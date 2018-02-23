13:17 23 февраля

ВС РФ в марте получат партию из 12 БМПТ "Терминатор"

Стало известно о том, что российские военнослужащие в скором времени получат партию боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Информационное агентство «Интерфакс-АВН» сообщает, что передача 12-ти единиц такого рода техники будет осуществлена в марте текущего года. При этом известно, что БМПТ «Терминатор» в 2018 году впервые примут участие в параде Победы на Красной площади.

Боевая машина поддержки танков «Терминатор», которая поступит в войска, выполнена на агрегатах танка Т-90А. «Терминатор» предназначен для поражения противотанковых средств, включая процесс подавления живой силы противника, способной применить ПТРК и гранатомёты. БМПТ «Терминатор» может применяться по танкам противника, вести эффективный огонь по защищённым стационарным целям.

Комплекс вооружения БМПТ создает огонь высокой плотности и способен атаковать до 4-х целей одновременно, в том числе вертолёты и низколетящие самолеты.


ВС РФ в марте получат партию из 12 БМПТ "Терминатор"


Напомним, что контакт на поставку партии модернизированных версий БМПТ "Терминаторов" в ВС РФ был заключен в 2017 году.

Базовое вооружение БМПТ: 2 х 30-мм пушки, пулемёт ПКТМ, противотанковые управляемые ракеты "Атака", а также АГС-17 "Пламя".

Опытные образцы БМПТ «Терминатор» ранее успешно прошли все необходимые испытания. Полученная в их ходе информация помогла конструкторам выявить и исправить недостатки оборудования машин.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 18

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  1. Geisenberg Сегодня, 12:27
    И сразу их в Сирию на обкатку ... чего мелочиться то ?
    Geisenberg
    1. РУСС Сегодня, 12:30
      Цитата: Geisenberg
      И сразу их в Сирию на обкатку ... чего мелочиться то ?

      Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) была опробована в боевых условиях в Сирии. Об этом сообщил на пресс-конференции в рамках фестиваля «Уралтанк» генеральный директор — главный конструктор АО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» Андрей Терликов.
      РУСС
      1. Geisenberg Сегодня, 12:33
        Так что теперь не посылать что ли ??? ))) Определитесь парни за кого воюете )
        Geisenberg
    2. Громобой Сегодня, 12:31
      И сразу их в Сирию на обкаткуТолько-что от туда
      Громобой
    3. МИХАН Сегодня, 12:33
      Цитата: Geisenberg
      И сразу их в Сирию на обкатку ... чего мелочиться то ?

      Прям с языка сняли .. hi И мочить чертей ...! Там решится ВСЕ в Сирии ...!!!!
      МИХАН
      1. Geisenberg Сегодня, 12:35
        Цитата: МИХАН
        Цитата: Geisenberg
        И сразу их в Сирию на обкатку ... чего мелочиться то ?

        Прям с языка сняли .. hi И мочить чертей ...! Там решится ВСЕ в Сирии ...!!!!


        hi ... в сартире ))) как ВВП завещал на все времена )))
        Geisenberg
    4. Не либероид Русский Сегодня, 12:45
      давно уже там побывала
      Не либероид Русский
  2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:29
    Всей бронетехнике России нужен еще и КАЗ, а БМПТ и танкам в первую очередь!!! Иначе потерям и технику и людей!!!
    Ratmir_Ryazan
  3. Ural Cossack Сегодня, 12:31
    Жаль что их не было раньше.
    Ural Cossack
  4. Lenivets2 Сегодня, 12:37
    "Стало известно о том, что российские военнослужащие в скором времени получат партию боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Информационное агентство «Интерфакс-АВН» сообщает, что передача 12-ти единиц такого рода техники будет осуществлена в марте текущего года."

    Об этом уже неоднократно сообщалось, в том числе и на ВО.
    В чём новость?

    "Базовое вооружение БМПТ: 30-мм пушка...."

    Две пушки.

    "также АНС-17 "Пламя""

    Может АГ-17Д?
    Кстати тоже два. hi
    Lenivets2
    1. РУСС Сегодня, 12:46
      Цитата: Lenivets2
      В чём новость?

      Так как выходной новостей мало, поэтому надо хоть чем то новостную ленту на сайте пополнять laughing
      РУСС
    2. seos Сегодня, 12:55
      Идея хорошая, а вот выбор вооружения отстойный...
      1) 30 мм пушки 2 шт. 1 пушка стреляет ОФ 2я стреляет БТ снарядами - против кого?
      2) АГС находятся в корпусе и являются курсовыми - толку от них мало .... представляю как на ходу их трясет ... на носу то..
      Дело в том, что на вооружение принимается модификация прошедшая гос испытания в конце 90х ... (нет гос испытаний - не имеют право покупать).
      Скажем установка БМ Байкал с 57 мм пушкой + Птур+ АГС на боевом модуле - была бы неплохой альтернативой существующей БМПТ (если смогут приспособить АГС и ПТУР)
      Вообще идеально было бы разработать новый башенный боевой модуль для модернизации старых танков, основное орудие 57мм + АГС 57 + пулемет... получился бы серьезный универсальный штурмовой модуль.
      seos
  5. Под куполом Сегодня, 12:45
    хорошее оружие, мощное
    Под куполом
    1. san4es Сегодня, 12:55
      Цитата: Под куполом
      хорошее оружие, мощное
      soldier
      san4es
      1. Под куполом Сегодня, 13:13
        круто. а сколько там человек внутри?
        Под куполом
  6. NKT Сегодня, 12:48
    И какая их организация будет? Взвод на каждый тб или роту на тб?
    NKT
  7. Kars Сегодня, 12:51
    Все вроде бы неплохо.но размещение птурсов все таки не очень.не похоже что защита выдержит огонь пулеметов 12,7 или антиматериальной снайперской винтовки.
    Kars
  8. Esoteric Сегодня, 13:02
    ...БМПТ «Терминатор» в 2018 году впервые примут участие в параде Победы на Красной площади


    Тратить ежегодно на парад 1 000 000 000 бюджетных денег крайне не рачительно. Военные парады можно и нужно проводить, приурочивая их к круглым датам. Простите, но ежегодно бряцать оружием, которое не стреляет, ракетами, которые никого не уничтожают, изматывать людей, чья планида - беречь рубежи и быть готовым выступить по приказу... request Пора начинать беречь наши ресурсы, ибо парадная шумиха не всегда на пользу. А для свежести воспоминаний достаточно "шествия бессмертного полка", возложения цветов на могилы солдат и приведение в порядок мест захоронения.
    Но вам-то, диванные маршалы, должно быть известно такое, что не берусь даже противопоставлять свои "скудные размышления"...Как там:
    Умом Россию не понять,
    Аршином общим не измерить:
    У ней особенная стать
    В Россию можно только верить.

    Только это про Россию, а не про кремлёвские верхи, которые уже не знают, как ублажить свой народ, требующий хлеба и зрелищ. Правда и то и другое требуют в разных местах по-разному... request
    Esoteric
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