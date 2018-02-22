01:16 23 февраля

Собянин: По просьбе Ксении Собчак в Москве откроем табличку Борису Немцову

Московский градоначальник объявил о том, что принято решение об установке в российской столице памятной таблички Борису Немцову. Информация о принятии такого решения появилась на странице Сергея Собянина ВКонтакте. Отмечено, что таким образом мэрия отреагировала на просьбу кандидата в президенты России Ксении Собчак.

Приводим заявление мэра Москвы, опубликованное в Сети:
27 февраля исполняется три года со дня гибели Бориса Немцова. В Правительство Москвы с просьбой увековечить его память и установить памятную доску на доме, где он жил, обратилась Ксения Собчак. Её обращение поддержали многие общественные деятели. Сегодня рассмотрели этот вопрос на заседании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову по адресу Малая Ордынка, д. 3. Она будет установлена за общественные деньги при условии согласования жителей этого дома.


Собянин: По просьбе Ксении Собчак в Москве откроем табличку Борису Немцову



Судя по комментариям, которые опубликованы к этому посту московского градоначальника ВКонтакте, далеко не все москвичи в восторге от того, что в столице появится табличка, посвящённую Борису Немцову. Жители Москвы отмечают, что в столице проживали и люди, куда более достойные того, чтобы их имя увековечили на мемориальных табличках или в иной визуальной форме.

Использованы фотографии: ВК
28

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 123

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  1. МИХАН Вчера, 16:34
    Чтобы помнили поколения и не повторили 90-х ..Это все же наша история , пусть и предательская.. Тот еще жулик был и кончил соответственно..
    МИХАН
    1. Spartanez300 Вчера, 16:39
      Открыть можно но не по просьбе Собчак .
      Spartanez300
      1. vovanpain Вчера, 16:46
        Цитата: Spartanez300
        Открыть можно .

        Вот такую hi
        vovanpain
        1. ul_vitalii Вчера, 16:57
          Зачётная табличка, от души, страна должна знать своих "героев". hi
          ul_vitalii
          1. Shurik70 Вчера, 17:15
            Цитата: ul_vitalii
            Зачётная табличка, от души, страна должна знать своих "героев". hi

            Вот-вот!!! А то "Её обращение поддержали многие общественные деятели". Поимённый расстрельный список, пожалуйста.
            Shurik70
            1. Татьяна Вчера, 17:19
              Ксения Собчак отрабатывает перед своими либеральными кураторами свой кастингово-представительский предательски предвыборный для России вояж в США.
              При этом Собянин предусмотрительно, видимо с оглядкой на свои зарубежные финансы, не смог перед Вашингтоном устоять провокации в лице К. Собчак.
              АВ то же время Собянин при этом только делает политическую рекламу Ксюхе Собчак. И можно сказать, что он весьма предусмотрительно на будущее кладёт свои яйца в разные корзины - так сказать, заранее на всякий случай, чтобы не всё за один раз потерять. Интересно, какой случай в Кремле для Собянина намечается?

              В общем, если, по ссылке Сечина на либерально-прозападный вклад Немцова, действительно обратиться к истории нашей страны - в частности к расстрелу Дома Советов в 1993 году, - то с памятной доской Немцову следует относиться точно так же, как и с установкой памятной доски Манергейму в СПб. Да и к самому Собянину тоже!
              Татьяна
              1. lis-ik Вчера, 18:11
                Цитата: Татьяна
                Да и к самому Собянину тоже!

                Я думаю,что большинство москвичей были бы рады такой табличке для Собянина(прости Господи).
                lis-ik
                1. Silvestr Вчера, 18:56
                  Цитата: lis-ik
                  Я думаю,что большинство москвичей были бы рады такой табличке для Собянина

                  я думаю, что большинство москвичей рады были бы видеть его в белых тапочках за все то. что он натворил в Москве
                  Silvestr
              2. Silvestr Вчера, 19:03
                Цитата: Татьяна
                Собянин при этом

                В минувшие выходные в Telegram-канале появилась информация о том, как мэр Москвы Сергей Собянин передвигается по стране, используя для перелетов дорогостоящие самолеты «бизнес-джет».

                В сообщении говорится, что на перелеты бизнес-авиацией московское правительство в прошлом году потратило 33 миллиона бюджетных рублей. Приводятся данные с сайта госзакупок, согласно которым, например, в июне 2017-го Собянин слетал в Санкт-Петербург на экономический форум самолетом Embraer Legacy. Стоимость полета составила 5,7 миллиона рублей. В сентябре градоначальник отправился тем же самолетом в Ульяновск — поездка обошлась в 4,7 миллиона.
                Как видно, больницы по Москве закрывает. чтобы свою задницу в комфорте возить. И не упадет же такой самолет с этим......
                Silvestr
            2. Piramidon Вчера, 17:34
              Цитата: Shurik70
              Поимённый расстрельный список, пожалуйста.

              Да, не фиг делать, можно даже портреты. Эти "самки собаки" даже и не скрываются.
              Piramidon
              1. Sergej1972 Вчера, 18:24
                А Эдуарда Лимонова зачем сюда включили? Да и включение Гордона, Фурсенко и Удальцова чем обосновано?
                Sergej1972
                1. Ст.пропорщик Вчера, 19:07
                  ФурсенкО в списки 5 колонны внесли правильно. Он продолжил развал образования в России, и замахивался на Русский язык. Тот еще деятель.
                  Ст.пропорщик
                  1. Shurik70 Вчера, 22:35
                    Посмотрел вот на эту Доску Почёта, и чего-то опять захотелось перечитать "Аномалия" В.Поселягина. С чего-бы ...
                    what
                    Shurik70
            3. Kisso4kin Вчера, 19:03
              Петушки аля Свинидзе...
              Kisso4kin
            4. japs Вчера, 19:42
              Вот-вот, хотелось бы прочитать список этих общественных "деятелей".
              japs
        2. Не либероид Русский Вчера, 17:14
          да нечего там не повесили... как житель сего города говорю... ее то прибьют, то снимут, то снова приклепают... счас не висит )))) сняли
          Не либероид Русский
        3. Комментарий был удален.
        4. Starik72 Вчера, 17:36
          А не лучше ли,вместо такой таблички общественный туалет открыть имени Б.НЕМЦОВА,думаю порядочные люди довольны бы были !
          Starik72
          1. Piramidon Вчера, 17:57
            Цитата: Starik72
            А не лучше ли,вместо такой таблички общественный туалет открыть имени Б.НЕМЦОВА,думаю порядочные люди довольны бы были !

            Да и то, много чести. Если только Борин портрет в унитазах и писсуарах наклеят - тогда народ повалит.
            Piramidon
            1. Балу Вчера, 21:39
              Цитата: Piramidon
              Если только Борин портрет в унитазах и писсуарах наклеят - тогда народ повалит.

              Давно мечтаю такой на дачу.
              Балу
        5. Оператор Вчера, 19:31
          На ярославской табличке голимая деза, правильный текст:
          "Борис Немцов - гражданин Израиля и иностранный агент США".
          Оператор
      2. сибиралт Вчера, 17:02
        Наоборот. Нужно указать, что "открыто по просьбе Собчак". Кроме неё есть и другие желающие. Например эта защитница химкинского леса. Посмотрим сколько это продержиться.

        сибиралт
      3. Андрей К Вчера, 17:05
        Цитата: Spartanez300
        ...Открыть можно но не по просьбе Собчак...

        Про просьбу Лошади, это для красного словца, как и про "множество общественных деятелей". Это "множество" никто не считал.
        Не всё так однозначно. Хотят адепты "немцовщины" поклоняться чему-то, да не вопрос: ул. Малая Ордынка, д.3 - хоть весь лоб, об фасад дома разбейте.
        Между тем:
        ...25 февраля по всей России пройдут акции, приуроченные к третьей годовщине убийства политика Бориса Немцова. Власти Ульяновска, Томска, Нижнего Новгорода и Петербурга отказались согласовать шествия...

        Как-то так. Столица сама по себе, а на периферии люди работают, им некогда с жиру беситься.
        Андрей К
      4. 210окв Вчера, 17:19
        То что этот тип один из разворовывателей России Вас не смущает?Лишь бы за него кобыла не просила?
        210окв
        1. assa67 Вчера, 17:54
          Цитата: assa67
          ПРЕДЛАГАЮ....перед входом в метро 1905-го года установить решетку и барельеф "бессеребринника"немцова,и пони,чтобы входящим ноги было удобно вытирать

          Дмитрий hi
          assa67
      5. gm9019 Вчера, 17:23
        Цитата: Spartanez300
        Открыть можно но не по просьбе Собчак .

        А кто она вообще такая? Ну, кандидат в президенты на деньги, уворованные папашей у ленинградских пенсионеров. А ещё циничная, наглая, хамоватая телеведущая скандального ТВ-проекта. Это что, авторитет???

        gm9019
      6. axxmanm Вчера, 18:16
        Цитата: Spartanez300
        Открыть можно но не по просьбе Собчак .

        говорим собчак - подразумеваем путин

        говорим путин - подразумеваем собчак
        axxmanm
      7. МИХАН Вчера, 20:43
        Цитата: Spartanez300
        Открыть можно но не по просьбе Собчак .

        Ну Собчак , кандидат и папочка у нее тот еще ..Путин правильно разрешил "девочке" . пусть развлекается ,снять всегда успеем..
        МИХАН
    2. Венд Вчера, 16:43
      Цитата: МИХАН
      Чтобы помнили поколения и не повторили 90-х ..Это все же наша история , пусть и предательская.. Тот еще жулик был и кончил соответственно..

      Считаю что эта табличка должна появиться после референдума москвичей, а не по просьбе Собчак и решению мера.
      Венд
      1. Angel_and_Demon Вчера, 16:58
        Цитата: Венд
        Считаю что эта табличка должна появиться после референдума москвичей, а не по просьбе Собчак и решению мера.

        согласен - Колчаку нельзя, а Немцову - можно? а в чем разница?
        Angel_and_Demon
        1. неглавный Вчера, 23:16
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: Венд
          Считаю что эта табличка должна появиться после референдума москвичей, а не по просьбе Собчак и решению мера.

          согласен - Колчаку нельзя, а Немцову - можно? а в чем разница?

          А разница одна. Колчак стоял за Россию! (как он понимал в 1918г), а Немцов стоял за свой кошелёк! И плевать ему на Россию!
          неглавный
      2. Piramidon Вчера, 18:00
        Цитата: Венд
        Считаю что эта табличка должна появиться после референдума москвичей, а не по просьбе Собчак и решению мера.

        Хотя бы жителей этого дома спросили. Ведь как-никак, а они все же собственники.
        Piramidon
    3. Геркулесыч Вчера, 16:45
      Виталий hi ты же не помнишь свои вчерашние фикальные массы! Зачем нам про ЭТО помнить? Пускай она эту табличку на своей шее носит, не снимая ее, до конца своих дней!
      Геркулесыч
      1. Angel_and_Demon Вчера, 17:00
        Цитата: Геркулесыч
        Пускай она эту табличку на своей шее носит, не снимая ее, до конца своих дней!

        вот такую
        Angel_and_Demon
        1. амурец Сегодня, 00:15
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: Геркулесыч
          Пускай она эту табличку на своей шее носит, не снимая ее, до конца своих дней!

          вот такую

          Лучше орден, Отлитый из чугуна, такуй как Пётр I отлил для Мазепы. И пусть носит не снимая, даже на ночь.
          амурец
      2. МИХАН Вчера, 21:41
        Цитата: Геркулесыч
        Виталий hi ты же не помнишь свои вчерашние фикальные массы! Зачем нам про ЭТО помнить? Пускай она эту табличку на своей шее носит, не снимая ее, до конца своих дней!

        Я тебе геркулес ее на шею повешу и таким как ты горлопанам..хе хе Чтобы помнили старые либерастные хрычи! хе хе Нужно так и все и нечего ныть начинать.. negative
        МИХАН
    4. ЮБОРГ Вчера, 16:48
      Табличку жулику, предателю?! Оригинально. Лучше бы тогда постаили памятник БОМЖу, вот это как раз наша история, когда горбачёвская власть и ельцинский беспредел уничтожили сони тысяч людей и миллионы выгнали на помойки страны.
      ЮБОРГ
    5. лаврентий павлович Вчера, 16:53
      Собаке собачья смерть. Его даже хоронить на кладбище не надо было. Чем меньше про этих шакалов писать, тем быстрее они канут в небытие. А помнить еще про предателей, разваливших Великий Союз, Россия еще долго будет.
      лаврентий павлович
      1. ul_vitalii Вчера, 17:06
        Эта табличка отражает всю биографию Б.Немцова, где родился и кем стал. good
        ul_vitalii
    6. Гардамир Вчера, 17:59
      Чтобы помнили поколения и не повторили 90-х
      Есть такаяштука, называется мозни, некоторые не стесняются ими пользоваться.
      Всегда и везде люди почитают и помнят героев. Но теперь новые времена. Ельцин, Гайдар, Солженицын, кого ещё увековечим? Чтоб потомки думали, что их предки одни предатели?
      Гардамир
    7. Esoteric Вчера, 19:46
      Цитата: МИХАН
      Это все же наша история , пусть и предательская..

      Вот и пишите на стенах деревянных сортиров вашу предательскую историю. А наша история - танкист Зиновий Григорьевич Колобанов, уничтоживший в одном бою на КВ-1 в 1941 году 22 фашистских танка, так и не представленный к званию Героя...Хочется, чтобы имена таких людей знали потомки. И в русской истории немало героев. Переписывайте всё ополчение Минина и Пожарского...
      Esoteric
      1. МИХАН Вчера, 20:47
        Цитата: Esoteric
        Цитата: МИХАН
        Это все же наша история , пусть и предательская..

        Вот и пишите на стенах деревянных сортиров вашу предательскую историю. А наша история - танкист Зиновий Григорьевич Колобанов, уничтоживший в одном бою на КВ-1 в 1941 году 22 фашистских танка, так и не представленный к званию Героя...Хочется, чтобы имена таких людей знали потомки. И в русской истории немало героев. Переписывайте всё ополчение Минина и Пожарского...

        Ну согласен, тихо,тихо..!
        Я все знаю и понимаю , но либерастню нужно гонять ..? Не мешайте МНЕ.. soldier
        МИХАН
    8. Балу Вчера, 20:31
      В Москве? А какие заслуги перед Москвой у этого потомка клана свердловых и эльциных? папа был главным архитектором НКВД? Может для начала повесит в Н.Новгороде, долго она там провесит?
      Кстати, а что там с его акциями 5% энергогенерирующих и энергопоставляющих компаний от Москвы до самых до окраин?
      Балу
      1. МИХАН Вчера, 20:50
        Цитата: Балу
        В Москве? А какие заслуги перед Москвой у этого потомка клана свердловых и эльциных?

        Погулял он в 90-х ..и тем закончил! Кто то этому еще завидует..? Обращайтесь ! negative
        МИХАН
      2. KAV Вчера, 21:52
        Цитата: Балу
        Может для начала повесит в Н.Новгороде, долго она там провесит?

        Нахрен он тут не сдался!
        KAV
    9. словак Вчера, 21:21
      В истории современной России было много г.... и о каждом должны помнить?
      Цитата: МИХАН
      Чтобы помнили поколения и не повторили 90-х ..Это все же наша история , пусть и предательская.. Тот еще жулик был и кончил соответственно..
      словак
      1. МИХАН Вчера, 21:45
        Цитата: словак
        В истории современной России было много г.... и о каждом должны помнить?

        Ну идите и кричите на площади ..На Россию еще санкций и воплей навесят ..! Собчак пусть сама и вешает , посмотрим хе хе (и нечего вопить раньше времени..)))
        МИХАН
  2. DMB_95 Вчера, 16:35
    Этой табличке самое подходящее место - дверь американского посольства .
    DMB_95
    1. dm_Россия Вчера, 16:37
      Извините, уважаемый.
      Считаю слово одно пропустили:
      дверь ТУАЛЕТА американского посольства
      dm_Россия
      1. DMB_95 Вчера, 16:39
        Цитата: dm_Россия

        дверь ТУАЛЕТА американского посольства

        Может , он и там зарплату получал .
        DMB_95
  3. Звездочка Вчера, 16:37
    В очередь, я первый. Тоже хочу памятную табличку своему дедушке повесить. У него больше прав на нее как участника отечественной войны.
    Звездочка
  4. mamont5 Вчера, 16:40
    Надеюсь, жители ЭТОГО дома отреагируют соответственно тому, чего заслуживает этот персонаж.
    mamont5
  5. HAM Вчера, 16:41
    И себе бы заказала памятную табличку,америкосы с удовольствием сделают из Ксюхи жертвенную козу.
    HAM
    1. Yngvar Вчера, 17:14
      Наверное все таки не козу, а лошадь...
      Yngvar
  6. Геркулесыч Вчера, 16:42
    А можно эту табличку разместить на спине у Собчак, раз она хочет иметь табличку? Стране не Немцов с табличкой, ее Собчак как то не нужны от слов вообще и даром! Она эмигрировать из страны не желает? Ускорим процесс до мгновенного!
    Геркулесыч
  7. Severomor Вчера, 16:42
    оддержать установку памятной доски Борису Немцову

    А голосовать-то за него 18 марта можно будет?
    Или теперь только за Собчак? А если её того........ За кого ж голосовать?
    Severomor
  8. NKT Вчера, 16:44
    Что называется ощути разницу: памятные таблички Е.Примакову и Б.Немцову, как небо и земля. Вопрос, а что второй-то сделал для страны?
    NKT
    1. Esoteric Вчера, 19:54
      Цитата: NKT
      Что называется ощути разницу: памятные таблички Е.Примакову и Б.Немцову, как небо и земля.

      Если говорить по-существу, Примаков. это который веселился, когда страна оплакивала экипаж "Курска"? Конечно небо...Чего там небо...Ангел...брежневского покроя...Даже под него и косил...
      Вот здесь, 07:40:
      Esoteric
  9. олег ватник Вчера, 16:45
    предателям табличку
    предать его забвению am
    олег ватник
    1. Дормидонт Вчера, 16:47
      Каинов и иуд надо помнить поименно
      Дормидонт
  10. Дормидонт Вчера, 16:47
    Немцов по папе заслужил табличку на Казанском вокзале в общественном туалете
    Дормидонт
  11. Геркулесыч Вчера, 16:47
    Жалко мне иногда Сабянина -желает всем угодить, хотя и понимает, что это бессмысленно! С собой человек борется! А побеждает либерал и чинуша!
    Геркулесыч
    1. лаврентий павлович Вчера, 17:03
      Цитата: Геркулесыч
      Жалко мне иногда Сабянина -желает всем угодить, хотя и понимает, что это бессмысленно! С собой человек борется! А побеждает либерал и чинуша!

      Собакин ни с кем не борется, сидит на должности и думает где еще чего украсть, наворовал уже больше всех либералов, вместе взятых.
      лаврентий павлович
    2. Балу Вчера, 21:02
      Цитата: Геркулесыч
      Жалко мне иногда Сабянина -желает всем угодить, хотя и понимает, что это бессмысленно! С собой человек борется! А побеждает либерал и чинуша!

      Последнее время попозиционная плесень на него наезжает, испужался что ли? sad
      Балу
      1. Silvestr Вчера, 21:35
        Цитата: Балу
        Последнее время попозиционная плесень на него наезжает, испужался что ли?

        да нет, он член ее
        Silvestr
  12. ВЕРЕСК Вчера, 16:49
    А сама себе собчак табличку заказала? Или снова за налоги?
    ВЕРЕСК
    1. Балу Вчера, 21:03
      Цитата: ВЕРЕСК
      А сама себе собчак табличку заказала? Или снова за налоги?

      Бандерлог Береза для нее не приготовил выгульщика на мост? lol
      Балу
  13. cerbuk6155 Вчера, 16:49
    Врагу народа поставить табличку-кошмар. Наоборот надо кругом говорить что Немцов был враг народа и прах его выкинуть над атлантикой. soldier
    cerbuk6155
  14. APASUS Вчера, 16:51
    Спорить о Борисе Немцове можно бесконечно,но кто такая Ксюша Собчак ,что она обладает таким ресурсом для обращений ? По ее просьбе будет установлена памятная табличка Немцову,а почему не Гоголю,Харламову или Усояну .Своих что ли лоббирует ,так пусть им таблички в США устанавливают
    APASUS
  15. Владивосток1969 Вчера, 16:53
    Ласковый теленок двух маток сосёт.А не пытается ли Собянин очко поймать?Перевёртыш?
    Владивосток1969
  16. 23424636 Вчера, 16:59
    Себянин это еще та сучка виляющая хвостом перед ельчинской сворой подонков. Даже блудливый раститель гречихи Лужков не опустился бы до лизания жо -пы этой твари .
    23424636
  17. Yngvar Вчера, 17:17
    Новая "стена плача" для либеров? Или для большинства - место для плевков?
    Yngvar
  18. Пленник Вчера, 17:18
    Открывали таблички, потом быстро зарывали. Тоже самое будет. Маннергейм не даст соврать. winked
    Пленник
  19. Azazelo Вчера, 17:19
    А может лучше тебя с должности попросить, а то фигню какую-то несёшь.
    Azazelo
  20. seregatara1969 Вчера, 17:33
    а на мою просьбу палку положите ? я такой же гражданин россии
    seregatara1969
  21. bk316 Вчера, 17:34
    Молодец Ксюша спасибо, будет куда плюнуть и мусор кинуть в центре, а то понимаешь урну днем с огнем не найдешь
    bk316
  22. astepanov Вчера, 17:35
    Вот что значит "Дом-2"! Авторитетная программа, и тетенька в авторитете. Пришла к Собянину: давай, мол, ставь табличку демократично, а то как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам! А еще надо поставить памятник великому художнику-либералу Павленскому: прямо там, на брусчатке, с прибитыми яйцами. Кремлевские курсанты будут их до блеска начищать пастой ГОИ. И память, и красиво.
    astepanov
  23. zenion Вчера, 17:37
    Памятную табличку нужно установить на доме Собянина, то есть на всех его домах, а также Ксении Собчак.
    zenion
  24. Мак Вчера, 17:38
    А вот будут жители против, а Собянин уже не при чём
    Мак
  25. Воланд Вчера, 17:49
    А он что, подвиг какой-то совершил? Или может, что-то полезное сделал для Москвы?
    Воланд
  26. assa67 Вчера, 17:52
    ПРЕДЛАГАЮ....перед входом в метро 1905-го года установить решетку и барельеф "бессеребринника"немцова,и пони,чтобы входящим ноги было удобно вытирать
    assa67
  27. Гардамир Вчера, 17:56
    Москва за две недели так и не освободилась от сугробов. Да и некогда таблички надо вешать...
    Гардамир
  28. Proton Вчера, 18:06
    Предателям таблички в цетре столицы вешаем по просьбе продажной шкуры,дожили. am
    Proton
    1. Silvestr Вчера, 20:12
      Цитата: Proton
      Предателям таблички в цетре столицы вешаем по просьбе продажной шкуры,дожили

      в пояснительной записке Собянин назвал Немцова....
      Silvestr
  29. ver_ Вчера, 18:12
    Цитата: cerbuk6155
    Врагу народа поставить табличку-кошмар. Наоборот надо кругом говорить что Немцов был враг народа и прах его выкинуть над атлантикой. soldier

    ..таблички дермократам устанавливать на 105 километре...
    ver_
  30. Beltasir Matyagu Вчера, 18:33
    на канализационном люке я надеюсь и надпись "русофоб, враг народа, иуда"
    Beltasir Matyagu
  31. mavrus Вчера, 18:43
    Цитата: vovanpain
    Цитата: Spartanez300
    Открыть можно .

    Вот такую hi

    А в Москве табличку надо повесить на здании посольства США, с надписью: "В этом доме Немцов Б.Е. с такого-то года по такой-то регулярно получал зарплату".
    mavrus
  32. скептик31 Вчера, 18:44
    Дерьмо - дерьму.
    скептик31
  33. Silvestr Вчера, 18:54
    странно, конечно. По просьбе кого-то мемориальные таблички открывать. Ощущение такое, что власть болтается как... в проруби.
    Скоро по просьбе "трудящихся" памятник Гитлеру откроют?
    Погрязла власть в интригах, болото одним словом.
    Вот так палачу Ленинграда мемориальную доску открывали
    Позор.
    Silvestr
  34. Гильятон Вчера, 19:03
    А кто вообще такая эта Ксюша?! belay Что по её просьбе, какой-то Собянин, устанавливает таблички?! request
    Народ, что вообще происходит?!! what
    Гильятон
    1. Silvestr Вчера, 19:20
      Цитата: Гильятон
      Народ, что вообще происходит?!!

      семейственность и клановой власти-это так называется. Государственная власть приватизирована
      Silvestr
  35. Silvestr Вчера, 19:10
    мы вот тут негодуем, а вчера информация пошла, что Ксения Собчак планирует занять место губернатора Санк-Петербурга.
    Это озвучил спикер Заксобрания города Вячеслав Макаров 21 февраля журналистам.
    Так что скоро будет очень интересно, останавливать эту лошадку некому
    Silvestr
    1. Piramidon Вчера, 19:47
      Цитата: Silvestr
      вчера информация пошла, что Ксения Собчак планирует занять место губернатора Санк-Петербурга.

      Она много чего планирует. Посмотрим, куда она "спланирует-спикирует" после 18 марта и кто эту лошадку вспомнит. Ну попиарилась, напомнила о своем существовании и опять только "Дом-2". Неужели вы хотите нас убедить, что она серьезно на что то в политике годится? Или вы ЧЛЕН её предвыборной команды?
      Piramidon
      1. Silvestr Вчера, 19:56
        Цитата: Piramidon
        Неужели вы хотите нас убедить, что она серьезно на что то в политике годится?

        я хочу констатировать факт, что эта особа пользуется властью и делают все, что хочет. По-моему, это не мало? Думаете, что крестный папа барышни "своих сдает?"
        Silvestr
        1. Piramidon Вчера, 21:05
          Цитата: Silvestr
          я хочу констатировать факт, что эта особа пользуется властью

          Если не трудно, то про её "ВЛАСТЬ" напишите поподробнее, и, пожалуйста, с примерами и фактами. Какая у неё власть?
          Piramidon
          1. Silvestr Вчера, 21:37
            Цитата: Piramidon
            Если не трудно, то про её "ВЛАСТЬ" напишите

            она пользуется властью близких ей людей в своих целях или в их целях. Более подробно- на страницах паутины. Надеюсь, осилите
            Silvestr
  36. Piramidon Вчера, 19:23
    Если жители дома являются собственниками, то они могут сразу сделать "косметический ремонт" и закрасить, нах, эту табличку. Тем более, если она повешена без их согласия.
    Piramidon
    1. Комментарий был удален.
    2. Silvestr Вчера, 20:03
      Цитата: Piramidon
      Тем более, если она повешена без их согласия.

      Silvestr
      1. Piramidon Вчера, 21:07
        Вот и я о том же. hi Не думаю, что в том доме живут поклонники Немцова.
        Piramidon
        1. dauria Сегодня, 00:31
          Не думаю, что в том доме живут поклонники Немцова.


          А если там живут (точнее, владеют квартирами) поклонники денег ?
          dauria
  37. faterdom Вчера, 19:54
    Еще ведь есть кандидаты... Дед Хасан вот, тоже не своей смертью помер....Или Глобус, павший от руки Лехи-солдата, больше известного как Македонский (из ореховских), или вот Джем - был такой персонаж, известный на все Забайкалье и Дальний Восток... Так тот немцов - вообще мелочь пузатая по их-то меркам, не такой уж и авторитетный чел! Несправедливо!
    faterdom
    1. Metallurg_2 Вчера, 20:30
      Или Глобус, павший от руки Лехи-солдата, больше известного как Македонский

      Леша-солдат и Саша Македонский - это два разных человека.
      Metallurg_2
  38. Metallurg_2 Вчера, 20:26
    Cегодня рассмотрели этот вопрос на заседании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры

    Офигеть, блин, какой выдающийся деятель был - обычный вор, которого отодвинули от корыта.
    Metallurg_2
    1. dauria Сегодня, 00:39
      блин, какой выдающийся деятель был - обычный вор


      Тсс!!! Тише... belay А то так мы никому из правительства памятник не поставим.
      dauria
  39. свободный Вчера, 20:44
    Иуды во власти,ну ну быстрей загнетесь!
    свободный
  40. FalconD Вчера, 20:46
    Господа! У нас в истории много спорных личностей...одни их чтут, другие проклинают! Одного нельзя допустить, чтобы ни один деятель не был забыт...и каждому своё место в истории...по заслугам!
    Читаю гневные комментарии и понимаю, что многие не хотят правдивой и честной истории! Николай II потерял Россию, но его чтут.., Ленин в православной стране в сердце столицы лежит, Манергейму доску открыли, Мост Кадырова построили...многие с этим не согласны! Но как детям я смогу объяснить кто эти люди и какой из вклад, если их сотрут из истории!!!! Поэтому терпимее и разумнее!

    А то как со свастикой в школе — детям говорят, что она под запретом, а продемонстрировать как она выгляди чтоб знали нельзя!!! Абсурд!!
    FalconD
  41. Ураган70 Вчера, 20:54
    Еще один либерастливый упырь... По просьбе... Да что вы говорите! Противно, аж жуть! И еще гаденыш на ЕБНа чем то похож! Эффективный сити-менеджер, что б его подкинуло...
    Словно не понимает, что возле этой таблички вся гниль собираться будет на митинги, да на прочую шнягу... Дают все ж таки икону пятой колонне! Надеюсь, может народ возмутится?
    Ураган70
  42. ПолканОВ Вчера, 20:55
    ... прохиндею и лоботрясу - потомки сотоварищи...надписать. Тогда приду с цветами ...
    ПолканОВ
  43. ПолканОВ Вчера, 20:56
    Цитата: Silvestr
    странно, конечно. По просьбе кого-то мемориальные таблички открывать. Ощущение такое, что власть болтается как... в проруби.
    Скоро по просьбе "трудящихся" памятник Гитлеру откроют?
    Погрязла власть в интригах, болото одним словом.
    Вот так палачу Ленинграда мемориальную доску открывали
    Позор.
    ПолканОВ
    1. ПолканОВ Вчера, 20:57
      ... на стенах моего училища повесить эдакую дрянь! ...
      ПолканОВ
      1. Балу Вчера, 21:06
        Цитата: ПолканОВ
        ... на стенах моего училища повесить эдакую дрянь! ...

        Может это все таки фейкньюс? belay
        Балу
        1. Silvestr Вчера, 21:39
          Цитата: Балу
          Может это все таки фейкньюс?

          да нет. Все было. Было и такое
          Silvestr
  44. Стройбат запаса Вчера, 21:03
    Таблички мало. Собянин неправ. Надо открыть сортир бесплатный "НЕМЦОВКА" например. А то, по моим воспоминаниям 2011 года, сортиров уличных в москве не хватает))) Кстати, писсуары было бы неплохо стилизовать под особо орущие фотки немцова на митинге wink
    Стройбат запаса
  45. afrikanez Вчера, 21:06
    По просьбе Ксении Собчак в Москве откроем табличку Борису Немцову
    А рядом с табличкой немцову еще одну не забудьте пришпандорить с надписью: ксения собчак! angry
    afrikanez
  46. NKVD Вчера, 21:17
    Собянин, а памятник Сталину не пора открыть? Он сделал для своей Родины больше чем этот не удачник ловелас.
    NKVD
  47. словак Вчера, 21:24
    Цитата: Yngvar
    Наверное все таки не козу, а лошадь...

    Наверное все- таки не лошадь, а кобылу, или уже- клячу Не девочка...
    словак
    1. Yngvar Вчера, 22:40
      Да уж, поистаскалась...
      Yngvar
  48. jann Вчера, 21:42
    Нет, я не понимаю: кто такая Собчак, что по её первому писку все шуршат как электровеники... страна чудес или поле...
    jann
  49. MOSKVITYANIN Вчера, 22:14
    Московский градоначальник объявил о том, что принято решение об установке в российской столице памятной таблички Борису Немцову.

    Оленевод и не подумал спрашивать об этом разрешения у москвичей...
    MOSKVITYANIN
  50. pepel Вчера, 22:15
    Похоже, что просьбы тёток с "низкой социальной ответственностью" будут приниматься мэрией Москвы как команда к действию. negative am
    pepel
  51. romandostalo Вчера, 22:27
    Борису Немцову надо поставить в столице памятный осиновый кол! И забальзамировать его, что бы стоял вечно!
    romandostalo
  52. домохозяйка Вчера, 22:31
    Скажите, пожалуйста, а где в России есть памятник Брежневу? Ведь именно при нём прошла та часть нашей истории, по которой тут многие ностальгируют. Я считаю, что памятники ему должны быть. В Новороссийске, например, есть. А ещё где-то?
    домохозяйка
  53. unignm Вчера, 22:41
    любят у нас борисков
    unignm
  54. ушкуйник Сегодня, 00:57
    Табличка уместна на могильном памятнике. В общественных местах можно устанавливать все, однозначно воспринимаемым народом значимым личностям. А отношение к личности убитого у народа неоднозначное. Значимость и необходимость установки памятного знака, определяется депутатами, которые являются выразителями воли жителей места, которые избрали своих представителей в органы власти. А то снова власть "наступит на грабли", повторив историю с установкой мемориальной доски неоднозначно воспринимаемой народом личности Маннергейма.
    ушкуйник
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