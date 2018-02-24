15:02 24 февраля

До боевого столкновения сирийцев с турками остался один шаг

Курдские силы начали покидать северную часть города Алеппо, и передают ее сирийским войскам. Отряды YPG выдвинулись в направлении кантона Африн для оказания помощи своим товарищам в борьбе с турецким захватчиком.

В то же время, смежный конвой, состоящий из курдов, сирийского ополчения и бойцов правительственной армии, попал под артиллерийский обстрел. Удар был нанесен из турецких самоходных гаубиц. Как заявили курды, конвой по больше части состоял из грузовых машин с гуманитарной помощью.

В целом, соглашение между сирийцами и курдами, существование которого отрицали обе стороны, по видимому, все же существует. Помимо северного Алеппо, курдское руководство намерено вернуть под контроль Дамака город Тельь Рифаат. Хотя это сообщение не было подтверждено, источники на местах сообщают, что САА уже начала переброску подразделений в этот район.




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Комментарии 8

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  1. svp67 Сегодня, 10:34
    Ну если будет достигнута договоренность, что курды не получат там автономии и что сирийские власти не дадут курдам вредит Турции, то есть шанс, что Турция уйдет "домой"
    svp67
    1. Чичиков Сегодня, 11:12
      Наиболее приемлемое решение для Сирии, как раз и заключается в автономии курдского анклава, но в безальтернативном варианте, - только в составе Сирии и исключения проявления экстремизма по отношению к Турции! Иначе, эта национальная болячка будет вечной.
      Чичиков
      1. svp67 Сегодня, 11:13
        Цитата: Чичиков
        Наиболее приемлемое решение для Сирии, как раз и заключается в автономии курдского анклава, но в безальтернативном варианте, - только в составе Сирии!

        Тогда Турция вряд ли покинет эту территорию и Ассад это понимает
        svp67
        1. Чичиков Сегодня, 11:30
          Турция борется не за территорию, а за свою безопасность! Гарантия Сирии, о недопущении размещении в анклаве отрядов Курдской рабочей партии, ее вполне удовлетворит. Это и в интересах самой Сирии - вспомните, как после 1967 года, палестинское ООП, придя в Иорданию вместе с беженцами, фактически стало государством в государстве и даже подняло мятеж против короля.
          Мне кажется, что в российском МИДе, вполне понимают, что ни курды, ни Иран, никогда не будут "вечными и благодарными друзьями", - этот "союз" временный, но в данной ситуации, необходим!
          Чичиков
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:44
            Цитата: Чичиков
            Турция борется не за территорию, а за свою безопасность! Гарантия Сирии, о недопущении размещении в анклаве отрядов Курдской рабочей партии, ее вполне удовлетворит.

            Я думаю, Турция будет только рада, если отряды КРП перейдут в Сирию! Ведь намного выгоднее громить врага на чужой территории, а не на своей. Сирийские курды тоже будут не против принять на своей территории отряды турецких курдов - это их только усилит. Но вот для Асада, нахождение отрядов КРП в Сирии, неприемлемо - ему не нужны лишние проблемы с курдами. Поэтому Сирия с Турцией в этом вопросе договорятся без проблем, под патронажем России!.
            СРЦ П-15
            1. Чичиков Сегодня, 12:02
              Это понятно! Лавировать, в этой ситуации, будут все. Там, в любой момент, одна спичка сможет зажечь большую войну. Вся проблема в разобщенности государств на Ближнем Востоке и отсутствии решения проблемы палестинцев и курдов.
              Игнорирование Израилем, при поддержке Запада, решения ООН по Палестине, давно уже говорит о том, что эта организация, не сбалансирована и реально не влияет на мировые процессы, - инструмент для тех, кто больше платит и громче кричит. А проблеме курдов, так давно уже, - сотни лет.
              Чичиков
  2. mavrus Сегодня, 12:31
    Цитата: svp67
    Ну если будет достигнута договоренность, что курды не получат там автономии и что сирийские власти не дадут курдам вредит Турции, то есть шанс, что Турция уйдет "домой"

    А отставку Ассада... Да там ещё много чего можно потребовать... Не затем входили, чтобы уходить.
    mavrus
  3. армеец Сегодня, 14:24
    Полезно турции повоевать и с курдами, и с сирийцами
    пусть, хуже не будет
    армеец
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