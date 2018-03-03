19:26 03 марта

Американские агитационные плакаты военного времени, предостерегающие солдат от ЗППП

«Вы не сможете победить, если заразитесь VD»


Этот плакат был создан для отдела изобразительной рекламы Комитета по общественной информации США.

К концу Первой мировой войны более 10 000 американских солдат находились на излечении, но не от ранений, полученных на полях сражений, а от инфекций, передающимися половым путем. В то время пребывание в больнице для лечения венерической болезни (VD) составляло от 50 до 60 дней, что существенно подрывало боеспособность подразделений и тратилось драгоценное время. Французское военное командование находилось в сильно затруднительном положении. Они должны были справиться с данной проблемой, не выходя за рамки приличия.


Французское правительство решением проблемы считало открытие, maisons de tolrance, борделей, где женщины подвергались обследованию (хотя и не всегда тщательному) на заболевание. Совет британской армии выражал опасения, что наложив запрет на посещение этих учреждений, оскорбят чувства французов. Соединенные Штаты не испытывали таких угрызений совести и запретили посещение борделей для военных. Британские и американские военачальники ввели строгие и суровые наказания за сексуальное нарушение правил. К концу войны они также выпускали плакаты, напоминающие солдатам об опасности венерической болезни.

Американские агитационные плакаты военного времени, предостерегающие солдат от ЗППП

Плакат, созданный WPA Иллинойс, где-то между 1936 и 1940 годами.

Ранние плакаты обращаются к патриотизму солдат и сравнивают венерические болезни с желтой лихорадкой и чумой. В последующие годы после Первой мировой войны сифилис и гонорея являлись острой проблемой для общественного здравоохранения в Соединенных Штатах. Пенициллин не имел широкого доступа в армии до 1943 года, а гражданское население получило право на использование только в 1945 году.

Администрация общественных работ (WPA) в рамках Федерального художественного проекта выпустила плакаты для местных и государственных департаментов здравоохранения, многие из которых призывали мужчин и женщин пройти тестирование и изображали венерические заболевания как угрозу семьям и отрицательно влияющими на производительность труда.


Плакат времен Второй мировой войны предостерегал солдат от женщин—даже “чистых”.

С началом Второй мировой войны военным вновь пришлось забеспокоиться о проблеме венерических болезней на фронте. Американские плакаты были выпущены как армией и флотом, так и службой общественного здравоохранения. Определенные популярные издания были переведены на французский, итальянский и испанский языки. Как и во время Первой мировой Войны, некоторые плакаты 1940-х заражение венерической болезнью, приравнивали к помощи врагу. Другие изображали женщин как лживых, отвратительных соблазнительниц.


Плакат Второй мировой войны от Военно-воздушных сил объявляет неосторожных солдат саботажниками.

Трудно сказать, какое влияние оказали эти графические предупреждения для профилактики болезней. Но они, вероятно, помогли щекотливую тему венерических заболеваний сделать более открытой для обсуждения в обществе.


Плакат, выпущенный между 1918 и 1920 годами, предназначался для солдат, возвращающихся с Первой мировой войны.


Плакат WPA, выпуск в 1936 или 1937 году. Мышьяк, висмут и ртуть использовались в качестве лечения до тех пор, пока пенициллин не стал широко доступным в 1940-х годах.


Плакат 1943 года из ВМС США и Управления военной информации четко показывает «источник» венерической болезни – женщины.


Плакат 1940-х годов для Службы общественного здравоохранения США подчеркивает высокий уровень заражения сифилисом

В советский период тема распространения венерических заболеваний среди фронтовиков замалчивалась ради поддержания светлого образа воина-освободителя. И все же уже в 1951 году в Москве вышел 35-томный труд «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Т.27: Кожные и венерические болезни (предупреждение и лечение)».

В книге не указаны данные, как часто красноармейцы становились жертвами “любовных” похождений. Названы лишь общие данные. Авторы отмечали, что эти болезни хоть и присутствовали в советских войсках, но встречались в разы реже, чем у немцев или американцев.

Сам факт того, что проблеме посвятили целый том издания, говорит о том, что красноармейцы подвергались венерическим болезням не реже, чем союзники и немцы.
О том, что проблема была существенная, отображает документ штаба 3-й Ударной Армии от 27.03.1945г.
Командующий армии приказал:
1.Расследовать все случаи заболеваний.
2.Потребовать немедленного выполнения приказа о выселении гражданского населения.
3.Всех заболевших венерическими болезнями привлекать к судебной ответственности как членовредителей, пытавшихся уклониться от участия в боях...



Архив ЦАМО, Фонд 823, Опись 1, Дело 165, Документ 2424/ш.

По материалам:
https://pamyat-naroda.ru/
https://www.atlasobscura.com
http://fun-space.ru/interesnoe/10672-voenno-polovye-romany-kak-v-krasnoi-armii-borolis-s-venericheskimi-zabolevaniiami
Автор: Громов И.

Использованы фотографии: http://www.loc.gov/pictures/collection/wpapos/item/98509577/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 21

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  1. кедр Сегодня, 07:27
    Проституция и блуд мощное, разрушительное оружие нравственой защиты, каждой личности, каждого человека, народа, нации в целом,её вооружённых сил в частности.
    В Ветхом завете в книге Чисел есть повествовании о провидце и прорицателе Валааме и царе Валаке.
    Валак Моавитский царь пришедший войной на народ Израиля, хотел иметь победу над народом Израиля и думал, что если прорицатель проклянёт народ Израиля то его победа обеспечена.
    Хотя царь Валаак и предлагал Валааму большие деньги за то что он проклянет народ Божий но Валаам не смог его проклясть потому, что когда он стал искать Бога то Бог запретил ему проклинать народ Израиля и Валаам, повторяя слова Божьи изрёк благословение на народ Израиля, эту историю можно прочесть в книге Числа 22-24.
    Но всё дело в том, что Валаам всё равно принёс Израилю огромный вред, он не смог проклясть народ Израиля но дал Валаку очень важный совет о том как победить народ Израиля.
    Валаам научил Валака как победить Израиль, сделав так чтобы Израиль впал в грех и тогда Божье благоволение и защита отойдут от Израиля и Израиль можно будет победить. И Валак последовал совету Валаама и подослал в расположение народа Израиля проституток, которые совратили мужчин из народа Израиля заставив их блудить и ещё уговорили их поклоняться языческим богам т.е. сделали их идолопоклонниками.
    С тех пор эта практика разрушения духовной и нравственной защиты стала ещё более изощрённой.
    Блуд и идолопоклонство вот чем пытались и пытаются до сих пор победить народ Израиля.
    Россия, её народ, её Армия, тоже в полной мере испытывает убойную силу разврата и поклонения денежному идолу на себе.
    Зрим в корень подкинутой нам сатанистами "свободы и демократии", уважаемые.
    кедр
  2. bionik Сегодня, 07:49
    Солдатский талон на посещение борделя и презерватив - такие выдавали его посетителям ."Vulkan" - официальный поставщик презервативов для армии вермахта.
    bionik
  3. х917нт Сегодня, 08:21

    Внимание! Опасайтесь венерических заболеваний в Ростове.
    х917нт
  4. Котище Сегодня, 09:45
    Ай-да автор какой молодец! В заключении статьи!
    Сам факт того, что проблеме посвятили целый том издания, говорит о том, что красноармейцы подвергались венерическим болезням не реже, чем союзники и немцы

    Не поленился достал трехтомник Большой медицинской энциклопедии, посчитал количество страниц с материалами о венерических болезней получил, ужасную цифру. Каждая 40 страница о вензаболеваниях или о их профилактики. Так, что у нас исходя из этого 2,5% больных? Ахренеть система выводов, это как по тиражу учебников по физике за 8 класс, сосчитать количество электровозов! И в качестве примера привести стр. с устройством электровоза.
    Теперь откроем том 27, прочитаем название...."Кожные и венерические болезни.......". То есть по логике автора офицеры и солдаты Красной армии могли получить заболевание "грибок под ногтями ног", только вспотев на гарной полячке? А по другому, в окопе - совсем никак?!!!
    Вывод, статье "жирный минус".
    Котище
    1. х917нт Сегодня, 11:15
      Цитата: Котище
      по логике автора офицеры и солдаты Красной армии могли получить заболевание "грибок под ногтями ног", только вспотев на гарной полячке?


      Разве статья посвящена кожным болезням?
      х917нт
      1. Котище Сегодня, 11:37
        Автор делает вывод о массовом заражении красноармейцев венерическими заболеваниями исходя из соотношения одного тома "Кожные и венерические болезни" к 35 томам собрания. То есть согласно извращенной логике автора во время Великой Отчественной войны венерическими заболеваниями переболел каждый 3 солдат РККА. Так я и задаю вопрос почему не каждый 6, т.к. расмотренный автором том включает в себя две части кожные заболевания и венерические болезни! Что общего между инструкцией утюга и паровозом!
        Котище
        1. х917нт Сегодня, 12:20
          Цитата: Котище
          согласно извращенной логике автора во время Великой Отчественной войны венерическими заболеваниями переболел каждый 3 солдат РККА.

          Ну.. ладно... с делением пополам тут еще как-то можно согласиться, но откуда у вас цифра о каждом третьем солдате? И почему вы её приписываете автору?
          х917нт
          1. Котище Сегодня, 15:28
            Цитата: х917нт
            Цитата: Котище
            согласно извращенной логике автора во время Великой Отчественной войны венерическими заболеваниями переболел каждый 3 солдат РККА.

            Ну.. ладно... с делением пополам тут еще как-то можно согласиться, но откуда у вас цифра о каждом третьем солдате? И почему вы её приписываете автору?

            Отвечаю! Автор в принципе не стал заморачиватся этим вопросом, а написал следующее...
            Сам факт того, что [проблеме посвятили целый том издания, говорит о том, что красноармейцы подвергались венерическим болезням не реже, чем союзники и немцы.

            Как связать 35 томный справочник с ситуацией в РККА?
            Причем Вы со мной согласились, что том 17 вопреки мнению Автора содержит кроме раздела венерических заболеваний не менее объемный раздел кожные болезни. Так что в нашем случае уже часть тома (условно половина)!
            Пытаясь постигнуть логику Автора, я перешел к математике.
            Полчеловека на 35 всего или 1 больной на 70 солдат. Значительность цифры меня напрягло? Тогда из действующей армии я вычел всех условно кому рано и кому поздно, женщин военнослужащих, ЛБТ сообщества, зоофилов, некрофилов и получил крутую цифру 3!!! Если зверинец не учитывать то получается неочемная 6!!! Но три из сотни это круче, этим даже можно гордится если вспомнить оприходовали мильен немок!
            Котище
            1. х917нт Сегодня, 17:51
              Цитата: Котище
              Полчеловека на 35 всего или 1 больной на 70 солдат.


              Гы-гы.. Зачетно.
              Но, с логикой у вас проблемы. В слове "кожные" букв в 2(два) раза меньше, чем в слове "венерические". Значит сифилитиков в РККА было в 2 (два) раза больше, чем чесоточников. Вывод: ваши расчеты фтопку.)
              х917нт
        2. Reptiloid Сегодня, 12:42
          Привет, Влад! Статья категорически не понравилась и----зачем она нам вообще, а на ВО----особенно? Когда о действительно важных событиях событиях лучше читать, а не отвлекаться на болезни прошлого? Сейчас и диагностика другая и средства лечения соооовсем другие для всех болезней, чем 80 или 100 лет назад. Статья ни к чему. Или что, сделать шаг в сторону и об миллионах изнасилованных немок поплакать? Близкая и мерзкая тема.
          Reptiloid
          1. Котище Сегодня, 15:35
            Привет Дима!
            Уже начинаю плакать! У меня получается, что на одного гарного хлопца с винзаболеванием пришлось в среднем по 500 немок!
            Ну и гиганты!!!
            Интерсно Гитлер сам умер, или наши следы заметали? По почерку чистое убийство после .......! Видимо не выдержал Адольфушка когда пошел по кругу!
            Котище
          2. Ст.пропорщик Сегодня, 18:06
            Ради интереса поищите материалы про вензаболевания в Красной армии в период гражданской войны, очень удивитесь количеству "раненых". Подрыв боеготовности однако.
            Ст.пропорщик
            1. Котище Сегодня, 19:21
              Проблему никто не отрицает! Но равнять ее полулегальными борделями союзников, язык не поворачивается. Причем ситуация с вензаболеваниями в ПМВ и Великую Отечественную имеет различные причины и условия. Более того это есть у Булгакова, Толстого и даже Гайдара. Условия медицины и личной гигиены 1914-1920 гг в разы ниже, чем спустя 20 лет. Так что ссылаясь на РККА образца 20 года прошлого века, это некое лукавство и передергивание фактов.
              Котище
  5. BAI Сегодня, 09:58
    В то время пребывание в больнице для лечения венерической болезни (VD) составляло от 50 до 60 дней

    Хороший и приятный способ увильнуть с фронта. Именно это и зафиксировала 3 армия,непонятно,только почему она сразу озвучила эту проблему,как только столкнулась, с ней а Западе на это стыдливо прикрыли глаза?
    BAI
  6. К.А.С Сегодня, 10:19
    соладты везде одинаковые! суют не думая!
    К.А.С
  7. А. Привалов Сегодня, 14:43
    В каждой армии были свои специфические проблемы. Американцы опасались венерических заболеваний, а в РККА были озабочены желудочно кишечными заболеваниями и считали, что они более опасны, чем иные. Благодаря усилиям специалистов удалось избежать серьёзных эпидемий во время ВОВ как в армии, так и среди гражданского населения. Отдельные случаи имелись, но достаточно быстро купировались.
    А. Привалов
    1. Мур Сегодня, 15:22
      Холера и тиф Гражданской войны были еще свежи в памяти... А получившие "гусарский насморк" - неделя лазарета и пендаль на позиции.
      Мур
      1. х917нт Сегодня, 18:03
        Цитата: Мур
        неделя лазарета и пендаль на позиции.

        А вы шифровку-то в статье читали, где требовали передовать дела "гусаров" в трибуналы и квалифицировать их "насморк" как членовредительство? В военное время за этот проступок только одно наказание - ВМН (ст.193.12"в" УК РСФСР).
        х917нт
  8. Curious Сегодня, 18:14
    Автор сделал две ошибки.
    Первая. Поднял тему, к восприятию которой многие не готовы.
    Вторая. Учитывая специфику темы, если уж она поднята, статья должна была опираться на обширный фактологический материал, а не на эмпирические умствования и силлогизмы автора. Без этого статья - популярный нынче "исторический наброс".
    Если же подходить обьективно, то проблема имела место всегда и во всех армиях без исключения.
    Если бы не имелось такой проблемы, то не было бы послание Митрополита Макария (современника Иоанна Грозного) к воинам, бравшим Казань, - "не коснеть в связях с женами блудными, от которых происходит нечистая болезнь", а в 1664 году не издавалось бы специальное уложение о борьбе с венерическими болезнями в войсках.

    А это график из доклад тов. Ворошилова на IV Всесоюзном Съезде Советов СССР — "Об обороне страны и состоянии рабоче-крестьянской Красной армии".
    Так что вопрос имел место быть. Иначе его бы на таких мероприятиях не рассматривали. И его приходилось решать. Всем армиям.
    Curious
    1. hohol95 Сегодня, 18:35
      В одном из номеров журнала "РОДИНА" (ни года, ни номера не помню) - была статья о зависимости присутствия военных и роста болезней передаваемых половым путём в царские времена.
      hohol95
  9. hohol95 Сегодня, 18:40
    Плакат WPA, выпуск в 1936 или 1937 году. Мышьяк, висмут и ртуть использовались в качестве лечения до тех пор, пока пенициллин не стал широко доступным в 1940-х годах.

    Дорогой автор - чем пользовались медики РККА для лечения венерических заболеваний?
    Об этом вы в статье ни словом не обмолвились!
    А вот мне попалось однажды воспоминание ветерана -
    в нём говорилось, что вензаразным солдатам вкалывали определённую дозу скиа внутримышечно! Температура тела повышалась до 40-40,5. Больного при этом заставляли активно двигаться и даже принуждали к этому разными физическими воздействиями! При такой температуре тела МОЛ УМИРАЛА СПИРОХЕТА и прочие венерические гадости!
    Так ли это? Или лечили иначе?
    hohol95
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