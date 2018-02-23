13:13 23 февраля

Радикалы угрожают Климкину за готовность признать бандеровские преступления на Волыни

Украинские радикалы-националисты отреагировали на заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина по поводу польского закона об Институте национальной памяти. Напомним, что закон, принятый в Польше, в одной из своих частей запрещает распространение бандеровской идеологии. По словам Климкина, высказанным на совместной пресс-конференции с главой МИД Дании, он лично готов признать вину бандеровских отрядов за преступления против человечества в годы Второй мировой войны.

ТАСС цитирует Павла Климкина:
Как я всегда говорю своим польским друзьям, я готов принять вину отдельных представителей Украины или подразделений в том, что они делали на Волыни.


При этом Климкин фактически потребовал от поляков пойти на аналогичный шаг:

А вы готовы то же самое сделать? Я готов преклонить колено перед жертвами польской национальности. Это прошлое нельзя переписать путем принятия законов, это прошлое можно понять и осознать только путем исторического диалога.


Радикалы угрожают Климкину за готовность признать бандеровские преступления на Волыни


Радикально настроенные украинские группы уже призвали внести Климкина за такие слова в список скандально известно сайта «Миротворец» как «врага Украины».

Напомним, что на майданной Украине убийцы польского населения на Волыни, пособники нацистов, сегодня возведены в ранг национальных героев. Их именами названы улицы, площади и проспекты в ряде украинских городов, включая столицу.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Rusland Сегодня, 06:09
    Гражданский ты или военный, Но ты рожден мальцом не зря, Сегодня праздник офигенный, Так с 23 февраля!.
    Rusland
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:10
      Во во главное угрозу свою приведите в действие , и что бы вас там потом тоже покрошили .
      Spartanez300
    2. Rusland Сегодня, 06:11
      Климкина поздравлять не будем, он свой выбор сделал.
      Rusland
      1. Spartanez300 Сегодня, 06:13
        Нет не будем , не заслужил wassat laughing
        Spartanez300
        1. Spartanez300 Сегодня, 06:15
          С 23 февраля Мужики ! drinks soldier hi
          Spartanez300
      2. Zoldat_A Сегодня, 06:22
        Цитата: Rusland
        Климкина поздравлять не будем, он свой выбор сделал.

        А шо, Климкин уже тоже наш шпион?
        Бедная, бедная Украина... Чо же с тобой сделали......
        Zoldat_A
      3. APASUS Сегодня, 08:40
        Цитата: Rusland
        Климкина поздравлять не будем, он свой выбор сделал.

        Так он и сам не собирается............
        .
        APASUS
    3. Zoldat_A Сегодня, 06:19
      Цитата: Rusland
      Гражданский ты или военный, Но ты рожден мальцом не зря, Сегодня праздник офигенный, Так с 23 февраля!.

      Стреляют пушки, пулеметы,
      Ракеты с бомбами летают,
      А в небе храбрые пилоты
      Друг друга мастерски сбивают.
      Пылает пламя, рвутся мины,
      Лежат повсюду трупов горы,
      И танки смертоносным клином
      Сминают мирные заборы.
      А полководец, взявши ластик,
      Склонился над военной картой.
      Вот это понимаю - праздник,
      Не то что, блин, 8 Марта!.

      С НАШИМ Праздником всех срочников, контрактников, офицеров - всех, кто знает, сколько весит автомат в руках, а не на весах. Кто по приказу Родины и по приказу души при первой необходимости тот автомат возьмёт снова, кто его держит сейчас. Нас, пацаны, больше, чем либерального гнилья. И поэтому Родина будет жить! Нас так учили...
      Zoldat_A
      1. ul_vitalii Сегодня, 06:35
        Кто шагал когда-то в ряд
        И казарму знает,
        Про такого говорят:
        Жизни смысл он знает
        Кто на службе кашу ел,
        Кто пайки изведал,
        Про таких твердят везде:
        Семьянин не вредный.
        Поздравляем с Днем мужским!
        И желаем счастья!
        Помогать во всем другим,
        Жизни без ненастья! hi
        ul_vitalii
    4. сибиралт Сегодня, 06:24
      Ну, Чугункин! Допятлялся? Теперь тебя будут судить по законам Бандеры! belay
      сибиралт
  2. Комментарий был удален.
  3. ul_vitalii Сегодня, 06:13
    Вставай, страна огромная! Сто грамм налить пора! Защитнику Отечества – Ура! Ура! Ура! drinks soldier hi
    ul_vitalii
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:29
    Так и то юлит, признаю частично, и то не все! Типичный продукт своего времени, и своей какбыстраны!
    Геркулесыч
  5. Кот_Кузя Сегодня, 06:37
    Клим Чугункин. Достойный представитель Скакуасии laughing
    Кот_Кузя
    1. Rusland Сегодня, 06:49
      А ведь считает, что жизнь удалась, а на самом деле только начинается.
      Rusland
  6. Alex-a832 Сегодня, 06:55
    Вся укравласть поставила себя в раскорячку. С одной стороны строят русофобию на героизации бандитов-укронацистов, которые воевали и просто убивали русских. Но у нацистов есть одна неудобная черта, они истребляют все нации, которые им ненавистны. В итоге выбор не большой: включить обратку и открещиваться от бандеровцев и шухевичев, либо признавать их преступления. Западэнщина - источник укронацизма.
    Alex-a832
  7. МИХАН Сегодня, 07:02
    закон, принятый в Польше, в одной из своих частей запрещает распространение бандеровской идеологии.

    Поляки смотрят на Украину , как паны на свою вотчину и если бы не Россия давно бы за чубы вас таскали и пороли ..И Порошенко и К, именно этого хочет для Украины ! А они потом свалят в Израиль все..
    МИХАН
    1. Кот_Кузя Сегодня, 07:10
      Надо бы с соседями Украины полюбовно договориться: Румынии Черновцы, Венгрии Закарпатье, России Новороссию в виде Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей, а огрызок 404 в виде бывших Малороссии, Волыни и Галичины пусть поляки забирают. Уж паны-то быстро затянут гайки бендеровцам и кастрюльки будут у них по струнке ходить.
      Кот_Кузя
  8. farik68 Сегодня, 07:28
    Ну всё хомячок договорился ты...
    farik68
  9. 72jora72 Сегодня, 07:36
    С ПРАЗДНИКОМ БРАТЬЯ!!
    72jora72
  10. Егоза Сегодня, 07:43
    Ну на коленях Климкин всегда готов стоять, и не важно перед кем. только преступления бандеровцев не имеют срока давности. В тюрьму вместо них тоже пойдет?
    Егоза
    1. APASUS Сегодня, 12:19
      Климкин просто не в курсе ,что стоять на коленях придется не за преступления бандеровцев,а за преступление современной власти Украины.К которой он имеет непосредственное отношение,пытаясь прикрыть преступления на внешней арене.
      APASUS
  11. bumerang. Сегодня, 11:46
    Напомним, что на майданной Украине убийцы польского населения на Волыни, пособники нацистов, сегодня возведены в ранг национальных героев. Их именами названы улицы, площади и проспекты в ряде украинских городов, включая столицу.
    Герои, которые убивают мирных безоружных людей, это бандиты.
    Убивали чтобы ограбить их. Убивали без предупреждения, а могли бы дать возможность уехать людям. Как сказала полячка, отец которой чудом спасся: Это страшные люди.
    bumerang.
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