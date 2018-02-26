Восстановление Сирии? Да. Но это не братская помощь

«Но надо иметь в виду и то, что Сирия — это бесконечно богатая страна. Одних урожаев здесь снимается три, а порой и четыре в год. Здесь есть полезные ископаемые, здесь уникальное географическое положение с точки зрения так называемой транспортной логистики, и многое другое. Российские компании имеют моральное право (тем более в присутствии наших военных, которое сохраняется в той или иной степени для удержания мира и стабильности) развить здесь крупные экономические проекты».

«Насколько я знаю, те деловые люди, те бизнесмены, которые в этом проекте хотят участвовать, они, конечно, хотят заработать и работать вместе с сирийцами для того, чтобы получить с этого прибыль, и, кстати, эти деньги инвестировать в наши же школы, чтобы они тоже были на уровне».

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Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru