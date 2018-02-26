Транспортная баллистическая ракета Convair Lobber (США)



Ракеты комплекса Convair Lobber



Баллистическая ракета могла бы перелетать холмы и горы



Пусковая установка первой версии



Внутренний канал направляющей Внутренний канал направляющей



Ракеты и обновленная пусковая установка с вращающейся направляющей



Запуск ракеты



Старт из обновленной пусковой установки



Изделие "Лоббер" спускается на парашюте



Ракета приземлилась



Ракета извлечена из земли, можно оценить повреждения обтекателя



Испытатели проверяют состояние полезной нагрузки. На этот раз ракета Lobber несла провиант



Ракета и разные варианты грузовых отсеков



Корпус морской пехоты тоже проявил интерес к комплексу Convair Lobber

По материалам сайтов:

http://designation-systems.net/

http://snafu-solomon.com/

https://flightglobal.com/

https://secretprojects.co.uk/

http://strangernn.livejournal.com/

http://youroker.livejournal.com/

В настоящее время баллистические ракеты разных классов предназначаются только для доставки боевой части к указанной цели. Они могут отличаться друг от друга габаритами, летными данными и типом боевой части, но общая концепция всех таких изделий одинакова. В самый разгар Холодной войны американские военные предложили создать баллистическую ракету с принципиально новой задачей. При помощи легкого изделия с реактивным двигателем планировалось перевозить небольшие грузы. Проект транспортной ракеты остался в истории под названием Convair Lobber.Снабжение войск на переднем крае необходимыми припасами обычно связано с рядом характерных проблем. В частности, в определенных ситуациях подразделение может оказаться отрезанным от существующей логистики. Отсутствие подвоза боеприпасов, топлива или провианта серьезно сокращает боеспособность подразделения, вследствие чего оно может не выдержать напора противника. Как следствие, армии могут понадобиться самые разные средства логистики, как традиционного вида, так и принципиально новые.Еще во время Второй мировой войны, в ходе битвы в Арденнах, американские войска в порядке эксперимента опробовали оригинальные «грузовые» 155-мм артиллерийские снаряды. Внутри корпуса традиционного вида имелась полость для небольшого груза. Транспортные снаряды в теории позволяли осуществлять снабжение отрезанных подразделений буквально через голову противника. В то же время, они имели ряд самых серьезных недостатков, и в существующем виде не представляли особого интереса для армии.Во время Корейской войны американским солдатам неоднократно приходилось действовать в отрыве от основных войск, полагаясь только на имеющиеся запасы. В контексте логистики хорошим подспорьем была авиация, но и она не всегда могла полноценно решить поставленные задачи. Грузовые парашютные средства не отличались высокой точностью приземления, а посадка вертолета с припасами была связана с чрезмерными рисками.В середине пятидесятых годов в Пентагоне вспомнили об идее транспортного снаряда, повторяющего конструкцию боевого. Впрочем, никто и не думал копировать снаряды времен Второй мировой. На этот раз оригинальные идеи предполагалось реализовывать с использованием современных технологий, а именно ракетной техники.По причине малых габаритов артиллерийский снаряд не мог вместить большое количество боеприпасов или провизии. Ракетные системы, в свою очередь, не накладывали столь суровых ограничений. Как следствие, новым средством доставки припасов должен был стать специальный ракетный комплекс с баллистической ракетой, имеющей грузовой отсек достаточных размеров. Ракету предлагалось сделать неуправляемой, но стабилизируемой в полете. За счет правильного сочетания габаритов и основных характеристик можно было бы получить сравнительно низкую стоимость изделия, приемлемую для массовой эксплуатации в войсках.В 1957-58 годах армия США запустила разработку новой транспортной ракеты. Заказ на создание проекта получила авиастроительная компания Convair, имевшая определенный опыт в сфере боевых ракет. Проектные работы поручили группе инженеров, руководителем которой стал Билл Чейна. Перспективный образец логистической системы получил обозначение Lobber.Армия требовала создать специальный ракетный комплекс с необычными задачами. Для выполнения требований заказчика могли потребоваться некоторые оригинальные решения. При этом имелась возможность максимально широко использовать уже известные наработки и агрегаты. В кратчайшие сроки компания Convair смогла сформировать оптимальный облик новой системы и приступить к сборке опытных образцов для грядущих испытаний.Для доставки припасов подразделениям предлагалось использовать комплекс в виде легкой пусковой установки и специальной баллистической ракеты. Оба элемента комплекса отличались простотой конструкции и дешевизной. Их можно было использовать с любыми имеющимися платформами, в том числе с грузовыми автомобилями. Таким образом, как предполагалось, комплекс Lobber мог иметь высокую мобильность и в кратчайшие сроки обеспечивать снабжение отрезанного подразделения.Пусковая установка для транспортной ракеты отличалась простотой конструкции. На грунте или на грузовой площадке автомобиля-носителя помещалась прямоугольная рама из металлических профилей, на которой закреплялись две наклонные конструкции. Передние стойки, соединенные металлическим листом, и задний многоугольный подкос образовывали стойку для качающейся направляющей. Следует отметить, что такая пусковая установка не имела средств горизонтальной наводки. Направление стрельбы определялось путем правильного размещения носителя и/или пусковой установки.На верхних элементах передних стоек имелись крепления для цапф пусковой направляющей. Сама направляющая представляла собой металлическую трубу с внутренним диаметром 255 мм длиной около 2 м. Канал направляющей имел винтовые канавки, обеспечивавшие предварительную раскрутку ракеты при старте. Направляющая могла качаться относительно установки, изменяя стартовый угол возвышения. За счет такой вертикальной наводки можно было в определенных пределах изменять дальность полета неуправляемой ракеты.Ракета комплекса Lobber, как того требовал заказчик, отличалась максимальной простотой конструкции. Она получила сигарообразный металлический корпус переменного диаметра, все внутренние объемы которого отдавались под полезную нагрузку и силовую установку. Проект предусматривал использование корпуса с достаточно длинным коническим головным обтекателем. Центральная часть корпуса имела цилиндрическую форму, а хвостовой отсек выполнили в виде агрегата, состоящего из усеченного конуса и цилиндра. Корпус имел разъемную конструкцию. Головной агрегат достаточных размеров представлял собой грузовой отсек, а хвостовая часть изделия вмещала силовую установку и парашют. После падения ракету предлагалось разбирать и извлекать полезную нагрузку.Ракета комплекса «Лоббер» не имела никаких систем управления и должна была стабилизироваться в полете только за счет вращения. Первоначальная раскрутка обеспечивалась канавками направляющей, после чего вращение поддерживалось стабилизаторами. На зауженной хвостовой части ракеты предусматривалась установка четырех складных плоскостей. При транспортировке ракеты, вплоть до выхода из пусковой направляющей, они лежали над стенкой корпуса, а в начале полета раскладывались. Установленные под углом стабилизаторы создавали требуемые аэродинамические силы.В хвостовой части корпуса помещался твердотопливный ракетный двигатель с достаточными показателями тяги. Запуск двигателя осуществлялся при помощи электрического запала. Несмотря на малые габариты и вес заряда, использованный двигатель позволял получить примечательные показатели скорости полета и дальности стрельбы.Баллистическая ракета, несмотря на ограниченную дальность полета, должна была достаточно сильно разгоняться на нисходящем участке траектории, что подвергало полезную нагрузку известным рискам. В связи с этим проект Convair Lobber предусматривал использование средств торможения при падении. Так, в хвостовом отсеке корпуса, рядом с двигателем, помещался сложенный парашют. Его выброс производился автоматически после выработки твердого топлива. После раскрытия купол сокращал скорость падения, в некоторой мере защищая груз.Также в проекте использовалось еще одно не совсем обычное средство защиты от излишних перегрузок. На головном обтекателе корпуса устанавливалась металлическая трубка небольшого диаметра. Ракета должна была опускаться на землю обтекателем вниз, и эта трубка первой входила в соприкосновение с грунтом. При ударе трубка вместе с обтекателем деформировались и поглощали часть энергии ракеты, обеспечивая менее резкое торможение.Перспективная транспортная ракета Lobber получилась достаточно крупной. Ее общая длина составляла 9 футов (2,7 м). Диаметр центральной секции корпуса, имевшей наибольшее сечение, – 10 дюймов (254 мм). Вес снаряженной ракеты с двигателем и полезной нагрузкой достигал 135 фунтов – около 61 кг. На полезную нагрузку приходилось почти 40% от полной массы изделия – 50 фунтов или чуть менее 23 кг.Грузовой отсек ракеты представлял собой цилиндр диаметром около 250 мм и длиной порядка метра. В нем можно было разместить любые припасы, необходимые войскам на переднем крае. Ракета могла доставлять патроны для стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, гранаты и т.д. В нее можно было поместить стандартные консервные банки с тем или иным провиантом. Ящики или банки закреплялись внутри грузового отсека при помощи шайб-ложементов с полостями необходимой конфигурации. Ложементы не позволяли грузу смещаться и влиять на полет ракеты.Несмотря на свое транспортное предназначение, изделие Lobber все же оставалось баллистической ракетой. В связи с этим конструкторы предложили несколько вариантов альтернативных головных частей боевого назначения. Ракета могла стать носителем фугасной, зажигательной химической или даже ядерной боевой части. Характеристики боезаряда ограничивались только габаритами и грузоподъемностью ракеты. Корпус диаметром до 254 мм с возможностью несения 50 фунтов полезной нагрузки допускал решение разных задач.Использованный твердотопливный двигатель позволил получить достаточно высокие летные характеристики. Максимальная скорость ракеты на активном участке полета достигала примерно 1500 миль в час (порядка 2400 км/ч). Двигаясь по баллистической траектории с выпуском парашюта на конечном участке, ракета «Лоббер» могла улететь на дальность до 8 миль (13 км). Во время полета изделие поднималось на высоту до 10 тыс. футов (около 3 км).В ходе дальнейшего развития проекта пусковая установка могла получить штатное шасси для быстрой переброски на огневую позицию. Обслуживание ракетного комплекса в таком случае возлагалось бы на расчет из трех или четырех человек.Разработка проекта не заняла много времени, и в декабре 1958 года на полигоне Кэмп Ирвин начались испытания. По некоторым данным, в ходе первых стрельб авторы проекта столкнулись с некоторыми проблемами. Точность стрельбы неуправляемой ракетой со стабилизацией вращением за счет канавок направляющей и плоскостей оказалась недостаточной. В связи с этим в конструкцию пусковой установки были внесены самые серьезные изменения. В обновленном виде ракетный комплекс Lobber показал более высокие характеристики точности.Вместо трубчатой направляющей на раме теперь размещалась цилиндрическая обойма. Внутри нее находилась труба достаточного диаметра, при запуске вмещавшая ракету. На внешней обойме сверху помещался электромотор, через ременную передачу раскручивавший направляющую. Таким образом, к моменту запуска двигателя ракета вращалась с достаточной скоростью. После выхода из «ствола» вращение должно было поддерживаться стабилизаторами.Предварительная раскрутка ракеты дала ожидаемые результаты. В ходе тестовых стрельб на максимальную дальность удалось получить круговое вероятное отклонение порядка 100 ярдов (91 м). С определенными оговорками, это позволяло использовать новую систему по своему прямому назначению. Впрочем, в некоторых ситуациях такая точность стрельбы могла оказаться недостаточной.В 1958 году компания Convair изготовила несколько пусковых установок в разной комплектации и собрала крупную партию опытных ракет. В рамках тестов были определены реальные характеристики системы, а также выявлены и ликвидированы имеющиеся недостатки технического и технологического характера. По результатам заводских испытаний комплекс Lobber был готов к демонстрации представителям военного ведомства. Они должны были ознакомиться с разработкой команды Б. Чейны и вынести свое решение.За время заводских испытаний и в ходе демонстрации военным, по известным данным, было выполнено 27 пусков. Увидев работу системы «Лоббер», военные признали, что необычное средство доставки припасов действительно способно решать поставленные задачи. Оригинальная концепция получила практическое подтверждение. Впрочем, на этом похвалы закончились. Реализация нового проекта оставляла желать лучшего. В существующем виде транспортная ракета не представляла интереса для армии.50 фунтов полезной нагрузки на ракету выглядели не вполне приемлемыми. В некоторых ситуациях подразделению могло потребоваться больше припасов, что привело бы к необходимости запуска нескольких ракет. Дальность стрельбы не более 13 км могла серьезно ограничить практический потенциал ракеты. Отрезанные войска, нуждающиеся в снабжении, могли находиться и на большем расстоянии от основных сил.Еще одним поводом для критики стала низкая точность. Несмотря на предварительную раскрутку и наклонные стабилизаторы, ракета отклонялась от точки прицеливания в среднем на 100 ярдов. Таким образом, она запросто могла не попасть на позиции снабжаемого подразделения. Следует отметить, что при большей точности транспортная ракета, снижающаяся с высокой скоростью, могла бы представлять некоторую опасность для ожидающих помощи солдат.Последним минусом проекта Convair Lobber стала стоимость готовых изделий. Одна серийная транспортная ракета нового типа, по расчетам разработчиков, должна была стоить 1000 долларов (почти 8600 долларов в нынешних ценах). При этом ее можно было использовать только один раз. Для сравнения, доставка аналогичного груза авиацией в конце пятидесятых обходилась армии не более чем в 700 долларов.Испытания наглядно показали, что необычное логистическое средство принципиально справляется с возложенными на него задачами, но при этом не показывает достаточные летные, технические и экономические характеристики. В существующем виде комплекс Lobber не представлял интереса для армии. Командование сухопутных войск отказалось от дальнейшей поддержки проекта и решило снабжать войска привычными методами, пусть даже и связанными с известными рисками.С определенного времени проектом «Лоббер» интересовались Корпус морской пехоты и военно-морские силы. КМП, как и армия, нуждался в средствах снабжения удаленных отрезанных подразделений. Флот, в свою очередь, планировал заказать специальную противолодочную модификацию новой ракеты. Также, по некоторым данным, прорабатывалась возможность оснащения ракеты зарядом тушащего порошка. В такой комплектации она могла бы использоваться пожарными. Тем не менее, после отказа армии все варианты доработки проекта остались без будущего.Работы по проекту Lobber завершились в первых месяцах 1959 года. Стартовый заказчик в лице армии США увидел реальные возможности ракетного комплекса и решил отказаться от него. Новых заказов не последовало. По причине отсутствия реальных перспектив проект закрыли, а всю документацию отправили в архив.Проект Convair Lobber был первой и последней попыткой создания специальной транспортной баллистической ракеты для легких грузов, предпринятой американской промышленностью. Во второй половине пятидесятых годов в США прорабатывались и иные проекты подобных ракетных систем, но в этих случаях речь шла о перевозке людей и снаряжения. Концепция «Лоббера», в свою очередь, не получила прямого развития. Более о ней не вспоминали.Интереснейший проект транспортной системы с доставкой грузов при помощи легкой баллистической ракеты, созданный компанией Convair, не вышел из стадии летных испытаний, но все же дал реальные результаты. Он наглядно показал все особенности подобных систем и дал возможность сделать необходимые выводы. Подобно множеству других смелых и необычных разработок, ракета Lobber позволила своевременно отказаться от развития не самого удачного и полезного направления.