В Зеленодольске состоялась церемония закладки МРК "Наро-Фоминск" проекта 21631
Сегодня на Зеленодольском судостроительном предприятии им. Горького осуществлена закладка МРК «Наро-Фоминск» проекта 21631. Информацией о церемонии закладки делится пресс-служба предприятия Республики Татарстан. Речь идёт уже об 11-м малом ракетном корабле из серии, производимой в рамках контракта с министерством обороны РФ.
МРК проекта 21631 строятся с 2010 года. Это многоцелевые корабли класса «река-море», оснащённые целым спектром вооружений, включая ракетное, артиллерийское, зенитное, радиотехническое, противодиверсионное. Основная задача для таких кораблей связана с охрана особой экономической зоны России.
В частности, МРК указанного проекта несут на своём борту крылатые ракеты "Калибр" морского базирования.
Пресс-служба Зеленодольского завода:
МРК «Зеленый Дол» проекта 21631 в 2016 году признавался лучшим ракетным кораблём во всём ВМФ России, завоевав приз Главкома Военно-морского флота по итогам выполнения ракетных стрельб.
Из материала:
В ходе закладки МРК «Наро-Фоминск» приняла участие делегация из подмосковного города, имя которого и получил новый малый ракетный корабль, строящийся для Военно-морского флота.
В общей сложности МО РФ закупит 12 малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М".
МРК проекта 21631 строятся с 2010 года. Это многоцелевые корабли класса «река-море», оснащённые целым спектром вооружений, включая ракетное, артиллерийское, зенитное, радиотехническое, противодиверсионное. Основная задача для таких кораблей связана с охрана особой экономической зоны России.
В частности, МРК указанного проекта несут на своём борту крылатые ракеты "Калибр" морского базирования.
Пресс-служба Зеленодольского завода:
В настоящее время пять кораблей данного проекта – головной «Град Свияжск» и серийные «Углич», «Великий Устюг», «Зелёный Дол» и «Серпухов» – уже несут службу в составе ВМФ России.
Фото работ над реализацией проекта по созданию МРК в Зеленодольске
МРК «Зеленый Дол» проекта 21631 в 2016 году признавался лучшим ракетным кораблём во всём ВМФ России, завоевав приз Главкома Военно-морского флота по итогам выполнения ракетных стрельб.
Из материала:
На сегодняшний день на стапелях АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» ведётся строительство еще 5 кораблей единиц проекта: «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево», «Ингушетия», «Грайворон» и «Град».
В ходе закладки МРК «Наро-Фоминск» приняла участие делегация из подмосковного города, имя которого и получил новый малый ракетный корабль, строящийся для Военно-морского флота.
В общей сложности МО РФ закупит 12 малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М".
Использованы фотографии: www.zdship.ru
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