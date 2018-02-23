13:13 23 февраля

Бандера вышел из «Минска»

Практический смысл подписанного Порошенко закона «о реинтнграции Донбасса», а также об «оккупации Донбасса» и «России-агрессоре» заключается в том, что бандеровская Украина официально выходит из Минских соглашений.



Этот секрет Полишинеля бурно обсуждался в Верховной раде радикалами всех мастей, что нужно, наконец, покончить с «Минском», и вот его заменили «реинтеграцией оккупации». Сам Порошенко привычно лжёт, что Минские соглашения не нарушены, ну так себе любимому можно говорить что угодно.


На Донбассе этот закон ничего в ближайшее время не изменит. От переименования АТО во что-то иное смысл позиционной войны не изменится, и личной власти Порошенко на Украине больше не станет, потому что она ограничивается противостоящими политическими силами, в первую очередь «Народным фронтом» с Аваковым, Яценюком, Турчиновым и другими нацистами. Принятием любого закона их позиции не подвинешь.

В политическом смысле, законом о «реинтеграции – оккупации» Порошенко пытается возглавить своих ультра националистов, и этим сбить волну агрессии нацистов разных мастей против своей персоны, чтобы обезопасить себя от госпереворота. Вряд ли Порошенко удастся сдерживать их таким образом до очередных выборов: они ему не верят, подозревают в двойной игре, опять же, он упомянул о Минских соглашениях при «реинтеграции Донбасса».

Во внешнеполитическом смысле, этот закон обостряет ситуацию вокруг Украины. Первым отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров, назвав киевскую власть «режимом», что он «не собирается выполнять Минские соглашения», и «не то что допускает, а предполагает возможность силового решения конфликта». Европейские же коллеги, добавляет Лавров, «набрали в рот воды». Из этого следует, что Москва будет следить за развитием событий, будет ждать, когда вода польётся из европейских ртов, и куда польётся.

Но есть достаточно очевидные вещи. «Нормандский формат» приказал долго жить, больше он вряд ли соберётся. Не может быть никакого «миротворческого контингента» на Донбассе, потому что Москва увязывала его появление с выполнением «Минска», а без «Минска» говорить не о чем. Москве вообще нет смысла заключать новые соглашения с «киевским режимом», и с Европой, поскольку они также не будут выполняться, поэтому и «Минска – 3» быть не может.

Перед Россией встаёт вопрос об отказе Киеву в легитимности, для чего достаточно отозвать остатки своих диппредставительств на Украине. Но есть ещё торговые отношения, в которых экономически заинтересована и Россия, особенно в транзите газа в Европу, который и держит всю ситуацию в подвешенном состоянии. Поэтому спешить Москва не будет, будет ждать реакции Берлина и Парижа. С Вашингтоном отношения, очевидно, ухудшатся, поскольку этот закон принят с подачи американцев. И возрастает вероятность военной вспышки на Донбассе.

Применение Москвой каких-то ограничительных мер к Бандере в связи с принятием закона о «реинтеграции – оккупации» возможно, но, видимо, после реакции на него Берлина и Парижа и окончания президентских выборов в России.

Некоторые аналитики ранее заявляли, что украинский кризис будет разрешаться или по «грузинскому сценарию», или по «сирийскому», весьма близкому к «югославскому». Сейчас очевидно, что ситуация на Украине скатывается к «сирийскому варианту», сохраняется и вероятность нового госпереворота.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 23

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:25
    От укропов там никогда толку и не было am
    Spartanez300
    1. 210окв Сегодня, 08:17
      Москва увязывала!?Нет!Москва тупо продолжает увязывать на "Минском сговоре".А то что ничего не изменилось,то и не изменится с таким подходом кремлёвских рукамиводителей.
      Цитата: Spartanez300
      От укропов там никогда толку и не было am
      210окв
      1. Злой543 Сегодня, 08:30
        "Не может быть никакого «миротворческого контингента» на Донбассе, потому что Москва увязывала его появление с выполнением «Минска», а без «Минска» говорить не о чем. Москве вообще нет смысла заключать новые соглашения с «киевским режимом», и с Европой, поскольку они также не будут выполняться, поэтому и «Минска – 3» быть не может."

        Да будет и Минск3 и Минск 4, если надо 5.

        "Перед Россией встаёт вопрос об отказе Киеву в легитимности, для чего достаточно отозвать остатки своих диппредставительств на Украине. "

        Вы еще скажите чтобы народ свою родню , у кого есть, на Украине забыл.
        Злой543
        1. g1v2 Сегодня, 09:07
          Петя Порошенко - лучший президент украины для нас на сегодняшний момент. Зачем нам отзывать признание его легитимности ? А вот если произойдет очередной переворот и его свергнут, то вполне можно будет новую власть и не признать. request
          Вопрос только что будет выгоднее - признавать или нет. Ну а так естественно что после очередной порки всу будет новый Минск . Ну или Астана. request
          g1v2
  2. Monster_Fat Сегодня, 07:43
    Перед Россией встаёт вопрос об отказе Киеву в легитимности, для чего достаточно отозвать остатки своих диппредставительств на Украине. Но есть ещё торговые отношения, в которых экономически заинтересована и Россия, особенно в транзите газа в Европу, который и держит всю ситуацию в подвешенном состоянии.

    Все-больше ничего выдумывать не надо-это и есть главная причина того, что Россия в свое время признала и Порося и бендеровский режим и поползла в Минск и пр. А люди Новороссии.....кому они нужны...в России и свои люди -мусор...
    Monster_Fat
    1. Виктор Каменев Сегодня, 08:18
      Я думаю, мусор из России уплывает в Америку и Европу, и чем больше уплывёт его, тем лучше для нас, и хуже для них. И он хочет большой войны в Европе, посмотреть на неё из Америки. Не отсидитесь, и к вам прилетит.
      Виктор Каменев
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:33
        мусор из России уплывает в Америку и Европу, и чем больше уплывёт его, тем лучше для нас
        поддерживаю на все 100%. И честно говоря видно, что "мусор" начинает кабанеть на американских хот-догах. Ну это его проблемы если бы он не старался вставить шпильку в с очередном своем комментарии.
        rotmistr60
        1. Monster_Fat Сегодня, 10:31
          А, ну- "да". Должны быть только такие комментарии:
          Monster_Fat
          1. Jean Marcel Сегодня, 13:03
            Да у вас такая же фабрика троллей в каждой подконтрольной стране, дорогие американцы
            Jean Marcel
    2. Ныробский Сегодня, 11:59
      Цитата: Monster_Fat
      Все-больше ничего выдумывать не надо-это и есть главная причина того, что Россия в свое время признала и Порося и бендеровский режим и поползла в Минск и пр. А люди Новороссии.....кому они нужны..

      Почему собственно говоря, Россия не должна была признать Порося? Захват власти и начало войны на уркаине осуществлял Турчинов и "Ко". Поросёнок, как ни крути, а пришёл к власти путём выборов. Нравится это кому, или не нравится, но это делает его легитимным. По любому, при отсутствии выбора России с кем то надо вести диалог по Уркаине, а уж то как он будет складываться покажет время. Обнуление Минска и принятие закона о реинтеграции Донбасса имеет свои + и -.....Тут ещё надо разобраться чего больше. Что касается людей, то в рамках проведённого референдума, люди Новороссии голосовали не за вхождение в Россию(как в Крыму), а за независимость от Уркаины,а посему Россия не имеет той широты действий, как в Крыму и действует исходя из имеющихся возможностей, частично признав их независимость. Путь к полному признанию, как раз и лежит через отмену Минска и возможной попытки Киева силой вернуть эти территории под свой контроль, по тому же принципу, как это было с Ю.Осетией и Абхазией, которые 20 лет не имели независимого статуса, пока Грузия не полезла туда со своей "реинтеграцией".
      Ныробский
      1. Selevc Сегодня, 12:47
        Цитата: Ныробский
        Поросёнок, как ни крути, а пришёл к власти путём выборов.

        Эта ситуация как в песне Высоцкого - "Только горю не помочь - нет теперь закона !!!..." На Украине нет теперь закона - среди националистов и разного рода фанатиков не важно кто там кого выбирает - важно что после свержения Януковича все они САМОЗВАНЦЫ !!!
        Selevc
        1. dauria Сегодня, 13:12
          важно что после свержения Януковича все они САМОЗВАНЦЫ


          Так что ж теперь - Януковича вернуть надо ? И только потом выборы делать ? А признавать- не признавать никто не заставляет. Асад вон всей Европой не признан , ничего - разговаривают . А закон... так он "что дышло...". Это закон всемирного тяготения не подвинешь, человеческие - запросто.
          dauria
  3. German Titov Сегодня, 07:47
    Я "ваапче" что-либо про Минск боюсь написать (уважаемый модератор заблокирует мой нецензурный лексикон). А так, мы всегда рядом (Калашников, Макаров и я). Тех кто причастен с Днем СА и ВМФ СССР.
    German Titov
  4. parusnik Сегодня, 08:08
    Поэтому спешить Москва не будет, будет ждать реакции Берлина и Парижа.
    ...А немцы ,дня четыре назад озвучили свою позицию,что они будут оказывать финансовую поддержку стране 404 и денег на восстановление Донбасса дадут, но, если страна 404 будет выполнять Минские соглашения...
    parusnik
    1. 210окв Сегодня, 08:19
      Ну,если им прикажут,то и дадут.И без "Минска'
      Цитата: parusnik
      Поэтому спешить Москва не будет, будет ждать реакции Берлина и Парижа.
      ...А немцы ,дня четыре назад озвучили свою позицию,что они будут оказывать финансовую поддержку стране 404 и денег на восстановление Донбасса дадут, но, если страна 404 будет выполнять Минские соглашения...
      210окв
      1. parusnik Сегодня, 08:35
        Если "ковбой" прикажет, кто же ему откажет...это с одной стороны, с другой..посмотрим..
        parusnik
  5. Егоза Сегодня, 08:13
    А я так думаю, что новый переворот скорее всего будет. А то как же? И нового "перзидента" поставят, (из США) причем такого, чтоб мог к России подъехать и сказать: "А нас за что? Мы ж плохого порося с компанией скинули! давайте снова дружить"
    Егоза
    1. Виктор Каменев Сегодня, 08:21
      А вот это попробуйте...
      Виктор Каменев
    2. denisey Сегодня, 08:22
      Не будет нового скорее всего. Сааку американцы убрали из страны. Да и поросю, видно ц/у дали, закон принял, для того чтобы начать новое обострение. Поросю тоже выгодно радикалов закатать в котле.
      denisey
    3. Антарес Сегодня, 12:27
      Цитата: Егоза
      Мы ж плохого порося с компанией скинули! давайте снова дружить"

      Боюсь что еще таких потрясений страна может не выдержать.
      Пока она консолидирована хоть так-она может представлять ценность для игроков(в том числе с РФ) А после она и РФ будет неинтересна и никто с нами говорить не будет-будет много нас. Впрочем один из ХПП многочисленных анадлитиков-в том что Украина развалиться и все будет тип топ(причем никто не заглядывает что будет дальше) и все проблемы решены будут.
      Русский метод лежать на печи есть калачи, а все само рассосется.
      Нет, страну не стоит разрушать ради смены лучшего выбора украинского народа на очередного партнера Москвы. В игры с партнерами моей стране лучше не играть.
      Антарес
  6. Locos Сегодня, 09:45
    Свежее, еженедельное вангование от т. Каменева!
    Locos
  7. Влад Петров Сегодня, 10:18
    Петя с законом «реинтеграции» стал самым главным командувачем всея укропии. Теперь он Авакову, Яценюху, Турчинову и другим нацистам начальник. Вот только слушаться они его не станут, пошлют далече. А если ещё Петя не выполнит команды США ему конец. Крысы залезли в банку , все готово к трагическому представлению.
    Влад Петров
  8. Jean Marcel Сегодня, 13:06
    Да пора уже разгонять этот цирк, а то из Киева свинарник сделали, из Львова -свалку. Признать нелегетимными, ввести войска, провести выборы и все.
    Jean Marcel
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