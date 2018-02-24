15:09 24 февраля

Кучма: Украина никогда не была полноценным государством

Экс-президент Леонид Кучма заявил, что Украина никогда не была полноценным государством, а народ страны сегодня находится в ужасном положении. Его слова приводит "Украина.ру".

Кучма: Украина никогда не была полноценным государством


Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно. Семьдесят пять процентов валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что, объявлять дефолт?
— спрашивает он.


Политик уверен, что к такому положению дел страну привели депутаты Рады и властная элита. При этом Кучма отметил, что сегодня политики готовятся к предстоящим президентским и парламентским выборам, забыв об условиях жизни населения и состоянии национальной экономики.

Мы все с нетерпением ждали Мюнхенской конференции. Однако Украина оказалась вообще на задворках. Якобы мы там не существуем. Если бы не поехал туда президент и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли. Вот что страшно. И над этим надо думать
— заявил Кучма.

Напомним, ранее Кучма выразил несогласие с новым законом «о реинтеграции Донбасса». В частности, экс-президент остался недоволен тем, что в нем нет упоминания Минских соглашений. В целом он считает данный документ политическим.

Использованы фотографии: © РИА Новости, Сергей Гунеев
37

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 87

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Равик Сегодня, 09:45
    И никогда не будет...
    Равик
    1. МИХАН Сегодня, 09:49
      А ведь с тебя Кучма весь этот шабаш начался ..Мы все помним! Пытаешься оправдаться ? Ну ну..
      МИХАН
      1. Svarog Сегодня, 09:54
        Цитата: МИХАН
        А ведь с тебя Кучма весь этот шабаш начался ..Мы все помним! Пытаешься оправдаться ? Ну ну..

        С языка сняли.. Как только власть люди теряют, приобретают мозг..
        Svarog
        1. МИХАН Сегодня, 13:08
          Цитата: Svarog
          Как только власть люди теряют, приобретают мозг..

          Кроме "нашего" Горбача ...Тот до сих пор считает себя , ну сами знаете кем .. negative
          МИХАН
          1. Svarog Сегодня, 15:05
            Покаяния от этого ждать не стоит.. Борис сделал вид, что покаялся, но жена его Наина, 90-е святыми считает.. Судить всех нужно.. Но пока преемственность во власти, никогда этого не будет.. Все покрывают друг друга..И порождает это безответственность высшего руководства.. Которую мы все и наблюдаем..
            Svarog
      2. alexmach Сегодня, 10:03
        Ну он, кстати достаточно успешно себе лавировал между Россией и западом, даже офицальный курс политический украины назывался "многовекторностью". Тут правда не только его личная заслуга но и пожалуй в первую очередь мировая конъюнктура позволяющая это делать.
        alexmach
        1. Serg65 Сегодня, 10:18
          Цитата: alexmach
          Ну он, кстати достаточно успешно себе лавировал между Россией и западом

          what Да, да, конечно успешно! У Борис Николаича выборы на носу, а денег нема и поехал Борис Николаич в Киев к Леонид Данилочу......Лёня денюжка на выборы нужна, ты дай скидочку на транзит газа, а я после выборов в долгу не останусь, на газ тебе скидочку устрою! Бог с ним, с газом, Боря! Ты на Черноморский флот глазки закрой?! По рукам Лёня!
          Вот и всё лавирование! am
          Serg65
          1. oldseaman1957 Сегодня, 10:33
            Кучма: Украина никогда не была полноценным государством
            - Сподобился, наконец! Хозяйственником Кучма был не плохим, а вот политиком... "Украина - не Россия!" - первым(!) вякнул, и покатилось... А сейчас размяукался, а-ля горбачёв... И как их в СССР проглядели, недодумков!
            oldseaman1957
            1. alexmach Сегодня, 12:24
              Да тоже мне хозяйственник, Южмаш говорят угробил. А вот политик то он был как раз таки непростой. Начнем хотя бы с того, что он единственный относительно спокойно отсидел в своем кресле 2 срока (Тут хотелось бы предать отдельный привет людям рассказывающих о необходимости сменяемости власти, посмотрите вот на Украину для прмиера, там со сменяемостью все какараз ок, со всем остальным как-то не очень). Над Украина-не-Россия посмеивались, но разве сейчас это утверждение не стало очевидным каждому? Ну и таки ухитрялся он хотя бы не ссориться ни с Россией ни с заопдом, ни с большими ни со всякой восточноевропейской мелочью. Вот что и зачем он выкинул под конец своего срока - не совсем понятно.
              alexmach
              1. oldseaman1957 Сегодня, 12:32
                Цитата: alexmach
                Над Украина-не-Россия посмеивались,
                - Хохлы над нами посмеивались, считая за бесплатно кормящих их полудурков. газ был дешевле нашего чуть ли не в двое. "ТУ-160" не дали амерам все распилить, так как России их за газ просто так отдать, а не платить было ВЫГОДНЕЙ! И тут "вумный Кучма пишет: " Русские больше живут «по понятиям», тогда как украинцы в массе своей предпочитают закон и порядок.(Вот особенно сейчас!)" "Если Хмельницкий — символ преемственности украинской государственности от Киевской Руси до наших дней, то Мазепа олицетворяет для нас Альтернативу(!!!)" А сейчас это хитро опое чудо нас учит пальцем в носу ковырять!
                oldseaman1957
        2. Gato Сегодня, 12:21
          Это да. Тогда Украина была более или менее но нормальной страной.
          Gato
      3. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:09
        МИХАН hi
        А ведь с тебя Кучма весь этот шабаш начался
        Не с него .Раньше.Кравчук.Вот где практическое начало.Хотя если пофилософствовать по этому поводу то можно углубиться гораздо глубже во времени.
        Наблюдатель2014
        1. kpd Сегодня, 12:56
          Шабаш начался именно с попустительства Кучмы - разогнали бы первый майдан в 2004-м, может и не дошло бы до сегодняшнего положения.
          kpd
      4. Туркестанец Сегодня, 10:19
        Позвольте не согласится. Это началось гораздо раньше. Когда руководители СССР решили не ворошить прошлое, ради дружбы народов и выпускать на свободу пособников фашистов. А в результате сейчас они оказывается репрессированные и не кто не рассказывают, что они творили в годы ВОВ.
        Туркестанец
        1. Татьяна Сегодня, 11:09
          Цитата: Туркестанец
          Это началось гораздо раньше. Когда руководители СССР решили не ворошить прошлое, ради дружбы народов и выпускать на свободу пособников фашистов. А в результате сейчас они оказывается репрессированные и не кто не рассказывают, что они творили в годы ВОВ.

          И началось это с прихода к верховной партийной власти в СССР украинца Хрущёва и по его популистской для себя политической инициативе в противопоставлении себя Сталину!
          Татьяна
          1. Антарес Сегодня, 11:46
            Цитата: Татьяна
            украинца Хрущёва

            Курская область це Украина? laughing
            Антарес
            1. Василенко Владимир Сегодня, 12:11
              Цитата: Антарес
              Курская область це Украина?

              Первый секретарь ЦК КП Украины
              Председатель Совета министров УССР
              Председатель Совета министров УССР
              Первый секретарь Киевского обкома ВКП(б)
              Василенко Владимир
            2. Татьяна Сегодня, 12:11
              И причём здесь Курская область с исполнением гопака Хрущёвым на сталинских вечеринках?
              Татьяна
              1. AllXVahhaB Сегодня, 12:31
                Цитата: Татьяна
                И причём здесь Курская область с исполнением гопака Хрущёвым на сталинских вечеринках?

                По этой логике если я родился в Казахстане - значит казах...
                AllXVahhaB
                1. Serg65 Сегодня, 13:11
                  Цитата: AllXVahhaB
                  По этой логике если я родился в Казахстане - значит казах...

                  Если бы вы в Казахстане уничтожили тысячи казахов, а потом что бы обелить себя тоже бы стали казахом wink
                  Serg65
      5. To be or not to be Сегодня, 10:31
        Кучма: "Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова,.."
        «Украи́на — не Росси́я» — книга второго Президента Украины Леонида Кучмы, вышедшая в печать в 2003 году.
        To be or not to be
      6. loginovich Сегодня, 11:09
        Началось все с Кравчука.
        loginovich
        1. Василенко Владимир Сегодня, 12:12
          Цитата: loginovich
          Началось все с Кравчука.

          началось все c ХХ съезда КПСС
          Василенко Владимир
      7. Gato Сегодня, 12:19
        Помним и не забудем. И ельцина тоже помним. И Горбатого
        Gato
      8. Комментарий был удален.
      9. vasya.pupkin Сегодня, 12:56
        Цитата: МИХАН
        А ведь с тебя Кучма весь этот шабаш начался ..Мы все помним! Пытаешься оправдаться ? Ну ну..

        До него еще был "верный ленинец"возглавлявший идеологию в цк кп украины,"хитрый лис". Кравчук. А потом пришел к власти парторг ракетного завода Кучма,пообещав народу "дружить с Россией".Он быстро сделал из преподавателя -профессора,а потом и млрдера,своего зятя,еврея Пинчука.Потом была книга "Россия-не Украина" и др. предательство.
        vasya.pupkin
      10. sergevonsohrn Сегодня, 13:14
        именно так! если бы кучма проявил твердость и не допустил незаконной передачи власти "оранжевой своре" нациста ющенко, то история украины могла пойти совсем иначе.... а так, "умыл руки" подобно понтию пилату! а сейчас "прозрел"....
        sergevonsohrn
      11. лис Сегодня, 13:27
        Цитата: МИХАН
        А ведь с тебя Кучма весь этот шабаш начался

        он как горбачёв,теперь" соломку стелет",что бы черти не так жарили...
        лис
    2. Titsen Сегодня, 09:51
      Цитата: Равик
      И никогда не будет...


      И опомнился только сейчас, после стольки лет как сам все и развалил!

      Косячник как по-укропски будет? Подскажите!
      Titsen
      1. svp67 Сегодня, 09:52
        Цитата: Titsen
        Косячник как по-укропски будет?

        Зрадник
        svp67
    3. svp67 Сегодня, 09:58
      Цитата: Равик
      И никогда не будет...

      А вот тут много интересного...похоже Запад решил разделить Украину и сдать её восточную часть нам. Иначе сведения, которые узнал я вчера понять не могу. Согласно последним отчетам основное, да что там ПОДАВЛЯЮЩЕЕ уничтожение предприятий происходит именно на восточной половине Украине, но вот новые производства создаются, в подавляющем числе на Западной...
      svp67
      1. Татьяна Сегодня, 12:03
        svp67
        похоже Запад решил разделить Украину и сдать её восточную часть нам.
        Нет, это не так!
        Согласно последним отчетам основное, да что там ПОДАВЛЯЮЩЕЕ уничтожение предприятий происходит именно на восточной половине Украине, но вот новые производства создаются, в подавляющем числе на Западной...
        Этому есть своя причина, о которой уже писалось в статье на "ВО" от 26 июня 2014 года "Какую задачу решает Америка?" - https://topwar.ru/52987-kakuyu-zadachu-reshaet-am
        erika.html
        Всё дело ОТЧАЧТИ упирается в наличие на Юго-Востоке Украины Юзовского газового месторождения, которое находится под самим Славянском, под городами ДНР и ЛНР и в сланцевые проекты по его добыче американо-европейскими фирмами.
        С одной стороны, в местах, в которых проводилась добыча сланцевого газа – в США, а также уже и на Украине, - вода становится совершенно непригодной для питья и полива. В ней вредные примеси превышают биологические нормы в 50 и более раз. Питьевая вода из под крана вспыхивает, если к ней поднести спичку. Территория становится катастрофически экологически непригодной для проживания людей и ведения с/х-ва. Она полностью выпадает из оборота для воспроизводства людей, животных, растений. Вопрос – на сколько лет? Считается, что для восстановления экологии естественным путём не хватит и 100 лет после прекращения добычи газа, а может быть и больше.
        Поэтому на добыче сланцевого газа работают вахтовым методом. Местные жители к добыче не допускаются из-за опасения хозяев производства диверсий со стороны местного населения.
        А с другой стороны, в статье был сделан аналитический вывод-прогноз по Украине из 7 пунктов. Я процетирую из них только первые 3.
        И Вы сами сможете убедиться в том, насколько этот прогноз был точен.
        1. Межнациональный конфликт на Украине спровоцирован США и странами ЕС для физического уничтожения людей в районах добычи американцами и поляками сланцевого газа. Русское население тут не причём. Проживали бы здесь люди других национальностей, придрались бы к людям других национальностей. Разделили бы народы Украины если не по языку, то по глазам, ушам и т.п.
        2. Платить Украине и украинцам какие-либо компенсации за то, что часть их территории в результате паразитизма американцев и прочих иностранцев на Украине попадёт в экологическую катастрофу и по факту просто выпадет из мест проживания людей, никто не собирается и не будет.
        3. Для того чтобы снизить градус будущих социальных проблем на Украине и «соблюсти» в будущем «лицо» в глазах мирового сообщества, американцы, которым принадлежит львиная доля сланцевого бизнеса на Украине, заинтересованы в том, чтобы абсолютно уничтожить всё население в Славянске и прилегающих к нему населённых пунктах. И оно будет поголовно уничтожено военным путём, включая женщин и детей по принципу «Нет человека – и нет проблем!»
        Поэтому в угоду процветания американского бизнеса на Украине город Славянск, а также все города и населённые пункты над Юзовским газовым месторождением и вблизи него по планам американцев должны быть стёрты Национальной армией Украины с лица Земли. Что и делается. Любые политические переговоры на тему о том, чтобы остановить кровопролитие, будут безрезультатны. А согласие на них со стороны США и им подобным – просто блеф.

        См. - https://topwar.ru/52987-kakuyu-zadachu-reshaet-am
        erika.html
        Татьяна
        1. svp67 Сегодня, 12:09
          Цитата: Татьяна
          Всё дело ОТЧАЧТИ упирается в наличие на Юго-Востоке Украины Юзовского газового месторождения,
          Даже если взять Вашу версию за основу, то почему уничтожаются заводы в Харькове, Днепропетровске, Запорожье? От них до Юзовки достаточно далеко
          svp67
          1. Татьяна Сегодня, 12:41
            svp67
            почему уничтожаются заводы в Харькове, Днепропетровске, Запорожье? От них до Юзовки достаточно далеко
            ПЕРВОЕ. Ну, во-первых, схема колонизаторов на сегодня пока осталась той же самой, что и всегда. Колонии нужны капиталистическим захватчикам: 1) для расширения своих рынков сбыта для сбыта своей продукции; 2) для захвата себе новых территорий с их природными богатствами у суверенных народов и государств, 3) получение дешёвой - рабской - рабочей силы.
            ВТОРОЕ. Нужно знать, какие именно новые производства там строят? Каково их стратегическое назначение7
            Однако сейчас - это во-вторых, человечество входит в посткапиталистическую (т.е. после классического капитализма) эпоху - т.н. "цифровую эпоху" с её роботизацией и робототехникой.
            Поэтому в посткапитализме первые два пункта остаются для власть имущих по-прежнему актуальными, а вот рабочая сила становится для них излишне большой в виде так называемых ими "лишних людей", которые и должны по их мнению власть имущих подлежать утилизации.
            В этом плане очень откровенно высказался украинский сионист Игорь Беркут. Кстати, его высказывание касается и россиян.

            Украине хватит 5 миллионов жителей, остальных утилизировать Игорь Беркут. Опубликовано: 1 окт. 2014 г.
            Татьяна
            1. karish Сегодня, 12:55
              Цитата: Татьяна
              В этом плане очень откровенно высказался украинский сионист Игорь Беркут. Кстати, его высказывание касается и россиян.
              Украине хватит 5 миллионов жителей, остальных утилизировать Игорь Беркут. Опубликовано: 1 окт. 2014 г.

              Жаль , до 5-ти миллионов долго ждать придётся
              angry
              42 миллиона населения , естественная убыль - 0.39%
              Так мы свой новый каганат не построим. angry
              Хотя в общеглобальном управлении нами миром , Украина - маленький винтик , но всейравно по мелочам разбрасываться ни престало -- копейка шекель бережёт.
              wink
              А что мы там про Россию говорим ?
              Есть что то новенькое ?
              karish
    4. сибиралт Сегодня, 10:22
      Кучма сам знает что построил. Тут он врать не будет. winked
      сибиралт
      1. Gato Сегодня, 12:23
        Есть такое впечатление, что он щас волосы рвет во всех недоступных местах
        Gato
    5. Кент0001 Сегодня, 11:29
      это когда не судьба.....яркая иллюстрация недогосударства. им на ВО давно про это говорили, тока скакуны нам не верили, вот им их хохол сказал об этом же.
      Кент0001
  2. 210окв Сегодня, 09:45
    И он еще жив!?И даже не в "Миротворце"?
    210окв
    1. Alex777 Сегодня, 09:51
      Дошло и до Кучмы наконец. Ну что ж лучше раньше чем позже... Он не просто жив - возглавляет делегацию на переговорах в Минске. Видимо там все объяснили. hi
      Alex777
    2. Serg65 Сегодня, 10:22
      Цитата: 210окв
      И даже не в "Миротворце"?

      Дмитрий с состоянием в 1,5 млрд. бакинских президентов в клуб "Миротворец" не принимают!
      Serg65
      1. 210окв Сегодня, 11:02
        Жаль.Сайт бы поправил свои финансовые дела.. lol
        Цитата: Serg65
        Цитата: 210окв
        И даже не в "Миротворце"?

        Дмитрий с состоянием в 1,5 млрд. бакинских президентов в клуб "Миротворец" не принимают!
        210окв
        1. Serg65 Сегодня, 11:27
          Цитата: 210окв
          Сайт бы поправил свои финансовые дела

          laughing Друг мой, да ктож ему это позволит????
          Serg65
      2. Околоточный Сегодня, 12:53
        Сергей, hi , считай ещё семейные бабки - зятя его хитрозадого еврея Пинчука тоже посчитать следует. Так что, там поболее будет.
        Околоточный
        1. Serg65 Сегодня, 13:19
          hi Привет Лёш!
          laughing Лёш, самое интересное это то, что украинец Кучма оказался хитрее "украинца" Коломойского! И при бабках остался и в бега не бегает! bully
          Serg65
          1. Околоточный Сегодня, 14:57
            А потому, что в помощниках Кучмы «настоящий щирый украинец Пинчук». Напоминает «настоящих русских» Авен, Фридман, Ходорковский, Березовский, Гусинский, Абрамович.
            Околоточный
  3. Angel_and_Demon Сегодня, 09:48
    Мы все с нетерпением ждали Мюнхенской конференции. Однако Украина оказалась вообще на задворках. Якобы мы там не существуем. Если бы не поехал туда президент и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли. Вот что страшно. И над этим надо думать
    какого он высоко мнения об юкрейне - на задворках, а на самом деле - в отхожем месте, и кто из культурных людей во время интеллигентной беседы об этом месте вспоминает?
    Angel_and_Demon
  4. Геркулесыч Сегодня, 09:49
    Сотый раз меняет свое мнение, политическая проститутка, как флюгер вертится! Забыл, что сам будучи у власти хорошо хапал, и жил за счет шантажа Европы и России угрозами перекрыть трубу?
    Геркулесыч
  5. Алекс.. Сегодня, 09:54
    Печальна участь тех народов, где как героев чтут уродов...
    Алекс..
    1. Кент0001 Сегодня, 11:30
      Надо запомнить-понравилось. Прям про хохлов лучше и не скажешь.
      Кент0001
  6. samarin1969 Сегодня, 09:56
    Этот профессиональный попрошайка всегда стремился "доить" своих соседей. Можно вспомнить его довольный "лик", когда президент РФ мучительно выговаривал "реструктуризация" украинских газовых долгов. ...
    "Если бы не поехал туда президент и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли. Вот что страшно".."
    А по отношению к Донбассу и России этот человек не менее "злой" чем и сам сайт "Миротворец".
    "Нужно не заниматься тем, чем мы занимались - уговаривали другую сторону (Россию), а должны были быть жесткие, четкие меры и чтобы та сторона прекрасно понимала, что игры закончились".
    samarin1969
  7. maxxavto Сегодня, 09:57
    Понадобилось 20 с лишним лет чтобы это понять !!! Ждем теперь понимания , что на Украине разгул нацизма - похмелье будет жестким !!!
    maxxavto
  8. Троль Сегодня, 10:02
    И в истоках развала Украины стоял лично тов. Кучма. Ведь именно он получил в управлкние один из самых жирных осколков империи..
    Хоть бы извинился, гавнюк.
    Троль
  9. мичман Сегодня, 10:04
    Я этого деятеля помню еще когда он был секретарем парткома одного из предприятий. Тогда он пытался под гитару при моем приезде с Министром развлекать нас во время обеда. Я спросил у Министра :"Кто этот человек". Петр Степанович ответил очень красочно.
    У меня на Украине было в подчинении 9 предприятий и НИИ, там работало более 90 тыс. специалистов. Этих предприятий нет, только одно сумело убежать в Россию. А как мы воспитывали кадры у хохлов! Как создавали новые производства (микро и нано технику, автомат. цеха, участки и ГАПы). Все пошло прахом. То, что РФ вложило в эту республику пропало. Мне жаль Киев, Одессу, Харьков. Но не сожалею о Хмельницком и Львове, эти две области и тогда были враждебны к России. Любуйся меченый и алкаш своими трудами. Честь имею.
    мичман
    1. Антарес Сегодня, 11:49
      Цитата: мичман
      То, что РФ вложило в эту республику пропало.

      РФ или РФСР? Или СССР?
      В эти земли начали вкладываться еще при царе. Тут выгодно было(ну когда порядок, а не "победа демократии над разумом" Хорошее сочетание климата,геоположения
      Антарес
      1. Околоточный Сегодня, 12:56
        Какой климат, неуч? А на Урале куча предприятий и НИИ депрессивные? Развивать вас пытались, селюкоство заменить. За счёт благосостояния населения России, РСФСР если хочешь.
        Околоточный
  10. Комментарий был удален.
  11. Vard Сегодня, 10:05
    Похоже началось... Принято решение по разделу Украины и ликвидации её как государства... Ну что за не пруха... опять толпа дармоедов на нашу голову... и не пошлёшь... "Братья славяне"
    Vard
    1. zivXP Сегодня, 10:21
      Можно помочь, но только удочками. В аренду. Рыбы не давать.
      zivXP
      1. просто экспл Сегодня, 12:07
        так они то первым дело рыбы просить будут , ибо пока на удочку что то словят , половина населения с голодухи ласты склеит .
        просто экспл
  12. Горный стрелок Сегодня, 10:18
    Неудачный большевистский проект "Украина" надо ЗАКРЫВАТЬ. В рамках декоммунизации.
    Вопрос только в том, когда...
    Горный стрелок
  13. андрсон Сегодня, 10:22
    Эти ребята умеют себе проблемы устраивать..
    андрсон
  14. Silvestr Сегодня, 10:26
    и Кучма главный виновник этого. С его подачи "Украина- не Россия" началось выползание национализма на свет. При его участие националисты начали появляться в теле- радио. Теперь голову пеплом посыпает.
    Silvestr
  15. taiga2018 Сегодня, 10:30
    искусственно созданное не может быть полноценным...это раз!и народ,который не может разобраться в своём происхождении и находит корни даже в шумерах,не может создать полноценное государство...это два!
    taiga2018
  16. bratchanin3 Сегодня, 10:35
    Кучма и есть один из основоположников нынешнего раздрая и фактического краха государственности и потери управляемости. Кучма, один из первых проводников на отделение от России, даже книжку написал, недоумок, в обосновании самостийности укрочеловека.
    bratchanin3
  17. Туркестанец Сегодня, 10:42
    Во всей истории трагедии сегодняшней Украиной эта МАХРОВЫЙ национализм. И причина этого, преступно плохая кадровая работа руководителей коммунистической партии СССР допустивших к управлению республик отъявленных националистов ненавидящих Советскую власть и Советское государство. ХОЧЕШЬ СОХРАНИТЬ СВОЁ ГОСУДАРСТВА? НЕ ИСПОЛЬЗУЙ В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ, МОНОНАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕОЛОГИЮ, эта всегда приводит этническим конфликтам. Подтверждения моих слов эта нынешнее положение когда-то цветущей Украины.
    Туркестанец
  18. Victor_B Сегодня, 10:47
    Начал что-то подозревать?
    Скоро, совсем скоро, Зоркий Сокол, наконец-то, увидит что в его камере нет наружной стены.
    Victor_B
  19. -=ANTRAX=- Сегодня, 10:50
    существует такое же мнение о всех бывших республиках. они были нахлебниками.
    -=ANTRAX=-
  20. Монархист Сегодня, 10:59
    " к такому положению дел страну привели депутаты Рады и властная элита"так оно и есть. Но будем откровенны: всегда народ и элита живут в паралленых мирах
    Монархист
  21. Михаил_Зверев Сегодня, 11:00
    Она и неполноценным то государством не была.
    Михаил_Зверев
  22. Servisinzhener Сегодня, 11:06
    Капитан очевидность laughing
    Servisinzhener
  23. солдатъ Сегодня, 11:22
    Также как Кучма не был полноценным президентом
    солдатъ
  24. sxfRipper Сегодня, 11:25
    Дык ежу ясно - Украина не Россия ©
    sxfRipper
  25. askort154 Сегодня, 11:30
    Кравчук - сп-издил бутылку с прилавка СССР.
    Кучма - налил в неё керосин.
    Ющенко - вставил фитиль.
    Янукович - взболтал бутылку.
    Порошенко - поджёг фитиль.
    Итог : все украинские президенты приняли активное участие в создании и поджоге "коктейля молотова" брошенного в форточку барака, под названием Украина. yes
    askort154
  26. Дормидонт Сегодня, 11:33
    Как неожиданно слышать такое от этой кучмыдерьма
    Дормидонт
  27. Jovanni Сегодня, 11:38
    Политик уверен, что к такому положению дел страну привели депутаты Рады и властная элита. При этом Кучма отметил, что сегодня политики готовятся к предстоящим президентским и парламентским выборам, забыв об условиях жизни населения и состоянии национальной экономики.

    А сам то что? Забыл как гнобил людей, как распродавал созданное в советское время богатство, как с мясом от России отрывал? А теперь на своих же выкормышей стрелки переводит...
    Jovanni
  28. demo Сегодня, 11:44
    Мы все с нетерпением ждали Мюнхенской конференции. Однако Украина оказалась вообще на задворках. Якобы мы там не существуем. Если бы не поехал туда президент и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли. Вот что страшно. И над этим надо думать
    — заявил Кучма.

    Думать надо было раньше.
    А сейчаснадо или искать средства на билет в "тихую гавань" или подыскивать место на ближайшем кладбище.
    demo
  29. Антарес Сегодня, 11:53
    С одной стороны Кучма один из "попередникив" с которых все это началось.
    С другой стороны именно при нем был зафиксирован наибольший рост украинской экономики. Он же заложил основу традиции "майданов в центре Киева". Как теперь избавиться от этой традиции-трудно сказать.
    Как политик -человек неоднозначный-но получше Ющенков, Януковичей, Кравчука и пр..
    Антарес
  30. Волька Сегодня, 12:05
    а кто не давал кучме строить светлое будущее своей страны когда он был президентом украины, а теперь, поздно пить боржоми когда печень уже отпала...
    Волька
  31. Фидель Сегодня, 12:17
    Старый хитрожопый парторг ЮМЗ переобувается в воздухе?))
    Фидель
  32. Dzafdet Сегодня, 12:20
    Кучма, скачи дальше! Хероям - сало! Сало Украине!Вообще ваше образование НИКОГДА долго не жило.Это есть ИСТОРИЯ, господин Кучма!Бывший коммунист (якобы) , а теперь ярый националист! laughing tongue wassat
    Dzafdet
  33. Сергей-8848 Сегодня, 12:25
    Как будто бы в Мюнхене плюшки раздают...
    Сергей-8848
  34. Lesorub Сегодня, 12:30
    Экс-президент Леонид Кучма заявил, что Украина никогда не была полноценным государством, а народ страны сегодня находится в ужасном положении.

    Хорошо сидеть и рассуждать с хорошим капиталом в банке и с хлебом намазанным красной икоркой - как там простые украинцы живут, не припомню что бы при Кучме Украина процветала!
    Lesorub
    1. Сибирячка Сегодня, 13:15
      А живут так, как захотели. Посмотрите уличные опросы. Зачем был майдан? "Люди захотели жить по-другому.." Вот- живут. Кто-то поддержал, кому-то было все равно.И абсолютно все простые. А непростые - это, по-вашему, какие? С золотыми нитями в зад..цах? И склько там у них таких.
      Абсолютно все республики орали, что страну кормят. А на бакинской нефти войну выиграли. Все были обиженные, недоласканные. И хотели жить по-другому. А хохлостойбище и совсем и вообще иным образом. Чего наскакали,то и имеют. Пусть теперь кастрюли с дуршлаками в металлолом сдают и скачут-скачут-скачут (мыщи,когда мерзнут, дрожжат) - движение согревает и нервы успокаивает.
      Сибирячка
  35. EvilLion Сегодня, 12:36
    А когда он им руководил, он этого не знал?
    EvilLion
  36. Proton Сегодня, 13:06
    Как деньги хапать,советское прожирать да с кастрюлями на голове прыгать-так государство древних укров,а как долги приподходит время платить-так сразу никогжа не были государством wassat щас немного погодя приползут расея помоги.
    Proton
  37. Incvizitor Сегодня, 13:24
    к такому положению дел страну привели депутаты Рады и властная элита.

    А Кучма такой белый и пушистый всё на благо этой "страны" делал, да прогнали черти, не дали помочь "стране" lol
    Incvizitor
  38. Ivan.A Сегодня, 14:01
    Политик уверен, что к такому положению дел страну привели депутаты Рады и властная элита.

    Все это очень странно и подозрительно. Эй, кучма не чего не путаешь, Путин ведь всегда виноват, а тут.....
    Ivan.A
  39. МИХАН Сегодня, 14:40
    У Кучмы видать бизнес есть ,на украине...Он чует к чему идет все и пытается сохранить ! Сынков , внучков пытаешься обезопасить Кучма..? bully Пусть в Канаду бегут и Австралию ..В Израиль не советую !(только тихо ..)))
    МИХАН
Картина дня