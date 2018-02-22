YPG начинает передачу под контроль САА территорий на севере Сирии
Из Сирии приходят сообщения о том, что курдские вооружённые отряды YPG начали передачу части контролируемых территорий сирийским правительственным силам. Речь идёт о территориях в района Африна. В частности, стало известно о планах передачи под контроль САА города Тель-Рифат.
РИА Новости со ссылкой на источник в командовании YPG сообщает о том, что ранее под контроль правительственной армии на севере Сирии перешли такие населённые пункты как Баидин, Шейх-Хидр, Аш-Шафиф и Аль-Халяк. В ближайшее время под контроль САА будут переданы районы Ашрафия и Шейх-Махсуд в Алеппо.
Таким образом, сирийская армия впервые за несколько лет получает контроль над территориями компактного проживания курдского населения на севере страны. Выставляется барьер турецким войскам для дальнейшего продвижения, если такие планы ВС Турции вообще вынашивались. Одновременно с этим курдские населённые пункты переходят под защиту сирийской правительственной армии, что укрепляет авторитет САА, но и ведёт к определённого рода ответственности уже перед турками. О чём конкретно речь?
Напомним, что ранее в правительстве Турции заявили, что турецкие войска готовы вступить в бой с войсками Асада, если те "наденут форму YPG/PYD". Сирийское командование сообщает, что входит в тот же Тель-Рифат не для начала военных действий с кем-либо, а для контроля над территориями единой Сирии. Фактически Анкара получает сигнал, что теперь за деятельность курдов на севере САР ответственность несёт официальный Дамаск. Главное, чтобы это в своих провокационных целях не постарались использовать «большие друзья» Сирии.
РИА Новости со ссылкой на источник в командовании YPG сообщает о том, что ранее под контроль правительственной армии на севере Сирии перешли такие населённые пункты как Баидин, Шейх-Хидр, Аш-Шафиф и Аль-Халяк. В ближайшее время под контроль САА будут переданы районы Ашрафия и Шейх-Махсуд в Алеппо.
Таким образом, сирийская армия впервые за несколько лет получает контроль над территориями компактного проживания курдского населения на севере страны. Выставляется барьер турецким войскам для дальнейшего продвижения, если такие планы ВС Турции вообще вынашивались. Одновременно с этим курдские населённые пункты переходят под защиту сирийской правительственной армии, что укрепляет авторитет САА, но и ведёт к определённого рода ответственности уже перед турками. О чём конкретно речь?
Напомним, что ранее в правительстве Турции заявили, что турецкие войска готовы вступить в бой с войсками Асада, если те "наденут форму YPG/PYD". Сирийское командование сообщает, что входит в тот же Тель-Рифат не для начала военных действий с кем-либо, а для контроля над территориями единой Сирии. Фактически Анкара получает сигнал, что теперь за деятельность курдов на севере САР ответственность несёт официальный Дамаск. Главное, чтобы это в своих провокационных целях не постарались использовать «большие друзья» Сирии.
Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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