Восстановление Сирии? Да. Но это не братская помощь
Антитеррористическая операция в Сирии привела практически к полному разгрому «Исламского государства» (запрещено в РФ). Борьба с боевиками ещё не окончена, однако уже пришло время задуматься о послевоенном восстановлении страны. Россия готова восстанавливать Сирию, но о «братской помощи» речь не идёт: процесс должен быть взаимовыгодным. К тому же на пятки России наступают Китай и Индия.
Разрушения от войны в Сирии катастрофичны. По оценкам Мирового банка (МБ), гражданский конфликт и война с террористами в Сирии разрушили 7% и повредили 20% жилищного фонда (без учёта административных и инфраструктурных объектов). Погибло до 470 тыс. чел., а более половины граждан оказались беженцами. Совокупные потери ВВП на конец 2016 г. оценены МБ в 226 млрд. долл. Война уничтожила тысячи и тысячи предприятий. На восстановление Сирии нужно, по экспертным данным, не менее триллиона долларов. Другие эксперты называют суммы поменьше, однако говорят только о первом (начальном) этапе восстановления.
И дело тут не только в деньгах: война в Сирии ещё не окончена полностью. Соответственно, запускать процесс масштабного восстановления пока достаточно рискованно. От новых терактов и прочих атак боевиков города не застрахованы. И всё же «застолбить» территории для восстановления нужно уже сейчас. Конкуренция будет и здесь, и будет жёсткой.
Кто станет первым в восстановлении Сирии? Кто не позволит конкурентам взять то, что положено ему по праву? И положено ли? Высказываются авторитетные мнения, что Китай и Индия стремятся включиться в будущий процесс восстановления Сирии. Впрочем, Россия тоже не спит. Российских инвесторов, которые готовы вкладываться в восстановление страны после разрухи, весьма интересуют местные полезные ископаемые. Поэтому Сирии есть чем рассчитаться за труды.
Президент Асада в конце прошлого года подтвердил: основным участником процесса восстановления страны станет Россия. Это неудивительно: именно Россия является официально приглашённой стороной для борьбы с терроризмом и именно Россия нанесла решающие удары по боевикам.
В конце 2017 года, напомним, президент Башар Асад принял правительственную и экономическую делегацию из Российской Федерации. Её возглавлял заместитель премьер-министра Дмитрий Рогозин. В ходе встречи стороны обсудили перспективы укрепления экономического сотрудничества России и Сирии. Как сообщает SANA, важнейшими в обсуждении стали темы сотрудничества в областях добычи нефти, газа, фосфатов, в сферах электроэнергетики, нефтехимической промышленности, транспорта, а также торговли.
По словам господина Асада, победы, достигнутые в борьбе с терроризмом в Сирии, создали необходимые условия для восстановления страны после разрухи. Процесс восстановления действительно открывает широкие экономические перспективы для сотрудничества двух государств. Президент Асад особо отметил, что с учётом исторических отношений между двумя странами и российских заслуг перед Сирией в контексте противостояния терроризму Россия становится естественным важным партнёром в процессе восстановления страны в самых разных секторах.
В свою очередь, господин Рогозин подчеркнул, что правительство и российские компании готовы предоставить всю поддержку в деле содействия восстановлению Сирии и поддержки сирийского народа на его пути к процветанию.
В состав российской делегации недаром вошли заместители министров иностранных дел, обороны, экономического развития, энергетики, транспорта, промышленности и торговли, а также посол России в Дамаске и руководители некоторых российских компаний.
По словам Рогозина, переговорам предшествовала большая работа министерств и постоянно находящихся в Сирии экономических операторов. Итогом встречи стали «очень важные договорённости, которые, безусловно, позволят нам выиграть эту войну за умы, за стабильность в Сирии, войну за то, чтобы военный успех, который был достигнут российскими вооружёнными силами, был подкреплён этой долгосрочной ориентацией Сирии на Россию, на российский рынок». «По оценкам сирийского президента, ущерб, который был причинен этой агрессией против Сирии, составляет примерно 400 миллиардов долларов», — цитирует российского вице-премьера РИА «Новости».
Однако Сирия — страна богатая:
Также Рогозин дал понять, что вложения в восстановление Сирии должны быть экономически выгодными: ведь надо думать и о российском бюджете.
По его словам, российский бизнес в Сирии считает «каждую копейку, каждый рубль». Следует «думать не только о другой стране, даже такой близкой и дружественной, но мы сейчас должны думать, как заработать денег в наш бюджет, для наших граждан, для людей, которые тоже ждут какой-то отдачи от большой работы РФ на территории Сирии». Озвучена уже и конкретика выгодного бизнеса. «На территории Сирии находится крупнейшее фосфатное месторождение, — приводит слова Рогозина «Интерфакс». — Это очень востребованный товар во многих странах. Это удобрения. Мы договорились с нашими сирийскими коллегами о том, что у нас формируется единый оператор, мы работаем по месторождению, по вывозу, по доставке этого обработанного фосфата уже в другие страны, которые ждут этот товар».
(Ранее, напомним, Дамаск сам предложил «РЖД» и другим компаниям осуществить проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры Сирии. В том числе речь шла о восстановлении линии ж/д сообщения через Хомс к фосфатным рудникам.)
Кроме того, Рогозин затронул тему грядущего экспорта российской пшеницы: Россия могла бы использовать сирийские порты для этого. И экспортировать пшеницу не только в Сирию, но и в соседние с ней государства.
О том, что восстановление Сирии не будет «гуманитарной помощью», поведал позднее и вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
«Не будем забывать про восстановление экономики Сирии, — сказал он на телеканале «ТВЦ». — Есть долгосрочные идеи по поводу участия нашей страны в том, чтобы помочь сирийцам сейчас восстановить свою страну. Это, естественно, будет возможно только после переговоров в Женеве и когда установят там какой-то прочный мир. Но уже сейчас первые шаги в этом направлении делаются».
Содействие Сирии, однако, не будет гуманитарной помощью: ведь Сирия богата как нефтяными, так и газовыми месторождениями. Толстой прямо сказал о получении прибыли:
Как видим, времена братской помощи канули в Лету. И теперь Россия стремится обозначить и извлечь выгоду. Да и не тот уже нефтяной бюджет у неё, чтобы разбрасываться братской помощью (сгубившей в своё время СССР).
Однако и другие игроки глобального рынка не собираются упускать из виду Сирию.
Саид Гафуров, научный руководитель Института прикладного востоковедения и африканистики, считает, что в ситуацию на Ближнем Востоке, а именно в процесс восстановления Сирии, всё активнее будут включаться Китай и Индия. «Ставится вопрос о восстановлении иракской и сирийской экономики, и сейчас будет очень жёсткая конкуренция за то, кто это будет делать: мы, иранцы, китайцы или индийцы, — сказал он «Накануне.ру». — Это всё очень реально, очень жизненно, очень важно. Война — уже пройденный этап, сейчас речь идёт о восстановлении. В Сирии уже всем понятно, кто войну выиграл, а кто проиграл. Вопрос ставится только о том, кто и как будет Сирию восстанавливать, потому что будущее Сирии в принципе ни у кого не вызывает сомнений, ни у нас, ни у американцев».
Китайцы, добавим, действительно взяли на экономический «прицел» Сирию. Ведь эта страна — давний партнёр Китая. Между прочим, товарооборот КНР с САР до гражданской войны превосходил российский. Теперь же китайский проект «Один пояс — один путь» включил Сирию в «коридор» до Европы. И китайцы чётко обозначили свой сирийский вектор на Ближнем Востоке.
По словам заместителя председателя Китайско-Арабской ассоциации по взаимному обмену товарища Цинь Юна, китайские компании готовы инвестировать 2 млрд. долларов в создание индустриального парка в Сирии. В этом проекте рвутся участвовать полторы сотни китайских компаний.
Что касается Индии, то в интервью телеканалу WION президент Асад отметил, что Сирия будет приветствовать Индию в процессе восстановлении сирийской инфраструктуры: «Будем приветствовать Индию, чтобы она сыграла экономическую роль в восстановлении Сирии. Что-то мы уже начали. Мы начали этот проект в Дамаске, теперь мы расширяем этот проект на большинство городов в Сирии, конечно, после освобождения от ИГИЛ и «Ан-Нусры» (запрещена в России).
При острой индийской и китайской конкуренции Россия всё равно сохранит свой традиционный товарооборот. Ранее в него входили продукция военно-технического назначения, нефтепродукты и зерновые культуры — словом, то самое, о чём говорил г-н Рогозин.
Привлекательными областями для сотрудничества России и Сирии будут являться, вероятно, нефтедобыча, нефтепереработка, газопереработка, электроэнергетика и гражданское строительство. В отдалённой перспективе вероятно и развитие туризма. Из предполагаемых международных проектов можно вспомнить ирано-сирийско-российский газопровод, по которому газ пойдёт с иранского месторождения «Южный Парс» в Латакию. И вся эта деятельность, если верить российским политикам, будет построена на выгодной основе.
Разрушения от войны в Сирии катастрофичны. По оценкам Мирового банка (МБ), гражданский конфликт и война с террористами в Сирии разрушили 7% и повредили 20% жилищного фонда (без учёта административных и инфраструктурных объектов). Погибло до 470 тыс. чел., а более половины граждан оказались беженцами. Совокупные потери ВВП на конец 2016 г. оценены МБ в 226 млрд. долл. Война уничтожила тысячи и тысячи предприятий. На восстановление Сирии нужно, по экспертным данным, не менее триллиона долларов. Другие эксперты называют суммы поменьше, однако говорят только о первом (начальном) этапе восстановления.
И дело тут не только в деньгах: война в Сирии ещё не окончена полностью. Соответственно, запускать процесс масштабного восстановления пока достаточно рискованно. От новых терактов и прочих атак боевиков города не застрахованы. И всё же «застолбить» территории для восстановления нужно уже сейчас. Конкуренция будет и здесь, и будет жёсткой.
Кто станет первым в восстановлении Сирии? Кто не позволит конкурентам взять то, что положено ему по праву? И положено ли? Высказываются авторитетные мнения, что Китай и Индия стремятся включиться в будущий процесс восстановления Сирии. Впрочем, Россия тоже не спит. Российских инвесторов, которые готовы вкладываться в восстановление страны после разрухи, весьма интересуют местные полезные ископаемые. Поэтому Сирии есть чем рассчитаться за труды.
Президент Асада в конце прошлого года подтвердил: основным участником процесса восстановления страны станет Россия. Это неудивительно: именно Россия является официально приглашённой стороной для борьбы с терроризмом и именно Россия нанесла решающие удары по боевикам.
В конце 2017 года, напомним, президент Башар Асад принял правительственную и экономическую делегацию из Российской Федерации. Её возглавлял заместитель премьер-министра Дмитрий Рогозин. В ходе встречи стороны обсудили перспективы укрепления экономического сотрудничества России и Сирии. Как сообщает SANA, важнейшими в обсуждении стали темы сотрудничества в областях добычи нефти, газа, фосфатов, в сферах электроэнергетики, нефтехимической промышленности, транспорта, а также торговли.
По словам господина Асада, победы, достигнутые в борьбе с терроризмом в Сирии, создали необходимые условия для восстановления страны после разрухи. Процесс восстановления действительно открывает широкие экономические перспективы для сотрудничества двух государств. Президент Асад особо отметил, что с учётом исторических отношений между двумя странами и российских заслуг перед Сирией в контексте противостояния терроризму Россия становится естественным важным партнёром в процессе восстановления страны в самых разных секторах.
В свою очередь, господин Рогозин подчеркнул, что правительство и российские компании готовы предоставить всю поддержку в деле содействия восстановлению Сирии и поддержки сирийского народа на его пути к процветанию.
В состав российской делегации недаром вошли заместители министров иностранных дел, обороны, экономического развития, энергетики, транспорта, промышленности и торговли, а также посол России в Дамаске и руководители некоторых российских компаний.
По словам Рогозина, переговорам предшествовала большая работа министерств и постоянно находящихся в Сирии экономических операторов. Итогом встречи стали «очень важные договорённости, которые, безусловно, позволят нам выиграть эту войну за умы, за стабильность в Сирии, войну за то, чтобы военный успех, который был достигнут российскими вооружёнными силами, был подкреплён этой долгосрочной ориентацией Сирии на Россию, на российский рынок». «По оценкам сирийского президента, ущерб, который был причинен этой агрессией против Сирии, составляет примерно 400 миллиардов долларов», — цитирует российского вице-премьера РИА «Новости».
Однако Сирия — страна богатая:
«Но надо иметь в виду и то, что Сирия — это бесконечно богатая страна. Одних урожаев здесь снимается три, а порой и четыре в год. Здесь есть полезные ископаемые, здесь уникальное географическое положение с точки зрения так называемой транспортной логистики, и многое другое. Российские компании имеют моральное право (тем более в присутствии наших военных, которое сохраняется в той или иной степени для удержания мира и стабильности) развить здесь крупные экономические проекты».
Также Рогозин дал понять, что вложения в восстановление Сирии должны быть экономически выгодными: ведь надо думать и о российском бюджете.
По его словам, российский бизнес в Сирии считает «каждую копейку, каждый рубль». Следует «думать не только о другой стране, даже такой близкой и дружественной, но мы сейчас должны думать, как заработать денег в наш бюджет, для наших граждан, для людей, которые тоже ждут какой-то отдачи от большой работы РФ на территории Сирии». Озвучена уже и конкретика выгодного бизнеса. «На территории Сирии находится крупнейшее фосфатное месторождение, — приводит слова Рогозина «Интерфакс». — Это очень востребованный товар во многих странах. Это удобрения. Мы договорились с нашими сирийскими коллегами о том, что у нас формируется единый оператор, мы работаем по месторождению, по вывозу, по доставке этого обработанного фосфата уже в другие страны, которые ждут этот товар».
(Ранее, напомним, Дамаск сам предложил «РЖД» и другим компаниям осуществить проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры Сирии. В том числе речь шла о восстановлении линии ж/д сообщения через Хомс к фосфатным рудникам.)
Кроме того, Рогозин затронул тему грядущего экспорта российской пшеницы: Россия могла бы использовать сирийские порты для этого. И экспортировать пшеницу не только в Сирию, но и в соседние с ней государства.
О том, что восстановление Сирии не будет «гуманитарной помощью», поведал позднее и вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
«Не будем забывать про восстановление экономики Сирии, — сказал он на телеканале «ТВЦ». — Есть долгосрочные идеи по поводу участия нашей страны в том, чтобы помочь сирийцам сейчас восстановить свою страну. Это, естественно, будет возможно только после переговоров в Женеве и когда установят там какой-то прочный мир. Но уже сейчас первые шаги в этом направлении делаются».
Содействие Сирии, однако, не будет гуманитарной помощью: ведь Сирия богата как нефтяными, так и газовыми месторождениями. Толстой прямо сказал о получении прибыли:
«Насколько я знаю, те деловые люди, те бизнесмены, которые в этом проекте хотят участвовать, они, конечно, хотят заработать и работать вместе с сирийцами для того, чтобы получить с этого прибыль, и, кстати, эти деньги инвестировать в наши же школы, чтобы они тоже были на уровне».
Как видим, времена братской помощи канули в Лету. И теперь Россия стремится обозначить и извлечь выгоду. Да и не тот уже нефтяной бюджет у неё, чтобы разбрасываться братской помощью (сгубившей в своё время СССР).
Однако и другие игроки глобального рынка не собираются упускать из виду Сирию.
Саид Гафуров, научный руководитель Института прикладного востоковедения и африканистики, считает, что в ситуацию на Ближнем Востоке, а именно в процесс восстановления Сирии, всё активнее будут включаться Китай и Индия. «Ставится вопрос о восстановлении иракской и сирийской экономики, и сейчас будет очень жёсткая конкуренция за то, кто это будет делать: мы, иранцы, китайцы или индийцы, — сказал он «Накануне.ру». — Это всё очень реально, очень жизненно, очень важно. Война — уже пройденный этап, сейчас речь идёт о восстановлении. В Сирии уже всем понятно, кто войну выиграл, а кто проиграл. Вопрос ставится только о том, кто и как будет Сирию восстанавливать, потому что будущее Сирии в принципе ни у кого не вызывает сомнений, ни у нас, ни у американцев».
Китайцы, добавим, действительно взяли на экономический «прицел» Сирию. Ведь эта страна — давний партнёр Китая. Между прочим, товарооборот КНР с САР до гражданской войны превосходил российский. Теперь же китайский проект «Один пояс — один путь» включил Сирию в «коридор» до Европы. И китайцы чётко обозначили свой сирийский вектор на Ближнем Востоке.
По словам заместителя председателя Китайско-Арабской ассоциации по взаимному обмену товарища Цинь Юна, китайские компании готовы инвестировать 2 млрд. долларов в создание индустриального парка в Сирии. В этом проекте рвутся участвовать полторы сотни китайских компаний.
Что касается Индии, то в интервью телеканалу WION президент Асад отметил, что Сирия будет приветствовать Индию в процессе восстановлении сирийской инфраструктуры: «Будем приветствовать Индию, чтобы она сыграла экономическую роль в восстановлении Сирии. Что-то мы уже начали. Мы начали этот проект в Дамаске, теперь мы расширяем этот проект на большинство городов в Сирии, конечно, после освобождения от ИГИЛ и «Ан-Нусры» (запрещена в России).
* * *
При острой индийской и китайской конкуренции Россия всё равно сохранит свой традиционный товарооборот. Ранее в него входили продукция военно-технического назначения, нефтепродукты и зерновые культуры — словом, то самое, о чём говорил г-н Рогозин.
Привлекательными областями для сотрудничества России и Сирии будут являться, вероятно, нефтедобыча, нефтепереработка, газопереработка, электроэнергетика и гражданское строительство. В отдалённой перспективе вероятно и развитие туризма. Из предполагаемых международных проектов можно вспомнить ирано-сирийско-российский газопровод, по которому газ пойдёт с иранского месторождения «Южный Парс» в Латакию. И вся эта деятельность, если верить российским политикам, будет построена на выгодной основе.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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