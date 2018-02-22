01:17 23 февраля

Литва увеличивает военное присутствие в Афганистане

Министерство обороны Литвы приняло решение увеличить свое военное присутствие в Афганистане, в апреле в Кандагаре будут дислоцированы 50 военнослужащих, сообщает в четверг пресс-служба оборонного ведомства Литвы.

Ранее парламент Литвы принял постановление о расширении участия литовских военных в 2018 году в международных операциях.

Литва увеличивает военное присутствие в Афганистане



Министерство обороны Литвы, на основании просьб, поступающих НАТО и союзников приняло решение увеличить военный вклад в международную операцию под руководством НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" (Resolute Support)
— говорится в сообщении.

Военнослужащие вместе с американскими коллегами будут выполнять учебные операции а также операции поддержки местных сухопутных сил. Общее число военнослужащих Литвы, дислоцируемых в Афганистане не превысят ограничений, установленных парламентом, их количество не превысит 50 солдат
— отмечает министерство.

В настоящий момент в международной операции НАТО "Твердая поддержка" принимают участие 21 литовский военнослужащий, передает РИА Новости



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 31

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  1. Геркулесыч Вчера, 17:17
    Литовцы отправят 50 военнослужащих, а вернут назад 30 маджахедов, а остальные 20 останутся в Афганистане учить местные языки и обычаи, и как и положено хорошим женам wassat будут ждать мужей с работы lol
    Геркулесыч
    1. РДР Вчера, 17:26
      Цитата: Геркулесыч
      Литовцы отправят 50 военнослужащих,

      Так закончилась история "талибана" laughing
      РДР
      1. Shurik70 Вчера, 17:37
        Международные силы в Афганистане
        https://ru.wikipedia.org/wiki/Война_в_Афганистане
        _(2001—2014)
        Литовцы отправят 50 военнослужащих

        Это в 50 раз больше, чем Люксембург!
        и БЕСКОНЕЧНО больше, чем Сальвадор и Бахрейн вместе взятые!
        И что бы США без такой огромной помощи делали?!
        Shurik70
      2. МИХАН Вчера, 17:37
        Цитата: РДР
        Так закончилась история "талибана"

        Жалко талибов..Аллах Акбар! laughing
        Трамп прав, русские просто угорают от "телодвижений" НАТО и Европы ..
        Ну зачем они там появились ..? laughing crying Их там Россия атаковать собралась . а они в Афган послали (для размножения ?)))
        МИХАН
        1. KondratKo Вчера, 19:16
          "Талибов жалко"
          Министерство обороны Литвы приняло решение увеличить свое военное присутствие в Афганистане, в апреле в Кандагаре будут дислоцированы 50 военнослужащих

          Теперь наверняка тирания Талибана канет в лету и что-то там падёт, а тираны подпишут безоговорочную капитуляцию, из-за присутсвия в Афганистане сего "спецотряда". Интересно у того отряда какое-нибудь "крутое" название есть, ну типа BlackLabusWateras?
          KondratKo
    2. vovanpain Вчера, 17:40
      апреле в Кандагаре будут дислоцированы 50 военнослужащих, сообщает в четверг пресс-служба оборонного ведомства Литвы.

      Талибан в ужасе разбегается. laughing
      vovanpain
    3. майор Юрик Вчера, 17:40
      Выбили у янкесов квоту на маковую соломку и герыч, а то бюджет у лабасов тухлый совсем,ну типа матпомощи бедолагам! yes
      майор Юрик
      1. rocket757 Вчера, 18:27
        А вот это интересное замечание! Думаю даж до этих дойдет, что белый надо "осваивать" прямо не отходя от поля\фабрики .... хотя, они ж могут готовых "приёмщиков" послать?
        rocket757
  2. Angel_and_Demon Вчера, 17:17
    Военнослужащие вместе с американскими коллегами будут выполнять учебные операции а также операции поддержки местных сухопутных сил.
    обкуренные матрасы не сильно отличаются от горячих литовских парней - так что все нормально laughing
    Angel_and_Demon
  3. Симон Вчера, 17:24
    Литва увеличивает военное присутствие в Афганистане. Количество литовских солдат не превысит 50 солдат. --- Интересно, а до этого сколько литовских солдат было в Афганистане? recourse Да 50 солдат - это очень много! laughing
    Симон
    1. vovanpain Вчера, 17:43
      Цитата: Симон
      Интересно, а до этого сколько литовских солдат было в Афганистане?

      Ох много, целых 21 человек. hi
      vovanpain
  4. Не либероид Русский Вчера, 17:25
    че к наркотрафику лапки протянуть решили
    Не либероид Русский
    1. танк66 Вчера, 18:15
      Не иначе.Кандагарский чарз /гашиш/ - самый ядреный в Аф. Герычем барыжить им ы не дадут, а ,вот, из "пластилина" лабусы будут колеса на хамви лепить перед отправкой в рамштайн...
      танк66
  5. Piramidon Вчера, 17:29
    Фсё! Хана всем талибам и аль-каидам.
    Piramidon
  6. DPN Вчера, 17:32
    А то Российскую границу охранять будет , шпроты что ли?
    DPN
  7. Воронок Вчера, 17:33
    талибам
    Воронок
  8. kafa Вчера, 17:51
    Хана бармалеям !
    kafa
  9. Громобой Вчера, 17:54
    Новость можно расшифровать так :" теперь литовские стрелки будут получать боевой опыт в удвоенном объёме".Они уже 20 смен прогнали через этот конфликт,что для такой маленькой страны совсем немало.
    Громобой
  10. Шалтай Вчера, 17:59
    " в Кандагаре будут дислоцированы 50 военнослужащих,"
    В качестве биде для американского контингента .
    Шалтай
  11. taiga2018 Вчера, 18:07
    мясо,свежее мясо...
    taiga2018
  12. Пленник Вчера, 18:56
    Все! Доигрались басмачи! laughing
    Пленник
  13. Дормидонт Вчера, 19:27
    На дармовой героин потянуло
    Дормидонт
  14. Sewer Krainiy Вчера, 20:06
    Провокация...все свои войска в Афганистан выведут. Так и подталкивают Беларусь и Россию провести учения "Запад -март 2018". Возьмите меня... возьмите меня... wink На провокацию не поддаемся...
    Sewer Krainiy
  15. zivXP Вчера, 20:06
    Решили на троих сообразить
    zivXP
  16. Berkut24 Вчера, 20:32
    Счаз чухонцы степнякам и горцам цивилизацию и ценности принесут....
    Berkut24
  17. словак Вчера, 21:18
    50 литовских лохов и "Твердая поддержка" ... Забавно
    словак
  18. Вкд Двк Вчера, 21:28
    Офигенно твёрдая поддержка. полсотни полусонных.
    Лучше бы авиацию послали. Больше толку будет.
    Моджахеды передохнут от смеха.

    Вкд Двк
  19. Лексей Вчера, 21:36
    Ещё пару уборщиц отправили ?)))))
    Лексей
  20. Xscorpion Вчера, 21:52
    Цитата: vovanpain
    Цитата: Симон
    Интересно, а до этого сколько литовских солдат было в Афганистане?

    Ох много, целых 21 человек. hi


    Странно, такой толпой и не справились без подкрепления..
    Xscorpion
  21. изя топ Вчера, 21:58
    +1 request
    изя топ
  22. ronnon Вчера, 23:12
    50 харь отправили,это же почти половина их вооружённых сил, какая щедрость! В самом деле таки получается "Решительная поддержка" (Resolute Support) laughing
    ronnon
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