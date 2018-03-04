Как русская броня воевала. Ч. 3. Гром победы

К концу войны в составе русской армии насчитывалось более 40 автопулеметных взводов. В зависимости от обстановки бронечасти придавались различным соединениям и объединениям. Например, 15-й взвод за время пребывания на Юго-Западном фронте придавался 16-ти дивизиям.Как мы ранее отмечали, к концу войны отдельные взводы были сведены в броневые дивизионы и сосредоточивались на наиболее ответственных участках фронта.Учитывая, что дивизионы и даже взводы дробились, успех боя во многом зависел от находчивости, решительности и доблести командира конкретной бронемашины.Документ свидетельствует, что в ходе боя 20. 06. 1916 г. у дер. Трилисцы отличился поручик Марианадзе - командир бронеавтомобиля «Гром» 20-го автопулеметного взвода. Действуя под действительным винтовочно-пулеметным и артиллерийским огнем противника, пользующимся в т. ч. бронебойными пулями, он поддержал левый боевой участок 24-й пехотной дивизии. Атакующий противник имел успех – и положение становилось угрожающим. Марианадзе решительно и смело атаковал противника, прорвался в его глубокий тыл, и, расстреливая его фланг и тыл, вынудил к отходу - оказав ключевое влияние в овладении утраченными позициями. Поручик был представлен к награждению орденом Св. Георгия 4 степени.Отдельные машины поддерживали тактические действия пехоты и конницы. Для решения серьезных задач броневики старались применять массово – насколько это было возможно. Так, приказ командующего 11-й армией генерала от кавалерии В. В. Сахарова от 23. 08. 1916 г. отмечал, что в бою 18-го августа на левом фланге армии большую помощь пехоте принесли броневые отделения. Они 8 раз, поддерживая 52-й пехотный Виленский полк, подъезжали вплотную к противнику и, стреляя в упор, наводили на врага ужас. Такую же помощь оказали броневики 133-му и 134-му полкам. В бою 19-го августа 2 броневика 43-го взвода были подбиты вражеской тяжелой артиллерией - и кровью своих экипажей запечатлели доблесть и беззаветную преданность Родине и Государю.Практика выявила следующие тактические приемы боя броневиков: внезапность, активное маневрирование, быстрое сближение, быстрое огневое поражение цели без траты времени на пристрелку, выход во фланг и тыл врагу, быстрота смены участков фронта, максимальный огонь из всех видов бортового оружия.Перед выходом в бой экипажи тщательно знакомились с местностью, готовились к неожиданностям. Внезапное появление броневиков и их маневр (огнем и колесами) производили большое моральное воздействие - как на свои, так и на вражеские войска. Как ранее отмечалось, недостатком бронемашин была уязвимость от артиллерийского огня и от состояния дорог, целостности мостов и гатей. Причем если пулеметные броневики сравнительно легко могли обходить препятствия, то пушечная бронемашина (помимо трехдюймовки имелись еще и пулеметы), весившая в 2-3 раза больше пулеметной и выходившая в бой всегда задним ходом (орудие смотрело назад) могла обходить далеко не все препятствия – и то при условии, что у шоссе отсутствовали придорожные канавы, а шоссе имело твердое сухое покрытие.В 1916 г. русские броневики в условиях позиционного фронта использовались для получения разведывательных данных об обороне противника. Так, на Юго-Западном фронте 9-го января броневик подъехал к проволочным заграждениям противника в районе г. Бучач и, открыв огонь по вражеской заставе, обратил ее в бегство, а затем произвел разведку оборонительной позиции австрийцев. Броневики использовались и во время летнего наступления русских войск на Юго-Западном фронте, содействуя пехоте в уничтожении отступавшего противника.Под Луцком на направлении главного удара действовало 3 автопулеметных взвода.К моменту наступления 8-й армии 15-й автопулеметный взвод стоял на участке 102-й пехотной дивизии 39-го армейского корпуса. Фронт проходил вдоль реки Горынь через с. Клевань, пересекал шоссе и железную дорогу Ровно-Ковель в 20 км от Ровно и в 25 км от Луцкa. Командовал взводом капитан Сыробоярский - офицер легендарной храбрости, награжденный к концу 1914 г. орденом Св. Георгия 4-й степени и Золотым оружием.Во время Брусиловского наступления его броневики непрерывно двигались только вперед, содействуя продвижению пехоты. Погода не благоприятствовала наступлению - шли дожди. Шоссе до Луцка было в плохом состоянии – воронки от снарядов, канавы и испорченные мосты затрудняли продвижение бронемашин.Но продвижение продолжалось - причем усиленным темпом.26 мая 1916 г. начдив в 2 часа ночи отправил 2 броневика взвода (третий был в ремонте) к деревне Копачевке, находящейся в 80 км за Луцком. Командир взвода сел в пулеметный броневик, которым командовал поручик Колб-Селецкий. К 5 часам утра обе машины подошли к дер. Копачевке, находящейся в глубоком тылу противника - и связь с пехотой на некоторое время была потеряна.Не нужно удивляться медлительности движения. С одной стороны, броневики опасались организации австрийцами различных препятствий - например, завалов на шоссе и разрушения мостов, с другой стороны - сказывалась темнота.С обеих сторон шоссе от Луцка до дер. Копачевки расстилался густой лес. Каковы были силы у противника в этом месте, было неизвестно, но временами машины подвергались винтовочному обстрелу с обеих сторон дороги.С рассветом можно было видеть впереди небольшой мост (длиной 20 шагов), перекинутый через болото на 3-метровой высоте. По другую сторону болота, на возвышенности по обе стороны шоссе, была раскинута деревня Копачевка. Не доезжая моста, справа у шоссе, находилось одинокое строение - вроде сарая.Считалось, что броневики ведущие бой в лесу, очень уязвимы - достаточно перегородить шоссе бревном или срубленным деревом, чтобы машина остановилась. Преодолеть такое препятствие под огнем противника - невозможно. Если противник рушит такое же дерево сзади - броневик оказывается в ловушке. С другой стороны, пушечная бронемашина хоть и имела серьезную огневую мощь, но была лишена броневой крыши - и атака вражеских пехотинцев, забрасывающих ее гранатами сверху, могла увенчаться успехом. Что касается легких броневиков, полностью закрытых броней, то стоит вспомнить случай, также произошедший в лесном бою у г. Станиславов в 1917 году - новый только что полученный взводом легкий броневик с 37-мм пушкой был внезапно атакован на шоссе вражескими солдатами, выбежавшими из леса. Упершись руками в борт машины, они бы завалили ее на бок - если бы вовремя не подоспела русская пехота.В тот момент, когда броневики доехали до моста перед дер. Копачевкой, а пулеметный броневик, в котором находился командир взвода, даже переехал мост, броневзвод был встречен винтовочным, пулеметным и беглым артиллерийским огнем австрийцев. Один из снарядов разорвался в двух шагах от пулеметного броневика. Инстинктивно шофер дал задний ход - машина сбила перила моста и упала крышей вниз, прямо в болото. От удара о землю болты боковой стенки машины не выдержали, и стенка отвалилась. Находящиеся невдалеке австрийцы винтовочным огнем убили поручика Колб-Селецкого и тяжело ранили (в живот) командира взвода капитана Сыробоярского. Но под огнем пушечного броневика австрийцы отошли.Когда командир пушечного броневика спустился к упавшей машине, то не потерявший сознания командир взвода попросил его сделать все возможное для спасения упавшей машины.В ситуации отсутствия снарядов, командир пушечного броневика приказал шоферу ехать полным ходом назад – до момента встречи с полуброневым грузовиком, на котором имелся запас снарядов, патронов и запасных частей. Решили заменить разбитый пулемет, пополнить боекомплект и немедленно вернуться. Одновременно подпоручик приказал шоферу грузовика собирать по дороге пехотинцев и везти их к мосту.За четыре ходки грузовик привез до 40 бойцов, а приблизительно через час подошла еще рота пехоты. Приняв командование над этим сводным отрядом, подпоручик успешно атаковал деревню.С западной части деревни по русской роте был открыт винтовочный огонь - и противник атаковал ее силами батальона. Рота была вынуждена отходить - под защиту орудийного броневика. В это время подпоручик был тяжело ранен в руку и выбыл из боя.Вскоре подошли части дивизии, которые восстановили положение и захватили пленных и пулеметы. За этот бой поручик Колб-Селецкий (посмертно) и подпоручик – командир пушечного броневика получили ордена Св. Георгия 4 степени.В июле 1916 г. один из русских броневиков, настигнув бежавший германский батальон, почти полностью уничтожил его огнем из своих пулеметов. В этом бою отличился 26-й автопулеметный взвод. Починив разрушенный мост у Монастержиска, в 7 часов он двинулся в шоссе на Доброводы и, у дер. Ковалювка выйдя в тыл отступавшему 2-му батальону германского 3-го резервного полка, уничтожил его пулеметным огнем.Мы видим, что русские броневики решали самый широкий спектр боевых задач, как тактического, так и оперативного уровня, действуя грамотно, мужественно и решительно – и являясь важнейшим боевым ресурсом в руках командования всех степеней.