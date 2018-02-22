Литва увеличивает военное присутствие в Афганистане

Министерство обороны Литвы, на основании просьб, поступающих НАТО и союзников приняло решение увеличить военный вклад в международную операцию под руководством НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" (Resolute Support)

Военнослужащие вместе с американскими коллегами будут выполнять учебные операции а также операции поддержки местных сухопутных сил. Общее число военнослужащих Литвы, дислоцируемых в Афганистане не превысят ограничений, установленных парламентом, их количество не превысит 50 солдат