: Piramidon
          Цитата: МИХАН
          Скоро и до юбок и чулок дойдет..Толерантность..Тьфу блин!

          Виталий, ты опоздал. Не скоро, а УЖЕ!!!



          Давно уже это фото курсирует.. Да уж ,это не немцы в 41-ом! Это будет гораздо страшней в атаке ..ха ха ха Но русские выдержат и в этот раз! wassat
          МИХАН
      3. Пленник Вчера, 21:04
        Чего уж там. Способ известный и многими использованный. Кстати нами тоже. А уж басмачи под паранджой это даже не удивительно. lol
        Пленник
    2. vovanpain Вчера, 16:19
      Американские военнослужащие, дислоцированные в Южной Корее, могут теперь во внеслужебное время не бриться и носить серьги.

      А так же носить юбки и женское нижнее белье, тьфу кончиты вудс.
      vovanpain
      1. Черный_Ватник Вчера, 16:25
        Дополнительная мотивация для нас, не попадать к ним в плен)
        Черный_Ватник
      2. zhekazs Вчера, 16:50
        Да будет ли предел этому содому под названием амерзо-армия.. С каждым годом всё больше оскoтиниваются. А начнут ожиревших хряков в армию брать, так и в штаны на ходу гадить начнут, вот увидите, тьфу, амерзота...
        zhekazs
      3. Офицер запаса Вчера, 17:00
        Навеяло - старый анекдот:
        "Парень приходит домой с серьгой в ухе. Отец смотрит на него и говорит:
        - Знаешь, сынок, испокон веков, сережки в ушах носили либо пираты, либо ........ Я сейчас выгляну в окно, и не дай Бог, там не стоит твой корабль..."
        Офицер запаса
      4. ul_vitalii Вчера, 17:13
        Бликовать серьги в разведке будут, при свете луны. smile
        ul_vitalii
        1. assa67 Вчера, 18:10
          и для снайпера удобно....
          Цитата: ul_vitalii
          Бликовать серьги в разведке будут,
          assa67
          1. Пленник Вчера, 21:09
            Ночью? За каким бы хреном снайперу ночью на оптике сидел?! Извините.
            Пленник
            1. assa67 Вчера, 22:30
              видимо ,не охотились?
              Цитата: Пленник
              За каким бы хреном снайперу ночью на оптике сидел?!

              или прокомментируйте hi
              assa67
        2. Piramidon Вчера, 21:15
          Цитата: ul_vitalii
          Бликовать серьги в разведке будут, при свете луны. smile

          Ну не на столько уж они дурные. К парадной форме будут блестящие серьги, а к полевой - только вороненые. laughing
          Piramidon
        3. assa67 Вчера, 22:39
          Виталий,приветствую hi ....коммент мой обрезан ......опа....вернулся....спасибо админам за объективность
          assa67
      5. Пленник Вчера, 21:06
        Фильм "Женя Женечка и катюша" не смотрели? Военная хитрость, однако. laughing
        Пленник
    3. Ныробский Вчера, 22:44
      Цитата: Пленник
      Будут под цыган косить и пробиваться табором через границы.

      Не бритые пидерасты с серьгами в ушах и под звёздно-полосатым флагом? Цыгане? recourse Не может быть! belay По всем показателям - американцы! yes
      Ныробский
  2. DPN Вчера, 16:18
    Мода на Попуасов пришла, у нас же делают та-ту ,что бы в армию не брали и ни чего .У каждого свои заморочки скоро это и в Россию придёт.
    DPN
    1. HAM Вчера, 16:29
      Уже пришло,посмотрите на неопрятные рожи Явлинского или Миронова!
      Нормального старшины на них нет..
      HAM
  3. faterdom Вчера, 16:18
    Это не свобода! А где разрешение не мыться и не подтираться?
    faterdom
    1. taiga2018 Вчера, 16:23
      Цитата: faterdom
      А где разрешение не мыться и не подтираться?

      ну это уже будет нарушением всех правил ведения войны,никакой противник не выдержит натиска не мытой,вонючей армии...
      taiga2018
  4. bazzbazz Вчера, 16:25


    Так держать!)
    bazzbazz
    1. Геркулесыч Вчера, 16:36
      Какая же гадость -плеваться хочется! am
      Геркулесыч
      1. МИХАН Вчера, 20:05
        Цитата: Геркулесыч
        Какая же гадость -плеваться хочется! am

        Ты все в монитор плюешь..? laughing Я плювательницу завел..Монитор жалко , уже не один разбил..хе хе
        МИХАН
  5. Геркулесыч Вчера, 16:35
    Лифчики им купят, или с каждого мерку снимут индиведуально ? fool Также нужны женские туфли, лосины, стринги, тампоксы, косметика -без этого солдаты армии сша на себя любимую не будут похожи!
    Геркулесыч
  6. Дормидонт Вчера, 16:50
    А подмышками бриться тоже не надо?
    Дормидонт
  7. AndreyBars Вчера, 16:55
    А кольцо в нос, почему ещё не разрешили? Непорядок получается. Как то не демократично, не толерантно.
    AndreyBars
  8. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 16:55
    Потом разрешат курить(и не только табак), бухать, вести себя как свинья и морально разлагаться. Недобор же)))
    И да, позволят служить гетеросексуальным, а не только заднеприводным laughing
    Генерал Песчаных Карьеров
  9. Goha Вчера, 17:15
    Звание бомба: главный сержант-майор!!! Фэнтези.
    Goha
  10. seregatara1969 Вчера, 17:30
    бороду перед службой снимать будут ?
    seregatara1969
  11. assa67 Вчера, 18:15
    ну,писаться в памперсы им давно разрешили,теперь им ,видимо,северо-карейцев напугать эротическим видом решили-за людей-то не считают,вдруг поведутся
    assa67
  12. Jovanni Вчера, 18:27
    Военнослужащим США в Южной Корее разрешили не бриться и носить серьги

    А бусы?!!! И чего это только в Корее? Это ж дискриминация какая-то...
    Jovanni
  13. FalconD Вчера, 20:31
    Всё-таки у нас настоящая демократия: у нас таких проблем даже не поднимается!
    FalconD
  14. Beltasir Matyagu Вчера, 20:48
    А колготки?!
    Beltasir Matyagu
  15. Стройбат запаса Вчера, 20:52
    То есть, матрасы официально сообщили, что взгляды, традиции, законы местных (оккупированных) жителей их не интересуют.
    Стройбат запаса
  16. Ураган70 Вчера, 21:02
    "Главный сержант-майор..."
    Эта фигня может быть только у тех, кто войны то толком не видел, т.е. в полосатом войске! Посмотришь на них- они за гранью разума во всем, кроме безумной, какой то нездоровой любви к деньгам...
    Ураган70
  17. ronnon Вчера, 23:15
    Армия имени Кончиты Вурс!Браво! fellow
    ronnon
  18. ушкуйник Сегодня, 01:02
    Правильное решение! Отношение к янки визуально должно отражать объективную реальность.
    ушкуйник
Картина дня