01:13 23 февраля

Непробиваемый «Ратник-3» раскрывает секреты

Боевая экипировка "Ратник" уже давно поступает в войска. На сегодняшний день Минобороны закупило более 200 тысяч комплектов этой экипировки, 30 тысяч из которых составляют "Ратники-2". До 2020 года весь личный состав Вооруженных сил России будет экипирован вторым поколением "Ратника".

Более того, на сегодняшний день уже завершено формирование облика третьего поколения боевой экипировки. Об этом стало известно чуть менее месяца назад. В ближайшее время должны начаться опытно-конструкторские работы по "Ратнику-3".

Новая модификация будет самым кардинальным образом отличаться от предыдущих. В первую очередь, речь идет о пассивных экзоскелетных системах, которые значительно усилят физические возможности бойца. Также в комплект войдут системы жизнеобеспечения и энергообеспечения. Защита будет представлена инновационной броней.




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Комментарии 5

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  1. Spartanez300 Вчера, 16:47
    Надеюсь "Ратник" будет лучшем в мире .
    Spartanez300
    1. Ингвар 72 Вчера, 18:28
      Неимеющиманалогов! laughing Экипировка не плохая, но иллюзий о непробиваемости делать не стоит. wink
      Ингвар 72
      1. НЕКСУС Вчера, 20:31
        Цитата: Ингвар 72
        Экипировка не плохая, но иллюзий о непробиваемости делать не стоит.

        А вы поинтересуйтесь,какую ткань используют матрассы в своих бронежелетах...подскажу-РУСАР. И на сегодняшний день,ни матрассы ни европейцы не придумали никакой ткани,которая бы была хотя бы сравнима по своим качествам РУСАРу или его производным. Так разрекламированный КЕВЛАР американский уступает русару,и это было доказано самими матрассами в сравнительных испытаниях и не один раз.
        Кстати,в брониках полицейских США как раз используется не кевлар,а именно русар.
        НЕКСУС
  2. ВЕРЕСК Вчера, 17:01
    Неплохая штука. Наши спецы не в восторге,но и не хают.Слишком много нагружено электроники.В одного свести-проблема.Я со слов командира спецов.Отряд "Вепрь". МВД.
    ВЕРЕСК
  3. Beltasir Matyagu Вчера, 17:59
    Комплектоваться будет автономным человекоподобным боевым модулем "СоРатник-1000" и плазмопушкой "Снежинка-У"
    Beltasir Matyagu
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