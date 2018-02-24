В МИД прокомментировали подписание закона о реинтеграции Донбасса

24 февраля 2018 г. вступил в силу скандальный закон о так называемой "реинтеграции Донбасса". Тем самым в Киеве окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на Юго-Востоке Украины (. . .) Подписав упомянутый закон, Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки "партии войны". Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет. Напротив, документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения

Подписание закона о реинтеграции Донбасса президентом Украины окончательно подтвердило нацеленность Киева на силовое решение конфликта в регионе, заявил российский МИД.- заявляют в МИД РФ.В ведомстве отметили, что ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет.МИД также подчеркнул, что подписание документа создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения, а также может привести к эскалации обстановки на юго-востоке страны.Как сообщил ранее на этой неделе начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, для реализации закона о реинтеграции Донбасса будет изменен формат антитеррористической операции (АТО). Она превратится в операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что документ легализует применение насилия против жителей республик.