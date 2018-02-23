ВС РФ в марте получат партию из 12 БМПТ "Терминатор"
Стало известно о том, что российские военнослужащие в скором времени получат партию боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Информационное агентство «Интерфакс-АВН» сообщает, что передача 12-ти единиц такого рода техники будет осуществлена в марте текущего года. При этом известно, что БМПТ «Терминатор» в 2018 году впервые примут участие в параде Победы на Красной площади.
Боевая машина поддержки танков «Терминатор», которая поступит в войска, выполнена на агрегатах танка Т-90А. «Терминатор» предназначен для поражения противотанковых средств, включая процесс подавления живой силы противника, способной применить ПТРК и гранатомёты. БМПТ «Терминатор» может применяться по танкам противника, вести эффективный огонь по защищённым стационарным целям.
Комплекс вооружения БМПТ создает огонь высокой плотности и способен атаковать до 4-х целей одновременно, в том числе вертолёты и низколетящие самолеты.
Напомним, что контакт на поставку партии модернизированных версий БМПТ "Терминаторов" в ВС РФ был заключен в 2017 году.
Базовое вооружение БМПТ: 2 х 30-мм пушки, пулемёт ПКТМ, противотанковые управляемые ракеты "Атака", а также АГС-17 "Пламя".
Опытные образцы БМПТ «Терминатор» ранее успешно прошли все необходимые испытания. Полученная в их ходе информация помогла конструкторам выявить и исправить недостатки оборудования машин.
Боевая машина поддержки танков «Терминатор», которая поступит в войска, выполнена на агрегатах танка Т-90А. «Терминатор» предназначен для поражения противотанковых средств, включая процесс подавления живой силы противника, способной применить ПТРК и гранатомёты. БМПТ «Терминатор» может применяться по танкам противника, вести эффективный огонь по защищённым стационарным целям.
Комплекс вооружения БМПТ создает огонь высокой плотности и способен атаковать до 4-х целей одновременно, в том числе вертолёты и низколетящие самолеты.
Напомним, что контакт на поставку партии модернизированных версий БМПТ "Терминаторов" в ВС РФ был заключен в 2017 году.
Базовое вооружение БМПТ: 2 х 30-мм пушки, пулемёт ПКТМ, противотанковые управляемые ракеты "Атака", а также АГС-17 "Пламя".
Опытные образцы БМПТ «Терминатор» ранее успешно прошли все необходимые испытания. Полученная в их ходе информация помогла конструкторам выявить и исправить недостатки оборудования машин.
Использованы фотографии: МО РФ
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