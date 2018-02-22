Шаманов: Россия испытала в Сирии более 200 новых образцов вооружений

Оказывая помощь братскому сирийскому народу, мы испытали более 200 новых образцов вооружений

Не случайно сегодня по целому ряду направлений к нам идут с целью закупить наше оружие даже страны, которые не являются нашими союзниками

Россия испытала в Сирии на эффективность значительный арсенал своих новых вооружений, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.- сообщил Шаманов на заседании Госдумы в четвергТаким образом, подчеркнул депутат, всему миру была продемонстрирована эффективность русского оружия.- сказал он.Шаманов особо отметил вклад работников военно-промышленного комплекса, "благодаря которым солдаты в современных условиях могут выполнить свой патриотический долг".Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила на брифинге, что по оценкам госдепа, антироссийские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям российского ОПК примерно в размере 3 миллиардов долларов.