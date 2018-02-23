13:12 23 февраля

Пятый год еврокошмара

Прошло уже четыре года с тех пор, как у Украины нет законной власти, нет легитимного президента. Был только «и.о. президента», развязавший войну на Донбассе, и есть квазипрезидент, победитель выборов на крови, а фактически — глава оккупационной администрации. Тот, что недавно произнес свою «Мюнхенскую речь», в которой призвал, «чтобы флаг России не развевался нигде». После чего в украинском городе Черновцы депутаты горсовета приняли решение, чтобы все организации и предприятия вывешивали по праздникам бандеровский красно-черный флаг ОУН-УПА (запрещена в РФ).

Пятый год еврокошмара


Всю последнюю неделю в «стране 404» идет празднование годовщины победы «евромайдана». Только вместо праздника — сплошные погромы. Полиция не в силах пресечь радикалов, так что можно говорить и о том, что — после убийств и унижений сотрудников «Беркута» - на Украине толком нет и правоохранительных органов.


Два дня подряд — 17 и 18 февраля — радикалы из разных группировок громили здание Россотрудничества. Причем, когда 17 февраля фашиствующие элементы из организации С14 напали на здание, в нем находились дети, которые репетировали «Ревизора». Это не только не остановило отморозков, но и подхлестнуло их. Разгромили выставку, посвященную Шаляпину (выдающийся бас-то чем им не угодил?!), написали на стенах нацистские лозунги. Пообещали, что вернутся и тогда «будет другой разговор». Что за «другой разговор», не уточнили, но достаточно вспомнить Дом профсоюзов в Одессе, чтобы понять: эти молодчики способны не только на погром и малевание на стенах человеконенавистнических лозунгов. Самое позорное — во главе налетчиков стоял депутат Верховной рады Андрей Лозовой. То есть, все это поощряется на уровне представителей власти.

На следующий день радикалы «другой масти» (ОУН во главе с Михаилом Коханивским) вновь напали на здание Россотрудничества, побили окна, написали на стенах «Смерть России». Именно под таким чудовищным девизом проходила их масштабная акция, в ходе которой погромам подверглось еще несколько зданий, включая офис «Сбербанка». И, хотя украинский «Сбербанк» работает в соответствии с законодательством Украины и платит налоги в украинский же бюджет, его только лишь по названию радикалы ассоциируют с Россией. Это и есть слепая, иррациональная ненависть.

А ведь как г-н Порошенко разливался соловьем в Мюнхене! «Российский флаг не должен развеваться вообще нигде, пока Россия продолжает подстрекать гибридную войну во всем мире, а ее пули нацелены на наши символы». Трудно даже комментировать пассаж насчет «российских пуль, нацеленных на украинские символы», но шаловливые ручонки и ножонки радикалов, воспрянувших после данного заявления, четко нацелены на все, что хотя бы отдаленно связано с Россией.

По словам представителя Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергея Железняка, Порошенко своими высказываниями показал «первобытный уровень политики Киева», «расписался в том, что потерял адекватное восприятие окружающей действительности», «опустил русофобию до полного абсурда». Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая добавила: «Эти фашистские заявления Порошенко можно квалифицировать лишь двумя признаками: нацизм, умноженный на ничтожность личных качеств».

К сожалению, слова так называемого президента Украины оказались не просто словами — сразу же за ними последовал всплеск русофобии, выразившийся, в частности, в погромах.

Россия намерена поставить вопрос о погромах в здании Россотрудничества в Киеве на рассмотрение в ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Но, даже если эта организация осудит радикалов, устроивших налет, это не исцелит психологической травмы, нанесенной находившимся в здании, не убережет их от последующих нападений.

Что остается делать России? Пытаться бороться с подобной дикостью цивилизованным путем, через ту же ПА ОБСЕ. Но, если в Киеве опустились, как справедливо заметил Сергей Железняк, до первобытного уровня, - то сложно противостоять на более высоком уровне. Особенно с учетом того, что в эту «первобытность» скатились далеко не только радикалы-погромщики, но и самые высокопоставленные лица.

А где же выдающиеся достижения «борьбы за демократию»? Может, это для русских на Украине все так плохо, а для самих украинцев — все хорошо? Но не все так зефирно-мармеладно. Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что его страна вложила в экономику Украины более двух миллиардов долларов. Между тем, никакого развития экономики нет, даже несмотря на американский «аттракцион невиданной щедрости». Напротив, базовые продукты, коммунальные услуги и прочее дорожает с каждым днем, а тут еще и постоянные поборы для «воинов АТО».

Что касается сферы прав человека (а ведь «драка»-то была якобы за демократию!), то даже такая неоднозначная организация, как Amnesty International, была вынуждена заметить, что на критиков украинской власти, на журналистов, на общественных возрастает давление — как со стороны «верхов», так и со стороны ультраправых группировок, которые «под предлогом защиты от российской агрессии вступили на путь ущемления свободы слова и свободы ассоциаций».

Даже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил: «Будущее страны может пойти по югославскому сценарию. Украина превратится в полигон для решения военных конфликтов в Европе». Славное «достижение»! Наряду с погромами, постоянными драками в Киеве и других городах, бездействующей полицией и бандеровским флагом «на закуску»!

Начиная с 22-23 февраля (когда был свергнут Янукович и назначен и.о.президента Турчинов), пошел пятый год победного шествия «евромайдана». Точнее, «еврокошмара». Немного же времени понадобилось для того, чтобы не только скатиться до пещерного уровня, но и продолжать падение. А дна по-прежнему не видно.
Автор: Елена Громова


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Комментарии 17

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:50
    А дна по-прежнему не видно.
    Автор: Елена Громова
    они давно пробили его,и летят дальше...
    андрей юрьевич
    1. 210окв Сегодня, 08:35
      Я считаю что ничего наши власти не сделают.Они официально признали этот режим и президента легитимным.Какие претензии могут быть к бандеровцам..ВВП ему руку жмёт и по телефону треплется.
      Цитата: андрей юрьевич
      А дна по-прежнему не видно.
      Автор: Елена Громова
      они давно пробили его,и летят дальше...
      210окв
      1. bandabas Сегодня, 12:45
        У нас есть "ихтамнет" и "олимпийские атлеты россии". Ну и полная идиотизма разборка с мельдонием в керлинге. Ну зачем он там нужен, да еще с предыдущими заморочками. Да. Алина Загитова конечно МОЛОДЕЦ, как и Евгения Медведева. Но!!!!! Первая золотая медаль.... Позор. Свои автомобили получат все "олимпийские атлеты россии". Выборы...выборы... Кандидаты..... . А,еще, красава Элизабет Суэйни. Дассс. Такие "хвалимпиады" нам не нужны.
        bandabas
    2. APASUS Сегодня, 11:56
      Цитата: андрей юрьевич
      А дна по-прежнему не видно.
      Автор: Елена Громова
      они давно пробили его,и летят дальше...

      Я считал что мы на дне,а с низу все стучат и стучат (с)
      APASUS
      1. dsk Сегодня, 13:03
        Наши хоккеисты МОЛОДЦЫ!! good Раскатали в сухую чехов! Хороший подарок к празднику. Будет ещё одна золотая медаль!

        Поздравляю всех участников ВО с Днем защитника Отечества! soldier
        dsk
        1. bandabas Сегодня, 13:12
          Это не сборная РОССИИ. Это- ЧВК.
          bandabas
  2. Равик Сегодня, 07:14
    Стругацкие отлично сказали про Украину в повести Попытка к бегству.

    – Таков человек, – задумчиво проговорил Саул. – На пути к вам он должен пройти через все это и многое другое. Как долго он еще остается скотом, после того как поднимается на задние лапы и берет в руки орудия труда. Этих еще можно извинить, они понятия не имеют о свободе, равенстве и братстве. Впрочем, это им еще предстоит. Они еще будут спасать цивилизацию газовыми камерами. Им еще предстоит стать мещанами и поставить свой мир на край гибели.
    Равик
  3. Егоза Сегодня, 08:07
    А может хватит России играть в демократию и толерантность? То же Россотрудничество помогает Филимонову и Ко организовать концерты в РФ, хотя данный "товарисч" откровенно называет Россию врагом украинцев. Так чего ж возмущаться? Может пора сказать:"Баста, карапузики! Допрыгались!" И никаких тебе концертов на территории "врага"
    Егоза
  4. vlad007 Сегодня, 08:24
    Надоела эта Украина, каждый день про нее говорят! Для нас главное, чтоб в ЛДНР все было хорошо!
    vlad007
  5. aybolyt678 Сегодня, 08:36
    победить их можно только психологически, если вдруг поднимем экономику до недосягаемых высот.
    aybolyt678
    1. Ныробский Сегодня, 10:58
      Цитата: aybolyt678
      победить их можно только психологически, если вдруг поднимем экономику до недосягаемых высот.
      В принципе, та экономика и уровень жизни которые есть у нас в настоящее время , для них уже не досягаемы. В ближайшей перспективе они не угомонятся и будут майданить до тех пор, пока от наследия СССР и Уркаины(УССР) ничего не останется, вплоть до распада этого территориального образования. Так сложилось, что при наличии выбора из 100 евро и сохранения государства Уркаина, они выбирают 100 евро.
      Ныробский
  6. rotmistr60 Сегодня, 09:05
    вместо праздника — сплошные погромы
    Страна выбравшая такой путь иначе жить не может. Что характерно, но уже давно не жалко ни эту страну, ни скакачущий "народ", который кроме ненависти к русским ни чего кроме, как изрыгнуть не может. Нам это нужно?
    rotmistr60
    1. bandabas Сегодня, 12:58
      Цэгейропа.
      bandabas
  7. Ирек Сегодня, 09:08
    Они получили что заслужили...
    Ирек
  8. фа2998 Сегодня, 10:30
    Цитата: Егоза
    И никаких тебе концертов на территории "врага"

    Бросилась фраза, что российский Сбербанк в Киеве платит все налоги в казну Украине.А в российском Крыму российского Сбербанка НЕТ! Естественно никаких налогов.Вот такие концерты! hi [quote][/quote]
    фа2998
  9. Curious Сегодня, 11:30
    "Прошло уже четыре года с тех пор, как у Украины нет законной власти, нет легитимного президента."
    В мае этого года исполнится четыре года, как нынешняя украинская власть официально признана руководством России как легитимная.
    Подписанные Порошенком международно-правовые акты о назначении украинского посла приняты, он беспрепятственно выполняют свои обязанности, как и российский в Украине. Неужели автор не знакома с официальной точкой зрения?
    Curious
  10. пушкарь Сегодня, 12:41
    "у Украины нет законной власти, нет легитимного президента". Ну, ну, не надо так противоречить нашим законным властям. Ведь признали-же Порошенко президентом? Признали, даже перезваниваются. Так что, вы того, поаккуратней.
    пушкарь
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