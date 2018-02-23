13:18 23 февраля

В Луганске открыт памятник российским добровольцам

Накануне празднования Дня защитника Отечества и 100-летия Красной Армии в Луганске был открыт памятник добровольцам. Торжественная церемония прошла в сквере им. Молодой гвардии. Установка памятника осуществлена Лигой ветеранов локальных конфликтов (город Санкт-Петербург).

Сообщается о том, что памятник представляет собой фигуру человека в боевой амуниции с автоматом на груди. За добровольцем прячется фигурка ребёнка, при этом доброволец делает останавливающий жест рукой, как сообщает Лига ветеранов локальных конфликтов, - это символ того, что российские добровольцы на Украине выступали защитниками многонационального русского народа и русского мира.

В Луганске открыт памятник российским добровольцам



Из сообщения Лиги:
Открытие памятника было приурочено ко Дню защитника Отечества, в честь тех людей, которые ценою своих жизней доказали, что русские не бегут с поля боя и готовы до последнего отстаивать то, во что верят. Этот памятник будет служить напоминанием, что наше Отечество – общее для русских, украинцев, казаков, что все они – единый народ, готовый сражаться плечом к плечу.




Использованы фотографии: lziv.ru
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Комментарии 31

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  1. Spartanez300 Сегодня, 05:58
    Дело благое , молодцы ! Россия и впредь не оставит ЛДНР в беде .
    Вообще не мешало бы поставить туда пост милиции .
    Spartanez300
    1. МИХАН Сегодня, 06:05
      Этот памятник уже никто не снесет...Сколько их безымянных за нас с вами мужики полегло.Пусть земля им пухом будет soldier
      МИХАН
      1. сибиралт Сегодня, 06:22
        Всех с праздником 23 февраля, здоровья и многих лет!
        сибиралт
        1. виктор н Сегодня, 09:54
          Появляются разные трактовки этого праздника. Дошло до "дня мужчин".
          Но это - Праздник ВОИНОВ - тех кто служит и служил.
          Мужчина - это тот, кто способен защитить - к сведению милых дам.
          виктор н
      2. vasya.pupkin Сегодня, 11:34
        Цитата: МИХАН
        Этот памятник уже никто не снесет...Сколько их безымянных за нас с вами мужики полегло.Пусть земля им пухом будет soldier

        Вэорвать бендеровская ДРГ может.
        vasya.pupkin
        1. МИХАН Сегодня, 12:22
          Цитата: vasya.pupkin
          Цитата: МИХАН
          Этот памятник уже никто не снесет...Сколько их безымянных за нас с вами мужики полегло.Пусть земля им пухом будет soldier

          Вэорвать бендеровская ДРГ может.

          Восстановим ..Даже если нато бомбить будет! soldier
          МИХАН
    2. Zoldat_A Сегодня, 06:38
      Цитата: Spartanez300
      Вообще не мешало бы поставить туда пост милиции .

      Не милиции, а школьников - Почётный Караул. Мы в старших классах у могилы Неизвестного Солдата стояли. Обидно было до слёз, когда я три дня отстоял, а потом, вечером, с пацаном из соседнего класса подрался, нос ему сломал. Из-за девушки, конечно... feel Но от Почётного Караула меня отодвинули за неподобающее поведение... Обидно было, блин...
      Я ему потом, когда нос зажил, снова его сломал - за Почётный Караул... Вот бы выросло племя, которое за Почётный Караул способно носы ломать... Ни в коем случае не призываю к этому их напрямую, но отношение к Вечному Огню, Почётному Караулу, Могиле Неизвестного Солдата - вот чего иметь бы от них такое, какое было у нас... Внук у меня ТАКОЙ, так он не как все в школе... Поначалу пытались над ним смеяться, что он после школы не "ВКонтакте" сидит, а идёт на тренировку грушу молотит, на ринге прыгает, по стадиону гусиным шагом круги нарезает.... После нескольких "разборов" презрение куда-то пропало - удар-то дедушка ставил.... Бабушка, правда, ругается - гладиатора по своему, говорит, образу и подобию лепишь. А чо плохого, если пацан может постоять за себя, за свою семью, за свою Родину? Вот таким этот памятник и поставлен...
      Zoldat_A
      1. demo Сегодня, 06:54
        Вот бы выросло племя, которое за Почётный Караул способно носы ломать... Ни в коем случае не призываю к этому их напрямую, но отношение к Вечному Огню, Почётному Караулу, Могиле Неизвестного Солдата - вот чего иметь бы от них такое, какое было у нас...

        А у того племени должно вырасти новое, которое проедет по странам, где стояли наши памятники воинам отдавшим жизнь в Великой войне и заставит потомков мерзавцев восстановить порушенное.
        Носы можно не ломать.
        Просто отбивать всю голову.
        demo
        1. Zoldat_A Сегодня, 07:00
          Цитата: demo
          А у того племени должно вырасти новое, которое проедет по странам, где стояли наши памятники воинам отдавшим жизнь в Великой войне и заставит потомков мерзавцев восстановить порушенное.
          Носы можно не ломать.
          Просто отбивать всю голову.

          Я свою лепту в это БУДУЩЕЕ внёс - внук правильный растёт. ПОКА носы никому не ломает, но это скоро... К дедушке, думаю, за советом бегать не будет - кому ломать нос, а кому нет. Сам правильно решит - дедушка постарался и внуком гордится....
          Zoldat_A
        2. Лелёк Сегодня, 12:43
          Цитата: demo
          Просто отбивать всю голову.

          hi
          Поздравляю всех на ветке с праздником. Желаю здоровья вам и вашим близким, остальное купите.
          Что же касаемо отбития головы, то вероятно новороссийцам придётся это делать натурально - часики тикают и час "Д" близится.
          Лелёк
      2. МИХАН Сегодня, 07:15
        Цитата: Zoldat_A
        Мы в старших классах у могилы Неизвестного Солдата стояли

        Тоже стоял и очень горд был ,что мне доверили эту почетную обязанность..
        МИХАН
    3. МИХАН Сегодня, 06:40
      Цитата: Spartanez300
      Вообще не мешало бы поставить туда пост милиции .

      Не стоит, даже если какая падла осквернит ,его найдут и я не завидую ему..Главное это память людская ! Стоя ни чокаясь за русские дружины.. drinks
      МИХАН
      1. Zoldat_A Сегодня, 07:05
        Виталий, drinks ! С праздником!
        Цитата: МИХАН
        Стоя ни чокаясь за русские дружины..
        Без Третьего Тоста, конечно, сегодня не обойдётся.. Но и за тех, кто выжил, кто честь не променял на доллары - за нас, товарищи офицеры! Выпьем, конечно! И за наших жён, которые нас вечно ждут. За наших детей-внуков, которые нами гордятся и идут вслед за нами - и за них выпьем. И за врагов выпьем - не было бы их - дык и мы не нужны были бы... С Праздником!!!!! drinks
        Zoldat_A
        1. МИХАН Сегодня, 07:18
          Цитата: Zoldat_A
          Виталий, ! С праздником!

          С Праздником Алексей..!
          Цитата: Zoldat_A
          Без Третьего Тоста, конечно, сегодня не обойдётся..

          Это само сабой , с комком в горле и слезами в глазах ..Нас не сломить никому! drinks soldier
          За внука твоего, чую мужик правильный растет у тебя Алексей! soldier
          МИХАН
    4. РУСС Сегодня, 11:46
      Цитата: Spartanez300
      Дело благое , молодцы ! Россия и впредь не оставит ЛДНР в беде .
      Вообще не мешало бы поставить туда пост милиции .

      Кстати это точная копия памятника который установили недавно а Сирии.
      РУСС
      1. МИХАН Сегодня, 12:46
        Скоро такие памятники во всем мире будут устанавливать ..! А мы только в России ..У нас надежней ! soldier
        МИХАН
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:08
    Это памятник настоящим воинам. Тем, кто по зову сердца, без приказа, часто за свой счёт, бросил мирную жизнь и пошёл под пули! Чтобы остановить бандеровскую сволочь... Восхищён их поступком.
    Горный стрелок
  3. ВадимЖивов Сегодня, 06:17
    Подвиг их бессмертен!!! С праздником Днем Защитника Отечества! Всем богатырского здоровья и мирного неба над головой....!!!
    ВадимЖивов
    1. Zoldat_A Сегодня, 07:09
      Цитата: ВадимЖивов
      Подвиг их бессмертен!!! С праздником Днем Защитника Отечества! Всем богатырского здоровья и мирного неба над головой....!!!

      Не знаю я такого праздника.... День Советской Армии и Военно-Морского Флота - этот праздник знаю и столетие создания Советской Армии сегодня отмечаю. А защитники Отечества и до того были, и после. И с 23-м февраля защита Отечества не связана....
      Zoldat_A
      1. МИХАН Сегодня, 07:25
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: ВадимЖивов
        Подвиг их бессмертен!!! С праздником Днем Защитника Отечества! Всем богатырского здоровья и мирного неба над головой....!!!

        Не знаю я такого праздника.... День Советской Армии и Военно-Морского Флота - этот праздник знаю и столетие создания Советской Армии сегодня отмечаю. А защитники Отечества и до того были, и после. И с 23-м февраля защита Отечества не связана....

        Все верно..! ЕБН ведь хотел отменить 23 февраля ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ! Но его уговорили и сошлись на этом..Сегодня буду смотреть фильм "Офицеры" и вздыхать тяжко..Какое время было !
        Ну за Красную Армию! drinks
        МИХАН
      2. ВадимЖивов Сегодня, 07:40
        Для меня это это День Советской Армии и Военно - Морского Флота но гнать хочу. Просто Всех Поздравляю!!!
        ВадимЖивов
  4. ul_vitalii Сегодня, 06:19
    Благодарный народ всегда найдет способ отблагодарить своих защитников.
    ul_vitalii
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:26
    Спасибо, что поставили памятник! А я бы поставил памятник простой Луганской женщине, прячущейся с детьми от артобсирела укроинскими карателями !Сколько их там погибло, да ранено -покалечено! Им такой памятник обязательно надо поставить!
    Геркулесыч
  6. serg.shishkov2015 Сегодня, 06:33
    простите,что совсем не по теме,но я не могу не написать это, 75 лет назад 25 февраля 1943 года при освобождении деревни Широковка Людиновского района Орловской области погиб Михаил Иванович Игошин,гвардии сержант,командир отделения 97 гв, сп 31 гв,СД,уроженец села Илёв Вознесенского района Горьковской области,,,В детстве меня постоянно сравнивали с ним,только с ним,больше ни с кем,,,в моём роду не любили кошек и было два кошатника-дед Миша и я,,,генетически это не передаётся, да и не может по ЭТОЙ аллели,значит-передалось каким-то другим способом,,,,И живу я на земле доброй за себя и за того парня,,,,,,
    serg.shishkov2015
  7. anjey Сегодня, 06:43
    и в России нужны такие памятники,что бы люди чувствовали разницу между наемниками и добровольцами....,много их бессребреников полегло,много не прося,но отдав все свое -жизнь....
    anjey
    1. МИХАН Сегодня, 07:38
      Цитата: anjey
      и в России нужны такие памятники,что бы люди чувствовали разницу между наемниками и добровольцами....,много их бессребреников полегло,много не прося,но отдав все свое -жизнь....

      А я уверен ,что такой памятник будет в России на Красной площади , рядом с Могилой неизвестному солдату ! Мы этим парням -добровольцам обязаны ВСЕМ , что Россия жива и наращивает снова свою мощь и влияние в мире! Спасибо ВАМ парни ,мы вас помним..
      МИХАН
  8. Михаил55 Сегодня, 06:47
    Всех с Праздником! Отличный подарок в Луганске! Память на века! Победили фашизм в 45-м. Победим и в нынешнее время.
    Михаил55
  9. German Titov Сегодня, 06:59
    Молодцы!!! Помню и дорожу дружбой с побратимами из России (и не только России). Всех "причастных" с праздником!!!
    German Titov
  10. samarin1969 Сегодня, 09:12
    Вечная память защитникам Российского Отечества. Всем павшим за Донбасс: и группе павшей за аэропорт в 2014м, и "списку Беднова", и всем честным немедийным героям этого времени. Ещё есть надежда, когда-нибудь дети в школах будут учить их фамилии и позывные...
    samarin1969
  11. Костадинов Сегодня, 10:53
    С праздником непобедимой и легендарной!
    Самая могучая и великая армия 20 века.
    Костадинов
    1. МИХАН Сегодня, 11:37
      Цитата: Костадинов
      С праздником непобедимой и легендарной!
      Самая могучая и великая армия 20 века.

      ИМЕННО ТАК! Ну за нас мужики русских ! drinks
      МИХАН
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