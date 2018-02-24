Третий немецкий фрегат проекта F125 вышел на испытания
ВМС Германии продолжают реализацию программы постройки фрегатов F125. Как сообщает портал navaltoday.com, третий из четырёх запланированных фрегатов впервые вышел в открытое море на ходовые испытания.
Корабль, названный Sachsen-Anhalt («Саксония-Анхальт») покинул верфь в Гамбурге и по Эльбе вышел в Северное море. Испытания фрегата продлятся две недели, в течение которых экипаж корабля, а также представители верфи и ВМС Германии проведут оценку работы ключевых систем.
Постройка фрегатов в рамках программы F125 идёт с отставанием от графиков, немецкий флот пока не получил ни одного корабля этого типа. Первый фрегат (Baden-Württemberg) военное ведомство вернуло на верфь для устранения недостатков, обнаруженных в ходе испытаний. Второй (Nordrhein-Westfalen) успешно прошёл серию испытаний и вскоре должен быть передан флоту. Третий фрегат приступил к прохождению испытаний, а четвертый (Rheinland-Pfalz) в мае прошлого года был спущен на воду и достраивается на плаву.
По размерам корабли типа F125 сопоставимы с эсминцами, но в Германии их классифицируют как фрегаты. Длина фрегатов типа F125 составляет почти 150 м, ширина — 19 м, осадка — 5 м, полное водоизмещение достигает 7200 т. Корабли типа F125 оснащаются комбинированной энергетической установкой типа CODLAG, совмещающей дизель-генераторы и электродвигатели. Одна из особенностей новых кораблей — длительный цикл технического обслуживания. Фрегат должен в течение двух лет обходиться без технического обслуживания на базе, при этом выполняя операции средней интенсивности (5000 часов в год).
Фрегаты должны быть вооружены артиллерийским орудием Otobreda калибра 127 мм и двумя 27-мм зенитными установками MLG 27. Кроме того, на корабле имеются пусковые установки для боевых ракет различных типов и противолодочных торпед. Суммарная стоимость постройки четырёх кораблей типа F125 оценивается в €2,2 млрд, передает "Warspot"
Корабль, названный Sachsen-Anhalt («Саксония-Анхальт») покинул верфь в Гамбурге и по Эльбе вышел в Северное море. Испытания фрегата продлятся две недели, в течение которых экипаж корабля, а также представители верфи и ВМС Германии проведут оценку работы ключевых систем.
Постройка фрегатов в рамках программы F125 идёт с отставанием от графиков, немецкий флот пока не получил ни одного корабля этого типа. Первый фрегат (Baden-Württemberg) военное ведомство вернуло на верфь для устранения недостатков, обнаруженных в ходе испытаний. Второй (Nordrhein-Westfalen) успешно прошёл серию испытаний и вскоре должен быть передан флоту. Третий фрегат приступил к прохождению испытаний, а четвертый (Rheinland-Pfalz) в мае прошлого года был спущен на воду и достраивается на плаву.
По размерам корабли типа F125 сопоставимы с эсминцами, но в Германии их классифицируют как фрегаты. Длина фрегатов типа F125 составляет почти 150 м, ширина — 19 м, осадка — 5 м, полное водоизмещение достигает 7200 т. Корабли типа F125 оснащаются комбинированной энергетической установкой типа CODLAG, совмещающей дизель-генераторы и электродвигатели. Одна из особенностей новых кораблей — длительный цикл технического обслуживания. Фрегат должен в течение двух лет обходиться без технического обслуживания на базе, при этом выполняя операции средней интенсивности (5000 часов в год).
Фрегаты должны быть вооружены артиллерийским орудием Otobreda калибра 127 мм и двумя 27-мм зенитными установками MLG 27. Кроме того, на корабле имеются пусковые установки для боевых ракет различных типов и противолодочных торпед. Суммарная стоимость постройки четырёх кораблей типа F125 оценивается в €2,2 млрд, передает "Warspot"
Использованы фотографии: navaltoday.com
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