Ошибки германского кораблестроения. Большой крейсер "Блюхер"

Броненосный крейсер "Роон"

«Весной 1906 г., когда «Dreadnought» уже сошел со стапеля, в Германии заканчивали проектирование нового эскадренного броненосца с полным водоизмещением около 15500 тонн. Однако, получив информацию о небывалых тактико-технических характеристиках британского линкора, немцы начали проектирование принципиально нового линейного корабля. «Наш «Dreadnought» вогнал Германию в столбняк!» — заявил лорд Фишер в письме королю Эдуарду VII в октябре 1907 г.»

«Кинг Эдуард VII»

Линкор "Нассау", вид сверху

Варианты расположения артиллерии на крейсере "Блюхер", рассматривавшиеся в 1905-1906 гг

В цикле статей «Ошибки британского кораблестроения» мы подробно разобрали достоинства и недостатки первых в мире линейных крейсеров типа «Инвинсибл». Теперь же давайте посмотрим на то, что происходило на другом берегу Северного моря.В феврале-апреле 1906 г англичане приступили к созданию «Инфлексибла», «Индомитебла» и «Инвинсибла», возвестив миру о рождении нового класса боевых кораблей – линейных крейсеров. И вот Германия, спустя год после этих событий, начинает постройку весьма странного корабля – большого крейсера «Блюхер», который по своим боевым качествам существенно уступал английским кораблям. Как такое могло получиться?Для начала – немного истории. Надо сказать, что германские броненосные крейсеры (за исключением разве что «Фюрста Бисмарка») по «Йорк» включительно, если и отличались чем-то от кораблей того же класса других морских держав, так это совершеннейшим отсутствием каких-то отличительных черт. «Безликость и умеренность» - вот словосочетание, которое приходит на ум, при чтении ТТХ германских броненосных крейсеров. «Фюрст Бисмарк» был большим, потому что его специально создавали для колониальной службы, и тут можно было бы провести ряд интересных аналогий с британскими броненосцами 2-го класса, да и русскими «Пересветами». Но, начиная с «Принца Генриха», концепция броненосного крейсеростроения в Германии поменялась радикально – теперь кайзеровские флотоводцы решили, что им нужен бронированный разведчик при эскадре, по одному на каждую эскадру броненосцев.Именно поэтому броненосные крейсеры в кайзерлихмарин не были многочисленными. С декабря 1898 г по апрель 1903 г было заложено всего лишь пять кораблей этого класса – «Принц Генрих», два «Принца Адальберта» и два корабля типа «Роон». Они имели умеренное водоизмещение – от 8 887 т «Принца Генриха» до 9 533 т «Роона» (здесь и далее речь идет о нормальном водоизмещении), умеренное вооружение – 2*240-мм, а начиная с «Принцев Адальбертов» - 4*210-мм орудия главного и 10*150-мм среднего калибров, очень умеренную броню – максимальная толщина бронепояса не превышала 100 мм. Паровые машины этих крейсеров должны были сообщать им весьма умеренную скорость 20-21 уз, но по факту вышло еще хуже. «Принц Генрих» «не дотянул» до проектных 20 уз, показав 19,92 уз, «Принц Адальберт» и «Фридрих Карл» при плановых 21 уз смогли развить только 20,4 и 20,5 уз соответственно, и лишь на кораблях типа «Йорк» проклятие недостижения контрактных скоростей удалось превозмочь: оба крейсера превзошли плановые 21 уз, продемонстрировав 21,143 уз («Роон») и даже 21,43 уз («Йорк»). Тем не менее и вне всякого сомнения, германские броненосные крейсеры на фоне английских и французских кораблей того же класса выглядели весьма заурядными ходоками.На этом неспешное поступательное развитие германских броненосных крейсеров завершилось. Следующие корабли этого класса, «Шарнхорст» и «Гнейзенау», вновь ознаменовали собой смену концепции и существенно отличались от кораблей предыдущих серий.Во-первых, немцы вновь сочли, что им необходимы тяжелые корабли для колониальной службы, и потому постарались нарастить не только мореходность, которая, вообще говоря, и у предыдущих броненосных крейсеров была весьма неплохой, но также и скорость хода (до 22,5 уз). Это был довольно-таки интересный подход: немцы сочли, что высокая скорость является атрибутом океанского рейдера, а не разведчика при эскадре.Во-вторых, немцы усилили бронирование, увеличив максимальную толщину броневого пояса со 100 до 150 мм.В-третьих, они увеличили мощь артиллерии, добавив к двум двухорудийным башням 210-мм орудий еще четыре таких же 210-мм пушки в каземат. Чтобы хоть как-то компенсировать увеличение веса, а также не тратить драгоценные тонны водоизмещения на дополнительную броню для расширения казематов под новые пушки, конструкторы на то же число стволов сократили средний калибр, оставив только шесть 150-мм орудий.Все вышесказанное привело к появлению неплохих броненосных рейдеров, но, конечно, подобное улучшение качества повлекло за собой увеличение размеров кораблей. Последние классические броненосные крейсеры Германии, каковыми стали «Шарнхорст» и «Гнейзенау», стали существенно крупнее «Йорков», имея нормальное водоизмещение 11 600 - 11 700 т. Первым 28 декабря 1904 г заложили «Гнейзенау», а спустя всего каких-то шесть дней – 3 января 1905 г, состоялась закладка «Шарнхорста». Однако следующий броненосный крейсер Германии, «Блюхер», был заложен только 21 февраля 1907 г, т.е. более чем через два года после предыдущего «Шарнхорста». Почему так получилось?Дело в том, что строительство кораблей в кайзеровской Германии производилось в соответствии с «Законом о флоте», в котором была расписана закладка новых боевых кораблей по годам. В начале века действовал уже второй закон, утвержденный в 1900 г., и с броненосными крейсерами при его принятии, возникла небольшая проблема.Строго говоря, никаких броненосных крейсеров в Германии не существовало, а были «большие крейсеры» («Große Kreuzer»), к которым, помимо собственно броненосных, относились также и большие бронепалубные крейсеры. Альфред фон Тирпиц, в те годы еще не гросс-адмирал, а статс-секретарь военно-морского ведомства, желал добиться от Рейхстага такой программы кораблестроения, которая обеспечила бы Германии к 1920 г. флот из 38 линейных кораблей и 20 больших крейсеров. Однако же Рейхаг не согласился со столь амбициозным планом и программу слегка урезали, оставив только 14 больших крейсеров.Соответственно, график их строительства предусматривал закладку одного киля в год до 1905 г включительно, в этом случае количество больших крейсеров как раз и составило бы 14, в том числе:1) Бронепалубный крейсер «Кайзерина Аугуста» - 1 ед.2) Бронепалубные крейсеры типа «Виктория Луизе» - 5 ед.3) Броненосные крейсеры от «Фюрста Бисмарка» и до «Шарнхорста» - 8 ед.После этого в строительстве больших крейсеров предусматривалась пауза до 1910 г, потому что следующие крейсеры должны были закладываться лишь для замены уже выслуживавших свой срок, т.е. для планомерной замены кораблей, с тем, чтобы постоянно поддерживать их численность на уровне 14. Соответственно, после закладки «Шарнхорста» у «больших крейсеров» намечались продолжительные кораблестроительные каникулы. Однако положение исправил все тот же неугомонный фон Тирпиц – в 1906 г он «продавил» таки возврат к первоначальным 20 «большим крейсерам» в составе флота, и их строительство возобновилось.И вот тут возникает целый ряд вопросов. Дело в том, что подавляющее большинство источников и публикаций описывают рождение девятого броненосного крейсера Германии так: немцы знали о строительстве «Дредноута» и знали, что «в пару» к нему англичане заложили новейшие броненосные крейсеры типа «Инвинсибл». Но англичанам удалось дезинформировать немцев, и те полагали, что «Инвинсиблы» - это подобие «Дредноута», только с 234-мм артиллерией вместо 305-мм. Поэтому немцы, ничтоже сумняшееся, заложили облегченное подобие «Нассау» с 210-мм пушками, и – оказались в проигрыше, потому что 210-мм «Блюхер», конечно, сильно уступал 305-мм «Инвинсиблу».Версия логичная, по срокам вроде бы все совпадает – но почему тогда тот же Мужеников упоминает в своей монографии, что «Блюхер» был спроектирован в 1904-1905 гг, когда ни о каких "Инвинсиблах" еще никто не слышал? И второй вопрос. Если фон Тирпиц добился разрешения на возобновление строительства новых «больших крейсеров» в 1906 г, то почему «Блюхер» был заложен только в начале 1907 г? К сожалению, в русскоязычных источниках отсутствуют подробности проектирования «Блюхера» и нам остается только строить догадки разной степени достоверности.Из публикации в публикацию цитируется расхожая фраза о том, что первые германские дредноуты «Нассау» проектировались уже после того, как стало известно о ТТХ «Дредноута»:На самом деле все было «немного» не так – немцы пришли к «дредноутной» концепции и к «Нассау» самостоятельно, хотя и не тем путем, что англичане. В первые годы ХХ века кратковременная эра увлечения скорострельной среднекалиберной артиллерией подходила к концу. В мире начали понимать, что 152-мм снаряды слишком слабы, чтобы даже множество их попаданий причинило существенный ущерб броненосцу. Поэтому возникли идеи увеличения среднего калибра, или же дополнения его более крупными, 203-234-мм пушками. В свое время первый вариант показался немцам предпочтительнее, и они на своих броненосцах типа «Брауншвейг» и «Дойчланд» увеличили средний калибр со 150-мм до 170-мм. По другому пути пошли англичане, заложив серию броненосцев «Кинг Эдуард VII», у которых вместо стандартной для британских линкоров дюжины шестидюймовок было установлено 10-152-мм и 4-234-мм орудия.Игнорировать столь мощные пушки у своих соперников немцы не могли, и вот, в начале марта 1904 г германские конструкторы разрабатывают новый проект броненосца с еще более усиленным средним калибром. При вполне умеренном водоизмещении 13 779 т корабль был вооружен четырьмя 280-мм орудиями в двух башнях (в носу и корме) и восемью 240-мм орудиями в четырех башнях в средней части корабля, по две башни на каждый борт. Иными словами, артиллерия в данном проекте была расположена по той же схеме, что и башни у «Нассау», но включала в себя как 280-мм, так и 240-мм пушки. 150-170-мм артсистем проектом не предусматривалось – только противоминная батарея из 16 88-м орудий. Паровые машины должны были обеспечить кораблю скорость в 19,5 узлов.Руководству кайзерлихмарине проект в целом понравился, но… они не восприняли 240-мм орудия как средний калибр, вполне логично рассудив, что у предложенного их вниманию броненосца два главных калибра. Поэтому они предложили переработать проект, с тем чтобы исключить «двухглавнокалиберность» броненосца. Именно таким, не вполне обычным путем немцы… что самое интересное, к концепции «all-big-gun» так и не пришли.Переработанный проект представили на рассмотрение в октябре 1905 г., и выглядел он крайне интересно. Конструкторы заменили двухорудийные 240-мм башни на одноорудийные 280-мм: таким образом, броненосец получил на вооружение восемь 280-мм орудий, из которых на один борт могло стрелять шесть. Однако, подтянув «второй главный калибр» до «первого», немцы вовсе не собирались отказываться от среднего калибра и на корабль вернули восемь 170-мм пушек, разметив их в казематах, что, собственно, и не позволяет отнести этот проект к «all-big-gun». Противоминная артиллерия состояла их двадцати 88-мм пушек. Водоизмещение выросло до 15 452 т.В принципе, уже на этом этапе можно говорить о том, что немцы спроектировали свой первый, хотя бы и очень слабый дредноут. Но, рассмотрев в конце 1905 г представленный проект 15,5 тысячетонного корабля с восемь 280-мм орудиями, флот отверг его… по причине слабости бортового залпа, в котором участвовало только 6 орудий главного калибра и который следовало сделать более мощным. После этого требования флота решение переделать бортовые башни из одно- в двухорудийные напрашивалось само собой, и в конечном итоге немцы так и поступили. В 1906 г появился проект G.7.b, дюжиной 280-мм орудий, который, впоследствии, и стал «Нассау».Таким образом, еще до того, как в Германии узнали характеристики английского «Дредноута», немцы пришли к концепции тяжелого корабля, со скоростью около 20 узлов, вооруженного более чем восемью 280-мм орудиями главного калибра. Почему же тогда возникло некоторое промедление с закладкой новых линейных кораблей? До этого немцы в полном соответствии со своим «Законом о флоте» ежегодно закладывали кили новых линкоров, но последний свой эскадренный броненосец они заложили в 1905 г («Шлезвиг-Гольштейн»), а первый дредноут – только в июле 1907 г.Дело здесь вовсе не в «Дредноуте», а в том, что немедленному переходу от броненосцев к линейным кораблям нового типа в Германии препятствовал целый ряд причин. Увеличение количества стволов главного калибра требовало резкого роста водоизмещения, а ведь корабли не появляются из ниоткуда и не должны уходить от стенки завода в никуда. До закладки «Нассау» немцы создавали броненосцы весьма ограниченных размеров, их верфи и военно-морские базы были ориентированы на строительство и обеспечение деятельности кораблей нормальным водоизмещением не выше 15 000 т. Для того чтобы строить и обеспечить базирование более тяжелых кораблей требовались модернизации верфей, дноуглубительные работы и т.д. Никто в Германии не хотел приступать к созданию гигантских, в сравнении с предыдущими броненосцами линкоров, пока не будет уверенности, что страна сможет построить и эксплуатировать новые корабли. Но на все это требовались деньги, а ведь и помимо этого новые линейные корабли должны были значительно превзойти по стоимости старые эскадренные броненосцы, и это тоже следовало как-то урегулировать.Почему в статье, посвященной броненосному крейсеру «Блюхер», мы уделяем так много времени первым германским дредноутам? Только для того, чтобы показать уважаемому читателю, что все необходимые предпосылки для создания «Блюхера» в том виде, в котором он был построен, существовали уже в 1904-1905 гг. Уже при проектировании «Шарнхорста» и «Гнейзенау» у немцев было понимание необходимости усиления артиллерии своих броненосных крейсеров, причем именно за счет увеличения количества 210-мм пушек. В 1904 г в Германии додумались до размещения 6 башен по ромбической схеме, в 1905 г – о размещении в этих башнях орудий одного (280-мм) калибра, и тогда же пришли к выводу, что даже восьми орудий, расположенных по такой схеме, все же маловато.Но зачем немцы взялись проектировать очередной свой броненосный крейсер накануне «кораблестроительных каникул», ведь после «Шарнхорста» по «Закону о флоте» новых кораблей этого класса нельзя было строить до 1910 г? Фон Тирпиц в своих мемуарах пишет, что Рейхстаг отклонил постройку 6 крейсеров «потому что должен был что-нибудь отклонить» и что в ходе развернувшихся дебатов было принято решение вернуться к повторному рассмотрению этого вопроса в 1906 г. Иными словами, фон Тирпиц очевидно рассчитывал вернуть 6 «больших крейсеров» в кораблестроительную программу, и потому, вполне вероятно, желал иметь готовый проект нового корабля к 1906 г. С тем, чтобы была возможность строить его без промедления – как только разрешение Рейхстага будет получено.«Но позвольте!» - отметит внимательный читатель: «Если уж фон Тирпиц так торопился строить крейсеры, почему же тогда «Блюхер» заложили не в 1906, а только в 1907 г? Что-то тут не сходится!»Все дело в том, строительство кораблей в Германии проходило немного не так, как, например, в России. У нас обычно началом строительства считалась закладка корабля (хотя официальная дата закладки не всегда совпадала с фактическим началом работ). А вот у немцев было по-другому – официальной закладке предшествовала так называемая «Подготовка производства и стапеля», причем подготовка эта была весьма длительной – так, например, для «Шарнхорста» и «Гнейзенау» она составляла примерно 6 месяцев на каждый корабль. Это очень большой срок для подготовительных работ и складывается ощущение, что в ходе «подготовки производства и стапеля» немцы также осуществляли работы по фактическому строительству корабля, то есть дата закладки корабля не совпадала с датой начала строительства. Такое бывало сплошь и рядом и в других странах – так, например, построенный «за один год и один день» «Дредноут» на самом деле строился намного дольше. Просто-напросто момент официальной закладки, от которого обычно и отсчитывают пресловутые "один год и один день", произошел много позднее фактического начала строительства корабля – на самом деле к его созданию приступили не 2 октября 1905 г (дата официальной закладки), а в начале мая 1905 г. Таким образом, срок его постройки составил не 12 месяцев и 1 день, а 20 месяцев, если считать окончанием постройки не дату приема корабля флотом, а дату выхода на ходовые испытания (иначе следует признать, что «Дредноут» строился 23 месяца).Отсюда - интересное следствие. Если автор настоящей статьи прав в своих предположениях, то сопоставлять сроки постройки отечественных и германских кораблей «в лоб», т.е. от дат закладки до даты ввода в строй неправильно, так как фактически немецкие корабли строились дольше.Но вернемся к «Блюхеру». К сожалению, Мужеников не указывает наличие и продолжительность «подготовки производства и стапеля» для «Блюхера», но если предположить наличие этой подготовки продолжительностью в 5-6 месяцев, по аналогии с предыдущими броненосными крейсерами, то, с учетом даты закладки «Блюхера» (21.02.1907), очевидно, что к его созданию приступили значительно раньше, т.е. еще в 1906 г. Следовательно, никакого "столбняка" у немцев не случилось - фон Тирпиц убедил Рейхстаг в необходимости 20 "больших крейсеров" для флота и вскоре после этого были начаты строительные работы по "Блюхеру"Все же хотелось бы отметить, что вышесказанное о «Блюхере» представляет собой не подборку достоверных фактов, а размышления и догадки автора, уточнить которые могла бы разве что работа в бундесархивах. Но во всяком случае, мы видим, что слова Муженикова о том, что проект «Блюхера» был создан в 1904-1905 гг, совершенно не противоречат общим тенденциям развития военно-морского флота Германии. И если автор прав в своих допущениях – особого влияния проект «Инвинсибла» на разработку «Блюхера» не оказал, так как немцы проектировали свой корабль задолго до того, как появились сведения о первый британских линейных крейсерах.Желание англичан представить дело так, будто и «Нассау», и «Блюхер» создавались под влиянием достижений британской военно-морской мысли все же, скорее всего, не имеет под собой никакого основания. В случае с «Нассау» это можно утверждать совершенно наверняка, что же до «Блюхера» - по мнению автора настоящей статьи дело обстояло так. Немцы вполне самостоятельно пришли к идее броненосного крейсера, имеющего как минимум 4 двухорудийных башни 210-мм орудий и развивающим скорость 25 узлов.Затем, когда стали известны «достоверные» данные об «Инвинсибле» - якобы, этот крейсер является копией «Дредноута», только с 234-м артиллерией, немцы, наверное, поздравили себя с тем, как великолепно они угадали тенденции развития «больших крейсеров» и утвердили для «Блюхера» шесть 210-мм башен, расположенных в ромбической схеме, как у «Нассау». А затем, когда выяснились истинные тактико-технические характеристики кораблей типа «Инвинсибл», схватились за голову, потому что, конечно, «Блюхер» не был им ровней.Продолжение следует