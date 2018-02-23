13:17 23 февраля

Пентагон прокомментировал сообщения СМИ о переброске Су-57 в Сирию

В американском военном ведомстве прокомментировали переброску на авиабазу «Хмеймим» в Сирию новейших российских истребителей 5-го поколения Су-57. Напомним, что эти самолёты в количестве двух единиц были передислоцированы в САР 21 февраля, - по информации блогеров в Сирии.

Официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон в ходе брифинга заявил о том, что США проверяют информацию о размещении российских истребителей пятого поколения на сирийской территории.

Пэхон:
Размещение истребителей Су-57 в Сирии принципиально противоречило бы заявлениям российского руководства об уменьшении там контингента. При этом мы не рассматривает эти самолёты как угрозу для операции коалиции в Сирии. И по мере необходимости мы продолжим взаимодействие по недопущению конфликтов (в воздухе).



Пентагон прокомментировал сообщения СМИ о переброске Су-57 в Сирию


Пэхон заявил, что американская коалиция своей главной целью в Сирии ставит разгром ИГИЛ (*запрещено в РФ). Это заявление прозвучало более чем через месяц после того, как президент США объявил о разгроме так называемого «Исламского государства»*.

Напомним, что накануне в газете «Коммерсантъ» появился материал со ссылкой на топ-менеджера одной из оборонно-промышленных компаний, и в этом материале сообщалось, что причина переброски Су-57 в «Хмеймим» связана с необходимостью отработки действия систем вооружения новейших российских самолётов.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 52

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:22
    А стоило бы рассмотреть как угрозу angry
    Spartanez300
    1. Rusland Сегодня, 06:42
      Выдрыгиваются, думают, что только они самые исключительные.
      Rusland
    2. МИХАН Сегодня, 06:43
      Пентагон прокомментировал сообщения

      Вы не комментируйте, а присылайте свой такой же ..Потренируемся хе хе Или слабо..?
      МИХАН
      1. трассер Сегодня, 07:33
        Виталий вы опять через сайт с Трампом разговариваете?
        трассер
        1. МИХАН Сегодня, 07:43
          Цитата: трассер
          Виталий вы опять через сайт с Трампом разговариваете?

          Да трубку бросает падла..Вот приходиться таким макаром общаться..хе хе laughing
          МИХАН
    3. dauria Сегодня, 09:15
      А стоило бы рассмотреть как угрозу


      Ну, приняли к сведению, поставили галочку...Включили в расчёт расхода потребных средств. Это даже не войсковые испытания - лётчики не строевые, а "свои", ИАС наверняка заводской , снабжение уникальное как в кремлёвском буфете. Что в Сирии не такого, как на учениях в РФ ? Правильно- настоящая воздушная обстановка. Вот и поглядеть надо, что за птичка , не перехвалили ли.
      dauria
      1. Удав КАА Сегодня, 10:11
        Цитата: dauria
        Что в Сирии не такого, как на учениях в РФ ? Правильно- настоящая воздушная обстановка.

        Поэтому-то и состав группы обеспечения СУ-57 подобран соответствующим образом: самолет ДРЛОУ А-50У, две пары СУ-35, четверка Су-25...Мне это напоминает "черепаху" римских легионов.
        С таким набором сил (и надеюсь средств тоже) воздушного поражения никакой ганшип не рискнет, даже под прикрытием F-22 ^ F-35 штурмовать дружественные САР отряды ЧВК. Независимо от того, есть там или нет граждане бывших советских республик и наши соотечественники.
        И второе. Постпред США при ООН прозрачно намЯкнула, что Штаты собираются вести БД против ВС Сирии...Скорее всего обеспечивая зонтик для бармалеев. Так вот, чтобы не было такого соблазна в безнаказанности туда и "приехали" наши асы на своих ЛА. Поэтому-то F-22 быстренько и спрятался в норку. В воздухе появился достойный соперник, боец потенциалом превосходящий «Раптора». Поэтому стервятник и спрятался...Имиджевые потери для него могут стать невосполнимыми. А у нас? А что у нас -- мы только учимся и совершенствуемся в энергетике борта, если что -- нам простительно: ребенок, когда учится ходить, тоже бывает падает. Но потом поднимается, смотришь, а он уже бегает. И мировые рекорды устанавливает!
        Удав КАА
    4. Кент0001 Сегодня, 09:47
      Да хватит вам. Все понимают правила игры и разговорного жанра. В случае чего американцам не составит особого труда уничтожит эти два самолета, причем возможно даже на земле. А потрындеть американцы всегда любили.
      Кент0001
      1. НЕКСУС Сегодня, 11:39
        Цитата: Кент0001
        В случае чего американцам не составит особого труда уничтожит эти два самолета, причем возможно даже на земле.

        Американцы могут...а мы разве не можем стереть с лица земли в ответ пару их лагерей и баз на территории Сирии? Че за бред ?Если матрассы на прямую пойдут на конфликт с нами,то это будет уже совсем иные разговоры.Ну а если попытаются уничтожить их на земле,натаскав душманов...так не перекинули бы в Хмеймим СУ-57,если бы не были уверены,что этого не будет.
        НЕКСУС
    5. Rokiii Сегодня, 11:32
      серьезно,два сырых прототипа представляют "угрозу" для амерской авиации и их союзников?laughing
      Rokiii
  2. Alex-a832 Сегодня, 06:32
    Подождем подтверждения МО. Последнее время многовато фейковых новостей стало.
    Alex-a832
    1. rotmistr60 Сегодня, 08:53
      Какого подтверждения вы еще хотите? В СМИ есть и информация и кадры приземления самолетов на базе в Сирии. Некоторые уже активно принялись рассуждать какие угрозы нашим самолетам могут быть в Сирии. Привыкли, то МО РФ почему-то обязано отчитываться перед СМИ и штатскими.
      rotmistr60
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:34
    Всю ночь я глаз не сомкнул lol ждал, что-же хозяева вселенной wassat вынужденные с нами жить па одной маленькой планете, которую они преротили в поле боя, скажут про наши действия в Сирии! am Шли бы они куда подальше, со своим мнением, да побыстрее! Без их мнения сами будем делать все так как надо в интересах нашей страны! !!
    Геркулесыч
    1. kirgiz58 Сегодня, 06:46
      Цитата: Геркулесыч
      Всю ночь я глаз не сомкнул

      Зря это вы! Хоть наши диваны и выносят основную тяжесть боя, но управлять ими должОн отдохнувший боец. Правда в сегодняшнюю ночь можно было чуток расслабиться(разминка перед праздником), но в дальнейшем никаких поблажек, только строгий распорядок дня. wink С праздником вас и всех форумчан. drinks
      kirgiz58
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:13
        Спасибо вам на добром слове! drinks И вас также с Праздником! !! drinks hi
        Геркулесыч
      2. Nikolaevich I Сегодня, 09:29
        Цитата: kirgiz58
        в дальнейшем никаких поблажек, только строгий распорядок дня.

        Может устроить демонстрацию силы на страх супостатов- впечатляющий парад диванов новейших образцов и всех размеров ??? fellow
        Nikolaevich I
      3. Serg65 Сегодня, 09:40
        Цитата: kirgiz58
        С праздником

        Стреляют пушки, пулемёты,
        Ракеты с бомбами летают,
        А в небе храбрые пилоты друг
        друга мастерски сбивают.
        Пылает пламя, рвутся мины,
        Лежат повсюду трупов горы,
        Танки смертоносным клином сминают
        Мирные заборы.
        Полководец, сжимая ластик,
        Склонился над военной картой....
        Вот это, понимаю, Праздник!!!
        Не то что, блин, 8 Марта
        Товарищи солдаты и матросы, товарищи прапорщики и мичманы, товарищи офицеры, товарищи генералы и адмиралы поздравляю вас с армейским праздником!!! soldier drinks
        Serg65
        1. Удав КАА Сегодня, 10:22
          Цитата: Serg65
          поздравляю вас с армейским праздником!!!

          Серж! Ну ты хотя бы посмотрел в святцы: видишь, там написано День защитников Отечества! Раньше он назывался День СА и ВМФ! А ты...армейским его обозвал...Не комильфо, однако! Зачем другим отказал в деле всей жизни? Ведь защита своего Отечества -- священный долг каждого гражданина страны, особенно в погонах. Мы, блин, даже присягали защищать его не жалея крови и самой жизни! Усёк свой политнекорректный ЛЯП?
          Ну, тады -- С ПРАЗДНИКОМ вех защитников Отечества!!! drinks
          Удав КАА
          1. Serg65 Сегодня, 10:30
            Цитата: Удав КАА
            Серж! А ты...армейским его обозвал

            laughing Саш, в духе новомодной толерантности я и назвал его Армейским, ведь изначально то был "День Советской Армии" т.е. тоже армейским и к тому же не выходным! Вот чтобы не обидеть и тех. и тех я и сказал "Армейский" и кинь в меня камень Саш, если он не армейский! Это сейчас он стал МУЖСКИМ в пику ЖЕНСКОМУ, а для меня он так и остался днём АРМИИ!!! bully
            drinks С праздником!
            Serg65
            1. Удав КАА Сегодня, 11:11
              Цитата: Serg65
              а для меня он так и остался днём АРМИИ!!!
              Серж, тебе, моряку, легко рассуждать, имея 315-летнюю историю любимого детеща Петра...А каково тем, у кого нет Видового дня рождения!? А он всю жизнь Родину защищал... Поэтому пусть все остается "толерантно", как законодатель написал. yes
              Цитата: Serg65
              кинь в меня камень Саш, если он не армейский!

              Блин, так и хочется привести слова Спасителя: пусть бросит в Меня камень тот, кто безгрешен...
              Так что, Серж,-- "...и Я не стану судить тебя. Иди, и впредь не греши"(Евангелие от Иоанна, гл.8 стих 11) yes
              Удав КАА
  4. anjey Сегодня, 06:36
    да есть где и на ком в Сирии отработать все системы...,бойтесь янки и их приспешники....
    anjey
    1. MadCat Сегодня, 08:36
      Цитата: anjey
      да есть где и на ком в Сирии отработать все системы...,бойтесь янки и их приспешники....

      двух прототипов? От СУ35 там и то было бы больше пользы. Вы несколько недооцениваете группировку коалиции во главе с США. Для "боятся" туда бы понадобилось перегнать все 68 су 35 (невероятное количество) на вооружении России. angry
      MadCat
      1. Кент0001 Сегодня, 09:51
        Да и то не испугаются. Им там влететь всем просто не дадут, а после 1-го вылета им придется возвращаться на аэродромы в Россию, если топлива хватит.
        Кент0001
        1. dauria Сегодня, 10:19
          а после 1-го вылета им придется возвращаться на аэродромы в Россию


          Всё вы с MadCat -ом правильно говорите...И позиция "железобетонная" . Мол, что там смешанный полк русских сделать смогёт , да ещё с одного аэродрома? Пылинка, плюнуть и растереть. wink И "рассуждения" вроде верные - не начнут же русские обмен ядерными ударами, если американцы базу раскатают в пыль ?

          Тогда вопрос - что помешало американцам раскатать русскую базу 2 года назад, когда у Асада оставался клочок территории и армии ? Так что, господа стратеги, сидите с попкорном и вычисляйте "боевые коэффициенты". Кое-какие вещи решаются вне Интернета и телешоу.
          dauria
          1. MadCat Сегодня, 11:31
            Цитата: dauria
            Тогда вопрос - что помешало американцам раскатать русскую базу 2 года назад, когда у Асада оставался клочок территории и армии ? Так что, господа стратеги, сидите с попкорном и вычисляйте "боевые коэффициенты". Кое-какие вещи решаются вне Интернета и телешоу.

            ну и зачем им это делать? Россию втянули в гражданскую войну на стороне алавитов на которую нужно тратить все больше и больше денег. И границы песочницы коалиция обозначила четко с одной стороны разбомбив ихтамнетов, а с другой "лучший партнер" член НАТО Турция приперев к стеночке асадовцев...
            MadCat
      2. Scoun Сегодня, 10:10
        Цитата: MadCat
        Для "боятся" туда бы понадобилось перегнать все 68 су 35

        Цитата: Кент0001
        Им там влететь всем просто не дадут, а после 1-го вылета им придется возвращаться на аэродромы в Россию, если топлива хватит.

        Девчонки, брысь с дивана!
        Ах да... если что то и "партнёры" взлететь не смогут.
        Как говорят - если драки не избежать то бей первым.
        Тут из серии кто первый, если надо тт и ваши матрасики невзлетят.
        Scoun
  5. Горный стрелок Сегодня, 06:44
    Ну, если их действительно перебросили, чтобы "пугануть" полосатоухих - ну, тогда получилось. laughing
    Горный стрелок
  6. demo Сегодня, 06:49
    Напомним, что накануне в газете «Коммерсантъ» появился материал со ссылкой на топ-менеджера одной из оборонно-промышленных компаний, и в этом материале сообщалось, что причина переброски Су-57 в «Хмеймим» связана с необходимостью отработки действия систем вооружения новейших российских самолётов.

    Кому то очень хочется посмотреть как задергаются матрасники. Какие будут задействованы системы обнаружения.
    Как себя покажет бортовой комплекс.
    И еще масса интересных моментов.

    Это будет из разряда - я знаю, что ты знаешь, что я знаю.
    Или - я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я.
    demo
  7. МИХАН Сегодня, 06:50
    Что то Путин задумал опять, не спроста все это..И штаты как то скромно, комментируют и самое главное Израиль затих , как сурок в норке .. laughing
    МИХАН
    1. Rusland Сегодня, 06:58
      Нет, вчера один подал голосок, типа посмотрим-поглядим(недобро так произнес). laughing
      Rusland
    2. kipod Сегодня, 07:27
      Цитата: МИХАН
      и самое главное Израиль затих , как сурок в норке .

      Вчера смотрел новости по первому каналу . в анонсе ведущий заявил --- МИРОВАЯ СЕНСАЦИЯ -- в Сирию прибыли су- 57.
      Странная сенсация request -- у нас об этом вообще никто не знает.
      И в СМИ это вообще никак не отразили.
      СУ 57 в Сирии , на сегодняшний момент не более чем всем известный НЕУЛОВИМЫЙ ДЖО,
      kipod
      1. МИХАН Сегодня, 07:46
        Цитата: kipod
        Странная сенсация -- у нас об этом вообще никто не знает.

        Вам в Израиле лучше об этом и не знать, а то срочная эвакуация начнется ..хе хе
        Это наши дела с США..! Мы им вызов сделали , ждемс ответа ..Как говорят у нас "пошли на ВЫ "!!!!
        МИХАН
        1. ЗВО Сегодня, 09:42
          Цитата: МИХАН
          Цитата: kipod
          Странная сенсация -- у нас об этом вообще никто не знает.

          Вам в Израиле лучше об этом и не знать, а то срочная эвакуация начнется ..хе хе
          Это наши дела с США..! Мы им вызов сделали , ждемс ответа ..Как говорят у нас "пошли на ВЫ "!!!!


          Тебе Михан, очень хочется напомнить старый анекдот...
          Про богатыря и змея горыныча.
          "Драться так дратся! Только зачем в жо..у то кричать об этом?"

          Твой личный вызов.. Кому? Кто в сотни раз более сильнее по количеству?
          Кто превосходит в разы по качеству?
          Диван у тебя порвался наверно от твоих "пошли на ВЫ", и стены забрызганы уже вхлам.
          ЗВО
          1. МИХАН Сегодня, 10:23
            Цитата: ЗВО
            Тебе Михан, очень хочется напомнить старый анекдот...

            Я бы вам тоже с десяток анекдотов выписал, но не буду ..(помня о своем былом героическому боевому пути на сайте, стреляют метко..))))
            Цитата: ЗВО
            Диван у тебя порвался наверно от твоих "пошли на ВЫ", и стены забрызганы уже вхлам.

            А вот за это Спасибо ! hi Не зря я все же "воюю ", как умею ..Ну за Красную Армию мужики ! soldier
            МИХАН
          2. Удав КАА Сегодня, 10:31
            Цитата: ЗВО
            Кто в сотни раз более сильнее по количеству?
            Ну конечно же янки!
            Цитата: ЗВО
            Кто превосходит в разы по качеству?
            В данном случае -- МЫ! yes
            Цитата: ЗВО
            Вот Только зачем в жо..у то кричать об этом?"
            bully
            Удав КАА
      2. Rusland Сегодня, 08:15
        "Странная сенсация -- у нас об этом вообще никто не знает". Не ленитесь kipod, листайте подшивки "дочь офицера".
        Rusland
    3. Nikolaevich I Сегодня, 09:37
      Цитата: МИХАН
      Что то Путин задумал опять, не спроста все это

      Да чё вы к Путину пристали? Дайте человеку хоть 23февраля отдохнуть от посторонних взглядов ! А то ни в туалет сходить, ни "сотку" пропустить ! Если не понятно,то позовите соседа (сверху...) и прочувствуйте энто...
      Nikolaevich I
      1. Туз Бубен Сегодня, 12:01
        А как мне быть ?
        У мну только 2 соседа,1 сверху и 1 снизу.Ну в своём доме живу....
        Вдвоём они не придут, а по отдельности приглашать,-так у мну 2 врага после этого будут.
        Так и придётся после смерти неприкаянным маяться...
        А...ладно...решил...
        Пусть будет сосед снизу...
        В кои то веки не буду после смерти морочиться с отоплением...
        Туз Бубен
  8. mamont5 Сегодня, 08:04
    "мы не рассматривает эти самолёты как угрозу для операции коалиции в Сирии"
    Естественно, американцы в своем репертуаре, как что-то серьезное, так сразу "никакой опасности для нас", зато на то, что их никаким краем и не касается - шум до потолка.
    mamont5
  9. Zadayvoprosy Сегодня, 08:18
    Цитата: kipod

    Вчера смотрел новости по первому каналу . в анонсе ведущий заявил --- МИРОВАЯ СЕНСАЦИЯ -- в Сирию прибыли су- 57.
    Странная сенсация request -- у нас об этом вообще никто не знает.
    И в СМИ это вообще никак не отразили.
    СУ 57 в Сирии , на сегодняшний момент не более чем всем известный НЕУЛОВИМЫЙ ДЖО,

    Сейчас ещё туда армат пришлём, пусть рядом с су-57 до выборов в ангаре попылится, потом обратно заберем :)
    Zadayvoprosy
  10. bratchanin3 Сегодня, 08:22
    Заявление американцев - ни о чём.
    bratchanin3
  11. Комментарий был удален.
  12. Ural Cossack Сегодня, 08:37
    Хочется бахнуть очень, но нельзя.
    Ural Cossack
  13. filatik Сегодня, 08:53
    Новость интересная до жути! Вот любопытно, если пилоты коалиции на радарах никого не увидят, но при этом им в окошечко ручкой помашут)
    filatik
    1. Rusland Сегодня, 09:16
      Будет секретный доклад в конгрессе, дайте денег, а официально всё будет отвергнуто и непризнано.
      Rusland
  14. XXXIII Сегодня, 09:17
    Напомним, что накануне в газете «Коммерсантъ» появился материал со ссылкой на топ-менеджера одной из оборонно-промышленных компаний
    И как так получается, что такую информацию рассказывает топ-менеджер оборонного предприятия!
    Преслужба МО где ?
    Топ-менеджер, он чего сам принял такое решение ?
    В брос ?
    Предательство ?
    Мнгоходовка ?
    У топ-менеджера походу есть полномочия которые дают ему большие возможности, а может это его личное имущество, просто решил тест-драйв провести новенькой игрушки...... laughing
    XXXIII
    1. Piramidon Сегодня, 09:38
      Цитата: XXXIII
      Преслужба МО где ?

      Так он пока на вооружение не принят и МО, вроде как, не при делах. request Заводские попросили использовать АБ Хмеймим для обкатки оборудования - МО дало добро. Вот поэтому манагер от ОПК и выступил. ИМХО
      Piramidon
      1. МИХАН Сегодня, 09:48
        Цитата: Piramidon
        аводские попросили использовать АБ Хмеймим для обкатки оборудования - МО дало добро.

        Ждем противников в честном "бою " в небе Сирии! Ну давайте США и Израиль , Сравнимся ..?

        Небо Кореи и Вьетнама надеюсь не забыли ?
        МИХАН
        1. Scoun Сегодня, 10:16
          Цитата: МИХАН
          Ждем противников в честном "бою " в небе Сирии! Ну давайте США и Израиль , Сравнимся ..?

          Ох Михан Михан, драчун видать знатный.
          Цитата: Rusland
          Тебе Михан, очень хочется напомнить старый анекдот...
          Про богатыря и змея горыныча.
          "Драться так дратся! Только зачем в жо..у то кричать об этом?"

          Ну куда точнее))
          Scoun
          1. МИХАН Сегодня, 10:27
            Цитата: Scoun
            Ох Михан Михан, драчун видать знатный.

            Иногда сам себя боюсь (по утрам читая))) Уж какой мужики есть.. hi Я пытаюсь скромнее быть ..Клянусь! crying
            МИХАН
      2. XXXIII Сегодня, 12:24
        Цитата: Piramidon
        Цитата: XXXIII
        Преслужба МО где ?

        Так он пока на вооружение не принят и МО, вроде как, не при делах. request Заводские попросили использовать АБ Хмеймим для обкатки оборудования - МО дало добро. Вот поэтому манагер от ОПК и выступил. ИМХО
        Почти тоже так подумал laughing , правда склонялся что тестировать будут тайно, а топ-менеджер слил не аккуратно инфу или аккуратно. Мол думайте чего хотите и как хотите, есть там Су-57 или нет, так как от МО тишина и спокойствие исходит.... yes
        XXXIII
    2. Nikolaevich I Сегодня, 09:42
      Вот-вот ! Америкосы -точно такие! Прогнать их -ещё крен прогонишь....но нacp---ь они всегда успевают !
      Nikolaevich I
      1. Удав КАА Сегодня, 10:47
        Цитата: Nikolaevich I
        Вот-вот ! Америкосы -точно такие! Прогнать их -ещё крен прогонишь....но нacp---ь они всегда успевают !

        Ну, Николаевич, ты даешь!
        В самую точку! Лучше, пожалуй, и не скажешь! drinks
        Удав КАА
  15. Комментарий был удален.
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