01:14 23 февраля

Шаманов: Россия испытала в Сирии более 200 новых образцов вооружений

Россия испытала в Сирии на эффективность значительный арсенал своих новых вооружений, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Оказывая помощь братскому сирийскому народу, мы испытали более 200 новых образцов вооружений
- сообщил Шаманов на заседании Госдумы в четверг

Шаманов: Россия испытала в Сирии более 200 новых образцов вооружений



Таким образом, подчеркнул депутат, всему миру была продемонстрирована эффективность русского оружия.

Не случайно сегодня по целому ряду направлений к нам идут с целью закупить наше оружие даже страны, которые не являются нашими союзниками
- сказал он.

Шаманов особо отметил вклад работников военно-промышленного комплекса, "благодаря которым солдаты в современных условиях могут выполнить свой патриотический долг".

Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила на брифинге, что по оценкам госдепа, антироссийские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям российского ОПК примерно в размере 3 миллиардов долларов.

Использованы фотографии: http://army-news.ru/
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Комментарии 37

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  1. 210окв Вчера, 19:08
    Так а где ещё испытывать и проверять боевую технику как не в бою?Безусловно это верно.И не все по сообщениям проверку боем прошло без замечаний.
    210окв
    1. Angel_and_Demon Вчера, 19:14
      Цитата: 210окв
      Так а где ещё испытывать и проверять боевую технику как не в бою?Безусловно это верно.И не все по сообщениям проверку боем прошло без замечаний.

      бизнес - и ничего личного, но хороший бизнес good
      Angel_and_Demon
      1. 210окв Вчера, 19:18
        Ну,вообще то боевое применение систем вооружений бизнесом назвать сложно..Хотя политические цели в Сирии это голимый бизнес..
        Цитата: Angel_and_Demon
        Цитата: 210окв
        Так а где ещё испытывать и проверять боевую технику как не в бою?Безусловно это верно.И не все по сообщениям проверку боем прошло без замечаний.

        бизнес - и ничего личного, но хороший бизнес good
        210окв
        1. Angel_and_Demon Вчера, 19:20
          Цитата: 210окв
          Ну,вообще то боевое применение систем вооружений бизнесом назвать сложно.

          вы так считаете? странно request показательные выступления это основной двигатель торговли
          Angel_and_Demon
          1. 210окв Вчера, 19:44
            Хорошо.Я соглашусь с этим.Тем более эта отрасль одна из немногих в российской экономике пользующейся спросом в мире.
            Цитата: Angel_and_Demon
            Цитата: 210окв
            Ну,вообще то боевое применение систем вооружений бизнесом назвать сложно.

            вы так считаете? странно request показательные выступления это основной двигатель торговли
            210окв
            1. Angel_and_Demon Вчера, 20:50
              Цитата: 210окв
              Хорошо.Я соглашусь с этим.Тем более эта отрасль одна из немногих в российской экономике пользующейся спросом в мире.

              вот и я о том же hi
              Angel_and_Demon
      2. Ierarh Вчера, 22:16
        Да, пиар хороший. Но:



        Бреше може...
        Ierarh
        1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 00:55
          Во многом он прав!
          Россия расширяет свою геополитику, ВПК,а внутри станы идёт полнейший бардак иразруха.
          Кто в лес -кто по дрова!
          С таким подходом к внутренней политике ВВП без народа, нужных военных кадров!
          Господа хорошие, а кто будет защищать саму Россию? Гастербайтеры? Очень в этом сомневюсь.
          Дмитрий Беловецкий
    2. МИХАН Вчера, 19:20
      Сирия , это возрождение России..! Тогда помнится Путин пошел на серьезный риск (Украина полыхала и травля России набирала обороты) А ведь получилось мужики , выстояли ..Блестящий ход был , наших аналитических центров генштаба ! А самое главное наши ВМС просто встали по периметру берегов Сирии (все что могли собрали.) против Армады США АУГ! И Обамыч струсил ..хе хе
      Потом мы все узнаем подробней ..(не дают нам это все опубликовать ) ))) Ну ничего .. soldier
      МИХАН
      1. Angel_and_Demon Вчера, 19:28
        Виталь, сплюнь и не перехвали
        Angel_and_Demon
      2. Андрей К Вчера, 19:38
        Цитата: МИХАН
        ...Сирия , это возрождение России..!.

        Сирия это государство попавшее в беду, которому наши ВС оказывают посильную помощь.
        Возрождение России кроется в нас самих, Сирия здесь никаким боком.
        Андрей К
        1. Маки Авелльевич Вчера, 20:14
          Цитата: Андрей К
          Сирия это государство попавшее в беду, которому наши ВС оказывают посильную помощь.


          Ммм.. вы знаете, сейчас в Мьянме ой как неспокойно.у них тоже беда.

          геополитика есть геополитика, не надо Айболитов разыгрывать.
          Маки Авелльевич
          1. Андрей К Вчера, 20:30
            Цитата: Маки Авелльевич
            ...геополитика есть геополитика, не надо Айболитов разыгрывать...

            Меня Мьянма мало интересует, там китайские соседи порулят. У них получится.
            Вот в Израиле палестинцев обижают.

            Сам Израиль, заигрался с поддержкой головорезов из "Джебхат ан-Нусра". Что интересно - корчит из себя Айболита - гуманитарным вооружением, советниками помогает.

            Я предполагаю, что в Сирии, всё-таки прищемят кому-то баклажан.
            Как Вы думаете, с геополитической точки зрения - верное решение будет?
            Андрей К
            1. Маки Авелльевич Вчера, 20:41
              Цитата: Андрей К
              Я предполагаю, что в Сирии, всё-таки прищемят кому-то баклажан.
              Как Вы думаете, с геополитической точки зрения - верное решение будет?


              совершенно верное, будем надеятся что прищемят правильный баклажан.
              Маки Авелльевич
              1. Андрей К Вчера, 20:44
                Цитата: Маки Авелльевич
                ...совершенно верное, будем надеятся что прищемят правильный баклажан...

                Ну и ладушки.
                Пусть наоборот: неправильный прищемят, а правильный - чтоб жил и здравствовал yes
                Андрей К
              2. Zoldat_A Сегодня, 01:10
                Цитата: Маки Авелльевич
                Цитата: Андрей К
                Я предполагаю, что в Сирии, всё-таки прищемят кому-то баклажан.
                Как Вы думаете, с геополитической точки зрения - верное решение будет?


                совершенно верное, будем надеятся что прищемят правильный баклажан.
                "Шаман" знает, кому, что и когда прищемить... Богоизбранным тут главное - правильно сориентироваться - самые демократичные в мире союзники - с одного боку. Монголо-азиатские маргеловские головорезы - с другой. Вспомните, чьи вы?
                Да, и ещё. Вспомните, что Родина не там, где плюшки слаще... Или безродным космополитам понятие Родина, которая дала им жизнь, детство, высшее образование - им это понятие чуждо?. Ну да, ну да... Где седалищу тепло, там и родина.... .
                За патриотизм не говорили бы, Богоизбранные, стыдно о Родине говорить плюнувшим в неё...
                Zoldat_A
      3. vlad_vlad Вчера, 20:07
        Цитата: МИХАН
        Сирия , это возрождение России..! Тогда помнится Путин пошел на серьезный риск (Украина полыхала и травля России набирала обороты) А ведь получилось мужики , выстояли ..Блестящий ход был , наших аналитических центров генштаба ! А самое главное наши ВМС просто встали по периметру берегов Сирии (все что могли собрали.) против Армады США АУГ! И Обамыч струсил ..хе хе
        Потом мы все узнаем подробней ..(не дают нам это все опубликовать ) ))) Ну ничего .. soldier




        Михан-люблю Вас читать. После ваших комментов словосочетание "причинно-следственные связи" требуют нового осмысления.
        vlad_vlad
    3. предки с Дона Вчера, 19:35
      Все лучшее бородатым детям.
      предки с Дона
    4. сибиралт Вчера, 20:23
      Кто бы против патриотизма? Но испытывать военную технику живьем в боевых условиях - лучше не придумаешь. winked
      сибиралт
    5. Zoldat_A Вчера, 22:39
      Дима, hi !
      Цитата: 210окв
      Так а где ещё испытывать и проверять боевую технику как не в бою?

      Бой выявляет всё... Именно поэтому Америка прыгает на нас - не видели ещё, что на противоходе АКС в пузо без штык-ножа входит до цевья.... А Вьетнам уже забыли.....
      В Никарагуа, Сальвадоре, Лаосе, Алжире, Ливии, Чаде, Нигерии такого не было - вьеты - лучшие ученики. Почему? Ответ один - они такие как мы - победить или умереть. Если бы существовал универсальный пассионометр - то вьеты были бы вторыми после нас. А Америка - во второй сотне.....
      В брюхо Америкке без штык-ножа... На противоходе... До цевья.....
      Вот и вся, Дмитрий, проверка....
      Zoldat_A
  2. Egorovich Вчера, 19:23
    Самый лучший полигон - это поле боя, с этим не поспоришь.
    Egorovich
    1. bouncyhunter Вчера, 19:35
      Егорыч , привет ! hi Матрасы сами того не желая предоставили России возможность испытать новое оружие и показать его в деле . Могут и счёт за рекламу выставить - с этих коробейников станется . wink
      Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила на брифинге, что по оценкам госдепа, антироссийские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям российского ОПК примерно в размере 3 миллиардов долларов.

      А вот это - для самоуспокоения и лишнее доказательство как матрасы умеют "честно" конкурировать . yes
      bouncyhunter
      1. Egorovich Вчера, 19:58
        Паша, добрый вечер hi ! Да у нас с матрасией давно оружейная конкуренция. Один Вьетнам с Афганистаном чего стоят. А вот насчет "честности" полосатых согласен.
        Egorovich
      2. helmi8 Вчера, 21:03
        Цитата: bouncyhunter
        Матрасы сами того не желая предоставили России возможность испытать новое оружие и показать его в деле

        А теперь по всему миру верещат, чтоб у России оружие не покупали... fool laughing
        helmi8
        1. poquello Вчера, 22:29
          Цитата: helmi8
          Цитата: bouncyhunter
          Матрасы сами того не желая предоставили России возможность испытать новое оружие и показать его в деле

          А теперь по всему миру верещат, чтоб у России оружие не покупали... fool laughing

          в очередной раз наступают себе на яйца
          poquello
  3. Комментарий был удален.
  4. bogart047 Вчера, 19:42
    ничего плохого против сирийцев не имею, мало что о них знаю, но... были уже братские народы у России, хватит уже.
    bogart047
  5. taiga2018 Вчера, 19:50
    плюс наши офицеры получили и получают бесценный боевой опыт(к сожалению есть погибшие),но всё таки это война,а опыт даст возможность в случае чего в будущем сохранить жизни солдат,ну и конечно мы узнали,что у нас есть военная полиция,которая готова решать самые сложные задачи...
    taiga2018
  6. Геркулесыч Вчера, 19:55
    Полигон продолжает работать -теперь вот наш истребитель пятого поколения Су57 там будет проходить обкатку! А также и некоторые оброзцы вооружения, о котором мы даже и не догадываемся!
    Геркулесыч
  7. FalconD Вчера, 20:27
    Фотографии новой ТОСки не нашлось...могли бы и Солнцепек изобразить, а не Буратино времен Афгана
    FalconD
    1. Пленник Вчера, 22:22
      А есть претензии к "Буратино"? Двух залпов хватило вообще-то, что бы выход прошел без особых проблем.
      Пленник
  8. reibert Вчера, 20:33
    Империя наносит новый удар))))
    reibert
  9. Симон Вчера, 20:42
    Ну, что сказать, наше вооружение было испытано в боевых условиях - это очень хорошо. good
    Симон
  10. Симон Вчера, 20:46
    Цитата: FalconD
    Фотографии новой ТОСки не нашлось...могли бы и Солнцепек изобразить, а не Буратино времен Афгана

    Ну и что! Если "Буратино" - это первая версия "Солнцепека". Если "Буратино" себя показал с хорошей стороны, то"Солнцепек" еще лучше!.
    Симон
  11. Черный Джо Вчера, 21:43
    Пусть мочат в сортире
    Всеми способами
    Когда сокращается звериное поголовье это нельзя не приветствовать
    Черный Джо
  12. Пленник Вчера, 21:53
    Личный состав!!! Личный состав как обычно испытали и как всегда пришли к выводу - наш солдат это уникум!!! Ребята, вы все были разные и по образованию, и по семейному положению , и по мечтам! И это до первой очереди, до первого взрыва гранаты, а потом все ровно- у всех одно настоящее и одно будущее. Надо учиться пахать землю, стрелять нас научили и умирать мы тоже умеем. Пора научиться растить хлеб и научиться жить.Ох, я ...стар я для водки, слаб для коньяка! На вискарь перешел...не сочтите за перебежщика. Здоровье уже не то, для водки и коньяка! С праздником братва, сыны и внуки!
    Пленник
  13. Cop Вчера, 21:59
    Так и хочется спросить г-на Шаманова, а чего Т-14 не испытали? Или Су-57?
    Cop
    1. poquello Вчера, 22:33
      Цитата: Cop
      Так и хочется спросить г-на Шаманова, а чего Т-14 не испытали? Или Су-57?

      ) а там ещё дофига чего испытать можно, но про это буржуям даже догадываться не положено
      poquello
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