Под пытками писал он свой Репортаж…
115 лет назад, 23 февраля 1903 года, родился человек, который для нескольких поколений стал символом стойкости, мужества и честности — журналист, писатель, борец с фашизмом Юлиус Фучик. Правда, после череды «бархатных революций», уничтоживших соцлагерь, имя этого героического антифашиста попытались развенчать. Его «вина» перед различного рода фальсификаторами истории заключалась лишь в том, что он был коммунистом.
Родился будущий журналист в Праге (тогда Чехия входила в состав Австро-Венгрии), в семье рабочего-токаря. Его назвали Юлиусом в честь дяди, который был композитором. Мальчик увлекался историей, литературой, театром. Особенно его вдохновляла личность известного чешского патриота Яна Гуса. В двенадцать лет даже пытался выпускать собственную газету под названием «Славянин».
В семье хотели, чтобы Юлиус выучился на инженера, но он поступил на философский факультет Пражского университета. Когда юноше исполнилось 18 лет, он вступил в Компартию. Вскоре стал редактором коммунистической газеты «Руде право», а также журнала «Творба». Занимался не только политической журналистикой, но и литературной и театральной критикой.
Важным этапом жизни Юлиуса Фучика стал визит в Советский Союз в 1930 году. Поехал он туда в качестве журналиста и пробыл в Советской стране два года. Много путешествовал по Средней Азии. Жизнь в СССР привела его в восторг. По итогам своей длительной командировки Фучик написал книгу под названием «В стране, где наше завтра является уже вчерашним днем». После этого он яростно отстаивал СССР в полемике с каждым, кто критиковал Советский Союз.
В 1934 году Фучик поехал в командировку в Германию. И там ему резко не понравилась обстановка. После этой поездки он начал писать статьи против фашизма. Это пришлось не по душе властям, которые тогда уже были не против сотрудничества с Гитлером. И «мягкое» преследование, которому ранее подвергалась Компартия (тем не менее, имевшая возможности для легальной деятельности), стало все больше и больше сменяться «жестким».
Спасаясь от ареста, журналист-коммунист был вынужден уехать в Советский Союз. Но в 1936 году вернулся на родину. Во-первых, не хотел и не мог оставаться в стороне от борьбы, во-вторых, у него там была возлюбленная - Аугуста Кодеричева. Позже эта женщина станет известна как Густина Фучикова. Также, как и Юлиусу, ей будет суждено пройти через фашистские застенки. Но она выживет, и благодаря ей до людей всего мира дойдет «Репортаж с петлей на шее»…
В 1939 году Чехию оккупировали фашисты. Коммунистам пришлось уйти в глубокое подполье. В самом начале оккупации гитлеровцы предложили Фучику сотрудничество за деньги и, главное, за безопасность. Он отказался и был вынужден скрываться, скитаться по разным городам, надолго расставаясь с женой. Но при этом сражался с захватчиками тем оружием, которое у него было — своим пером. Товарищи предлагали ему уехать в СССР, поскольку он был в розыске — он отказался.
заявил он от лица своих собратьев в «Открытом письме министру Геббельсу», которое распространялось, как листовка.
Несколько раз Юлиус Фучик был на грани ареста, и спасало только чудо. Однажды, в 1940 году, в дом, где он находился вместе с женой, явился жандарм. Дверь открыла Густина. Она попыталась соврать, что Юлиуса нет, но обмануть его не удалось. Дело закончилось тем, что Фучику удалось расположить жандарма к себе простым вопросом: «Позволит ли совесть вам, чеху, арестовать чеха по приказу немецкого гестапо?» Жандарм предупредил, что Юлиусу нужно немедленно уезжать, а сам доложил своему начальству, что не обнаружил его. Позже этот жандарм вступил в Коммунистическую партию.
Приходили к Густине и еще несколько раз, топтали книги, обыскивали дом, угрожали, но Юлиус был далеко. К сожалению, 24 апреля 1942 года Фучик все-таки был арестован. Это случилось вследствие того, что на заводе, где антифашисты распространяли листовки, оказался тайный агент гестапо. С этого и началась цепочка арестов, которая в итоге привела к семье Елинеков, у которых скрывался Юлиус. У него были поддельные документы, так что сначала гитлеровцы даже не поняли, что им в руки попал тот самый журналист, которого они давно искали.
Далее началось страшное. Через несколько часов арестовали и Густину. Ей показали зверски избитого мужа, и ей пришлось, сдерживая эмоции, сказать: «Я его не знаю». Но из-за предательства одного из нестойких товарищей личность Фучика все-таки стала известна фашистам.
напишет потом в своих воспоминаниях выжившая в гестаповских тюрьмах и лагерях Густина.
Для журналиста-борца настал самый трагический и самый героический период. Подвергаемый чудовищным избиениям, он не выдал никого из товарищей. Иногда его возили по Праге, чтобы показать жизнь на свободе: вот, дескать, она продолжается. Эту пытку искушением свободы тоже было нелегко перенести.
Всегда, когда у Фучика появлялся хоть какой-то клочок бумаги и огрызок карандаша, он писал какие-либо заметки. Но, понятное дело, в тюрьме с этим тяжело. Как-то один из надзирателей участливо поинтересовался, не хочет ли Юлиус чего-нибудь. Он попросил бумагу.
Оказалось, что этот надзиратель, Адольф Калинский, — на самом деле чешский патриот. Он сумел обмануть гитлеровцев: выдал себя за немца и устроился на столь неприглядную должность, чтобы помогать заключенным. Благодаря ему у Фучика появилась не только бумага, но и возможность вынести «Репортаж с петлей на шее» за пределы тюрьмы. Вот как Юлиус описал эту встречу:
«Репортаж с петлей на шее» обрывается на дате 9.6.43. Затем Фучика увезли в Берлин. После скоротечного фашистского судилища узник был казнен. Это случилось 8 сентября 1943 года в тюрьме Плётцензее.
После Победы над фашизмом этот мужественный человек был награжден (посмертно) Международной премией Мира. А его главный Репортаж — переведен на 80 языков.
Однако после «бархатной революции» в Чехословакии Фучика пытались очернить, оклеветать. Например, один из вопросов, которым публично задавались либеральные разоблачители, звучал весьма цинично: почему он не застрелился при аресте? Но сам Фучик описал момент ареста в том самом своем Репортаже: он не мог ни стрелять во врагов, ни застрелиться сам, потому что погибли бы другие люди:
Кроме того, антифашиста пытались обвинить в сотрудничестве с гестапо и даже в том, что «Репортаж с петлей на шее» написал не он. Впрочем, нам все это знакомо — такие же попытки «разоблачения» героев и выдающихся людей Советской эпохи были и у нас. И, к сожалению, продолжаются до сих пор.
Когда клевета на Фучика не увенчалась успехом, его имя попытались предать забвению. Но его слова, сказанные перед лицом смерти: «Люди, я любил вас. Будьте бдительны», известны, пожалуй, каждому образованному человеку. А годовщина его казни — 8 сентября — и поныне является Днем международной солидарности журналистов.
Родился будущий журналист в Праге (тогда Чехия входила в состав Австро-Венгрии), в семье рабочего-токаря. Его назвали Юлиусом в честь дяди, который был композитором. Мальчик увлекался историей, литературой, театром. Особенно его вдохновляла личность известного чешского патриота Яна Гуса. В двенадцать лет даже пытался выпускать собственную газету под названием «Славянин».
В семье хотели, чтобы Юлиус выучился на инженера, но он поступил на философский факультет Пражского университета. Когда юноше исполнилось 18 лет, он вступил в Компартию. Вскоре стал редактором коммунистической газеты «Руде право», а также журнала «Творба». Занимался не только политической журналистикой, но и литературной и театральной критикой.
Важным этапом жизни Юлиуса Фучика стал визит в Советский Союз в 1930 году. Поехал он туда в качестве журналиста и пробыл в Советской стране два года. Много путешествовал по Средней Азии. Жизнь в СССР привела его в восторг. По итогам своей длительной командировки Фучик написал книгу под названием «В стране, где наше завтра является уже вчерашним днем». После этого он яростно отстаивал СССР в полемике с каждым, кто критиковал Советский Союз.
В 1934 году Фучик поехал в командировку в Германию. И там ему резко не понравилась обстановка. После этой поездки он начал писать статьи против фашизма. Это пришлось не по душе властям, которые тогда уже были не против сотрудничества с Гитлером. И «мягкое» преследование, которому ранее подвергалась Компартия (тем не менее, имевшая возможности для легальной деятельности), стало все больше и больше сменяться «жестким».
Спасаясь от ареста, журналист-коммунист был вынужден уехать в Советский Союз. Но в 1936 году вернулся на родину. Во-первых, не хотел и не мог оставаться в стороне от борьбы, во-вторых, у него там была возлюбленная - Аугуста Кодеричева. Позже эта женщина станет известна как Густина Фучикова. Также, как и Юлиусу, ей будет суждено пройти через фашистские застенки. Но она выживет, и благодаря ей до людей всего мира дойдет «Репортаж с петлей на шее»…
В 1939 году Чехию оккупировали фашисты. Коммунистам пришлось уйти в глубокое подполье. В самом начале оккупации гитлеровцы предложили Фучику сотрудничество за деньги и, главное, за безопасность. Он отказался и был вынужден скрываться, скитаться по разным городам, надолго расставаясь с женой. Но при этом сражался с захватчиками тем оружием, которое у него было — своим пером. Товарищи предлагали ему уехать в СССР, поскольку он был в розыске — он отказался.
«Мы, чешские музыканты, артисты, писатели, инженеры, мы, кому насильно закрыла рот ваша цензура, мы, чьи руки связаны вашим террором, мы, чьи товарищи испытывают нечеловеческие страдания в ваших тюрьмах и концентрационных лагерях, мы, чешская интеллигенция, отвечаем вам, министр Геббельс! Никогда — слышите вы? — никогда мы не изменим революционной борьбе чешского народа, никогда не пойдем к вам на службу, никогда не будем служить силам мрака и порабощения!» -
заявил он от лица своих собратьев в «Открытом письме министру Геббельсу», которое распространялось, как листовка.
Несколько раз Юлиус Фучик был на грани ареста, и спасало только чудо. Однажды, в 1940 году, в дом, где он находился вместе с женой, явился жандарм. Дверь открыла Густина. Она попыталась соврать, что Юлиуса нет, но обмануть его не удалось. Дело закончилось тем, что Фучику удалось расположить жандарма к себе простым вопросом: «Позволит ли совесть вам, чеху, арестовать чеха по приказу немецкого гестапо?» Жандарм предупредил, что Юлиусу нужно немедленно уезжать, а сам доложил своему начальству, что не обнаружил его. Позже этот жандарм вступил в Коммунистическую партию.
Приходили к Густине и еще несколько раз, топтали книги, обыскивали дом, угрожали, но Юлиус был далеко. К сожалению, 24 апреля 1942 года Фучик все-таки был арестован. Это случилось вследствие того, что на заводе, где антифашисты распространяли листовки, оказался тайный агент гестапо. С этого и началась цепочка арестов, которая в итоге привела к семье Елинеков, у которых скрывался Юлиус. У него были поддельные документы, так что сначала гитлеровцы даже не поняли, что им в руки попал тот самый журналист, которого они давно искали.
Далее началось страшное. Через несколько часов арестовали и Густину. Ей показали зверски избитого мужа, и ей пришлось, сдерживая эмоции, сказать: «Я его не знаю». Но из-за предательства одного из нестойких товарищей личность Фучика все-таки стала известна фашистам.
«Он стоял в углу, в кольце вооруженных гестаповцев, но это был не побежденный, а победитель! Глаза говорили: «Меня вы можете убить, но не в силах убить идею, за которую я боролся, за которую был замучен...», -
напишет потом в своих воспоминаниях выжившая в гестаповских тюрьмах и лагерях Густина.
Для журналиста-борца настал самый трагический и самый героический период. Подвергаемый чудовищным избиениям, он не выдал никого из товарищей. Иногда его возили по Праге, чтобы показать жизнь на свободе: вот, дескать, она продолжается. Эту пытку искушением свободы тоже было нелегко перенести.
Всегда, когда у Фучика появлялся хоть какой-то клочок бумаги и огрызок карандаша, он писал какие-либо заметки. Но, понятное дело, в тюрьме с этим тяжело. Как-то один из надзирателей участливо поинтересовался, не хочет ли Юлиус чего-нибудь. Он попросил бумагу.
Оказалось, что этот надзиратель, Адольф Калинский, — на самом деле чешский патриот. Он сумел обмануть гитлеровцев: выдал себя за немца и устроился на столь неприглядную должность, чтобы помогать заключенным. Благодаря ему у Фучика появилась не только бумага, но и возможность вынести «Репортаж с петлей на шее» за пределы тюрьмы. Вот как Юлиус описал эту встречу:
«Надзиратель в форме эсэсовца, впустивший меня в камеру, обыскал мои карманы только для виду.
Потихоньку спросил:
– Как ваши дела?
– Не знаю. Сказали, что завтра расстреляют.
– Вас это испугало?
– Я к этому готов.
Привычным жестом он быстро ощупал полы моего пиджака.
– Возможно, что так и сделают. Может быть, не завтра, позже, может, и вообще ничего не будет… Но в такие времена лучше быть готовым…
И опять замолчал.
– Может быть… Вы не хотите что-нибудь передать на волю? Или что-нибудь написать? Пригодится. Не сейчас, разумеется, а в будущем: как вы сюда попали, не предал ли вас кто-нибудь, как кто держался… Чтобы с вами не погибло то, что вы знаете…
Хочу ли я написать? Он угадал мое самое пламенное желание»
Потихоньку спросил:
– Как ваши дела?
– Не знаю. Сказали, что завтра расстреляют.
– Вас это испугало?
– Я к этому готов.
Привычным жестом он быстро ощупал полы моего пиджака.
– Возможно, что так и сделают. Может быть, не завтра, позже, может, и вообще ничего не будет… Но в такие времена лучше быть готовым…
И опять замолчал.
– Может быть… Вы не хотите что-нибудь передать на волю? Или что-нибудь написать? Пригодится. Не сейчас, разумеется, а в будущем: как вы сюда попали, не предал ли вас кто-нибудь, как кто держался… Чтобы с вами не погибло то, что вы знаете…
Хочу ли я написать? Он угадал мое самое пламенное желание»
«Репортаж с петлей на шее» обрывается на дате 9.6.43. Затем Фучика увезли в Берлин. После скоротечного фашистского судилища узник был казнен. Это случилось 8 сентября 1943 года в тюрьме Плётцензее.
После Победы над фашизмом этот мужественный человек был награжден (посмертно) Международной премией Мира. А его главный Репортаж — переведен на 80 языков.
Однако после «бархатной революции» в Чехословакии Фучика пытались очернить, оклеветать. Например, один из вопросов, которым публично задавались либеральные разоблачители, звучал весьма цинично: почему он не застрелился при аресте? Но сам Фучик описал момент ареста в том самом своем Репортаже: он не мог ни стрелять во врагов, ни застрелиться сам, потому что погибли бы другие люди:
«...Девять револьверов наведено на двух женщин и трех безоружных мужчин. Если я выстрелю, погибнут прежде всего они. Если застрелиться самому, они все равно станут жертвой поднявшейся стрельбы. Если я не буду стрелять, они посидят полгода или год до восстания, которое их освободит. Только Миреку и мне не спастись, нас будут мучить»
Кроме того, антифашиста пытались обвинить в сотрудничестве с гестапо и даже в том, что «Репортаж с петлей на шее» написал не он. Впрочем, нам все это знакомо — такие же попытки «разоблачения» героев и выдающихся людей Советской эпохи были и у нас. И, к сожалению, продолжаются до сих пор.
Когда клевета на Фучика не увенчалась успехом, его имя попытались предать забвению. Но его слова, сказанные перед лицом смерти: «Люди, я любил вас. Будьте бдительны», известны, пожалуй, каждому образованному человеку. А годовщина его казни — 8 сентября — и поныне является Днем международной солидарности журналистов.
Автор: Елена Громова
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