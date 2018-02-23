02:47 24 февраля

В Зеленодольске состоялась церемония закладки МРК "Наро-Фоминск" проекта 21631

Сегодня на Зеленодольском судостроительном предприятии им. Горького осуществлена закладка МРК «Наро-Фоминск» проекта 21631. Информацией о церемонии закладки делится пресс-служба предприятия Республики Татарстан. Речь идёт уже об 11-м малом ракетном корабле из серии, производимой в рамках контракта с министерством обороны РФ.

МРК проекта 21631 строятся с 2010 года. Это многоцелевые корабли класса «река-море», оснащённые целым спектром вооружений, включая ракетное, артиллерийское, зенитное, радиотехническое, противодиверсионное. Основная задача для таких кораблей связана с охрана особой экономической зоны России.

В частности, МРК указанного проекта несут на своём борту крылатые ракеты "Калибр" морского базирования.


Пресс-служба Зеленодольского завода:
В настоящее время пять кораблей данного проекта – головной «Град Свияжск» и серийные «Углич», «Великий Устюг», «Зелёный Дол» и «Серпухов» – уже несут службу в составе ВМФ России.


В Зеленодольске состоялась церемония закладки МРК "Наро-Фоминск" проекта 21631

Фото работ над реализацией проекта по созданию МРК в Зеленодольске


МРК «Зеленый Дол» проекта 21631 в 2016 году признавался лучшим ракетным кораблём во всём ВМФ России, завоевав приз Главкома Военно-морского флота по итогам выполнения ракетных стрельб.

Из материала:
На сегодняшний день на стапелях АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» ведётся строительство еще 5 кораблей единиц проекта: «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево», «Ингушетия», «Грайворон» и «Град».


В ходе закладки МРК «Наро-Фоминск» приняла участие делегация из подмосковного города, имя которого и получил новый малый ракетный корабль, строящийся для Военно-морского флота.

В общей сложности МО РФ закупит 12 малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М".

Использованы фотографии: www.zdship.ru
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Комментарии 41

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  1. Горный стрелок Вчера, 13:50
    Эти кораблики из наших внутренних водоемов достанут кого угодно ОЧЕНЬ ДАЛЕКО. американцы потому и бесятся, что мы их переиграли по крылатым ракетам. С учетом наших внутренних водоемов и каналов под прицелами калибров - вся Европа без исключения tongue
    Горный стрелок
    1. NKT Вчера, 13:55
      Только 12 шт малова-то....их же как пирожки можно печь, все отлажено....
      NKT
      1. просто экспл Вчера, 14:01
        так это 11 только из одной серии , а их емнип больше трех серий идет с калибрами .
        просто экспл
      2. МИХАН Вчера, 14:17
        Цитата: NKT
        Только 12 шт малова-то....их же как пирожки можно печь, все отлажено....

        Пока войны нет ! А потом таки и будет .. soldier
        МИХАН
      3. Елена Захарова Вчера, 14:28
        пирожки в печи пекут, которых очень много, а верфей для строительства таких кораблей маловато.
        Елена Захарова
      4. Сергей39 Вчера, 17:11
        Даёшь москитный флот! Много и разного
        Сергей39
    2. donavi49 Вчера, 14:04
      Конкретно эти корабли на внутренние водоемы очень ограничено. Большие переходы по Волге-Дону - только с разгрузкой и разборкой.
      donavi49
      1. Елена Захарова Вчера, 14:32
        Что за глупость?
        Его водоизмещение меньше тысячи тонн, максимальная осадка 2.6 метра.
        Он легко по всем нашим каналам туда сюда бегать может.
        Елена Захарова
        1. Геркулесыч Вчера, 15:17
          Лена love -разочарую вас!Низовой ветер выдувает воду настолько сильно, что Дон фактически можно реально перейти пешком! Местами глубина воды составляет меньше двух метров! Так что суда даже с малой осадкой ходят частично загруженные! Уже не один раз корабли просто глухо садились на Дону на дно! И такие факты увы, становятся обыденностью!!!
          Геркулесыч
          1. 3officer Вчера, 15:36
            Цитата: Геркулесыч
            Дон фактически можно реально перейти пешком!

            Ну это большая редкость,в крайнем случае перестоит недельку,воду подождет soldier . О самостоятельном плавании по реке вряд ли можно вообще говорить request да и нужно ли гнать этот проект на Черное,если наладят стабильное производство "Каракурта" на ССРЗ "Заливе" и "Море"- непосредственно на месте.
            3officer
          2. Елена Захарова Вчера, 16:10
            Ну да, верю...
            А вам по простоте своей душевной советую посмотреть инфу, что такое проект 507, который специально был создан для прохождения по Волго-Донскому каналу с выходом в Таганрогский залив...
            Дедвейт - 5300
            Полное водоизмещение - 6700 тонн
            Осадка - 3.5 метра.

            Ну а МРК 21631 на их фоне манюхасенькая шлюпка.
            Ну пусть не шлюпка, катерок...
            Елена Захарова
            1. Seaman77 Вчера, 16:46
              Цитата: Елена Захарова
              а МРК 21631 на их фоне манюхасенькая шлюпка

              Елена, hi проект 507 это здорово конечно, но вот только осенью 16 года "Серпухов" и "Зеленый Дол" совершили межфлотский переход на Балтику вокруг Европы, из-за того, что с их осадкой 2,6м не смогли пройти по Дону...
              Ps Тимур, приветствую hi
              Seaman77
              1. 3officer Вчера, 16:59
                Взаимно Роман hi А вы все по Америкам laughing пора бы и в отгулы!
                3officer
                1. Seaman77 Вчера, 17:28
                  Цитата: 3officer
                  все по Америкам

                  ну это спутник захватил сейчас LES звездно-полосатых, вчера у меня был флажок родины кенгуру... feel А вообще сейчас в Индийском, едем на Тайвань, а потом второй док (10 летний) в Китае.
                  Цитата: 3officer
                  пора бы и в отгулы

                  рановато еще, только месяц как в море. К лету должен приехать. У меня все расчитанно wink
                  Seaman77
                  1. 3officer Вчера, 17:35
                    Отличный график good Как раз "подремонтиться"- рейсик -и домой, из той жары то laughing
                    3officer
          3. ГИК Вчера, 18:26
            Уважаемый, низовка-нагоняет воду в Дон, а верховка-выгоняет и Дон мелеет. Живу в Ростове на Дону.
            ГИК
      2. 210окв Вчера, 14:38
        А они что?Службу там что ли будут нести?Чёрное,Каспийское,Балтийское ,Средиземное моря.Вот их место службы.
        Цитата: donavi49
        Конкретно эти корабли на внутренние водоемы очень ограничено. Большие переходы по Волге-Дону - только с разгрузкой и разборкой.
        210окв
    3. сибиралт Вчера, 14:24
      Раньше мог бы дойти до Омска по Иртышу, да Казахстан его наполовину перекрыл. winked
      сибиралт
      1. Елена Захарова Вчера, 14:42
        До Омска и сейчас проблем нет.
        Ну а Иртыш, точнее часть воды да, забирает Казахстан.
        Канал Иртыш- Караганда, был построен и введён в эксплуатацию ещё в сов годы, в шестидесятые.
        В первую очередь для обеспечения водой Караганды, его угольного бассейна и Карагандинского металлургического комбината в Темиртау.
        Елена Захарова
    4. Каракурт Вчера, 15:40
      Мой город drinks soldier ,поздновато с новостью
      Каракурт
    5. Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 15:46
      давно мы их переиграли по крылатым ракетам, не просветите? :)
      Евгений Гончаров (smoogg)
  2. Геркулесыч Вчера, 14:00
    12 мало как не крути! Даже таких нам нужно минимум 35-40! Сразу скажу, что цифры взяты не с потолка, кавторанг в запасе производил расчеты и даже свои выкладки куда то или в Москву, или в Санкт Петербург отсылал! С его младшим сыном знаком, тоже военный моряк, и с отцом полностью согласен! И меня они вдвоем убедили в своих расчетах!
    Геркулесыч
    1. donavi49 Вчера, 14:09
      Так Каракурты же еще будет.

      Вообще будет интересно кто раньше. 56 цилиндровые мегамонстры от Звезды планово развалятся на 8000 часах ресурса у Каракурта (плюс там ТО и межремонтные очень жесткие и частые). Или 20 цилиндровые китайцы CHD622V20 с ресурсом в 26000 hours.
      donavi49
      1. Seaman77 Вчера, 16:56
        Цитата: donavi49
        56 цилиндровые мегамонстры

        wassat ...это как?? 14 движков от "приоры "???
        Seaman77
        1. donavi49 Вчера, 17:31

          Почти. Причем на Каракурт идут спарки 2х56 на одной передаче. Вообще обычно практически любое предложение от Звезды традиционно самое многоцилиндровое в мире.
          Впрочем плюсы там есть, основной, несмотря на высокую трудоемкость, сам агрегат низкотехнологичен и его возможно собирать (собственно еще с 60-х годов и собирают) без всяких там технологичных станков или прочих сложных элементов.
          Однако есть и масса минусов, среди которых низкий ресурс (6000-8000 часов, против 16-20 цилиндровых конкурентов у которых по 20-35 тысяч), сложная эксплуатация и длительные ТО.
          donavi49
          1. Seaman77 Вчера, 18:26
            Цитата: donavi49
            2х56 на одной передаче

            механики там вешаться будут... У нас 6 цилиндров (правда больших)+ 3 динамки, и то они начинают "нервничать" когда надо "поршень дергать"... При всем уважении к механикам. hi
            Цитата: donavi49
            сам агрегат низкотехнологичен и его возможно собирать (собственно еще с 60-х годов и собирают) без всяких там технологичных станков или прочих сложных элементов.

            ну, как я и сказал , "приора".
            Цитата: donavi49
            Однако есть и масса минусов, среди которых низкий ресурс......сложная эксплуатация и длительные ТО.

            оно и понятно. 56 цилиндров или 20.
            Я работал на высокооборотистом дизеле через "gear" (IMO: 9547764, если не ошибаюсь около 900 rpm) и не горю желанием снова повторить. Во-первых сложно маневрировать, когда у тебя "самый малый" 7 узлов, а полный морской 11,5. А во-вторых , когда эта самая "коробка передач" отказалась переключаться в канале, было не очень приятно.... Благо, глубины ещё позволяли, и мы ушли за бровку и бросили якорь.
            Seaman77
    2. Piramidon Вчера, 14:11
      Цитата: Геркулесыч
      12 мало как не крути! Даже таких нам нужно минимум 35-40! Сразу скажу, что цифры взяты не с потолка, кавторанг в запасе производил расчеты и даже свои выкладки куда то или в Москву, или в Санкт Петербург отсылал! С его младшим сыном знаком, тоже военный моряк, и с отцом полностью согласен! И меня они вдвоем убедили в своих расчетах!

      А МРК проекта 22800 («Каракурт») они считали?
      Piramidon
      1. просто экспл Вчера, 14:22
        а 22160 чего забыли ?
        3 серии по 12 шт в каждой + возможный опцион .
        просто экспл
      2. Геркулесыч Вчера, 15:35
        Пиромидон -я по Русски -речь шла о другом проекте, Карокурты в расчет не входили, ибо у них тоннаж меньше!
        Геркулесыч
    3. тол100в Вчера, 14:21
      Цитата: Геркулесыч
      И меня они вдвоем убедили в своих расчетах!

      Вот почему с учетом ограничений по РСМД , необходимо строить баржи, понтоны и прогулочные катера (река-море)! А еще лучше сухогрузы, с возможностью контейнерных перевозок, не путать с лихтерами!
      тол100в
  3. Под куполом Вчера, 14:12
    сколько металла надо на такую штуку...
    Под куполом
    1. Piramidon Вчера, 14:24
      Цитата: Под куполом
      сколько металла надо на такую штуку...

      А сколько таких "штук" можно из металла одного авианосца построить?
      Piramidon
      1. Елена Захарова Вчера, 14:30
        100 штук.
        Ну чуть меньше, смотря какой авианосец.
        Елена Захарова
  4. Every Вчера, 14:17
    Речь идёт уже об 11-м малом ракетном корабле из серии, производимой в рамках контракта с министерством обороны РФ.
    В общей сложности МО РФ закупит 12 малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М".

    Главное, не останавливаться.
    Корабелы получили опыт строительства, поднатаскали молодежь. Нельзя допускать потери кадров. Ведь сколько бы ни был хорош корабль на бумаге, для воплощения его в железо нужны корабелы.
    Теперь можно часть рабочих перебросить на другие судостроительные заводы, например в Керчь, где у Зеленодольцев есть свои стапели.
    А там уже можно строить корабли и покрупнее (в самом Зеленодольске это не возможно, они по Волге не пройдут). Обученный персонал имеется, теперь слово за МО, точнее за заказами.
    Every
  5. rocket757 Вчера, 15:37
    Пусть так, разносторонний опыт тож нужен. За супер-пупер боевую единицу мож не тянут, но очень кое что может. Не зря сделали.
    rocket757
  6. next322 Вчера, 15:50
    с 10 корабля панцири ставят,это конечно лучше дуэта .........но ужасные китайские движки, не позволяют ввести вышний волочек уже 1,5 года........тягомотина затянется лет на 10 со всей серией,с учетом строительства единицы по 3-4 года
    next322
  7. Zomanus Вчера, 17:08
    Ну по сути это надводные платформы с крылатыми ракетами.
    И их задача в угрожаемый период разбежаться по водным
    путям и быть готовыми нанести удар КР.
    Сейчас КР, а в будущем может и гиперзвуковым оружием.
    Zomanus
  8. ГИК Вчера, 18:28
    Цитата: Геркулесыч
    Лена love -разочарую вас!Низовой ветер выдувает воду настолько сильно, что Дон фактически можно реально перейти пешком! Местами глубина воды составляет меньше двух метров! Так что суда даже с малой осадкой ходят частично загруженные! Уже не один раз корабли просто глухо садились на Дону на дно! И такие факты увы, становятся обыденностью!!!
    ГИК
  9. andrewkor Вчера, 19:49
    А я строчку служил под Наро-Фоминском,по линии связи прикомандирован к батальону обслуживания летних лагерей академии им.Фрунзе.Вот было лафа!
    andrewkor
  10. KudrevKN Вчера, 21:24
    Семь футов под килем! С Праздником!
    KudrevKN
  11. андрон-30 Вчера, 21:39
    приятно знать что в нашей стране делают то что не доступно другим ,тем более не доступно нашим "друзьям", слава оружию России , слава защитникам России , слава всем Россиянам , с праздником всех .
    андрон-30
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