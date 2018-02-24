До боевого столкновения сирийцев с турками остался один шаг

Курдские силы начали покидать северную часть города Алеппо, и передают ее сирийским войскам. Отряды YPG выдвинулись в направлении кантона Африн для оказания помощи своим товарищам в борьбе с турецким захватчиком.В то же время, смежный конвой, состоящий из курдов, сирийского ополчения и бойцов правительственной армии, попал под артиллерийский обстрел. Удар был нанесен из турецких самоходных гаубиц. Как заявили курды, конвой по больше части состоял из грузовых машин с гуманитарной помощью.В целом, соглашение между сирийцами и курдами, существование которого отрицали обе стороны, по видимому, все же существует. Помимо северного Алеппо, курдское руководство намерено вернуть под контроль Дамака город Тельь Рифаат. Хотя это сообщение не было подтверждено, источники на местах сообщают, что САА уже начала переброску подразделений в этот район.