15:06 24 февраля

Арабские СМИ сообщают о прибытии новых Су-57 в Сирию

Арабские СМИ сообщают о прибытии на российскую базу Хмеймим еще двух истребителей пятого поколения Су-57. Как пишет Sputnik Arabic, теперь там находятся четыре самолета этой модели. Так же об этом сообщил в Twitter пользователь под ником Wael Al Hussaini. Он опубликовал фото самолетов.

Отмечается, что они сопровождались несколькими Су-30СМ.

Арабские СМИ сообщают о прибытии новых Су-57 в Сирию



Ранее 22 февраля этот же пользователь сообщил, что ВКС России разместили на военной базе Хмеймим два новейших истребителя пятого поколения.

Напомним, что согласно публикуемым СМИ сведениям, Россия решила испытать в Сирии системы вооружений новейшего истребителя пятого поколения Су-57 (известного как ПАК ФА и Т-50). Сообщалось, что с этой целью на авиабазу Хмеймим ранее перебросили по крайней мере два самолета.

Официального подтверждения данной информации нет

Использованы фотографии: https://twitter.com/WaelAlHussaini
72

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 138

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  1. filatik Сегодня, 07:44
    Так так так. Что то серьезное намечается перед выборами) Но что? Ответочка Трампу?
    filatik
    1. Тралл Сегодня, 07:59
      Цитата: filatik
      Так так так. Что то серьезное намечается перед выборами) Но что? Ответочка Трампу?

      Нет конечно. Испытание радиолокационного оборудования на "живых" самолётиках вероятного противника. Ну и ещё кой-чего по мелочам. Глупо не воспользоваться сирийской компанией и упустить такой шанс попробовать новую технику в условиях максимально приближенных к боевым.
      Тралл
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:50
        Арабские СМИ сообщают о прибытии на российскую базу Хмеймим еще двух истребителей пятого поколения Су-57. Как пишет Sputnik Arabic, теперь там находятся четыре самолета этой модели.

        Как в том анекдоте: "Пап, а кто такие алкоголики? - Вон видишь две берёзы? А алкоголикам кажется, что их четыре. - Пап,так там всего одна берёза..." smile
        СРЦ П-15
      2. Hanokem Сегодня, 10:48
        Так вот только и наши радары "пощупают СУ-57 , и американские. И станет ясно, с чем его "едят"
        Hanokem
        1. Симаргл Сегодня, 11:34
          Цитата: Hanokem
          Так вот только и наши радары "пощупают СУ-57 , и американские. И станет ясно, с чем его "едят"
          Если его покрасить как надо - что они там нащупают?
          Симаргл
        2. Андрей К Сегодня, 11:46
          Цитата: Hanokem
          ...И станет ясно, с чем его "едят"...

          Думаю, что не съедобен - композита многоlaughing
          Андрей К
          1. Incvizitor Сегодня, 13:25
            Думаю, что не съедобен

            Для радаров в т.ч.
            Incvizitor
        3. Berkut24 Сегодня, 12:58
          Так вот только и наши радары "пощупают СУ-57

          А если еще системами РЭБ получите по щупальцам?
          Berkut24
      3. Аскет Сегодня, 11:25
        Цитата: Тралл
        Испытание радиолокационного оборудования на "живых" самолётиках вероятного противника. Ну и ещё кой-чего по мелочам

        Согласен с Вами. СУ-57 это не просто истребитель а целый ударный авиационный комплекс. Есть такой параметр как коэффициент боевой эффективности, который невозможно определить без испытаний максимально приближенных к боевым, Сирия идеальное место для испытаний новейшей боевой техники.
        Аскет
    2. сибиралт Сегодня, 08:00
      Была инфа, что ВКС будут контролировать сириско-ливано-израильскую границу и отрабатывать их взаимодействие в боевых условиях.
      сибиралт
      1. МИХАН Сегодня, 08:26
        Цитата: сибиралт
        контролировать сириско-ливано-израильскую границу и отрабатывать их взаимодействие в боевых условиях.

        Давно пора уже..Не удивлюсь , если там танки "Армата" появятся..Израиль обнаглел уже..!
        МИХАН
        1. Deniska999 Сегодня, 09:16
          И что сделает десяток Армат с Израилем?
          Deniska999
          1. МИХАН Сегодня, 09:29
            Цитата: Deniska999
            И что сделает десяток Армат с Израилем?

            А там еще Т-90 будут в поддержке .. laughing
            МИХАН
          2. роман66 Сегодня, 09:58
            завоюет нахрен!
            роман66
            1. Incvizitor Сегодня, 13:27
              завоюет нахрен!

              Ну нафиг они нам в стране только с арабами поругаемся...
              А вот арабам помочь их завоевать самое то, пусть потом в ООН "цивилизованные страны" наезжают на арабов...
              Incvizitor
          3. cariperpaint Сегодня, 10:30
            на самом деле многое но надеюсь это делать не станут по одной простой причине-десять машин охранять будут 30. плюс авиация плюс люди. смысла в том нет вообще. системы вооружения и наблюдения можно на любой местности проверить и нет смысла их туда тащить. на экспорт их не планируют а значит тот ТВД что там есть для испытаний без надобности
            cariperpaint
          4. Комментарий был удален.
        2. Piramidon Сегодня, 09:53
          Цитата: МИХАН
          Давно пора уже..Не удивлюсь , если там танки "Армата" появятся..Израиль обнаглел уже..!

          Виталий, видимо, ты не слабо отпраздновал вчера день СА и ВМФ?
          Piramidon
          1. МИХАН Сегодня, 11:12
            Цитата: Piramidon
            Цитата: МИХАН
            Давно пора уже..Не удивлюсь , если там танки "Армата" появятся..Израиль обнаглел уже..!

            Виталий, видимо, ты не слабо отпраздновал вчера день СА и ВМФ?

            Не очень ..На душе гадко и сердце ноет. Это я по инерции пока хе хе hi
            МИХАН
          2. Deadушка Сегодня, 13:57
            Цитата: Piramidon
            Виталий, видимо, ты не слабо отпраздновал вчера день СА и ВМФ?

            Конкретики хотелось бы, любезный. request
            А то диваны и спиртное уже приелось...
            Или вступить в конструктивный диалог с ним уже слабо?! wassat
            Пы-Сы: это его(как и каждого) личное дело чем он там занимается и когда...
            до той поры, пока это не касается других...
            вас это не касается, соответственно... по конкретнее пожалуйста или не молите чушь. hi
            Deadушка
            1. Piramidon Сегодня, 14:15
              Цитата: Deadушка
              Конкретики хотелось бы, любезный.
              ...это его(как и каждого) личное дело чем он там занимается и когда...
              до той поры, пока это не касается других...

              Я не понял, чего вы то в наш разговор влезли? Вы тут мне какое то воспитательное внушение делаете, а сами бесцеремонно встреваете в наш с ним диалог. Мы с ним друг друга поймем, и посредники нам, как то без надобности. Напомню из классики:
              “Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?”
              =из басни И. А. Крылова “Зеркало и обезьяна”=
              Piramidon
              1. Deadушка Сегодня, 14:39
                Цитата: Piramidon
                Я не понял, чего вы то в наш разговор влезли?

                Влазят я бы сказал куда, здесь нельзя. Здесь общедоступный сайт с возможность писать всем желающим. Но для некоторых это новость конечно.
                Цитата: Piramidon
                Вы тут мне какое то воспитательное внушение делаете

                Отнюдь, да и смысла нет... лишь констатация была.
                Цитата: Piramidon
                а сами бесцеремонно встреваете в наш с ним диалог.

                Кто бы уж говорил про правила и порядочность...
                и напоминаю - это не личная переписка, а общедоступный сайт.
                Цитата: Piramidon
                “Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?”
                =из басни И. А. Крылова “Зеркало и обезьяна”

                Это ваше личное дело сколько и когда вы любите смотреть в зеркало.
                Deadушка
                1. Piramidon Сегодня, 14:45
                  Если уж вы начали меня учить на счет "влазят", то напомню вам ваш перл - "вас это не касается, соответственно... по конкретнее пожалуйста или не молите чушь." Молят господа Бога, а чушь мЕлят. За собой больше следите. Про "Мартышку и очки" остается в силе, господин провокатор. Опять пытаетесь спровоцировать меня на грубость и накатать кляузу админам? hi .
                  Piramidon
                  1. Deadушка Сегодня, 14:52
                    Цитата: Piramidon
                    вас это не касается

                    здесь нас всех это касается, если хотели хамить персонально - есть личная переписка. Хотя писать чушь и хамить особого ума не нужно( да и не каждому дано красиво хамить).
                    Цитата: Piramidon
                    не молите чушь." Молят господа Бога, а чушь мЕлят.

                    мелят муку, а чушь молят... но для мОлодежи или великовозрастных детей это без разницы.
                    Цитата: Piramidon
                    остается в силе

                    ой ли?!
                    Deadушка
        3. MOLODCHIK Сегодня, 10:44
          наши ракеты могут бить прямо в бронекапсулу. армата жалкий металлолом.
          MOLODCHIK
          1. Servisinzhener Сегодня, 11:27
            Какие именно ваши ракеты?
            Servisinzhener
            1. Симаргл Сегодня, 11:36
              Божественные.
              Богу приписывают любые умения. Так и здесь: попадает прямо в бронекапсулу, перед пуском можно использовать как домашний кинотеатр.
              Симаргл
            2. самый главный Сегодня, 13:26
              [quote=Servisinzhener]Какие именно ваши ракеты?

              Каждая по пол литра!!! И сразу в бронекапсулу!!! И без закуси!!
              самый главный
        4. Ююка Сегодня, 11:48
          Цитата: МИХАН
          Цитата: сибиралт
          контролировать сириско-ливано-израильскую границу и отрабатывать их взаимодействие в боевых условиях.

          Давно пора уже..Не удивлюсь , если там танки "Армата" появятся..Израиль обнаглел уже..!


          а смысл? там сейчас рельсы ложут... случайные свидетели видели посадку "Баргузина" на базе в Хмеймиме, снять удалось только после посадки около посадки совершенно случайно
          Ююка
        5. Evgeniy667b Сегодня, 13:32
          Да, конечно,только "Арматы" там не хватало, да еще и сирийцы будут за "рулем", вот тогда точно Атас полный. Сейчас формируется больее актуальный очаг напряженности и гораздо ближе, чем Сирия,. а прорвать его может в любой момент. Там американцы не будут прикрываться неким ИГИЛ, а будут действовать с открытым забралом, но чужими руками, как всегда.
          Evgeniy667b
      2. karish Сегодня, 10:58
        Цитата: сибиралт
        Была инфа, что ВКС будут контролировать сириско-ливано-израильскую границу и отрабатывать их взаимодействие в боевых условиях.

        А С-400 , для этого мало ? Ну и других неимеющиханалоговвмире средств ПВО ?
        karish
        1. МИХАН Сегодня, 11:13
          Цитата: karish
          Цитата: сибиралт
          Была инфа, что ВКС будут контролировать сириско-ливано-израильскую границу и отрабатывать их взаимодействие в боевых условиях.

          А С-400 , для этого мало ? Ну и других неимеющиханалоговвмире средств ПВО ?

          Вы там свой "железный купол" латайте быстрей ..Скоро проверять будем конкретно! soldier
          МИХАН
          1. karish Сегодня, 11:19
            Цитата: МИХАН
            Вы там свой "железный купол" латайте быстрей ..Скоро проверять будем конкретно!

            Виталий , я твои скоро и завтра -- уже 7-й год слышу laughing
            karish
        2. Лекс. Сегодня, 11:28
          Причем тут с-400 появилась возможность испытать в боевых условиях
          Лекс.
        3. Piramidon Сегодня, 11:38
          Цитата: karish
          А С-400 , для этого мало ?

          Для справки. С-400 прикрывает нашу базу Хмеймим. До Израиля далековато.
          Piramidon
          1. karish Сегодня, 11:51
            Цитата: Piramidon
            Для справки. С-400 прикрывает нашу базу Хмеймим.

            от кого ?
            karish
            1. Piramidon Сегодня, 12:05
              Цитата: karish
              Цитата: Piramidon
              Для справки. С-400 прикрывает нашу базу Хмеймим.

              от кого ?

              От того, у кого она как кость в горле. Или вам нужен поименный список с фотографиями? Всегда считал евреев умными людьми, а тут такие вопросы. Не портите общую картину.
              Piramidon
        4. андрсон Сегодня, 12:46
          Ракет мало..
          андрсон
    3. андрей юрьевич Сегодня, 08:01
      Цитата: filatik
      Так так так. Что то серьезное намечается перед выборами) Но что? Ответочка Трампу?

      какое "серьёзное"? как дети ей богу... просто испытания. что там могут "серьёзного" сделать четыре самолёта не принятых на вооружение...
      андрей юрьевич
      1. Тралл Сегодня, 08:07
        Цитата: андрей юрьевич
        как дети ей богу

        Ну а какие ещё взрослые мужики бывают утром после 23 февраля? smile
        Тралл
        1. Симаргл Сегодня, 11:38
          Цитата: Тралл
          Ну а какие ещё взрослые мужики бывают...
          Первые 40 лет детства тяжело проходят... да...
          Симаргл
        2. Ююка Сегодня, 11:51
          Цитата: Тралл
          Цитата: андрей юрьевич
          как дети ей богу

          Ну а какие ещё взрослые мужики бывают утром после 23 февраля? smile


          ну... с 24-м! drinks stop winked no request feel fellow drinks
          Ююка
      2. ПалБор Сегодня, 08:28
        Су-35 до принятия на вооружение что-то делали...Несерьёзное.
        ПалБор
      3. Комментарий был удален.
      4. фигвам Сегодня, 09:34
        Цитата: андрей юрьевич

        какое "серьёзное"? как дети ей богу... просто испытания. что там могут "серьёзного" сделать четыре самолёта не принятых на вооружение...

        Вы забыли про Су-24-25-30-34-35, ПВО и сирийскую армию.
        фигвам
        1. Alex-a832 Сегодня, 10:39
          Цитата: фигвам
          Цитата: андрей юрьевич

          какое "серьёзное"? как дети ей богу... просто испытания. что там могут "серьёзного" сделать четыре самолёта не принятых на вооружение...

          Вы забыли про Су-24-25-30-34-35, ПВО и сирийскую армию.

          Маловероятно, что они там для участия стычках. Скорее всего, они будут отрабатывать взаимодействия с наиболее вероятным противником в воздухе. В Сирии многие образцы новейшей натовской авиатехники и РЛС работают. Им наверняка тоже зудит наших "поизучать".
          Alex-a832
          1. Устин Сегодня, 10:59
            Интерес к самолету большой. Значит " смотреть" на него будут все кому не лень, и всем чем можно, что даст по результатам работы в комплексе с А50, хороший материал для последующих доработок, дома это сделать сложно. Опять же эксплуатация в условиях максимально приближённых, позволит грамотно переработать все РЛЭ, за более короткий период. Так что ничего сверхъестественного в данном эпизоде нет. Вполне грамотное и взвешенное решение, позволяющее неплохо сэкономить и качественно провести очередную серию испытаний.
            Устин
    4. 210окв Сегодня, 08:20
      Что бы у нас не предприняли,все сводится к выборам?В настоящий момент дополнительные телодвижения нынешнему руководителю как бы и не нужны.А вот испытать в боевой обстановке-необходимо.
      Цитата: filatik
      Так так так. Что то серьезное намечается перед выборами) Но что? Ответочка Трампу?
      210окв
      1. Ююка Сегодня, 11:54
        Цитата: 210окв
        Что бы у нас не предприняли,все сводится к выборам?В настоящий момент дополнительные телодвижения нынешнему руководителю как бы и не нужны.А вот испытать в боевой обстановке-необходимо.
        Цитата: filatik
        Так так так. Что то серьезное намечается перед выборами) Но что? Ответочка Трампу?


        у нас все приурочено к выборам... как начали с Крыма так остановиться не можем! wassat непредсказуемыя мы... медведя если разозлить он не успокоится пока всем не навешает... так что звиняйте если шта request
        Ююка
    5. shans2 Сегодня, 08:35
      Демократизировать сионистский режим Израиля будут). Нетаньяху геть)
      shans2
      1. 30 вис Сегодня, 09:34
        Так тогда нужно перебросить в Израиль пару тысяч свидомых попрыгунчиков . . Они устроят в Израиле Евро wink Майдан .. Чисто Еврейский майдан ! laughing
        30 вис
        1. anykin Сегодня, 10:35
          Просто попрыгают! Израиль войдёт в резонанс и развалится)
          anykin
    6. cariperpaint Сегодня, 10:31
      там просто рапторы летают. самый простой способ противопоставить эти машины и найти те слабости что раньше не проявились
      cariperpaint
      1. Громобой Сегодня, 12:44
        Цитата: filatik
        Так так так. Что то серьезное намечается перед выборами) Но что? Ответочка Трампу?

        Спокойно,у этих самолётов что сейчас в Сирии даже комплектация оборудования разная и компоновка разнится,поэтому никаких воздушных боёв против полностью развёрнутых ВВС Коалиции проводится не будет.Только практические испытания и по окончании командировки долгая научная работа по доводке и совершенствованию самолёта.
        Громобой
    7. dsm100 Сегодня, 13:55
      Похоже серьезный "замес" намечается...
      dsm100
  2. Ye Hua Сегодня, 07:44
    И арматы туда же надо перебросить
    Ye Hua
    1. midivan Сегодня, 08:12
      Цитата: Ye Hua
      И арматы туда же надо перебросить

      yes Ага, пару дивизий, ну и в поддержку пять эскадрилий Су-57 и пару Тополей ну шоб красиво было wassat
      midivan
      1. Rusland Сегодня, 08:24
        Шихадмобили гонять. smile
        Rusland
      2. Ююка Сегодня, 11:57
        Цитата: midivan
        Цитата: Ye Hua
        И арматы туда же надо перебросить

        yes Ага, пару дивизий, ну и в поддержку пять эскадрилий Су-57 и пару Тополей ну шоб красиво было wassat


        лучше пару дивизий катков... закатать всех там...
        Ююка
    2. cariperpaint Сегодня, 10:32
      зачем? что это может дать?
      cariperpaint
  3. gig334 Сегодня, 07:45
    Сдаётся мне, что их у ВКС не 11, а больше. Хорошая новость с утра
    gig334
    1. Геркулесыч Сегодня, 08:11
      На базаре полсотни прикупили по случаю wassat
      Геркулесыч
    2. Rusland Сегодня, 08:26
      Цитата: gig334
      Сдаётся мне, что их у ВКС не 11, а больше. Хорошая новость с утра

      У тебя там, Сеня, не закрытый перелом, а открытый! smile
      Rusland
      1. gig334 Сегодня, 08:59
        Цитата: Rusland
        Цитата: gig334
        Сдаётся мне, что их у ВКС не 11, а больше. Хорошая новость с утра

        У тебя там, Сеня, не закрытый перелом, а открытый! smile

        По форме надо отвечать, одел кастрюлю, отдал честь, а потом отвечай. И проспись, тут Сеней нет. wink
        gig334
        1. Rusland Сегодня, 10:16
          Цитата: gig334
          Цитата: Rusland
          Цитата: gig334
          Сдаётся мне, что их у ВКС не 11, а больше. Хорошая новость с утра

          У тебя там, Сеня, не закрытый перелом, а открытый! smile

          По форме надо отвечать, одел кастрюлю, отдал честь, а потом отвечай. И проспись, тут Сеней нет. wink

          Не обижайтесь hi выражение из "Брильянтовой руки" и относится к теме если бы, да кабы, лично Вас не касается. И ещё, я не пью и Вас отговаривать от этого не собираюсь hi
          Rusland
    3. Piramidon Сегодня, 09:57
      Цитата: gig334
      Сдаётся мне, что их у ВКС не 11, а больше. Хорошая новость с утра

      Ага, по два десятка в месяц клепают, упаковывают и на склад отправляют, чтобы никто не видел. Но об этом никому не рассказывайте. stop
      Piramidon
  4. svp67 Сегодня, 07:45
    Арабские СМИ сообщают о прибытии на российскую базу Хмеймим еще двух истребителей пятого поколения Су-57
    Если это правда, то в Сирии уже звено Су-57... Похоже испытанию будут проводится "широким фронтом"
    svp67
    1. kirgiz58 Сегодня, 07:48
      Цитата: svp67
      в Сирии уже звено Су-57...

      А в таком случае, не только образец испытываем, но и отработаем тактику применения полноценного звена. Летуны просветите?
      kirgiz58
      1. svp67 Сегодня, 09:07
        Цитата: kirgiz58
        Летуны просветите?

        Я так думаю, что вскоре мы все увидим...
        svp67
      2. Setrac Сегодня, 09:19
        Цитата: kirgiz58
        А в таком случае, не только образец испытываем, но и отработаем тактику применения полноценного звена. Летуны просветите?

        ФСБ просветит
        Setrac
    2. роман66 Сегодня, 10:05
      мне думается - тоомозят арабы хуже эстонцев. только дошло, а это те же самые
      роман66
  5. Петр1 Сегодня, 07:54
    Намечается вечеринка?
    Петр1
    1. onix757 Сегодня, 07:57
      Цитата: Петр1
      Намечается вечеринка?

      Намечается предвыборный pr. Несколько самолетов не способны поменять расклад сил.
      onix757
      1. kirgiz58 Сегодня, 08:01
        Цитата: onix757
        Намечается предвыборный pr. Несколько самолетов не способны поменять расклад сил.

        Расклад может и не поменяют, а вот прикуп - однозначно, и в пользу ВКС без сомнений. wink
        kirgiz58
        1. Rusland Сегодня, 08:29
          Так сказать демонстрация флага ВКС в небе Сирии.
          Rusland
          1. Петр1 Сегодня, 08:43
            Посмотрим,штаты там незаконно окапались,им там не место,из вьетнама выгнали выгоним из Сирии,если не выгоним не выгоним и с России,а вдруг война!!!!!!Лучше грудь в орденах
            Петр1
    2. sabakina Сегодня, 10:21
      Цитата: Петр1
      Намечается вечеринка?

      Ага, вечер перестает быть томным. (с) Москва слезам не верит.
      sabakina
  6. Невский_ЗУ Сегодня, 07:59
    Народ, ну хоть на этом сайте, надеюсь люди не ура-патриоты, и есть фанаты проекта Т-50 ПАК ФА (Су-57), и понимают, что больше двух Су-57, там никак не может быть четыре. hi
    Невский_ЗУ
    1. gig334 Сегодня, 08:02
      Цитата: Невский_ЗУ
      Народ, ну хоть на этом сайте, надеюсь люди не ура-патриоты, и есть фанаты проекта Т-50 ПАК ФА (Су-57), и понимают, что больше двух Су-57, там никак не может быть четыре. hi

      Их там может быть больше, так как защищённые ангары, которые появились на базе, рассчитаны на 5-6 самолётов. Не надо отрицать очевидное, сэр hi
      gig334
    2. shans2 Сегодня, 08:44
      здрасьте товагищь, вообще-то у ВКС 5 самолетов прототипов 2-го этапа, 3-и сделаны в 2017 и 2-а в 2016... они вполне себе боеготовы. Именно потому и направлены на опытно-боевую эксплуатацию
      shans2
    3. Setrac Сегодня, 09:20
      Цитата: Невский_ЗУ
      Народ, ну хоть на этом сайте, надеюсь люди не ура-патриоты, и есть фанаты проекта Т-50 ПАК ФА (Су-57), и понимают, что больше двух Су-57, там никак не может быть четыре.

      Религия запрещает?
      Setrac
    4. фигвам Сегодня, 09:41
      Невский_ЗУ

      Скорей всего борта №508, 509, 510, 511.
      фигвам
  7. Геркулесыч Сегодня, 08:15
    Еще одно подтвеждение, что все прототипы включены в состав первой боевой эскадрильи !Таким образом, мы решили форсировать процесс доводки самолета, и испытать в реальности его вооружение.
    Геркулесыч
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 08:25
    без официального подтверждения от МО не верю . Ибо по прежнему не вижу смысла в их применении ...Авиатехники для ударов там в достатке , а оружие новейших самолётов можно отработать и на полигонах без риска ненужной преждевременной засветки..
    КВУ-НСвД
    1. gig334 Сегодня, 08:57
      Цитата: КВУ-НСвД
      без официального подтверждения от МО не верю . Ибо по прежнему не вижу смысла в их применении ...Авиатехники для ударов там в достатке , а оружие новейших самолётов можно отработать и на полигонах без риска ненужной преждевременной засветки..

      на полигонах не летают ф-22, они есть в Сирии, на которых Су-57 хочет отработать свои РЛС
      gig334
      1. Винни76 Сегодня, 10:23
        Цитата: gig334
        на полигонах не летают ф-22, они есть в Сирии, на которых Су-57 хочет отработать свои РЛС

        Они с линзами летают. Так что просто работа по земле и проверка по воздуху.
        Винни76
    2. роман66 Сегодня, 10:10
      а врага посмотреть, своими так сказать, глазами? собак притравливать надо!
      роман66
      1. ul_vitalii Сегодня, 10:43
        Цитата: роман66
        а врага посмотреть, своими так сказать, глазами? собак притравливать надо!

        Приветствую, Роман hi На людей посмотреть, себя показать. Израиль под боком, всё включать раньше времени не будут, могут срисовать. smile
        ul_vitalii
    3. Ural Cossack Сегодня, 10:17
      Думаю: для засветки и привозили их туда.
      Ural Cossack
    4. karish Сегодня, 11:21
      Цитата: КВУ-НСвД
      без официального подтверждения от МО не верю . Ибо по прежнему не вижу смысла в их применен

      Ну как ?
      в Сирии и с-400 стоят ,то же как то со смыслом неувязка ?
      karish
  9. Житель Урала Сегодня, 08:26
    А чему тут некоторые радуются? Ждут большого замеса с поп-корном?
    Мы и так по лезвию ножа там ходим, еле балансируя, не доходит, что замес может быть и не в нашу пользу?
    Штатники повысили уровень напряженности, заняли лучший район с нефтью и газом и пока убираться оттуда не планируют. С января нам несколько раз уже больно по носу нащелкали, а у некоторых здесь шапки не кончаются.
    У матрасников пока потерь нет - и не надо желать большого замеса - ибо это может в глобальную войну вылиться, в которой и до диванов долетит, или в позорное бегство. Надеюсь самолеты там для испытаний.
    Житель Урала
    1. Петр1 Сегодня, 08:51
      Не плачь девченка ты только жди,пройдут
      Петр1
    2. gig334 Сегодня, 09:05

      Цитата "Житель Урала"
      А чему тут некоторые радуются? Ждут большого замеса с поп-корном?
      Мы и так по лезвию ножа там ходим, еле балансируя, не доходит, что замес может быть и не в нашу пользу?

      По лезвию ножа и матрасники ходят, ядерное оружие есть не только у них. Причём у России его больше. Так что напомни им об этом

      Цитата "Житель Урала"
      У матрасников пока потерь нет - и не надо желать большого замеса - ибо это может в глобальную войну вылиться, в которой и до диванов долетит, или в позорное бегство. Надеюсь самолеты там для испытаний.

      Тут ты погорячился, потери у них есть, причём не только в Сирии.Да, и напомни матрасникам, что их диваны тоже не спасут от ответного удара. Лучше уйти им из Сирии, не провоцировать Россию и всем будет хорошо.
      gig334
      1. Змей Плискин Сегодня, 09:20
        вы чего все таки упоротые ядерным оружием бряцать? Жаждешь ядерного удара по родному городу?Жаждешь смертей тысяч наших жен, детей, стариков? Поднимай зад с дивана, записывайся в ЧВК и звиздуй в Сирию, если хочется проявить боевую доблесть. Благо кнопка не в руках таких вот хероев.
        Змей Плискин
        1. Петр1 Сегодня, 09:30
          Наемнки могут справиться только с наемниками,не с государством!!!!Так что особой помощи от чвк ждать не стоит,последние события как пример.Но вот если государство Россия упрётся,тут вопрос!!!
          Петр1
          1. Змей Плискин Сегодня, 09:37
            Никто ни с каким государством не должен справляться, нам нужен мир. Любое боестолкновение лоб в лоб двух армий грозит нам смертью в прямом смысле этого слова. Причем всем. Есть на этом сайте чудаки на букву "М", которые только этого и ждут видимо. Может они неудачники, алкоголики, работа хреновая, жена страшная,дети раздолбаи, таким терять нечего, можно и помереть в ядерном угаре. Но большинству людей нужен именно мир. Подумайте о том, что каждый бравурный комментарий о том, что пора бы там по кому то вдарить, в реальности приближает нас к Войне. Тк мы живем в информационном мире.
            Направили вам в Сирию две новых игрушки - радуйтесь,я сам люблю новую технику. Но не приближайте реальную Войну на свои головы, мало никому не покажется.
            Змей Плискин
            1. Mestny Сегодня, 09:53
              Знаем.
              У этих людей, "которым нужен мир" даже лидер есть - Ксюша Собчак.
              Она предлагает "за мир" всё немедленно отдать, разоружится, и принять позу поудобнее.
              Mestny
              1. Змей Плискин Сегодня, 10:05
                ну понятно. ущербная логика - если за мир, то за Собчак,верно? Верно ли тогда ваше утверждение что Собчак есть мир? Конечно же нет.
                Змей Плискин
            2. sabakina Сегодня, 10:39
              Цитата: Змей Плискин
              Никто ни с каким государством не должен справляться, нам нужен мир. Любое боестолкновение лоб в лоб двух армий грозит нам смертью в прямом смысле этого слова.

              змей, лучше сразу вырубить мировой рубильник!
              sabakina
              1. Змей Плискин Сегодня, 10:46
                хех, помнють еще люди сие кинцо,помнютъ!!!
                Змей Плискин
                1. sabakina Сегодня, 10:54
                  Пепечол, я рожден в СССР, так что с образование и памятью всё в порядке, чего и Вам желаю. drinks
                  sabakina
            3. zoolu350 Сегодня, 14:25
              Вот потому об страну и вытирают ноги, что такие как вы боятся что то потерять. Напоминаю вам, что место гнездования хозяев ФРС и сионистов(фашистов) гораздо уязвимей для применения сбч, чем территория РФ. В случае войны с применением яо, хозяева ФРС потеряют больше всех на этой планете - райскую жизнь и абсолютную власть над миром. Даже потери матрасобыдла будут на порядки больше, чем населения РФ. КНДР с её убогими возможностями по доставке сбч за океан, вертит хозяев ФРС вдоль и поперёк. РФ с её возможностями можно было бы просто испорожняться на головы хозяев ФРС, заставляя их кушать субстанцию, но олигархат РФ лишь скулит и утирается, а вы видно его активный почитатель.
              zoolu350
    3. Setrac Сегодня, 09:23
      Цитата: Житель Урала
      У матрасников пока потерь нет

      Чувство юмора - это хорошо! А с кем по вашему в Сирии воюет сирийская армия и наши ВКС? Да американские наемники там основная движущая сила, не будет их - война быстро закончится.
      Setrac
  10. shans2 Сегодня, 08:39
    там хотят испытать на супостатах ракеты воздух -воздух сверхбольшой дальности КС-172 с дальностью 400 км))
    shans2
  11. мерцание Сегодня, 08:40
    Чтобы сковать действия авиации коалиции, без авиации они много не навоюют.
    З.Ы. Откуда столько паникеров на сайте? Впрочем догадываюсь ... никак племянники равина
    мерцание
  12. evp Сегодня, 08:59
    Скорее факт использования в боевых действиях добавят су-57 цену для продажи
    evp
    1. Irokez Сегодня, 10:29
      Цитата: evp
      су-57 цену для продажи

      Он ещё долго не будет продаваться как и F-22. Это ноу-хау. А вот совместный проект с Индийцами может да прокатит как облегчённый аналог Су-57.
      Irokez
      1. Донской Сегодня, 11:52
        Цитата: Irokez
        Он ещё долго не будет продаваться как и F-22. Это ноу-хау. А вот совместный проект с Индийцами может да прокатит как облегчённый аналог Су-57.

        Спасибо, что рассмешили, с утра сегодня еще ни разу не смеялся laughing Су-57 еще лет ..надцать будут доводить до требований по FGFA и индусов это, похоже, совсем не радует no
        Донской
  13. SETTGF Сегодня, 09:00
    Увадаемые! Су-57 проходят в Сирии испытания своих РЛС по реальному обнаружению обьектов с малой эффективной отражающей поверхностью в реальных условиях, какими являются самолёты 5-го поколения США: F-22 и F-35. И конечно испытание всего радиокомплекса Су-57, а также взаимодействия с летающим радаром А-50 по обнаружению малозаметных целей на большой дальности и выдачи целеуказаний...проверка оптико-электронной станции по обнаружению целей, в том числе и с малой эффективной отражающей поверхностью...
    SETTGF
    1. Gorbatiy Сегодня, 09:32
      На СУ-35 такие же радары стоят. И давно там воюют.
      Gorbatiy
      1. SETTGF Сегодня, 09:48
        На самолётах разные рлс! Не надо путать рлс с ПФАР(Ирбис) наСу-35 и рлс с АФАР(Белка) на Су-57...
        SETTGF
    2. Винни76 Сегодня, 10:28
      Цитата: SETTGF
      Увадаемые! Су-57 проходят в Сирии испытания своих РЛС по реальному обнаружению обьектов с малой эффективной отражающей поверхностью в реальных условиях, какими являются самолёты 5-го поколения США: F-22 и F-35.

      Уважаемый. По слухам Ф-22 и Ф-35 обладают в Сирии искусственно увеличенной ЭПР.
      Винни76
      1. sabakina Сегодня, 11:01
        И светятся как В-52? laughing
        sabakina
        1. karish Сегодня, 11:18
          Цитата: sabakina
          И светятся как В-52? laughing

          А чего им бояться ?
          ПВО ИГИЛ ?
          karish
      2. SETTGF Сегодня, 11:16
        Уважаемый! При подвеске вооружения, на внешних точках - эпр увеличивается, при израсходовании уменьшается, возможно отслеживание F-22 и F-35, когда вооружение будет внутри фюзеляжа...а также определение сигнатуры отражённых радиолокационных сигналов с разных направлений от самолётов США для определения их параметров...эпр с разных направлений облучения разная! А вот сделать эпр меньше, что достигнуто при изготовлении формы планера и его покрытии радиопоглощающим материалом - невозможно... Также будет верно это положение при испытании оптико-локационной станции... Многие решения просчитываются на моделях!
        SETTGF
      3. Комментарий был удален.
  14. san4es Сегодня, 09:05
    ...теперь там находятся четыре самолета этой модели

    fellow...К следующим выходным эскадрилия будет. tongue laughing
    san4es
    1. роман66 Сегодня, 10:12
      арабы, сэр! привет! hi
      роман66
      1. san4es Сегодня, 10:46
        hi Привет Ром
        ...Кальян перекурили wassat
        san4es
  15. Глушь Сегодня, 09:09
    Прибыли два самолета на испытания. И начали их испытывать - взлет-посадка, взлет-посадка,взлет-посадка...и т.д. А арабские СМИ давай считать: +2,+2,+2. Так и до сотни скоро досчитают)))
    Глушь
  16. SETTGF Сегодня, 09:09
    Извините! Сделал две опписки из-за телефона! Уважаемые и объектам!
    SETTGF
  17. инженер74 Сегодня, 09:09
    Дыма без огня не бывает....
    Что то о боеготовности Су-57 нам недоговаривали... wink
    ИМХО
    инженер74
    1. МИХАН Сегодня, 09:20
      Цитата: инженер74
      Что то о боеготовности Су-57 нам недоговаривали...

      Вот и наступил для него час Х..Удачи вам русские пилоты и храни вас Бог!
      МИХАН
      1. инженер74 Сегодня, 10:00
        А может Су-57 там и нет совсем? Спец. операция такая: вероятные партнёры видят фото, видео, читают прессу - но радарами нащупать не могут от слова совсем и тихо понимают, что с их "стелсом" что то пошло ни так! bully
        инженер74
        1. МИХАН Сегодня, 11:17
          Цитата: инженер74
          А может Су-57 там и нет совсем?

          Израиль их чует явно..Они давно просили уже , вот им и подарочек приготовили !
          Затихли все на сайте и уже не ехидничают особо, окопы роют ..
          МИХАН
  18. Laksamana Besar Сегодня, 09:30
    Немного видео wink
    Laksamana Besar
  19. Aleksandr21 Сегодня, 09:42
    А это не те же 2 Су-57 которые прибыли ранее ? Возможно кто-то сейчас проснулся, и выложил фото с другого ракурса, а может эти 2 самолёта взлетали и их по новой сфоткали..... просто странное количество 2 + 2, двумя группами... ну будем смотреть.
    Aleksandr21
  20. prapor75m Сегодня, 10:01
    Цитата: Змей Плискин
    вы чего все таки упоротые ядерным оружием бряцать? Жаждешь ядерного удара по родному городу?Жаждешь смертей тысяч наших жен, детей, стариков? Поднимай зад с дивана, записывайся в ЧВК и звиздуй в Сирию, если хочется проявить боевую доблесть. Благо кнопка не в руках таких вот хероев.

    вам в МИДе надо работать , там тоже одни" глубокие озабоченности " выражают , не будет не какого ядерного удара по нашим городам !!! у матрасов такие же города с ихними женами , детьми и т д , а отвечать давно пора жестко американцам , а то с послов все началось , ударом по чвк продолжилось , а наши правители сопли жуют , достало
    prapor75m
    1. Змей Плискин Сегодня, 10:11
      ну так это такие как вы тут в комментах бряцаете ядерными пукалками, не я. Я вполне резонно заметил что нечего бряцать, если прилетит,то мало не покажется.Понятно? Андестенд? Ферштейн?
      До чего люди дожили, у вас чёрное это белое. Если человек за мир, значит он сволочь, если за войну то герой. ну ну. Такие подлецы и развязали Вторую Мировую, тоже повоевать хотелось. Даже если массированный ядерных ударов не будет вследствии какой либо договоренности или из страха, обычного арсенала вполне хватит чтобы уничтожить несколько десятков а то и сотен миллионов человеческих жизней. Я не говорю что надо быть слабым или там сдаваться сразу,сам пойду воевать за Родину, но я ж не , понимаю чем это может обернуться. Сейчас есть несколько очагов напряженности - Сирия, Индия-Пакистан, Карабах...фитиль легко поджечь...а последствия непредсказуемы!
      Змей Плискин
      1. prapor75m Сегодня, 10:17
        Цитата: Змей Плискин
        Понятно? Андестенд? Ферштейн?

        засланный казачек , тогда понятно wink
        prapor75m
        1. Змей Плискин Сегодня, 10:19
          тогда уж пейсы,чего уж там...я свое мнение высказал, ваше дело урякать дальше.
          Змей Плискин
          1. prapor75m Сегодня, 10:20
            не удивлен .....
            prapor75m
  21. dojjdik Сегодня, 10:15
    ну чересчур "громоздко" для таких государств как Сирия; сбивать израильские эфы можно и буком и торами и даже С200 если конечно "сирийским" ПВО не вставлять палки "чертового гуманизма" в колеса; ну а с неким проеврейским "игилом" и сирийцы справятся де-юре конечно
    dojjdik
  22. prapor75m Сегодня, 10:27
    Цитата: Змей Плискин
    я свое мнение высказал, ваше дело урякать дальше.

    вот оно ваше мнение laughing
    prapor75m
    1. Змей Плискин Сегодня, 10:53


      а вот ваше...и последствия.
      Змей Плискин
  23. Alkonost Сегодня, 10:41
    Та же пара, только с другого ракурса. Прилетели две машины, Т-50-9 и Т-50-11 т.к. они наиболее приближены по составу оборудования к серийным. А Т-50-10, насколько известно, ещё не покидал Комсомольск-на-Амуре. И называть их Су-57 некорректно. Это название для серийного самолёта, а те что были выпущены по программе испытаний Т-50 - были, есть и навсегда останутся Т-50. Так же как все опытные Су-27 остались Т-10. В Сирии они проходят испытания, так же опытные Су-25 в Афганистане и Ка-50 в Чечне. Например Су-30СМ, Су-34, Су-35 прошли множество испытаний и выпускались серийно, но стоило им полетать в Сирии, как у военных появились множество замечаний и пожеланий по ним. Недостатки, которые теперь учтены на заводах при строительстве новых бортов и устраняются при ремонте старых. Да, такие испытания связаны с повышенным риском, но и ценность таких испытаний в разы выше. Будем надеяться что риск оправдан и пожелаем им удачи. )
    Alkonost
    1. gig334 Сегодня, 12:22
      Цитата: Alkonost
      Та же пара, только с другого ракурса. Прилетели две машины, Т-50-9 и Т-50-11 т.к. они наиболее приближены по составу оборудования к серийным. А Т-50-10, насколько известно, ещё не покидал Комсомольск-на-Амуре. И называть их Су-57 некорректно. Это название для серийного самолёта, а те что были выпущены по программе испытаний Т-50 - были, есть и навсегда останутся Т-50. Так же как все опытные Су-27 остались Т-10. В Сирии они проходят испытания, так же опытные Су-25 в Афганистане и Ка-50 в Чечне. Например Су-30СМ, Су-34, Су-35 прошли множество испытаний и выпускались серийно, но стоило им полетать в Сирии, как у военных появились множество замечаний и пожеланий по ним. Недостатки, которые теперь учтены на заводах при строительстве новых бортов и устраняются при ремонте старых. Да, такие испытания связаны с повышенным риском, но и ценность таких испытаний в разы выше. Будем надеяться что риск оправдан и пожелаем им удачи. )

      Что вы бегаете со своим комментарием по всем ресурсам? то на РИО , то тут. Это не та же пара. Их там может быть до 6 штук, а когда начнётся или началось серийное производство вам никто не скажет, это секретная информация. Для вас и американцев в 2019-21 году, для вас и них , и для всех кто не относится напрямую к МО, их всего 11. Хватит свои домыслы ставить за истину. Поживём увидим, Но бронированные ангары , которые прибыли вместе с Су-57, вмещают 5-6 самолётов такого типа. В сети есть фото этих ангаров.
      gig334
      1. Alkonost Сегодня, 13:01
        Арабское СМИ публикует фото пары Т-50 и делает "сенсационное" предположение что это ещё одна пара Т-50, в дополнение к те, что были на видео чуть раньше. Все кто сейчас об это пишут, делают это со ссылкой на данное, очень компетентное и информированное СМИ. Не смешно? Мне да. Это притом что с таким камуфляжем только 9-й и 11-й, из тех бортов что есть. Говорят что у 10-го, который поднялся перед новым годом, такой же, но его пока никто не видел. https://vk.com/pakfa этот ресурс первым давал информацию о первых полётах начиная с Т-50-6-2. А так же много интересной информации, по ходу программы, разумеется то что разрешали. А так же один админ группы, ещё до появления видео сирийца, сказал что запасайтесь попкорном и валидолом, скоро кое-что будет во всех СМИ. Так вот они утверждают что в Сирии только 2 борта. Я как-то им больше доверяю, чем арабскому СМИ.
        Alkonost
        1. Касым Сегодня, 14:04
          Cу-35 только осенью был принят на вооружение ВС РФ, а обозначение имел давно.
          Но хочу поддержать Вас, что там их только пара, а не звено. Зачем рисковать ценными, новыми самолетами, если можно испытать один и сделать выводы по нему? hi
          Касым
  24. Altona Сегодня, 12:23
    Цитата: Hanokem
    Так вот только и наши радары "пощупают СУ-57 , и американские. И станет ясно, с чем его "едят"

    -----------------------------
    Вам не "съесть".Подавитесь.
    Altona
  25. alex80 Сегодня, 13:02
    Цитата: cariperpaint
    на самом деле многое но надеюсь это делать не станут по одной простой причине-десять машин охранять будут 30. плюс авиация плюс люди. смысла в том нет вообще. системы вооружения и наблюдения можно на любой местности проверить и нет смысла их туда тащить. на экспорт их не планируют а значит тот ТВД что там есть для испытаний без надобности

    Вот прям на любой территории летают Ф-22, Ф-16, радары там всякие разные натовские (летающие и не очень),
    и прочее, прочее, прочее... wink
    alex80
  26. наблюдатель1 Сегодня, 13:35
    Цитата: 30 вис
    Так тогда нужно перебросить в Израиль пару тысяч свидомых попрыгунчиков . . Они устроят в Израиле Евро Майдан .. Чисто Еврейский майдан !

    В России уже переброшено и находятся 2,5 миллионов граждан Украины, и судя по вашим перлам, майдан больше грозит вам, чем нам!
    наблюдатель1
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