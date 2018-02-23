В Луганске открыт памятник российским добровольцам

Открытие памятника было приурочено ко Дню защитника Отечества, в честь тех людей, которые ценою своих жизней доказали, что русские не бегут с поля боя и готовы до последнего отстаивать то, во что верят. Этот памятник будет служить напоминанием, что наше Отечество – общее для русских, украинцев, казаков, что все они – единый народ, готовый сражаться плечом к плечу.

Накануне празднования Дня защитника Отечества и 100-летия Красной Армии в Луганске был открыт памятник добровольцам. Торжественная церемония прошла в сквере им. Молодой гвардии. Установка памятника осуществлена Лигой ветеранов локальных конфликтов (город Санкт-Петербург).Сообщается о том, что памятник представляет собой фигуру человека в боевой амуниции с автоматом на груди. За добровольцем прячется фигурка ребёнка, при этом доброволец делает останавливающий жест рукой, как сообщает Лига ветеранов локальных конфликтов, - это символ того, что российские добровольцы на Украине выступали защитниками многонационального русского народа и русского мира.Из сообщения Лиги