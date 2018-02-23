Радикалы угрожают Климкину за готовность признать бандеровские преступления на Волыни
Украинские радикалы-националисты отреагировали на заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина по поводу польского закона об Институте национальной памяти. Напомним, что закон, принятый в Польше, в одной из своих частей запрещает распространение бандеровской идеологии. По словам Климкина, высказанным на совместной пресс-конференции с главой МИД Дании, он лично готов признать вину бандеровских отрядов за преступления против человечества в годы Второй мировой войны.
ТАСС цитирует Павла Климкина:
При этом Климкин фактически потребовал от поляков пойти на аналогичный шаг:
Радикально настроенные украинские группы уже призвали внести Климкина за такие слова в список скандально известно сайта «Миротворец» как «врага Украины».
Напомним, что на майданной Украине убийцы польского населения на Волыни, пособники нацистов, сегодня возведены в ранг национальных героев. Их именами названы улицы, площади и проспекты в ряде украинских городов, включая столицу.
ТАСС цитирует Павла Климкина:
Как я всегда говорю своим польским друзьям, я готов принять вину отдельных представителей Украины или подразделений в том, что они делали на Волыни.
При этом Климкин фактически потребовал от поляков пойти на аналогичный шаг:
А вы готовы то же самое сделать? Я готов преклонить колено перед жертвами польской национальности. Это прошлое нельзя переписать путем принятия законов, это прошлое можно понять и осознать только путем исторического диалога.
Радикально настроенные украинские группы уже призвали внести Климкина за такие слова в список скандально известно сайта «Миротворец» как «врага Украины».
Напомним, что на майданной Украине убийцы польского населения на Волыни, пособники нацистов, сегодня возведены в ранг национальных героев. Их именами названы улицы, площади и проспекты в ряде украинских городов, включая столицу.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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