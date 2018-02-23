Кирзач vs берцы. Часть 1
Споры вокруг армейской обуви начались далеко не вчера, и в течение нескольких лет сотрясали интернет. Спорщики поделились в целом на два антагонистичных и противостоящих друг другу лагеря, которые можно условно назвать «портянщиками» и «носочниками». Первые выступали за кирзовый сапог и полагающуюся к нему портянку, а вторые вступали за берцы (или, как вариант, трекинговые ботинки), с полагающимися к ним носками.
Споры между ними, к примеру на форуме Guns.ru, шли ожесточенные и принципиальные, но местами живо напоминавшие споры между «тупоконечниками» и «остроконечниками» из известного произведения Джонатана Свифта. Только «кирза+портянка» или только «берцы+носок» без попыток найти какие-то объективные критерии выборы армейской обуви, или же найти какой-то компромиссный вариант.
Хотя эти споры будут витать и над этой статьей, и вне всякого сомнения, в комментариях будет полно и «портянщиков», и «носочников», тем не менее, я попробую эту проблему разрешить.
Столкновение традиций
Первое, что мне бросилось в глаза, так это то, что для американской армии ботинок со шнуровкой столь же традиционный, как и сапог для русской армии. Американская пехота надела высокий ботинок со шнуровкой впервые, как минимум, во время войны с Великобританией 1812 года. В последующем появилось довольно много разновидностей этой армейской обуви, но все эти модели, такие как: Jefferson Davis Boot времен Гражданской войны, Trench Boot или Pershing Boot времен Первой мировой войны, а также модели времен Второй мировой войны, вроде знаменитой модели Combat Service Boot – все они представляли собой ботинки со шнуровкой.
Trench Boot (траншейные ботинки) времен Первой мировой войны на ногах солдат
Это уже продвинутая версия Combat Service Boot, появившаяся к концу Второй мировой войны. Как видим, разница с "траншейными ботинками" вовсе не кардинальная.
И вот для сравнения Combat Boot времен Вьетнамской войны. Принципиальная преемственность налицо.
Достаточно бросить взгляд на историю американской военной обуви, чтобы понять, что они держатся за свои традиции очень цепко, и создание берцев – это лишь один из изводов этого традиционного подхода. Почему это так – сказать трудно. Видимо, американцы считают, что ботинок со шнуровкой им удобнее.
Столь длинная история американского армейского ботинка, вместе с необычайным конструктивным сходством даже самых ранних образцов его с современными берцами, позволяет рассмотреть спор между «портянщиками» и «носочниками» в новом свете. Это реально столкновение двух традиций, а вовсе не выяснение, какая обувь лучше.
В пользу американской традиции сработали такие факторы, как обширная военная помощь, которую США в разные годы оказывали самым разным странам, и в числе поставленного вооружения и снаряжения были, конечно, и армейские ботинки. В силу этого, а также в силу захватов трофеев, американские ботинки стали привычны для большинства армий в мире, причем как союзных, так и враждебных США.
Далее, США победили в Холодной войне, и остались в конце ХХ века крупнейшей и сильнейшей военной державой, что немедленно породило моду на все американское. Очень многие люди простодушно считали, что надо во всем подражать американцам, в том числе и в армейской обуви. Поскольку признаться даже самому себе в том, что все дело состоит в моде, подражающей победителю, очень непросто, то в ход пошла разнообразная мифология, до сих пор окружающая берцы и все прочие многочисленные разновидности армейских ботинок со шнуровкой. В России это увлечение американским подходом еще базировалось на стремлении сделать «как во всем цивилизованном мире».
Советская же армия, непременным атрибутом которой был кирзовый сапог и портянка, некогда великая и могучая, с распадом СССР рассыпалась и, фактически, потерпела поражение без боя. Разумеется, очень мало желающих подражать побежденным.
Итак, столкновение традиций, усиленное победой США в Холодной войне и возникшей модой на все американское. Эти обувные традиции, очевидно, коренятся в национальном опыте и психологии, так что надо учитывать этот фактор, чтобы отвести большую часть эмоциональных выпадов в этой обувной дискуссии. Позицию тех, кто рьяно (и, подчеркну, без рациональных аргументов) защищает берцы, я оцениваю так, что им просто хочется быть хоть в чем-то на сильной стороне.
Немного личного опыта
В моем личном опыте ношения разных типов обуви были: кирзовые сапоги, хромовые сапоги, и, конечно, кожаные берцы. Сапоги я носил и на портянку, и на шерстяной носок.
Самые теплые воспоминания у меня остались, как ни странно, о хромовых сапогах. Это были настоящие, советские сапоги, доставшиеся по наследству от дедушки, и выпущенные, судя по фабричному штампу, еще в 1974 году. Они превосходно отходили пару сезонов, несмотря на почтенный возраст, но потом с ними пришлось расстаться – протерлась подошва.
Легкие, удобные, не ощущаемые на ноге ни при ходьбе, ни при работе. Первоначально они прибивались к ноге, и пришлось где-то с неделю походить с потертостями, но потом все пришло в норму. Ноги в них всегда и в любую погоду были сухими, и даже более того, в них можно было зайти в воду по крайней мере до середины голени, совершенно не опасаясь промочить ноги (специально проверял). В общем, пока за голенище не польется – ноги будут сухими. Не порванный и не изношенный сапог совершенно герметичен.
На мой вкус, для хромового сапога портянка и шерстяной носок поверх трикотажного носка полностью взаимозаменяемые и примерно одинаковые по комфорту. Носки, кстати, при долгой ходьбе также время от времени приходилось поправлять.
Единственный серьезный недостаток классической модели хромовых сапог – это гладкая подошва, которая довольно легко скользит по мокрой земле, и даже на сильно вымокшей траве можно поскользнуться.
Кирзовый сапог считается хуже хромового, но я остался несколько другого мнения от его ношения. Кирзач – это другой сапог, со своими особенностями. Он несколько тяжелее хромового (в основном, за счет более толстой подошвы, более мощного каблука, и гораздо более грубой кожи, пускаемой на союзку и задинку), но в то же время гораздо прочнее и гораздо лучше защищает ногу от ударов и возможных травм. Для сложной пересеченной местности, а также для работы кирзач однозначно лучше хромового сапога.
Кирзовые сапоги так же хорошо защищают от воды и, если на них нет повреждений, столь же герметичные, как и хромовые. Только если хромовый все же ощутимо набухает от воды, то вот набухание кирзового выражено гораздо слабее и почти незаметно.
Кирзовый сапог вполне комфортно носится и на портянке, и на шерстяном носке поверх трикотажного. Но все же, на мой взгляд, толстая портянка для кирзача предпочтительнее, поскольку так ноге лучше и комфортнее. Ну, а если шерстяной носок, то его надо брать потолще. Кстати, я всегда носил сапоги, а потом и берцы, на шерстяной носок, даже в летнюю жару, и испытывал никаких проблем. Шерсть защищает не только от холода, но и от перегрева.
Недостатки у кирзача есть, конечно, но анекдотичного свойства: в нем нельзя сплясать вприсядку, как в хромовых. Ну так он не для этого и делался.
Кирзач старого образца также имел гладкую подошву с некоторой склонностью к скольжению (на мой взгляд, меньшему, чем у хромовых), но этот недостаток был устранен резиновой подошвой с грунтозацепами у новых моделей.
Берцы. Ничего так, носить можно. Однако, я не заметил никаких чудодейственных свойств, ему приписываемых. Фиксация голеностопа не отличается от фиксации в сапогах, а в кирзовом сапоге на толстой портянке или на толстом шерстяном носке будет, пожалуй, и понадежнее. Комфорт в ношении? Не знаю, поскольку носил берцы только на шерстяной носок поверх трикотажного, так что никаких различий с сапогом не заметил.
По водоустойчивости любые берцы ощутимо проигрывают сапогам, просто в силу конструктивных особенностей. Кратковременно в них можно зайти в воду примерно по щиколотку или чуть выше без особых проблем. Но при постоянном контакте с водой берцы быстро разбухают и внутри становятся влажными. К тому же, довольно часто вода начинает просачиваться под шнуровку и под язычок. Здесь многое зависит от конкретной модели, но, если язычок не глухой, но ноги промачиваются быстро.
Уязвимое место берцев – это шнуровка. Шнурки довольно быстро перетираются и гниют, а незашнурованные берцы – исключительно неудобная обувь.
То есть, берцы носить можно, но вот каких-то ярко выраженных преимуществ по сравнению с сапогами нет, скорее даже они несколько уступают. Например, по сравнению с кирзачом, защита ноги от ударов или травм заметно слабее.
Разумеется, что вопросы происхождения и личного удобства вовсе не являются решающими в теме армейской обуви. Здесь, безусловно, надо учесть и многие другие факторы, например, военно-хозяйственные (к ним относится относительная несложность изготовления обуви из недефицитного сырья). Об этом более подробно пойдет речь в другой части этой статьи.
Споры между ними, к примеру на форуме Guns.ru, шли ожесточенные и принципиальные, но местами живо напоминавшие споры между «тупоконечниками» и «остроконечниками» из известного произведения Джонатана Свифта. Только «кирза+портянка» или только «берцы+носок» без попыток найти какие-то объективные критерии выборы армейской обуви, или же найти какой-то компромиссный вариант.
Хотя эти споры будут витать и над этой статьей, и вне всякого сомнения, в комментариях будет полно и «портянщиков», и «носочников», тем не менее, я попробую эту проблему разрешить.
Столкновение традиций
Первое, что мне бросилось в глаза, так это то, что для американской армии ботинок со шнуровкой столь же традиционный, как и сапог для русской армии. Американская пехота надела высокий ботинок со шнуровкой впервые, как минимум, во время войны с Великобританией 1812 года. В последующем появилось довольно много разновидностей этой армейской обуви, но все эти модели, такие как: Jefferson Davis Boot времен Гражданской войны, Trench Boot или Pershing Boot времен Первой мировой войны, а также модели времен Второй мировой войны, вроде знаменитой модели Combat Service Boot – все они представляли собой ботинки со шнуровкой.
Trench Boot (траншейные ботинки) времен Первой мировой войны на ногах солдат
Это уже продвинутая версия Combat Service Boot, появившаяся к концу Второй мировой войны. Как видим, разница с "траншейными ботинками" вовсе не кардинальная.
И вот для сравнения Combat Boot времен Вьетнамской войны. Принципиальная преемственность налицо.
Достаточно бросить взгляд на историю американской военной обуви, чтобы понять, что они держатся за свои традиции очень цепко, и создание берцев – это лишь один из изводов этого традиционного подхода. Почему это так – сказать трудно. Видимо, американцы считают, что ботинок со шнуровкой им удобнее.
Столь длинная история американского армейского ботинка, вместе с необычайным конструктивным сходством даже самых ранних образцов его с современными берцами, позволяет рассмотреть спор между «портянщиками» и «носочниками» в новом свете. Это реально столкновение двух традиций, а вовсе не выяснение, какая обувь лучше.
В пользу американской традиции сработали такие факторы, как обширная военная помощь, которую США в разные годы оказывали самым разным странам, и в числе поставленного вооружения и снаряжения были, конечно, и армейские ботинки. В силу этого, а также в силу захватов трофеев, американские ботинки стали привычны для большинства армий в мире, причем как союзных, так и враждебных США.
Далее, США победили в Холодной войне, и остались в конце ХХ века крупнейшей и сильнейшей военной державой, что немедленно породило моду на все американское. Очень многие люди простодушно считали, что надо во всем подражать американцам, в том числе и в армейской обуви. Поскольку признаться даже самому себе в том, что все дело состоит в моде, подражающей победителю, очень непросто, то в ход пошла разнообразная мифология, до сих пор окружающая берцы и все прочие многочисленные разновидности армейских ботинок со шнуровкой. В России это увлечение американским подходом еще базировалось на стремлении сделать «как во всем цивилизованном мире».
Советская же армия, непременным атрибутом которой был кирзовый сапог и портянка, некогда великая и могучая, с распадом СССР рассыпалась и, фактически, потерпела поражение без боя. Разумеется, очень мало желающих подражать побежденным.
Итак, столкновение традиций, усиленное победой США в Холодной войне и возникшей модой на все американское. Эти обувные традиции, очевидно, коренятся в национальном опыте и психологии, так что надо учитывать этот фактор, чтобы отвести большую часть эмоциональных выпадов в этой обувной дискуссии. Позицию тех, кто рьяно (и, подчеркну, без рациональных аргументов) защищает берцы, я оцениваю так, что им просто хочется быть хоть в чем-то на сильной стороне.
Немного личного опыта
В моем личном опыте ношения разных типов обуви были: кирзовые сапоги, хромовые сапоги, и, конечно, кожаные берцы. Сапоги я носил и на портянку, и на шерстяной носок.
Самые теплые воспоминания у меня остались, как ни странно, о хромовых сапогах. Это были настоящие, советские сапоги, доставшиеся по наследству от дедушки, и выпущенные, судя по фабричному штампу, еще в 1974 году. Они превосходно отходили пару сезонов, несмотря на почтенный возраст, но потом с ними пришлось расстаться – протерлась подошва.
Легкие, удобные, не ощущаемые на ноге ни при ходьбе, ни при работе. Первоначально они прибивались к ноге, и пришлось где-то с неделю походить с потертостями, но потом все пришло в норму. Ноги в них всегда и в любую погоду были сухими, и даже более того, в них можно было зайти в воду по крайней мере до середины голени, совершенно не опасаясь промочить ноги (специально проверял). В общем, пока за голенище не польется – ноги будут сухими. Не порванный и не изношенный сапог совершенно герметичен.
На мой вкус, для хромового сапога портянка и шерстяной носок поверх трикотажного носка полностью взаимозаменяемые и примерно одинаковые по комфорту. Носки, кстати, при долгой ходьбе также время от времени приходилось поправлять.
Единственный серьезный недостаток классической модели хромовых сапог – это гладкая подошва, которая довольно легко скользит по мокрой земле, и даже на сильно вымокшей траве можно поскользнуться.
Кирзовый сапог считается хуже хромового, но я остался несколько другого мнения от его ношения. Кирзач – это другой сапог, со своими особенностями. Он несколько тяжелее хромового (в основном, за счет более толстой подошвы, более мощного каблука, и гораздо более грубой кожи, пускаемой на союзку и задинку), но в то же время гораздо прочнее и гораздо лучше защищает ногу от ударов и возможных травм. Для сложной пересеченной местности, а также для работы кирзач однозначно лучше хромового сапога.
Кирзовые сапоги так же хорошо защищают от воды и, если на них нет повреждений, столь же герметичные, как и хромовые. Только если хромовый все же ощутимо набухает от воды, то вот набухание кирзового выражено гораздо слабее и почти незаметно.
Кирзовый сапог вполне комфортно носится и на портянке, и на шерстяном носке поверх трикотажного. Но все же, на мой взгляд, толстая портянка для кирзача предпочтительнее, поскольку так ноге лучше и комфортнее. Ну, а если шерстяной носок, то его надо брать потолще. Кстати, я всегда носил сапоги, а потом и берцы, на шерстяной носок, даже в летнюю жару, и испытывал никаких проблем. Шерсть защищает не только от холода, но и от перегрева.
Недостатки у кирзача есть, конечно, но анекдотичного свойства: в нем нельзя сплясать вприсядку, как в хромовых. Ну так он не для этого и делался.
Кирзач старого образца также имел гладкую подошву с некоторой склонностью к скольжению (на мой взгляд, меньшему, чем у хромовых), но этот недостаток был устранен резиновой подошвой с грунтозацепами у новых моделей.
Берцы. Ничего так, носить можно. Однако, я не заметил никаких чудодейственных свойств, ему приписываемых. Фиксация голеностопа не отличается от фиксации в сапогах, а в кирзовом сапоге на толстой портянке или на толстом шерстяном носке будет, пожалуй, и понадежнее. Комфорт в ношении? Не знаю, поскольку носил берцы только на шерстяной носок поверх трикотажного, так что никаких различий с сапогом не заметил.
По водоустойчивости любые берцы ощутимо проигрывают сапогам, просто в силу конструктивных особенностей. Кратковременно в них можно зайти в воду примерно по щиколотку или чуть выше без особых проблем. Но при постоянном контакте с водой берцы быстро разбухают и внутри становятся влажными. К тому же, довольно часто вода начинает просачиваться под шнуровку и под язычок. Здесь многое зависит от конкретной модели, но, если язычок не глухой, но ноги промачиваются быстро.
Уязвимое место берцев – это шнуровка. Шнурки довольно быстро перетираются и гниют, а незашнурованные берцы – исключительно неудобная обувь.
То есть, берцы носить можно, но вот каких-то ярко выраженных преимуществ по сравнению с сапогами нет, скорее даже они несколько уступают. Например, по сравнению с кирзачом, защита ноги от ударов или травм заметно слабее.
Разумеется, что вопросы происхождения и личного удобства вовсе не являются решающими в теме армейской обуви. Здесь, безусловно, надо учесть и многие другие факторы, например, военно-хозяйственные (к ним относится относительная несложность изготовления обуви из недефицитного сырья). Об этом более подробно пойдет речь в другой части этой статьи.
Автор: Дмитрий Верхотуров
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