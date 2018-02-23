02:47 24 февраля

Для чего решено поменять местами двигатели на БДК проекта 11711?

Портал FlotProm со ссылкой на источники сообщает о «винтовой реформе» БДК в ВМФ РФ. Речь идёт о решении поменять местами правый и левый дизельные двигатели 16ЧН26/26 БДК (большого десантного корабля) «Пётр Моргунов». По заявлению «отраслевого» источника упомянутого портала, такая рокировка позволит изменить характер вращения винтов, что устранит проявившие себя проблемы при движении головного корабля проекта ("Иван Грен") задним ходом.

Отмечено, что если перестановка двигателей на «Петре Моргунове» приведёт к позитивному результату, то профильная государственная комиссия примет решение о смене местами двигателей и на БДК «Иван Грен». Сейчас головной корабль серии - большой десантный корабль «Иван Грен» - проходит итоговые испытания. Ранее планировалось передать его в состав ВМФ в мае 2018 года. Отмечено, что таким образом изменения расположения силовых установок, вероятно, будут проводиться уже после его передачи ВМФ.

Ранее испытания БДК «Иван Грен» проекта 11711 были приостановлены. Одна из причин связана именно с выявлением проблем при движении корабля задним ходом.


Для чего решено поменять местами двигатели на БДК проекта 11711?


БДК «Пётр Моргунов» был заложен на судостроительном заводе «Янтарь» в 2015 году. Основные характеристики больших десантных кораблей проекта 11711 выглядят следующим образом: водоизмещение 5 тыс т. Длина 120 метров, ширина 16,5 метра, осадка 3,6 метра. Скорость хода 18 узлов. Дальность плавания 3,5 тыс. морских миль при скорости 16 узлов. Автономность плавания 30 суток. Экипаж – около 100 человек.

Использованы фотографии: Википедия
44

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 106

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  1. 210окв Вчера, 18:04
    Проект какой то "несчастливый"..
    210окв
    1. maxim947 Вчера, 18:08
      Да.. несчастливый это еще мягко сказано
      maxim947
      1. ul_vitalii Вчера, 18:21
        Лишь бы остальное было нормальным, а ходовую конечно нужно вылизывать, раз проблему за хвост поймали.
        ul_vitalii
        1. 210окв Вчера, 18:24
          Это головной корабль.И нет ничего удивительного что находят косяки вылизывают и исправляют.Только вот сколько в серии подобных кораблей?Два?А надо двадцать два..
          Цитата: ul_vitalii
          Лишь бы остальное было нормальным, а ходовую конечно нужно вылизывать, раз проблему за хвост поймали.
          210окв
          1. Алексей 2016 Вчера, 18:31
            Прошла инфа, что он останется единственным кораблем данного проекта. Информация прошла по линии МО.
            Алексей 2016
            1. svp67 Вчера, 19:46
              Цитата: Алексей 2016
              Прошла инфа, что он останется единственным кораблем данного проекта

              А второй корабль, что РАЗБЕРУТ? Что там на счет второго корабля в этой "инфе" то сказано?
              svp67
              1. Комментарий был удален.
                1. Чичиков Вчера, 20:51
                  Цитата: Misha Честный
                  Так что и дальше удачи секте имени Путтина!

                  Пока писал, эту чушь, не опоздал на на выручку Навального из лап "путинской полиции"?
                  Чичиков
                  1. Misha Честный Сегодня, 01:24
                    Неа, меня попросили на слабо написать эту хрень. ) Хотя, не то чтобы я был и против. Ура товарищу Грудинину! За Сталина! soldier

                    PS. А вы всегда только одного Аналь-ного поминаете или он для вас бог?

                    ЗЫ: С праздником! drinks
                    Misha Честный
            2. Донской Вчера, 23:12
              Цитата: Алексей 2016
              Прошла инфа, что он останется единственным кораблем данного проекта. Информация прошла по линии МО.

              По уму, этот корабль тоже нельзя принимать на вооружение, только головная боль для МО. А вообще, из него нужно сделать музей. Пусть последующие поколения руководителей, военных и судостроителей увидят, как не нельзя работать! Тогда пользы от него, в исторической перспективе, будет явно больше.
              Донской
          2. NKT Вчера, 19:03
            Это временный проект, так сказать переделка, вот и имеем такие проблемы
            NKT
            1. Удав КАА Вчера, 20:33
              Цитата: NKT
              Это временный проект,

              Да вроде бы делали специально для ОСК "Север". Поэтому предусмотрели даже понтоны с собой возить, как проставку перед участком высадки (выгрузки). А вот компьютерное (не как ранее натурное) моделирование ..того, подвело... Мне не понятно: а куда военпреды смотрели, где техническая экспертиза проекта? Что братья крыловцы по данному вопросу шепчут? Или им бассейны нужны для престижу, а не для купания "красного коня"? И зачем машины с фундаментов двигать туда сюда. может проще что-то с редукторами сварганить. Наверняка "дешевше" выйдет...А? angry
              Удав КАА
              1. самоход Вчера, 21:16
                дык, это проект сколько раз переделывали - то "река-море" так сказать для внутреннего пользования, то для дальних походов... (так понимаю там совсем другие требования). тем более видимо ждали русские "Мистрали". с "Мистралями" чуток не вышло и понеслось менять требования к 11711
                самоход
              2. Seaman77 Вчера, 23:10
                Цитата: Удав КАА
                Что братья крыловцы по данному вопросу шепчут? Или им бассейны нужны для престижу, а не для купания "красного коня"?

                Все бассейны заняты. Они там авианосцы проектируют.
                Не дай Бог...
                Seaman77
          3. svp67 Вчера, 19:43
            Цитата: 210окв
            олько вот сколько в серии подобных кораблей?Два?А надо двадцать два..

            Серия нужна, но не этого проекта, а как минимум "бис", а лучше вообще нового проекта, где будут учтены и исправлены все выявленные недостатки
            svp67
          4. ЗВО Вчера, 20:07
            Цитата: 210окв
            Только вот сколько в серии подобных кораблей?Два?А надо двадцать два..


            Вот давайте только аргументированно, с цифрами. выкладками - зачем нам 22 Больших Десантных Корабля?
            ЗВО
            1. svp67 Вчера, 20:50
              Цитата: ЗВО
              Вот давайте только аргументированно, с цифрами. выкладками - зачем нам 22 Больших Десантных Корабля?

              Имея четыре флота и одну флотилию? 22 БДК это МАЛО... В ВМФ СССР было только Больших Десантных Кораблей "проекта" 775 — 28 ед
              svp67
              1. ЗВО Вчера, 21:08
                Цитата: svp67
                Цитата: ЗВО
                Вот давайте только аргументированно, с цифрами. выкладками - зачем нам 22 Больших Десантных Корабля?

                Имея четыре флота и одну флотилию? 22 БДК это МАЛО...


                Ок.
                Мало - вы говорите.
                Какие задачи у БДК - на Северном Флоте???
                Какие задачи у БДК - на Каспии???
                ЗВО
                1. красноярск Вчера, 21:32
                  Цитата: ЗВО


                  Ок.
                  Мало - вы говорите.
                  Какие задачи у БДК - на Северном Флоте???
                  Какие задачи у БДК - на Каспии???

                  Сегодня - никаких. Ни там, ни там. А завтра? Вы уверены, что так будет всегда?
                  красноярск
                  1. самоход Вчера, 21:47
                    для Каспия - пока может и нет, а вот для СФ, учитывая ну уж очень живое внимание "партнеров" из НАТО к данному региону и планы МО РФ по насыщению севера России войсками, думаю работа найдется
                    самоход
        2. Seaman77 Вчера, 18:38
          А у него винты разного вращения? Тогда проще "движетели" т.е. винты, поменять местами.
          Seaman77
          1. oldseaman1957 Вчера, 19:55
            Цитата: Seaman77
            А у него винты разного вращения?
            - Обязательно! "...судно, имеющее два винта, вращающихся вовнутрь, так же как и судно с винтами, вращающимися наружу, на установившемся переднем ходу, при равной скорости вращения обоих винтов не будет подвергаться влиянию каких-либо сил, стремящихся отбросить корму в ту или другую сторону и этим оказывающих влияние на поворотливость судна." То же самое - назад. А проблемы при реверсе говорят о некачественной, т.е. недоработанной "сырой" конструкции. "Спасибо" хохлам... Интересно, сколько времени пройдёт, пока наладим САМИ выпуск мощных судовых дизелей.
            oldseaman1957
            1. Seaman77 Вчера, 20:16
              Цитата: oldseaman1957
              судно, имеющее два винта

              по себе судил... Не обессудьте. Привык на одновинтовых работать.
              А эти самые ..охлы, дизеля то и не делали. Они нас без турбин оставили.
              Seaman77
            2. Удав КАА Вчера, 20:46
              Цитата: oldseaman1957
              А проблемы при реверсе говорят о некачественной, т.е. недоработанной "сырой" конструкции.

              Есть такая штука, как ВРШ -- винты регулируемого шага. Так при такой конструкции двиглам направление вращения "вооПче" менять не нужно. Все происходит от изменения угла атаки лопастей винта... Да механика такого винта сложна и капризна. Но такое решение есть. А вот, если при ЗХ поток неравномерно обтекает подводную часть корпуса корабля, то тут голову с конструктора снимать нужно...Крыловцы что-то молчат загадочно, кому как не им знать обо всем ламинарно-турбулентном подводном царстве...Однако, молчат, как рыба об лёд! am
              Удав КАА
              1. Seaman77 Вчера, 22:55
                Цитата: Удав КАА
                Есть такая штука, как ВРШ -- винты регулируемого шага

                ВРШ очень хорош.... Только если судну не больше 10-ти лет и гидравлика не "убитая". А то потом задолбаешься его "на стопе" ловить. Лопасти "в ноль" не становятся и дергаешься туда-сюда. request
                Seaman77
        3. Piramidon Вчера, 19:30
          Цитата: ul_vitalii
          проблему за хвост поймали

          Не понятно, что это даст, движки должны быть одинаковые. Больше смахивает на "метод научного тыка". Просто решили попробовать - а вдруг, получится.
          Piramidon
          1. роман66 Вчера, 20:43
            я бы даже сказал - напоминает игру в наперстки lol
            роман66
            1. Piramidon Вчера, 21:18
              Или танцы с бубном. recourse
              Piramidon
        4. Misha Честный Вчера, 20:57
          Ну, удачи вам, лижите дальше. ) С России хватит имени Путина и его партнеров... при нем - нашей стране звезда. Именно стране, как единому государству. Путинские "партнеры" нам явно помогут... разосраться и обвалиться.
          Так что и дальше удачи секте имени Путтина!
          Misha Честный
    2. шура матросов Вчера, 18:24
      В чем суть проблемы? Поменяете местами двигателя и? Резонансные колебания влияют на наличие или отсутствие реверсного (заднего!?) хода? Или какая-то хитрая схема движетеля?
      P.S. далек от судостроения
      шура матросов
      1. zivXP Вчера, 18:35
        Видимо таким образом и хотят найти причины проблемы
        zivXP
        1. шура матросов Вчера, 20:31
          Не понимаю - есть механика (говоря просто - что где крутится и куда это вращение передается). Поменяем двигатели местами и что поменяется? Объясните мне в чем разница между правым и левым двигателем на этом БДК
          шура матросов
          1. loginovich Вчера, 22:25
            Вращаются в разные стороны. А что поменяется?Сам в ступоре.
            loginovich
          2. zivXP Вчера, 23:12
            У нас из-за "механиков в квадрате" пол-года стан нормально не работал после модернизации, пять минут катали - неделю ремонтировали. И никто не мог причину найти, чудеса такие. Не осталось старых спецов, одни молодые и эффективные.
            zivXP
      2. Rusland Вчера, 18:37
        Движки разные, один левый, а другой правый (шутка). Возможно сильно параметры движков разнятся, не лёгкое это дело движки менять на построенном судне.
        Rusland
    3. To be or not to be Вчера, 18:41
      Сборная Германии сенсационно вышла в решающий матч олимпийского хоккейного турнира на россиян, в полуфинале обыграв канадцев — 4:3.
      To be or not to be
      1. 210окв Вчера, 18:49
        Это имеет отношение к "Грену"?
        Цитата: To be or not to be
        Сборная Германии сенсационно вышла в решающий матч олимпийского хоккейного турнира на россиян, в полуфинале обыграв канадцев — 4:3.
        210окв
        1. 3officer Вчера, 18:57
          Цитата: 210окв
          Это имеет отношение к "Грену"?
          Цитата: To be or not to be
          Сборная Германии сенсационно вышла в решающий матч олимпийского хоккейного турнира на россиян, в полуфинале обыграв канадцев — 4:3.

          Иногда случаются чудеса! Возможно "наперстки" с движками помогут многострадальному БДК wink
          3officer
        2. ul_vitalii Вчера, 18:59
          Цитата: 210окв
          Это имеет отношение к "Грену"?
          Цитата: To be or not to be
          Сборная Германии сенсационно вышла в решающий матч олимпийского хоккейного турнира на россиян, в полуфинале обыграв канадцев — 4:3.

          Дмитрий hi Положительные эмоции нам не помешают, меня вот ночью разбуди и сообщи что нибудь хорошее, я не обижусь drinks
          ul_vitalii
          1. 210окв Вчера, 19:34
            Согласен.Надеюсь на положительные эмоции 25 числа.Нашим удачи! drinks hi
            210окв
    4. avt Вчера, 19:19
      Цитата: 210окв
      Проект какой то "несчастливый"..

      Потому и движки меняют - а вдруг повезёт bully
      Цитата: 210окв
      Это головной корабль

      Это головняк . Его вообше надо сразу на вечную стоянку , как памятник позора совместного квартета Дедушки Крылова, но не того именем которого институт назван. Я бы ещё им предложил двигатели перпендикулярно поставить , тогда даже батут им. Рогозина не понадобится. Реально будет космический проект , в смысле космической аферы кораблестроения.
      avt
      1. рюрикович Вчера, 19:43
        Цитата: avt
        Потому и движки меняют - а вдруг повезёт

        А случайно от перемены мест слагаемых сумма не меняется??? what wassat
        рюрикович
        1. avt Вчера, 19:46
          Цитата: рюрикович
          А случайно от перемены мест слагаемых сумма не меняется???

          ДЫК
          Цитата: avt
          Это в математике , а в освоении бюджета ещё как меняется.

          wassat
          avt
          1. роман66 Вчера, 20:45
            корму с носом поменять местами lol
            роман66
            1. Seaman77 Вчера, 22:57
              Цитата: роман66
              корму с носом поменять местами lol

              stop
              Seaman77
      2. самый главный Вчера, 19:47
        Цитата: avt
        Я бы ещё им предложил двигатели перпендикулярно поставить

        а может весла и рабов????
        самый главный
        1. avt Вчера, 19:48
          Цитата: самый главный
          а может весла и рабов????

          Ну если ссылать на него топ манагеров и великомудрых морьских воевод , то можно ещё вложиться на благое дело.
          avt
          1. самый главный Вчера, 19:50
            Цитата: avt
            у если ссылать на него топ манагеров и великомудрых морьских воевод ,

            Если брать всех достойных, то на несколько десятков авианосцев хватит вёсельников...
            самый главный
    5. svp67 Вчера, 19:41
      Цитата: 210окв
      Проект какой то "несчастливый"..

      И увы, похоже ТУПИКОВЫЙ. Он столько раз переделывался и вырастал в размерах, что другого ждать видимо и не приходилось... Но наш флот будет рад и таким кораблям. Так как пока ничего лучшего на выходе и нет. Хотелось бы верить, что у последующих "проектов" судьба будет более счастливая
      svp67
  2. ЗВО Вчера, 18:07
    Почему то вспомнилась школа...

    А вы, друзья, как ни садитесь,
    Все в музыканты не годитесь.
    ЗВО
    1. 3officer Вчера, 18:12
      Цитата: ЗВО
      Почему то вспомнилась школа...
      .

      От перемены мест слагаемых сумма не меняется laughing В чем проблема то? Задним не ходить и все. wassat
      3officer
      1. Дед Махно Вчера, 18:24
        Ни шагу назад!!!
        Дед Махно
      2. donavi49 Вчера, 18:32
        Для Мистраля какого - да можно забить на задний, в порт буксирами втолкают.

        Для БДК - ходовые характеристики основной параметр при работе по предназначению. На зоне высадки он должен бодро подойти (не тыркаясь туда-сюда, подруливая) - сбросить десант и бодро свалить, во-первых минимизируя время когда по нему будет стрелять все от ПТРК до минометов и гаубиц, во-вторых освободить место следующему БДК.

        На данный момент Грен и Моргунов имеют неуд по остойчивости (на Моргунове уже проводят мероприятия), маневрированию на малых ходах (основной и ключевой параметр для БДК) и заднему ходу (ключевые сложности при полной потери эффективности рулей - переброска двигателей кстати это должна поправить, винты будут крутить не внутрь, а наружу). Говоря проще - по предназначению из использовать нельзя, только в виде ВТР, как и хотело предыдущее руководство ВМФ кстати, когда поняли что болячек будет много.
        donavi49
        1. Seaman77 Вчера, 18:44
          Цитата: donavi49
          Для Мистраля какого - да можно забить на задний, в порт буксирами втолкают

          как раз у мистралей были азиподы. Им буксиры нах..... не нужны, в отличии от Грена.
          Seaman77
          1. donavi49 Вчера, 18:47
            Я для примера написал - и чтобы кратко и понятно, указал Мистраль. У него таких проблем не было конструктивно.

            Смысл про то - что большому ДКВД/УДК эти характеристики не критически важны - даже при работе по предназначению. Ибо сброс амфибийных групп и ТДК происходит далеко от берега.

            Для БДК, которые выходят на мелководье, идут в узкие бухты - ходовые характеристики критически важны. Особенно на малых ходах (с чем и есть проблемы).
            donavi49
            1. Seaman77 Вчера, 19:34
              Цитата: donavi49
              для примера написал - и чтобы кратко и понятно, указал Мистраль. У него таких проблем не было конструктивно.
              Смысл про то - что большому ДКВД/УДК эти характеристики не критически важны - даже при работе по предназначению

              Недопонимание произошло. Бывает. Однако , если у Грена , который по сути есть паром ро-ро, существуют проблемы с остойчивостью, то это намного серьезнее чем "сложности маневрирования на заднем ходу".
              Seaman77
        2. 3officer Вчера, 18:49
          Цитата: donavi49


          На данный момент Грен и Моргунов имеют неуд по остойчивости.

          Если так,то проблемы с задним ходом.. не самая большая их проблема belay
          3officer
      3. avt Вчера, 19:21
        Цитата: 3officer
        От перемены мест слагаемых сумма не меняется

        Это в математике , а в освоении бюджета ещё как меняется.
        avt
      4. svp67 Вчера, 19:49
        Цитата: 3officer
        Задним не ходить и все.

        Оно конечно можно, вот только как с берега, после высадки или приемки десанта сползать то? Этот кораблик десант может прямо на побережье доставлять....
        svp67
    2. Esoteric Вчера, 19:23
      Цитата: ЗВО
      Почему то вспомнилась школа...
      А вы, друзья, как ни садитесь,
      Все в музыканты не годитесь.

      Почему-то вспомнилась армия и БТР-60 с двумя ГАЗ-49А...тахометр...реле-регулятор... belay
      Esoteric
      1. ul_vitalii Вчера, 19:40
        Да было такое, у нас КШМка на базе БТР-60 была, слушали по Р-123 Пугачёву. smile
        ul_vitalii
    3. vlad_vlad Вчера, 20:12
      Цитата: ЗВО
      Почему то вспомнилась школа...

      А вы, друзья, как ни садитесь,
      Все в музыканты не годитесь.


      ... зависит от степени распущености. wink мне вспомнился анекдот на ету тему - "...в етом борделе надо менять не мебель, а девочек."
      vlad_vlad
  3. Митрич Вчера, 18:12
    Просто при первоначальном расположении двигателей, БДК задом ходил быстрее чем передом)))))
    Митрич
  4. 3officer Вчера, 18:20
    Нет худа без добра, у нас плохие движки..зато самые лучшие в мире механики good
    3officer
    1. Rusland Вчера, 18:39
      smile И прикладная механика, зубило и молоток.
      Rusland
  5. Моонзунд Вчера, 18:20
    ну это уже просто смешно, ей богу
    Моонзунд
  6. san4es Вчера, 18:32
    ...такая рокировка позволит изменить характер вращения винтов

    ...Проще винты перекинуть wink
    4-х тактный среднеоборотный двигатель с газотурбинным наддувом и охлаждением наддувочного воздуха типа Д49 размерности ЧН26/26.
    Двигатель ЧН26/26 в V-образном исполнении16 цилиндров. Частота вращения коленчатого вала (750... 1100 об/мин), двигатель охватывает диапазон мощностей от 588 до 4412 кВт.
    Частота вращения об/мин 1000
    Диапазон кВт (л.с.) 2250 (3060)
    масса (кг) 28300
    Габариты
    L 6188
    B 1920
    H 3057-3015

    san4es
    1. donavi49 Вчера, 18:35
      И это тоже. Только там пропульсивный комплекс не позволит на реверсе бегать как на основном режиме (если просто винты перекинуть). Поэтому надо еще двигатели перебрасывать.
      donavi49
      1. san4es Вчера, 18:42
        Цитата: donavi49
        ... Поэтому надо еще двигатели перебрасывать.

        recourse ...Не слабо...Это-ж сколько с ними "обниматься"... fellow
        san4es
        1. роман66 Вчера, 20:48
          здорово! hi любиться и любиться! это вам не иномарка!
          роман66
          1. san4es Вчера, 20:52
            hi Здорова Ром. С праздником!
            это вам не иномарка

            ..Особой разницы (там) нет
            san4es
      2. rruvim Вчера, 22:18
        Не совсем согласен. Но на своём мнении не настаиваю. Только реверс выполняется передаточным компенсирующем редуктором. Собственно редуктор и должен компенсировать обороты и мощность этих дизелей (двух одинаковых не бывает), причём не по "старинке" -
        сменой всяких зубчатых передач а магнитами, привязанными ко "всяким компьютерам". Во всяком случае случае это конёк у "Вяртсиля". Обмен дизелей местами, тем более не на одном корабле, а на серии двух кораблей безсмысленен. Если конечно не нарушилась вся центровка Корабля, при заднем реверсе крен становиться более очевиден. Скорее всего просто будут двигать ДД по корпусу не меняя их друг за друга.
        rruvim
        1. loginovich Вчера, 22:49
          Писал писака далек от техники и флота .Наверняка там нет реверсивного редуктора .С каждого двигателя гребной вал через понижающий редуктор или на прямую передает мощность на винт. Так заведено ,что при такой схеме движения двигателя вращаются в разные стороны.Что изменится если поменяют местами двигатели надо спросить у главного новатора Чубайса.
          loginovich
  7. Авиатор_ Вчера, 18:34
    Как-то удивительно это. Может быть такое исполнение проекта, где всё должно быть рассчитано? Так откуда руки растут у исполнителей? А может быть у разработчиков, если на головном корабле такое словили?
    Авиатор_
    1. AUL Вчера, 19:13
      Заранее все расчитать невозможно даже теоретически. Существует всегда период доводки изделия. Тем более, это головное изделие серии. Так что, ситуация рядовая. Вспомните, сколько уже доводятся Армата, Су-57.
      А насчет"просто перекинуть винты" - думаю, там спецы не дурней ёжика, тоже рассматривали такой вариант.
      AUL
      1. Авиатор_ Вчера, 19:37
        Ну. если такие вопросы решаются после постройки, а не до, то печально это. На Су-57, конечно, проблемы с детскими болезнями есть, но не такого масштаба.
        Авиатор_
      2. ML-334 Вчера, 19:54
        По любому движки должны перекидываться вместе с винтами.
        ML-334
    2. dauria Вчера, 19:52
      А может быть у разработчиков, если на головном корабле такое словили?


      В начале 20-го века немцы строили для России крейсер "Новик". Посмотрите , сколько раз там меняли винты - шаг, диаметр, количество лопастей, обороты машин. Считать умели и тогда, а толку ?
      Кстати, если внимательно посмотрите на Ми-24А и В,Д ( Или на Ми-8 Т и МТ) то увидите разное направление вращения хвостового винта - пришлось менять чтобы набегающая лопасть попадала в струю несущего( увеличивала эффективность).
      Когда проектировщику не на что опереться ( нет эталона для проектирования) , такие вещи не редкость.
      dauria
      1. Авиатор_ Вчера, 20:09
        Проектировщику есть на что опереться, не фотонный звездолёт делает. Другое дело, что разработчик обычно берёт заказ, быстро (как сумеет) осваивает средства, а когда получается "не очень", идёт к отраслевому НИИ с просьбой помочь, при этом скромно добавляя: денег нет, всё уже украд...пардон, истрачено до нас. Примерно так было при разработке пули для подводной стрельбы, когда в филиал ЦАГИ обратились разработчики из ЦНИИТОЧМАШа, впрочем, это было в 70-е года прошлого века, когда коррупция была ещё в зачаточном состоянии.
        Авиатор_
  8. Lock36 Вчера, 18:37
    Специалисты, подскажите, в чем там принципиальная разница между левым и правым двигателями? Направление вращения коленчатого вала? Или?
    Lock36
    1. groks Вчера, 19:20
      Винты ближе к оси, чем рули. При нынешнем направлении вращения образуется плотная струя именно по оси. Управляемость падает.
      Интересно - а вперёд он только полным ходом ходить будет? Либо журналисты что-то не поняли, либо МОРФ врёт. Оба варианта уже привычны.
      groks
  9. Геркулесыч Вчера, 18:52
    А что дальше -поменять нос и корму местами? fool
    Геркулесыч
  10. rruvim Вчера, 20:10
    Когда я учился в Московском институте инженеров водного транспорта, то сокурсник с факультета "СД и судомеханика" рассказывал, что в двух-винтовых толкачах барж иногда меняют дизеля местами и это обычно связано с разбалансировкой судна и его геометрии. Для этого на потолке машинного отделения приваривались рельсы для подъёмных лебёдок. Операция проводилась обычно после 3-х, 5-ти лет эксплуатации, когда "занос" спарки толкач-баржа становился очевиден. И то эти единичные "операции" входили в методички и легенды. А что-бы для "серии", даже для двух кораблей... Что-то журналисты, как всегда напутали. Скорее всего, это не смена правого и левого дизеля местами, а центровка их относительно центра масс с их поперечным перемещением.
    rruvim
    1. rruvim Вчера, 20:18
      Потом бывают дизеля: основной и вспомогательный. Они разного размера, веса и мощности. Разной вибрационной устойчивостью. Может быть их неправильная "центровка" на "Иване Грене" в ходе эксплуатации и привела к этой проблеме? Ведь он перестраивался не раз. А журналист просто назвал два разных агрегата одной аббревиатурой...
      rruvim
  11. Комментарий был удален.
    1. роман66 Вчера, 20:49
      да ладно? не может быть!
      роман66
      1. Комментарий был удален.
        1. роман66 Вчера, 21:01
          love здорово -здорово! чего вдруг?
          роман66
          1. ManЮnya Вчера, 21:08
            Цитата: роман66
            чего вдруг?

            не ищем легких путей!!! laughing
            поздравляю!!!
            love
            ManЮnya
            1. роман66 Вчера, 21:11
              спасибо, я скучал
              роман66
              1. Комментарий был удален.
                1. роман66 Вчера, 21:55
                  Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века - Все будет так. Исхода нет. Умрешь - начнешь опять сначала И повторится все, как встарь: Ночь, ледяная рябь канала, Аптека, улица, фонарь.
                  роман66
                  1. Комментарий был удален.
        2. rruvim Вчера, 21:11
          Но если громыхнёт,
          То точно и не снег,
          не лёд,
          не "канитель" в бреду!
          Расплавленная медь.
          Ввзлетает в пустоту.
          Осколок алюминия, боезапас в "носу".
          И вспышкой освещает темноту!
          И вся "таблица" падает во тьму,
          Но если там и есть душа,
          Она совсем опоржнена,
          И только парашют с той катапультой стойкой,
          Спасает парня не дыша !
          rruvim
  12. Geisenberg Вчера, 20:14
    Останется еще бак с ютом поменять местами ...
    Geisenberg
    1. Ил-18 Вчера, 21:51
      Цитата: Geisenberg
      Останется еще бак с ютом поменять местами ...

      нельзя, тогда борта поменяется. А право-лево наше все.
      Ил-18
  13. Minus Вчера, 21:28
    Что-то я нифига не понял... А зачем местами движки менять? С детского сада учили ,что от перемены мест слагаемых сумма не меняется...
    Minus
  14. skazochnik Вчера, 21:41
    Как я понимаю заводские испытания начались в конце 2015 года а о проблеме с ЗХ сообщают в 2018, возникает вопрос: а чем они занимались 2 года? Вопрос второй: если двигатели стоят абсолютно идентичные то как переустановка их местами решит проблему? Корабль заложен в 2004 году и до сих пор не видно конца и краю переделкам и испытаниям, может пора уже всем запутинцам прийти на выборы и сделать выбор мозгами?.
    skazochnik
    1. rruvim Вчера, 22:23
      Вообще-то занимались с 2004 -го (спуск на воду первого корабля этого проекта). Сам проект 1998-го. Только сейчас поняли, что дизеля не там стоят. fellow
      rruvim
    2. Tankograd Сегодня, 00:56
      Выбор по твоему примеру "занавальновец"?
      Tankograd
  15. Комментарий был удален.
  16. Сергей-8848 Вчера, 22:39
    Не будет толку от этого "сиськомяса! Корабль хорош, но над ним издеваются ровно в той же диагонали, как и во всей "доктрине "флота". Есть деньги - значит всем расскажем про наш авианосец, нет денег - будем рассказывать про чужие авианосцы (неважно, что задрипанные и недоделанные). Отдайте деньги хоть на один корапь!. , а потом можно и про "Джеральда Форда" заливать по всем ток-шоу.
    Сергей-8848
  17. senima56 Вчера, 22:40
    Этот многострадальный БДК "Иван Грен"... Многострадальный- больше сказать нечего!
    senima56
  18. Вечно так Вчера, 22:49
    дичь какая то.
    Вечно так
  19. gerkost2012 Вчера, 23:11
    Ох, бедный "Ваня", а может в порядке научного эксперимента его лучше затопить и не тратить деньги на "рокировку"? А если серьезно, то двигатели ведь совершенно одинаковые и характер вращения винтов должен быть совершенно одинаковый. Скорее всего какие то недоделки в приводе или в самих винтах нет балансировки. Разновесы. Может, это фейковый материал?
    gerkost2012
  20. Gnefredov Сегодня, 00:26
    Цитата: Misha Честный
    Ну, удачи вам, лижите дальше. ) С России хватит имени Путина и его партнеров... при нем - нашей стране звезда. Именно стране, как единому государству. Путинские "партнеры" нам явно помогут... разосраться и обвалиться.
    Так что и дальше удачи секте имени Путтина!


    Можно по подробнее?
    Gnefredov
  21. Tankograd Сегодня, 00:51
    Цитата: Misha Честный
    при нем - нашей стране звезда.

    Миша, твоя страна -США! Контрацептив!
    Tankograd
  22. Диван Диваныч Сегодня, 01:18
    Эти нужно доделать, хоть что-то будет на время.
    И новые тоже нужно строить, но другого вида.
    Диван Диваныч
  23. kig Сегодня, 02:05
    Мне вот кажется, что такая проблема должна была всплыть еще на стадии проектирования, особенно если проводились опыты с моделью корабля в бассейне.
    kig
    1. Valter1364 Сегодня, 02:31
      Да с бабами они тогда в бассейнах плавали.
      Valter1364
  24. MadCat Сегодня, 02:14
    Ранее испытания БДК «Иван Грен» проекта 11711 были приостановлены. Одна из причин связана именно с выявлением проблем при движении корабля задним ходом.

    и эти люди еще смеются на замволтами. Вот действительно, бревна то и не заметили. fellow
    MadCat
  25. Valter1364 Сегодня, 02:29
    Он то плакал, то смеялся,
    То щетинился, как ёж,
    Он над нами издевался,
    Ну, сумасшедший, что возьмёшь.
    Valter1364
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