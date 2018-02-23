02:46 24 февраля

Зачем Россия вдруг нарастила группировку ВКС в Сирии?

Согласно поступающей из Сирии информации, за последние три дня российское Минобороны нарастило свою группировку в Арабской Республике. По неофициальным данным, на авиабазу в прибрежной Латакии прибыло 11 единиц боевой летной техники.

Как сообщается, Хмеймим пополнился четырьмя штурмовиками Су-25СМ2, четырьмя сверхманевренными истребителями Су-35С, одним самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, а также двумя истребителями пятого поколения Су-57 (ПАК ФА).

Прибытие последних подтвердили несколько источников, так или иначе связанных с Минобороны России.


Просирийские СМИ связывают эти действия российских военных с нестабильной ситуацией вокруг Африна, где уже имели место быть непрямые столкновения турков и отрядов сирийского ополчения, а также с событиями в провинции Дейр-эз-Зор, где две недели назад под удар американской авиации попали граждане РФ.



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Комментарии 20

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  1. НЕКСУС Вчера, 13:46
    Согласно поступающей из Сирии информации, за последние три дня российское Минобороны нарастило свою группировку в Арабской Республике. По неофициальным данным, на авиабазу в прибрежной Латакии прибыло 11 единиц боевой летной техники.
    Как сообщается, Хмеймим пополнился четырьмя штурмовиками Су-25СМ2, четырьмя сверхманевренными истребителями Су-35С, одним самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, а также двумя истребителями пятого поколения Су-57 (ПАК ФА).

    Причин может быть много.Это и постоянные авиаудары по сирийским регулярным частям как израильскими ВВС так и самолетами коалиции.Так же история турок с курдами.Зачистка Идлиба. Ну и испытание СУ-57,и его арсенала.
    В любом случае,такой шаг о перебросве дополнительных сил ВКС ,ключая и секретный истребитель,ясно говорит о том,что грядут серьезные события в Сирии,в которых РФ не собирается стоять на обочине в роли статиста. Не удивлюсь ,если в Сирию будут переброшены дополнительные комплексы С-400 и Панцирь.
    НЕКСУС
    1. самый главный Вчера, 17:30
      События на Ефрате, это просто плевок в сторону России... Не удивлюсь, что усиление ВКС явилось ответом на данные события. Если бы я планировал "ответ Чемберлену", то в первую очередь усилил бы силы ПВО с целью закрыть небо на левом берегу. Учитывая, что супостат может атаковать с любого направления, то ПВО должно захватывать своими возможностями и километров 100 вокруг Сирии. После этого можно начинать патрулирование "Грачами" всей территории САР при прикрытии истребителями. Необходимо сделать ситуацию, когда "вероятные друзья" просто не смогут применять авиацию в Сирии. А в случае применения - жесткий ответ. А после этого уже и "принуждение к миру" всех, кто будет сомневаться. В течении месяца вполне вероятно нарастить группировку до необходимого состояния.
      самый главный
    2. MOSKVITYANIN Вчера, 19:05
      НЕКСУС постоянные авиаудары по сирийским регулярным частям как израильскими ВВС так и самолетами коалиции.Так же история турок с курдами.Зачистка Идлиба.

      Ахинея полная fool мы что уже воюем на стороне САР со всеми подряд? Бросайте пить.... laughing
      MOSKVITYANIN
      1. НЕКСУС Вчера, 19:12
        Цитата: MOSKVITYANIN
        Ахинея полная мы что уже воюем на стороне САР со всеми подряд? Бросайте пить....

        Еще одно чудо ВО. А наши ВКС на чьей стороне воюют? fool Вы хоть слово про то,что мы воюем со всеми подряд в моем посте нашли? Иди закуси и больше не пищи хрень всякую.
        НЕКСУС
        1. MOSKVITYANIN Вчера, 20:13
          Цитата: НЕКСУС
          Еще одно чудо ВО. А наши ВКС на чьей стороне воюют? fool Вы хоть слово про то,что мы воюем со всеми подряд в моем посте нашли? Иди закуси и больше не пищи хрень всякую.

          Ты единственное тут такое чудо..... laughing ВКС РФ воюют на стороне САР против ИГИЛ...
          Это и постоянные авиаудары по сирийским регулярным частям как израильскими ВВС так и самолетами коалиции.Так же история турок с курдами.Зачистка Идлиба. грядут серьезные события в Сирии,в которых РФ не собирается стоять на обочине в роли статиста. Не удивлюсь ,если в Сирию будут переброшены дополнительные комплексы С-400 и Панцирь.

          Вниматочно читай в следующий раз что за чушь пишишь.... wassat или может ты имел ввиду ВВС ИГИЛ.... lol fool
          Ладно не кашлей болезный....
          MOSKVITYANIN
          1. НЕКСУС Вчера, 20:31
            Цитата: MOSKVITYANIN
            Вниматочно читай в следующий раз что за чушь пишишь....

            ВниМАТОЧНО вникай и смотри не захлебнись слюной,чудило. Повторяю для убогих-то что я имел ввиду,я черным по русски написал,а то что ты с Марса прилетел и всякую хрень тут несешь,это не ко мне,а к психиатру.
            НЕКСУС
            1. MOSKVITYANIN Вчера, 20:45
              ВниМАТОЧНО вникай и смотри не захлебнись слюной,чудило.

              Смотри напрягся, счас штаны порвутся, гы....
              вникай и смотри не захлебнись слюной,чудило.

              Соседу это скажи.... laughing
              АНАЛитик очередной, наши системы ПВО там не для борьбы с ИГИЛ и не для борьбы с теми, кто нападет на бедную САР с воздуха (два раза повторяю только дуракам, и так повторяю еще раз у ИГИЛ нет авиации), а для обороны СВОИХ ВБ от кого угодно (турков, американцев, марсиян и т.д.), даже от самой САР... fellow
              MOSKVITYANIN
  2. Freelancer7 Вчера, 14:47
    Как бы не завалили ПакФа... это было бы совсем печально... А от разгильдяйства не застрахован никто, даже ПакФа - например забыл включить отстрел ЛТЦ - дёргай чеку гранаты в окружении боевиков... американцы свои рэпторы берегут, не дай боже кто то свалится - падение престижа...
    Freelancer7
    1. Мар.Тира Вчера, 15:11
      Командование группировкой войск я думаю уже получило свою порцию лекарства от безалаберности и разгильдяйства.За убитого пилота чьи то головы полетели однозначно,и не только у чёрных бармалеев.К тому же мне кажется Су-57пришёл работать туда отнюдь не по духам.А отрабатывать боевую слаженность высокотехнологичными средствами борьбы и наведения,таким как А-50,С-400,и другими истребителями против вероятного противником.Их там как раз скопилось порядочно.Турция,США,Израиль,авиация каолиции
      Мар.Тира
    2. 11черный Вчера, 19:34
      Цитата: Freelancer7
      Как бы не завалили ПакФа... это было бы совсем печально... А от разгильдяйства не застрахован никто, даже ПакФа - например забыл включить отстрел ЛТЦ - дёргай чеку гранаты в окружении боевиков... американцы свои рэпторы берегут, не дай боже кто то свалится - падение престижа...

      Риск всегда имеется - но у полтинника очень мощный комплекс обороны имеется, там есть "фишки" поинтереснее ЛТЦ... только вот техника новая, еще не обкатанная, это и есть главный риск для Т-50 в Сирии. Хотя с другой стороны это и радует, на выходе получим еще более надежную машину.
      11черный
      1. Freelancer7 Вчера, 21:13
        А для США "пощупать" нашу новейшую машину, посмотреть его ЭПР, ТТХ, да а может быть и чем чёрт не шутит - завалить его "ИГИЛовскими" якобы ЗРК...
        Freelancer7
        1. 11черный Вчера, 22:26
          Цитата: Freelancer7
          А для США "пощупать" нашу новейшую машину, посмотреть его ЭПР, ТТХ, да а может быть и чем чёрт не шутит - завалить его "ИГИЛовскими" якобы ЗРК...

          Исходя из его оснащения - ПЗРК не сможет его завалить даже если отстреляется - повторюсь, у него очень сильный комплекс обороны..."прощупывать" его конечно будут, как без этого, да только наши ведь тоже не дураки.
          PS - возможно, эти машины будут прикрывать своими комплексами обороны наших штурмовиков от ПЗРК (это только предположение, как вариант), если наши решат расчистить эти конюшни....хотя это кажется слишком рискованным.
          11черный
  3. шурави Вчера, 15:08
    Чем больше группа, тем меньше потери.
    шурави
    1. MOSKVITYANIN Вчера, 19:06
      В случае, если опять обстреляют нашу авиабазу например, гы.... laughing
      MOSKVITYANIN
    2. Кент0001 Сегодня, 00:35
      ....от общего количества?
      Кент0001
  4. Усатый Кок Вчера, 20:52
    Возможно эта новость изначально была вбросом. Но если правда - то как то очень быстро Су-57 решили "Обкатать" в боевых условиях. Надеюсь что это инфо мусор
    Усатый Кок
  5. Салют Вчера, 22:43
    а представьте что вы посмотрели бы это видео лет 20 назад, какие были бы ощущения? видео из будущего
    Салют
  6. dDYHA Вчера, 23:14
    Война то кончилась. Вот и нарастили группировку. Ну как дети честное слово. Все же понятно.
    dDYHA
  7. Кент0001 Сегодня, 00:34
    Крутенная статья. Так все таки почему? АНАЛИТЕГИ с ВО в погоне за сенсацией...и рейтингом.
    Кент0001
  8. лысова Сегодня, 01:37
    Как говориться " запас ... ". А если серьёзно, убиваем двух зайцев сразу (основных). Интересно, как покажет себя ( ПАК ФА ), согласованность системы с пилотом.
    лысова
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