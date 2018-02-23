Кирзач vs берцы. Часть 1

Споры вокруг армейской обуви начались далеко не вчера, и в течение нескольких лет сотрясали интернет. Спорщики поделились в целом на два антагонистичных и противостоящих друг другу лагеря, которые можно условно назвать «портянщиками» и «носочниками». Первые выступали за кирзовый сапог и полагающуюся к нему портянку, а вторые вступали за берцы (или, как вариант, трекинговые ботинки), с полагающимися к ним носками.Споры между ними, к примеру на форуме Guns.ru, шли ожесточенные и принципиальные, но местами живо напоминавшие споры между «тупоконечниками» и «остроконечниками» из известного произведения Джонатана Свифта. Только «кирза+портянка» или только «берцы+носок» без попыток найти какие-то объективные критерии выборы армейской обуви, или же найти какой-то компромиссный вариант.Хотя эти споры будут витать и над этой статьей, и вне всякого сомнения, в комментариях будет полно и «портянщиков», и «носочников», тем не менее, я попробую эту проблему разрешить.Первое, что мне бросилось в глаза, так это то, что для американской армии ботинок со шнуровкой столь же традиционный, как и сапог для русской армии. Американская пехота надела высокий ботинок со шнуровкой впервые, как минимум, во время войны с Великобританией 1812 года. В последующем появилось довольно много разновидностей этой армейской обуви, но все эти модели, такие как: Jefferson Davis Boot времен Гражданской войны, Trench Boot или Pershing Boot времен Первой мировой войны, а также модели времен Второй мировой войны, вроде знаменитой модели Combat Service Boot – все они представляли собой ботинки со шнуровкой.Trench Boot (траншейные ботинки) времен Первой мировой войны на ногах солдатЭто уже продвинутая версия Combat Service Boot, появившаяся к концу Второй мировой войны. Как видим, разница с "траншейными ботинками" вовсе не кардинальная.И вот для сравнения Combat Boot времен Вьетнамской войны. Принципиальная преемственность налицо.Достаточно бросить взгляд на историю американской военной обуви, чтобы понять, что они держатся за свои традиции очень цепко, и создание берцев – это лишь один из изводов этого традиционного подхода. Почему это так – сказать трудно. Видимо, американцы считают, что ботинок со шнуровкой им удобнее.Столь длинная история американского армейского ботинка, вместе с необычайным конструктивным сходством даже самых ранних образцов его с современными берцами, позволяет рассмотреть спор между «портянщиками» и «носочниками» в новом свете. Это реально столкновение двух традиций, а вовсе не выяснение, какая обувь лучше.В пользу американской традиции сработали такие факторы, как обширная военная помощь, которую США в разные годы оказывали самым разным странам, и в числе поставленного вооружения и снаряжения были, конечно, и армейские ботинки. В силу этого, а также в силу захватов трофеев, американские ботинки стали привычны для большинства армий в мире, причем как союзных, так и враждебных США.Далее, США победили в Холодной войне, и остались в конце ХХ века крупнейшей и сильнейшей военной державой, что немедленно породило моду на все американское. Очень многие люди простодушно считали, что надо во всем подражать американцам, в том числе и в армейской обуви. Поскольку признаться даже самому себе в том, что все дело состоит в моде, подражающей победителю, очень непросто, то в ход пошла разнообразная мифология, до сих пор окружающая берцы и все прочие многочисленные разновидности армейских ботинок со шнуровкой. В России это увлечение американским подходом еще базировалось на стремлении сделать «как во всем цивилизованном мире».Советская же армия, непременным атрибутом которой был кирзовый сапог и портянка, некогда великая и могучая, с распадом СССР рассыпалась и, фактически, потерпела поражение без боя. Разумеется, очень мало желающих подражать побежденным.Итак, столкновение традиций, усиленное победой США в Холодной войне и возникшей модой на все американское. Эти обувные традиции, очевидно, коренятся в национальном опыте и психологии, так что надо учитывать этот фактор, чтобы отвести большую часть эмоциональных выпадов в этой обувной дискуссии. Позицию тех, кто рьяно (и, подчеркну, без рациональных аргументов) защищает берцы, я оцениваю так, что им просто хочется быть хоть в чем-то на сильной стороне.В моем личном опыте ношения разных типов обуви были: кирзовые сапоги, хромовые сапоги, и, конечно, кожаные берцы. Сапоги я носил и на портянку, и на шерстяной носок.Самые теплые воспоминания у меня остались, как ни странно, о хромовых сапогах. Это были настоящие, советские сапоги, доставшиеся по наследству от дедушки, и выпущенные, судя по фабричному штампу, еще в 1974 году. Они превосходно отходили пару сезонов, несмотря на почтенный возраст, но потом с ними пришлось расстаться – протерлась подошва.Легкие, удобные, не ощущаемые на ноге ни при ходьбе, ни при работе. Первоначально они прибивались к ноге, и пришлось где-то с неделю походить с потертостями, но потом все пришло в норму. Ноги в них всегда и в любую погоду были сухими, и даже более того, в них можно было зайти в воду по крайней мере до середины голени, совершенно не опасаясь промочить ноги (специально проверял). В общем, пока за голенище не польется – ноги будут сухими. Не порванный и не изношенный сапог совершенно герметичен.На мой вкус, для хромового сапога портянка и шерстяной носок поверх трикотажного носка полностью взаимозаменяемые и примерно одинаковые по комфорту. Носки, кстати, при долгой ходьбе также время от времени приходилось поправлять.Единственный серьезный недостаток классической модели хромовых сапог – это гладкая подошва, которая довольно легко скользит по мокрой земле, и даже на сильно вымокшей траве можно поскользнуться.Кирзовый сапог считается хуже хромового, но я остался несколько другого мнения от его ношения. Кирзач – это другой сапог, со своими особенностями. Он несколько тяжелее хромового (в основном, за счет более толстой подошвы, более мощного каблука, и гораздо более грубой кожи, пускаемой на союзку и задинку), но в то же время гораздо прочнее и гораздо лучше защищает ногу от ударов и возможных травм. Для сложной пересеченной местности, а также для работы кирзач однозначно лучше хромового сапога.Кирзовые сапоги так же хорошо защищают от воды и, если на них нет повреждений, столь же герметичные, как и хромовые. Только если хромовый все же ощутимо набухает от воды, то вот набухание кирзового выражено гораздо слабее и почти незаметно.Кирзовый сапог вполне комфортно носится и на портянке, и на шерстяном носке поверх трикотажного. Но все же, на мой взгляд, толстая портянка для кирзача предпочтительнее, поскольку так ноге лучше и комфортнее. Ну, а если шерстяной носок, то его надо брать потолще. Кстати, я всегда носил сапоги, а потом и берцы, на шерстяной носок, даже в летнюю жару, и испытывал никаких проблем. Шерсть защищает не только от холода, но и от перегрева.Недостатки у кирзача есть, конечно, но анекдотичного свойства: в нем нельзя сплясать вприсядку, как в хромовых. Ну так он не для этого и делался.Кирзач старого образца также имел гладкую подошву с некоторой склонностью к скольжению (на мой взгляд, меньшему, чем у хромовых), но этот недостаток был устранен резиновой подошвой с грунтозацепами у новых моделей.Берцы. Ничего так, носить можно. Однако, я не заметил никаких чудодейственных свойств, ему приписываемых. Фиксация голеностопа не отличается от фиксации в сапогах, а в кирзовом сапоге на толстой портянке или на толстом шерстяном носке будет, пожалуй, и понадежнее. Комфорт в ношении? Не знаю, поскольку носил берцы только на шерстяной носок поверх трикотажного, так что никаких различий с сапогом не заметил.По водоустойчивости любые берцы ощутимо проигрывают сапогам, просто в силу конструктивных особенностей. Кратковременно в них можно зайти в воду примерно по щиколотку или чуть выше без особых проблем. Но при постоянном контакте с водой берцы быстро разбухают и внутри становятся влажными. К тому же, довольно часто вода начинает просачиваться под шнуровку и под язычок. Здесь многое зависит от конкретной модели, но, если язычок не глухой, но ноги промачиваются быстро.Уязвимое место берцев – это шнуровка. Шнурки довольно быстро перетираются и гниют, а незашнурованные берцы – исключительно неудобная обувь.То есть, берцы носить можно, но вот каких-то ярко выраженных преимуществ по сравнению с сапогами нет, скорее даже они несколько уступают. Например, по сравнению с кирзачом, защита ноги от ударов или травм заметно слабее.Разумеется, что вопросы происхождения и личного удобства вовсе не являются решающими в теме армейской обуви. Здесь, безусловно, надо учесть и многие другие факторы, например, военно-хозяйственные (к ним относится относительная несложность изготовления обуви из недефицитного сырья). Об этом более подробно пойдет речь в другой части этой статьи.