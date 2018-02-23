Владимир Путин вручит в Кремле звезду Героя России семье Романа Филипова

Президент России в День защитника Отечества почтил память погибших при защите Родины. Вместе с председателем правительства Дмитрием Медведевым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и другими представителями федеральных властей глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.В церемонии возложения венков и цветов в Александровском саду участие также принял министр обороны России Сергей Шойгу, который ранее поздравил всех защитников Отечества с праздником.Сегодня же президент России проведёт в Кремле вручение государственных наград. В частности, золотая звезда Героя России будет передана родственникам погибшего в сирийской провинции Идлиб майора ВКС РФ Романа Филипова. Напомним, что ранее президент подписал указ о награждении лётчика званием Героя России посмертно.Также награды будут переданы экипажам боевых кораблей ВМФ России. ТАВРК «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» получит орден Ушакова, а гвардейский ракетный крейсер «Варяг» - орден Нахимова.Орденом Суворова верховный главнокомандующий наградит Краснознамённый Южный военный округ, вручив награду представителям командования ЮВО.