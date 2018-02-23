Пентагон прокомментировал сообщения СМИ о переброске Су-57 в Сирию

Размещение истребителей Су-57 в Сирии принципиально противоречило бы заявлениям российского руководства об уменьшении там контингента. При этом мы не рассматривает эти самолёты как угрозу для операции коалиции в Сирии. И по мере необходимости мы продолжим взаимодействие по недопущению конфликтов (в воздухе).

В американском военном ведомстве прокомментировали переброску на авиабазу «Хмеймим» в Сирию новейших российских истребителей 5-го поколения Су-57. Напомним, что эти самолёты в количестве двух единиц были передислоцированы в САР 21 февраля, - по информации блогеров в Сирии.Официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон в ходе брифинга заявил о том, что США проверяют информацию о размещении российских истребителей пятого поколения на сирийской территории.Пэхон:Пэхон заявил, что американская коалиция своей главной целью в Сирии ставит разгром ИГИЛ (*запрещено в РФ). Это заявление прозвучало более чем через месяц после того, как президент США объявил о разгроме так называемого «Исламского государства»*.Напомним, что накануне в газете «Коммерсантъ» появился материал со ссылкой на топ-менеджера одной из оборонно-промышленных компаний, и в этом материале сообщалось, что причина переброски Су-57 в «Хмеймим» связана с необходимостью отработки действия систем вооружения новейших российских самолётов.