Иран ответил Израилю на требования о выводе войск из Сирии

Иранские власти заявили о том, что никакие заявления и инсинуации извне не остановят страну, оказывающую помощь Сирии в борьбе с международным терроризмом. По словам советника председателя иранского Меджлиса Хосейна Абдоллахияна, иранские власти и иранский народ будут оказывать поддержку братскому народу Сирии в восстановлении страны, которая продолжает страдать от террористической агрессии.Напомним, что ранее власти Израиля опосредованно потребовали от Ирана вывода войск и поддерживаемых вооружённых групп с территории Сирии. Требование аргументировалось тем, что иранские силы якобы несут угрозу безопасности на Ближнем Востоке. При этом власти Израиля не комментируют вопросов о том, что несло угрозу безопасности, когда никаких иранских военнослужащих и военных объектов на сирийской земле не было, зато вовсю орудовали (захватив 90% территории САР) террористические группировки, активно поддерживаемые из-за рубежа.Хосейн Абдоллахиан отметил, что противодействие международному терроризму является одной из важнейших составляющих национальной стратегии Ирана.Кроме того, иранский чиновник отметил ошибочность действий Саудовской Аравии в Йемене. По словам Абдоллахиана, саудовская коалиция действует не в интересах восстановления мира в Йемене, а занимается фактическим уничтожением йеменской государственности, ещё и участвуя в блокаде этой страны.