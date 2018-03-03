Американские агитационные плакаты военного времени, предостерегающие солдат от ЗППП

Командующий армии приказал:

1.Расследовать все случаи заболеваний.

2.Потребовать немедленного выполнения приказа о выселении гражданского населения.

3.Всех заболевших венерическими болезнями привлекать к судебной ответственности как членовредителей, пытавшихся уклониться от участия в боях...

По материалам:

https://pamyat-naroda.ru/

https://www.atlasobscura.com

http://fun-space.ru/interesnoe/10672-voenno-polovye-romany-kak-v-krasnoi-armii-borolis-s-venericheskimi-zabolevaniiami

«Вы не сможете победить, если заразитесь VD»Этот плакат был создан для отдела изобразительной рекламы Комитета по общественной информации США.К концу Первой мировой войны более 10 000 американских солдат находились на излечении, но не от ранений, полученных на полях сражений, а от инфекций, передающимися половым путем. В то время пребывание в больнице для лечения венерической болезни (VD) составляло от 50 до 60 дней, что существенно подрывало боеспособность подразделений и тратилось драгоценное время. Французское военное командование находилось в сильно затруднительном положении. Они должны были справиться с данной проблемой, не выходя за рамки приличия.Французское правительство решением проблемы считало открытие,, борделей, где женщины подвергались обследованию (хотя и не всегда тщательному) на заболевание. Совет британской армии выражал опасения, что наложив запрет на посещение этих учреждений, оскорбят чувства французов. Соединенные Штаты не испытывали таких угрызений совести и запретили посещение борделей для военных. Британские и американские военачальники ввели строгие и суровые наказания за сексуальное нарушение правил. К концу войны они также выпускали плакаты, напоминающие солдатам об опасности венерической болезни.Ранние плакаты обращаются к патриотизму солдат и сравнивают венерические болезни с желтой лихорадкой и чумой. В последующие годы после Первой мировой войны сифилис и гонорея являлись острой проблемой для общественного здравоохранения в Соединенных Штатах. Пенициллин не имел широкого доступа в армии до 1943 года, а гражданское население получило право на использование только в 1945 году.Администрация общественных работ (WPA) в рамках Федерального художественного проекта выпустила плакаты для местных и государственных департаментов здравоохранения, многие из которых призывали мужчин и женщин пройти тестирование и изображали венерические заболевания как угрозу семьям и отрицательно влияющими на производительность труда.С началом Второй мировой войны военным вновь пришлось забеспокоиться о проблеме венерических болезней на фронте. Американские плакаты были выпущены как армией и флотом, так и службой общественного здравоохранения. Определенные популярные издания были переведены на французский, итальянский и испанский языки. Как и во время Первой мировой Войны, некоторые плакаты 1940-х заражение венерической болезнью, приравнивали к помощи врагу. Другие изображали женщин как лживых, отвратительных соблазнительниц.Трудно сказать, какое влияние оказали эти графические предупреждения для профилактики болезней. Но они, вероятно, помогли щекотливую тему венерических заболеваний сделать более открытой для обсуждения в обществе.В советский период тема распространения венерических заболеваний среди фронтовиков замалчивалась ради поддержания светлого образа воина-освободителя. И все же уже в 1951 году в Москве вышел 35-томный труд «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Т.27: Кожные и венерические болезни (предупреждение и лечение)».В книге не указаны данные, как часто красноармейцы становились жертвами “любовных” похождений. Названы лишь общие данные. Авторы отмечали, что эти болезни хоть и присутствовали в советских войсках, но встречались в разы реже, чем у немцев или американцев.Сам факт того, что проблеме посвятили целый том издания, говорит о том, что красноармейцы подвергались венерическим болезням не реже, чем союзники и немцы.О том, что проблема была существенная, отображает документ штаба 3-й Ударной Армии от 27.03.1945г.