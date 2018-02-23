13:13 23 февраля

Китайские чиновники будут присягать на верность со словами о "великом социалистическом государстве"

Китайское информационное агентство «Синьхуа» публикует материал, в котором говорится о планах по внесению изменений в текст государственной присяги на верность конституции страны. Нужно отметить, что такую присягу в Китае приносят все лица, которые наделяются полномочиями чиновников различных уровней и ветвей власти.

Всекитайское собрание народных представителей рассмотрит инициативу о внесении в текст присяги двух дополнительных терминов. Если к настоящему моменту чиновники, произнося присягу на конституционную верность, зачитывают фразу о «верности социалистическому государству», то после готовящейся реформы фраза будет звучать следующим образом: «верность великому и современному социалистическому государству».

Китайские чиновники будут присягать на верность со словами о "великом социалистическом государстве"



Для справки: подобного рода присяга принимается всеми без исключения должностными лицами Китайской Народной Республики с начала 2016 года. Введение такого правила аргументировалось тем, что чиновник, так же как и военнослужащий, по сути, стоит на страже государственных интересов, а потому должен присягать на верность стране, её гражданам и основному закону.

За нарушение присяги на верность конституции чиновнику грозит суровое уголовное наказание – в зависимости от степени нанесения ущерба интересам государства.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/groups/1886556524991610
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 58

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 07:59
    За нарушение присяги на верность конституции чиновнику грозит суровое уголовное наказание – в зависимости от степени нанесения ущерба интересам государства.
    +100500, наших надо заставить принимать, а за нарушение под трибунал good
    Angel_and_Demon
    1. 210окв Сегодня, 08:11
      Идея совершенно верная.А насчёт наших..Ни чести,ни совести.Какая присяга?За "идею" пусть поработают ..
      Цитата: Angel_and_Demon
      За нарушение присяги на верность конституции чиновнику грозит суровое уголовное наказание – в зависимости от степени нанесения ущерба интересам государства.
      +100500, наших надо заставить принимать, а за нарушение под трибунал good
      210окв
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 08:57
        Цитата: 210окв
        Ни чести,ни совести.Какая присяга?

        а будет присяга - будут ходить под трибуналом, может появится?
        Angel_and_Demon
        1. Logall Сегодня, 09:14
          Серп и молот на полотнище красном –
          Куда ты делась, Родина моя?
          Боролась ты с "буржуем" властным
          И победила ведь, насколько знаю я.
          Но где-то проростала "гниль", и все труды напрасны...
          Слезу скупую обранив, я буду вспоминать тебя.
          Твой серп и молот на полотнище красном...
          Куда ты делась, Родина моя?
          Logall
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:37
            Цитата: Logall
            Но где-то проростала "гниль", и все труды напрасны...
            да, вот как то так request
            Angel_and_Demon
            1. Esoteric Сегодня, 11:36
              Цитата: Angel_and_Demon
              да, вот как то так

              Да не так! stop А, как-то так:
              Но где-то прорастала "гниль", и все труды - напрасны...
              Esoteric
        2. 210окв Сегодня, 09:25
          Ну,тогда им надо будет обязательно выдавать пистолет...с одним патроном.
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: 210окв
          Ни чести,ни совести.Какая присяга?

          а будет присяга - будут ходить под трибуналом, может появится?
          210окв
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:37
            Цитата: 210окв
            Ну,тогда им надо будет обязательно выдавать пистолет...с одним патроном.

            нет - когда проштрафятся - продавать
            Angel_and_Demon
            1. Shurik70 Сегодня, 11:20
              Цитата: Angel_and_Demon

              нет - когда проштрафятся - продавать

              На органы. Требуха-то у них на качественном питании вскормлена. Пусть и такую, кроме конфискации, пользу приносят.
              Shurik70
            2. demo Сегодня, 13:04
              К слову о китайцах.
              В случае если китайского чиновника признают виновным в нарушении закона, за который полагается смертная казнь, то после приведения приговора в исполнения семье выставляется счет - стоимость одного патрона.
              Остальные услуги, за счет государства.
              demo
        3. Капитан Лейтенантов Сегодня, 12:31
          Цитата: Angel_and_Demon
          а будет присяга - будут ходить под трибуналом, может появится?

          Не будет никакой присяги, а вот повышение налогов и цен будет обязательно.
          Капитан Лейтенантов
    2. сибиралт Сегодня, 08:22
      Молодцы китайцы! Наши чиновники тоже присягают, да только толку никакого. Порядочные в системе не приживаются. winked
      сибиралт
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 08:59
        Цитата: сибиралт
        Порядочные в системе не приживаются.

        так может начать непорядочных отстреливать? тогда и порядочные будут приживаться - сорняки перестанут заглушать
        Angel_and_Demon
      2. андрей юрьевич Сегодня, 09:10
        Цитата: сибиралт
        Наши чиновники тоже присягают, да только толку никакого.

        а они за спиной,пальцы скрещивают...
        андрей юрьевич
        1. dsk Сегодня, 10:15
          Цитата: андрей юрьевич
          а они

          А где ваши Ленин, Сталин?? Кадровый кризис?
          Выкатили "левого", беспартийного Грудинина. fellow
          dsk
      3. ШУРУМ -БУРУМ Сегодня, 09:27
        Наши чиновники тоже присягают, да только
        Наши чиновники присягают только своему кооперативу, что всплывает потом, спустя определенное время.
        ШУРУМ -БУРУМ
        1. Esoteric Сегодня, 12:06
          Конечно присягают. Примерно так:
          Присяга Чиновника.
          Я, житель Российской Федерации, вступая в ряды чиновного сословия принимаю Присягу и, по возможности, обещаю быть. Я беру на себя право соблюдения законов Российского государства. Обязуюсь с уважением относиться к родным и близким и быть их верным защитником в соответствии с конституционным строем. Я клянусь быть стойким к просьбам и мольбам простых граждан нашей страны, бескомпромиссно переносить их тяготы и лишения. Хранить в тайне размеры своего денежного довольствия, премий. Делить откаты с вышестоящими начальниками в соответствии с должностью. Если же я нарушу эту Присягу, то пусть меня уволят с должности в связи с «утратой доверия» и поставят на другую, менее заметную, чтобы я мог своей верной службой вернуть утраченное доверие.
          Esoteric
    3. Svarog Сегодня, 08:40
      Цитата: Angel_and_Demon
      За нарушение присяги на верность конституции чиновнику грозит суровое уголовное наказание – в зависимости от степени нанесения ущерба интересам государства.
      +100500, наших надо заставить принимать, а за нарушение под трибунал good

      так это не возможно у нас, как можно присягать на верность народу при капитализме? Капитализм этого не предполагает, он предполагает грабеж народа.
      Svarog
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:00
        Цитата: Svarog
        как можно присягать на верность народу при капитализме?

        а тут - вот и пускай попробуют крутится, не получится - в расход
        Angel_and_Demon
        1. dsk Сегодня, 10:17
          "Чем богаты, тем и рады!"

          Поздравляю всех участников ВО с "Днем защитника Отечества!" soldier
          dsk
  2. народник Сегодня, 08:03
    Надо у нас ввести для чиновников присягу на «верность великому и современному олигархическому государству». sad
    народник
    1. Горный стрелок Сегодня, 08:22
      Поинтересуйтесь определением слова "олигарх". И поищите их в современной России... Будете сильно удивлены. wassat
      Горный стрелок
      1. народник Сегодня, 08:39
        По Вашей рекомендации заглянул в нет. Первым выпало вот это.
        Военное обозрение ● Новости
        Российских олигархов заставят объяснить роскошную жизнь в Лондоне
        3 февраля 2018

        yes
        народник
        1. тасха Сегодня, 10:01
          Российских олигархов

          В нашем непонятно каком государстве олигархами в Вашем понимании становятся те, кому разрешат чиновники... А капитализма у нас нет...
          тасха
          1. народник Сегодня, 10:31

            тасха
            В нашем непонятно каком государстве

            Что ж тут непонятного? Мы живём в государстве перифирийного компрадорско-олигархического капитализма с либерастической надстройкой. feel Определение подходит по всем статьям.
            олигархами в Вашем понимании становятся те, кому разрешат чиновники..

            По разному, но в определённой степени - да.
            А капитализма у нас нет...

            А капитализму у нас лет 25, примерно. Вот столько fellow
            народник
            1. тасха Сегодня, 12:45
              Не могу согласиться... Никаким компрадорско-олигархичкским капитализмом у нас и не пахнет.. У нас, скорее всего, государственно-бюрократический-полуфеодализм-полу
              социализм, увы.. Впрочем, термины они такие, термины..
              Есть у меня хороший друг. Производство создал, рабочих нанял.. Капиталист и буржуй, короче... А к нему от губернатора пришли - просят в фонд правительства ежемесячно денежку... Это что, капитализм?
              И как анекдот: Повтор ситуации - так же пришли к ребятишкам. Денег просят. Им в ответ - все вопросы в Москву - к господину Имярек...И отступила вражья сила wink
              тасха
          2. Per se. Сегодня, 12:03
            Цитата: тасха
            А капитализма у нас нет...
            Наш капитализм лежит в чужих банках и чужой валюте. Капитализм сейчас, это однополярный мир, в котором уже сложился мировой лидер, хозяин системы, и "наш" капитализм будет определяться чужими правилами, под чужого дядю. Не стройте здесь иллюзий, пока Россия находится в чужом полюсе, таким у нас и будет "наш" капитализм. Что до Китая, пусть они хоть чему там присягают, их "социализм" намного ближе к немецкому национал-социализму, с той разницей, что весь мир для китайцев, а не для немцев. Китайские "национал-коммунисты" здесь для нас гораздо опаснее, чем были гитлеровские нацисты. Гитлеру позволили подняться, чтобы уничтожить СССР, насколько это возможно, "китайскому чуду" так же позволили состояться против СССР, России. Китайские националисты сейчас набирают мощь, высасывая у русских торгашей советские военные технологии, когда дозреют, нам перестанут широко улыбаться. Китай и не скрывает своих территориальных претензий ко всем сопредельным странам, как и своей цели, мировой гегемонии. По мне, так нам радоваться здесь нечему, давно надо определиться с долгосрочной политикой в национальной безопасности и в национальных интересах. И, самое главное, чем быстрее Россия расстанется с капитализмом, чем лучше, без социализма нам не выжить, и щёки надувать нашей власти остаётся ровно столько, на сколько ещё осталось советского запаса прочности, а без советского наследия, с нашими новоявленными капиталистами, давно бы с Россией поступили, как с Югославией или Ираком.
            Per se.
    2. Svarog Сегодня, 08:42
      первые строки... обещаю грабить, воровать и все вывозить за границу..
      Svarog
      1. танк66 Сегодня, 10:06
        и рука на чековой книжке...
        танк66
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:18
    Вот бы и для наших - внести... И за нарушение - без сроков давности! На войне как на войне...
    Горный стрелок
    1. seal78 Сегодня, 10:00
      Для этого необходимо сперва избавиться от капитализма. Иначе смысла ноль.
      seal78
  4. апро Сегодня, 08:18
    Я так понимаю.принятие присяги госчиновником это 100% к работоспособности.и 200% к наказанию .
    А действия руководства КНР правильные.чиновник должен понимать и меру ответственности и меру доверия.
    Вот только изменения не совсем понятны.современное социалестическое отечество?чем старые строки не пошли?или грядут изменения типа перестройки?
    апро
  5. APASUS Сегодня, 08:20
    Мысль очень правильная,хотя нам ухе пора учиться у китайцев.Они и расстреливать не стесняются проворовавшихся чиновников и сажать ,при этом не особенно оглядываются на критику из -за рубежа.Вообщем молодцы.
    APASUS
  6. rotmistr60 Сегодня, 08:26
    по внесению изменений в текст государственной присяги на верность конституции страны
    Правы китайцы полностью. Чиновник действительно как в/сл стоит на страже государственных интересов. А у нас ввели (или пытались ввести) какие-то моральные нормы для чиновника. Зачем смеяться, какие моральные нормы для чиновника, который (основная часть) рвется занять этот пост ради личной наживы. Чем больше т.н. "либерализма" в стране, тем не устойчивее ситуация.
    rotmistr60
  7. parusnik Сегодня, 08:30
    Присяга не для наших чиновников...
    parusnik
    1. мыслитель Сегодня, 10:05
      ]Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по противодействию коррупции, состоявшегося 26 января 2016 года.
      ...представить в установленном порядке предложения: о введении процедуры принятия присяги государственными гражданскими служащими и дисциплинарной ответственности в случае установления фактов её нарушения;
      Срок – 1 апреля 2016 г.
      Ответственный: Иванов С.Б.
      19 июля Управление президента по вопросам противодействия коррупции представило проект федерального закона, предусматривающие приведение госслужащих к присяге, сообщает сайт Кремля.
      И тишина...
      мыслитель
      1. parusnik Сегодня, 11:00
        И мертвые с косами стоять..Брехня!..Брехня?...Брехня... wink
        parusnik
  8. МИХАН Сегодня, 08:48
    Социалистическая экономика в действии! Завидую Китаю , а мы за колбасу и джинсы продались..эх блин! Грабят нас безбожно. после развала СССР и ничего не можем этому противопоставить пока !
    МИХАН
    1. Геркулесыч Сегодня, 08:55
      Виталий am -если ты продался за колбасу и тряпки кому-то , то это уже твои проблемы! А за всю страну чушь не пори! !! fool am
      Геркулесыч
    2. РУСС Сегодня, 10:23
      Цитата: МИХАН
      Социалистическая экономика в действии! Завидую Китаю , а мы за колбасу и джинсы продались..эх блин! Грабят нас безбожно. после развала СССР и ничего не можем этому противопоставить пока !

      Россию часто стравливают с Византией ,так вот Византию после 4-го крестового похода грабили 50 лет...
      Россию грабят уже лет 27 ....
      РУСС
    3. Moskovit Сегодня, 11:44
      Какая социалистическая экономика в Китае? )). Не смешите, там от социализма только серп с молотом остались на эмблеме коммунистической партии. Но псевдокоммунисты твердо отстаивают китайские интересы. Все деньги в дом, вот их девиз))
      Moskovit
      1. РУСС Сегодня, 12:32
        Цитата: Moskovit
        Какая социалистическая экономика в Китае? )). Не смешите, там от социализма только серп с молотом остались на эмблеме коммунистической партии. Но псевдокоммунисты твердо отстаивают китайские интересы. Все деньги в дом, вот их девиз))

        Абсолютно верно, а какое там трудовое законодательство так многим капиталистам на зависть.
        РУСС
  9. Геркулесыч Сегодня, 08:53
    У нас не приживется! Формулировка какая будет "либерально -капиталистическое государство " , или "либерально -либеральное государство "??? Да и чиновники, даже давая присягу, будут искать способы как ее нарушить без вреда для своего кармана!
    Геркулесыч
    1. Стирбьорн Сегодня, 09:11
      "оллигархически-компрадорское" скорее, тогда и текст присяги будет соответствующий
      Стирбьорн
    2. народник Сегодня, 10:14
      Геркулесыч
      У нас не приживется! Формулировка какая будет "либерально -капиталистическое государство " , или "либерально -либеральное государство "???

      "Олигархо-олигархическое" и "либерально- либерастическое"! wink
      народник
  10. ul_vitalii Сегодня, 10:56
    Столько лет прошло, а как свежо всё в памяти, М-Л философия, госы по Научному коммунизму, любовь, комсомол и весна. smile
    ul_vitalii
  11. Silvestr Сегодня, 10:57
    В Китае слово совпадает с делом. Украл- расстреляли. Думаю многие уменьшили свои аппетиты, но и мы зато читаем об успехах китайского ВПК. А у каждого в доме- один Китай. А ведь стартовые позиции России и Китая в 2000-м были равными.
    Вот только Бог не дал Китаю нефть и газ, но дал разум.Получается, что можно без нефти и газа жить, если голова на плечах
    Silvestr
    1. РУСС Сегодня, 11:16
      Цитата: Silvestr
      Вот только Бог не дал Китаю нефть и газ, но дал разум.Получается, что можно без нефти и газа жить, если голова на плечах

      Отожмут спорные территории а Южно-китайском море и будет газ .
      РУСС
    2. РУСС Сегодня, 12:35
      Цитата: Silvestr
      В Китае слово совпадает с делом. Украл- расстреляли.

      Это не так ! Для чиновников в Китае есть специальные тюрьмы , одна из них -
      Тюрьма Циньчэн была построена в 1958 году при помощи советников из СССР для содержания проигравших гражданскую войну и не сумевших сбежать на Тайвань членов партии Гоминьдан. Последний раз максимальной «загрузки» она достигала во времена «Культурной революции»: туда ссылали высокопоставленных «врагов народа». В тюрьме сидели вдова китайского лидера Мао Цзэдуна Цзян Цин, десятый панчен-лама Тибета Чокьи Гьялцен и многие другие. Там же содержались задержанные после беспорядков на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

      О внутреннем устройстве тюрьмы известно мало: она несколько раз перестраивалась. Предполагается, что все высокопоставленные заключенные содержатся в отдельном здании в одиночных камерах, обшитых резиной. Они имеют право на еженедельный душ, теплые одеяла зимой и достаточно разнообразную еду, недоступную обычным заключенным: в начале 2000-х годов за питание вип-узников Циньчэна отвечал бывший повар пятизвездного отеля «Пекин», периодически готовивший им морские огурцы и суп из акульих плавников. В распоряжении заключенных — главная партийная газета «Жэньминь жибао» и книги, они также могут с 19:00 до 21:00 смотреть телевизор.
      РУСС
      1. Silvestr Сегодня, 12:55
        Цитата: РУСС
        Это не так ! Для чиновников в Китае есть специальные тюрьмы

        главное то, что наворованные деньги им не понадобятся.
        Silvestr
  12. seal78 Сегодня, 11:13
    Цитата: Silvestr
    . А ведь стартовые позиции России и Китая в 2000-м были равными.

    Равными ? Во-первых, не в 2000-м (что за дата?) а в 1991-м. Во-вторых, наши позиции были куда лучше китайских.
    seal78
    1. Silvestr Сегодня, 12:57
      Цитата: seal78
      Во-первых, не в 2000-м (что за дата?) а в 1991-м

      по дате вы правы.
      по показателям ВВП

      нет
      Silvestr
  13. Altona Сегодня, 11:24
    Цитата: Angel_and_Demon
    наших надо заставить принимать, а за нарушение под трибунал

    -----------------------------
    В Советской армии принимали такую присягу, на верность народу, а толку? Если "главный кандидат и самовыдвиженец" постоянно плюет в СССР словами, что "в СССР делали только галоши". Вроде бы советский офицер.
    Насчет Китая, то социализм у них если честно какой-то националистический, для самих себя прежде всего. Что-то не слышу я об обширных гуманитарных программах Китая как делал СССР, даже поздний. Only business.
    Altona
    1. seal78 Сегодня, 11:32
      Цитата: Altona

      Насчет Китая, то социализм у них если честно какой-то националистический, для самих себя прежде всего. Что-то не слышу я об обширных гуманитарных программах Китая как делал СССР, даже поздний. Only business.

      Так и правильно. Своя страна - главный приоритет, затем уже всё остальное. И нам не надо было кому попало помогать, только некоторым.
      seal78
  14. Altona Сегодня, 11:30
    Цитата: Silvestr
    А ведь стартовые позиции России и Китая в 2000-м были равными.

    ---------------------------------
    Не были они равными. И вообще Китай вначале получил мощную подпитку от СССР, а затем от США и уж только потом стал что-то из себя представлять. Все успехи Китая идут и от антисоветизма, когда Мао на этой почве подружился с Никсоном, а затем Дэн Сяо Пин получил доступ к американским инвестициям и технологиям, а заодно и рынкам. Никогда СССР в таких условиях не был. СССР сам отвоевал себе часть Восточной Европы, создал там СЭВ, расширил свое влияние в Азии и все это за короткий срок. А Китай только сейчас пытается достичь этого, хотя возможностей у него гораздо больше-и деньги есть, и рынки, и технологии. А в дипломатическом отношении все равно никакой. При том, что Сталин сделал Китай членом Совбеза ООН (везде успел Иосиф Виссарионович прям). Великая держава конечно, но до величия СССР ему далеко.
    Altona
    1. seal78 Сегодня, 11:34
      Вот с этим полностью согласен.
      seal78
  15. Altona Сегодня, 11:46
    Цитата: seal78
    Вот с этим полностью согласен.

    -------------------------------
    И кстати хотелось бы развеять мифы о "трудолюбии, которое сделало кого-то там богатыми". В Азии очень низкие расценки на ручной труд в сотни раз меньше, чем в Европе, благодаря чему часть производств туда и перенесли. Но ручной труд все равно потом уступает мощной индустрии, где уже нужен образованный средний класс с другим уровнем доходов. Поэтому когда социальный уровень Китая вырастет, а он в ряде случаев уже начинает превосходить российский, то тогда может начаться экономическое торможение и обуржуазивание элиты. А скорее всего обуржуазивание уже скрытно и происходит. Поэтому такого рода клятвы, присяги и требуют, боятся перестройки и гласности, которая демонтировала СССР за 4 года.
    Altona
  16. Под куполом Сегодня, 12:15
    заказал недавно там чехол для телефона
    Под куполом
Картина дня