Собянин: По просьбе Ксении Собчак в Москве откроем табличку Борису Немцову

27 февраля исполняется три года со дня гибели Бориса Немцова. В Правительство Москвы с просьбой увековечить его память и установить памятную доску на доме, где он жил, обратилась Ксения Собчак. Её обращение поддержали многие общественные деятели. Сегодня рассмотрели этот вопрос на заседании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову по адресу Малая Ордынка, д. 3. Она будет установлена за общественные деньги при условии согласования жителей этого дома.

Московский градоначальник объявил о том, что принято решение об установке в российской столице памятной таблички Борису Немцову. Информация о принятии такого решения появилась на странице Сергея Собянина ВКонтакте . Отмечено, что таким образом мэрия отреагировала на просьбу кандидата в президенты России Ксении Собчак.Приводим заявление мэра Москвы, опубликованное в Сети:Судя по комментариям, которые опубликованы к этому посту московского градоначальника ВКонтакте, далеко не все москвичи в восторге от того, что в столице появится табличка, посвящённую Борису Немцову. Жители Москвы отмечают, что в столице проживали и люди, куда более достойные того, чтобы их имя увековечили на мемориальных табличках или в иной визуальной форме.