Кучма: Украина никогда не была полноценным государством

Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно. Семьдесят пять процентов валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что, объявлять дефолт?

Мы все с нетерпением ждали Мюнхенской конференции. Однако Украина оказалась вообще на задворках. Якобы мы там не существуем. Если бы не поехал туда президент и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли. Вот что страшно. И над этим надо думать

Экс-президент Леонид Кучма заявил, что Украина никогда не была полноценным государством, а народ страны сегодня находится в ужасном положении. Его слова приводит "Украина.ру".— спрашивает он.Политик уверен, что к такому положению дел страну привели депутаты Рады и властная элита. При этом Кучма отметил, что сегодня политики готовятся к предстоящим президентским и парламентским выборам, забыв об условиях жизни населения и состоянии национальной экономики.— заявил Кучма.Напомним, ранее Кучма выразил несогласие с новым законом «о реинтеграции Донбасса». В частности, экс-президент остался недоволен тем, что в нем нет упоминания Минских соглашений. В целом он считает данный документ политическим.