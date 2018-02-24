Арабские СМИ сообщают о прибытии новых Су-57 в Сирию

Арабские СМИ сообщают о прибытии на российскую базу Хмеймим еще двух истребителей пятого поколения Су-57. Как пишет Sputnik Arabic, теперь там находятся четыре самолета этой модели. Так же об этом сообщил в Twitter пользователь под ником Wael Al Hussaini. Он опубликовал фото самолетов.Отмечается, что они сопровождались несколькими Су-30СМ.Ранее 22 февраля этот же пользователь сообщил, что ВКС России разместили на военной базе Хмеймим два новейших истребителя пятого поколения.Напомним, что согласно публикуемым СМИ сведениям, Россия решила испытать в Сирии системы вооружений новейшего истребителя пятого поколения Су-57 (известного как ПАК ФА и Т-50). Сообщалось, что с этой целью на авиабазу Хмеймим ранее перебросили по крайней мере два самолета.Официального подтверждения данной информации нет