Китайские чиновники будут присягать на верность со словами о "великом социалистическом государстве"

Китайское информационное агентство «Синьхуа» публикует материал, в котором говорится о планах по внесению изменений в текст государственной присяги на верность конституции страны. Нужно отметить, что такую присягу в Китае приносят все лица, которые наделяются полномочиями чиновников различных уровней и ветвей власти.Всекитайское собрание народных представителей рассмотрит инициативу о внесении в текст присяги двух дополнительных терминов. Если к настоящему моменту чиновники, произнося присягу на конституционную верность, зачитывают фразу о «верности социалистическому государству», то после готовящейся реформы фраза будет звучать следующим образом: «верность великому и современному социалистическому государству».Для справки: подобного рода присяга принимается всеми без исключения должностными лицами Китайской Народной Республики с начала 2016 года. Введение такого правила аргументировалось тем, что чиновник, так же как и военнослужащий, по сути, стоит на страже государственных интересов, а потому должен присягать на верность стране, её гражданам и основному закону.За нарушение присяги на верность конституции чиновнику грозит суровое уголовное наказание – в зависимости от степени нанесения ущерба интересам государства.