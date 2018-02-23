13:12 23 февраля

Кирзач vs берцы. Часть 1

Споры вокруг армейской обуви начались далеко не вчера, и в течение нескольких лет сотрясали интернет. Спорщики поделились в целом на два антагонистичных и противостоящих друг другу лагеря, которые можно условно назвать «портянщиками» и «носочниками». Первые выступали за кирзовый сапог и полагающуюся к нему портянку, а вторые вступали за берцы (или, как вариант, трекинговые ботинки), с полагающимися к ним носками.

Споры между ними, к примеру на форуме Guns.ru, шли ожесточенные и принципиальные, но местами живо напоминавшие споры между «тупоконечниками» и «остроконечниками» из известного произведения Джонатана Свифта. Только «кирза+портянка» или только «берцы+носок» без попыток найти какие-то объективные критерии выборы армейской обуви, или же найти какой-то компромиссный вариант.
Хотя эти споры будут витать и над этой статьей, и вне всякого сомнения, в комментариях будет полно и «портянщиков», и «носочников», тем не менее, я попробую эту проблему разрешить.

Столкновение традиций


Первое, что мне бросилось в глаза, так это то, что для американской армии ботинок со шнуровкой столь же традиционный, как и сапог для русской армии. Американская пехота надела высокий ботинок со шнуровкой впервые, как минимум, во время войны с Великобританией 1812 года. В последующем появилось довольно много разновидностей этой армейской обуви, но все эти модели, такие как: Jefferson Davis Boot времен Гражданской войны, Trench Boot или Pershing Boot времен Первой мировой войны, а также модели времен Второй мировой войны, вроде знаменитой модели Combat Service Boot – все они представляли собой ботинки со шнуровкой.

Кирзач vs берцы. Часть 1

Trench Boot (траншейные ботинки) времен Первой мировой войны на ногах солдат


Это уже продвинутая версия Combat Service Boot, появившаяся к концу Второй мировой войны. Как видим, разница с "траншейными ботинками" вовсе не кардинальная.


И вот для сравнения Combat Boot времен Вьетнамской войны. Принципиальная преемственность налицо.

Достаточно бросить взгляд на историю американской военной обуви, чтобы понять, что они держатся за свои традиции очень цепко, и создание берцев – это лишь один из изводов этого традиционного подхода. Почему это так – сказать трудно. Видимо, американцы считают, что ботинок со шнуровкой им удобнее.

Столь длинная история американского армейского ботинка, вместе с необычайным конструктивным сходством даже самых ранних образцов его с современными берцами, позволяет рассмотреть спор между «портянщиками» и «носочниками» в новом свете. Это реально столкновение двух традиций, а вовсе не выяснение, какая обувь лучше.

В пользу американской традиции сработали такие факторы, как обширная военная помощь, которую США в разные годы оказывали самым разным странам, и в числе поставленного вооружения и снаряжения были, конечно, и армейские ботинки. В силу этого, а также в силу захватов трофеев, американские ботинки стали привычны для большинства армий в мире, причем как союзных, так и враждебных США.

Далее, США победили в Холодной войне, и остались в конце ХХ века крупнейшей и сильнейшей военной державой, что немедленно породило моду на все американское. Очень многие люди простодушно считали, что надо во всем подражать американцам, в том числе и в армейской обуви. Поскольку признаться даже самому себе в том, что все дело состоит в моде, подражающей победителю, очень непросто, то в ход пошла разнообразная мифология, до сих пор окружающая берцы и все прочие многочисленные разновидности армейских ботинок со шнуровкой. В России это увлечение американским подходом еще базировалось на стремлении сделать «как во всем цивилизованном мире».
Советская же армия, непременным атрибутом которой был кирзовый сапог и портянка, некогда великая и могучая, с распадом СССР рассыпалась и, фактически, потерпела поражение без боя. Разумеется, очень мало желающих подражать побежденным.

Итак, столкновение традиций, усиленное победой США в Холодной войне и возникшей модой на все американское. Эти обувные традиции, очевидно, коренятся в национальном опыте и психологии, так что надо учитывать этот фактор, чтобы отвести большую часть эмоциональных выпадов в этой обувной дискуссии. Позицию тех, кто рьяно (и, подчеркну, без рациональных аргументов) защищает берцы, я оцениваю так, что им просто хочется быть хоть в чем-то на сильной стороне.

Немного личного опыта

В моем личном опыте ношения разных типов обуви были: кирзовые сапоги, хромовые сапоги, и, конечно, кожаные берцы. Сапоги я носил и на портянку, и на шерстяной носок.

Самые теплые воспоминания у меня остались, как ни странно, о хромовых сапогах. Это были настоящие, советские сапоги, доставшиеся по наследству от дедушки, и выпущенные, судя по фабричному штампу, еще в 1974 году. Они превосходно отходили пару сезонов, несмотря на почтенный возраст, но потом с ними пришлось расстаться – протерлась подошва.

Легкие, удобные, не ощущаемые на ноге ни при ходьбе, ни при работе. Первоначально они прибивались к ноге, и пришлось где-то с неделю походить с потертостями, но потом все пришло в норму. Ноги в них всегда и в любую погоду были сухими, и даже более того, в них можно было зайти в воду по крайней мере до середины голени, совершенно не опасаясь промочить ноги (специально проверял). В общем, пока за голенище не польется – ноги будут сухими. Не порванный и не изношенный сапог совершенно герметичен.

На мой вкус, для хромового сапога портянка и шерстяной носок поверх трикотажного носка полностью взаимозаменяемые и примерно одинаковые по комфорту. Носки, кстати, при долгой ходьбе также время от времени приходилось поправлять.

Единственный серьезный недостаток классической модели хромовых сапог – это гладкая подошва, которая довольно легко скользит по мокрой земле, и даже на сильно вымокшей траве можно поскользнуться.

Кирзовый сапог считается хуже хромового, но я остался несколько другого мнения от его ношения. Кирзач – это другой сапог, со своими особенностями. Он несколько тяжелее хромового (в основном, за счет более толстой подошвы, более мощного каблука, и гораздо более грубой кожи, пускаемой на союзку и задинку), но в то же время гораздо прочнее и гораздо лучше защищает ногу от ударов и возможных травм. Для сложной пересеченной местности, а также для работы кирзач однозначно лучше хромового сапога.

Кирзовые сапоги так же хорошо защищают от воды и, если на них нет повреждений, столь же герметичные, как и хромовые. Только если хромовый все же ощутимо набухает от воды, то вот набухание кирзового выражено гораздо слабее и почти незаметно.

Кирзовый сапог вполне комфортно носится и на портянке, и на шерстяном носке поверх трикотажного. Но все же, на мой взгляд, толстая портянка для кирзача предпочтительнее, поскольку так ноге лучше и комфортнее. Ну, а если шерстяной носок, то его надо брать потолще. Кстати, я всегда носил сапоги, а потом и берцы, на шерстяной носок, даже в летнюю жару, и испытывал никаких проблем. Шерсть защищает не только от холода, но и от перегрева.

Недостатки у кирзача есть, конечно, но анекдотичного свойства: в нем нельзя сплясать вприсядку, как в хромовых. Ну так он не для этого и делался.

Кирзач старого образца также имел гладкую подошву с некоторой склонностью к скольжению (на мой взгляд, меньшему, чем у хромовых), но этот недостаток был устранен резиновой подошвой с грунтозацепами у новых моделей.

Берцы. Ничего так, носить можно. Однако, я не заметил никаких чудодейственных свойств, ему приписываемых. Фиксация голеностопа не отличается от фиксации в сапогах, а в кирзовом сапоге на толстой портянке или на толстом шерстяном носке будет, пожалуй, и понадежнее. Комфорт в ношении? Не знаю, поскольку носил берцы только на шерстяной носок поверх трикотажного, так что никаких различий с сапогом не заметил.

По водоустойчивости любые берцы ощутимо проигрывают сапогам, просто в силу конструктивных особенностей. Кратковременно в них можно зайти в воду примерно по щиколотку или чуть выше без особых проблем. Но при постоянном контакте с водой берцы быстро разбухают и внутри становятся влажными. К тому же, довольно часто вода начинает просачиваться под шнуровку и под язычок. Здесь многое зависит от конкретной модели, но, если язычок не глухой, но ноги промачиваются быстро.

Уязвимое место берцев – это шнуровка. Шнурки довольно быстро перетираются и гниют, а незашнурованные берцы – исключительно неудобная обувь.

То есть, берцы носить можно, но вот каких-то ярко выраженных преимуществ по сравнению с сапогами нет, скорее даже они несколько уступают. Например, по сравнению с кирзачом, защита ноги от ударов или травм заметно слабее.

Разумеется, что вопросы происхождения и личного удобства вовсе не являются решающими в теме армейской обуви. Здесь, безусловно, надо учесть и многие другие факторы, например, военно-хозяйственные (к ним относится относительная несложность изготовления обуви из недефицитного сырья). Об этом более подробно пойдет речь в другой части этой статьи.
Автор: Дмитрий Верхотуров


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Комментарии 58

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  1. Strashila Сегодня, 06:59
    Что только такой вариант.. кирзач и берцы... в конце 80-х товарищ вернулся из армии, так у них в разведке были аккуратные кожаные сапоги с невысокой голяшкой и подтяжкой в верхней части... стильно смотрелись.
    Strashila
    1. Аркадий Гайдар Сегодня, 12:13
      Это вариант сапог выпускался для ВДВ и Морской пехоты. При высадке в воду, или прыжке с парашютом, сапоги без фиксатора часто слетают.
      У сапога есть очень весомые преимущества в современной войне:
      1. Он проще и быстрее одевается, что крайне важно при внезапной тревоге, налёте, или не дай Бог, ядерной войне.
      2. Он значительно проще и дешевле в изготовлении. А это значит, что солдаты не будут ходить босиком. Их можно больше произвести, полностью снабдив армию.
      3. Сапог выше, чем ботинок. И значит, лучше защитит икры от пуль и осколков на излёте, за счёт плотности материала. Рана будет менее глубокой и вредоносной. А любителям заявить, что есть противопехотные мины, отнимающие ногу по срез обуви, а ведь ботинок ниже, стоит напомнить, что при дробящих травмах от взрыва, десять сантиметров культи больше или меньше, особого значения не имеет. До колена эти травмы не доходят, а протез ставить в любом случае.
      Аркадий Гайдар
  2. Доктор Хаб Сегодня, 07:07
    Соглашусь с автором во всем. Но вот мое личное мнение. Сам носил и то, и другое. Скажу сразу, в берцах мне было удобнее. А теперь рассуждения. При спорах в пользу того, или другого говорится о преимуществах сапог, вполне логично. Но не забывайте, что экстремальные режимы носки крайне редки и % наверное 90 времени эта обувь носится в повседневном режиме, брожение по щиколотку в воде не частое явление. И еще один вопрос, если сапог и портянка так хороши, почему я на улицах в них никого не вижу? Да и автор вряд ли писал статью, намотав портянки и одев сапоги. Сам думаю, что при многих плюсах сапог, в целом (в часности в повседневной носке) - берцы практичней. А дальше уже дело личных предпочтений
    Доктор Хаб
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:18
      Цитата: Доктор Хаб
      экстремальные режимы носки крайне редки и % наверное 90 времени эта обувь носится в повседневном режиме, брожение по щиколотку в воде не частое явление.

      отсюда вывод: обувь нужна всякая в зависимости от обстановки и погодных условий.
      Цитата: Доктор Хаб
      И еще один вопрос, если сапог и портянка так хороши, почему я на улицах в них никого не вижу?

      ну, просто не там смотрели... в деревнях до недавнего времени носили мужики, вещь то в принципе удобная-нога в сырости-портянку перевернул сырым вверх,сухое-намотал...красота,в процессе ,верх высохнет и можно так многократно повторять,чего с носком не прокатит...(из личного опыта).
      андрей юрьевич
      1. Доктор Хаб Сегодня, 07:35
        Во первых. До недавнего времени... Во вторых. Основная масса времени в обуви проводится на асфальте. И еще момент - широкая голяшка, да замучаетесь сапоги изнутри чистить в лесу, или горах. Если только это не европейсеий лес. И на счет всякой обуви соглашусь, только это мы с вами можем выглянуть в окно, посмотреть на термометр, залезть в шкаф и выбрать башмаки. В армии нет такого разнообразия, приходится делать вывод в пользу универсальной
        Доктор Хаб
        1. alstr Сегодня, 09:04
          Надо отметить, что климат у них сильно теплее и вуше, чем у нас. Поэтому в большинстве случаев, сапоги удобнее.
          В идеале, необходимо иметь несколько пар обуви для разных ТВД.
          alstr
      2. region58 Сегодня, 11:16
        Цитата: андрей юрьевич
        в деревнях до недавнего времени носили мужики

        Дык и сейчас носят, и не только в деревне... Земляные работы, весна-осень, дождь... в общем где грязюка - самое то.
        region58
    2. Ингвар 72 Сегодня, 07:43
      Цитата: Доктор Хаб
      Соглашусь с автором во всем.

      А я не во всем. Фиксация голеностопа у берцев все же лучше. И это решающий момент для ВДВ. Для остальных войск конечно лучше и практичнее сапоги. И конечно портянки. hi
      Ингвар 72
      1. боеприпас Сегодня, 08:51
        Цитата: Ингвар 72
        Фиксация голеностопа у берцев все же лучше.

        Уточнение - лучше чем у кирзового сапога.
        -------------------
        Лич. опыт. Сравнение.
        После привычки к таманскому юфтевому сапогу , кирзачи давали чувство, что нога просто босая. Что лодыжки и голень вообще голые.
        Юфтевый сапог лучше чем что либо другое фиксирует голеностоп. Кроме того - капитально защищает от всяких ударов и лодыжки и голень .. и ступню.
        -------------
        Минусы юфтевых сапог. -
        Очень трудное притирание к ноге. Особенно на морозе. Так что .. лучше призываться весной , чтобы притерется к сапогам по " мягкому".
        Тяжеловаты. .. тяжеловаты .. Но двери вышибают за один раз. -))
        боеприпас
        1. qqqq Сегодня, 10:14
          Поддерживаю, после юфтевых, в кирзовых сапогах было ощущение, что босой.
          qqqq
        2. шурави Сегодня, 12:33
          Цитата: боеприпас

          Минусы юфтевых сапог. -
          Очень трудное притирание к ноге. Особенно на морозе. Так что .. лучше призываться весной , чтобы притерется к сапогам по " мягкому".
          Тяжеловаты. .. тяжеловаты .. Но двери вышибают за один раз. -))


          Не знаю. Четыре года в юфтевых сапогах и только один минус. При +30 и выше, жарковато в них.
          Зато какую шикарную гармошку на них можно было соорудить. wink

          шурави
    3. алексеев Сегодня, 09:32
      Цитата: Доктор Хаб
      сли сапог и портянка так хороши, почему я на улицах в них никого не вижу?

      Да потому, что сапоги военные (полностью кожаные - яловые, юфтевые или, попроще, с голенищем из кирзы - "кирзачи") - это обувь не для улицы, а полевая для войны, для тяжелых условий, понимаешь. lol
      В принципе, портянку можно надеть и в берцы, если взять их на размер больше, ведь преимущества сапог в отсутствии шнурков и носков, как уязвимых элементов именно в тяжелых условиях боевых действий.
      Разве можно сравнить по впитывающей способности., прочности, возможности перемотать сухой частью к ноге полосу натуральной ткани 45*90 см и любой носок?
      А в повседневной жизни надо носить преимущественно туфли и носки yes , а сапоги с портянками или берцы только для тренировки.
      алексеев
    4. лис Сегодня, 09:50
      Цитата: Доктор Хаб
      И еще один вопрос, если сапог и портянка так хороши, почему я на улицах в них никого не вижу?

      по такой логике,самая перцовая обувь-ботфорты на шпильке...или летом лабутены.
      лис
    5. mmaxx Сегодня, 11:58
      Большой плюс системы сапоги+портянка состоит в том, что их можно не снимать сутками. Если ты в носках и ботинках - ноги сгниют сразу. На войне это важно. Достаточно побывать на учениях суток трое. И тут вопрос не в ботинке, а в носке. Это какие-то вещи, связанные с воздухообменом в обуви. На гражданке не носят портянки потому, что это практичнее. И носки всегда можно поменять. И сапоги носить постоянно нет необходимости. Как только попадаешь в нашу природу, сразу в любых сапогах и портянках получаешь решительное преимущество. У нас даже некоторые туристы отходят от самых фирменных ботинок. Грязь, сырость и невозможность просушить обувь и иметь много носков делают свое дело. Резиновые сапоги+портянки лучше. Препятствие одно: нет возможности привыкнуть к портянкам (надо уметь их мотать), некоторых научила армия.
      Лично меня умение носить портянки выручает. И это всегда лучше носков, по крайней, мере, лично для меня. Выбор у меня есть.
      mmaxx
  3. Горный стрелок Сегодня, 07:36
    Носил и то, и другое. В сапогах работать безопаснее. Голень защищена лучше. В берцах по пересеченке и в горах - удобнее, из-за хорошей подошвы. Сапоги - очевидно дешевле, и в условиях массовой армии и тотальной войны - не будут иметь альтернативы. А пока армейские "берцы" Ратника - хороши.
    Горный стрелок
  4. igordok Сегодня, 07:41
    Далее, США победили в Холодной войне,...

    Так как, Холодная война продолжается, значит ни одна из сторон победы не достигла.
    igordok
    1. ares1988 Сегодня, 10:36
      Ну, это скорее - вторая холодная. А в первой мы проиграли, увы - умейте признавать очевидное.
      ares1988
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 07:43
    В ППД конечно ходил в берцах , в полевом лагере тоже . А вот когда начинались непосредственно учения или при долгом нахождении "на природе" smile предпочитал кирзачи . Для этого специально в кунге хранились две пары (по ноге и на размер+для холода) и десяток пар портянок . Мне в них было удобней , гигееничней да и просто когда есть возможность проще снять , дать отдых ногам и также быстро обутся .. Хотя многие ржали...Комбриг один раз увидел , так чуть в осадок не выпал . Но мне по должности полагалась многая движуха - и потому на приколы внимания не обращал laughing Автору + за поднятие важной темы . Обувь в военном деле на мой взгляд по важности третья для военного основа быта , после питания и дисциплины
    КВУ-НСвД
    1. Доктор Хаб Сегодня, 07:49
      Здорово, когда есть кунг, там две пары сапог и куча портянок. Только не у каждого бойца есть такое счастье)))) это не в укор автору комментария.
      Доктор Хаб
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 08:03
        Взводный с тремя машинами во взводе имеет какие-то преимущества laughing Чистых сухих портянок было и для бойцов в достатке . А когда в одной из машин есть ещё и 220 с возможностью просушить и чайника ваще вещь ! Согласен не всем такое счастье в полях... soldier
        КВУ-НСвД
  6. inkass_98 Сегодня, 08:03
    Тоже носил оба вида обуви, пользу ботинок - горы и пересеченная местность. Но по росе в них ходить чистое горе, "пробиваются" на раз. И всякая гадость липнет к шнуркам типа семян репейных, коих в наших краях немало.
    Сапоги вещь более универсальная, но по горам в них не особо побегаешь, эта обувь, скорее, для равнины и болотистой местности. И да, хорошо начищенный сапог воду не пропускает, развлекались мы таким образом - начищали и заходили в луже поглубже: не намокали, пока не перелиливали через верх
    inkass_98
    1. Доктор Хаб Сегодня, 08:12
      К шнуркам гадость липнет, но внутрь ботинка не попадает, а в сапог набирается будь здоров
      Доктор Хаб
      1. Rakti-Kali Сегодня, 08:23
        Цитата: Доктор Хаб
        К шнуркам гадость липнет, но внутрь ботинка не попадает, а в сапог набирается будь здоров

        В сапог набирается только если сапог подобран не по размеру. Если же сапог хорошо подобран или подогнан сапожником, то голенище плотно облегает ногу и ничего "набрать" не позволяет. Ну и кроме того есть масса моделей сапог с утяжками на голенище.
        Rakti-Kali
    2. боеприпас Сегодня, 08:27
      Цитата: inkass_98
      но по горам в них не особо побегаешь,

      lol Гм ..
      Дык! не ходите в иностранный легион.-))
      От Питера и до Екатеринбурга. От Архангельска и до Одессы и Астрахани - нету ни единой горы!!
      боеприпас
      1. лис Сегодня, 09:53
        Цитата: боеприпас
        От Питера и до Екатеринбурга. От Архангельска и до Одессы и Астрахани - нету ни единой горы!!

        обижаешь,брат!а Жигулёвские горы?!
        лис
  7. боеприпас Сегодня, 08:13
    Юфтевые , Таманские ( гвардейские ) сапоги . После них кирзачи кажутся сандалиями на ноге.-)) Ногу защищают лучше чем любая другая обувь. Офицеры обычно , предпочитали солдатские сапоги , нежели полевые офицерские.
    -----------------
    Другое дело, что такая обувь тяжеловата. Как танк-) Для панцирной пехоты обувь. -)
    Но сейчас таких уже не делают. sad Секрет их изготовления исчез, вместе с СССР.
    боеприпас
  8. Доктор Хаб Сегодня, 08:16
    Сапоги хороши в определённых условиях, но как не крути, это атавизм и не вернутся они, если только не начнется глобальная война с милионными армиями.
    Доктор Хаб
    1. Лопатов Сегодня, 10:00
      Цитата: Доктор Хаб
      Сапоги хороши в определённых условиях

      Зимой, весной и осенью 8))) Летом- берцы, если дождик не пойдёт. Правда, летом в них жарко, и лучше последовать китайско-вьетнамскому опыту- полукеды 8)))

      В реале берцы хороши только на плацу. В полях... По сезонам: Фетровые сапоги (валенки, унты), юфтевые сапоги, резиновые сапоги, полукеды. И так по кругу.
      Лопатов
      1. Маки Авелльевич Сегодня, 12:04
        Цитата: Лопатов
        По сезонам: Фетровые сапоги (валенки, унты), юфтевые сапоги, резиновые сапоги, полукеды.

        одна из серьёзных проблем обуви в армии это не сама обувь а здоровье ног солдата. в закрытой а темболее резиновой обуви солдаты часто доводят ноги до плачевного состояния. грибковые заболивания.
        Маки Авелльевич
        1. Лопатов Сегодня, 12:09
          Цитата: Маки Авелльевич
          а здоровье ног солдата. в закрытой а темболее резиновой обуви солдаты часто доводят ноги до плачевного состояния.

          Что делать, что делать... Без резиновых сапог не обойтись. Ну или без их "продвинутого" аналога.

          По факту, как афганская была "войной кроссовок", так чеченская- "войной резиновых сапог"
          Лопатов
    2. Лопатов Сегодня, 10:01
      Цитата: Доктор Хаб
      Сапоги хороши в определённых условиях

      Зимой, весной и осенью 8))) Летом- если дождик не пойдёт. Правда, летом в берцах жарко, и лучше последовать китайско-вьетнамскому опыту- полукеды 8)))

      В реале берцы хороши только на плацу. В полях... По сезонам: Фетровые сапоги (валенки, унты), юфтевые сапоги, резиновые сапоги, полукеды. И так по кругу.
      Лопатов
  9. Vard Сегодня, 08:20
    Кто нибуть пробовал носить чуньки... Это песня...
    Vard
  10. baudolino Сегодня, 08:31
    Кирзовый сапог создавался с целью обуть миллионную армию побыстрее и подешевле. А у американцев такой задачи никогда не стояло. Там частные поставщики всегда балансировали на грани цена-качество.
    baudolino
  11. 3x3zsave Сегодня, 08:56
    К вопросу о трекинговой обуви. Какое-то время носил "Катерпиллер", но отказался по причине: воду не держат от слова "совсем", даже в городских условиях.
    В армии носил только сапоги, ноги загубил напрочь.
    Вопрос ко всем участникам. Почему на берцах традиционно используются шнурки, неужели не было разработок с использованием других фиксирующих элементов?
    3x3zsave
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 09:12
      При порыве шнурков им легко найти временную замену из любых верёвочек , проволоки , или доже сплетенных полосок любой ткани.. С липучками , застёжками сложнее ..
      КВУ-НСвД
      1. 3x3zsave Сегодня, 10:14
        С этим доводом сложно не согласится.
        3x3zsave
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:18
          Ну плюс ещё сам шнурок долго "быстроремонтопригоден" и шнурками , а вернее их затяжкой , лучше всего регулировать ботинок по подъёму
          КВУ-НСвД
    2. Ингвар 72 Сегодня, 09:44
      Цитата: 3x3zsave
      В армии носил только сапоги, ноги загубил напрочь.

      Если регулярно мыть ноги и менять(стирать) портянки - без проблем. hi
      Ингвар 72
      1. 3x3zsave Сегодня, 10:10
        Мытье ног - не профилактика "сухих" мозолей. И вообще, упорядоченный армейский быт - это не про войска ПВО образца начала 90ых.
        3x3zsave
    3. Маки Авелльевич Сегодня, 12:06
      Цитата: 3x3zsave
      Почему на берцах традиционно используются шнурки, неужели не было разработок с использованием других фиксирующих элементов?


      при ранение в ноги медику легко ножницами разрезать шнурки и освободить ногу не добаляя лишней травмы. пустячок а приятно.
      Маки Авелльевич
      1. Лопатов Сегодня, 12:11
        Цитата: Маки Авелльевич
        медику легко ножницами разрезать шнурки и освободить ногу не добаляя лишней травмы.

        Голенище кирзача разрезать ещё проще.
        Шнурки- зло. Из обязательно надо убирать под какой-то клапан.
        Лопатов
        1. Маки Авелльевич Сегодня, 12:25
          Цитата: Лопатов
          Шнурки- зло. Из обязательно надо убирать под какой-то клапан.


          у нас так было принято. удобно и быстро.
          узел в конце видео
          Маки Авелльевич
          1. Лопатов Сегодня, 13:11
            Цитата: Маки Авелльевич
            у нас так было принято. удобно и быстро.

            А каков тогда смысл в берцах, если они голеностоп не фиксируют?
            Лопатов
  12. kvs207 Сегодня, 09:26
    Цитата: 3x3zsave
    Почему на берцах традиционно используются шнурки, неужели не было разработок с использованием других фиксирующих элементов?

    А какая альтернатива? Молния? Если сломается, то всё - на выброс. Отсутствие шнуровки? Так это - сапоги)))
    Сапоги, вешь классная при соблюдении некоторых условий. За 2 года срочной, только положительные ощущения, правда служил в средней полосе России. Да, сейчас ношу ботинки на шнуровке, но речь шла об армии.
    kvs207
  13. bistrov. Сегодня, 09:55
    Не спорю,на асфальте,на плацу, в казарме в наряде ботинки лучше.. Но попробуйте в этих ботинках пожить пару дней в мокром лесу , или пройти километров 10 по снежно-водяной каше.Врагу не пожелаешь. А самая лучшая обувь для этих условий -юфтевый сапог на микропоре. Исключительно держит воду. Выдавать их начали в конце 70-х годов. До этого были на толстой кожаной подошве, на асфальте подошва быстро стиралась,приходилось подбивать. Лично я подбивал кожемитом, он меньше подвержен стиранию.. Хромовый сапог гигиеничен, аккуратно сидит на ноге ,легок, но он уже не актуален. Сейчас, при повседневной носке, он смотрится анахронизмом.

    Я ,все таки, оставил бы юфтевый сапог наравне с ботинком с высоким берцем на вооружении и использовал бы выборочно.

    Многие забывают, что в прошлую войну половина нашей армии носила ботинки,наматывая ,при этом, длиннейшие обмотки. И ничего, победили.
    bistrov.
  14. vvvjak Сегодня, 10:28
    В армии также носил и то и другое. Мне кирза лучше берцев (если правильно обращаться с партянками). Как то раз ехал в поезде с погранцом срочником в одной плацкарте. По его мнению в берцах 15 км. в день выходить очень проблематично, почти невозможно. У них вся застава ходила в "кирзе", по началу тяжеловато, но за пару месяцев службы подошва притирается и сапоги становятся приятней казарменных тапочек.
    vvvjak
  15. Curious Сегодня, 10:57
    Чесно говоря, не понял смысла статьи. Если автор пытался провести какой то исторический экскурс, то он не получился. Обсуждение же достоинств кирзовых сапог в каком то другом аспекте, кроме исторического, в XXI веке все же выглядит несколько диковато.
    Curious
  16. Micfoster Сегодня, 11:32
    Цитата: Доктор Хаб
    И еще один вопрос, если сапог и портянка так хороши, почему я на улицах в них никого не вижу?

    До конца девяностых годов работал на стройке. ВСЕ наши строители ходили в кирзе, от каменьщиков до крановщиков. Мои предки шахтеры тоже ходили только в кирзе. Научили меня обращаться с портянками, за два года службы ни одного мозоля. Думаю кирза это обувь для дела, а не для красоты. Потому и нет их на улицах городов.
    Micfoster
  17. Conserp Сегодня, 11:34
    Кто статью Веремеева про сапоги ещё не читал - рекомедную прочитать.

    Посмотрим на мужиков в деревне, геологов, шатающихся по лесам и весям, нефтяников, возящихся возле своих вышек, строителей. Что у них на ногах? Правильно, сапоги. А что надето на ноги рыболова, охотника, грибника? В том числе и из числа новых русских? Верно, сапоги. А что вы надеваете, выезжая на свою дачу в сырую погоду? Туфли, кроссовки? Черта лысого! Сапоги резиновые!

    Скажете, это мол сугубо от грязи, сырости и т.п. А что, солдат на асфальте или паркете воюет?

    Стоп, стоп, стоп. Глянем на наших милых дам зимой или осенью в городе на асфальте. Что надето на их изящные ножки?

    Сапоги!

    Во что американской армии обошлись ботинки в декабре 44 - январе 45 хорошо описано в книге воспоминаний американского генерала О.Бредли "История солдата":

    В довершение всего - как будто одних только боевых потерь было недостаточно, - около 12 тыс. человек заболели ревматизмом ног и также вышли из строя.



    http://army.armor.kiev.ua/hist/sapogi.shtml

    Другое дело, что обычные кирзачи малость устарели.
    Conserp
    1. Лопатов Сегодня, 12:12
      Цитата: Conserp
      около 12 тыс. человек заболели ревматизмом ног и также вышли из строя.

      Там на самом деле всё было намного хуже. Не "ревматизм" а "траншейная стопа"
      Лопатов
  18. Тамагон Сегодня, 11:46
    Не понял, а что вариант берцы + портянки не рассматривается? Носил в армии и то и другое! Носков нам не давали. Берцы с портянками отлично носятся, при этом портянки не разматываются. Кому нравится носить сапоги, пусть носят на здоровье. Постройте солдат и предоставьте им выбор, сапоги или берцы? Сомневаюсь, что на роту найдется хоть один согласившийся носить сапоги! Более того на солдата отслужившего пол года и не добывшего себе берцы, у нас в части смотрели как на ущербного задрота!
    И еще в траве по росе сапоги вас не спасут, если сапоги не болотники. Вода по ткани штанов вся окажется внутри сапог!
    Тамагон
    1. Лопатов Сегодня, 12:14
      Цитата: Тамагон
      Постройте солдат и предоставьте им выбор, сапоги или берцы? Сомневаюсь, что на роту найдется хоть один согласившийся носить сапоги!

      Это в ППД.
      Ну а в реальных боевых действиях всё оказывается намного, намного сложнее.
      Лопатов
    2. Николай Р-ПМ Сегодня, 12:41
      Такая же ситуация с берцами и портянками. Портянки упразднили за 3-4 месяца до увольнения в запас и выдали носки. Но все равно многие в подразделении сберегли пару-другую "портосов" и носили их. Носки только для строевых смотров.
      Были парни, которые "пищали" по кирзе,но за нее драли как парней, так и командиров.
      По опыту службы ав. механиком берцы в целом удобны при работах на борте, но намокали в межсезонье во время очистки стоянок от мокрого снега,а по заморозкам и зимой были очень скользкими, но спасало, что зимой берцы надевались только на развод и в столовую-все остальное время валенки.
      Николай Р-ПМ
  19. pytar Сегодня, 11:48
    Автор Дмитрий Верхотуров высказал логичная и не навязчивая личная позиция! Все ими сказанного, звучить убедительно! Спасибо за интересную статию! good
    pytar
  20. polpot Сегодня, 11:57
    Ходил в кирзе и ботинках и берцах , портянки наматываю хорошо но кирзу ненавижу ,очень неудобная обувь , у сослуживцев в КТУРК ВО были жуткие флегмоны на ногах, многим пересаживали кожу , в Афгане летом носили кроссовки или кеды .
    polpot
  21. tolancop Сегодня, 12:23
    Мне сравнивать, честно говоря, нечего. Ходил только в кирзачах. Поскольку до армии несколько лет носил кирзачи, то после прибытия в войска оказался в родной обувке. Единственная разница - на гражданке портянки не носил и мотать их не умел. В чем хитрость наматывания портянок никогда не мог понять: показал старшина ОДИН раз и для меня оказалось достаточно. Так 2 года и отходил и НИ РАЗУ мозолей не было. После армии еще пару лет носил кирзачи (жил в сельской местности), правда, от портянок отказался быстро - перешел на носки. Для меня кирзачи - очень удобная и практичная обувь. С моей точки зрения отказ в армии от портянок и переход на берцы - решение не самое удачное. Допускаю, что для служивых определенных специальностей и в определенных условиях берцы и т.п. лучше, но для повседневки обычный сапог, ИМХО, вне конкуренции. Хороший сапог и хорошая портянка - за ноги можно быть спокойным.
    tolancop
  22. шурави Сегодня, 12:35
    Армейские берцы не носил, а вот авиационные да. Очень удобные.

    шурави
  23. Оператор Сегодня, 12:35
    Кирза (ткань, пропитанная дегтем), юфть и хром (кожа) - отстой, кордура (дышащая нейлоновая ткань с водоотталкивающей полиуретановой пропиткой) - наше всё laughing

    Кордурные берцы с вшитым язычком не протекают и не впитывают влагу от слова вообще в течение расчетного срока эксплуатации.

    Температура эксплуатации от -50 до +85 градусов Цельсия. Температура плавления 280 градусов Цельсия.

    Для защиты берцев от ударов служат твердые вставки из композита, которые одновременно являются опорами пассивного экзоскелета.
    Оператор
Картина дня