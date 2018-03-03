Американские агитационные плакаты военного времени, предостерегающие солдат от ЗППП
«Вы не сможете победить, если заразитесь VD»
Этот плакат был создан для отдела изобразительной рекламы Комитета по общественной информации США.
К концу Первой мировой войны более 10 000 американских солдат находились на излечении, но не от ранений, полученных на полях сражений, а от инфекций, передающимися половым путем. В то время пребывание в больнице для лечения венерической болезни (VD) составляло от 50 до 60 дней, что существенно подрывало боеспособность подразделений и тратилось драгоценное время. Французское военное командование находилось в сильно затруднительном положении. Они должны были справиться с данной проблемой, не выходя за рамки приличия.
Французское правительство решением проблемы считало открытие, maisons de tolrance, борделей, где женщины подвергались обследованию (хотя и не всегда тщательному) на заболевание. Совет британской армии выражал опасения, что наложив запрет на посещение этих учреждений, оскорбят чувства французов. Соединенные Штаты не испытывали таких угрызений совести и запретили посещение борделей для военных. Британские и американские военачальники ввели строгие и суровые наказания за сексуальное нарушение правил. К концу войны они также выпускали плакаты, напоминающие солдатам об опасности венерической болезни.
Плакат, созданный WPA Иллинойс, где-то между 1936 и 1940 годами.
Ранние плакаты обращаются к патриотизму солдат и сравнивают венерические болезни с желтой лихорадкой и чумой. В последующие годы после Первой мировой войны сифилис и гонорея являлись острой проблемой для общественного здравоохранения в Соединенных Штатах. Пенициллин не имел широкого доступа в армии до 1943 года, а гражданское население получило право на использование только в 1945 году.
Администрация общественных работ (WPA) в рамках Федерального художественного проекта выпустила плакаты для местных и государственных департаментов здравоохранения, многие из которых призывали мужчин и женщин пройти тестирование и изображали венерические заболевания как угрозу семьям и отрицательно влияющими на производительность труда.
Плакат времен Второй мировой войны предостерегал солдат от женщин—даже “чистых”.
С началом Второй мировой войны военным вновь пришлось забеспокоиться о проблеме венерических болезней на фронте. Американские плакаты были выпущены как армией и флотом, так и службой общественного здравоохранения. Определенные популярные издания были переведены на французский, итальянский и испанский языки. Как и во время Первой мировой Войны, некоторые плакаты 1940-х заражение венерической болезнью, приравнивали к помощи врагу. Другие изображали женщин как лживых, отвратительных соблазнительниц.
Плакат Второй мировой войны от Военно-воздушных сил объявляет неосторожных солдат саботажниками.
Трудно сказать, какое влияние оказали эти графические предупреждения для профилактики болезней. Но они, вероятно, помогли щекотливую тему венерических заболеваний сделать более открытой для обсуждения в обществе.
Плакат, выпущенный между 1918 и 1920 годами, предназначался для солдат, возвращающихся с Первой мировой войны.
Плакат WPA, выпуск в 1936 или 1937 году. Мышьяк, висмут и ртуть использовались в качестве лечения до тех пор, пока пенициллин не стал широко доступным в 1940-х годах.
Плакат 1943 года из ВМС США и Управления военной информации четко показывает «источник» венерической болезни – женщины.
Плакат 1940-х годов для Службы общественного здравоохранения США подчеркивает высокий уровень заражения сифилисом
В советский период тема распространения венерических заболеваний среди фронтовиков замалчивалась ради поддержания светлого образа воина-освободителя. И все же уже в 1951 году в Москве вышел 35-томный труд «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Т.27: Кожные и венерические болезни (предупреждение и лечение)».
В книге не указаны данные, как часто красноармейцы становились жертвами “любовных” похождений. Названы лишь общие данные. Авторы отмечали, что эти болезни хоть и присутствовали в советских войсках, но встречались в разы реже, чем у немцев или американцев.
Сам факт того, что проблеме посвятили целый том издания, говорит о том, что красноармейцы подвергались венерическим болезням не реже, чем союзники и немцы.
О том, что проблема была существенная, отображает документ штаба 3-й Ударной Армии от 27.03.1945г.
Архив ЦАМО, Фонд 823, Опись 1, Дело 165, Документ 2424/ш.
По материалам:
https://pamyat-naroda.ru/
https://www.atlasobscura.com
http://fun-space.ru/interesnoe/10672-voenno-polovye-romany-kak-v-krasnoi-armii-borolis-s-venericheskimi-zabolevaniiami
Этот плакат был создан для отдела изобразительной рекламы Комитета по общественной информации США.
К концу Первой мировой войны более 10 000 американских солдат находились на излечении, но не от ранений, полученных на полях сражений, а от инфекций, передающимися половым путем. В то время пребывание в больнице для лечения венерической болезни (VD) составляло от 50 до 60 дней, что существенно подрывало боеспособность подразделений и тратилось драгоценное время. Французское военное командование находилось в сильно затруднительном положении. Они должны были справиться с данной проблемой, не выходя за рамки приличия.
Французское правительство решением проблемы считало открытие, maisons de tolrance, борделей, где женщины подвергались обследованию (хотя и не всегда тщательному) на заболевание. Совет британской армии выражал опасения, что наложив запрет на посещение этих учреждений, оскорбят чувства французов. Соединенные Штаты не испытывали таких угрызений совести и запретили посещение борделей для военных. Британские и американские военачальники ввели строгие и суровые наказания за сексуальное нарушение правил. К концу войны они также выпускали плакаты, напоминающие солдатам об опасности венерической болезни.
Плакат, созданный WPA Иллинойс, где-то между 1936 и 1940 годами.
Ранние плакаты обращаются к патриотизму солдат и сравнивают венерические болезни с желтой лихорадкой и чумой. В последующие годы после Первой мировой войны сифилис и гонорея являлись острой проблемой для общественного здравоохранения в Соединенных Штатах. Пенициллин не имел широкого доступа в армии до 1943 года, а гражданское население получило право на использование только в 1945 году.
Администрация общественных работ (WPA) в рамках Федерального художественного проекта выпустила плакаты для местных и государственных департаментов здравоохранения, многие из которых призывали мужчин и женщин пройти тестирование и изображали венерические заболевания как угрозу семьям и отрицательно влияющими на производительность труда.
Плакат времен Второй мировой войны предостерегал солдат от женщин—даже “чистых”.
С началом Второй мировой войны военным вновь пришлось забеспокоиться о проблеме венерических болезней на фронте. Американские плакаты были выпущены как армией и флотом, так и службой общественного здравоохранения. Определенные популярные издания были переведены на французский, итальянский и испанский языки. Как и во время Первой мировой Войны, некоторые плакаты 1940-х заражение венерической болезнью, приравнивали к помощи врагу. Другие изображали женщин как лживых, отвратительных соблазнительниц.
Плакат Второй мировой войны от Военно-воздушных сил объявляет неосторожных солдат саботажниками.
Трудно сказать, какое влияние оказали эти графические предупреждения для профилактики болезней. Но они, вероятно, помогли щекотливую тему венерических заболеваний сделать более открытой для обсуждения в обществе.
Плакат, выпущенный между 1918 и 1920 годами, предназначался для солдат, возвращающихся с Первой мировой войны.
Плакат WPA, выпуск в 1936 или 1937 году. Мышьяк, висмут и ртуть использовались в качестве лечения до тех пор, пока пенициллин не стал широко доступным в 1940-х годах.
Плакат 1943 года из ВМС США и Управления военной информации четко показывает «источник» венерической болезни – женщины.
Плакат 1940-х годов для Службы общественного здравоохранения США подчеркивает высокий уровень заражения сифилисом
В советский период тема распространения венерических заболеваний среди фронтовиков замалчивалась ради поддержания светлого образа воина-освободителя. И все же уже в 1951 году в Москве вышел 35-томный труд «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Т.27: Кожные и венерические болезни (предупреждение и лечение)».
В книге не указаны данные, как часто красноармейцы становились жертвами “любовных” похождений. Названы лишь общие данные. Авторы отмечали, что эти болезни хоть и присутствовали в советских войсках, но встречались в разы реже, чем у немцев или американцев.
Сам факт того, что проблеме посвятили целый том издания, говорит о том, что красноармейцы подвергались венерическим болезням не реже, чем союзники и немцы.
О том, что проблема была существенная, отображает документ штаба 3-й Ударной Армии от 27.03.1945г.
Командующий армии приказал:
1.Расследовать все случаи заболеваний.
2.Потребовать немедленного выполнения приказа о выселении гражданского населения.
3.Всех заболевших венерическими болезнями привлекать к судебной ответственности как членовредителей, пытавшихся уклониться от участия в боях...
1.Расследовать все случаи заболеваний.
2.Потребовать немедленного выполнения приказа о выселении гражданского населения.
3.Всех заболевших венерическими болезнями привлекать к судебной ответственности как членовредителей, пытавшихся уклониться от участия в боях...
Архив ЦАМО, Фонд 823, Опись 1, Дело 165, Документ 2424/ш.
По материалам:
https://pamyat-naroda.ru/
https://www.atlasobscura.com
http://fun-space.ru/interesnoe/10672-voenno-polovye-romany-kak-v-krasnoi-armii-borolis-s-venericheskimi-zabolevaniiami
Автор: Громов И.
Использованы фотографии: http://www.loc.gov/pictures/collection/wpapos/item/98509577/
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