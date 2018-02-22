01:16 23 февраля

Первая эскадрилья Су-34 сформирована на Южном Урале

Первая в Центральном военном округе (ЦВО) эскадрилья истребителей-бомбардировщиков Су-34 сформирована в Челябинской области. Об этом в четверг сообщил официальный представитель округа полковник Ярослав Рощупкин.

Первая эскадрилья Су-34 сформирована на Южном Урале


Сформирована первая в ЦВО эскадрилья Су-34. Подразделение, в котором увеличена численность технического состава, вошло в состав авиационного полка, дислоцированного на территории Челябинской области. В настоящее время экипажи проходят летную практику на новых самолетах в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России под Липецком. Их возвращение на авиабазу запланировано в первом полугодии 2018 года
- рассказал Рощупкин


Ранее сообщалось, что в первом квартале 2018 года в авиаполк поступит шесть Су-34.

Су-34 – российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик. Основная задача самолета – уничтожение наземных и надводных целей. В то же время Су-34 может вести бой с истребителями противника.

Использованы фотографии: Марина Лысцева/ТАСC
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Комментарии 31

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  1. МИХАН Вчера, 16:22
    Ну наконец то, а то все Москву прикрывают...Урал всегда был и будет "хребтом " России! Сломают и все хана всем..
    МИХАН
    1. bk316 Вчера, 16:25
      Истребителями-бомбардировщиками вообще вряд ли кого прикрывают.
      Тут скорей всего смысл другой - начали формировать соединения второго эшелона (в ЦВО целей для су-34 нет) и это тоже хорошо.
      bk316
      1. хрыч Вчера, 16:41
        Цитата: bk316
        начали формировать соединения второго эшелона

        Однозначно, плюс и на юго-восточный фронт (рисоеды), и на южный (СА), и на юго-западный (Кавказ и Черноморье)легко перебросить. Причем, запад пошел по пути истребителя-бомбардировщика, как собственно и мы, но Су-34- это скорей бомбардировщик-истребитель laughing
        хрыч
      2. seti Вчера, 16:41
        Цитата: bk316
        Истребителями-бомбардировщиками вообще вряд ли кого прикрывают.
        Тут скорей всего смысл другой - начали формировать соединения второго эшелона (в ЦВО целей для су-34 нет) и это тоже хорошо.

        Все верно.
        seti
      3. Касым Вчера, 16:41
        Разве что усилить центрально-азиатское направление. hi
        Касым
      4. Alexey RA Вчера, 18:04
        Цитата: bk316
        Истребителями-бомбардировщиками вообще вряд ли кого прикрывают.

        Не всё так однозначно. ©
        На учениях Су-34 отрабатывают в том числе и перехват воздушных целей.
        В ходе летно-тактического учения «Ладога-2016» экипажи самолетов Су-34 и МиГ-31БМ Западного военного округа (ЗВО) выполнили перехват самолета-разведчика условного противника в стратосфере.
        Летчики отработали задачу обнаружения, перехвата цели на высотах от 11 до 18 км и ее посадки на оперативный аэродром в Республике Карелия.

        Экипажи бомбардировщиков Су-34 и истребителей МиГ-29СМТ Западного военного округа, дислоцированных в Воронежской и Курской областях, в ходе учений совершили перехват условных целей на высоте 11 километров.
        Alexey RA
      5. МИХАН Вчера, 20:22
        Цитата: bk316
        Истребителями-бомбардировщиками вообще вряд ли кого прикрывают.

        Ну как сказать , сейчас все Москву прикрывают(стараются) и т.д. А скорее всего ее и не тронут Нашего брата в провинции начнут мочить..Из всех видов оружия soldier !
        Вот такие дела в перспективе военной стратегии запада и востока юга и т.д.
        И эти универсалы , нам бы очень пригодились , в будущей защите России ..
        Вот так то ! soldier
        МИХАН
    2. фигвам Вчера, 16:44
      Цитата: МИХАН
      Ну наконец то, а то все Москву прикрывают...Урал всегда был и будет "хребтом " России! Сломают и все хана всем..

      Нет, около Москвы таких самолётов как Су-30, Су-34, Су-35 нет, только на юге страны.
      фигвам
      1. Alexey RA Вчера, 18:06
        Цитата: фигвам
        Нет, около Москвы таких самолётов как Су-30, Су-34, Су-35 нет, только на юге страны.

        Ближайшие к Москве Су-34 - 470 км на юг, на Балтиморе.
        Alexey RA
      2. МИХАН Вчера, 20:28
        Цитата: фигвам
        Цитата: МИХАН
        Ну наконец то, а то все Москву прикрывают...Урал всегда был и будет "хребтом " России! Сломают и все хана всем..

        Нет, около Москвы таких самолётов как Су-30, Су-34, Су-35 нет, только на юге страны.

        Вот даже как ?...А ну вы "закладка " Еще с 2011 г....хе хе
        Как говорят у нас тут "товарищи" из Израиля , Аргументируйте и факты предоставьте.. Народ в провинции волнуется за Москву! soldier
        Один раскололся .читая меня ..хе хе (вот фигвам и засветился..))))
        МИХАН
    3. Пленник Вчера, 20:15
      В рукопашке голова, грудь и ноги. wink Москва- голова, ну и так и далее. soldier
      Пленник
    4. demo Вчера, 20:46
      А вот те, кто живет внутри Бульварного кольца города Москвы имеют иную точку зрения.
      Она сильно отличается от вашей.
      Мы с вами для них "заМКАДыши".

      Меня смущает то, что наши чиновники считают себя "пупом земли".
      И что если с их драгоценными зад...цами что-то случиться, то Земля поменяет направление вращения.
      Но они находятся в такой зависимости и морально и материальной от ребят из-за лужи, что даже странно что им приходит в голову мысль о том, что их собираются уничтожить.
      Да они - самое ценное приобретение США.
      Их будут беречь до последнего.
      demo
      1. Сергей Суворов Риа Вчера, 23:46
        ну что вы так расстроились как девочка )))
        ни одна нормальная страна не будет строить ПВО или ставить противоракеты по всему периметру ...это ни одна экономика мира не сможет себе позволить ...если Россия защитит пару командных пунктов то при наличии ЯО на нас никто не нападёт и это доказательство работает уже с 1945 года ...мы на пример в Корее 1000 американских самолёт сбили и в Сирии мочим ов и на нас никто не напал ....так что спите спокойно и не пишите как раньше украинцы " Москва всю нашу коВбасу съела " )))
        Сергей Суворов Риа
  2. Геркулесыч Вчера, 16:38
    Там их должен быть как минимум авиаполк! Одной эскадрильи мало, и даже двух очень мало!
    Геркулесыч
    1. Ural Cossack Вчера, 18:25
      Возможно на замену 24. Последний месяц сильно активизировались. Спать не дают. )))
      Ural Cossack
    2. Терский Вчера, 19:17
      Цитата: Геркулесыч
      Там их должен быть как минимум авиаполк!

      В Шаголе (Челяба) поболее полка, конечно не СУ-34 (теперь и они будут good ) , но все же
      Цитата: Геркулесыч
      Одной эскадрильи мало, и даже двух очень мало!

      Москва не сразу строилась, wink
      Терский
  3. Sevastiec Вчера, 16:44
    Ждёмс... Не терпится полюбоваться. 24-ки и ТУшки то, каждый день круги над городом наворачивают.
    Sevastiec
  4. ВЕРЕСК Вчера, 16:46
    Интересно.А как прикрыт Красноярск? Только МИГарями с Канска?У нас туточки и ракеты делают.
    ВЕРЕСК
    1. Piramidon Вчера, 17:19
      Цитата: ВЕРЕСК
      У нас туточки и ракеты делают.

      Piramidon
    2. Сергей Суворов Риа Вчера, 17:51
      не переживайте Вы так . в случае перехода границы России войсками любой страны ...Вашингтон и ещё 10 городов страны агрессора будут уничтожены ЯО . так что Красноярск может спать спокойно !))
      Сергей Суворов Риа
  5. 23424636 Вчера, 17:02
    вторя эскадрилья сформируется на Восточном Донбассе
    23424636
    1. Piramidon Вчера, 17:16
      Цитата: 23424636
      вторя эскадрилья сформируется на Восточном Донбассе

      И что они там будут делать? Это из серии призывов разместить "Тополя" на Кубе. Эти "утята" и с российской территории туда достанут.
      Piramidon
      1. bk316 Вчера, 17:24
        Блин уже как-то объяснял, тяжело у людей с географией.
        ЧТОБЫ ПРИКРЫТЬ ДОНЕЦК И ЛУГАНСК в случае наступления ВСУ
        - системами РСЗО
        - системами ПВО
        - оперативно тактическими комплексами
        НАШИМ СИЛАМ И СРЕДСТВАМ НЕ НАДО ПОКИДАТЬ ТЕРРИТОРИЮ РФ
        Вот такое оно все маленькое по сравнению с современным оружием
        bk316
        1. Piramidon Вчера, 17:27
          Цитата: bk316
          Блин уже как-то объяснял, тяжело у людей с географией.

          Не понял, это вы мне? request
          Piramidon
          1. bk316 Вчера, 17:31
            Нет для 23424636
            bk316
      2. ланс Вчера, 17:26
        изучать театр возможных боевых действий-генштаб (шутка)
        ланс
  6. Сергей Суворов Риа Вчера, 17:45
    ждём 2-ую музыкальную " Кто сказал, что надо бросить
    Песни на войне?
    После боя сердце просит
    Музыки вдвойне! "))
    Сергей Суворов Риа
  7. Ural Cossack Вчера, 18:22
    А я думал , что это они разъехались так активно. В день по 15 - 20 транспортников пролетают.
    Ural Cossack
  8. Xscorpion Вчера, 21:42
    Цитата: bk316
    Истребителями-бомбардировщиками вообще вряд ли кого прикрывают.
    Тут скорей всего смысл другой - начали формировать соединения второго эшелона (в ЦВО целей для су-34 нет) и это тоже хорошо.


    Цели есть.Средняя Азия главное направление ЦВО.Таджикистан,Киргизия.3-4 раза в год учения,думаю что в этом году вместо СУ-24 и СУ-25 прилетят уже 34-ки.
    Xscorpion
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 00:53
      Скорпион всё верно, так например весь 2017й год был насыщен военными учениями на таджико-афганской. И основой авиационной составляющей на этом направлении были лётчики из Челябы и вертолётчики из Новосиба. Также отрабатывались варианты применения дальников из Толмачей под прикрытием миг31 , но основа всё же- ШАГОЛ и НОВОСИБИРСК. Из тех краёв вообще очень тревожные вести идут, как бы не пришлось 30 лет спустя в афганском небе работать, всё к этому идёт
      Рашнэйрфорс
      1. Рашнэйрфорс Сегодня, 00:54
        Кстати там ещё Кант регулярно "работает"
        Рашнэйрфорс
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