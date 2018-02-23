В Зеленодольске состоялась церемония закладки МРК "Наро-Фоминск" проекта 21631

В настоящее время пять кораблей данного проекта – головной «Град Свияжск» и серийные «Углич», «Великий Устюг», «Зелёный Дол» и «Серпухов» – уже несут службу в составе ВМФ России.

Фото работ над реализацией проекта по созданию МРК в Зеленодольске

На сегодняшний день на стапелях АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» ведётся строительство еще 5 кораблей единиц проекта: «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево», «Ингушетия», «Грайворон» и «Град».