15:44 25 февраля

В Болгарии усилилось недовольство от поведения ЕС и США



Болгарские власти перестали скрывать свое раздражение от поведения ЕС и США. В Софии на самом высоком уровне начали делать ультимативные заявления и даже пригрозили Брюсселю ответными мерами! Члены болгарского правительства начали методично отправлять в Брюссель и Вашингтон четкие послания. "Мы годами исполняли все критерии. Теперь, я убежден, пришло время, чтобы вы в Брюсселе приняли решение о вступлении Болгарии в Шенген! Со всем уважением к моим друзьям в Греции, не может так быть, чтобы Греция была в Шенгене, а Болгария – нет!"- заявил премьер Бойко Борисов на Мюнхенской конференции по безопасности.

Досталось и американцам. "Америка уже не та" - заметил Борисов. И конкретно обвинил Вашингтон в попытке выкрутить руки болгарам, предлагая американское оружие на завышенных цен. "Перед американскими коллегами я поставил вопрос! Разве можно предлагать нам такие цены на самолеты и танки? “ Напоминаем, что Президент Болгарии Румен Радев и Министр обороны Красимир Каракачанов недавно заявили, что их страна не модернизировала свою армию уже 27 лет!


Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева потребовала от еврочиновников принять Болгарию в Шенген до конца этого года. Это заявление болгарского министра приобретает особый вес, если учесть, что в настоящее время Болгария является председателем ЕС. Двери в Шенген остаются закрытыми, несмотря на все положительные действия и оценки. В Еврокомиссии подчеркивают, что Болгария выполняет все технические условия для присоединения к Шенгену. Однако Германия и Франция постоянно выражают свои „сомнения“ по поводу приема Болгарии и Румынии.

По данным соцопросов, членство в Евросоюзе оценивают положительно 57% болгар. Лишь 14% относятся отрицательно, а одна четвертая имеет нейтральную позицию. Уровень поддержки достаточно высокий благодаря заметным успехам, достигнутым болгарской экономикой за последние 5 лет (стабильный рост 3,6-3,9%). Так, например - ВВП Болгарии в 2017 году превысил планку 50 млрд. евро, что является рекордом для всей истории страны! За 2018 год прогнозируют ВВП в 52 млрд. евро. При этом уровень безработицы снизился до 5,6%. Заработные платы хоть и отстают в 5-6 раз от германских, тем не менее находятся на втором месте по росту среди стран ЕС. 20 лет назад эта разница была в 18-20 раз. Финансовое состояние в стране на сегодня стабильное. По соотношению внешних госдолгов к ВВП Болгария входит в тройку стран ЕС с самыми лучшими показателями. Впечатляет факт - в виду того, что 27 лет назад Болгария вышла из эпохи социализма банкротом (в 90-ых объявила мораторий на выплаты по внешним кредитам), ныне в казну собрано золотовалютных резервов в размере 22,5 млрд евро. Несмотря на эти хорошие результаты, у болгар остается ощущение, что в ЕС на них смотрят как на второсортных людей. Ведь Западу не нравится, что болгары являются самым русофильским народом в ЕС с уровнем симпатии к России, по разным соцопросам, от 76 до 82%!
Автор: Петр Петров


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Комментарии 67

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:38
    Петр красиво изложил про недовольство и русофилию болгар.
    Позволь теперь немного дегтя в твою бочку меда подбросить.
    Болгария дважды участвовала в войне против РОССИИ...также будет и в третий раз.
    Далее Болгария присоединилась к санкциям против России и как я вижу не намерена выходить из них...прям так любит Россию что готова удушить ее в своих объятиях.
    Далее Болгария своими действиями воспрепятствовала строительству Южного потока вопреки интересам РОССИИ и самой Болгарии в угоду немцам и США...хе хе она нас так любит ,так любит что готова вставлять палки под колеса где угодно...такая вот русофилия у Болгарии.
    Возможно на бытовом уровне часть болгаров хорошо относится к русским но на этом все и кончается ...дальше начинается русофобская политика против нашей страны в угоду Вашингтону и Брюсселю.
    Наивностью господа болгары мы давно уже не страдаем...судим по делам вашим.
    Тот же ЛЕХА
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:46
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Наивностью господа болгары мы давно уже не страдаем...судим по делам вашим.

      болгары были недовольны турками,немцами,русскими...теперь американцами и всем европейским союзом... они вообще кем-нибудь довольны?
      андрей юрьевич
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:51
        они вообще кем-нибудь довольны?


        У болгарского правительства чисто меркантильный интерес к своим хозяевам.
        Уверен как только власть Брюсселя и Вашингтона ослабнет и денежный поток от них закончится Болгария мигом переобуется в прыжке и начнет мурлыкать под нос другому хозяину...такова реальность.
        Тот же ЛЕХА
        1. Logall Сегодня, 06:56
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Болгария мигом переобуется в прыжке и начнет мурлыкать под нос другому хозяину.

          Турции? Кому станут мурлыкать? России - вряд-ли... А больше некому!
          Logall
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:03
            Турции?

            Если турки будут платить за банкет в БОЛГАРИИ ... smile помурлыкают и им.
            Тот же ЛЕХА
      2. AwaZ Сегодня, 10:59
        вы где то видели что б шлюхи были довольны сутенером?
        Однако я не про это хотел сказать. СМИ РФ и даже наш с вами ресурс тут , постоянно с ужасом рассказывают о болгарской действительности и ужасах жизни в ЕС, однако , в статье это , все как раз наоборот... Получается что в ЕС Болгария получила толчок к развитию и прогресс налицо...
        AwaZ
        1. pytar Сегодня, 11:35
          вы где то видели что б шлюхи были довольны сутенером?

          Это пахнет нарушением правилах сайта... no
          СМИ РФ и даже наш с вами ресурс тут , постоянно с ужасом рассказывают о болгарской действительности и ужасах жизни в ЕС, однако , в статье это , все как раз наоборот... Получается что в ЕС Болгария получила толчок к развитию и прогресс налицо...

          Нормально. СМИ выполняют основную роль в информационной войне. "Там все плохо" и есть основны лайт-мотив! wink
          В реалность ситуация иная. Болгарская социалистическая экономика была заточенная на 90% на советский рынок. Не зря называли Болгарии 16-тая республика. Когда СССР рухнул, Болгария оказалась в западня! То что в России тогда творилось, в Болгарии произходило еще хуже! До 2007 г. /входнения в ЕС/ страна выжила распродавая свои активы. Не все, так как болшинства социалистического наследия не годилось для работу рыночные условия. После вхождения в ЕС ситуация начала менятся к лучшему! Влились 15 млрд. евра дотации и проводится активная логистика по преустройство экономике на рыночных условий! Есть проблемый (они связанные с нашего типичного болканского менталитета), но успехи весде заметные! Обыективно можем признать, что помощ ЕС спасла Болгарии! Болгария и сейчас самая бедная страна в ЕС, но сравните с катастрофического положения в 90-тых! Мы тогда были банкротом! Разница в уровня жизни между последних (Румыния и Болгария) и более развитых стран ЕС сокращается.
          pytar
          1. AwaZ Сегодня, 12:24
            pytar- без обид. Я со всем уважением к народу болгарскому . Я имел ввиду власти . Еще раз извиняюсь
            AwaZ
            1. pytar Сегодня, 12:34
              Я понял! Всегда рад конструктивной критики! good
              pytar
      3. сибиралт Сегодня, 11:54
        Они довольны теми, кто их защищает и кормит. Так всегда было в странах по границе разлома славянской и англосаксонской цивилизаций. winked
        сибиралт
        1. pytar Сегодня, 12:30
          Они довольны теми, кто их защищает и кормит.

          Тезза, что кто то кормит не имеет под себе основания. Экономическая помоч из ЕС имеет за цель переустроит болгарской экономике на рыночны принцип, при том в рамках тех секторах, где Болгария имеет пеимущества в виду своей специфики. Во всех экономических союзах есть такие программы! ТС тоже не является изключением! Что до "защищает" ето да... Болгария небольшая страна (110 тысь. кв. км. , 7 млн. населения) и находится географически на перекресток геополитических интересов. Она самостоятельно не может обеспечить свою безопасность.
          Так всегда было в странах по границе разлома славянской и англосаксонской цивилизаций.

          Тоже очень спорная тезза! Болшинства славянские страный не принадлежат и никогда не будут часть англосаксонского мира, несмотря на то что находятся в ЕС. ЕС с времени становится все менее "англосаксонской". Вот Великобритания уже вышла из него! Славянский мир не является монополем России! Оно славян вне России больше, чем в нее! request
          pytar
      4. 97110 Сегодня, 13:09
        Цитата: андрей юрьевич
        они вообще кем-нибудь довольны?

        Настоящие русские люди!
        97110
    2. To be or not to be Сегодня, 09:53
      Причем тут болгары . румыны... Надо жить своей страной .проблемами людей своей страны... отдельного ее человека .а не проблемами всего мира.
      Больше национального эгоизма!!
      Готовы всем и вся помогать и прощать..и жить в грязи..
      Недавно напоролся на высказывание:"***Нас развратили, заставляя сопереживать различным национально-освободительным революциям за океаном, требуя сочувствия безработным и обездоленным где -то в Америке или на Кубе. При этом реальное человеческое страдание было разлито буквально рядом – в какой-нибудь вымершей русской деревне, старой московской коммуналке, на вокзале, в доме престарелых. Доброта должна идти изнутри человека и общества. Приказать быть добрым нельзя. Доброта – нравственная категория души. Меня порой удивляют громкие призывы – быть добрыми, милосердными, человеколюбивыми. Все это игра слов. Разве может быть милосердным общество, где каждый, кто близок к распределению жизненных благ, пользуется ими прежде всего сам, где действует негласный призыв – больше отдай мне! Каждый человек неповторимо интересен, независимо от того, живет ли он на виду или не замеченный другими. Человек удивительно интересен именно в момент сопротивления, преодоления себя. Или, вернее сказать, утверждения в себе чего-то важного, когда надо решать извечное гамлетовское «быть или не быть». Уверен, что любой из нас неожидан, парадоксален. Только парадокс одних несет в себе добро, других – порой даже опасен. «

      (Из записных книжек Евгения Евстигнеева. О профессии, о времени... о себе )
      To be or not to be
    3. pytar Сегодня, 10:54
      Привет Леха! По твоему "списку" отвечу! hi
      Петр красиво изложил про недовольство и русофилию болгар.

      Недоволство у властях возникает из за факта, что Брюссель по чисто меркантильные подбуждения, что отказывают принятия Болгарии в Шенген.
      Народ доволен членства в ЕС. Преимущества все видят и оценивают. 14% недовольные собираются из возрастовой группе за 50 лет.
      Руссофилия у болгаров традиционная и я бы сказал генетическая. Экономика связанна с ЕС, а културно-исторические связи есть крепкие с России. Что до политического элита, там есть всякие тенденции, но правит здоровый прагматизм.
      Позволь теперь немного дегтя в твою бочку меда подбросить. Болгария дважды участвовала в войне против РОССИИ...также будет и в третий раз.

      Нет тема о Болгарии, где эти неверные по сути тезы не подбрасываются! Как под копирка! Не удивляюсь, так как это связанно с некоторые политические тенденции в России и их "информационной" составляющей.
      1.В ПМВ Болгария защищала свои национальные идеалы - освобождение и обыединение землях населенные с болгарское население. Россия являясь союзником нашими (и своими) злейшими врагами оказалась с другой стороне фронта! Болгария не отправляля армии на русской земли. Все сражения велись на територии Болканов, среди болгарских сел и города.
      2.В ВМВ Болгария, хоть и формально была союзником Германии, против СССР не воевала. Страны поддерживали норм. дип. отношения. После сентябр 44 г. Болгария с полмилионная армия участвовала в войну против Фашиской Германии.
      3.В ПМВ болгарский солдат защищал свое Отечество! Кто пришел к нам как враг, был встречен как враг! В ВМВ Гитлер не успел заставить болгаров воевать против СССР. Не вижу, как ето сейчас получится, при положением, что война между НАТО и РФ практически невозможная. Планета спалится в термоядерное пламя!
      Далее Болгария присоединилась к санкциям против России и как я вижу не намерена выходить из них...прям так любит Россию что готова удушить ее в своих объятиях.

      "Присоединилась", а на деле товарообмен между БГ и РФ ростет с 12-14% каждой год! Ваши политики говорят, это благо для России, так как стимулирует эо экономику! Так причем тогда претензии к Болгарии? Надо благодарить нам, если слушаем ваших начальников! wink
      Далее Болгария своими действиями воспрепятствовала строительству Южного потока вопреки интересам РОССИИ и самой Болгарии в угоду немцам и США..

      Нет наверно другая тема в ру-сми, по которую так сильно искажается правда! Я 4 года работал с болгарской стороне по проекта и в курсе. То что пишут в ру-сми и реальность драстично разнятся.
      Возможно на бытовом уровне часть болгаров хорошо относится к русским но на этом все и кончается ...дальше начинается русофобская политика против нашей страны в угоду Вашингтону и Брюсселю. Наивностью господа болгары мы давно уже не страдаем...судим по делам вашим.

      На бытовом уровнем все хорошо, Леха! Полмилион русские приобрели недвижимостей в Болгарии и тут живут. Смешанные браки болгарин-русская составляют 90% от всех браков с иностранки. Русский язык знают 25-30% болгаров. Что до политики (российская, болгарская, зандзибарская...) она неоднозначная и руководится от другие законы! Я откровенно скажу, что и у болгаров наблюдается отрезвление по отношение понимания истинных целей российской политики на Болканов.
      pytar
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:01
        Здраствуй Петр! hi
        Лично у меня нет никаких претензий к болгарам...но есть претензии к вашему правительству и хотелось поподробнее осветить эту тему...так сказать отделить мух от котлет...пишите больше статей о своей Родине ...выкладывайте на ВО...заранее спасибо hi

        Я вам откровенно скажу, что у болшинстав болгаров тоже наблюдается отрезвление по отношение истинных целей российской политики на Болканов. Идеализм у ходит...
        Тот же ЛЕХА
        1. pytar Сегодня, 11:46
          но есть претензии к вашему правительству и хотелось поподробнее осветить эту тему...так сказать отделить мух от котлет...пишите больше статей о своей Родине ...выкладывайте на ВО...заранее спасибо

          Да, это интересная идея! Более того, сейчас в Болгарии правит уникальная политическая коалиция от проевропейская (ГЕРБ), национально-патриотическая (ВМРО) и откровенно антинатовская проруссофилская (Атака) партии! Социалисты (БСП) и турки (ДПС) оказались за борта! Самое интересно, что етот на первый взгляд "коктейл" несовместимости работает вполне удачно! К тому Министр Председатель Б.Борисов - проевропейски ориентирован, а Президент Ген. Р. Радев - ратует за сближение с России. Тема для статии реально! yes good
          pytar
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:52
    Болгария хочет Шенгена. Работать хотят в Европе. А работы в Европе для них и нет... Её вообще мало, этой работы. Итальянцы рвутся в Германию. Французы никуда не рвутся, но им с мигрантами ТРУДНО. Париж уже - большая помойка... Сам видел wassat
    А тут ещё и болгары...
    Горный стрелок
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:59
      Париж уже - большая помойка

      да уж smile с мусором в этой западной цивилизации проблема...и мигрантов с непередаваемым ароматом не меряно...чем то наших бомжей напоминают.


      Старая добрая и чистая Европа ушла в далекое прошлое what
      Тот же ЛЕХА
      1. pytar Сегодня, 11:10
        западной цивилизации проблема...и мигрантов с непередаваемым ароматом не меряно...чем то наших бомжей напоминают.

        Для Болгарии проблема с имигрантов не существует. А бомжи есть весде, где есть капитализм. Оно и в России так...
        pytar
        1. 97110 Сегодня, 13:54
          Цитата: pytar
          Оно и в России так...

          В СССР бомжи озонировали воздух и создавали непередаваемый звуковой фон значительно сильнее, чем это происходит в капиталистической России. Или их роялем (спирт из ЕС) потравили? Даже не справившегося президента споили... Вот опомнимся от наступления капитализма, благодарность буржуям от лица службы вынесем...
          97110
    2. рюрикович Сегодня, 09:08
      Цитата: Горный стрелок
      А тут ещё и болгары.

      Не будем забывать и про "заробитчан",кои любыми правдами и неправдами в кружевных труселях просачиваются в "толерантный рай"в погоне за большой гривной...
      А ещё караваны катеров-лодок-плотов с севера Африки и Ближнего востока битком забитые бородатыми-черными-многодетными личностями ,бегущими в тот же рай от разрухи, устроенной их странам хозяевами "рая" lol ....
      Еврокотёл уже прилично воняет от разных "ингридиентов" request
      рюрикович
    3. pytar Сегодня, 11:09
      Болгария хочет Шенгена. Работать хотят в Европе.

      Нет проблем для болгаров с работу в ЕС. В Шенген немножко выше с бюрократии. Уровень безработице в Болгарии неуклонно уменшается. В 2017 г. она рекордно ниская! Наблюдается и обратная тенденция! Многие, которые работали на Запад и накопили денги возвращаются и открывают свой бизнес на Родину. Из за самые ниские налоги Болгария привлекает и иностранные инвесторы. Ситуация, хоть и медленно меняется к лучшему.
      pytar
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:58
    За что боролись, на то и напоролись. angry
    a.s.zzz888
    1. pytar Сегодня, 11:12
      За что боролись, на то и напоролись.

      Прочитайте еще раз, о параметрах болгарской экономики за последних 5 лет! Резултаты хорошие! Проблемы тоже хватают, но они имеют другой фундаментальны характер.
      pytar
  4. Кот_Кузя Сегодня, 07:01
    Вообще не понимаю, зачем Болгарии нужно тратиться на свою армию. Она же член НАТО, и вносит ежегодно 2% средств от своего ВВП.
    Кот_Кузя
    1. ul_vitalii Сегодня, 07:29
      Эти 2% могут и будут использовать на приобретение и размещение вооружения, например в Польше, Прибалтике.
      ul_vitalii
      1. Rusland Сегодня, 07:44
        А также перебазирование и содержание войск, финансирование учений. hi
        Rusland
    2. pytar Сегодня, 11:14
      Вообще не понимаю, зачем Болгарии нужно тратиться на свою армию. Она же член НАТО, и вносит ежегодно 2% средств от своего ВВП.

      27 лет военны бюджет Болгарии крутится около 1%! Нужно обновлять поетапно вооружения. 2% нормально будет. Не для агресии, такое делается.
      pytar
      1. shvn Сегодня, 11:55
        И от кого "обновленная" армия будет защищать? Неужто турки опять хотят Болгарию под свой протекторат взять? Так вы обе в НАТО. Как можно )))
        shvn
        1. pytar Сегодня, 12:42
          И от кого "обновленная" армия будет защищать? Неужто турки опять хотят Болгарию под свой протекторат взять? Так вы обе в НАТО. Как можно )))

          Эрдогановская Турция действительно является нестабильны фактор для всех своих соседей! Вот терки у турков с Греции в Эгейское моря обострились! Я подозреваю, что в недалеком будущеее и у России будут сериозные проблемы с турков... Шась ВВП и ЭРД "заклятые друзя" но... мы же понимаем конюктюрности такой "дружбе! wink
          pytar
  5. Jovanni Сегодня, 07:17
    Ведь Западу не нравится, что болгары являются самым русофильским народом


    А зачем самому русофильскому народу танки и самолеты? Ведь именно Россия назначена Западом во враги...
    Jovanni
    1. pytar Сегодня, 11:16
      А зачем самому русофильскому народу танки и самолеты? Ведь именно Россия назначена Западом во враги...

      В Болгарии никто всериоз не воспринимает Россию, как врагом! Кто кого врагом назначил, нам не интересно. Танки и самолеты нужные в количество, чтоб гарантировать национального суверинитета. Швейцария например является самое милитаризированное государство в мире, несмотря на то что никто на ней нападать не собирается!
      pytar
      1. Кот_Кузя Сегодня, 11:27
        А Швейцария разве входит в НАТО?
        Кот_Кузя
        1. pytar Сегодня, 12:46
          Странны вопрос... request Швейцария является символ неутралитета! Она богатая страна и може себе позволить вооружся до зубы, как гарантии на своего неутралитета! Болгария не богатая, поэтому предпочитает членство в колективны военны союз. РФ никогда после 90-тых не предлагала защиту болгарам в виду военного союза или договор. request
          pytar
          1. Кот_Кузя Сегодня, 12:59
            Поэтому Швейцария и вооружается, так как не входит в блок НАТО. А вам-то зачем вооружаться? Вы дань платите, и янкесы за это вас крышуют.
            Кот_Кузя
            1. pytar Сегодня, 13:17
              Поэтому Швейцария и вооружается, так как не входит в блок НАТО. А вам-то зачем вооружаться? Вы дань платите, и янкесы за это вас крышуют.

              Потому, что мы не Швейцария с ее золотые горы! Во время соца, как член ОВД мы тратили 25-30% ВВП на вооружения! По вашему это тоже было дань, при том колосальная!
              pytar
  6. andrewkor Сегодня, 07:28
    Ждём-с "братушек" с комментариями к статье.Самый сильный их аргумент в русофилии,что их "солдатушки" якобы отказались на учениях агрессивного блока НАТО стрелять по "русским" мишеням.За Шенген душу Дьяволу продали и пролетели,как же,без кружевных труселей остались.Эх,славяне,славяне!
    andrewkor
    1. pytar Сегодня, 11:19
      Провильно ставите братушек в кавичках! Такие как вас andrewkor нам не братушки! Наши братья Русские! Те, которые добронамеренные и не водятся по схемах информационной войне. wink
      pytar
      1. andrewkor Сегодня, 12:59
        Вы,"братушки",теперь в безопасности под крылом НАТО и на прицеле Искандеров из Крыма,сидите тихо в своей норе не высовывайтесь!
        andrewkor
        1. pytar Сегодня, 13:21
          Вы,"братушки",теперь в безопасности под крылом НАТО и на прицеле Искандеров из Крыма...

          Я то смотрю российские туристы по нашему черноморию никак не пугаются от Искандеров! И домики у нас покупают и хорошо загорают!

          ...сидите тихо в своей норе не высовывайтесь!

          Эсть хорошая русская поговорка: "Не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, куда вам нужно идти" wink
          pytar
  7. svp67 Сегодня, 08:57
    Болгарские власти перестали скрывать свое раздражение от поведения ЕС и США.
    Не смешите. Болгарская элита достаточно про-западная и мало того имеет "грешки", известные и руководству ЕС и США. Они могут говорить, все что им вздумается, но когда придет время принимать какие то решения, им быстро напомнят, кто есть кто в этой жизни...и они примут нужное Западу решение.
    svp67
    1. avt Сегодня, 10:19
      Цитата: svp67
      Болгарская элита достаточно про-западная

      Собственно -да,как ,,усилится", так и ,,отсилится".Все эти стенания ни о чём. Точку невозврата они прошли , ,,шенген" , если дадуд, ускоренно отпылесосит Болгарию окончательно бесповоротно.Только уничтожение Турции как государства в нынешних границах , спасёт Болгарию от растворения её Турцией.
      avt
      1. pytar Сегодня, 11:23
        Точку невозврата не существует. За 13 веков болгарская история знает всякое. Нам было, есть и будем, даже после Турции... Хоть нынешная Эрдогановская Турция, является реальная угроза для всех своих соседей. Смотрите, что произходит в Эгейское моря, как пример!
        pytar
    2. pytar Сегодня, 11:21
      Элита болшинства странах держит свои денги в западные банки. Российская элита тоже. А денги не ихние если стоят в трезорах Западу... lol Так что, Запад имеет... элитах...
      pytar
  8. Комментарий был удален.
  9. APASUS Сегодня, 10:37
    Что то в материале не написано как болгар кинули партнеры с трубой два раза и с АЭС,где Болгарии даже пришлось штраф выплатить России.
    APASUS
    1. pytar Сегодня, 11:58
      Никого не кинули с трубой. Газпром сам себе перехитрил, пытаясь обойти антимонополное законодателстве ЕС. Кстати ждите продолжение по темой с трубах... Думаю скоро будут для вас неожиданностей... bully
      АЭС "Беллене" закладывали 40 лет назад. Долгострой как эгипетских пирамидах! В нынешних экономических реалии, она будет на убыток. Тема для другой статии.
      Болгарской стороне пришлось уплатить полмилион евра штрафта Росатому, потому что действительно договор был прерван болгарской стороне. Кстати тот же договор, несколько лет назад продавило российское энергетическое лобби в болгарском парламенте, но это тоже другая тема. Так вот... Сам факт, что Газпром не имеет никаких претензии на обезщетения ясно показывает, что нет никаких нарушений со болгарской стороне. Скорее всего болгарская сторона имеет основания на претензии, но по определеныи причины воздерживаемся. Я в курсе /по работу/.
      pytar
      1. APASUS Сегодня, 12:50
        Цитата: pytar
        Никого не кинули с трубой

        Ну да ?
        С каких это пор получение денег за транзит стало невыгодным.
        07 декабря 2011 года Правительство Болгарии приняло решение отказаться от проекта строительства нефтепровода Бургас — Александруполис, сочтя его экономически необоснованным.В начале февраля 2012 года Болгария выплатила российской «Транснефти» долг в $4,7 млн за свой выход из проекта (задолженность образовалась вследствие того, что российская монополия финансировала долю участия Болгарии)

        Неужели сами догадались?Ах джа ,есть еще и Южный поток:
        В 2014 году Болгария по настоянию Еврокомиссии дважды (в июне, а затем и в августе) останавливала работы по проекту
        В декабре 2014 года должны были начаться работы на морском участке. Трубы для первой нитки (пропускной способностью 15 млрд м³ в год) были изготовлены, и часть из них доставлена в Варну

        Ну надо же ,оказывается это Газпром всех перехитрил
        С АЭС тоже не все так просто
        Болгария разорвала контракт с АСЭ на строительство АЭС "Белене" (стоимость свыше €6 млрд) в 2011 году, после чего российская сторона потребовала компенсации понесенных расходов в арбитраже в Женеве. В июне иск был удовлетворен, в Софии проигрыш не оспаривали, но средств у НЭК на выплату компенсации не было. Болгарская сторона предприняла ряд попыток выйти из ситуации: представители правительства вели переговоры с Еврокомиссией, Москвой, а также намеревались договориться о продаже оборудования АЭС Ирану. При этом София активно давала понять России, что готова заново обсуждать ряд отмененных прозападным правительством Болгарии совместных проектов в сфере ТЭКа

        Опять скажите что сами догадались ,что наличие АЭС для Болгарии не выгодно
        APASUS
        1. pytar Сегодня, 13:13
          С каких это пор получение денег за транзит стало невыгодным.

          Вы радикально путаете вещей! Никто не говорит, что транзит не выгодны для Болгарии! ЮП стал невыгодным Газпрому, когда Европейская Комисия потребовала от него изменить параметрах проекта в соответсвием с 3-энегропакета! Есть такое антимонопольное законодательстве в ЕС! Вы о него не слышали?
          ...2011 года Правительство Болгарии приняло решение отказаться от проекта строительства нефтепровода Бургас — Александруполис...2012 года Болгария выплатила российской «Транснефти» долг в $4,7 млн... (задолженность образовалась вследствие того, что российская монополия...

          Монополии они такие... laughing Спорная тема и есть разные точки зрения. request
          Опять скажите что сами догадались ,что наличие АЭС для Болгарии не выгодно

          На ближайших 15 лет, невыгодно. Не будет такое потребление энергии, как предполагалось изначально в далекой 1981 г., когда закладывали проекта! К тому продлили лицензах на АЭС Козлодуй, до 2030 г. с опцион на продолжения до 2040 г. АЭС Беллене все таки наверно построят, но с помощи частных инвесторов. Введут в эксплуатации предположительно после 2040 г. Техпроект будет тотально переработан во всякий случай.
          pytar
          1. APASUS Сегодня, 13:50
            Цитата: pytar
            Вы радикально путаете вещей! Никто не говорит, что транзит не выгодны для Болгарии! ЮП стал невыгодным Газпрому, когда Европейская Комисия потребовала от него изменить параметрах проекта в соответсвием с 3-энегропакета! Е

            Южный поток закончился из-за нежелания Болгарии выдать разрешение на работы в прибрежной экономической зоне Болгарии.А вот использовали как раз 3-энергопакет для оправдания.Газпром не мог тянуть трубу через море в никуда,а задержка в начале строительства стоит реальных денег.
            Цитата: pytar
            На ближайших 15 лет, невыгодно. Не будет такое потребление энергии, как предполагалось изначально в далекой 1981 г

            Я так понимаю это именно Ваше мнение? Экспорт выгоден всегда ,а учитывая программу ЕС по постепенному замещению грязных электростанций на более экологичные виды носителей ,в ЕС скоро будет определенный дефицит энергии
            APASUS
      2. avt Сегодня, 13:42
        Цитата: pytar
        Думаю скоро будут для вас неожиданностей...

        Цитата: pytar
        Тема для другой статии.

        bully Дружище!Неужели до вас там в Болгарии не доходит , что вы реально уже ,,другая тема"для России? bully
        Цитата: pytar
        но это тоже другая тема.

        bully Касательно
        Цитата: pytar
        нынешная Эрдогановская Турция, является реальная угроза для всех своих соседей.

        Разбираться будете сами в рамках НАТО.Даже если и USы развалят таки Турцию, то вам в Болгарии по любому легче не будет , хотя бы одними беженцами захлебнётесь , поскольку турки реально у своих родственников осядут.
        Цитата: pytar
        Точку невозврата не существует.
        bully
        Удивительное рядом, но оно запрещено ....
        avt
        1. pytar Сегодня, 14:06
          Дружище!Неужели до вас там в Болгарии не доходит , что вы реально уже ,,другая тема"для России?

          Есть темы разныые, есть и темы общие... Оно и у нас так. laughing
          Касательно

          При желание и темой о инопланетянах, можем затронуть... lol
          Разбираться будете сами в рамках НАТО.Даже если и USы развалят таки Турцию, то вам в Болгарии по любому легче не будет...

          Оно само НАТО развалится! laughing И океан поднимется. А мы на высоко! Некоторые заранее готовятся! Вот у нас полно с русские! Меня таксист-турк в Варне летом на русский заговорил! Я ему тоже на руский ответил! Как только он поднял цену на перевоза в 2 раза, я ему заявил на чистейший болгарский "абе ти що не си е-ш ма-та!" angry Он соответно офигел belay , извенился crying и ретировался => с видом на человеку, у которого внезапно заболел живот! wassat
          pytar
  10. Monster_Fat Сегодня, 11:08
    Болгары....судя по статье они "жалуются" только на то, что их пока не приняли в "шенген", что не позволяет свободно перемещаться по "евро-зоне" в поисках работы, только и всего....
    Monster_Fat
    1. pytar Сегодня, 12:02
      Болгары....судя по статье они "жалуются" только на то, что их пока не приняли в "шенген", что не позволяет свободно перемещаться по "евро-зоне" в поисках работы, только и всего....

      Нет проблем с работу или с перемещения по Европе. Шенген создает немножко больше бюрократии, а так все норм. Болгарские власти обоснуются тем, что страна по всех параметрах отвечает на правилах Шенгена! Это потверженно всех экспертные органы ЕС! Вхождение в шенгенской зоне имеет больше значение для престижа и как оценки постижениях Болгарии за последних 15 лет. С экономике все норм.! За последних 5 лет Болгария входит в тройку стран ЕС с самы высокий рост. В 2018 г. расчеты показывают, что Болгария выдет лидером по экономического роста среди странах ЦИЕ (11 стран центральной и восточной европе).
      pytar
      1. Monster_Fat Сегодня, 12:39
        С экономике все норм.! За последних 5 лет Болгария входит в тройку стран ЕС с самы высокий рост.


        Верю... Чего-ж не поверить-верю. "Верю, верю-всякому зверю, а вам и подавно...." wink
        Monster_Fat
        1. pytar Сегодня, 13:24
          Верю... Чего-ж не поверить-верю. "Верю, верю-всякому зверю, а вам и подавно...."

          Я факты выставляю. Во что будете верить, является ваше личное дело... wink
          pytar
      2. Винни76 Сегодня, 13:12
        Цитата: pytar
        В 2018 г. расчеты показывают, что Болгария выдет лидером по экономического роста среди странах ЦИЕ (11 стран центральной и восточной европе).

        Короче Болгарию переименовываем в Нью Германию, а Германию в Старые Васюки.
        Винни76
        1. pytar Сегодня, 13:48
          Короче Болгарию переименовываем в Нью Германию, а Германию в Старые Васюки.

          О Германии не знаю, но есть один интересны исторический факт! Болгария является самое старое европейское государство, которые за всей своей 13 вековой истории ни разу не меняло свое ИМЯ! Если конечно, не считаем таких "государств" как Сан Марино.
          pytar
  11. Оператор Сегодня, 12:18
    Болгария получила то, чего заслужила. Россия должна присоединиться к США и ЕС, чтобы еще ниже опустить Болгарию вплоть до аграрного/туристического захолустья Европы.

    Экоболгары - звучит гордо bully
    Оператор
    1. pytar Сегодня, 12:56
      Болгария получила то, чего заслужила. Россия должна присоединиться к США и ЕС, чтобы еще ниже опустить Болгарию вплоть до аграрного/туристического захолустья Европы.Экоболгары - звучит гордо

      Нездоровая умысьл прокрадывается в вашего комента... laughing
      Что до "аграрного/туристического захолустья", оно за последних 5 лет принеслу стране больше валюту, чем вся тежелая дымящая социалистическая промышленность за полвек социализма. Для страна с природно-климатические условия как Болгарии, повышения уровня экологии с 5% приносит рост ВВП с 0,5%. Эко (туризм,продукты) и есть тренд, к которому стремится Болгария! Вы наверно не знаете, но по богатство лечебных минеральных изворов Болгария входит в первую тройку стран мира. hi
      pytar
  12. мерцание Сегодня, 13:00
    Перед американскими коллегами я поставил вопрос! Разве можно предлагать нам такие цены на самолеты и танки?
    Вполне законное требование болгар. Тем более, что после первого же удара русских это все превратится в металлолом, соответственно и цена должна быть не как за самолеты и танка, а как за лом.
    мерцание
    1. pytar Сегодня, 13:27
      Тем более, что после первого же удара русских это все превратится в металлолом, соответственно и цена должна быть не как за самолеты и танка, а как за лом.

      После первото удара русских и после второго удара америкосов, вся планета будет как лом. Так что, лучше не заморачивайтесь с такие опасения! Никие удары не будут и война не будет. Будьте спокойным! wink
      pytar
  13. nnz226 Сегодня, 13:07
    Прямо по русской поговорке: "Со свиным рылом - в калашный ряд!" И ещё чего-то требуют - не достойны !!!
    nnz226
  14. Altona Сегодня, 14:30
    Цитата: pytar
    В реалность ситуация иная.

    --------------------
    Если бы у вас был напрямую русский газ и новая атомная электростанция, то подъем экономики бы значительно ускорился за счет дешевых энергоресурсов и денег за транзит. Но ЕС и США не допускают этого, чтобы кто-то мог развиваться лучше чем они.
    Altona
    1. pytar Сегодня, 15:29
      Если бы у вас был напрямую русский газ и новая атомная электростанция, то подъем экономики бы значительно ускорился за счет дешевых энергоресурсов и денег за транзит.

      С газом и с атома ситуации принципно разные!
      Денег из транзита были бы не плохо, но... без одобрении ЕК, никакой транзит не прошел бы дальше! Следуящая страна ЕС, остановила бы трубу. И имели мы бы трубу до никуда. К тому за невыполнении законов ЕС, следуют крупные штрафты в несколько сотен милинов евра и остановки эврофондов. До 2020 г. Болгария должна получить еще 3 млрд. евра.
      Я вообще, когда читаю коментариях вижу, что болшинства из коменнаторв не понимают одну очень важную весчь! ЮП не является проект сугрубо между Болгарии и РФ! Хоть с цель обойти антимонополное законодателстве в ЕС, эго так позиционировали! ЮП проект между странах ЕС и Газпром! Транзитер-Болгария не решает, при каких условиях договорятся или нет, конечные контрагенты!

      АЭС Белене, как я в другой коментарий пояснил, закладывалась в далекой 1981 г. Тогда шел быстры рост энергопотребления! Болгарская тежелая промышленность построенная по энергоемкие технологии, испытывала "энергийны голод"! Шель экспорт в Болканских странах. За последних 37 лет, многое чего изменилось! Из за банкрота промышленности внутреннее электропотребление уменшилось в разах, а соседние страны создали своих мощностях. Сама стоимость АЭС Белена возрасла заметно! За кулисах велась борьба между пророссийского лобби и эго противники! Не в интересах Болгарии несколько раза запускали строительства, а потом остановливали. Одно из важнейших преступления россатом-ского лобби, было подписания контракта на возобновления строителстав АЭС Белене в 2006 г. и его продолжения в 2011 г.! Само строителство возобновляется в 2008 г. под прямого патронажа тогдашного министра-председателя Сергея Станишева! Немножко отклонюсь и расскажу кто он такой! Справка:
      "Серге́й Дмитриевич Стани́шев -Родился в Херсоне (Украина), мать была гражданкой СССР. Сын Димитра Я. Станишева, уроженца современной Македонии, бывшего секретаря ЦК БКП, отвечавшего за международные связи БКП, и Дины Сергеевны Мухиной, профессора Факультета славянской филологии СУ. Являлся гражданином СССР, а затем России до 1995 года. В 1989 году окончил исторический факультет МГУ, в 1999—2000 годах стажировался в Лондонской школе экономики и политических наук. "
      От того и получились штрафтах на которые Россатом осудил Болгарии в 2016 г. Случилось так, что Болгария или должна была утонуть с еще несколько милиарда евра без гарантии на прибыль или заплатить полмилион и остановит закапывать денги в этой бездонной ямой!
      pytar
  15. Altona Сегодня, 14:32
    Цитата: pytar
    тежелая дымящая социалистическая промышленность за полвек социализма.

    ------------------------------
    Компьютеры делали мирового уровня, и так хаете "дымящую социалистическую промышленность". Хороший ширпотреб делали, я всю дорогу в болгарское был одетый. laughing laughing
    Altona
    1. pytar Сегодня, 15:40
      Компьютеры делали мирового уровня, и так хаете "дымящую социалистическую промышленность". Хороший ширпотреб делали, я всю дорогу в болгарское был одетый.

      Делали компютеры, аж не было где их купить! В свободной продажей не было!
      Ширпотреб и сейчас делаем. По соотношение цена-качество он лучший. Я только болгарский покупаю!
      Да многое чего сейчас делаем, что ранше не было. При соца так "развились", что в 90 г. пришлось обявлять банкротство /мораторий/! В казну имелось 300 000 000 $, а до конца года надо была платить по кредитах 1 000 000 000 $! Внешние долги превышали в 3 раза ВВП! Как сейчас у Греции! Ныне у нас ВВП в 3 раза превозходит раазмер долгов, а в казну есть 22,3 млрд. евра золотовалютны резерв (27 500 000 000 $). Неплохо. drinks
      pytar
  16. Angor Сегодня, 15:02
    laughing Питар,у меня осушение что 99,9% из тех с кем вы разговариваете ето медицинских случаи.Притом давно известные и запущенные.
    Если не так,то вы общаетесь с детьми в возрасте 7 - 12 лет.
    В одном я точно уверен.Вы терпеливый человек.Вам бы в учителей податься, ребятишек учить на ум и разум.
    Удачи вам!
    Angor
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