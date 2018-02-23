02:46 24 февраля

Неизвестный угрожал осуществлением взрыва у базы ВМС США Китсап

Командование ВМС США распространяет сообщение об угрозе теракта на одной из военных баз. Речь идёт о базе военно-морских сил Китсап в штате Вашингтон. Это одна из крупнейших баз Тихоокеанского флотского соединения США (вторая после базы в Сан-Диего). В материале, опубликованном на странице военной базы в Фейсбуке, говорится о том, что к воротам контрольно-пропускного пункта военного объекта подъехал неизвестный на внедорожнике и заявил, что он осуществит взрыв, если не будут выполнены его условия.

По словам мужчины, на его теле было закреплено взрывное устройство.

Военнослужащие базы Китсап приняли решение о временно закрытии доступа для всех автомобилей на военную базу, после чего решили перейти к нейтрализации угрозы. В итоге угрожавший себя подорвать мужчина был задержан. Его имя не сообщается. По последней информации, при задержании никто, включая самого задержанного, не пострадал. При обыске никакого взрывного устройства ни на его теле, ни в автомобиле обнаружено не было. Заявлено об обнаружении во внедорожнике пакета, который (по заявлениям командования базы) представлял собой муляж бомбы.


При этом нет данных о том, какие именно условия выдвигал псевдотеррорист.

Для справки:
На военной базе Китсап размещены подводные лодки типа «Огайо», а также крупнейшее в ВМС США хранилище ГСМ. Также на базе имеется единственный на тихоокеанском побережье США сухой док, способный принимать авианесущие военные корабли.

Неизвестный угрожал осуществлением взрыва у базы ВМС США Китсап


Китсап – территориально самая близкая база ВМС США к границам России.

Использованы фотографии: Facebook
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Геркулесыч Вчера, 15:09
    А у них все теракты как и террористы в америке фейковые! Даже бомбы ненастоящие! fool
    Геркулесыч
    1. 210окв Вчера, 15:15
      Псих он и в штатах псих...Интересный подход к русским словам на сайте..Блокируют.
      Цитата: Геркулесыч
      А у них все теракты как и террористы в америке фейковые! Даже бомбы ненастоящие! fool
      210окв
    2. vovanpain Вчера, 17:58
      новость не стоящая выеденного яйца,таких сумасшедших везде хватает. request
      vovanpain
    3. Geisenberg Вчера, 20:17
      Цитата: Геркулесыч
      А у них все теракты как и террористы в америке фейковые! Даже бомбы ненастоящие! fool


      Чего угрожать то было ? Надо было взрывать )))
      Geisenberg
  2. Rusland Вчера, 15:09
    Полицейских бы вызвали, они сразу бы со смельчаком разделались, на килограмм точно бы поправился smile .
    Rusland
  3. Горный стрелок Вчера, 15:39
    А они, похоже, сдрейфили, охрана базы... А тема интересная. Крупнейшее хранилище ГСМ, говоришь? А беспилотники там ещё можно? Может, стоить свести счёт за Хмейним? wassat
    Горный стрелок
    1. san4es Вчера, 16:28
      Цитата: Горный стрелок
      ... А беспилотники там ещё можно?, wassat

      ...Можно soldier

      На военной базе Китсап размещены подводные лодки типа «Огайо».
      Миссия военно-морской базы
      Кицап: служить базой для флота флота по всему Западному побережью и предоставлять базовые эксплуатационные услуги, включая поддержку как надводных кораблей, так и атомных подводных лодок, имеющих свои порты в Бремертоне и Бангоре.
      san4es
  4. Сергей-8848 Вчера, 15:43
    Чуханская подготовка "террориста". Несерьёзно. Годится только для "NY". Смешно!
    Сергей-8848
  5. Дормидонт Вчера, 17:32
    Баклан. Больше дела, меньше слов
    Дормидонт
  6. Теренин Вчера, 19:24
    [b]Неизвестный угрожал осуществлением взрыва у базы ВМС США Китсап[/b. Что то матрасные "тормозить" начали winked , мы уже ожидали сообщения, что ...госдеп сообщил, "при обыске у неизвестного обнаружили...портрет Путина В.В."... yes
    Теренин
    1. словак Вчера, 20:34
      На правой груди. На левой- Сталин. Теперь будут искать связь со СМЕРШ и ФСБ
      словак
      1. Теренин Вчера, 22:39
        Искать, утруждать себя? request да, это ниже их достоинства. Они просто знают и всё, этого для "всего прогрессивного человечества" достаточно negative .
        Теренин
  7. словак Вчера, 20:31
    Не серьезный мужик. Надеюсь, найдется 1000 американских мужчин, которые посетят американские же военные базы и не только на территории США, но уже результативно...
    словак
  8. Spez Сегодня, 00:39
    А стрельнуть ему в башку на КПП не догадались...
    Spez
Картина дня