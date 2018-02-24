15:06 24 февраля

СБУ обвинила российские спецслужбы в попытке взорвать крейсер «Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о попытке российских спецслужб взорвать законсервированный с 1996 года ракетный крейсер "Украина", дислоцированный в Николаеве. Об этом заявил замглавы ведомства Виктор Кононенко во время брифинга.

Утверждается, что диверсию якобы должен был осуществить россиянин Давид Пономарев вместе с сообщниками. По словам Кононенко, подрыв планировалось провести в 2015 году в День Конституции Украины. Цель атаки, как заявляют в СБУ, — запугивание местного населения.

СБУ обвинила российские спецслужбы в попытке взорвать крейсер «Украина



Также в сообщении СБУ говорится о раскрытых планах российских спецслужб провести «фейковое мероприятие для разжигания межнациональной розни в Закарпатье» под видом общественных слушаний о защите прав венгерского меньшинства и намерении совершить поджоги румынских школ в Буковине.

Обвинения в попытках испортить отношения России с Венгрией также уже предъявлялись в Киеве. Поводом послужила атака на здание венгерской культурной организации в Ужгороде, совершенная 4 февраля. Тогда неизвестный кинул в офис организации бутылку с зажигательной смесью. Тогда вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что видит в произошедшем «прямую заинтересованность России». «Бутылку с «коктейлем Молотова» сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука. Однозначно!» — заявил он.

Крейсер «Украина», строительство которого началось в 1984 году, с 1990 года стоит в недостроенном состоянии на верфях в Николаеве. При разделе Черноморского флота он был передан Украине. После этого украинские власти несколько раз объявляли о планах достроить корабль или продать его. Несмотря на это крейсер продолжал свое пребывание у причальной стенки. В декабре 2017 года «Укроборонпром» сообщил, что Минобороны Украины не заинтересовано в достройке корабля.

Использованы фотографии: http://novosti-mk.org/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 84

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  1. oldseaman1957 Сегодня, 06:20
    И чего только не наплетут, чтобы не иссякал ажиотаж о них, неповторимых. И неадекватных...
    oldseaman1957
    1. katalonec2014 Сегодня, 06:30
      Разделка,удовольствие не из дешёвых,вспомнили старый способ быстро утилизировать ненужное.Заодно и нас уколоть хотят.Понятно что " Украину " ждет утилизация,вон даже Савченко про одну из них упомянула.
      katalonec2014
      1. Logall Сегодня, 07:46
        Крейсер "Украина" - символ всего государства украинского! Оставленный, недостроенный проект, само существование которого, без СССР, было бы невозможным.
        Logall
      2. антивирус Сегодня, 09:24
        Крейсер «Украина», строительство которого началось в 1984 году, с 1990 года стоит в недостроенном состоянии на верфях в Николаеве.

        и конечно взрывом должно было выбросить на берег--дешевле разделать так,

        не читали истории --надо бы самим утопить крейсер на входе в Николаевский порт --шоб "ворохи" не высадили десант с моря
        антивирус
      3. Андрей К Сегодня, 11:17
        Цитата: katalonec2014
        ...Разделка,удовольствие не из дешёвых...

        Я подозреваю, что это песенка из серии - не заберём корабли из Крыма, пока не восстановите. Не удивлюсь, если кастрюлеголовые заявят: "Хотели корабль на ход поставить, но попытка диверсии остановила работы. Пусть Россия доведёт до ума, помешала ведь" laughing
        Андрей К
        1. gurzuf Сегодня, 13:58
          Все верно! Даже под этот "теракт" бабло сопрут якобы вложенное в эту посудину.
          gurzuf
      4. Vadivak Сегодня, 13:43
        Цитата: katalonec2014
        вспомнили старый способ быстро утилизировать ненужное

        — удар!..
        Капитан:
        — Удар! Ах, какой пароход! Главное, нам дали его проверить, какой он моряк, этот пароход. Я думаю, мы это сделали. Эммануил!
        — Да.
        — Радируй в порт: Песней сидим на мели в ста сорока метрах от причала. Отнялся задний ход. Штурман Гройссман списан на берег, куда он сойдет, как только мы подойдем. Старший штурман Бенимович еще на берегу уже.

        Из машины: He нукайте мне. Они для дизеля выписали девяносто третий бензин и разъехались. А мы с Изей решили поставить пароход в док.
        Капитан: А меня вы ешили не спъяшивать?
        Из машины: Почему? Вот я вас спрашиваю.
        Капитан: Так я возъяжаю категоически!
        Из машины: И я вас понимаю. Если б вы не были так заняты, вы бы увидели, что мы уже двое суток стоим на ремонте.
        Капитан: Но я не вижу никаких изменений.
        Из машины: Это уже другой разговор: в другом месте, с другими людьми и с другим тоном.
        Vadivak
    2. Spartanez300 Сегодня, 06:35
      На металлолом порезать и сдать в пункт приема , не плохие деньги кстати .
      Spartanez300
      1. volodya Сегодня, 06:42
        Им очень бы этого хотелось,но желание несовпадает с действительстью! Нам то это зачем? Пусть гниет дальше!
        volodya
      2. mamont5 Сегодня, 06:59
        Ага, а "российские диверсанты" хотели этому поспособствовать, т.к. у самой Руины и на демонтаж денег нет. wink
        mamont5
      3. федоров Сегодня, 07:01
        Порезать тоже денег стоит и не малых. А в остальном..
        На кой России это надо ? Пугать- взрывать request Нет, в принципе все понятно - укроде.би.лоидам везде мерещится злобный Путин и мрачные отморозки в виде Российских спецслужб. На тупое население заявление..от очень "афторететной" организации - СБУ - продали все - Честь, Родину..если она у них была.
        Я лазил по нему прошлым летом, литр водки , 100 грн, и три пачки сигарет обошлось. Показали пацаны практически все. Зрелище не из приятных- ржавый хлам ,восстанавливать в любом виде не стоит.
        федоров
        1. Мар.Тира Сегодня, 07:35
          Надо было кингстоны открыть,и про подрыв бы нынче уже не говорили.Свежий анекдот про СБУ.Свидомый хотел пожаловаться в СБУ на своего соседа ,за то,что он ему предложил выпить за 23 февраля,и не смог.В СБУ были все пьяны.
          Мар.Тира
        2. 30 вис Сегодня, 08:17
          Свидомые весь свой флот сгноили . Может и в этом обвинят какого нибудь русского диверсанта . После раздела советского Черноморского флота под юрисдикцию Киева перешли 138 различных судов и масса объектов. К началу 2015 года в состав ВМС Украины входило 3 боевых корабля, 1 десантный корабль, 18 вспомогательных судов и 26 катеров. Это всё, что осталось от выдранного «с кровью» Украиной наследства могучего Черноморского флота ВМС СССР.
          30 вис
        3. злой партизан Сегодня, 13:28
          Цитата: федоров
          литр водки , 100 грн, и три пачки сигарет

          Дёшево... what
          злой партизан
      4. 210окв Сегодня, 07:06
        А почему бы и не взорвать.Тратить кислород и пропан,платить зарплаты...Они бы нам должны быть благодарны. laughing
        Цитата: Spartanez300
        На металлолом порезать и сдать в пункт приема , не плохие деньги кстати .
        210окв
        1. 210окв Сегодня, 07:30
          Да и кстати.А кто такой Давид Пономарев?Что за стрелочник?
          Цитата: 210окв
          А почему бы и не взорвать.Тратить кислород и пропан,платить зарплаты...Они бы нам должны быть благодарны. laughing
          Цитата: Spartanez300
          На металлолом порезать и сдать в пункт приема , не плохие деньги кстати .
          210окв
          1. kirgiz58 Сегодня, 07:52
            Цитата: 210окв
            А кто такой Давид Пономарев?

            Я тоже удивлен, что не Иванов Иван Иванович. smile
            kirgiz58
          2. Ил-18 Сегодня, 09:15
            Судя по имени еврей, судя по фамилии русский. Бардак в СБУ! Еще придумали бы Ваню Шниперсона.
            Ил-18
            1. pilot69 Сегодня, 14:32
              Было уже - Иван Израилевич Шниперсон, к/ф Ширли-Мырли laughing
              pilot69
    3. Zoldat_A Сегодня, 06:59
      Алекс, hi !
      Цитата: oldseaman1957
      И чего только не наплетут, чтобы не иссякал ажиотаж о них, неповторимых. И неадекватных...

      Давно известно - "если в кране нет воды, значит, выпили... *(ну те самые, которые нам тут, на ВО, про израильские ништяки рассказывают). Алекс, не кормите троллей! Лучше выпьем! drinks
      Zoldat_A
      1. федоров Сегодня, 07:21
        Професор не подтянется, и не надейся, не его тема wink drinks
        федоров
        1. Zoldat_A Сегодня, 08:19
          Цитата: федоров
          Професор не подтянется, и не надейся, не его тема wink drinks

          Дык тут учеников "Профессора" куча... Налетят, расскажут, что "Израиль это всё давно выдумал", что СССР и Россия тут совсем не при делах, что у нас всё давным-давно разворовано (не при их ли участии??), каждый комментарий на два слова разбирать и доказывать, как мы все неправы....
          В общем Валерий, зачем я всё это объясняю? Ты и без меня всё это прекрасно знаешь...Вот НИКАКОЙ Желании нет с Богоизбранными общаться. Я не антисемит, и фильм Р.Поланского "Пианист" рекомендую к просмотру ВСЕМ. Но на ВО лезут, как клопы, не ЕВРЕИ, евреи поганые...
          Zoldat_A
        2. Zoldat_A Сегодня, 08:23
          Валера, hi ! Флаг смени - вроде наш человек, а флаг бандеровский....
          Zoldat_A
          1. Logall Сегодня, 10:11
            Дружище, привет! Ты не обессудь, но это флаг Украины. Бандеровский - красно-черный.
            Logall
            1. Zoldat_A Сегодня, 10:51
              Цитата: Logall
              Дружище, привет! Ты не обессудь, но это флаг Украины. Бандеровский - красно-черный.

              Я признаю один, который на Присяге целовал - красный с серпом и молотом. А ещё на нём было вышито 56 ОДШБр. И НИКТО на свете не заставит меня принимать Присягу второй раз. Жену можно поменять - Присягу -- нет....
              Zoldat_A
    4. сибиралт Сегодня, 07:41
      А еще "российские террористы" планируют в сартиры николаевского порта дрожжей насыпать, а в Сухой фонтан воды налить для запугивания местных жителей!belay
      сибиралт
    5. krops777 Сегодня, 08:22
      СБУ обвинила российские спецслужбы в попытке взорвать крейсер «Украина


      У него настолько печальное состояние, что он видимо сам без посторонней помощи скоро утонет, СБУ заранее ищет крайнего. wink
      krops777
    6. Василенко Владимир Сегодня, 11:08
      это у них так принято почитал украинский сайты о мордобое Норкина с суворовым и ухахатался
      Василенко Владимир
  2. собаковод Сегодня, 06:21
    Кураторы методичку обновили?
    собаковод
  3. faiver Сегодня, 06:29
    какой только бредятины не придумают....
    faiver
  4. AleksPol Сегодня, 06:29
    А зачем его взрывать . Это же памятник независимости Украины . Каков корабль такая и страна . С прошедшим 23 февраля всех .
    AleksPol
    1. LiSiCyn Сегодня, 07:51
      Цитата: AleksPol
      А зачем его взрывать . Это же памятник независимости Украины .

      Представляете, какой сюжет....
      90-е , ВВП по поручению Собчака... И потому что, ему во сне явился Сталин... Отправляется в Сибирь, на поиски шамана, с целью уничтожить укроину... Шаман связывает страну с крейсером, и обещает, что корабль не протянет и 10-ти лет... И героическими усилиями "патриотов", любителей бандеры , корабль удалось сохранить и даже , почти достроить... wassat
      И тогда, коварный Путин.... и т.д.
      LiSiCyn
      1. Rusland Сегодня, 08:47
        Заначка для следующего президента.
        Rusland
    2. Servisinzhener Сегодня, 11:17
      Как было сказано в одном советском мультфильме: -Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт.
      Servisinzhener
      1. амурец Сегодня, 13:35
        Цитата: Servisinzhener
        Как было сказано в одном советском мультфильме: -Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт.

        Ну, да и автор сей истории подходящий, Капитан Врунгель. Не путать с автором произведения "Приключения капитана Врунгеля" А.С.Некрасовым
        амурец
  5. Nikolaevich I Сегодня, 06:31
    ".....а затем,на развалинах мечети....Простите,мечеть тоже...я развалил ?..." ("Новые приключения Шурика")
    Nikolaevich I
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:40
      Цитата: Nikolaevich I
      ...а затем,на развалинах мечети.

      там часовня была...
      андрей юрьевич
      1. Zoldat_A Сегодня, 07:05
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: Nikolaevich I
        ...а затем,на развалинах мечети.

        там часовня была...

        16-го века..... А теперь - американская военная база... Почувствуйте разницу. И настоятельно, Андрей, Юрьевич, в ознакомительных целях, рекомендую к просмотру английский фильм "Нити". Жаль, что его мы только смотрим... Его в ЕУвропе по всем каналам раз в неделю крутить надо...
        Zoldat_A
        1. сибиралт Сегодня, 07:57
          Посмотрел фильм по вашей рекомендации. Спасибо! Страшно, но вполне такое может случиться. Каменный век ходит рядом.
          сибиралт
        2. Svarog51 Сегодня, 12:05
          Алексей, приветствую hi
          16-го века....
          "Нет, это было до вас в 14-м веке."

          Р.С. С прошедшим Вас drinks
          Svarog51
      2. Nikolaevich I Сегодня, 07:10
        Точно ! Часовня !... feel .Ну,простите, за ошибку ! Возраст... fool последствия 23-го февраля..... drinks
        Nikolaevich I
    2. LiSiCyn Сегодня, 07:22
      Да-да.. good
      Точно, хотели взорвать...
      А то, вдруг достроят... Им же, сейчас (в 15-ом), как начнут кредиты давать... lol
      Да еще матрасы, 100 пудов, "топоры" на него (ее) поставят, штук 100... belay
      По любому, надо взрывать... Неполучилось с "диверсами".... Надо вызывать авиацию, торпедоносцы...
      И топить... am
      LiSiCyn
  6. Ye Hua Сегодня, 06:41
    Сестра России совсем сошла с ума
    Ye Hua
  7. Романенко Сегодня, 06:41
    А зачем ЭТО взрывать?
    Дорого и невыгодно, пусть вот так "законсервированный" птичьим дерьмом и стоит у стенки, он же любого врага своим видом и запахом отпугнет.
    Живое олицетворение украины, очень символично!
    Романенко
  8. zyzx Сегодня, 06:46
    Смотрю в сибирской тайге белок не стало,все в командировке на Украине.
    zyzx
    1. Atilla Сегодня, 07:57
      Так эти белки с 2014года в головах у укросвидомых сидят, а кастрюли они одевают чтоб не сбежали.
      Atilla
  9. Горный стрелок Сегодня, 06:47
    Зачем взрывать металлолом? Для его разделки применяют другие инструменты wassat
    Горный стрелок
    1. Rusland Сегодня, 08:49
      И то на это гроши нужны. smile
      Rusland
  10. victorsh Сегодня, 06:48
    А почему не Лев Пономарев?Почти КАЖДОЕ заявление СБУ поднимает настроение.Главное при чтении не держать в руках кружку с горячим чаем или кофе.
    victorsh
  11. лысова Сегодня, 06:51
    А как они хотели - угроза России как ни как. Все воды Чёрного моря исплавает !
    лысова
  12. инженерный Сегодня, 06:54
    Также в сообщении СБУ говорится о раскрытых планах российских спецслужб провести «фейковое мероприятие для разжигания межнациональной розни в Закарпатье» под видом общественных слушаний о защите прав венгерского меньшинства и намерении совершить поджоги румынских школ в Буковине.

    Кастрюли плотно сидят на головах, теперь им добавился еще и атрибут, ремешки для крепления.
    инженерный
  13. нафанаил Сегодня, 07:04
    Пользы от него (крейсера) как от козла молока но и вреда однако тоже никакого.И зачем его взрывать? Сам сгниёт.Взрывчатку ещё на него тратить.
    нафанаил
  14. Геркулесыч Сегодня, 07:09
    Неиссякаемый фантан лжи вна укроине забил с новой силой! wassat fool !
    Геркулесыч
  15. svp67 Сегодня, 07:16
    подрыв планировалось провести в 2015 году в День Конституции Украины.
    А этот День на Украины -28 июня... И что они полтора года ждали? Видимо подписания закона о "реинтеграции"?
    svp67
  16. Монархист Сегодня, 07:18
    [quote=210окв]А почему бы и не взорвать.Тратить кислород и пропан,платить зарплаты...Они бы нам должны быть благодарны. laughing [quote=Spartanez300]На металлолом порезать и сдать в пункт приема , не плохие деньги кстати .[/q
    " Они бы нам должны быть благодарны",а во сколько оцениваете благодарность? Взрыв тоже денег стоит
    Монархист
  17. МИХАН Сегодня, 07:19
    Было бы что взрывать ..Как они все надоели уже!
    МИХАН
  18. AID.S Сегодня, 07:30
    Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о попытке российских спецслужб взорвать законсервированный с 1996 года ракетный крейсер "Украина",


    Простите, это зрада или перемога?
    AID.S
  19. 1536 Сегодня, 07:33
    "Какие ваши доказательства?" (из к/ф "Красная жара", 1988).
    1536
    1. oldzek Сегодня, 09:10
      какие ещё доказательства?я не могу ошибаться и следовательно,я прав!тоже цитата к/ф"лето рядового Дедова"
      oldzek
  20. мыслитель Сегодня, 07:42
    Цель атаки, как заявляют в СБУ, — запугивание местного населения.

    Вот с этим в Украине нет проблем, исполнителей не перечесть - само СБУ, правосеки, «Тризуб», «Патріот України», «Карпатська Січ», «Білий Молот», «Чорний комітет», ОУН, «Свобода» и другие неонацистские группировки. negative
    мыслитель
  21. gla172 Сегодня, 07:59
    ....даа самомнение у "гарных хлопцев" явно завышено...
    gla172
  22. Не либероид Русский Сегодня, 08:10
    маразм процветает..... чем дольше вся эта профанация с евроинтеграцией постмайданной длится, тем больше бреда и истерик от киева звучит
    Не либероид Русский
  23. Wedmak Сегодня, 08:13
    Я вот слабо представляю, как один человек, даже с сообщниками, способен повредить крейсер?? Даже законсервированный и не обслуживаемый. Гранату пронесет? Шашку тротила? Мешок тротила? И чего население-то должно этого испугаться?
    Вам предлагали его продать, зажали... ну теперь сами себе злобные буратины.
    Wedmak
  24. Metallurg_2 Сегодня, 08:26
    Чего только не наплетут, чтобы отвлечь кабачков от повышения тарифов и снижения доходов. Доскакались.
    Metallurg_2
  25. К-50 Сегодня, 08:35
    Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о попытке российских спецслужб взорвать законсервированный с 1996 года ракетный крейсер "Украина"

    А какой смысл тратить время и деньги на взрыв ржавого корыта? belay
    Даже если бы он "нулёвый" и боеспособный был и то Россия никогда бы не пошла на это!! fool
    Лишь бы какую-нибудь х рень прокукарекать!!!! fool
    К-50
  26. eugraphus Сегодня, 08:47
    Не вижу ни одной причины для России взрывать эту кучу металлолома.
    eugraphus
  27. Jovanni Сегодня, 09:03
    Зачем России этот металлолом взрывать? Больные люди...
    Jovanni
  28. oracul Сегодня, 09:03
    Утрируя, можно сказать что на подрыв старого, но очень большого корыта (заложен 34 года назад), потребуется столько взрывчатки, что это будет дороже, чем достроить его. До чего же глупы эти щирые украинские хлопцы во власти.
    oracul
  29. gerkost2012 Сегодня, 09:05
    СБУ грубо и тупо работает. Надо было заявить о том, что агенты Путина (или Кремля) злодейски пилят эту ржавую посудину на металлолом и сдают кусками в местные пункты приема. А деньги пустят на подкуп избирателей для Путина. Да следом арестовать с десяток местных бомжей, те за фунфырик смогли бы что угодно наболтать...Во, даже предлагаю название операции "Фунфырик". вполне по морскому.
    gerkost2012
  30. D-Master Сегодня, 09:15
    Господи - возможно я доживу до времени когда стальной смерч сметет все это стадо с территории УССР. Подрывать металлолом- очень увлекательное занятие.
    D-Master
  31. Victor_B Сегодня, 09:18
    Это не трава!
    Это "вещества".
    Тяжёлые. Очень. Синтетика.
    С таких уже не "спрыгивают".
    Только в ящик.
    Victor_B
  32. Waroc Сегодня, 09:59
    Я восхищён успехами и достижениями украинских генетиков и селекционеров - такую шмаль вырастили...!!!
    Waroc
  33. кедр Сегодня, 10:18
    Цитата: Waroc
    Я восхищён успехами и достижениями украинских генетиков и селекционеров - такую шмаль вырастили...!!!


    Эти "украинские" генетики в своё время Гитлера, гитлеризм и гитлеровцев вырастили...
    Зрим в корень трагедии на Вукрайне, уважаемые.
    кедр
  34. Старый26 Сегодня, 10:58
    Шо??? Москали вытались взорвать красу и гордость Флота Незалежной Украины ракетный крейсер "Вильна Украина" ("Украина"). А потопить украинский подводный флот в виде приваренной к пирсу подводной лодки "Запорожье" москали не пытались???
    Блин, эти "консервы" (законсервированный в 1996 году крейсер) сам скоро пойдет ко дну от ржи, которая его съест
    Старый26
    1. Servisinzhener Сегодня, 11:22
      Мы спасли их подводный флот приварив его к пирсу. Благодаря этому он хотя бы на бумаге существует.
      Servisinzhener
  35. san4es Сегодня, 11:14
    законсервированный с 1996 года ракетный крейсер "Украина"

    am ...Весь в Вальцмана
    san4es
    1. AID.S Сегодня, 12:36
      Цитата: san4es
      законсервированный с 1996 года ракетный крейсер "Украина"

      am ...Весь в Вальцмана

      Реж. Кучма. "Копатели Черного Моря. Неполноценное государство." Дейви Джонс- Путин похитил- таки Черную Жемчужину Украины у Джека Вальцмана.
      AID.S
  36. Fil743 Сегодня, 11:14
    «Бутылку с «коктейлем Молотова» сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука. Однозначно!»

    Майдаун головного мозга. Однозначно!
    Украину взрывать поздно да и не к чему. Скоро сама тихо отправится на разделку и утилизацию. А корабль на металлолом пойдет
    Fil743
  37. Anyone Сегодня, 11:17
    Глупость какая-то... Какой смысл России взрывать этот недостроенный крейсер? С точки зрения противостояния с Украиной, нам, как раз, выгодно, чтобы он простоял у стенки еще много лет, пожирая украинский бюджет.
    Anyone
  38. Симаргл Сегодня, 11:24
    К каклам великоусраинского рейха у меня есть предложение: ввести этот суперкрейсер в состав ВМВУР - тогда можно будет наплодить ещё адмиралей человек тридцать.
    Симаргл
  39. xomaNN Сегодня, 11:32
    Похоже ук..р. юмористы дружно нанялись на работу в ук..р. охранку. Сюжеты выдают в СМИ - обхохочешся ! Оправдывают своё название СБУ - Сверх Брехливое Учреждение laughing
    xomaNN
  40. Чичиков Сегодня, 11:49
    Б"л"едная уСраина! Как-же ее задрало вмешательство Кремля...
    Чичиков
  41. Berkut24 Сегодня, 12:34
    Всё идёт своим чередом. Главное, не трогать и не влезать в этот процесс самоликвидации. Украинский проект должен отработать полный цикл, как дрова в топке паровоза, и исчезнуть навсегда. В истории человечества от всего этого гадюшника останутся только афоризмы Кличко. Только ему удаётся грамотно и без последствий со стороны бандеровцев объяснить происходящее.
    Berkut24
  42. vasya.pupkin Сегодня, 13:05
    Если победит Жирик,надо ему подсказать,чтобы отбуксировать"Украину" и затопить/отрыв кингстоны/ в горлышке входа в порт Одесса.Пусть достают.
    vasya.pupkin
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