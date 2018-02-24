15:09 24 февраля

В МИД прокомментировали подписание закона о реинтеграции Донбасса

Подписание закона о реинтеграции Донбасса президентом Украины окончательно подтвердило нацеленность Киева на силовое решение конфликта в регионе, заявил российский МИД.

В МИД прокомментировали подписание закона о реинтеграции Донбасса


24 февраля 2018 г. вступил в силу скандальный закон о так называемой "реинтеграции Донбасса". Тем самым в Киеве окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на Юго-Востоке Украины (. . .) Подписав упомянутый закон, Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки "партии войны". Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет. Напротив, документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения
- заявляют в МИД РФ.


В ведомстве отметили, что ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет.

МИД также подчеркнул, что подписание документа создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения, а также может привести к эскалации обстановки на юго-востоке страны.

Как сообщил ранее на этой неделе начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, для реализации закона о реинтеграции Донбасса будет изменен формат антитеррористической операции (АТО). Она превратится в операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что документ легализует применение насилия против жителей республик.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 68

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:47
    Подписание закона о реинтеграции Донбасса президентом Украины окончательно подтвердило нацеленность Киева на силовое решение конфликта в регионе, заявил российский МИД.

    Хозяин велел, вот и приняли.
    a.s.zzz888
    1. Альф Сегодня, 11:53
      Цитата: a.s.zzz888
      Хозяин велел, вот и приняли.

      А нам-то что с этого ? Приняли этот закон, не приняли, пойдут ли войной на ЛДНР, не пойдут, Россия все равно ничего не сделает, выразит озабоченность, надует путин щеки и...все. Как всегда.
      Альф
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:56
        МИД также подчеркнул, что подписание документа создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения, а также может привести к эскалации обстановки на юго-востоке страны.

        Логичным нашим шагом, в случае обострения обстановки в Донбассе, было бы признание ДНР и ЛНР. Только так мы сможем обезопасить эти республики! Надеюсь это и произойдёт.
        СРЦ П-15
        1. karish Сегодня, 11:57
          Цитата: СРЦ П-15
          Логичным нашим шагом, в случае обострения обстановки в Донбассе, было бы признание ДНР и ЛНР.

          Мечта Порошенко -- признание ЛДНР Россией с последующим присоединением конечно.
          karish
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:59
            Цитата: karish
            Мечта Порошенко -- признание ЛДНР Россией с последующим присоединением конечно.

            Нам побоку мечты Порошенко - для нас главное, чтобы сбылась мечта жителей Донбасса!
            СРЦ П-15
            1. Айрателинсион Сегодня, 13:09
              А зачем они вам?
              Да и кажется мне, что их основная мечта - чтобы их просто оставили в покое
              Айрателинсион
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 13:51
                Цитата: Айрателинсион
                А зачем они вам?
                Да и кажется мне, что их основная мечта - чтобы их просто оставили в покое

                Если кажется - креститесь!
                СРЦ П-15
            2. Лелёк Сегодня, 14:27
              Цитата: СРЦ П-15
              СРЦ П-15

              hi
              В случае присоединения ЛДНР к России произойдёт то же самое, что и в случае с Крымом - поскрежещут зубами, навоняют на весь мир, помаршируют по Крещатику с хоругвями и кричалками во славу Руины и ничего больше. Всё сегодняшнее надувание щёк, стукота в грудную клетку и проклятия в адрес России и ЛДНР всего лишь от бессилия и для внутреннего укропского плебса. Я упоминал Крым, и вот "печальки" Руины по этому поводу:
              Лелёк
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:35
                Приветствую, Лев! hi
                Я думаю, даже просто одно признание Россией этих республик, введёт Руину в ступор. А за признанием последует и открытая военная помощь!
                СРЦ П-15
                1. Лелёк Сегодня, 14:41
                  Цитата: СРЦ П-15
                  ...просто одно признание Россией этих республик, введёт Руину в ступор.

                  В ступоре окажутся не только Руина, но и все горлопаны мира. Вой и вонь будут запредельные и первыми в поднятии волны будут "двое из ларца одинаковы с лица" - США и НАТО. Но это будет означать, что мы всё сделали правильно, не сдали русичей на закланье. yes
                  Лелёк
        2. Альф Сегодня, 12:00
          Цитата: СРЦ П-15
          Логичным нашим шагом, в случае обострения обстановки в Донбассе, было бы признание ДНР и ЛНР.

          Когда открытая война шла и то не признали, а сейчас нем более побоятся. Нельзя будоражить электорат-через месяц выборы, а потом путину будет абсолютно все равно-впереди шесть лет царствования-всемвладения.
          Альф
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 12:03
            Цитата: Альф
            Когда открытая война шла и то не признали, а сейчас нем более побоятся. Нельзя будоражить электорат-через месяц выборы, а потом путину будет абсолютно все равно-впереди шесть лет царствования-всемвладения.

            В то время дествовал Минский формат. Теперь, с подписанием Порошенко закона об интеграции Донбасса, Минск сошёл на нет.
            Электорат, в случае признания республик, только поддержит Путина, а не оттолкнёт его от себя!
            СРЦ П-15
            1. onix757 Сегодня, 12:21
              Цитата: СРЦ П-15
              Электорат, в случае признания республик, только поддержит Путина, а не оттолкнёт его от себя!

              А жители самого Донбасса хотят жить в ЛДНР от Путина? Вы их спросили. Боюсь, что все уже накушались такой "защитой".
              onix757
            2. onix757 Сегодня, 12:25
              Цитата: СРЦ П-15
              В то время дествовал Минский формат. Теперь, с подписанием Порошенко закона об интеграции Донбасса, Минск сошёл на нет.

              Минский формат -мертворожденное дитя и придуман был исключительно для того чтобы избежать санкций.
              onix757
          2. svp67 Сегодня, 12:18
            Цитата: Альф
            Когда открытая война шла и то не признали, а сейчас нем более побоятся.
            Ха ха...
            Цитата: Альф
            ельзя будоражить электорат-через месяц выборы

            Так выпейте успокоительного, что бы не волноваться
            svp67
        3. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:06
          Поэтому сейчас бешеными темпами в наших республиках окончательно переезжают с украинского законодательства на собственное (читай российское).
          Да и в самой России законопроект о нашем признании скорее всего давным-давно составлен и лежит под сукном в ожидании подписи. Малейшая движуха, тут же признают, через полчаса заявление глав ЛДНР о помощи РФ в деэскалации конфликта. И совершенно законно входит армия России. И ВСУ начинают ронять кал))
          Генерал Песчаных Карьеров
          1. Владыка Ситх Сегодня, 13:05
            Да бесполезно это людям разъяснять,им мерещатся выборы и пиар.
            Владыка Ситх
          2. karish Сегодня, 13:17
            Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
            И совершенно законно входит армия России. И ВСУ начинают ронять кал))


            Нет , они абсолютно спокойно роют ров по периметру , ставят забор , объявляют себя жертвой агрессии и оккупации .
            И уже сразу прямиком в НАТО.
            И никто им в этом не помешает.
            Сейчас ЛДНР ничего кроме расходов Украине ни несёт.
            После принятия этих кусков в состав РФ, Украина избавится от лишних расходов и головняка , перекроет окончательно границу.
            А все проблемы - лягут на плечи РФ.
            karish
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:19
              Цитата: karish
              Нет , они абсолютно спокойно роют ров по периметру , ставят забор , объявляют себя жертвой агрессии и оккупации .

              А разве Порошенко недавно подписал не закон о признании России агрессором и оккупантом? Второй раз принимать один и тот же закон - это нонсес!
              Цитата: karish
              И уже сразу прямиком в НАТО.

              В НАТО, государства с территориальными претензиями, не принимают!
              Цитата: karish
              После принятия этих кусков в состав РФ, Украина избавится от лишних расходов и головняка , перекроет окончательно границу.
              А все проблемы - лягут на плечи РФ.

              Уж чем-чем, а проблемами Россию пугать не стоит! Проблемы начнутся на Украине! Эта власть только и держится за счёт войны с Донбассом! Не будет войны, всяким порошенкам придёт конец!
              СРЦ П-15
              1. karish Сегодня, 15:05
                Цитата: СРЦ П-15
                России агрессором и оккупантом? Второй раз принимать один и тот же закон - это нонсес!

                А я писал не об Украине , а о Европе .
                Цитата: СРЦ П-15
                В НАТО, государства с территориальными претензиями, не принимают!

                А после признания Россией ЛДНР и ввода туда войск - территориальные претензии исключаются.
                Про Грузию вспомните , наличие ( точнее отсутствие Абхазии и Ю.Осетии ) -- после признания их Россией и провозглашением независимыми государствами --- не являются препятствием к вступлению Грузии в НАТО.
                О чем это я ? так о том , что ЛДНР нужны России только как сепаратисткая часть Украины -- иначе смысла никакого.Или вы до сих пор верите , что интересы России в ЛДНР - это спасение русского мира ?

                Цитата: СРЦ П-15
                Уж чем-чем, а проблемами Россию пугать не стоит!

                Зачем пугать ? Вы люди привычные .
                Цитата: СРЦ П-15
                Проблемы начнутся на Украине!

                Это я слышу уже 4 года , от всех руководителей что РФ , что ЛДНР.
                Но пока жива и надеюсь , что до 2 апреля продержится тк я в очередной раз поеду к теще и тестю в Киев
                Цитата: СРЦ П-15
                Эта власть только и держится за счёт войны с Донбассом! Не будет войны, всяким порошенкам придёт конец!

                А , новая мантра , до этого было -- война доведёт Украину до развала , -- теперь мир.
                Есть более креативные идеи ?
                karish
            2. Squelcher Сегодня, 14:43
              Спасибо насмешил:).Если ЛДНР уйдут от окраины, то проблемы у кастрюлеголовых никуда не денется, если мозгов нет
              Squelcher
          3. Лелёк Сегодня, 14:33
            Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
            Малейшая движуха, тут же признают, через полчаса заявление глав ЛДНР о помощи РФ в деэскалации конфликта.

            hi
            Вы правы. Думается, что именно так дабы не повторилось "де жа вю" с действиями гитлеровской Германии.
            Лелёк
      2. svp67 Сегодня, 12:16
        Цитата: Альф
        А нам-то что с этого ?

        Увы, но много чего. Нашу страну определили как "агрессора", а значит следующий шаг - война.
        Цитата: Альф
        Приняли этот закон, не приняли, пойдут ли войной на ЛДНР, не пойдут, Россия все равно ничего не сделает

        Знаете...Вы говорите ОГРОМНУЮ ГЛУПОСТЬ. Главное, что на Украине думают по иному, иначе бы они давно стерли эти Республики с карты
        Цитата: Альф
        Как всегда.

        Как всегда, это совсем иное, чем Вы тут написали...
        svp67
      3. ПалБор Сегодня, 12:23
        Цитата: Альф
        Цитата: a.s.zzz888
        Хозяин велел, вот и приняли.

        А нам-то что с этого ? Приняли этот закон, не приняли, пойдут ли войной на ЛДНР, не пойдут, Россия все равно ничего не сделает, выразит озабоченность, надует путин щеки и...все. Как всегда.

        Если пойдут - сделает.Как всегда.
        Как говорит товарищ Тралл - продолжайте наблюдать.
        ПалБор
      4. Piramidon Сегодня, 13:38
        Цитата: Альф
        надует путин щеки

        Пан, свидомый либерал, фамилии в РУССКОМ языке пишут с заглавной буквы. Если вы решили, таким образом, унизить нашего президента - вперед на "Цензор". Там вас поймут.
        Piramidon
    2. 210окв Сегодня, 11:54
      И?Дальше что?После заявления?Не пора ли жёстко предупредить?
      Цитата: a.s.zzz888
      Подписание закона о реинтеграции Донбасса президентом Украины окончательно подтвердило нацеленность Киева на силовое решение конфликта в регионе, заявил российский МИД.

      Хозяин велел, вот и приняли.
      210окв
      1. karish Сегодня, 12:05
        Цитата: 210окв
        И?Дальше что?После заявления?Не пора ли жёстко предупредить?

        Предупредить о чем ?
        Донбасс - территория Украины - Россия не сторона конфликта.
        Минские соглашения были подписаны Украиной от безъисходности --- армии не было -- вообще ничего не было.
        Сейчас ситуация совершенно другая.
        На условия Минска Украина никогда не пойдёт, да и ни одно суверенное государство бы не пошло - правда РФ попробовало с Чечнёй ( узаконивать в своих границах сепаратиткие образования не подконотрольные центральной власти ) -- чем кончилось помнят все.
        Уже 4 года ?
        Ну будет ещё 4 .
        Хотя думаю после выборов РФ потихоньку начнёт сворачивать -- сколько можно туда ресурсы гнать , результат всейравно нулевой - точнее отрицательный.
        karish
        1. Б.Т.В. Сегодня, 13:15
          Цитата: karish
          На условия Минска Украина никогда не пойдёт, да и ни одно суверенное государство бы не пошло -


          Украина- " суверенное государство"?!
          Б.Т.В.
        2. Piramidon Сегодня, 13:48
          Цитата: karish
          Минские соглашения были подписаны Украиной от безъисходности --- армии не было -- вообще ничего не было.
          Сейчас ситуация совершенно другая.

          Можно тему про армию, "ничего не было" и измененную ситуацию поподробнее раскрыть. Думаете, что если им "джавелины" янкесы прислали, то их армия стала "несокрушимой и легендарной", а их промышленность рванет вперед гигантскими скачками. Я понимаю, что из "земли обетованной" Украина, а особенно Донбасс, просматривается гораздо лучше, чем из Ростовской области. belay
          Piramidon
          1. karish Сегодня, 13:51
            Цитата: Piramidon
            Можно тему про армию, "ничего не было" и измененную ситуацию поподробнее раскрыть.

            а чего раскрывать вон у Сикха спросите -- украинская армия 2015 и сейчас.
            Цитата: Piramidon
            Думаете, что если вам "джавелины" янкесы прислали, то вы стали "несокрушимой и легендарной"?

            Вы наверное в флагах не разбитаетесь ?
            karish
            1. Piramidon Сегодня, 14:02
              Цитата: karish
              а чего раскрывать вон у Сикха спросите

              Отмазка всех троллей - я вбросил, а ты пойди спроси у гугла, яндекса, рамблера, "Сикха"... Самому что, вера не позволяет написать?
              С флагом, извините, недосмотрел, но, ошибку уже исправил.
              Piramidon
        3. rait Сегодня, 14:57
          На условия Минска Украина никогда не пойдёт, да и ни одно суверенное государство бы не пошло - правда РФ попробовало с Чечнёй ( узаконивать в своих границах сепаратиткие образования не подконотрольные центральной власти ) -- чем кончилось помнят все.


          А еще мы помним что в чеченском формате удалось абсолютно мирно вернуть отделившийся Татарстан.
          rait
    3. katalonec2014 Сегодня, 11:55
      Цитата: a.s.zzz888
      Хозяин велел

      Так то оно так,но остаётся один вопрос...когда начнётся? Ясно что кроме силового захвата,другие варианты Киев даже не рассматривает.Когда они решат что "готовы"?
      katalonec2014
      1. тол100в Сегодня, 12:52
        Цитата: katalonec2014
        .Когда они решат что "готовы"?

        Когда все напишут завещания!
        тол100в
        1. мыслитель Сегодня, 13:41
          Порошенко - "до 1 апреля нужно будет завершить соответствующие подготовительные процедуры".
          http://polit-mir.ru/voyna-na-donbasse-stala-neizb
          ezhnoy--ona-nachnetsya-v-aprele-15134.html
          мыслитель
    4. сибиралт Сегодня, 11:59
      Наш МИД специалист по национальному законодательству всех стран мира или дипломатическая служба? А чем тогда занимаются наш Минюст и Госдума? winked
      сибиралт
  2. Jovanni Сегодня, 11:51
    В МИД прокомментировали подписание закона о реинтеграции Донбасса

    Когда такое читаешь, прям гордость распирает, и сопричастность даже! МИД комментирует, и я тут на ВО комментирую. Мои комментарии как-то ни на что не влияют, и комменты нашего МИДа тоже вроде всем по барабану. Вывод: я и МИД, - коллеги...
    Jovanni
    1. 210окв Сегодня, 12:00
      Только у Вас зарплата не МИДовская..Наверное все же разные органы..
      Цитата: Jovanni
      В МИД прокомментировали подписание закона о реинтеграции Донбасса

      Когда такое читаешь, прям гордость распирает, и сопричастность даже! МИД комментирует, и я тут на ВО комментирую. Мои комментарии как-то ни на что не влияют, и комменты нашего МИДа тоже вроде всем по барабану. Вывод: я и МИД, - коллеги...
      210окв
      1. Jovanni Сегодня, 14:12
        Да, с зарплатой Вы точно подметили...
        Jovanni
    2. Svarog Сегодня, 12:01
      Цитата: Jovanni
      В МИД прокомментировали подписание закона о реинтеграции Донбасса

      Когда такое читаешь, прям гордость распирает, и сопричастность даже! МИД комментирует, и я тут на ВО комментирую. Мои комментарии как-то ни на что не влияют, и комменты нашего МИДа тоже вроде всем по барабану. Вывод: я и МИД, - коллеги...

      Бывает даже так, что комментаторы на ВО, точнее и правильнее называют и предсказывают дальнейшие развитие событий. О том, что именно так будет, рано или поздно, я уже года два говорю и многие на ВО так же считают. Не далекий народ украины, готовят под пушеное мясо, западу нужно масштабное столкновение с Россией. Это давно было понятно, а не понятно, почему мы ждем уже столько времени и даем возможность вооружится, обучится бендере? Ведь можно было после Крыма все аккуратно и быстро зачистить... Крым показал, на сколько смела бендеровская власть, когда видит решимость русской армии. Все бендера убежала бы в Польшу, если бы мы пошли дальше и был бы сейчас на границе с нами опять братский народ..
      Svarog
      1. Антарес Сегодня, 12:13
        Цитата: Svarog
        Все бендера убежала бы в Польшу, если бы мы пошли дальше и был бы сейчас на границе с нами опять братский народ..

        бедный народ города Бендеры в ПМР. В ПМР и так много россиян.
        Антарес
    3. spirit Сегодня, 12:02
      Если нужно в МИДе даже очень действуют...если надо wassat hi
      spirit
      1. Svarog Сегодня, 12:06
        Цитата: spirit
        Если нужно в МИДе даже очень действуют...если надо wassat hi

        А я то думаю, откуда ролики на ютуб, где наше правительство, частенько этим занимается. Видно нет дыма без огня))
        Svarog
      2. Андрей К Сегодня, 13:26
        Цитата: spirit
        Если нужно в МИДе даже очень действуют...если надо wassat

        Громкий заголовок РБК, в погоне за рейтингом. Информационная пустышка в итоге.
        Todo Noticias:
        Правоохранительные органы Аргентины раскрыли схему поставки наркотиков через российское посольство в Буэнос-Айресе. На территории дипмиссии были обнаружены 12 чемоданов с кокаином общим весом 389 кг наркотика. Операция длилась больше года, а начало ей положил звонок российского посла, который сообщил об обнаружении подозрительного груза в одном из зданий посольства. Операция проводилась совместно с российскими правоохранительными органами.

        Как-то так. Звон ни о чём. Спецслужбы сработали, наркодилеров задержали good
        Андрей К
  3. tchoni Сегодня, 11:53
    Что за дурная привычка в одной статье переписывать одно и то же по пять раз?
    tchoni
  4. polpot Сегодня, 11:55
    Все законы принимаемые радой не стоят даже бумаги на которой они напечатаны ,главная задача украинских законотворцев напоминание о том что они есть , а нраждане как отмечали 23 февраля так и отмечают .
    polpot
    1. сибиралт Сегодня, 14:38
      Да, уж! 23 февраля будем отмечать до 8-го марта. А там опять с 18 марта до Дня независимости государства от народа и всё остальное, что в промежутке. belay Гуляй Россия! drinks " А лето, это маленькая жизнь! smile
      сибиралт
  5. Горный стрелок Сегодня, 11:55
    Только отсутствие этого закона мешало укропу захватить Донбасс? А с этим законом наперевес ВСУ всех порвёт? Что то сомневаюсь wassat
    Горный стрелок
  6. котовский Сегодня, 11:56
    Нынешних правителей украины однако в школе били и унижали.. Господи вразуми...
    котовский
  7. Геркулесыч Сегодня, 11:56
    А нельзя было сразу дать очень жесткий комментарий, а не ждать неизвестно что несколько суток???
    Геркулесыч
  8. Sagot Сегодня, 11:58
    А как же выразить озабоченность?
    Sagot
  9. taiga2018 Сегодня, 12:02
    во -первых, в МИД очень долго тянули с комментарием,хотя возможно что в дипломатии не положено спешить...во-вторых,этот комментарий можно назвать просто комментарий-очевидность...в-третьих,нет даже намёка на то,как Россия собирается реагировать на возможные агрессивные действия Украины по отношению к республикам...
    taiga2018
    1. Rusland Сегодня, 12:10
      Этого и ждут с той стороны, чтобы мы раскрыли свои намерения, поэтому половинчатые решения с нашей стороны не допустимы.
      Rusland
    2. Alexey G Сегодня, 14:15
      Цитата: taiga2018
      в-третьих,нет даже намёка на то,как Россия собирается реагировать на возможные агрессивные действия Украины по отношению к республикам...

      А жирно вам не будет, знать такие вещи? Это в общем-то, секретная информация по сути.
      Alexey G
  10. Комментарий был удален.
    1. Rusland Сегодня, 12:41
      Подозрительный вы наш, какие ещё варианты с флагами будут?
      Rusland
      1. Комментарий был удален.
        1. Б.Т.В. Сегодня, 13:20
          Цитата: ихтамнету
          Российские дипломаты торгуют наркотиками!


          " Имя, сестра, имя..."! Доказательства у, Вас, есть?!
          Б.Т.В.
    2. Андрей К Сегодня, 13:20
      Цитата: ихтамнету
      ...Может я пропустил и в российском миде уже прокомментировали, что делали 400 кг. кокаина в их дипломатической почте? laughing
      П.С.; А я раньше подозревал Захарову в банальном алкоголизме, а тут вон как...

      Вы не просто пропустили, Вы сейчас ложь тиражируете.
      Некрасиво negative
      ...Речь идет о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов, в результате которой был пресечен канал поставки крупной партии кокаина из Аргентины на европейский рынок.
      В результате проведенной операции были задержаны подозреваемые — граждане обоих государств. В отношении них сейчас ведется следствие.
      Груз, был обнаружен готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе - школьно-жилом комплексе. Как было установлено, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения...

      Методичку поменяйте.
      Андрей К
      1. Комментарий был удален.
        1. Андрей К Сегодня, 13:44
          Цитата: ихтамнету
          ...Т.е. через российскую диппочту наркоту не возили чтоль?...

          Вы читать разучились или я похож на кормящего для троллей?
          Андрей К
  11. gorgo Сегодня, 12:06
    Странно... Насколько я знаю, в этом законе Россия прямо названа страной-агрессором. Это что, нормально? Это никак не стоит того, чтобы "прокомментировать"?...
    gorgo
    1. Антарес Сегодня, 12:22
      Цитата: gorgo
      Насколько я знаю, в этом законе Россия прямо названа страной-агрессором. Это что, нормально? Это никак не стоит того, чтобы "прокомментировать"?...

      Ну РФ названа страной агрессором не только в этом законе.
      Фраза
      «временная оккупация Россией части Украины».
      присутствует не только в украинских законах.
      Впрочем это ж ООН/Украина/ЕС/США..кто они такие..мало ли что они говорят..
      Разве какие то бумаги ценны в нашем мире?
      Главное МИД что то сказал-а мог озабоченность проявить. Захарова твит написать.
      Партнеры давят, понемногу.
      Сам закон для Украины меняет формат операции. А то у "террористов" там армия побольше многих европейских, бронетехника, бесконечное снабжение из "шахт" и помощь "людьми, занимающихся военными вопросами" (ну и прочими ихтамнетами, военторгами, политической и финансовой и пр поддержкой).
      Честно сказать-не оправдалась ставка. Ни моральная, ни экономическая, ни силовая. Много минусов.
      1/3 областей, тяжело им. к сожалению люди поверили в лучшее.И стали пешками в руках партнеров.
      Антарес
  12. МИХАН Сегодня, 12:13
    Хоть меня тут и гнобили на сайте, но я всегда был уверен ,что Киев нужно брать ..! Пусть и не военным путем ,но жестко ..И потом зачистка бандеровская !

    По другому не получится мужики.. soldier
    МИХАН
  13. Чичиков Сегодня, 12:14
    Как-то тускло! Ни слова о том, что в этом документе, Россия, признана агрессором и оккупантом. По факту, без всякого макияжа, - "открестились от минских" и заявили, о готовности, открыто перейти к горячей фазе в противостоянии с Россией.
    Чичиков
  14. mikh-korsakov Сегодня, 12:18
    МИД выступил в классике жанра, то есть разоблачил происки со всем присущим МИДу умением. В сущности было сказано то, о чем говорят на любом ток-шоу. Я думаю над таким заявлением на Украине сначала посмеются, а потом подотрутся. Понимаю, МИД хочет не раскрывать планы ответа, если у нашего руководства они существуют. Тогда луше бы промолчали.
    mikh-korsakov
  15. андрсон Сегодня, 12:25
    Так и просят ракету.. аж пищат..Плохо это всё.. войны..но Надо им уже разок всыпать, чтобы больше о войне не думали.
    андрсон
  16. Altona Сегодня, 12:47
    Цитата: Альф
    А нам-то что с этого ? Приняли этот закон, не приняли, пойдут ли войной на ЛДНР, не пойдут, Россия все равно ничего не сделает, выразит озабоченность, надует путин щеки и...все. Как всегда.

    -----------------------------
    Введу в оборот еще один термин- социальный паразит. И называть нашу "элиту" следует именно так. Элита-это часть общества, которая может чётко и последовательно, без лапши и ХПП отстаивать свои политические, финансовые, государственные, спортивные, культурные и прочие интересы. Персонажи, которые только грабят возможными способами свой народ и потакают врагу называются социальными паразитами.
    P.S. Вчерашнее празднование 100 летия Красной армии показало, что настоящей элитой в нашем обществе является наша армия и простые люди ей симпатизирующие.
    Altona
  17. Altona Сегодня, 12:53
    Цитата: МИХАН
    Хоть меня тут и гнобили на сайте, но я всегда был уверен ,что Киев нужно брать ..!

    -----------------------------------
    Кто тебя гнобил, Виталий? Покажи нам пальцем на этого человека! Мы его порвём! Морально! laughing hi
    Altona
  18. samarin1969 Сегодня, 13:20
    Когда-то Хрущев пообещал "самые решительные меры" в защите египтян. ...Народ Донбасса вполне заслужил такие же "решительные меры России", которые и так запоздали.
    п.с. все эти разговоры, что "США только ждут, чтобы Россия активно вмешалась" - не более чем "отмазки из методички". Уважающее свой народ государство не должно подстраиваться под "хотелки" других стран. Заявление МИД РФ - просто "ни о чём".
    samarin1969
  19. anjey Сегодня, 14:00
    Подписание закона о реинтеграции Донбасса президентом Украины окончательно подтвердило нацеленность Киева на силовое решение конфликта в регионе, заявил российский МИД
    Вот тоже сделали открытие,4 года украину толкают на этот конфликт,понятно что Россия пикетирует отскоками и надеждами на более менее сносный мир, но тщетно, амеро(сша) и евроспонсоры войны пинками толкают порося на русские штыки, со своими бандероидеями о военной а значит и преступной зачистке Донбасса,...ВВП прими закон о военной защите русскоговорящего населения,в любой точке мира ,от геноцида и признай бандеровскую идеалогию нацистской и преступной,с такой украиной нам не договорится...
    anjey
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