15:38 25 февраля

Под пытками писал он свой Репортаж…

115 лет назад, 23 февраля 1903 года, родился человек, который для нескольких поколений стал символом стойкости, мужества и честности — журналист, писатель, борец с фашизмом Юлиус Фучик. Правда, после череды «бархатных революций», уничтоживших соцлагерь, имя этого героического антифашиста попытались развенчать. Его «вина» перед различного рода фальсификаторами истории заключалась лишь в том, что он был коммунистом.



Родился будущий журналист в Праге (тогда Чехия входила в состав Австро-Венгрии), в семье рабочего-токаря. Его назвали Юлиусом в честь дяди, который был композитором. Мальчик увлекался историей, литературой, театром. Особенно его вдохновляла личность известного чешского патриота Яна Гуса. В двенадцать лет даже пытался выпускать собственную газету под названием «Славянин».


В семье хотели, чтобы Юлиус выучился на инженера, но он поступил на философский факультет Пражского университета. Когда юноше исполнилось 18 лет, он вступил в Компартию. Вскоре стал редактором коммунистической газеты «Руде право», а также журнала «Творба». Занимался не только политической журналистикой, но и литературной и театральной критикой.

Важным этапом жизни Юлиуса Фучика стал визит в Советский Союз в 1930 году. Поехал он туда в качестве журналиста и пробыл в Советской стране два года. Много путешествовал по Средней Азии. Жизнь в СССР привела его в восторг. По итогам своей длительной командировки Фучик написал книгу под названием «В стране, где наше завтра является уже вчерашним днем». После этого он яростно отстаивал СССР в полемике с каждым, кто критиковал Советский Союз.

В 1934 году Фучик поехал в командировку в Германию. И там ему резко не понравилась обстановка. После этой поездки он начал писать статьи против фашизма. Это пришлось не по душе властям, которые тогда уже были не против сотрудничества с Гитлером. И «мягкое» преследование, которому ранее подвергалась Компартия (тем не менее, имевшая возможности для легальной деятельности), стало все больше и больше сменяться «жестким».

Спасаясь от ареста, журналист-коммунист был вынужден уехать в Советский Союз. Но в 1936 году вернулся на родину. Во-первых, не хотел и не мог оставаться в стороне от борьбы, во-вторых, у него там была возлюбленная - Аугуста Кодеричева. Позже эта женщина станет известна как Густина Фучикова. Также, как и Юлиусу, ей будет суждено пройти через фашистские застенки. Но она выживет, и благодаря ей до людей всего мира дойдет «Репортаж с петлей на шее»…

В 1939 году Чехию оккупировали фашисты. Коммунистам пришлось уйти в глубокое подполье. В самом начале оккупации гитлеровцы предложили Фучику сотрудничество за деньги и, главное, за безопасность. Он отказался и был вынужден скрываться, скитаться по разным городам, надолго расставаясь с женой. Но при этом сражался с захватчиками тем оружием, которое у него было — своим пером. Товарищи предлагали ему уехать в СССР, поскольку он был в розыске — он отказался.

«Мы, чешские музыканты, артисты, писатели, инженеры, мы, кому насильно закрыла рот ваша цензура, мы, чьи руки связаны вашим террором, мы, чьи товарищи испытывают нечеловеческие страдания в ваших тюрьмах и концентрационных лагерях, мы, чешская интеллигенция, отвечаем вам, министр Геббельс! Никогда — слышите вы? — никогда мы не изменим революционной борьбе чешского народа, никогда не пойдем к вам на службу, никогда не будем служить силам мрака и порабощения!» -

заявил он от лица своих собратьев в «Открытом письме министру Геббельсу», которое распространялось, как листовка.

Несколько раз Юлиус Фучик был на грани ареста, и спасало только чудо. Однажды, в 1940 году, в дом, где он находился вместе с женой, явился жандарм. Дверь открыла Густина. Она попыталась соврать, что Юлиуса нет, но обмануть его не удалось. Дело закончилось тем, что Фучику удалось расположить жандарма к себе простым вопросом: «Позволит ли совесть вам, чеху, арестовать чеха по приказу немецкого гестапо?» Жандарм предупредил, что Юлиусу нужно немедленно уезжать, а сам доложил своему начальству, что не обнаружил его. Позже этот жандарм вступил в Коммунистическую партию.

Приходили к Густине и еще несколько раз, топтали книги, обыскивали дом, угрожали, но Юлиус был далеко. К сожалению, 24 апреля 1942 года Фучик все-таки был арестован. Это случилось вследствие того, что на заводе, где антифашисты распространяли листовки, оказался тайный агент гестапо. С этого и началась цепочка арестов, которая в итоге привела к семье Елинеков, у которых скрывался Юлиус. У него были поддельные документы, так что сначала гитлеровцы даже не поняли, что им в руки попал тот самый журналист, которого они давно искали.

Далее началось страшное. Через несколько часов арестовали и Густину. Ей показали зверски избитого мужа, и ей пришлось, сдерживая эмоции, сказать: «Я его не знаю». Но из-за предательства одного из нестойких товарищей личность Фучика все-таки стала известна фашистам.

«Он стоял в углу, в кольце вооруженных гестаповцев, но это был не побежденный, а победитель! Глаза говорили: «Меня вы можете убить, но не в силах убить идею, за которую я боролся, за которую был замучен...», -

напишет потом в своих воспоминаниях выжившая в гестаповских тюрьмах и лагерях Густина.

Для журналиста-борца настал самый трагический и самый героический период. Подвергаемый чудовищным избиениям, он не выдал никого из товарищей. Иногда его возили по Праге, чтобы показать жизнь на свободе: вот, дескать, она продолжается. Эту пытку искушением свободы тоже было нелегко перенести.

Всегда, когда у Фучика появлялся хоть какой-то клочок бумаги и огрызок карандаша, он писал какие-либо заметки. Но, понятное дело, в тюрьме с этим тяжело. Как-то один из надзирателей участливо поинтересовался, не хочет ли Юлиус чего-нибудь. Он попросил бумагу.

Оказалось, что этот надзиратель, Адольф Калинский, — на самом деле чешский патриот. Он сумел обмануть гитлеровцев: выдал себя за немца и устроился на столь неприглядную должность, чтобы помогать заключенным. Благодаря ему у Фучика появилась не только бумага, но и возможность вынести «Репортаж с петлей на шее» за пределы тюрьмы. Вот как Юлиус описал эту встречу:

«Надзиратель в форме эсэсовца, впустивший меня в камеру, обыскал мои карманы только для виду.

Потихоньку спросил:

– Как ваши дела?

– Не знаю. Сказали, что завтра расстреляют.

– Вас это испугало?

– Я к этому готов.

Привычным жестом он быстро ощупал полы моего пиджака.

– Возможно, что так и сделают. Может быть, не завтра, позже, может, и вообще ничего не будет… Но в такие времена лучше быть готовым…

И опять замолчал.

– Может быть… Вы не хотите что-нибудь передать на волю? Или что-нибудь написать? Пригодится. Не сейчас, разумеется, а в будущем: как вы сюда попали, не предал ли вас кто-нибудь, как кто держался… Чтобы с вами не погибло то, что вы знаете…

Хочу ли я написать? Он угадал мое самое пламенное желание»


«Репортаж с петлей на шее» обрывается на дате 9.6.43. Затем Фучика увезли в Берлин. После скоротечного фашистского судилища узник был казнен. Это случилось 8 сентября 1943 года в тюрьме Плётцензее.

После Победы над фашизмом этот мужественный человек был награжден (посмертно) Международной премией Мира. А его главный Репортаж — переведен на 80 языков.

Однако после «бархатной революции» в Чехословакии Фучика пытались очернить, оклеветать. Например, один из вопросов, которым публично задавались либеральные разоблачители, звучал весьма цинично: почему он не застрелился при аресте? Но сам Фучик описал момент ареста в том самом своем Репортаже: он не мог ни стрелять во врагов, ни застрелиться сам, потому что погибли бы другие люди:

«...Девять револьверов наведено на двух женщин и трех безоружных мужчин. Если я выстрелю, погибнут прежде всего они. Если застрелиться самому, они все равно станут жертвой поднявшейся стрельбы. Если я не буду стрелять, они посидят полгода или год до восстания, которое их освободит. Только Миреку и мне не спастись, нас будут мучить»

Кроме того, антифашиста пытались обвинить в сотрудничестве с гестапо и даже в том, что «Репортаж с петлей на шее» написал не он. Впрочем, нам все это знакомо — такие же попытки «разоблачения» героев и выдающихся людей Советской эпохи были и у нас. И, к сожалению, продолжаются до сих пор.

Когда клевета на Фучика не увенчалась успехом, его имя попытались предать забвению. Но его слова, сказанные перед лицом смерти: «Люди, я любил вас. Будьте бдительны», известны, пожалуй, каждому образованному человеку. А годовщина его казни — 8 сентября — и поныне является Днем международной солидарности журналистов.
Автор: Елена Громова


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Комментарии 12

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:46
    Впрочем, нам все это знакомо — такие же попытки «разоблачения» героев и выдающихся людей Советской эпохи были и у нас. И, к сожалению, продолжаются до сих пор.

    Да вы правы Елена...
    у нас пытались некоторые мерзавцы опорочить Зою Космодемьянскую...Александра Матросова...Героев-панфиловцев и т.д.

    я как гражданин своей страны требую от Госдумы чтобы был принят закон о защите памяти наших павших героев...чтобы любая мразь пытающая испачкать их имя должна автоматически садится на тюремные нары...как минимум на пару лет.
    Тот же ЛЕХА
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:51
      «Люди, я любил вас. Будьте бдительны»,
      это потрясает...
      андрей юрьевич
  2. Fitter65 Сегодня, 07:23
    В первые "РЕПОРТАЖ С ПЕТЛЁЙ НА ШЕЕ" я прочитал в 12 лет,взял книгу у старшей сестры.Многое не понял.Потом перечитал в 16-многое стало понятно но не всё.И крайний раз я её перечитал в 23...Вот благодаря таким людям мы и вспоминаем всех европейских борцов с фашизмом и нацизмом-а не помощников коричневой чумы,потомки которых ныне подымают свою голову...
    Fitter65
  3. Vard Сегодня, 07:34
    Люди совершившие подвиг всегда встречают непонимание у быдла...
    Vard
  4. bionik Сегодня, 07:42
    У нас в Екатеринбурге есть улица названая его именем.
    bionik
    1. Reptiloid Сегодня, 10:13
      В Ленинграде в 60х годах прошлого века в микрорайоне Купчино, где улицы напоминают о дружбе стран социалистической Европы появилась улица названая именем чешского коммуниста-журналиста. Улицы Купчино не переименовывались. К сожалению не читал Юлиуса Фучика. Теперь посмотрю о нём.
      Спасибо Елена за рассказ.
      Reptiloid
  5. sabakina Сегодня, 08:05
    Я учился в школе им. Ю.Фучика. Кострома, школа № 38.
    sabakina
  6. zulusuluz Сегодня, 08:46
    "Репортаж с петлей на шее" Юлиуса Фучика - чеха, "Лес богов" Сруога Балиса - литовца. Патриоты своих стран забыты, а ценности подменены. Нельзя забывать свою историю. Иначе она обязательно повторится.
    zulusuluz
  7. мичман Сегодня, 11:52
    По заданию Правительства пришлось в Чехословакии активизировать работу ряда заводов. В том числе известный "Тесла". Там дали заказы на радиолокаторы: обзорные, посадочные. Много пришлось встречаться со специалистами. Это был период 1978-1988 гг. Чехи всегда говорили об этом журналисте-коммунисте с почтением. Только наши мракобесы в 90-е годы все хотели извратить. Честь имею.
    мичман
    1. elenagromova Сегодня, 12:09
      А чуть позже переименовали станцию метро, названную в честь Фучика, и снесли ему памятник. Правда, через 10 лет памятник восстановили, когда адекватные историки доказали, что он не сотрудничал с гестапо (в чем посмели обвинить его те, кто не стоит и его мизинца)
      elenagromova
  8. Салют Сегодня, 12:40
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    я как гражданин своей страны требую от Госдумы

    пусть сначала хорошие пенсии и зарплаты бюджетникам примут а уж потом...
    вы депутатов этой просьбой так возбудите что они про прочие свои обязанности забудут
    Салют
    1. elenagromova Сегодня, 12:51
      Это важно, но и память Героев - важна не менее.
      elenagromova
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