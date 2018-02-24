15:10 24 февраля

Псков 23 февраля

23 февраля 2018г. в районе г.Пскова именуемым Кресты прошли торжества в честь 100-летия создания РККА.

В Крестах, в 1969г. был установлен памятник посвященный событиям февраля 1918 г.




Основные бои 18 года происходили южнее в районе Черехи.

Февраль месяц на удивление выдался зимним и в ожидании торжеств и участникам, и зрителям пришлось немного померзнуть. Мерзли солдаты, мерзли музыканты, мерзла техника.





Внимание привлекла знаменная группа, обмундированная в "Ратник". Как-то в "Ратнике", с саблями наголо, смотрится несколько непривычно.



В торжественном параде участвовали десантники, мотопехота, летчики, пограничники, морские пограничники и студенты академии ФСИН.



Был проведен пробных проход.




По итогам которого командиры были вызваны на "ковер" и получили втык.



Подсуетились журналисты.




Но парад прошел без эксцессов.



По окончанию парада, по традиции, техника была отдана на "разграбление" детворе.




Из техники появилось что-то новенькое: снегоход - летом его почему-то не показывают, и БТР-МДМ.






Из комментариев офицера-экскурсовода. БТР-МДМ в сравнении с БТР-Д, хороший, и перевозит побольше, и пролазит почти всюду. Но иногда переворачивается и хорошая мишень для гранатометчика.

По окончанию торжеств была проведена реконструкция событий 1918г. Реконструкция была проведена силами 76ДШД. Поэтому это была не историческая, а пожалуй тематическая реконструкция.

Место для фотосъемки очень неудобное, встречное солнце и снег. Так-что извините за фотокадры. "Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет"

Вновь созданные подразделения РККА окопались...



...и заслали солдата-пропагандиста в ряды зрителей.




В подразделение прибыл комиссар, разъясняющий последние декреты.



После непродолжительной стрельбы, силами кайзеровцев окопы РККА были взяты.





Но подоспевшее подразделение РККА отбила атаку. В конце концов , мы победили.

А под конец реконструкции произошло братание зрителей с солдатами РККА и Кайзера.



Кроме победы РККА, комментатор еще пытался протолкнуть мысль о том что бои 1918 года проходили в этом месте.

Вот таким выдался по настоящему зимний, и во много интересный день 23 февраля 2018г. в Пскове.
Автор: Игорь, Псков


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Комментарии 14

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  1. oldseaman1957 Сегодня, 03:13
    Сейчас всё пафосно, весело и познавательно. Сто лет назад всё было совершенно по другому: тупо уставшая и обескровленная от войны кайзеровская Германия, мечтающая оживить свою уже никакую экономику за счёт репараций по Брестскому миру, и созданная из чего придётся Красная гвардия, "заслуги" которой, при тщательном рассмотрении весьма сомнительны. Но всё-таки они были первыми кто "кинул камень в воду". И мир изменился!
    oldseaman1957
    1. 210окв Сегодня, 07:19
      Дело не в пафосе.А в памяти.Нынешнее молодое поколение если и наслышано о прошедшем празднике,то наверняка не знает к какому событию это приурочено.А надо рассказывать незнающим и напоминать забывчивым.
      Цитата: oldseaman1957
      Сейчас всё пафосно, весело и познавательно. Сто лет назад всё было совершенно по другому: тупо уставшая и обескровленная от войны кайзеровская Германия, мечтающая оживить свою уже никакую экономику за счёт репараций по Брестскому миру, и созданная из чего придётся Красная гвардия, "заслуги" которой, при тщательном рассмотрении весьма сомнительны. Но всё-таки они были первыми кто "кинул камень в воду". И мир изменился!
      210окв
    2. сибиралт Сегодня, 08:30
      Если сабли, то где конница, или хотя бы тачанка для антуража? Праздники тоже продумывать надо. winked
      сибиралт
      1. svp67 Сегодня, 09:18
        Цитата: сибиралт
        или хотя бы тачанка для антуража

        А вот не было их тогда еще....
        svp67
      2. 210окв Сегодня, 11:12
        Тогда только броневик...Тачанки и в самом деле позднее.Это изобретение умельцев батьки Махно.А дальше Первая Конная новинку приняла на вооружение.
        Цитата: сибиралт
        Если сабли, то где конница, или хотя бы тачанка для антуража? Праздники тоже продумывать надо. winked
        210окв
    3. svp67 Сегодня, 09:20
      Цитата: oldseaman1957
      созданная из чего придётся Красная гвардия, "заслуги" которой, при тщательном рассмотрении весьма сомнительны

      А вот это можно разъяснить. В чем сомнения то? Что люди не воевали и не гибли. В чем Ваши "сомнения"?
      ..Но уже 23 февраля в 15 верстах от Пскова передовой отряд германцев встретил первый отпор и даже попятился под огнем. Город защищали наспех собранные войска под командованием бывшего полковника Генерального штаба Г. Пекливанова – 2-й красноармейский полк Черепанова, сформированный из солдат Северного фронта, отряды латышских стрелков, псковских красногвардейцев, питерских рабочих и солдат, а также отступившие сюда остатки частей 70-й пехотной, 15-й кавалерийской дивизий, двух ударных батальонов старой армии. Отмечено участие в боях под Псковом и Нарвой офицеров 15-го Украинского гусарского, 15-го Татарского уланского, Копорского пехотного полков, некоторых других людей, Советской власти, конечно, никак не симпатизировавших, но сражавшихся за честь России.
      В ходе тяжелых упорных боев 24 февраля немцы, подтянув тылы, артиллерию и резервы, создав превосходство в силах, прорвались на окраину Пскова, в ночь на 25-е вышли к центру, 28-го овладели всем городом, который три раза переходил из рук в руки. Остановлены были немцы под станцией Торошино с помощью прибывших из Питера батальона 1-го корпуса, Тукумского латышского полка, 2-го запасного пулеметного полка регулярной Красной Армии, красногвардейцев петроградских заводов.
      Причем действия лично Пекливанова в тех тяжелейших условиях хаоса, паники и развала фронта командованием были оценены положительно.
      Под Нарвой, которая пала 3 марта, в день заключения Брестского мира, войсками данного участка руководил бывший командующий 12-й армией генерал-лейтенант Д. Парский. Комендантом Нарвы назначили наркомвоенмора матроса Дыбенко, вождя Центробалта и героя Октября, который, однако, преступно бросил город, с эшелоном своих матросов уехал в Гатчину и насильно захватил с собой еще и Парского. 7-го марта Дыбенко прибыл в Ямбург, где сумевший сбежать от него Парский успешно наладил оборону. Но ненадолго, – затем Дыбенко поехал кататься по России дальше, доехав до Саратова, видимо, не смея показаться на глаза своим подчиненным и начальникам. По возвращении он был предан суду, исключен из партии и приговорен к расстрелу, однако по ходатайству Коллонтай помилован и дальнейшими подвигами в гражданской заслужил прощение и восстановление в рядах.
      Были ли бои под Нарвой? Да, были. У станций Йыхви и Кохтла отличился бронепоезд путиловских красногвардейцев, заставивший немцев отступить. Только под натиском превосходящих сил пехоты и артиллерии оставили Нарву части 3-го красноармейского полка Северного фронта, латышские отряды отрядов Клявс-Клявина и Азина, венгры-интернационалисты Бела Куна, эстонский ревельский отряд Пыльда, рабочие отряды из Петрограда.

      Цитата: oldseaman1957
      Но всё-таки они были первыми кто "кинул камень в воду"

      svp67
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:20
    Игорь hi Спасибо за статью, а чего бойцы в "Ратнике "с шашками нагало, но без аквалангов? recourse Вот так из истории и делают муляж! !
    Геркулесыч
    1. svp67 Сегодня, 09:13
      Цитата: Геркулесыч
      Вот так из истории и делают муляж! !

      Муляж? А то, что
      и заслали солдата-пропагандиста в ряды зрителей.
      а у него за спиной СКС-45, это ничего?
      svp67
      1. ALEA IACTA EST Сегодня, 10:11
        Ну не из берданки же по колбасникам палить.
        ALEA IACTA EST
        1. svp67 Сегодня, 10:18
          Цитата: ALEA IACTA EST
          Ну не из берданки же по колбасникам палить.

          Да вот "берданку" еще можно было бы объяснить, но СКС-45...
          svp67
  3. gla172 Сегодня, 08:12
    """""Основные бои 18 года происходили южнее в районе Черехи"""""
    ....Статье+...а пишется через Ё....Черёха с ударением на ё....был там в санатории в 90-х....красивые места!!!
    gla172
    1. igordok Сегодня, 08:57
      Цитата: gla172
      а пишется через Ё....Черёха с ударением на ё

      Извините, по привычке, а может из-за лени, так написал. У нас не заморачиваются по поводу наименования, а зачастую и произносят так.
      Памятный знак на месте боев 24 февраля 1918г. в Пскове (Черёха, Лопатино).
      igordok
  4. Аскет Сегодня, 11:06
    Радует, что во многих городах прошли торжественные мероприятия посвящённые 100-летию Красной Армии, даже в украинском Кривом Роге

    А это военный парад в Омске, где курсанты бронетанкового училища из Анголы исполнили необычный танец
    Аскет
  5. BRONEVIK Сегодня, 12:16
    Событие полулегендарное
    Но круто отметили
    Спс
    BRONEVIK
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