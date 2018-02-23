Пятый год еврокошмара

Прошло уже четыре года с тех пор, как у УкраиныБыл только «и.о. президента», развязавший войну на Донбассе, и есть квазипрезидент, победитель выборов на крови, а фактически — глава оккупационной администрации. Тот, что недавно произнес свою «Мюнхенскую речь», в которой призвал, «». После чего в украинском городе Черновцы депутаты горсовета приняли решение, чтобы все организации и предприятия вывешивали по праздникам бандеровский красно-черный флаг ОУН-УПА (запрещена в РФ).Всю последнюю неделю в «стране 404» идет празднование годовщины победы «евромайдана». Только вместо праздника — сплошные погромы. Полиция не в силах пресечь радикалов, так что можно говорить и о том, что — после убийств и унижений сотрудников «Беркута» - на Украине толкомДва дня подряд — 17 и 18 февраля — радикалы из разных группировок громили здание Россотрудничества. Причем, когда 17 февраля фашиствующие элементы из организации С14 напали на здание, в нем находились дети, которые репетировали «Ревизора». Это не только не остановило отморозков, но и подхлестнуло их. Разгромили выставку, посвященную Шаляпину (выдающийся бас-то чем им не угодил?!), написали на стенах нацистские лозунги. Пообещали, что вернутся и тогда «». Что за «другой разговор», не уточнили, но достаточно вспомнить Дом профсоюзов в Одессе, чтобы понять: эти молодчики способны не только на погром и малевание на стенах человеконенавистнических лозунгов. Самое позорное — во главе налетчиков стоял депутат Верховной рады Андрей Лозовой. То есть, все это поощряется на уровне представителей власти.На следующий день радикалы «другой масти» (ОУН во главе с Михаилом Коханивским) вновь напали на здание Россотрудничества, побили окна, написали на стенах «Смерть России». Именно под таким чудовищным девизом проходила их масштабная акция, в ходе которой погромам подверглось еще несколько зданий, включая офис «Сбербанка». И, хотя украинский «Сбербанк» работает в соответствии с законодательством Украины и платит налоги в украинский же бюджет, его только лишь по названию радикалы ассоциируют с Россией. Это и есть слепая, иррациональная ненависть.А ведь как г-н Порошенко разливался соловьем в Мюнхене! «».По словам представителя Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергея Железняка, Порошенко своими высказываниями показал «п», «», «». Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая добавила: «».К сожалению,, выразившийся, в частности, в погромах.Россия намерена поставить вопрос о погромах в здании Россотрудничества в Киеве на рассмотрение в ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Но, даже если эта организация осудит радикалов, устроивших налет, это не исцелит психологической травмы, нанесенной находившимся в здании, не убережет их от последующих нападений.Что остается делать России? Пытаться бороться с подобной дикостью цивилизованным путем, через ту же ПА ОБСЕ. Но, если в Киеве опустились, как справедливо заметил Сергей Железняк, до первобытного уровня, - то сложно противостоять на более высоком уровне. Особенно с учетом того, что в эту «первобытность» скатились далеко не только радикалы-погромщики, но и самые высокопоставленные лица.Может, это для русских на Украине все так плохо, а для самих украинцев — все хорошо? Но не все так зефирно-мармеладно. Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что его страна вложила в экономику Украины более двух миллиардов долларов. Между тем, никакого развития экономики нет, даже несмотря на американский «аттракцион невиданной щедрости». Напротив, базовые продукты, коммунальные услуги и прочее дорожает с каждым днем, а тут еще и постоянные поборы для «воинов АТО».Что касается сферы прав человека (а ведь «драка»-то была якобы за демократию!), то даже такая неоднозначная организация, как Amnesty International, была вынуждена заметить, что на критиков украинской власти, на журналистов, на общественных возрастает давление — как со стороны «верхов», так и со стороны ультраправых группировок, которые «».Даже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил: «».Наряду с погромами, постоянными драками в Киеве и других городах, бездействующей полицией и бандеровским флагом «на закуску»!Начиная с 22-23 февраля (когда был свергнут Янукович и назначен и.о.президента Турчинов), пошел пятый год победного шествия «евромайдана». Точнее, «еврокошмара». Немного же времени понадобилось для того, чтобы не только скатиться до пещерного уровня, но и продолжать падение. А дна по-прежнему не видно.