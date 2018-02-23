Зачем Россия вдруг нарастила группировку ВКС в Сирии?

Согласно поступающей из Сирии информации, за последние три дня российское Минобороны нарастило свою группировку в Арабской Республике. По неофициальным данным, на авиабазу в прибрежной Латакии прибыло 11 единиц боевой летной техники.Как сообщается, Хмеймим пополнился четырьмя штурмовиками Су-25СМ2, четырьмя сверхманевренными истребителями Су-35С, одним самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, а также двумя истребителями пятого поколения Су-57 (ПАК ФА).Прибытие последних подтвердили несколько источников, так или иначе связанных с Минобороны России.Просирийские СМИ связывают эти действия российских военных с нестабильной ситуацией вокруг Африна, где уже имели место быть непрямые столкновения турков и отрядов сирийского ополчения, а также с событиями в провинции Дейр-эз-Зор, где две недели назад под удар американской авиации попали граждане РФ.