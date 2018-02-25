Под пытками писал он свой Репортаж…

«Мы, чешские музыканты, артисты, писатели, инженеры, мы, кому насильно закрыла рот ваша цензура, мы, чьи руки связаны вашим террором, мы, чьи товарищи испытывают нечеловеческие страдания в ваших тюрьмах и концентрационных лагерях, мы, чешская интеллигенция, отвечаем вам, министр Геббельс! Никогда — слышите вы? — никогда мы не изменим революционной борьбе чешского народа, никогда не пойдем к вам на службу, никогда не будем служить силам мрака и порабощения!» -



«Он стоял в углу, в кольце вооруженных гестаповцев, но это был не побежденный, а победитель! Глаза говорили: «Меня вы можете убить, но не в силах убить идею, за которую я боролся, за которую был замучен...», -



«Надзиратель в форме эсэсовца, впустивший меня в камеру, обыскал мои карманы только для виду.



Потихоньку спросил:



– Как ваши дела?



– Не знаю. Сказали, что завтра расстреляют.



– Вас это испугало?



– Я к этому готов.



Привычным жестом он быстро ощупал полы моего пиджака.



– Возможно, что так и сделают. Может быть, не завтра, позже, может, и вообще ничего не будет… Но в такие времена лучше быть готовым…



И опять замолчал.



– Может быть… Вы не хотите что-нибудь передать на волю? Или что-нибудь написать? Пригодится. Не сейчас, разумеется, а в будущем: как вы сюда попали, не предал ли вас кто-нибудь, как кто держался… Чтобы с вами не погибло то, что вы знаете…



Хочу ли я написать? Он угадал мое самое пламенное желание»

«...Девять револьверов наведено на двух женщин и трех безоружных мужчин. Если я выстрелю, погибнут прежде всего они. Если застрелиться самому, они все равно станут жертвой поднявшейся стрельбы. Если я не буду стрелять, они посидят полгода или год до восстания, которое их освободит. Только Миреку и мне не спастись, нас будут мучить»



115 лет назад, 23 февраля 1903 года, родился человек, который для нескольких поколений стал символом стойкости, мужества и честности — журналист, писатель, борец с фашизмом. Правда, после череды «бархатных революций», уничтоживших соцлагерь, имя этого героического антифашиста попытались развенчать. Его «вина» перед различного рода фальсификаторами истории заключалась лишь в том, что он был коммунистом.Родился будущий журналист в Праге (тогда Чехия входила в состав Австро-Венгрии), в семье рабочего-токаря. Его назвали Юлиусом в честь дяди, который был композитором. Мальчик увлекался историей, литературой, театром. Особенно его вдохновляла личность известного чешского патриота Яна Гуса. В двенадцать лет даже пытался выпускать собственную газету под названием «Славянин».В семье хотели, чтобы Юлиус выучился на инженера, но он поступил на философский факультет Пражского университета. Когда юноше исполнилось 18 лет, он вступил в Компартию. Вскоре стал редактором коммунистической газеты «Руде право», а также журнала «Творба». Занимался не только политической журналистикой, но и литературной и театральной критикой.Важным этапом жизни Юлиуса Фучика стал визит в Советский Союз в 1930 году. Поехал он туда в качестве журналиста и пробыл в Советской стране два года. Много путешествовал по Средней Азии. Жизнь в СССР привела его в восторг. По итогам своей длительной командировки Фучик написал книгу под названием «В стране, где наше завтра является уже вчерашним днем». После этого он яростно отстаивал СССР в полемике с каждым, кто критиковал Советский Союз.В 1934 году Фучик поехал в командировку в Германию. И там ему резко не понравилась обстановка. После этой поездки он начал писать статьи против фашизма. Это пришлось не по душе властям, которые тогда уже были не против сотрудничества с Гитлером. И «мягкое» преследование, которому ранее подвергалась Компартия (тем не менее, имевшая возможности для легальной деятельности), стало все больше и больше сменяться «жестким».Спасаясь от ареста, журналист-коммунист был вынужден уехать в Советский Союз. Но в 1936 году вернулся на родину. Во-первых, не хотел и не мог оставаться в стороне от борьбы, во-вторых, у него там была возлюбленная - Аугуста Кодеричева. Позже эта женщина станет известна как Густина Фучикова. Также, как и Юлиусу, ей будет суждено пройти через фашистские застенки. Но она выживет, и благодаря ей до людей всего мира дойдет «Репортаж с петлей на шее»…В 1939 году Чехию оккупировали фашисты. Коммунистам пришлось уйти в глубокое подполье. В самом начале оккупации гитлеровцы предложили Фучику сотрудничество за деньги и, главное, за безопасность. Он отказался и был вынужден скрываться, скитаться по разным городам, надолго расставаясь с женой. Но при этом сражался с захватчиками тем оружием, которое у него было — своим пером. Товарищи предлагали ему уехать в СССР, поскольку он был в розыске — он отказался.заявил он от лица своих собратьев в «Открытом письме министру Геббельсу», которое распространялось, как листовка.Несколько раз Юлиус Фучик был на грани ареста, и спасало только чудо. Однажды, в 1940 году, в дом, где он находился вместе с женой, явился жандарм. Дверь открыла Густина. Она попыталась соврать, что Юлиуса нет, но обмануть его не удалось. Дело закончилось тем, что Фучику удалось расположить жандарма к себе простым вопросом: «Позволит ли совесть вам, чеху, арестовать чеха по приказу немецкого гестапо?» Жандарм предупредил, что Юлиусу нужно немедленно уезжать, а сам доложил своему начальству, что не обнаружил его. Позже этот жандарм вступил в Коммунистическую партию.Приходили к Густине и еще несколько раз, топтали книги, обыскивали дом, угрожали, но Юлиус был далеко. К сожалению, 24 апреля 1942 года Фучик все-таки был арестован. Это случилось вследствие того, что на заводе, где антифашисты распространяли листовки, оказался тайный агент гестапо. С этого и началась цепочка арестов, которая в итоге привела к семье Елинеков, у которых скрывался Юлиус. У него были поддельные документы, так что сначала гитлеровцы даже не поняли, что им в руки попал тот самый журналист, которого они давно искали.Далее началось страшное. Через несколько часов арестовали и Густину. Ей показали зверски избитого мужа, и ей пришлось, сдерживая эмоции, сказать: «Я его не знаю». Но из-за предательства одного из нестойких товарищей личность Фучика все-таки стала известна фашистам.напишет потом в своих воспоминаниях выжившая в гестаповских тюрьмах и лагерях Густина.Для журналиста-борца настал самый трагический и самый героический период. Подвергаемый чудовищным избиениям, он не выдал никого из товарищей. Иногда его возили по Праге, чтобы показать жизнь на свободе: вот, дескать, она продолжается. Эту пытку искушением свободы тоже было нелегко перенести.Всегда, когда у Фучика появлялся хоть какой-то клочок бумаги и огрызок карандаша, он писал какие-либо заметки. Но, понятное дело, в тюрьме с этим тяжело. Как-то один из надзирателей участливо поинтересовался, не хочет ли Юлиус чего-нибудь. Он попросил бумагу.Оказалось, что этот надзиратель, Адольф Калинский, — на самом деле чешский патриот. Он сумел обмануть гитлеровцев: выдал себя за немца и устроился на столь неприглядную должность, чтобы помогать заключенным. Благодаря ему у Фучика появилась не только бумага, но и возможность вынести «Репортаж с петлей на шее» за пределы тюрьмы. Вот как Юлиус описал эту встречу:«Репортаж с петлей на шее» обрывается на дате 9.6.43. Затем Фучика увезли в Берлин. После скоротечного фашистского судилища узник был казнен. Это случилось 8 сентября 1943 года в тюрьме Плётцензее.После Победы над фашизмом этот мужественный человек был награжден (посмертно) Международной премией Мира. А его главный Репортаж — переведен на 80 языков.Однако после «бархатной революции» в Чехословакии Фучика пытались очернить, оклеветать. Например, один из вопросов, которым публично задавались либеральные разоблачители, звучал весьма цинично: почему он не застрелился при аресте? Но сам Фучик описал момент ареста в том самом своем Репортаже: он не мог ни стрелять во врагов, ни застрелиться сам, потому что погибли бы другие люди:Кроме того, антифашиста пытались обвинить в сотрудничестве с гестапо и даже в том, что «Репортаж с петлей на шее» написал не он. Впрочем, нам все это знакомо — такие же попытки «разоблачения» героев и выдающихся людей Советской эпохи были и у нас. И, к сожалению, продолжаются до сих пор.Когда клевета на Фучика не увенчалась успехом, его имя попытались предать забвению. Но его слова, сказанные перед лицом смерти:известны, пожалуй, каждому образованному человеку. А годовщина его казни — 8 сентября — и поныне является Днем международной солидарности журналистов.