СБУ обвинила российские спецслужбы в попытке взорвать крейсер «Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о попытке российских спецслужб взорвать законсервированный с 1996 года ракетный крейсер "Украина", дислоцированный в Николаеве. Об этом заявил замглавы ведомства Виктор Кононенко во время брифинга.Утверждается, что диверсию якобы должен был осуществить россиянин Давид Пономарев вместе с сообщниками. По словам Кононенко, подрыв планировалось провести в 2015 году в День Конституции Украины. Цель атаки, как заявляют в СБУ, — запугивание местного населения.Также в сообщении СБУ говорится о раскрытых планах российских спецслужб провести «фейковое мероприятие для разжигания межнациональной розни в Закарпатье» под видом общественных слушаний о защите прав венгерского меньшинства и намерении совершить поджоги румынских школ в Буковине.Обвинения в попытках испортить отношения России с Венгрией также уже предъявлялись в Киеве. Поводом послужила атака на здание венгерской культурной организации в Ужгороде, совершенная 4 февраля. Тогда неизвестный кинул в офис организации бутылку с зажигательной смесью. Тогда вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что видит в произошедшем «прямую заинтересованность России». «Бутылку с «коктейлем Молотова» сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука. Однозначно!» — заявил он.Крейсер «Украина», строительство которого началось в 1984 году, с 1990 года стоит в недостроенном состоянии на верфях в Николаеве. При разделе Черноморского флота он был передан Украине. После этого украинские власти несколько раз объявляли о планах достроить корабль или продать его. Несмотря на это крейсер продолжал свое пребывание у причальной стенки. В декабре 2017 года «Укроборонпром» сообщил, что Минобороны Украины не заинтересовано в достройке корабля.