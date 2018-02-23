Неизвестный угрожал осуществлением взрыва у базы ВМС США Китсап

Командование ВМС США распространяет сообщение об угрозе теракта на одной из военных баз. Речь идёт о базе военно-морских сил Китсап в штате Вашингтон. Это одна из крупнейших баз Тихоокеанского флотского соединения США (вторая после базы в Сан-Диего). В материале, опубликованном на странице военной базы в Фейсбуке, говорится о том, что к воротам контрольно-пропускного пункта военного объекта подъехал неизвестный на внедорожнике и заявил, что он осуществит взрыв, если не будут выполнены его условия.По словам мужчины, на его теле было закреплено взрывное устройство.Военнослужащие базы Китсап приняли решение о временно закрытии доступа для всех автомобилей на военную базу, после чего решили перейти к нейтрализации угрозы. В итоге угрожавший себя подорвать мужчина был задержан. Его имя не сообщается. По последней информации, при задержании никто, включая самого задержанного, не пострадал. При обыске никакого взрывного устройства ни на его теле, ни в автомобиле обнаружено не было. Заявлено об обнаружении во внедорожнике пакета, который (по заявлениям командования базы) представлял собой муляж бомбы.При этом нет данных о том, какие именно условия выдвигал псевдотеррорист.Для справки:На военной базе Китсап размещены подводные лодки типа «Огайо», а также крупнейшее в ВМС США хранилище ГСМ. Также на базе имеется единственный на тихоокеанском побережье США сухой док, способный принимать авианесущие военные корабли.Китсап – территориально самая близкая база ВМС США к границам России.