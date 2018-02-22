Шаманов: Россия испытала в Сирии более 200 новых образцов вооружений
Россия испытала в Сирии на эффективность значительный арсенал своих новых вооружений, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Таким образом, подчеркнул депутат, всему миру была продемонстрирована эффективность русского оружия.
Шаманов особо отметил вклад работников военно-промышленного комплекса, "благодаря которым солдаты в современных условиях могут выполнить свой патриотический долг".
Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила на брифинге, что по оценкам госдепа, антироссийские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям российского ОПК примерно в размере 3 миллиардов долларов.
Оказывая помощь братскому сирийскому народу, мы испытали более 200 новых образцов вооружений- сообщил Шаманов на заседании Госдумы в четверг
Таким образом, подчеркнул депутат, всему миру была продемонстрирована эффективность русского оружия.
Не случайно сегодня по целому ряду направлений к нам идут с целью закупить наше оружие даже страны, которые не являются нашими союзниками- сказал он.
Шаманов особо отметил вклад работников военно-промышленного комплекса, "благодаря которым солдаты в современных условиях могут выполнить свой патриотический долг".
Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила на брифинге, что по оценкам госдепа, антироссийские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям российского ОПК примерно в размере 3 миллиардов долларов.
Использованы фотографии: http://army-news.ru/
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