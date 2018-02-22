01:20 23 февраля

YPG начинает передачу под контроль САА территорий на севере Сирии

Из Сирии приходят сообщения о том, что курдские вооружённые отряды YPG начали передачу части контролируемых территорий сирийским правительственным силам. Речь идёт о территориях в района Африна. В частности, стало известно о планах передачи под контроль САА города Тель-Рифат.

РИА Новости со ссылкой на источник в командовании YPG сообщает о том, что ранее под контроль правительственной армии на севере Сирии перешли такие населённые пункты как Баидин, Шейх-Хидр, Аш-Шафиф и Аль-Халяк. В ближайшее время под контроль САА будут переданы районы Ашрафия и Шейх-Махсуд в Алеппо.

Таким образом, сирийская армия впервые за несколько лет получает контроль над территориями компактного проживания курдского населения на севере страны. Выставляется барьер турецким войскам для дальнейшего продвижения, если такие планы ВС Турции вообще вынашивались. Одновременно с этим курдские населённые пункты переходят под защиту сирийской правительственной армии, что укрепляет авторитет САА, но и ведёт к определённого рода ответственности уже перед турками. О чём конкретно речь?


YPG начинает передачу под контроль САА территорий на севере Сирии


Напомним, что ранее в правительстве Турции заявили, что турецкие войска готовы вступить в бой с войсками Асада, если те "наденут форму YPG/PYD". Сирийское командование сообщает, что входит в тот же Тель-Рифат не для начала военных действий с кем-либо, а для контроля над территориями единой Сирии. Фактически Анкара получает сигнал, что теперь за деятельность курдов на севере САР ответственность несёт официальный Дамаск. Главное, чтобы это в своих провокационных целях не постарались использовать «большие друзья» Сирии.

Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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Комментарии 45

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  1. Владыка Ситх Вчера, 17:25
    Видео к новости
    Владыка Ситх
    1. МИХАН Вчера, 17:27
      курдские вооружённые отряды YPG начали передачу части контролируемых территорий сирийским правительственным силам.

      Давно бы так , а то еще Иран там что нибудь замутит...
      Спасибо Эрдоган за урок курдам...!
      Раз такое дело пошло , ждем удара со стороны Израиля..(обычно так всегда бывает..))))
      МИХАН
      1. cniza Вчера, 17:35
        Сейчас США поднимет вой.
        cniza
        1. СРЦ П-15 Вчера, 18:32
          Цитата: cniza
          Сейчас США поднимет вой.

          "Поздно пить боржоми, когда почки отвалились!" Это всё и замышлялось Путиным, Эрдоганом и Асадом, чтобы оставить с носом США. А как иначе выдавить их из Сирии? Теперь должен быть следующий ход: турки продолжат давить курдов, но уже в другом месте. А что останется США? Ну не будут же они в Африне бомбить сирийскую армию вместе с курдами? Если же они на это пойдут, то остальные курды отвернутся от США. А без поддержки курдов, американцы там долго не продержатся.
          СРЦ П-15
        2. Андрей К Вчера, 19:47
          Цитата: cniza
          ...Сейчас США поднимет вой...

          Виктор hi
          Мерины своим конским ржанием достали уже всех. Ну повоют, судьбинушка их такая request
          ...YPG начинает передачу под контроль САА территорий на севере Сирии...

          Как хорошо вовремя, тумблер "Неумный" включать. "Стоны" курдов проигнорировали и соображаловка у них резко включилась wink
          Дожали всё-таки, этих ближневосточных цыган: сообразили, что мерины не помогут, турки размажут - решили под Асада примоститься yes
          Андрей К
          1. cniza Вчера, 20:45
            Боюсь там все сложней , как бы нам не вляпаться в ловушку , сейчас Турция может активизироваться , подогреваемая США. Андрей hi
            cniza
            1. Андрей К Вчера, 20:51
              Цитата: cniza
              ...Боюсь там все сложней , как бы нам не вляпаться в ловушку , сейчас Турция может активизироваться , подогреваемая США...

              Опасность "камня за пазухой" там есть, это точно.
              Паучья банка ещё та... request
              Андрей К
              1. cniza Вчера, 20:54
                Там крысоеда выращивают , который может кинутся на кого угодно.
                cniza
      2. Vladimir 5 Вчера, 23:17
        Курды сперва отказались пойти под крыло Сирийского правительства, когда им предлагали. Вот турки стали поджимать , тогда запищали о помощи... Тут надо было разрешить Эрдогану раздолбать их, заодно протурецкие отряды "похудели", позже и Ассаду было бы легче со всеми управлятся.
        Vladimir 5
    2. ПалБор Вчера, 17:31
      Да,ещё к Тель-Рифату выдвинулась российская военная полиция.
      Плюс курды вернули несколько кварталов в Алеппо,которые втихаря отжали во время операции по освобождению.Прижало.
      Ждём воплей и провокаций от "друзей Сирии",
      ПалБор
    3. Владыка Ситх Вчера, 17:37
      Африн. Возвращение под юрисдикцию правительство Сирии
      Владыка Ситх
      1. zivXP Вчера, 20:19
        Классический сюжет
        zivXP
  2. 210окв Вчера, 17:28
    Посмотрим на реакцию Турции на это.
    210окв
    1. Angel_and_Demon Вчера, 17:31
      Цитата: 210окв
      Посмотрим на реакцию Турции на это.

      из двух зол выбрали наименьшее, а не пошли бы на поводу у фашингтона, и зол бы не было
      Angel_and_Demon
      1. cniza Вчера, 17:36
        Надо ждать пакостей от США и готовиться их предотвратить.
        cniza
        1. Angel_and_Demon Вчера, 17:38
          Цитата: cniza
          Надо ждать пакостей от США и готовиться их предотвратить.

          а тут и к бабке не ходи, но если эти пакости карать вышкой, то думаю, они быстро прекратятся, курды на джихад не подпишутся
          Angel_and_Demon
          1. cniza Вчера, 20:47
            Так вот надо наших мастеров почаще запускать в работу , тогда и желаний будет меньше.
            cniza
      2. Yeraz Вчера, 18:26
        Цитата: Angel_and_Demon
        из двух зол выбрали наименьшее, а не пошли бы на поводу у фашингтона, и зол бы не было

        вряд ли.Это случилось разговора Эрдогана с Путиным.Турция была не против сирийских восйк там,но только в том случае если разоружат ЙПГ.Значит в этом достигли согласия и Сирийская армия с Российской полицией будет единственной вооруженной силой там.
        Yeraz
        1. Angel_and_Demon Вчера, 18:29
          но впустили то курды, до этого САА там не было request
          Angel_and_Demon
    2. Вкд Двк Вчера, 17:37
      Цитата: 210окв
      Посмотрим на реакцию Турции на это.

      Турки делают своё дело- загоняют сирийских курдов в Сирию. Лишая надежды американов создать на севере Сирии (юге Турции) Курдистан.
      Вкд Двк
      1. Incvizitor Сегодня, 00:16
        Турки делают своё дело- загоняют сирийских курдов в Сирию.

        Думаю в дальнейшем САА там установит там на местах законную власть и отгонит этих хапуг от нефти.
        Incvizitor
  3. Симон Вчера, 17:29
    Хорошо, когда сирийцы договорились с курдами - теперь это сила, которая туркам будет не по зубам! wink
    Симон
    1. tekinoral Вчера, 18:09
      Цитата: Симон
      теперь это сила, которая туркам будет не по зубам!

      Мало верится что не по зубам Турции !
      tekinoral
      1. Симон Вчера, 18:12
        А я верю! Турки еще толком не воевали, курды и сирийцы уже прошли это. Тем более, что турки теперь зависимы от России.
        Симон
        1. tekinoral Вчера, 19:01
          Турки в течении 35 лет воюет
          tekinoral
  4. Egorovich Вчера, 17:36
    Ну вот и славненько, давно пора было, не хрен было курдам выпендриваться. А туркам пора переходить на Манбидж и Эль-Хасаку и уже напрямую разбираться с матрасией. Турки вперед!!! am
    Egorovich
    1. Angel_and_Demon Вчера, 17:39
      ваши бы слова - да богу в уши, вернее аллаху good
      Angel_and_Demon
  5. zenion Вчера, 17:36
    Всё предают они американцев. Разве так можно? Трамп хотел покончить с собой. Три раза ударился головой о подушку, но остался жив.
    zenion
    1. Геркулесыч Вчера, 17:54
      Нужно было 4000 раз удариться об стену, и даже если бы Трамп умер раньше, то он все равно должен удариться ровно 4000 раз головой об стену -с разбега, естественно! hi
      Геркулесыч
    2. vovanpain Вчера, 18:10
      Цитата: zenion
      Три раза ударился головой о подушку, но остался жив.

      А гажо было сюда yes
      vovanpain
      1. cniza Вчера, 20:48
        Влад , hi drinks не понимают...
        cniza
  6. Сергей Суворов Риа Вчера, 18:01
    не смотря на весь плачь укротроллей и их хозяев Путин гнёт свою линию и одерживает победу за победой ....вот так бы он в внутренней действовал . пожалуй проголосую за него и дам ему последний шанс ! ))
    Сергей Суворов Риа
    1. rocket757 Вчера, 18:22
      Сейчас вариантов лучше нет, эт да. Мож и не выиграем в своём понимании, но в общем и не проиграем.
      ВВП по крайне мере остановил распад устроенный его предшественниками, увидеть бы возрождение Державы!!!
      rocket757
      1. Сергей Суворов Риа Вчера, 23:56
        на ближнем востоке однозначно выиграем . там выбор не большой или мы или сша...сша всё погрузили в хаос и кровь народы уже не слушают своих элит и по примеру в Сирии к нам за помощью уже Египет . Ирак . Ливия итд обращаются . главное тут конечно не совершать ошибок колхозников которые управляли нами с 56 года по 99 года ...!
        Сергей Суворов Риа
        1. rocket757 Сегодня, 00:51
          О да! Царица полей чуть ли не за полярным кругом эт был жестокий эксперимент!
          но ускоренное развитие ракетной техники, эт всё при нем вершилось, в ущерб другому, так на всё по любому денег не хватало .... были ещё грехи и у следующих, но такого как меченый и алкаш устроили они явно делать бы не стали!
          rocket757
  7. Симон Вчера, 18:17
    Цитата: zenion
    Всё предают они американцев. Разве так можно? Трамп хотел покончить с собой. Три раза ударился головой о подушку, но остался жив.

    А американцы не кидают никого? Они сначала подбрасывают деньжат и оружия, потом используют купленных, как им надо, а когда те исчерпали свои возможности, то их кидают. fool
    Симон
  8. Симон Вчера, 18:18
    Цитата: Сергей Суворов Риа
    не смотря на весь плачь укротроллей и их хозяев Путин гнёт свою линию и одерживает победу за победой ....вот так бы он в внутренней действовал . пожалуй проголосую за него и дам ему последний шанс ! ))

    Ну смех! После этого шанса он уже уйдет на пенсию! Ну, юморист! laughing good
    Симон
  9. RUS96 Вчера, 18:31
    Цитата: ПалБор
    Да,ещё к Тель-Рифату выдвинулась российская военная полиция.

    RUS96
  10. Николай Прохожий Вчера, 18:42
    Туркам нужен пояс безопасности на границе с Сирией. Курдов они выжмут от своей границы к Асаду, пусть ему и достанется эта головная боль - курды. А территорию заселят подконтрольным себе населением, для этого и затеяна вся эта турецкая военная операция. Эрдоган очень рад что асадовские войска возьмут под контроль этих курдов, и тем самым лишат их самостоятельности. Это лучше чем самим туркам воевать и разоружать этих самых курдов. Эрдоган умён и хитёр как старый лис.
    Николай Прохожий
  11. Ural Cossack Вчера, 18:50
    Удачи братишкам. Всем вернуться домой живыми.
    Ural Cossack
  12. Родина Вчера, 19:22
    Эрдоган решил сразу несколько задач.
    1. Оправдал приминение силы против курдов на территории Турции ( как террористической организации);
    2. Обезопасил территорию Турции от ракетных и других ударов курдов с территории Сирии;
    3. Воспрепятствовал созданию курдской автономии в Сирии, тем самым обеспечил территориальную целостность Сирии.
    Родина
  13. Livonetc Вчера, 19:33
    Цитата: Родина
    Эрдоган решил сразу несколько задач.
    1. Оправдал приминение силы против курдов на территории Турции ( как террористической организации);
    2. Обезопасил территорию Турции от ракетных и других ударов курдов с территории Сирии;
    3. Воспрепятствовал созданию курдской автономии в Сирии, тем самым обеспечил территориальную целостность Сирии.

    Восточная коалиция по общей договоренности.
    Сирия,Иран,Турция,Россия.
    Ирак на эту коалицию молится.
    Многие просто завидуют.
    Ну а некоторые беснуются.
    Livonetc
  14. Freelancer7 Вчера, 20:34
    "наденут форму YPG/PYD" и "будут защищать YPG" - это немного разные вещи...
    Freelancer7
  15. gromoboj Вчера, 21:36
    Неужто до курдов дошло, что янки им не помогут, а эрдоган с землёй смешает ?
    gromoboj
  16. Сергей Суворов Риа Сегодня, 00:08
    Цитата: Симон
    Цитата: Сергей Суворов Риа
    не смотря на весь плачь укротроллей и их хозяев Путин гнёт свою линию и одерживает победу за победой ....вот так бы он в внутренней действовал . пожалуй проголосую за него и дам ему последний шанс ! ))

    Ну смех! После этого шанса он уже уйдет на пенсию! Ну, юморист! laughing good

    а я не понимаю вашу иронию ...Путину сейчас 65 лет ( напомню Трампу 71 год ) не бухает . физкультурой занимается да и в эрудированности вам 100 очков форы даст так что спокойно ещё срок отработает . а потом мы Рогозина изберём ! ))
    Сергей Суворов Риа
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