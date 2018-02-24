15:03 24 февраля

Третий немецкий фрегат проекта F125 вышел на испытания

ВМС Германии продолжают реализацию программы постройки фрегатов F125. Как сообщает портал navaltoday.com, третий из четырёх запланированных фрегатов впервые вышел в открытое море на ходовые испытания.

Корабль, названный Sachsen-Anhalt («Саксония-Анхальт») покинул верфь в Гамбурге и по Эльбе вышел в Северное море. Испытания фрегата продлятся две недели, в течение которых экипаж корабля, а также представители верфи и ВМС Германии проведут оценку работы ключевых систем.

Третий немецкий фрегат проекта F125 вышел на испытания



Постройка фрегатов в рамках программы F125 идёт с отставанием от графиков, немецкий флот пока не получил ни одного корабля этого типа. Первый фрегат (Baden-Württemberg) военное ведомство вернуло на верфь для устранения недостатков, обнаруженных в ходе испытаний. Второй (Nordrhein-Westfalen) успешно прошёл серию испытаний и вскоре должен быть передан флоту. Третий фрегат приступил к прохождению испытаний, а четвертый (Rheinland-Pfalz) в мае прошлого года был спущен на воду и достраивается на плаву.

По размерам корабли типа F125 сопоставимы с эсминцами, но в Германии их классифицируют как фрегаты. Длина фрегатов типа F125 составляет почти 150 м, ширина — 19 м, осадка — 5 м, полное водоизмещение достигает 7200 т. Корабли типа F125 оснащаются комбинированной энергетической установкой типа CODLAG, совмещающей дизель-генераторы и электродвигатели. Одна из особенностей новых кораблей — длительный цикл технического обслуживания. Фрегат должен в течение двух лет обходиться без технического обслуживания на базе, при этом выполняя операции средней интенсивности (5000 часов в год).

Фрегаты должны быть вооружены артиллерийским орудием Otobreda калибра 127 мм и двумя 27-мм зенитными установками MLG 27. Кроме того, на корабле имеются пусковые установки для боевых ракет различных типов и противолодочных торпед. Суммарная стоимость постройки четырёх кораблей типа F125 оценивается в €2,2 млрд, передает "Warspot"

Использованы фотографии: navaltoday.com
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Комментарии 26

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  1. Romario_Argo Сегодня, 09:19
    у нас на Балтике, корветы пр. 20380 лучше вооружены чем эти а-ля эсминцы F125
    Romario_Argo
    1. Гигант мысли Сегодня, 09:35
      В Германии конструктора потеряли опыт проектирования больших боевых кораблей, вот поэтому у них большие проблемы с головным кораблём серии, который имеет ощутимый боковой крен.
      Гигант мысли
      1. профессор Сегодня, 10:03
        Цитата: Гигант мысли
        В Германии конструктора потеряли опыт проектирования больших боевых кораблей, вот поэтому у них большие проблемы с головным кораблём серии, который имеет ощутимый боковой крен.

        Сколько?
        профессор
        1. PSih2097 Сегодня, 10:43
          Цитата: профессор
          Сколько?

          ну не то что бы ощутимый, но помешать дальнейшим модернизациям может...
          Головной фрегат нового проекта F125 оказался перетяжелен, в связи с чем у него присутствовали проблемы с балансировкой: из-за ошибок при строительстве корабль имел постоянный крен 1,3° на правый борт.
          PSih2097
        2. Удав КАА Сегодня, 14:28
          Цитата: профессор
          Сколько?

          Профессор! Ну постыдились бы вступать в перепалку по таким пустякам-то!!!
          Ну, а если очень интересует (мало ли что) , то отвечу, не скрывая: 1,3* на правый борт. Он постоянный и его нужно постоянно спрямлять, чтобы в БИУС транслировались нули и не дельта ПСИ. А это в походе занудно из-за постоянного расхода переменных грузов (вода, топливо, провизия, и т.п.) yes
          Как то так, однако.
          Удав КАА
          1. профессор Сегодня, 14:52
            Цитата: Удав КАА
            Цитата: профессор
            Сколько?

            Профессор! Ну постыдились бы вступать в перепалку по таким пустякам-то!!!
            Ну, а если очень интересует (мало ли что) , то отвечу, не скрывая: 1,3* на правый борт. Он постоянный и его нужно постоянно спрямлять, чтобы в БИУС транслировались нули и не дельта ПСИ. А это в походе занудно из-за постоянного расхода переменных грузов (вода, топливо, провизия, и т.п.) yes
            Как то так, однако.

            Какая перепалка? Лишь хотел узнать, что в представлении комрада "ощутимый боковой крен".
            профессор
    2. 210окв Сегодня, 09:44
      Ну,из статьи не совсем понятно чем же они вооружены."пусковые установки для боевых ракет различных типов и противолодочных торпед"-информация ни о чем.Какаятам БИУС,локаторы и прочая тоже неизвестно.
      Цитата: Romario_Argo
      у нас на Балтике, корветы пр. 20380 лучше вооружены чем эти а-ля эсминцы F125
      210окв
      1. PSih2097 Сегодня, 10:31
        Цитата: 210окв
        Ну,из статьи не совсем понятно чем же они вооружены.

        смотрим картинку и ознакамливаемся...

        Цитата: 210окв
        Какая там БИУС, локаторы и прочая тоже неизвестно.

        во тут все разжевано... http://alternathistory.com/perspektivnyi-fregat-p
        roekta-f-125-germaniya
        PSih2097
      2. Удав КАА Сегодня, 13:53
        Цитата: 210окв
        из статьи не совсем понятно чем же они вооружены...Какая там БИУС, локаторы и прочая тоже неизвестно.
        "Велика беда -- не спорю. Но готов помочь я горю..."(с)
        Вооружение. АУ: Носовая Oto Melara - 1х127/64 LW с темпом стрельбы 35 в/мин. Интересны боеприпасы Wulcano. Они активно-реактивные и 3-х видов: - BER- с Д=60км по всем целям, в .ч. и по ВЦ (!); - GLR/IR с ИК гсн для стрельбы по МЦ на Д=80км; -GLR с комбинированной гсн (инерциальная + GPS исз) для работы по БЦ на Д=120км (!).
        Кроме этого побортно установлены 2х27мм АУ фирмы Rehnmetall MLG-27,еще 5 х12,7мм дистанционно управляемые (тлв) пулеметов Oto Melara Hitrole-NT и еще 2 крупнокалиберных тумбовых для отпугивания пиратов.
        Ракетное оружие. 2х4 ПУ для ПКР Гарпун блок2. Но их планируют поменять на шведский комплекс ПКР RBS-15 Мк 4 с Д=400км, по берегу так вообще до 1000км.
        ПВО обеспечивают 2 установки (нос-корма) ЗРК RAM Block II способная отработать по НЛЦ на Д=9,0 км.
        Однако в носовой части зарезервировано место для ВПУ Мк41 Моd10 на 21 ЗУР Standart SM-2 Block IIIA или 32 ЗУР Evolved Sea Sparrow. Но не устанавливают из-за финасовых трудностей. И так каждый корпус по 650 млн евро выходит.
        ПЛО на корабле вообще нет. Но возможно оснащение вертолетов (их на борту 2 ед.) NH-90 РГАБ и ав торпедами. Возможны другие варианты (ОГАС+ ТО ав; магнетометр+ РГАБ+авТО..) Некоторые говорят, что возможно в будущем установка 2х3-324ТА с ПЛО ТО. Но это маловероятно, т.к. фрегаты строились под другие задачи. Они изначально предполагались для контроля побережья стран третьего мира, у которых в принципе нет ПЛ.
        Но былобы некорректно заявлять, что на корабле вообще нет средств освещения подводной обстановки. Есть. Но это -- ОГАС ППДО для обнаружения подводных диверсантов.
        РТВ борта. Есть данные о РЛС Cassidian TRS-4D. У нее 4 АФАР на 2-х "башнях" (так "по-авианосному" они назвали 2 башни-трубы надстройки корабля). Причем 2 полотна на передней мачте -- смотрят вперед, а других 2 полотна расположены на кормовой "трубе", соответственно и смотрят "в зад". Энергетическая Д=350км...Помехозащищенная и т.п.(бла-бла)...
        Между мачтами (на средней части шкафута) есть место для 2-х стандартных 40-футовых морских контейнеров. Там можно разместить что угодно, хоть 2 наших Clab-C ! Но пока -- снаряжение для десантной группы (до 80 чел.!).
        Побортно , в 2-х лацпортах спрятаны 4 быстроходных надувных с жестким каркасом катера длиной 10,1 м и скоростью до 40 уз. Это -- десантно-высадочные средства корабля, окромя вертушек, конечно.
        Кстати, штатный экипаж --110 чел. а еще 10 чел -- походный штаб и группа усиления. Из-за того, что фрегат не нуждается в базовом обслуживании до 2-х лет, для каждого корпуса предусмотрены по 2 (!) экипажа, со сменой через 6 месяцев моря. Что очень гуманно...
        Можно еще трепаться, но это не для всех интересно.
        ИМХО.
        Удав КАА
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 09:23
    Постройка фрегатов в рамках программы F125 идёт с отставанием от графиков, немецкий флот пока не получил ни одного корабля этого типа. Первый фрегат (Baden-Württemberg) военное ведомство вернуло на верфь для устранения недостатков, обнаруженных в ходе испытаний. Второй (Nordrhein-Westfalen) успешно прошёл серию испытаний и вскоре должен быть передан флоту. Третий фрегат приступил к прохождению испытаний, а четвертый (Rheinland-Pfalz) в мае прошлого года был спущен на воду и достраивается на плаву.
    а когда то немецкие верфи славились recourse
    Angel_and_Demon
    1. svp67 Сегодня, 09:25
      Цитата: Angel_and_Demon
      а когда то немецкие верфи славилис

      Мне вот интересно, им то какие санкции мешают? Боюсь как бы нас в этом не обвинили...
      svp67
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:44
        Цитата: svp67
        Боюсь как бы нас в этом не обвинили...

        так мы же самые страшные, вот так
        Angel_and_Demon
    2. 210окв Сегодня, 12:12
      Да,особенно в начале прошлого века.Замечательные парусники строили...
      Цитата: Angel_and_Demon
      Постройка фрегатов в рамках программы F125 идёт с отставанием от графиков, немецкий флот пока не получил ни одного корабля этого типа. Первый фрегат (Baden-Württemberg) военное ведомство вернуло на верфь для устранения недостатков, обнаруженных в ходе испытаний. Второй (Nordrhein-Westfalen) успешно прошёл серию испытаний и вскоре должен быть передан флоту. Третий фрегат приступил к прохождению испытаний, а четвертый (Rheinland-Pfalz) в мае прошлого года был спущен на воду и достраивается на плаву.
      а когда то немецкие верфи славились recourse
      210окв
  3. Victor_B Сегодня, 09:25
    Какие-то они "некрасивые".
    Плод "сумрачного тевтонского гения".
    Victor_B
  4. Vard Сегодня, 09:35
    Вооружён Гарпунами... Друзья, кто служил на флоте, рассказывали, что сбивали аналоги из зенитных пушек... Так что это для папуасов... да и то уже не для всех...
    Vard
    1. Удав КАА Сегодня, 14:40
      Цитата: Vard
      сбивали аналоги (гарпунов) из зенитных пушек...
      Извините, День защитника Отечества...чего не бывает! laughing
      Почему? Да потому что нет на флоте "зенитных пушек". Дележ идет по калибрам( от малого до крупного), либо по предназначению -- универсальный-главный. Раньше -- было, на артиллерийских КРЛ. Но тогда 230 АК пукали мимо кассы, как в белый свет...Аналоги Гарпунов стали уверенно доступны только после принятия на вооружение Кинжала (аналог армейского Тора). А сам аналог Гарпуна появился у нас совсем недавно в виде Урана (Х-35).
      Так что, байки нужно тщательнее закусывать. yes
      Удав КАА
  5. demo Сегодня, 09:38
    Корабль, названный Sachsen-Anhalt («Саксония-Анхальт»).
    Это в честь нашей Императрицы, Божьей милостью, Екатери́ны II Алексе́евны Вели́кой (урождённая Софи́я Авгу́ста Фредери́ка А́нгальт-Це́рбстская, нем. Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg?

    Немцам прогиб засчитан.
    Хорошо лизнули.
    Не за горами выход на испытания нового фрегата Г.К.Жуков.
    Потом Рокоссовский, Василенко, Конев.
    Ну а как крейсера пойдут в серию, то можно начинать с И.В.Сталина.
    demo
    1. Громобой Сегодня, 12:25
      Цитата: demo
      Ну а как крейсера пойдут в серию, то можно начинать с И.В.Сталина.

      Тогда уж "М.С.Горбачёв" назовут в честь обьединителя Германии.
      Громобой
  6. Геркулесыч Сегодня, 09:45
    Чего то он больно высок -с другим кораблем не перепутаешь! А для ракеты легкая мишень из за большой высоты. Он а шторм хоть не перевернется?
    Геркулесыч
  7. san4es Сегодня, 09:50
    В июне 2007 года Федеральное ведомство оборонных технологий и закупок (BWB) Германии подписало с консорциумом ARGE F-125 контракт на строительство четырех фрегатов F-125. Ориентировочная стоимость программы составляет 2 млрд евро. Новые фрегаты будут поставлены в период с 2016 по 2019 гг.

    Закладка головного фрегата серии «Баден-Вюртемберг» состоялась 2 ноября 2011 года после завершения трехлетнего этапа проектирования и спустя шесть месяцев после начала резки стали для первой секции. Крещение корабля состоялось в декабре 2013 года. Поставка головного фрегата ВМС Германии запланирована на ноябрь 2016 года.

    F125 Fregatte "BADEN-WÜRTTEMBERG"

    12 янв. 2017 г.
    san4es
  8. Самара_63 Сегодня, 10:16
    Надводный ВМФ Германии всегда был недоучен...поэтому всегда проигрывал англичанам...
    Самара_63
    1. NKT Сегодня, 12:08
      Если бы план Z был реализован, то еще неизвестно кто кого.
      NKT
  9. Горный стрелок Сегодня, 10:37
    Это так называемые "корабли холодной войны". Вооружены хуже, чем наши корветы, скорость с ГТД 26 узлов! Громадный -7200 Т, короче, оптимизированы Расходы! На техобслуживание и всякое такое...короче, это корабли не для боя, а для комфортной службы wassat
    Горный стрелок
    1. donavi49 Сегодня, 10:46
      Любой корабль делается согласно заказу ВМС и вызовам.

      Когда делали эти корабли - у ВМС Германии не было противников, только союзники и партнеры. Основным вызовом для ВМС Германии были гуманитарные операции, длительное патрулирование в дальнем морем (Аден, Средиземка и т.п.), борьба с пиратством и нелегалами.

      Собственно под это корабль и сделан, причем сделан хорошо:
      высокая автономность и большой % нахождения в море в течении года.
      рекордный набор нелетальных средств на борту, а также масса пулеметов на ДУ.
      4 сбрасываемых лодки, причем на ходу в спонсонах.
      большие конвертируемые площади.
      2 тяжелых вертолета с большим запасом горючего на корабле.

      Насчет текущих вызовов - воевать с русскими, они не очень. Но вы не забывайте, что у них есть 3 старенькие (12-15 лет) Саксонии со стандартами. Плюс союзники, которые и пяток Берков подогнать смогут без вопросов. У России союзников, которые подгонят пяток эсминцев нет, а то и АУГ нет.
      donavi49
    2. Виктор Wolz Сегодня, 13:08
      Да корабль немного уродец, но ведь он должен болтаться в южных морях и гонятся за бармалеями. Я считаю что и у нас должны быть корабли подобного типа, что бы не тратить ресурс настоящих боевых фрегатов и эсминцев. Корабль должен быть водоизмещения примерно 6-8 тыс. т. с ангаром для вертолета и посадочной площадкой и катера догонять пиратов. Корпус должен быть крепкий, ходкий, стелс не нужен, дорогие сплавы тоже, возможно и немного забронирован по ватерлинию. чтобы не было как с американским эсминцем. Вооружение 6-30мм АК-630, возможно и одна или две в башне 130-152 мм орудия чтобы обстреливать берег и участвовать в десантной операции , как корабль поддержки и десантирования с помощью вертолета и катеров. Но так как у нас нехватка боевых кораблей то такой проект, надо было или строить раньше или теперь уже позже. У нас строятся патрульные корабли проекта 22160 с подобными задачами, но мне кажется они излишне наворочены, дороги и у них малое водоизмещение.
      Виктор Wolz
  10. VOENOBOZ Сегодня, 13:05
    Немцы начинают возрождать рейх , пока американцы бодаются с нами , итоги войны закрашиваю , а немцы зуб на обидчиков имеют. Поляки к нам мордой и лают , а задницей к немцам , вот они им и вставят. Вопрос только времени.
    VOENOBOZ
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