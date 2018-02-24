Псков 23 февраля

23 февраля 2018г. в районе г.Пскова именуемым Кресты прошли торжества в честь 100-летия создания РККА.В Крестах, в 1969г. был установлен памятник посвященный событиям февраля 1918 г.Основные бои 18 года происходили южнее в районе Черехи.Февраль месяц на удивление выдался зимним и в ожидании торжеств и участникам, и зрителям пришлось немного померзнуть. Мерзли солдаты, мерзли музыканты, мерзла техника.Внимание привлекла знаменная группа, обмундированная в "Ратник". Как-то в "Ратнике", с саблями наголо, смотрится несколько непривычно.В торжественном параде участвовали десантники, мотопехота, летчики, пограничники, морские пограничники и студенты академии ФСИН.Был проведен пробных проход.По итогам которого командиры были вызваны на "ковер" и получили втык.Подсуетились журналисты.Но парад прошел без эксцессов.По окончанию парада, по традиции, техника была отдана на "разграбление" детворе.Из техники появилось что-то новенькое: снегоход - летом его почему-то не показывают, и БТР-МДМ.Из комментариев офицера-экскурсовода. БТР-МДМ в сравнении с БТР-Д, хороший, и перевозит побольше, и пролазит почти всюду. Но иногда переворачивается и хорошая мишень для гранатометчика.По окончанию торжеств была проведена реконструкция событий 1918г. Реконструкция была проведена силами 76ДШД. Поэтому это была не историческая, а пожалуй тематическая реконструкция.Место для фотосъемки очень неудобное, встречное солнце и снег. Так-что извините за фотокадры. "Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет"Вновь созданные подразделения РККА окопались......и заслали солдата-пропагандиста в ряды зрителей.В подразделение прибыл комиссар, разъясняющий последние декреты.После непродолжительной стрельбы, силами кайзеровцев окопы РККА были взяты.Но подоспевшее подразделение РККА отбила атаку. В конце концов , мы победили.А под конец реконструкции произошло братание зрителей с солдатами РККА и Кайзера.Кроме победы РККА, комментатор еще пытался протолкнуть мысль о том что бои 1918 года проходили в этом месте.Вот таким выдался по настоящему зимний, и во много интересный день 23 февраля 2018г. в Пскове.