Собянин: По просьбе Ксении Собчак в Москве откроем табличку Борису Немцову
Московский градоначальник объявил о том, что принято решение об установке в российской столице памятной таблички Борису Немцову. Информация о принятии такого решения появилась на странице Сергея Собянина ВКонтакте. Отмечено, что таким образом мэрия отреагировала на просьбу кандидата в президенты России Ксении Собчак.
Приводим заявление мэра Москвы, опубликованное в Сети:
Судя по комментариям, которые опубликованы к этому посту московского градоначальника ВКонтакте, далеко не все москвичи в восторге от того, что в столице появится табличка, посвящённую Борису Немцову. Жители Москвы отмечают, что в столице проживали и люди, куда более достойные того, чтобы их имя увековечили на мемориальных табличках или в иной визуальной форме.
Приводим заявление мэра Москвы, опубликованное в Сети:
27 февраля исполняется три года со дня гибели Бориса Немцова. В Правительство Москвы с просьбой увековечить его память и установить памятную доску на доме, где он жил, обратилась Ксения Собчак. Её обращение поддержали многие общественные деятели. Сегодня рассмотрели этот вопрос на заседании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову по адресу Малая Ордынка, д. 3. Она будет установлена за общественные деньги при условии согласования жителей этого дома.
Судя по комментариям, которые опубликованы к этому посту московского градоначальника ВКонтакте, далеко не все москвичи в восторге от того, что в столице появится табличка, посвящённую Борису Немцову. Жители Москвы отмечают, что в столице проживали и люди, куда более достойные того, чтобы их имя увековечили на мемориальных табличках или в иной визуальной форме.
Использованы фотографии: ВК
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