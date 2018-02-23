День защитника Отечества и 100-летие создания непобедимой и легендарной

23 февраля 1918 года – один из тех дней в истории России, важность которого сложно переоценить. Именно в этот день, ровно сто лет назад, в молодой Советской России появлялся та самая непобедимая и легендарная – Рабоче-крестьянская Красная Армия. По-настоящему уникальный случай в истории страны, когда армия создавалась фактически с нуля – создавалась фактически в «пожарном» режиме, скоро, на фоне разразившийся гражданской войны и поразившей страну от Бреста до Камчатки иностранной интервенции. Куски пожирнее от страны, погружавшейся в хаос междоусобиц, пытались оторвать многочисленные «друзья», и список таких «друзей» весьма обширен: Германия, Британия, США, Польша, Финляндия, Греция, Италия, Франция, Канада, Британская Индия, Япония, Китай и ряд других. Кто там после этого что-то говорит о «попытках российского вмешательства в иностранные дела». Почитайте-ка, господа нехорошие, историю – кто к кому вламывался с грязными сапогами?..Уникальность рождения Красной Армии состоит ещё и в том, что на первоначальном этапе войска формировались без проведения централизованной мобилизации. Речь шла о добровольческих формированиях, которые испытывали большие сложности не только с обеспеченностью оружием и боеприпасами, но и с обмундированием и питанием. Арсеналы и склады армии Российской империи здесь сказали своё слово, однако этого слова сказано не было бы без напора и решительности как тех, кто РККА создавал, так и тех, кто шёл в добровольцы действительно в надежде на то самое светлое будущее.Открытка в тему:Сама дата 23 февраля в качестве даты рождения РККА не претендует на 100-ную историческую точность (например, по той причине, что Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной Армии был принят 28 января 1918 года), однако именно эта дата укоренилась в коллективном сознании нескольких поколений как праздничная.Машинописный текст Декрета Совнаркома о создании РККА за подписью председателя СНК Владимира Ульянова (Ленина) с его личными пометками:Для людей старшего и среднего поколений 23 февраля ассоциируется с названием праздника, которое почти полвека звучало следующим образом «День Советской Армии и Военно-морского флота». Для многих, справедливо, звучит и сейчас, так как - история и жизнь. Именно под таким названием праздник отмечался с 1946 года. Примечательно, что Советская Армия и Военно-морской флот Союза Советских Социалистических Республики отмечали свой главный (единый) праздник и в те годы, когда перестал существовать сам СССР – до 1993-го.Первоначально же праздник был установлен спустя 4 года после образования РККА – на основании постановления Президиума ВЦИК РСФСР от 27 января 1922 года. Из того документа:Кстати, именно с этого документа фактически и ведётся отсчёт истории, в которой именно 23 февраля считается днём рождения армии Советской России, а вместе с ней и её преемников – армии и флота СССР, армии и флота Российской Федерации.Кстати, 23 февраля в качестве одного из главных государственных праздников отмечается и в других странах постсоветского пространства. Среди таких стран – Республика Беларусь, Таджикистан, Киргизия, непризнанная Приднестровская Молдавская Республика, а также ЛНР и ДНР.Сегодня 23 февраля официально – День защитника Отечества, день, когда на государственном и вполне бытовом уровне поздравления получают люди, которые своей профессией, своим призванием стоят на страже рубежей Родины. Пусть и прозвучит пафосно, но сегодня защитник Отечества – каждый патриот, который неравнодушен к судьбе страны, и который душой переживает за всё, что со страной и вокруг неё происходит.День защитника Отечества – день каждого из тех, кто жертвовал своим здоровьем и жизнью ради того, чтобы наши дети никогда не узнали, что такое война. И в такой день позволим себе вспомнить имена тех, кто в последние годы сложил свою голову вдали от рубежей Отечества – внеся неоценимый вклад в безопасность страны, в которой мы живём. Вот некоторые из имён: Олег Пешков, Александр Позынич, Ряфягать Хабибулин, Александр Прохоренко, Антон Ерыгин, Евгений Долгин, Надежда Дураченко, Галина Михайлова, Руслан Галицкий, Валерий Асапов, Роман Филипов. И другие сержанты, старшины, офицеры. Вечная память погибшим. И боевых успехов тем, кто продолжает непримиримую борьбу с международным терроризмом!И, конечно же, в этот день поздравляем всех без исключения защитников Отечества с праздником! Под «рюмку чаю» троекратное «ура!» – в такой день можно позволить громко и раскатисто!