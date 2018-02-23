Бандера вышел из «Минска»

Практический смысл подписанного Порошенко закона «о реинтнграции Донбасса», а также об «оккупации Донбасса» и «России-агрессоре» заключается в том, что бандеровская Украина официально выходит из Минских соглашений.Этот секрет Полишинеля бурно обсуждался в Верховной раде радикалами всех мастей, что нужно, наконец, покончить с «Минском», и вот его заменили «реинтеграцией оккупации». Сам Порошенко привычно лжёт, что Минские соглашения не нарушены, ну так себе любимому можно говорить что угодно.На Донбассе этот закон ничего в ближайшее время не изменит. От переименования АТО во что-то иное смысл позиционной войны не изменится, и личной власти Порошенко на Украине больше не станет, потому что она ограничивается противостоящими политическими силами, в первую очередь «Народным фронтом» с Аваковым, Яценюком, Турчиновым и другими нацистами. Принятием любого закона их позиции не подвинешь.В политическом смысле, законом о «реинтеграции – оккупации» Порошенко пытается возглавить своих ультра националистов, и этим сбить волну агрессии нацистов разных мастей против своей персоны, чтобы обезопасить себя от госпереворота. Вряд ли Порошенко удастся сдерживать их таким образом до очередных выборов: они ему не верят, подозревают в двойной игре, опять же, он упомянул о Минских соглашениях при «реинтеграции Донбасса».Во внешнеполитическом смысле, этот закон обостряет ситуацию вокруг Украины. Первым отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров, назвав киевскую власть «режимом», что он «не собирается выполнять Минские соглашения», и «не то что допускает, а предполагает возможность силового решения конфликта». Европейские же коллеги, добавляет Лавров, «набрали в рот воды». Из этого следует, что Москва будет следить за развитием событий, будет ждать, когда вода польётся из европейских ртов, и куда польётся.Но есть достаточно очевидные вещи. «Нормандский формат» приказал долго жить, больше он вряд ли соберётся. Не может быть никакого «миротворческого контингента» на Донбассе, потому что Москва увязывала его появление с выполнением «Минска», а без «Минска» говорить не о чем. Москве вообще нет смысла заключать новые соглашения с «киевским режимом», и с Европой, поскольку они также не будут выполняться, поэтому и «Минска – 3» быть не может.Перед Россией встаёт вопрос об отказе Киеву в легитимности, для чего достаточно отозвать остатки своих диппредставительств на Украине. Но есть ещё торговые отношения, в которых экономически заинтересована и Россия, особенно в транзите газа в Европу, который и держит всю ситуацию в подвешенном состоянии. Поэтому спешить Москва не будет, будет ждать реакции Берлина и Парижа. С Вашингтоном отношения, очевидно, ухудшатся, поскольку этот закон принят с подачи американцев. И возрастает вероятность военной вспышки на Донбассе.Применение Москвой каких-то ограничительных мер к Бандере в связи с принятием закона о «реинтеграции – оккупации» возможно, но, видимо, после реакции на него Берлина и Парижа и окончания президентских выборов в России.Некоторые аналитики ранее заявляли, что украинский кризис будет разрешаться или по «грузинскому сценарию», или по «сирийскому», весьма близкому к «югославскому». Сейчас очевидно, что ситуация на Украине скатывается к «сирийскому варианту», сохраняется и вероятность нового госпереворота.