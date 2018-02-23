Для чего решено поменять местами двигатели на БДК проекта 11711?
Портал FlotProm со ссылкой на источники сообщает о «винтовой реформе» БДК в ВМФ РФ. Речь идёт о решении поменять местами правый и левый дизельные двигатели 16ЧН26/26 БДК (большого десантного корабля) «Пётр Моргунов». По заявлению «отраслевого» источника упомянутого портала, такая рокировка позволит изменить характер вращения винтов, что устранит проявившие себя проблемы при движении головного корабля проекта ("Иван Грен") задним ходом.
Отмечено, что если перестановка двигателей на «Петре Моргунове» приведёт к позитивному результату, то профильная государственная комиссия примет решение о смене местами двигателей и на БДК «Иван Грен». Сейчас головной корабль серии - большой десантный корабль «Иван Грен» - проходит итоговые испытания. Ранее планировалось передать его в состав ВМФ в мае 2018 года. Отмечено, что таким образом изменения расположения силовых установок, вероятно, будут проводиться уже после его передачи ВМФ.
Ранее испытания БДК «Иван Грен» проекта 11711 были приостановлены. Одна из причин связана именно с выявлением проблем при движении корабля задним ходом.
БДК «Пётр Моргунов» был заложен на судостроительном заводе «Янтарь» в 2015 году. Основные характеристики больших десантных кораблей проекта 11711 выглядят следующим образом: водоизмещение 5 тыс т. Длина 120 метров, ширина 16,5 метра, осадка 3,6 метра. Скорость хода 18 узлов. Дальность плавания 3,5 тыс. морских миль при скорости 16 узлов. Автономность плавания 30 суток. Экипаж – около 100 человек.
Отмечено, что если перестановка двигателей на «Петре Моргунове» приведёт к позитивному результату, то профильная государственная комиссия примет решение о смене местами двигателей и на БДК «Иван Грен». Сейчас головной корабль серии - большой десантный корабль «Иван Грен» - проходит итоговые испытания. Ранее планировалось передать его в состав ВМФ в мае 2018 года. Отмечено, что таким образом изменения расположения силовых установок, вероятно, будут проводиться уже после его передачи ВМФ.
Ранее испытания БДК «Иван Грен» проекта 11711 были приостановлены. Одна из причин связана именно с выявлением проблем при движении корабля задним ходом.
БДК «Пётр Моргунов» был заложен на судостроительном заводе «Янтарь» в 2015 году. Основные характеристики больших десантных кораблей проекта 11711 выглядят следующим образом: водоизмещение 5 тыс т. Длина 120 метров, ширина 16,5 метра, осадка 3,6 метра. Скорость хода 18 узлов. Дальность плавания 3,5 тыс. морских миль при скорости 16 узлов. Автономность плавания 30 суток. Экипаж – около 100 человек.
Использованы фотографии: Википедия
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