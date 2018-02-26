Броня крылатой пехоты (часть 2-я)

БРДМ-1

БМД-1

Разрез БМД-1

БМД-1 ведут огонь из 73-мм орудий

ПТРК 9К111 «Фагот»

БМД-1П

БМД-1, подготовленные к десантированию с Ил -76

Подготовка БМД-1 к десантированию с Ан-22

Результат детонации боекомплекта БМД-1

БМД-1 с установленным на башню АГС-17

Модернизированный БТР-Д с пулеметом НСВ-12,7

БТР-РД «Робот»

САУ 2С9 «Нона-С» после десантирования

Машина разведки и управления огнём 1В119 "Реостат"

БРЭМ-Д с кран-стрелой в рабочем положении

БМД-1КШ «Сорока»

БМД-1КШ "Сорока" с развернутыми антенными устройствами

Р-149БМРД

Р-440 ОДБ «Кристалл-БД»

Запуск ДПЛА «Пчела-1Т»

По материалам:

https://coollib.com/b/244463/read

https://info-leaks.ru/archives/14797

http://oruzhie.info/bronetekhnika/472-bmd-1

http://vdvpoltinik.ucoz.com/publ/sostav_i_dislokacija_vozdushno_desantnykh_vojsk/1-1-0-52

http://oruzhie.info/bronetekhnika/476-btr-d

http://stroimsamolet.ru/alternativnyj-btr-d-i-mashiny-na-ego-baze/

http://r91353ba.beget.tech/kristall_ab.html

https://profilib.net/chtenie/133058/zhurnal-tekhnika-i-vooruzhenie-2007-11-lib-7.php

http://survincity.com/2013/08/russian-unmanned-aerial-vehicles-part-ii/



В конце 60-х советские воздушно-десантные войска были оснащены буксируемыми артиллерийскими системами и самоходными артиллерийскими установками. На авиадесантируемые САУ также возлагались задачи по транспортировке поверх брони десанта и их использовали в роли танков в наступлении. Однако лёгкая АСУ-57, весившая 3,5 т, имела очень слабую броню и не могла транспортировать больше 4 десантников, а более крупная АСУ-85 с лобовой бронёй, защищавшей от малокалиберных снарядов и достаточно мощным 85-мм орудием, оказалась достаточно тяжелой. В военно-транспортный самолёт Ан-12, являвшийся в 60-70-е годы основным воздушным транспортом ВДВ, помещалась одна самоходка массой 15,5 т.Отчасти это компенсировалось использованием в ВДВ колёсных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-1, которые применялись как для разведки, так и для транспортировки десанта и ПТРК.В отличие от самоходок АСУ-57 и АСУ-85 колёсная БРДМ-1 была плавающей. При массе 5,6 т в Ан-12 помещалось две машины. БРДМ-1 была защищена бронёй толщиной 7-11 мм спереди и 7 мм по бортам и сзади. Машина с двигателем мощностью 85-90 л.с. на шоссе могла разогнаться до 80 км/ч. Скорость передвижения по пересечённой местности не превышала 20 км/ч. Благодаря полному приводу на колеса, системе регулировки давления в шинах и наличию дополнительных опускаемых колёс небольшого диаметра в средней части корпуса (по два на каждом борту) проходимость БРДМ-1 была сравнима с гусеничными машинами. Однако при десантовместимости внутри боевого корпуса 3 человека и сравнительно слабом вооружении, состоявшем из 7,62-мм пулемёта СГМТ на турели, колёсная БРДМ-1 использовалась в ВДВ весьма ограниченно.Гораздо большую боевую ценность для воздушно-десантных подразделений имела машина, оснащённая противотанковым ракетным комплексом «Шмель». Возимый боекомплект составлял 6 ПТУР, три из них были готовы к применению и размещались на убирающихся внутрь корпуса пусковой установке.Дальность пуска управляемых по проводам противотанковых ракет 3М6 составляла от 500 до 2300 метров. При массе ракеты 24 кг она несла 5,4 кг кумулятивную боевую часть, способную пробить 300 мм броню. Общим недостатком ПТУР первого поколения была прямая зависимость эффективности их применения от натренированности оператора наведения, так как ракета управлялась с помощью джойстика вручную. После пуска оператор, ориентируясь по трассеру, наводил ракету на цель.В 60-е годы по инициативе Командующего ВДВ В.Ф. Маргелова началась разработка авиадесантируемой гусеничной машины, концептуально сходной с проектируемой для Сухопутных войск БМП-1. Новая боевая машина десанта должна была сочетать транспортировку десантников внутри герметичного корпуса с возможностью борьбы с бронетехникой противника и его танкоопaсными средствами.БМП-1 при массе 13 тонн не удовлетворяла этим требованиям, так как самолёт Ан-12 мог нести только одну машину. Для того чтобы военно-транспортный самолёт мог поднять две машины, броневой корпус боевой машины десанта решили делать из специального алюминиевого сплава АБТ-101. При изготовлении корпуса броневые листы соединялись при помощи сварки. Машина получила дифференцированную защиту от пуль и осколков из катанных бронелистов толщиной 10-32 мм. Лобовая броня выдерживает попадания 12,7-мм пуль, борт защищал от лёгких осколков и пуль винтовочного калибра.Корпус машины, получившей впоследствии обозначение БМД-1, имел весьма необычную форму. Лобовая часть корпуса выполнена из двух гнутых двухскатных листов: верхнего, толщиной 15 мм, расположенного под наклоном 75° к вертикали, и нижнего, толщиной 32 мм, расположенного под наклоном 47°. Вертикальные борта имеют толщину 23 мм. Крыша корпуса имеет толщину 12 мм над средним отделением и 10 мм над моторно-трансмиссионным. Днище корпуса - 10-12 мм.По сравнению с БМП-1, машина скомпонована очень сжато. Спереди находится совмещённое боевое отделение, в котором помимо механика-водителя и командира ближе к корме имеются места для четырёх десантников. Рабочее место наводчика-оператора в башне. В кормовой части машины расположено моторно-трансмиссионное отделение. Над моторно-трансмиссионным отделением надгусеничные ниши образовывают тоннель, ведущий к кормовому десантному люку.Благодаря применению легкосплавной брони боевая масса БМД-1, принятой на вооружение в 1969 году, составила всего 7,2 т. БМД-1 с 6-цилиндровым дизельный двигателем 5Д20-240 мощностью 240 л.с. может разогнаться на шоссе до 60 км км/ч. Скорость движения по просёлочной дороге 30-35 км/ч. Скорость на плаву – 10 км/ч. Благодаря высокой удельной мощности двигателя, малому удельному давлению на грунт и удачной конструкции ходовой части, БМД-1 обладает высокой проходимостью на пересеченной местности. Ходовая часть с пневматической подвеской даёт возможность изменения клиренса от 100 до 450 мм. Машина плавающая, движение на плаву осуществляется двумя водометами. Бак ёмкостью 290 л обеспечивает запас хода по шоссе 500 км.Основное вооружение БМД-1 было таким же, как на боевой машине пехоты - 73-мм гладкоствольная полуавтоматическая пушка 2А28 «Гром», установленная во вращающейся башне и спаренная с 7,62-мм пулемётом ПКТ. Заряжание 73-мм активно-реактивных снарядов, размещённых в механизированной боеукладке, осуществлял оператор вооружения. Боевая скорострельность орудия составляет 6-7 выстр/мин. Благодаря пневматической подвеске точность стрельбы сходу у БМД-1 оказалась выше, чем у БМП-1. Для наведения орудия используется комбинированный, бесподсветочный прицел ТПН-22 «Щит». Дневной оптический канал прицела имеет увеличение 6× и поле зрения в 15°, ночной канал работает через ПНВ пассивного типа, имеющий увеличение 6,7× и поле зрения 6°, с дальностью видения 400-500 м. В дополнение к основному вооружению, размещённому во вращающейся башне, в лобовой части корпуса имеется два курсовых пулемёта ПКТ, огонь из которых по ходу движения ведут десантники и командир машины.Вооружение БМД-1, как и БМП-1, имело яркую противотанковую направленность. Это демонстрируется не только составом вооружения, но и тем, что в боекомплекте 73-мм орудия на первых порах не было осколочно-фугасных снарядов. Кумулятивные гранаты ПГ-9 выстрела ПГ-15В способны пробить гомогенную броню толщиной до 400 мм. Максимальная дальность стрельбы – 1300 м, эффективная по движущимся целям – до 800 м. В середине 70-х в боекомплект ввели осколочно-фугасный выстрел ОГ-15В с гранатой ОГ-9. Осколочно-фугасная граната массой 3,7 кг, содержит 735 г взрывчатого вещества. Максимальная дальность полёта ОГ-9 составляет 4400 м. На практике из-за большого рассеивания и невысокой эффективности относительно лёгкой осколочной гранаты, дальность стрельбы обычно не превышает 800 м.Для поражения вражеской бронетехники и огневых точек также имелся ПТРК 9К11 «Малютка» с боекомплектом три ракеты. Пусковой кронштейн для ПТУР 9М14М «Малютка» смонтирован на башне. Управление ракетой после пуска производится с рабочего места наводчика-оператора без выхода из машины. ПТУР 9М14 с помощью ручной одноканальной системы наведения по проводам управляются вручную на всём протяжении полёта. Максимальная дальность пуска ПТУР достигает 3000 м, минимальная — 500 м. Кумулятивная боевая часть массой 2,6 кг по нормали пробивала 400 мм броню, на ракетах поздних вариантов величину бронепробиваемости довели до 520 мм. При условии хорошей подготовки наводчика-оператора днём, на дальности 2000 м в среднем из 10 ракет в цель попадало 7.Для внешней связи на БМД-1 устанавливалась коротковолновая радиостанция Р-123 или Р-123М с дальностью действия до 30 км. На командирской машине БМД-1К дополнительно монтировалась вторая однотипная станция, а также выносная УКВ радиостанция Р-105 с дальностью связи до 25 км. Командирский вариант отличался также наличием бензоэлектрического агрегата АБ-0,5-П/30, который в походном положении хранился внутри машины на месте сиденья стрелка-автоматчика. Бензоагрегат на стоянке устанавливался на крыше МТО для обеспечения электропитания радиостанций при выключенном двигателе. Кроме того, в БМД-1К имелись складные столики для работы с картами и обработки радиограмм. В связи с размещением в командирской машине дополнительных средств радиосвязи боекомплект пулемётов был сокращён.В 1979 году в строевые части ВДВ начали поступать модернизированные модификации БМД-1П и БМД-1ПК. Основным отличием от ранних вариантов стало введение в состав вооружения нового ПТРК 9К111 с полуавтоматической системой наведения. Теперь в боекомплект БМД-1П вошли ПТУР двух типов: одна 9М111-2 или 9М111М «Фагот» и две 9М113 «Конкурс». Противотанковые ракеты в герметичных транспортно-пусковых контейнерах в походном положении перевозились внутри машины, а перед подготовкой к применению ТПК устанавливается на правой стороне крыши башни вдоль оси пушки. В случае необходимости, ПТРК может быть снят и применяться на отдельной позиции.Благодаря использованию полуавтоматической проводной линии наведения значительно повысилась точность стрельбы и вероятность поражения цели. Теперь наводчику-оператору не нужно было постоянно контролировать полёт ракеты с помощью джойстика, а лишь достаточно удерживать прицельную марку на цели до попадания в неё ракеты. Новый ПТРК позволял бороться не только с бронетехникой противника и уничтожать огневые точки, но и противодействовать противотанковым вертолётам. Хотя вероятность попадания в воздушную цель была не слишком велика, запуск ПТУР по вертолёту в большинстве случаев позволял сорвать атаку. Как известно, в середине 70-х, начале 80-х противотанковые вертолёты стран НАТО оснащались ПТУР с проводной системой наведения, ненамного превышающими дальность поражения ПТРК, установленного на БМД-1П.Дальность пуска противотанковой ракеты 9М111-2 составляла 70-2000 м, толщина пробиваемой брони по нормали - 400 мм. На улучшенной модификации дальность увеличена до 2500 м, а бронепробиваемость – до 450 мм. ПТУР 9М113 имеет дальность применения 75 - 4000 м и бронепробиваемость 600 мм. В 1986 году на вооружение поступила ракета 9М113М с тандемной кумулятивной боевой частью, способная преодолевать динамическую защиту, и пробить гомогенную броню толщиной до 800 мм.Модернизированные БМД-1П и БМД-1ПК получили новые УКВ радиостанции Р-173 с дальностью связи в движении до 20 км. На БМД-1П устанавливался гироскопический полукомпас ГПК-59, облегчавший навигацию на местности.Серийное строительство БМД-1 продолжалось с 1968 по 1987 год. За это время было произведено около 3800 машин. В Советской Армии помимо ВДВ они в меньших количествах имелись в десантно-штурмовых бригадах, подчинявшихся командующим военными округами. БМД-1 поставлялись на экспорт в дружественные СССР страны: Ирак, Ливию, Кубу. В свою очередь кубинские подразделения в конце 80-х передали несколько машин ангольской армии.Уже во второй половине 70-х в восьми воздушно-десантных дивизиях и базах хранения имелось более 1000 БМД-1, что вывело возможности советских воздушно-десантных войск на качественно новый уровень. После принятия БМД-1 на вооружение для десантирования парашютным способом чаще всего использовалась десантная платформа с воздушной амортизацией ПП-128-5000. Недостатком данной платформы была длительность подготовки её к применению.Боевые машины десанта могли быть доставлены военно-транспортной авиацией как посадочным способом, так и десантированы с помощью парашютных систем. Носителями БМД-1 в 70-80-е годы являлись военно-транспортные Ан-12 (2 машины), Ил-76 (3 машины) и Ан-22(4 машины).Позже для десантирования БМД-1 применялись парашютные платформы семейства П-7 и многокупольные парашютные системы МКС-5-128М или МКС-5-128Р, обеспечивающие сброс груза массой до 9,5 т на скорости 260-400 км. При этом скорость снижения платформы составляет не более 8 м/с. В зависимости от веса полезной нагрузки, при подготовке к десантированию может устанавливаться разное количество блоков парашютной системы.На первых порах при освоении новых парашютных систем имели место отказы, после чего техника превращалась в металлолом. Так, в 1978 году на учениях 105-й гвардейской дивизии ВДВ при десантировании БМД-1 не сработали парашютная многокупольная система, и башня БМД-1 провалилась внутрь корпуса.Однако впоследствии средства десантирования были доведены до требуемого уровня надежности. В начале 80-х на каждые 100 десантирований тяжелой техники приходилось в среднем 2 отказа. Однако раздельный метод десантирования, когда сначала происходила выброска тяжелой техники, а десантники прыгали вслед за своими бронированными машинами, приводил к большому рассеиванию на местности, и зачастую требовалось около часа, чтобы экипаж занял места в своей боевой технике. В связи с этим Командующий Воздушно-десантными войсками генерал В.Ф. Маргелов предложил десантировать личный состав прямо в боевых машинах. Разработка специального парашютно-платформенного комплекса «Кентавр» началась в 1971 году, а уже 5 января 1973 года состоялось первое десантирование БМД-1 с экипажем из двух человек - старшим лейтенантом А.В. Маргеловым (сыном генерала армии В.Ф. Маргелова) и подполковником Л.Г. Зуевым. Практическое применение такого метода десантирования позволяет экипажам боевых машин уже с первых минут после приземления быстро приводить БМД-1 в готовности к бою, не теряя драгоценного времени, как раньше, на ее поиск, что сокращает в несколько раз сроки вступления воздушного десанта в бой в тылу противника. Впоследствии для десантирования БМД-1 с полным составом экипажа была создана система «Ректавр» («Реактивный Кентавр»). Особенностью этой оригинальной системы является применение тормозного твердотопливного реактивного двигателя, который тормозит бронированную машину незадолго до приземления. Срабатывание тормозного двигателя происходит при соприкосновении с грунтом контактных замыкателей, расположенных на двух щупах, опущенных вертикально вниз.БМД-1 активно использовалась в многочисленных вооруженных конфликтах. На начальном этапе афганской кампании «алюминиевые танки» имелись в составе подразделений 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Благодаря высокой удельной мощности БМД-1 легко преодолевали крутые подъёмы на горных дорогах, но защищённость машин и стойкость к подрывам на минах в специфических условиях Афганской войны оставляла желать много лучшего. Очень скоро выявилась очень неприятная особенность – часто при подрыве на противотанковой мине из-за детонации боекомплекта гиб весь экипаж. Это случалось даже в том случае, когда не было сквозного пробития бронированного корпуса. Из-за мощного сотрясения при подрыве происходило боевое взведение взрывателя осколочной гранаты ОГ-9, со срабатыванием самоликвидатора через 9-10 с. Контуженный взрывом мины экипаж, как правило, не успевал покинуть машину.При обстреле из крупнокалиберных пулемётов ДШК, которые были весьма распространены у мятежников, бортовая броня часто оказывалась пробита. При поражении в районе кормы вытекшее горючее нередко воспламенялось. В случае возгорания выполненный из алюминиевого сплава корпус плавился. Система пожаротушения, даже если таковая была исправна, обычно с пожаром не справлялась, что приводило к безвозвратным потерям техники. В связи с этим с 1982 по 1986 год во всех десантных подразделениях, расквартированных в Афганистане, штатная авиадесантируемая бронетехника была заменена на БМП-2, БТР-70 и БТР-80.Достаточно широко БМД-1 применялась в вооруженных конфликтах на просторах бывшего СССР. Машина пользовалась популярностью среди личного состава за высокую подвижность и хорошую проходимость. Но также в полной мере сказались особенности максимально облегченной десантной техники: слабая броня, очень высокая уязвимость от мин и низкий ресурс основных агрегатов. Кроме того, основное вооружение в виде 73-мм гладкоствольного орудия не соответствует современным реалиям. Точность стрельбы из пушки невысокая, дальность эффективного огня небольшая, а поражающее действие осколочных снарядов оставляет желать много лучшего. Кроме того, ведение мало-мальски прицельного огня из двух курсовых весьма затруднительно. Плюс один из пулеметов находится у командира машины, что само по себе отвлекает его от выполнения основных обязанностей.Для расширения возможностей штатного вооружения на БМД-1 зачастую монтировали дополнительное вооружение в виде крупнокалиберных пулемётов НСВ-12,7 и ДШКМ или автоматических гранатомётов АГС-17.В начале 2000-х проходила испытания опытная реактивная система залпового огня на базе БМД-1. На башню с демонтированным 73-мм орудием установили 12 ствольную пусковую установку БКП-Б812 для запуска 80-мм неуправляемых авиационных реактивных снарядов. Бронированная РСЗО, находясь в боевых порядках боевых машин десанта, должна была наносить внезапные удары по скоплениям живой силы противника, разрушать полевые укрепления и оказывать огневую поддержку в наступлении.Дистанция эффективного пуска НАР С-8 составляет 2000 м. На этой дальности ракеты укладываются в круг диаметром 60 метров. Для поражения живой силы и разрушения укреплений предполагалось использовать осколочные ракеты С-8М с боевой частью массой 3,8 кг и объёмно-детонирующие С-8ДМ. Взрыв боевой части С-8ДМ, содержащей 2,15 кг жидких компонентов взрывчатого вещества, смешивающихся с воздухом и образующих аэрозольное облако, эквивалентен 5,5–6 кг тротила. Хотя испытания в целом прошли успешно, военных не устроила полукустарная РСЗО, имеющая недостаточную дальность действия, малое количество ракет на пусковой и относительно слабый поражающий эффект.Для использования на поле боя против противника, оснащенного полевой артиллерией, ПТРК, противотанковыми гранатометами и малокалиберными артиллерийскими установками, бронирование десантных машин было слишком слабым. В связи с этим БМД-1 чаще всего использовались для усиления блокпостов и в составе подвижных групп быстрого реагирования.Большая часть машин, имевшихся в вооруженных силах Ирака и Ливии, была уничтожена в ходе боевых действий. Но некоторое количество БМД-1 стало трофеями американской армии в Ираке. Несколько захваченных машин отправились на полигоны в штатах Невада и Флорида, где их подвергли всесторонним испытаниям.Американские эксперты подвергли критике очень стеснённые условия размещения экипажа и десанта, примитивные, по их мнению, прицелы и прибор ночного видения, а также устаревшее вооружение. В то же время они отметили очень хорошие разгонные и манёвренные характеристики машины, а также высокий уровень ремонтопригодности. По защищённости советская гусеничная боевая машина десанта примерно соответствует БТР М113, на котором также используется броня из лёгких сплавов. Также было отмечено, что несмотря на некоторые недостатки, БМД-1 вполне удовлетворяет требованиям, предъявляемым к лёгким авиадесантным бронированным машинам. В США до сих пор не создано бронетранспортёров или БМП, которые бы можно было десантировать парашютным способом.После принятия БМД-1 на вооружение и начала её эксплуатации, встал вопрос о создании бронированной машины, способной перевозить большее число десантников и транспортировать внутри, поверх корпуса или на прицепе миномёты, станковые гранатометы, ПТУР и малокалиберные артиллерийские зенитные установки.В 1974 году началось серийное производство авиадесантируемого бронетранспортёра БТР-Д. Эта машина создана на базе БМД-1 и отличается удлинённым на 483 мм корпусом, наличием дополнительной шестой пары катков, отсутствием башни с вооружением. За счёт удлинения корпуса и экономии свободного места за счёт отказа башни с орудием, внутри бронетранспортёра могло разместиться 10 десантников и три члена экипажа. Высота бортов корпуса десантного отделения увеличена, что позволило улучшить условия обитаемости. В лобовой части корпуса появились смотровые окна, которые в боевых условиях закрываются броневыми листами. Толщина лобовой брони по сравнению с БМД-1 снижена и не превышает 15 мм, бортовая броня -10 мм. Командир машины располагается в небольшой башенке, в которой смонтированы два прибора наблюдения ТНПО-170А и комбинированный (дневной-ночной) прибор ТКН-ЗБ с осветителем ОУ-ЗГА2. Внешняя связь обеспечивается радиостанцией Р-123М.Вооружение БТР-Д составляют два курсовых 7,62-мм пулемета ПКТ, боекомплект которых включает 2000 патронов. Часто один пулемёт устанавливался на вращающемся кронштейне в верхней части корпуса. В 80-е годы вооружение бронетранспортёра усиливалось за счёт крупнокалиберного пулемёта НСВ-12,7 и 30-мм автоматического гранатомета АГС-17.Также на БТР-Д иногда монтировали станковый противотанковый гранатомет СПГ-9. В корпусе и кормовом люке, имеются амбразуры с бронезаслонками, через которые десантники могут вести огонь из личного оружия. Кроме того, на БТР-Д в ходе модернизации, проведённой в 1979 году, установлены мортирки системы запуска дымовых гранат 902В «Туча». Помимо бронетранспортёров, предназначенных для транспортировки десанта, на базе БТР-Д строились санитарные машины и транспортёры боеприпасов.Хотя бронетранспортер стал тяжелей БМД-1 на 800 кг и немного увеличился в длине, он обладает хорошими скоростными характеристиками и высокой проходимостью на пересеченной местности, в том числе и на слабых грунтах. БТР-Д способен брать подъем крутизной до 32°, вертикальную стенку высотой 0,7 м и ров шириной 2,5 м. Максимальная скорость - 60 км/ч. Водные преграды бронетранспортер преодолевает вплавь со скоростью 10 км/час. Запас хода по шоссе – 500 км.Судя по всему, серийное производство БТР-Д продолжалось до начала 90-х годов. К сожалению, не удалось найти достоверных данных о количестве выпущенных машин данного типа. Но десантные бронетранспортёры данной модели до сих пор являются весьма распространенными в ВДВ. В советское время каждой воздушно-десантной дивизии по штату полагалось около 70 БТР-Д. Они первоначально имелись в составе воздушно-десантных частей, введенных в Афганистан. Использовались российскими миротворцами в Боснии и Косово, Южной Осетии и Абхазии. Эти машины замечены во время операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году.Десантный бронетранспортёр БТР-Д, созданный на основе БМД-1, в свою очередь послужил базой для ряда машин специального назначения. В середине 70-х встал вопрос об усилении противовоздушного потенциала частей ВДВ. На базе бронетранспортёра спроектировали машину, предназначенную для перевозки расчётов ПЗРК. Отличия от обычных БТР-Д у машины противовоздушной обороны были минимальными. Численность десанта сократилась до 8 человек, а внутри корпуса разместили две многоярусные укладки для 20 ПЗРК типа «Стрела-2М», «Стрела-3» или «Игла-1» (9К310).При этом предусматривалась перевозка одного зенитного комплекса в готовом к применению виде. В боевом положении пуск ПЗРК по воздушной цели может осуществляться стрелком, наполовину высунувшимся из люка на крыше среднего отделения бронетранспортера.В ходе боевых действий в Афганистане и на территории бывшего СССР на бронетранспортёры начали устанавливать 23-мм зенитные установки ЗУ-23. До принятия на вооружение БТР-Д, штатным средством транспортировки 23-мм зенитных автоматов являлся полноприводный грузовой автомобиль ГАЗ-66. Но в войсках для транспортировки ЗУ-23 стали использовать БТР-Д. Поначалу предполагалось, что БТР-Д станет тягачом-транспортером для буксируемой колесной ЗУ-23. Однако вскоре выяснилось, что в случае монтажа зенитки на крышу бронетранспортёра существенно повышается мобильность и сокращается время подготовки к применению. Первоначально ЗУ-23 кустарно устанавливалась на крыше бронетранспортера на деревянных подставках и фиксировалась с помощью тросовых растяжек. При этом существовало несколько различных вариантов монтажа.Исторически сложилось, что зенитные установки на БТР-Д в боевых условиях использовались исключительно против наземных целей. Исключением может быть начальный этап конфликта с Грузией в 2008 году, когда в воздухе присутствовали грузинские штурмовики Су-25.В Афганистане БТР-Д с установленными на них ЗУ-23 использовались для сопровождения колонн. Большие углы возвышения зенитных установок и высокая скорость наводки позволяли обстреливать горные склоны, а высокий темп стрельбы в сочетании с осколочными снарядами быстро подавляли огневые точки противника.Отметились самоходные зенитки и на Северном Кавказе. В ходе обеих «антитеррористических» кампаний зенитные 23-мм установки усиливали оборону блокпостов, сопровождали колонны и поддерживали десантуру огнём во время боёв в Грозном. Бронебойные 23-мм снаряды легко пробивали стены жилых зданий, уничтожая укрывшихся там чеченских боевиков. Также ЗУ-23 оказались очень эффективными при прочёсывании зелёнки. Вражеские снайперы очень скоро поняли, что обстреливать блокпосты или колонны, в составе которых имеются машины с зенитными установками, смертельно опасно. Существенным недостатком была высокая уязвимость открыто расположенного расчёта спаренной зенитной установки. В связи с этим, во время боевых действий в Чеченской республике на зенитные установки иногда монтировали самодельные бронещиты.Успешный опыт боевого применения БТР-Д с установленной на него ЗУ-23 стал причиной создания заводского варианта зенитной самоходной установки, получивший обозначение БМД-ЗД «Скрежет». На последней модернизированной модификации ЗСУ расчёт из двух человек теперь защищён лёгкой противоосколочной бронёй.Для повышения эффективности огня по средствам воздушного нападения, в состав прицельного оборудования ввели оптико-электронную аппаратуру с лазерным дальномером и телевизионным каналом, цифровой баллистический вычислитель, автомат сопровождения цели, новый коллиматорный прицел, электромеханические привода наведения. Это позволяет возвысить вероятность поражения и обеспечить всесуточность и всепогодность применения по низко летящим целям.К началу 70-х годов стало совершенно ясно, что в ближайшем десятилетии на вооружение в странах НАТО будут приняты основные боевые танки с многослойной комбинированной броней, которая окажется «не по зубам» 85-мм орудиям самоходок АСУ-85. В связи с этим основе БТР-Д был разработан самоходный истребитель танков БТР-РД «Робот», вооруженный ПТРК 9М111 «Фагот». В боеукладке машины может быть размещено до 2 ПТУР 9М111 «Фагот» или 9М113 «Конкурс». В лобовой части корпуса сохранены 7, 62-мм пулемёты. Защищённость и подвижность осталась на уровне базовой машины.В крыше корпуса БТР-РД сделан вырез под перезаряжаемую, наводимую в двух плоскостях пусковую установку с ложементом для одного транспортно-пускового контейнера. В походном положении пусковая установка с ТПК посредством электропривода убирается вовнутрь корпуса, где размещена боеукладка. При стрельбе пусковая установка захватывает ТПК с ракетой и автоматически доставляет его на линию наведения.После пуска ПТУР использованный ТПК отбрасывается в сторону, а новый захватывается из боеукладки и выводится на линию стрельбы. На крыше корпуса машины по левому борту перед люком командира машины установлен бронированный контейнер, в котором размещен визир 9Ш119 и тепловизионный прибор 1ПН65 с возможностью автоматического и ручного наведения. В походном положении прицелы закрыты броневой заслонкой.В 2006 году на международной выставке боевой техники сухопутных войск в Москве был представлен модернизированный вариант бронетранспортера БТР-РД «Робот» с ПТРК «Корнет», принятым на вооружение в 1998 году.В отличие от ПТРК предыдущего поколения «Фагот» и «Конкурс» наведение противотанковой ракеты на цель осуществляется не по проводам, а по лазерному лучу. Калибр ракеты – 152-мм. Масса ТПК с ракетой – 29 кг. Бронепробиваемость ПТУР 9М133 с тандемной кумулятивной боевой частью массой 7 кг составляет 1200 мм после преодоления динамической защиты. Ракета 9М133Ф оснащается термобарической боевой частью и предназначена для разрушения укреплений, инженерных сооружений и поражения живой силы. Максимальная дальность пуска днём – до 5500 м. ПТРК «Корнет» обладает возможностью поражения малоскоростных низколетящих целей.Воздушно-десантные войска достаточно долго держались за, казалось бы, безнадёжно устаревшие АСУ-57 и АСУ-85. Это было связано с тем, что точность и дальность огня 73-мм снарядов орудия «Гром», установленного на БМД-1, была невелика, а ПТУР в силу своей высокой стоимости и малого осколочно-фугасного действия не могли решить всего спектра задач по поражению огневых точек и разрушению полевых укреплений противника. В 1981 году на вооружение было принято 120-мм самоходное орудие 2С9 «Нона-С», предназначенное для оснащения артиллерийских батарей полкового и дивизионного звена. Шасси самоходки сохранило компоновочные решения и геометрию бронетранспортёра БТР-Д, но в отличие от базового шасси в корпусе авиадесантируемой САУ отсутствуют крепления для установки курсовых пулемётов. При массе 8 т проходимость и подвижность «Нона-С» практически не отличается от БТР-Д.«Изюминкой» САУ 2С9 «Нона-С» стало её вооружение – 120-мм нарезная универсальная пушка-гаубица-миномёт 2А51 длиной ствола 24,2 калибра. Способная вести огонь как снарядами, так и минами со скорострельностью 6-8 выстр/мин. Орудие установлено в бронированной башне. Углы возвышения: −4…+80°. В распоряжении наводчика имеется артиллерийский панорамный прицел 1П8 для стрельбы с закрытых огневых позиций и прицел прямой наводки 1П30 для ведения огня по визуально наблюдаемым целям.Основным в боекомплекте считается 120-мм осколочно-фугасный снаряд 3ОФ49 массой 19,8 кг, снаряженный 4,9 кг мощного взрывчатого вещества марки А-IX-2. Данная взрывчатка, изготовленная на основе гексогена и алюминиевой пудры, значительно превосходит тротил по мощности, что позволяет приблизить поражающее действие 120-мм снаряда к 152-мм. При постановке взрывателя на фугасное действие после разрыва снаряда 3ОФ49 в грунте средней плотности образуется воронка диаметром до 5 м и глубиной до 2 м. При постановке взрывателя на осколочное действие высокоскоростные осколки способны пробить стальную броню толщиной до 12 мм в радиусе 7 м. Снаряд 3ОФ49, покинувший ствол со скоростью 367 м/с, может поражать цели на дальности до 8550 м. Дальность стрельбы активно-реактивным снарядом 3ОФ50, в котором содержится 3,25 кг взрывчатого вещества, составляет 12 000 м. Для борьбы с бронетехникой предназначен кумулятивный снаряд 3БК19 массой 13,1 кг, способный пробить гомогенную броню толщиной 600 мм. Начальная скорость кумулятивного снаряда 560 м/с, дальность прицельного выстрела – до 1000 м. Также для стрельбы из 120-мм орудия могут использоваться корректируемые снаряды с лазерным наведением «Китолов-2», предназначенные для поражения точечных целей с вероятностью 0,8-0,9. «Нона-С» имеет возможность вести огонь всеми типами 120-мм мин, в том числе и иностранного производства.После принятия на вооружение «Нона-С» были внесены изменения в организационно-штатную структуру артиллерии ВДВ. В 1982 году в парашютно-десантных полках начали формирование самоходно-артиллерийских дивизионов, в которых 2С9 заменили собой 120-мм миномёты. Дивизион 2С9 включал в себя три батареи, в каждой батарее имелось 6 орудий (18 орудий в дивизионе). Кроме того, «Нона-С» поступали на вооружение самоходно-артиллерийских дивизионов артиллерийских полков для замены АСУ-85 и 122-мм гаубиц Д-30.Боевое крещение САУ «Нона-С» состоялось в начале 80-х в Афганистане. Самоходные орудия продемонстрировали очень высокую эффективность при поражении живой силы и укреплений мятежников и хорошую мобильность на горных дорогах. Чаще всего огонь велся 120-мм осколочно-фугасными минами, так как требовалась стрельба под большими углами возвышения и небольшая дальность стрельбы. В ходе войсковых испытаний в боевых условиях одним из недостатков назвали малый возимый боекомплект орудия – 25 снарядов. В связи с этим на улучшенной модификации 2С9-1 боекомплект увеличен до 40 выстрелов. Серийное производно модели 2С9 велось с 1980 по 1987 год. В 1988 году в серию пошла улучшенная 2С9-1, её выпуск продолжался всего год. Предполагалось, что САУ «Нона-С» будет заменена в производстве установкой 2С31 «Вена» на шасси БМД-3. Но из-за экономических трудностей этого не произошло. В 2006 году появилась информация, что часть машин позднего выпуска модернизирована до уровня 2С9-1М. При этом благодаря введению в боекомплект новых типов снарядов и более совершенного прицельного оборудования значительно увеличена точность и эффективность стрельбы.За 9 лет серийного производства «Ноны-С» было выпущено 1432 самоходки. Согласно данным The Military Balance 2016, в вооруженных силах России два года назад имелось приблизительно 750 машин, из них 500 – на «хранении». Приблизительно три десятка САУ используются российскими морпехами. Примерно две сотни десантных самоходок имеется в вооруженных силах стран бывшего СССР. Из стран дальнего зарубежья «Нона-С» официально поставлялась только во Вьетнам.Для управления огнём артиллерии практически одновременно с САУ 2С9 «Нона-С» на вооружение поступил подвижный пункт артиллерийской разведки и управления 1В119 «Реостат». Корпус машины 1В119 имеет отличия от базисного БТР-Д. В его средней части установлена сварная рубка с башенкой кругового вращения со специальной аппаратурой, прикрытой откидными бронезаслонками.Для разведки целей на поле боя на машине имеется радиолокационная станция 1РЛ133-1 с дальностью действия до 14 км. Также в состав оборудования входят: квантовый артиллерийский дальномер ДАК-2 с дальностью действия до 8 км, артиллерийская буссоль ПАБ-2АМ, прибор наблюдения ПВ-1, прибор ночного видения ННП-21, аппаратура топопривязки 1Т121-1, прибор управления огнем ПУО-9М, бортовая ЭВМ, две УКВ радиостанциями Р-123М и одна радиостанция Р-107М или Р-159 для поздних серий.Помимо ЗСУ, ПТРК, САУ и машины управления артиллерией на базе БТР-Д создались машины связи, управления войсками и БРЭМ. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-Д предназначена для эвакуации и ремонта боевых машин десанта и бронетранспортёров. Масса, габариты и подвижность БРЭМ-Д аналогичны БТР-Д. Серийное производство БРЭМ-Д началось в 1989 году, и потому машин этого типа построили не много.Машина укомплектована: ЗИП для ремонта, сварочным оборудованием, тяговой лебёдкой, набором блоков и полиспастов, поворотным подъёмным краном и сошником-лопатой для рытья капониров и фиксации машины при подъёме груза. Экипаж машины 4 человека. Для самообороны от живой силы и поражения маловысотных воздушных целей предназначен 7,62-мм пулемёт ПКТ, установленный на турели люка командира машины. Также на БРЭМ-Д имеются гранатомёты системы постановки дымовой завесы 902В «Туча».Для управления боевыми действиями десантного батальона предназначена БМД-1КШ «Сорока» (КШМ-Д). В машине установлены две УКВ радиостанции Р-111, одна УКВ Р-123 и одна КВ Р-130. Каждая радиостанция может работать независимо друг от друга. УКВ станции Р-123М и Р-111 имеют возможность автоматической настройки любых четырех заблаговременно подготовленных частот.Для обеспечения связи на ходу предназначены две дугообразные антенны зенитного излучения. Машина визуально отличается от БТР-Д окнами в лобовом листе, которые в боевом положении закрываются бронекрышками.Радиостанция Р-130 с выдвинутой четырёхметровой антенной обеспечивает связь на дальности до 50 км. Для увеличения дальности связи имеется возможность использования мачтовой антенны. Электропитание оборудования КШМ обеспечивается бензиновым агрегатом АБ-0,5-П/30. Курсовые пулемёты на машине отсутствуют.Авиадесантируемая легкобронированная машина БМД-1Р «Синица» предназначена для организации дальней связи в оперативно-тактическом звене управления полк-дивизия. Для этого на машине имеется широкодиапазонная радиостанция средней мощности Р-161А2М, которая обеспечивает симплексную и дуплексную телефонную и телеграфную связь на дальность до 2000 км. Также в состав оборудования входит аппаратура криптографической защиты информации Т-236-В, обеспечивающая обмен данными по зашифрованным каналам телекодовой связи.На шасси БТР-Д создана командно-штабная машина оперативно-тактического звена Р-149БМРД. Машина предназначено для организации управления и связи по проводным и радиоканалам связи, и обеспечивает возможность работы с аппаратурой передачи данных, аппаратурой уплотнения, станцией спутниковой связи. Изделие обеспечивает круглосуточную работу на стоянке и в движении как автономно, так и в составе узла связи.В составе оборудования машины имеются радиостанции Р-168-100УЕ и Р-168-100КБ, аппаратура засекречивания Т-236-В и Т-231-1Н, а также автоматизированные средства отображения и обработки информации на базе ПЭВМ.Машина Р-440 ОДБ «Кристалл-БД» предназначена для организации связи по спутниковым каналам. Специалисты отмечают очень плотную компоновку станции, построенной на базе БТР-Д. Складная параболическая антенна установлена на крыше БТР-Д.При условии функционирования на орбите спутников-ретрансляторов, находящихся на геостационарной и высокоэллиптической орбитах, аппаратура смонтированная на машине Р-440 ОДБ «Кристалл-БД» позволяла организовать устойчивую многоканальную телефонно-телеграфную связь с любой точкой земной поверхности. Эта станция поступила на вооружение в 1989 году и была задействована в единой системе спутниковой связи Министерства обороны СССР.На базе БТР-Д создан ряд опытно-экспериментальных и малосерийных машин. В 1997 году на вооружение поступил комплекс «Строй-П» с ДПЛА «Пчела-1Т». Запуск БПЛА осуществляется с помощью твердотопливных ускорителей с короткой направляющей, размещенной на шасси гусеничного десантного бронетранспортёра.ДПЛА «Пчела-1Т» использовались в боевых действиях на территории Чечни. В боевых испытаниях приняли участие 5 аппаратов, которые выполнили 10 полётов, в том числе 8 боевых. При этом два аппарата были потеряны от огня противника.По состоянию на 2016 год в вооруженных силах России имелось более 600 БТР-Д, примерно 100 истребителей танков БТР-РД и 150 ЗСУ БТР-3Д. Эти машины при условии своевременного ремонта и модернизации способны служить ещё как минимуму 20 лет.