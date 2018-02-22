Литва увеличивает военное присутствие в Афганистане
Министерство обороны Литвы приняло решение увеличить свое военное присутствие в Афганистане, в апреле в Кандагаре будут дислоцированы 50 военнослужащих, сообщает в четверг пресс-служба оборонного ведомства Литвы.
Ранее парламент Литвы принял постановление о расширении участия литовских военных в 2018 году в международных операциях.
В настоящий момент в международной операции НАТО "Твердая поддержка" принимают участие 21 литовский военнослужащий, передает РИА Новости
Ранее парламент Литвы принял постановление о расширении участия литовских военных в 2018 году в международных операциях.
Министерство обороны Литвы, на основании просьб, поступающих НАТО и союзников приняло решение увеличить военный вклад в международную операцию под руководством НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" (Resolute Support)— говорится в сообщении.
Военнослужащие вместе с американскими коллегами будут выполнять учебные операции а также операции поддержки местных сухопутных сил. Общее число военнослужащих Литвы, дислоцируемых в Афганистане не превысят ограничений, установленных парламентом, их количество не превысит 50 солдат— отмечает министерство.
В настоящий момент в международной операции НАТО "Твердая поддержка" принимают участие 21 литовский военнослужащий, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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