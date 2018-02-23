02:49 24 февраля

Владимир Путин вручит в Кремле звезду Героя России семье Романа Филипова

Президент России в День защитника Отечества почтил память погибших при защите Родины. Вместе с председателем правительства Дмитрием Медведевым, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и другими представителями федеральных властей глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Владимир Путин вручит в Кремле звезду Героя России семье Романа Филипова


В церемонии возложения венков и цветов в Александровском саду участие также принял министр обороны России Сергей Шойгу, который ранее поздравил всех защитников Отечества с праздником.


Сегодня же президент России проведёт в Кремле вручение государственных наград. В частности, золотая звезда Героя России будет передана родственникам погибшего в сирийской провинции Идлиб майора ВКС РФ Романа Филипова. Напомним, что ранее президент подписал указ о награждении лётчика званием Героя России посмертно.

Также награды будут переданы экипажам боевых кораблей ВМФ России. ТАВРК «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» получит орден Ушакова, а гвардейский ракетный крейсер «Варяг» - орден Нахимова.

Орденом Суворова верховный главнокомандующий наградит Краснознамённый Южный военный округ, вручив награду представителям командования ЮВО.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 41

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  1. Комментарий был удален.
    1. РУСС Вчера, 13:21

      Уточните вы о ком или о чём?
      РУСС
      1. Комментарий был удален.
        1. РУСС Вчера, 13:52
          Цитата: воттак
          за что звезду дают в курсе?

          А ,почему вы свой первый комментарий удалили? А написали вы вот что -" за что ,за кураж ?"
          Я вас спросил вы о ком или о чём? Вы же съезжаете с ответа.
          РУСС
          1. Piramidon Вчера, 14:15
            Цитата: РУСС
            А ,почему вы свой первый комментарий удалили?

            Он уже все свои комменты подчищает. Может быть сам понял, что брякнул такое, что и объяснить не может?
            Piramidon
      2. Logall Вчера, 13:26
        Он себе (по Фрейду)! Зависть гложет - о нём страна не узнает. И уж тем более - не всплакнёт!. Или "гнильца" наружу прёт...
        Logall
        1. Комментарий был удален.
      3. сибиралт Вчера, 14:31
        А куда ж без Матвиенко? Не Терешкова, конечно, но все же Валентина. winked
        сибиралт
        1. 210окв Вчера, 14:44
          Она глава Совета Федерации.И безусловно не Терешкова.
          Цитата: сибиралт
          А куда ж без Матвиенко? Не Терешкова, конечно, но все же Валентина. winked
          210окв
      4. предки с Дона Вчера, 14:54
        А Вы заметили, что Праздник Защитников Отечества есть только в России потому, что американский солдат никогда не защищал свое заокеанское "отечество", все норовили чужими руками да на чужой территории, вот и нет у них героев, так мультяшные голивудские рембо для внутреннего потребления.
        предки с Дона
        1. Кот_Кузя Сегодня, 01:26
          Потому что у них не было войны с захватчиками на своей территории, кроме Войны за независимость. Была только Гражданская, но там убивали свои своих, поэтому эта война, как и любая гражданская, малопочетная. Поэтому и приходится им придумывать всяких Капитанов Америка и Суперменов. У нас же их придумывать не надо: Невский, Донской, Сусанин, Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, Ушаков, Нахимов, Макаров, Багратион, и тысячи героев ВОВ.
          Кот_Кузя
      5. Spartanez300 Вчера, 15:11
        ЭТО ГЕРОЙ РОССИЙСКОГО НАРОДА !!!
        Spartanez300
    2. Piramidon Вчера, 13:27
      Цитата: воттак
      а за что? за кураж?

      А в чем "кураж"?
      Piramidon
      1. Комментарий был удален.
        1. Piramidon Вчера, 13:35
          Цитата: воттак
          я не знаю как написать. ты в нерус
          ской армиии служил?

          Я служил в Советской Армии, а вот ты, судя по всему в "нерусской" (или вообще не служил, а берешься о чем то судить), если не можешь по-русски ответить на вопрос, заданный на русском языке.
          Piramidon
        2. vovanpain Вчера, 13:43
          Цитата: воттак
          я не знаю как написать

          Если не знаешь,лучше молчи
          Цитата: воттак
          ты в нерус
          ской армиии служил

          А ты где служил?И служил ли вообще? negative
          vovanpain
          1. 210окв Вчера, 14:47
            Погибшему Воину Русскому высокое звание и все равно без неумный фраз не обошлось на am форуме.
            210окв
            1. dsk Вчера, 17:50
              Цитата: 210окв
              Погибшему Воину Русскому высокое звание

              dsk
  2. МИХАН Вчера, 13:33
    Вечная память русским воинам. павших смертью храбрых ! Преклоняю голову .. soldier
    Путин просто так награды не раздает..Заслужили однозначно! soldier
    А сколько безымянных сложили голову за Русский МИР ! Эх Россия ..
    МИХАН
    1. bouncyhunter Вчера, 13:38
      Виталя - с Праздником , друже !!! soldier drinks
      Цитата: МИХАН
      Заслужили однозначно!

      Благие деяния заслуживают награды ! yes
      bouncyhunter
    2. тол100в Вчера, 14:06
      [quote=МИХАН]Преклоняю голову ..[/quoteлен
      И колено!
      тол100в
      1. Hoc vince Вчера, 14:29
        Cesare Sacchetti (Италия): «Русский майор Роман Филипов, пилот самолета, сбитого террористами в Сирии, с криком „за пацанов!“ взорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. У российской армии есть то, чего никогда не будет у НАТО: любовь к своей родине».
        Hoc vince
        1. Lenivets2 Вчера, 15:37
          Нехочу быть крючкотвором, но не могли бы Вы написать слово Родина с большой буквы? hi
          Lenivets2
          1. Hoc vince Вчера, 15:59
            Если Вы обратили внимание - это точная цитата Cesare Sacchetti (Италия).
            С праздником!
            Hoc vince
            1. Lenivets2 Вчера, 18:31
              Благодарю!
              С праздником!
              Lenivets2
    3. Наблюдатель2014 Вчера, 15:34
      МИХАН
      А сколько безымянных сложили голову за Русский МИР ! Эх Россия ..
      Это точно hi
      Вернее не Россия .А рукамиводители её.
      Наблюдатель2014
    4. Denis Obukhov Вчера, 16:40
      Согласен с вами. Но будем справедливы летчик погиб что бы ничего не угрожало дальнейшему обогащению Миллера, Сечина, Аликперова и других. Он погиб защищая их деньги спм того не зная.
      Denis Obukhov
      1. Вас Влад Вчера, 18:28
        Цитата: Denis Obukhov
        Согласен с вами. Но будем справедливы летчик погиб что бы ничего не угрожало дальнейшему обогащению Миллера, Сечина, Аликперова и других. Он погиб защищая их деньги спм того не зная.

        Когда вы заткнётесь наконец со своими выборами?Не чего святого нет! fool
        Вас Влад
    5. Капитан Лейтенантов Вчера, 18:33
      Цитата: МИХАН
      Путин просто так награды не раздает..Заслужили однозначно!

      Ну вот, был нормальный коммент, взял и испохабил...
      Я два десятка приведу примеров....., но не сегодня, а завтра.
      Сейчас не к месту... soldier
      Капитан Лейтенантов
  3. Ural Cossack Вчера, 13:34
    Слава герою и вечная память.
    Ural Cossack
  4. Горный стрелок Вчера, 13:41
    Жестокая необходимость - смотреть в глаза родственников погибших на войне. У Верховного. Они пошли в бой по его приказу... Надо иметь мужество не только идти в бой. Но и на то, чтобы посылать на смерть других. А потом смотреть в глаза их близким.
    Горный стрелок
    1. Scoun Вчера, 13:56
      Цитата: Горный стрелок
      Надо иметь мужество не только идти в бой. Но и на то, чтобы посылать на смерть других. А потом смотреть в глаза их близким.

      Тут когда из Москвы в Воронеж перевозили....
      Некоторые "дочкиофицеров" орали - а где Путин?!
      Им далёким не понять, что у президента России, дни на много вперёд расписаны.
      Пришло время, вручит и в глаза посмотрит.
      А Роман, настоящий Герой.
      Scoun
      1. rruvim Вчера, 17:59
        Конечно у Бригадира дни на много вперёд расписаны... Там отметиться, здесь отметиться (выборы ведь), но всё что-то получается по трагическим поводам. Его и так "назначат". Лучше бы в Ситуационном Центре МО сидел. Там не только военными, но и гражданскими командовать можно. Для чего тогда, столько "бабла" туда вложили. Может быть Романа бы и не сбили, или спасли...
        rruvim
        1. Вас Влад Вчера, 18:33
          Цитата: rruvim
          Его и так "назначат". Лучше бы в Ситуационном Центре МО сидел. Там не только военными, но и гражданскими командовать можно. Для чего тогда, столько "бабла" туда вложили. Может быть Романа бы и не сбили, или спасли...

          Вот как с ТАКИМИ общаться?Вот что ЕМУ можно доказать? fellow
          Вас Влад
    2. тол100в Вчера, 14:08
      Цитата: Горный стрелок
      А потом смотреть в глаза их близким.

      А это мужество во сто крат !
      тол100в
      1. rruvim Вчера, 19:42
        Что Вы несёте? Если кто-то (из Командования) проявляет мужество смотреть в глаза родственникам погибшего военного пилота, то этот Командир априори виноват. А если это мужество во сто крат, то во сто крат и виноват! Не хотелось бы видеть в этом пиар-акцию... Не хотелось!
        rruvim
  5. Геркулесыч Вчера, 14:06
    Сейчас в меня полетят вагонами кирпичи, но я про то что в обе Чеченские войны эту награду должны были больше людей получить! Однако , по непонятным причинам их даже в списки нагрождаемых не включили! Может быть, власти пересмотрят свои решения, и те кто реально был награды достоин, ее все же получат? Ведь многих их них нету уже в живых! Нужно восстановить справедливость! !!!!!!!
    Геркулесыч
    1. Denis Obukhov Вчера, 16:35
      Не при этой власти которая сейчас сидит ,вот когда эта власть на тот свет уйдет ,может потом и пересмотрят как это было после Великой Отечественной...
      Denis Obukhov
      1. Теренин Вчера, 23:09
        Ну, не знаю request как то награды себе выпрашивать? Хочется конечно, не без этого. Ну не дали и не дали. В конце концов нафига идти в военное училище? Ведь даже офицер сейчас может рапорт подать и уволится, если не желает ехать в "горячую точку", никто за уши не тащит. Всё делаем осознанно! Поэтому и гибель наших ребят ещё героичнее. Осознанно!!!
        Теренин
    2. Навигатор 1 Сегодня, 00:34
      Цитата: Геркулесыч
      Сейчас в меня полетят вагонами кирпичи, но я про то что в обе Чеченские войны эту награду должны были больше людей получить! Однако , по непонятным причинам их даже в списки нагрождаемых не включили! Может быть, власти пересмотрят свои решения, и те кто реально был награды достоин, ее все же получат? Ведь многих их них нету уже в живых! Нужно восстановить справедливость! !!!!!!!
      согласен с вами полностью! Только не будет этого никогда. Всех уже забыли. Забыли пацанов которые на блокпостах в августе 96 до последнего держались. Забыли позорный Хасавюртовский мир. Забыли вывод войск из чечнни. Когда остатки перекрывающиеся выход вырезали как баранов и пацаны совершали подвиги. Не кто их не вспомнит не когда. Родина в первую очередь преследует свои геополитические интересы, а все остальное потом.жаль но -это суровая правда жизни. Ну давайте поспорим! wink
      Навигатор 1
  6. Denis Obukhov Вчера, 16:30
    Звезда героя за которую будут платить 26000рублей ,по-моему для такого подвига слишком мала цена 260000рублей это нормально .
    У нас в стране пенсии у депутатов больше получают чем подвиг летчика который оценивается в 26000рублей .Не справедливо....
    Denis Obukhov
  7. akshor Вчера, 16:56
    Цитата: МИХАН
    Путин просто так награды не раздает..

    Президент Владимир Путин наградил бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Об этом сообщает в четверг, 22 сентября, РИА Новости.

    Таки заслужил Юрий Лужков...

    PS Я лично, кроме предвыборного пиара, ничего не вижу...увы... А лётчик действительно Герой.
    akshor
  8. rruvim Вчера, 17:53
    А ТАВРК «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» получил орден Ушакова за то, что два самолёта "уронил" из немногочисленной авиаэскадрильи, или за то, что пилотов вовремя подобрали?
    rruvim
  9. Вас Влад Вчера, 18:34
    Пусть земля ему будет пухом,прости его душу Господи!
    Вас Влад
  10. Puler Вчера, 19:29
    Силы и здоровья близким...
    Puler
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