13:16 23 февраля

День защитника Отечества и 100-летие создания непобедимой и легендарной

23 февраля 1918 года – один из тех дней в истории России, важность которого сложно переоценить. Именно в этот день, ровно сто лет назад, в молодой Советской России появлялся та самая непобедимая и легендарная – Рабоче-крестьянская Красная Армия. По-настоящему уникальный случай в истории страны, когда армия создавалась фактически с нуля – создавалась фактически в «пожарном» режиме, скоро, на фоне разразившийся гражданской войны и поразившей страну от Бреста до Камчатки иностранной интервенции. Куски пожирнее от страны, погружавшейся в хаос междоусобиц, пытались оторвать многочисленные «друзья», и список таких «друзей» весьма обширен: Германия, Британия, США, Польша, Финляндия, Греция, Италия, Франция, Канада, Британская Индия, Япония, Китай и ряд других. Кто там после этого что-то говорит о «попытках российского вмешательства в иностранные дела». Почитайте-ка, господа нехорошие, историю – кто к кому вламывался с грязными сапогами?..

Уникальность рождения Красной Армии состоит ещё и в том, что на первоначальном этапе войска формировались без проведения централизованной мобилизации. Речь шла о добровольческих формированиях, которые испытывали большие сложности не только с обеспеченностью оружием и боеприпасами, но и с обмундированием и питанием. Арсеналы и склады армии Российской империи здесь сказали своё слово, однако этого слова сказано не было бы без напора и решительности как тех, кто РККА создавал, так и тех, кто шёл в добровольцы действительно в надежде на то самое светлое будущее.

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День защитника Отечества и 100-летие создания непобедимой и легендарной



Сама дата 23 февраля в качестве даты рождения РККА не претендует на 100-ную историческую точность (например, по той причине, что Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной Армии был принят 28 января 1918 года), однако именно эта дата укоренилась в коллективном сознании нескольких поколений как праздничная.

Машинописный текст Декрета Совнаркома о создании РККА за подписью председателя СНК Владимира Ульянова (Ленина) с его личными пометками:


Для людей старшего и среднего поколений 23 февраля ассоциируется с названием праздника, которое почти полвека звучало следующим образом «День Советской Армии и Военно-морского флота». Для многих, справедливо, звучит и сейчас, так как - история и жизнь. Именно под таким названием праздник отмечался с 1946 года. Примечательно, что Советская Армия и Военно-морской флот Союза Советских Социалистических Республики отмечали свой главный (единый) праздник и в те годы, когда перестал существовать сам СССР – до 1993-го.

Первоначально же праздник был установлен спустя 4 года после образования РККА – на основании постановления Президиума ВЦИК РСФСР от 27 января 1922 года. Из того документа:
В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии (23 февраля).

Кстати, именно с этого документа фактически и ведётся отсчёт истории, в которой именно 23 февраля считается днём рождения армии Советской России, а вместе с ней и её преемников – армии и флота СССР, армии и флота Российской Федерации.

Кстати, 23 февраля в качестве одного из главных государственных праздников отмечается и в других странах постсоветского пространства. Среди таких стран – Республика Беларусь, Таджикистан, Киргизия, непризнанная Приднестровская Молдавская Республика, а также ЛНР и ДНР.

Сегодня 23 февраля официально – День защитника Отечества, день, когда на государственном и вполне бытовом уровне поздравления получают люди, которые своей профессией, своим призванием стоят на страже рубежей Родины. Пусть и прозвучит пафосно, но сегодня защитник Отечества – каждый патриот, который неравнодушен к судьбе страны, и который душой переживает за всё, что со страной и вокруг неё происходит.

День защитника Отечества – день каждого из тех, кто жертвовал своим здоровьем и жизнью ради того, чтобы наши дети никогда не узнали, что такое война. И в такой день позволим себе вспомнить имена тех, кто в последние годы сложил свою голову вдали от рубежей Отечества – внеся неоценимый вклад в безопасность страны, в которой мы живём. Вот некоторые из имён: Олег Пешков, Александр Позынич, Ряфягать Хабибулин, Александр Прохоренко, Антон Ерыгин, Евгений Долгин, Надежда Дураченко, Галина Михайлова, Руслан Галицкий, Валерий Асапов, Роман Филипов. И другие сержанты, старшины, офицеры. Вечная память погибшим. И боевых успехов тем, кто продолжает непримиримую борьбу с международным терроризмом!

И, конечно же, в этот день поздравляем всех без исключения защитников Отечества с праздником! Под «рюмку чаю» троекратное «ура!» – в такой день можно позволить громко и раскатисто!

Использованы фотографии: mcaricino.ru, Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 41

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:16
    Мужики Всех с Праздником !!! и мирного неба над головой !!!

    Spartanez300
    1. Татьяна Сегодня, 06:30
      Эх! Люблю я этот праздник – 23 февраля!
      С Днём Защитника Отечества, дорогие НАСТОЯЩИЕ наши воины-мужчины! И женщины-военнослужащие тоже!
      Здоровья вам всем, счастья, долгих лет жизни и всяческого благополучия! love



      Мы - Армия Страны! Мы - Армия Народа!
      Татьяна
      1. Татьяна Сегодня, 06:36
        "Русские идут" поет Жанна Бичевская.
        Татьяна
        1. Монос Сегодня, 09:56
          Всех служивших и служащих; всех, готовых защищать свою Родину; всех, стоящих в строю и ушедших в запас; всех нас, сынов и дочерей Отечества с Праздником!
          Монос
    2. Spartanez300 Сегодня, 06:35
      Женщины-военнослужащие с Праздником 23 февраля !!! soldier drinks Милые наши защитницы !!! drinks hi
      Spartanez300
      1. Татьяна Сегодня, 06:43
        Вспомним в этот День 23 Февраля наших Российских Героев из нынешнего поколения!

        Это вам за пацанов! / Умираю, но не сдаюсь / Песня посвящается Роману Филиппову Опубликовано: 4 февр. 2018 г.


        Текст песни. Артём Гришанов.

        Когда приближается смерть,
        Очень трудно не быть малодушным.
        Но у меня не дрогнет нерв,
        Сомнения любые мне чужды.
        Враг решил, что это финал.
        Но какой же он всё-таки глупый!
        Я уже вижу его злобный оскал.
        Сейчас он узнает, как умирает русский!

        П р и п е в.
        Даже если небо накрыло огнём,
        Выбор мой сделан. Я остаюсь!
        И пусть в обойме последний патрон,
        Я умираю, но не сдаюсь!

        Кто-то захочет сказать,
        Что я выполнил свой долг.
        Только мама будет знать,
        Что по-другому я не мог.
        Мне не страшно остаться в бою,
        Врагом окружённым.
        Где стою, там и паду,
        Но останусь непобеждённым!

        П р и п е в.

        Будет ярким новый рассвет,
        И подует свободы ветер.
        Меня больше нет,
        Но подвиг мой вечен.
        И по силам сделать одному,
        Что казалось сделать невозможным.
        И будет страшно узнать врагу,
        Что нас таких миллионы.

        П р и п е в.
        Татьяна
        1. Татьяна Сегодня, 06:45
          ОГОНЬ НА СЕБЯ - Комментарии иностранцев о подвиге Александра Прохоренко
          Татьяна
          1. Комментарий был удален.
          2. Татьяна Сегодня, 07:14
            А это всем сегодня мой праздничный подарок от всей души!
            С праздником Вас, Россияне - жители Крыма!
            Ура!!!
            "Прощание Славянки". "Янычар" прощается с укропами. Эпизод фильма "72 метра".
            Татьяна
            1. Татьяна Сегодня, 10:36
              Памяти Героя России Магомеда Нурбагандова

              Работайте, братья...
              Текст песни Андрей Ковалев -

              Кавказские горы, седые вершины,
              В горных ручьях не вода, а хрусталь.
              Синее небо, крик журавлиный,
              Люди как скалы. Люди, как сталь.

              Офицерская честь и верность присяге,
              Лейтенант Нурбагандов за нас жизнь отдал.
              В сердце Россия, в сердце отвага.
              “Работайте, братья!» - он смело сказал.

              ПРИПЕВ:
              Работайте, братья! В глазах, как живой!
              Сын Дагестана – России герой!
              Кавказские горы скорбно молчат.
              «Работайте, братья!» - «Работаем, брат!»

              Мы память о брате хранить будем свято.
              И будет Россия вечно стоять.
              Пока есть в России такие ребята,
              Россию нельзя не согнуть, ни сломать!

              ПРИПЕВ:

              Кавказские горы, седые вершины,
              В горных ручьях не вода, а хрусталь.
              Синее небо, крик журавлиный,
              Люди как скалы. Люди, как сталь.
              Татьяна
    3. vovanpain Сегодня, 09:30
      С праздником ВАС дорогие,Всем служившим,служащим и тем кто будет служить низкий поклон.
      Здоровья и счастья всем
      vovanpain
    4. Владыка Ситх Сегодня, 09:32
      С Днем защитника отечества! soldier
      Владыка Ситх
      1. Hoc vince Сегодня, 10:25
        С днем защитника отечества! Пусть явью станут смелые идеи, В жизнь воплотятся яркие мечты! Приносит счастье каждое мгновенье! Удачи, оптимизма, красоты!
        МИРА нам всем!
        Hoc vince
        1. PSih2097 Сегодня, 10:34
          С днем Советской Армии и Военно-Морского флота!
          PSih2097
  2. инженерный Сегодня, 06:27
    Всех, кто в погонах, кто их носил,
    Кто знает «тревоги»», кто не «косил»,…
    Тех, кто хоть раз одевал ОЗК,
    Кто бегал бросок с вещмешком и АК…
    Всех, кому служба плеснула седин…
    С праздником всех настоящих мужчин!...
    (И женщин военнослужащих тоже!)
    инженерный
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:40
      с Днём Советской Армии и Военно Морского Флота Коллеги! drinks soldier
      андрей юрьевич
      1. Злой543 Сегодня, 07:41
        Всех с праздником! drinks

        А я на работе... Печалька... recourse
        Злой543
  3. мыслитель Сегодня, 07:09
    Заздравную чашу полнее нальём! С Праздником, форумчане! drinks
    мыслитель
  4. е2е4 Сегодня, 07:46

    С Праздником всех! Здоровья!
    е2е4
  5. Егоза Сегодня, 07:57
    С днем Великой Армии! С вашим днем, мужики! Пусть вам всегда все удается, здоровье прибавляется, а вот печаль пусть обходит ваш дом! Пока у нас есть такие, как вы - нам, женщинам - ничего не страшно! Мы вам верим и всегда стоим рядом с вами! love love love
    Егоза
  6. Korsar4 Сегодня, 07:59
    С Праздником!
    Korsar4
  7. Комментарий был удален.
    1. freddyk Сегодня, 09:02
      Цитата: M0xHaTka
      Непобедимая" в афгане и первой чеченской походу победила? Кому то надо учить матчасть.


      А кто это нас в Афгане пебедил? Скажи ка, а? А в первой чеченской воевала уже не "несокрушимая и легендарная", а новая белая армия, так что не надо нам тут праздник портить - День Советской Армии и Военно- Морского Флота
      freddyk
    2. vovanpain Сегодня, 09:07
      Цитата: M0xHaTka
      "Непобедимая" в афгане и первой чеченской походу победила? Кому то надо учить матчасть.

      А кто ее победил?А мил человек. belay
      Цитата: M0xHaTka
      но не могу не пнуть автора.

      Но в ответ отпинают вас,особенно кто был в Афгане и Чечне и в других местах.
      Цитата: M0xHaTka
      Дальше этот бред читать не стал.

      Вы сами то хоть служили?Воистину
      M0xHaTka

      или
      надо срочно в школу отправлять. В качестве ученика. Во второй класс.
      vovanpain
      1. роман66 Сегодня, 09:23
        в каждой большой бочке меда будет плавать и этого чуть-чуть, и ведь хрен отфильтруешь request
        роман66
  8. сирота 63 Сегодня, 08:22

    С праздником! Здоровья, удачи, любви и мирного неба!
    сирота 63
  9. colonel Сегодня, 08:22
    Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, товарищи офицеры и прапорщики, генералы и адмиралы.
    Ну с Праздником, мужики, с нашим столетием. Даст Бог, не последним.
    colonel
    1. сирота 63 Сегодня, 08:40
      Цитата: colonel
      Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, товарищи офицеры и прапорщики, генералы и адмиралы.

      Очень" знакомое" обращение из далекого прошлого
      wink
      сирота 63
  10. bubalik Сегодня, 08:35
    23 февраля это вам не труля-ля drinks
    bubalik
  11. СКАД Сегодня, 08:42
    Дорогие бойцы ВО!
    Самые сердечные поздравления в честь святого праздника!
    Нехай ловко будэ спэрэди,есть повод накатить по соточке!
    СКАД
  12. freddyk Сегодня, 08:53
    Пацаны, С праздником!!! С Великим Юбилеем!!!

    freddyk
  13. К-50 Сегодня, 08:57
    Всех служащих, служивших и работников ВПК с ПРАЗДНИКОМ, Защитники отечества!!!! drinks
    К-50
  14. САША СТАРЫЙ Сегодня, 09:23
    Всех причастных к празднику от души поздравляю, здоровья и мирного неба!
    САША СТАРЫЙ
  15. Кузнец 55 Сегодня, 09:34
    С праздником всех читателей ВО и тех кто служил в СА .
    Здоровья и долгих лет .
    Кузнец 55
  16. Bort Radist Сегодня, 09:37
    С Праздником все причастных!
    Спасибо Всем - "Служу Советскому союзу!" soldier
    Bort Radist
  17. ruskih Сегодня, 09:58
    Всех настоящих мужчин поздравляю с 23 Февраля! love love love От всего сердца желаю всего самого наилучшего. Желаю вам мирной жизни, без войн, потерь и трагедий. Пусть окружающие радуют, семья дает силы и вдохновение, работа приносит желанные плоды. Мужества вам, силы духа и много удачи! love love love
    ruskih
  18. EvgNik Сегодня, 10:12
    Всех служивших, воевавших и сейчас служащих Родине с Праздником!
    Мы защищали и сейчас ребята защищают народ, а не правительство. Так было, есть и будет!
    EvgNik
  19. Таня Сегодня, 10:18
    Всех Защитников Отечества - с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота!!!
    Таня
  20. Комментарий был удален.
  21. volodya Сегодня, 10:58
    Всех с праздником!!!
    volodya
  22. Саня терский Сегодня, 11:52
    С 100-летней годовщиной Советской Армии и Военно-морского флота!!!
    Саня терский
  23. nnz226 Сегодня, 12:21
    И от тайги до британских морей Красная армия СТО ЛЕТ ВСЕХ СИЛЬНЕЙ !!!
    nnz226
  24. Старый Воин Сегодня, 13:02
    " Но от тайги до Британских морей, Красная Армия всех сильней!"(с)
    Старый Воин
  25. ЦУС-ВВС Сегодня, 13:16
    всех с праздником!!!
    ЦУС-ВВС
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