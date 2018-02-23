13:20 23 февраля

Иран ответил Израилю на требования о выводе войск из Сирии

Иранские власти заявили о том, что никакие заявления и инсинуации извне не остановят страну, оказывающую помощь Сирии в борьбе с международным терроризмом. По словам советника председателя иранского Меджлиса Хосейна Абдоллахияна, иранские власти и иранский народ будут оказывать поддержку братскому народу Сирии в восстановлении страны, которая продолжает страдать от террористической агрессии.

Иран ответил Израилю на требования о выводе войск из Сирии


Напомним, что ранее власти Израиля опосредованно потребовали от Ирана вывода войск и поддерживаемых вооружённых групп с территории Сирии. Требование аргументировалось тем, что иранские силы якобы несут угрозу безопасности на Ближнем Востоке. При этом власти Израиля не комментируют вопросов о том, что несло угрозу безопасности, когда никаких иранских военнослужащих и военных объектов на сирийской земле не было, зато вовсю орудовали (захватив 90% территории САР) террористические группировки, активно поддерживаемые из-за рубежа.


Хосейн Абдоллахиан отметил, что противодействие международному терроризму является одной из важнейших составляющих национальной стратегии Ирана.

Кроме того, иранский чиновник отметил ошибочность действий Саудовской Аравии в Йемене. По словам Абдоллахиана, саудовская коалиция действует не в интересах восстановления мира в Йемене, а занимается фактическим уничтожением йеменской государственности, ещё и участвуя в блокаде этой страны.

Использованы фотографии: https://www.trend.az
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Комментарии 47

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  1. Геркулесыч Сегодня, 09:00
    Первая статья об израиле wassat !Михан сейчас в бой кинется wassat с шашкой наголо -его" любимая "тема !!! wassat
    Геркулесыч
    1. Тралл Сегодня, 09:05
      Поздравляю всех граждан Израиля с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил РБ! smile
      Тралл
      1. Геркулесыч Сегодня, 09:10
        И братьев -Белоруссов также рад поздравить с Праздником! hi drinks soldier drinks Здоровья нам всем, и мирного, чистого неба над головой! !! soldier drinks good soldier
        Геркулесыч
      2. 210окв Сегодня, 09:23
        drinks hi Ну,ВСЕХ можно не поздравлять,а НАШИХ обязательно!
        Цитата: Тралл
        Поздравляю всех граждан Израиля с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил РБ! smile
        210окв
        1. Shurik70 Сегодня, 09:45
          Цитата: 210окв
          drinks hi Ну,ВСЕХ можно не поздравлять,а НАШИХ обязательно!

          Вот это правильно! НАШИХ много где. Перечислять долго.
          Так что ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА всех НАШИХ. А НАШИ - это те, кто хочет дружбы и мирного неба над своей головой и головой соседей, кто хочет зарабатывать себе на жизнь сам, а не грабить соседей, уважать соседей но не терпеть неуважения к себе. И этого достаточно, что бы быть НАШИМ - ЧЕЛОВЕКОМ.
          drinks
          Shurik70
      3. GRF Сегодня, 09:48
        Цитата: Тралл
        Поздравляю всех граждан Израиля с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил РБ! smile

        Маловато лайков... Однако...
        Евреи...
        GRF
    2. сибиралт Сегодня, 09:14
      Иран в Сирии на таких же правах как и России, с согласия и по просьбе сирийской власти. Израиль тут вообще никаким боком не подвязан. По согласованию с Сирией в пограничные территории могут заходить и иракские ВС с целью общей борьбы с террористами. winked
      сибиралт
      1. To be or not to be Сегодня, 10:42
        В ноябре 1981 года Израиль официально аннексировал Голанские высоты, распространив на них свою юрисдикцию. Однако мир аннексию не признал. Резолюция Совета Безопасности ООН 497 от 17 декабря 1981 года провозглашает эту область частью сирийских оккупированных территорий. В 2008 году аннексия была осуждена также Генеральной Ассамблеей ООН.
        И не для этого они развязали гражданскую войну в Сирии??
        "Директор израильского Института национальной безопасности (The Institute for National Security Studies) генерал-майор Амос Ядлин открыто заявляет, что «гражданская война (в Сирии) предоставляет стратегическую возможность» для создания на её месте такого государства, которому не понадобится «платить территориальную цену». Это может быть как дружественное прозападное государство, так и режим с «усилившимся джихадистским присутствием», политика в отношении которого может быть сведена к недопущению перерастания угрозы с его стороны «с локального до стратегического уровня»...." Экономисты и демографы давно подсчитали, что если каким-то образом Голанские высоты удалось бы навечно закрепить в составе Израиля, то дополнительно здесь можно было бы расселить до 1 млн. человек в условиях значительно лучших, чем где бы то ни было в этой стране...."
        https://www.fondsk.ru/news/2013/09/04/golanskie-v
        ysoty-kak-kljuch-k-ponimaniju-problem-sirii-22565
        .html
        To be or not to be
    3. Starover_Z Сегодня, 09:20
      Напомним, что ранее власти Израиля опосредованно потребовали от Ирана вывода войск и поддерживаемых вооружённых групп с территории Сирии.

      А насчёт "главаря" коалиции, звёздно-полосатого не вспоминают, как будто это вообще их территория !
      Starover_Z
    4. rotmistr60 Сегодня, 09:22
      Геркулесыч
      Первая статья об израиле wassat !Михан сейчас в бой кинется

      Со всем уважением к вам, но вы бы лучше не Михана затронули, а что-нибудь свое о статье высказали.
      rotmistr60
      1. Геркулесыч Сегодня, 09:30
        Геннадий hi С Праздником hi soldier Мой комментарий к статье ниже! hi
        Геркулесыч
        1. rotmistr60 Сегодня, 09:38
          Приветствую и с праздником! soldier Честно говоря, что-то записался. Но все же Михана не стоит так трогать - он "наше все", восстановлен из пепла и не раз. К вам с уважением. hi
          rotmistr60
  2. МИХАН Сегодня, 09:01
    Иран, можно было бы и не отвечать..Они еще от сбитого Ф-16 не могут отойти..Вся их оборона дорогущая к чертям проржавела хе хе
    МИХАН
  3. Геркулесыч Сегодня, 09:02
    Ирану желаю терпения и восточной мудрости, молодцы что помогают Сирии вместе с нами бить боевиков! hi +++!
    Геркулесыч
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:05
      Цитата: Геркулесыч
      При этом власти Израиля не комментируют вопросов о том, что несло угрозу безопасности, когда никаких иранских военнослужащих и военных объектов на сирийской земле не было, зато вовсю орудовали (захватив 90% территории САР) террористические группировки, активно поддерживаемые из-за рубежа.

      и проходившие медицинское лечение и реабилитацию в клиниках израиля
      Angel_and_Demon
  4. Egorovich Сегодня, 09:14
    Главную угрозу безопасности на БВ несет только одно государство - это хитросделанныйе со своим хозяином и покровителем матрасией. yes
    Egorovich
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:42
      Егорыч , с Праздником ! soldier drinks
      Цитата: Egorovich
      Главную угрозу безопасности на БВ несет только одно государство - это хитросделанныйе со своим хозяином и покровителем матрасией. yes

      Так они же "толькозащищаются" . lol
      bouncyhunter
      1. Egorovich Сегодня, 10:11
        Паша, привет hi ! С Праздником!!! На БВ хитрозадые всех своих соседей, поголовно зашугали, а из себя корчат, что они защищаются. yes
        Egorovich
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:18
          Угу , когда вокруг тебя одни враги - пора задуматься что ты сам что-то не так делаешь . wink Это касается не только Израиля .
          bouncyhunter
          1. Egorovich Сегодня, 10:23
            Паш, да ну их к чертям собачьим, и одних, и других. wassat Еще раз с Праздником!!! drinks wink
            Egorovich
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:29
              Согласен - Праздник пройдёт , а "партнёры" никуда не денутся . good drinks
              bouncyhunter
  5. Bosch Сегодня, 09:25
    Всех поздравляю со столетием Красной Армии!
    Bosch
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 10:02
      Цитата: Bosch
      Всех поздравляю со столетием Красной Армии!

      Еще один неучь..., гы... fool
      15 (28) января 1918 г. Совет народных комиссаров принял Декрет о создании рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) на добровольных началах. 29 января (11 февраля) был подписан Декрет о создании рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ). Непосредственное руководство формированием Красной армии осуществлялось Всероссийской коллегией, созданной при народном комиссариате по военным делам.

      https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/sozdan
      iie-rieghuliarnoi-krasnoi-armii
      А вот праздник начали отмечать только с 22 года прошлого века laughing
      27 января 1922 года Президиум ВЦИК опубликовал постановление о четвертой годовщине Красной Армии, в котором говорилось: "В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной Армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной Армии (23 февраля)".

      см. там же...
      MOSKVITYANIN
  6. rotmistr60 Сегодня, 09:27
    Мне почему-то кажется, что Израиль пойдя по пути Сша (сильнейшие и не преклонные к инакомыслящим) совершил большую ошибку именно сегодня, когда дальнейшая судьба БВ решается в Сирии.
    rotmistr60
    1. Геркулесыч Сегодня, 09:32
      Геннадий! Еще раз с Праздником soldier hi !Только тут вопрос, кто именно пошел по чьему пути! Сша как губка впитывает со всего мира только самое неготивное! am
      Геркулесыч
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:19
        Еще раз hi Болезнь Израиля в том, что он считает себя гегемоном на БВ. Но это уже его проблема, которая выползает практически еженедельно в неприятности для жителей Израиля.
        rotmistr60
    2. Ныробский Сегодня, 10:21
      Цитата: rotmistr60
      Мне почему-то кажется, что Израиль пойдя по пути Сша (сильнейшие и не преклонные к инакомыслящим) совершил большую ошибку именно сегодня, когда дальнейшая судьба БВ решается в Сирии.
      Ещё большую ошибку он совершил, когда территориально сформировался на землях Палестины. Образовался бы он где нибудь в приграничье США и жил бы себе спокойно, сшибая "Томагавки" вместо "Хасамов", в дали от беспокойного соседа в виде Ирана. winked
      Ныробский
  7. XXXIII Сегодня, 09:30
    никакие заявления и инсинуации извне не остановят страну

    Ребята с Израиля ударили по спорту, наземная операция в Тель-Авиве..... good laughing
    Завтра — «черный день» для тель-авивских автомобилистов: в пятницу в городе пройдет марафон.
    Полиция напоминает, что в связи с массовым спортивным мероприятием, которое состоится 23-го февраля с 6:00 до 13:30, будут закрыты для движения транспорта следующие улицы:

    https://news.israelinfo.co.il/kaleidoscope/70864
    XXXIII
  8. APASUS Сегодня, 09:52
    Похоже Израиль больше интересуют войска Ирана чем банды головорезов ,интересно почему? Израиль не чувствует опасности от головорезов или имеет отношение к их организации ,управлению операциями ,что гарантирует израильтянам отсутствие опасности со стороны радикалов ?
    APASUS
  9. demo Сегодня, 09:52
    По словам советника председателя иранского Меджлиса Хосейна Абдоллахияна, иранские власти и иранский народ будут оказывать поддержку братскому народу Сирии...

    Сирийские арабы (в том числе около 400 тысяч палестинских беженцев) составляют около 90 % населения страны.
    Крупнейшее национальное меньшинство — курды — составляет 9 % населения Сирии. Большинство курдов проживает на севере страны, многие по-прежнему пользуются курдским языком. Курдские общины есть также во всех крупных городах.
    Третьей по численности этнической группой страны являются сирийские туркмены.
    Крупнейшей по числу последователей религией в Сирии является ислам; в 2010 году мусульмане составляли 93 % населения страны. Большинство мусульман — сунниты (74 %), преимущественно ханафитского мазхаба. Значительное влияние в стране получило шиитское направление ислама (13 %), представленное алавитами, исмаилитами и двунадесятниками. Ещё около 3 % население Сирии составляют друзы, положение которых в религиозной классификации не однозначно.

    Иран имеет довольно пёстрый этнический состав населения. Большинство населения Ирана — этнические персы (по разным оценкам от 36 % до 61 %). Персы проживают на территории всего Ирана, говорят на фарси, являющемся государственным.


    Вторая по численности этническая группа — азербайджанцы (по разным оценкам от 16 % до 40 %), проживающие главным образом на северо-западе страны, в так называемом Иранском Азербайджане (Западный Азербайджан, Восточный Азербайджан, Зенджан,Казвин, Хамадан, Ардебиль). Азербайджанцы являются единственным крупным национальным меньшинством, не принадлежащим к иранской языковой семье, говорят на азербайджанском языке. Некоторые (напр., Ф. У. Алекперли) этнографы склонны разделять северную и южную часть азербайджанского этноса, поскольку иранские азербайджанцы подверглись гораздо более серьёзному влиянию ираноязычных народов, чем проживающие в Республике Азербайджан.

    Курды составляют около 5 %-10 % населения Ирана. Они проживают на западе страны, в провинциях Курдистан, Западный Азербайджан, Керманшах.
    Большинство иранцев — мусульмане. 89 % — шииты, 9 % — сунниты. К остальным 2 % относятся христиане, зороастрийцы, иудеи, бахаи.


    Сирийцы говорят на арабском, а иранцы на фарси.

    Вот так братские народы.
    Единственное что их объединяет, так это, как не странно - курды.
    demo
  10. MOSKVITYANIN Сегодня, 09:56
    власти Израиля не комментируют вопросов о том, что несло угрозу безопасности, когда никаких иранских военнослужащих и военных объектов на сирийской земле не было, зато вовсю орудовали (захватив 90% территории САР) террористические группировки, активно поддерживаемые из-за рубежа.

    Да на этот вопрос израильские евреи никогда не ответят, такова их сущность....
    MOSKVITYANIN
  11. Mavrikiy Сегодня, 10:33
    Иран ответил Израилю на требования о выводе войск из Сирии

    С начало Израиль должен вывести свои войска с Голанских высот, а потом требовать.
    Mavrikiy
  12. Радио-няня Сегодня, 10:38
    евреи доиграются, сгинут в одиночасье в море.... Ни как понять не могут, чт мир изменился и прогресс не остановить, даже в племени Мумба-Юмба! хотя, с кем поведешься..... тот еврея и подставит.
    Радио-няня
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 11:52
      Цитата: Радио-няня
      евреи доиграются, сгинут в одиночасье в море.... Ни как понять не могут, чт мир изменился и прогресс не остановить, даже в племени Мумба-Юмба!


      мы уже 3500 лет наблюдаем как мир изменяется.
      Маки Авелльевич
      1. Челдон Сегодня, 12:59
        [/quote]мы уже 3500 лет наблюдаем как мир изменяется.[/quote]
        И ни одни вы уже 3500 лет наблюдают
        Челдон
        1. Маки Авелльевич Сегодня, 13:09
          [quote=Челдон][/quote]мы уже 3500 лет наблюдаем как мир изменяется.[/quote]
          И ни одни вы уже 3500 лет наблюдают[/quote]

          Шумеры, Акадцы,Вавилонцы, Ассирийце,Элинны, Римляне... Арии? все те которые развялись ветрами истории так что даже языки их забыты.
          где эти древние культуры которые тоже наблюдают?
          Маки Авелльевич
  13. dojjdik Сегодня, 10:46
    как все евреи скурпулезно и до мелочей подсчитывают особенно этнос государства Иран-а когда они с бритами крушили государство СССР то видать тоже так же методично посчитали все религии и народы Союза
    dojjdik
  14. Romario_Argo Сегодня, 11:06
    Израилю осталось существовать, не более 5 лет.
    Romario_Argo
    1. Арон Заави Сегодня, 11:12
      Цитата: Romario_Argo
      Израилю осталось существовать, не более 5 лет.

      О как. laughing
      Арон Заави
      1. Romario_Argo Сегодня, 11:24
        я не против Израиля. Просто его политика и фашистские методы, "приведут ядерный чемоданчик в Тель-Авив" и потом уже ни кто не будет жить у "Мертвого моря" лет так 100 (!)
        Romario_Argo
      2. shans2 Сегодня, 13:12
        Киссинджер не Бжезинский, он знает)
        shans2
    2. Под куполом Сегодня, 12:19
      Значит можно брать кредит.
      Под куполом
  15. Под куполом Сегодня, 11:40
    Израиль сам их выводит, только сразу в мешках.
    Под куполом
  16. sib.ataman Сегодня, 12:39
    Израиль интересует только один его интерес-столкнуть всех вокруг себя лбами, а пока вокруг все деруться, половить в мутной водице свой гешефтик. А как же без этог-то?
    sib.ataman
  17. ButchCassidy Сегодня, 12:49
    Израилю можно только посочувствовать.

    Хотя и его можно понять - если бы Иран отказался от своей антиизраильской риторики, то Израиль бы с удовольствием наладил бы отношения.
    ButchCassidy
  18. Zina389 Сегодня, 12:57
    Еще братскость сирийского и иранского народа никак не просматривалась лет этак 20 назад. В период правления Хафеза Асада, отца нынешнего Башара Асада, Сирия была действительно значительной страной, вела независимую, хотя и недружественную к Израилю политику. Теперь эта страна изгнана из Лиги арабских стран, лежит в руинах, суверенитет превратился в пустое слово, легитимность Асада признают только в Иране и в России с некоторыми оговорками. Почему же так произошло? Понятно, скажут простаки, не давала покоя счастливая жизнь сирийцев. Но 24 года посде краха СССР терпели эту счастливую жизнь, так что же изменилось? Асад решил лечь под Иран. Теперь его страна будет ареной борьбы между арабами и персами, между евреями и персами, между турками и курдами, и на крайний случай между Россией и США. Кто-то еще помнит о победе?
    Zina389
  19. shans2 Сегодня, 13:09
    Израиль - вчера не было, сегодня есть, завтра не будет, какие проблемы?)) Ирану уже много тысяч лет, и они никуда не девались)
    shans2
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