Непробиваемый «Ратник-3» раскрывает секреты

Боевая экипировка "Ратник" уже давно поступает в войска. На сегодняшний день Минобороны закупило более 200 тысяч комплектов этой экипировки, 30 тысяч из которых составляют "Ратники-2". До 2020 года весь личный состав Вооруженных сил России будет экипирован вторым поколением "Ратника".Более того, на сегодняшний день уже завершено формирование облика третьего поколения боевой экипировки. Об этом стало известно чуть менее месяца назад. В ближайшее время должны начаться опытно-конструкторские работы по "Ратнику-3".Новая модификация будет самым кардинальным образом отличаться от предыдущих. В первую очередь, речь идет о пассивных экзоскелетных системах, которые значительно усилят физические возможности бойца. Также в комплект войдут системы жизнеобеспечения и энергообеспечения. Защита будет представлена инновационной броней.