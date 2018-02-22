Первая эскадрилья Су-34 сформирована на Южном Урале

Сформирована первая в ЦВО эскадрилья Су-34. Подразделение, в котором увеличена численность технического состава, вошло в состав авиационного полка, дислоцированного на территории Челябинской области. В настоящее время экипажи проходят летную практику на новых самолетах в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России под Липецком. Их возвращение на авиабазу запланировано в первом полугодии 2018 года

Первая в Центральном военном округе (ЦВО) эскадрилья истребителей-бомбардировщиков Су-34 сформирована в Челябинской области. Об этом в четверг сообщил официальный представитель округа полковник Ярослав Рощупкин.- рассказал РощупкинРанее сообщалось, что в первом квартале 2018 года в авиаполк поступит шесть Су-34.Су-34 – российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик. Основная задача самолета – уничтожение наземных и надводных целей. В то же время Су-34 может вести бой с истребителями противника.